Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,04 -4,35 278,49 Acıpayam Selüloz 17,93 -7,72 183,94 Adel Kalemcilik 23,72 4,86 51,08 Adese Alışveriş Ticaret 2,11 -0,94 47,73 Afyon Çimento 4,20 -0,24 84,35 Ak Enerji 2,05 0,99 88,07 Akbank 5,18 0,19 -36,13 Akçansa 13,56 -0,22 39,87 Akdeniz Yatırım Hold. 5,26 1,15 149,29 Akfen GMYO 4,32 2,86 6,67 Akın Tekstil 19,89 3,06 44,23 Akiş GMYO 3,30 -0,60 5,35 Akmerkez GMYO 68,05 -9,99 203,73 Aksa 7,23 0,84 3,24 Aksa Enerji 6,48 2,37 70,53 Aksigorta 7,70 -0,26 42,12 Aksu Enerji 11,33 1,25 -23,81 Alarko Carrıer 137,50 5,77 130,22 Alarko GMYO 17,60 2,03 19,74 Alarko Holding 5,98 0,50 0,50 Albaraka Türk 1,49 0,00 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 27,70 0,73 130,07 Alkim Kağıt 13,61 -0,29 151,12 Alkim Kimya 13,67 -0,07 120,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 -6,59 314,63 Altınyunus Çeşme 67,10 -6,93 571,67 Anadolu Efes 21,10 1,05 -0,84 Anadolu Grubu Holding 19,64 1,55 11,65 Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,13 27,36 Anadolu Isuzu 14,67 1,03 20,54 Anadolu Sigorta 6,74 -1,61 62,27 Anel Elektrik 5,69 -0,87 77,52 Arçelik 23,98 -0,33 15,07 ARD Bilişim Teknolojileri 31,56 -3,07 Arena Bilgisayar 34,98 -0,34 380,17 Armada Bilgisayar 56,80 -0,26 246,55 Arsan Tekstil 6,23 0,81 74,02 Artı Yatırım Holding 13,51 9,93 1567,90 Aselsan 18,72 1,03 79,33 Ata GMYO 3,64 -1,89 -19,65 Atakule GMYO 2,37 1,28 23,44 Atlantis Yatırım Holding 3,33 -9,76 233,00 Atlas Yat. Ort. 1,43 -0,69 47,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,34 0,35 6,97 Avrasya GMYO 2,29 0,00 51,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -0,36 52,20 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,80 -0,01 11,97 Avrupa Yatırım Holding 3,11 2,98 101,95 Ayen Enerji 6,24 -3,26 79,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,00 -0,62 265,30 Aygaz 11,32 0,62 -6,80 Bagfaş 17,75 2,54 5,53 Bak Ambalaj 14,43 1,69 98,09 Balatacılar Balatacılık 11,02 8,46 788,71 Bantaş Ambalaj 3,95 0,51 56,75 Banvit 24,74 -1,59 33,23 Baştaş Başkent Çimento 6,65 0,15 156,76 Batı Çimento 3,96 -2,22 19,64 Batısöke Çimento 1,93 -2,03 47,33 Bayrak Taban Sanayi 7,12 0,00 Bera Holding 10,33 0,58 168,31 Berkosan Yalıtım 5,67 0,18 106,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,46 0,29 41,22 Beyaz Filo 7,69 -3,27 145,70 Bilici Yatırım 5,42 -0,37 89,08 Bim Mağazalar 69,35 -0,79 50,08 Birko Mensucat 0,80 -9,09 158,06 Birlik Mensucat 2,39 -2,45 109,65 Bizim Mağazaları 16,04 1,07 43,60 Bomonti Elektrik 10,95 9,94 755,47 Borusan Mannesmann 15,49 2,92 35,28 Borusan Yat. Paz. 166,40 3,94 177,73 Bosch Fren Sistemleri 840,00 -1,65 191,89 Bossa 11,98 2,92 48,64 Brisa 13,24 1,15 41,17 Burçelik 25,32 6,21 335,80 Burçelik Vana 60,50 0,00 523,07 Bursa Çimento 6,55 -0,15 63,61 Carrefoursa 28,40 -9,96 502,97 Casa Emtia Petrol 33,00 3,25 251,44 Ceo Event Medya 4,25 0,24 16,05 Coca Cola İçecek 46,48 1,31 22,77 Cosmos Yat. Holding 9,30 -9,97 355,88 Credıtwest Faktorıng 4,71 -1,26 63,54 Çelebi 78,70 -3,14 -20,78 Çelik Halat 12,06 -1,39 85,54 Çemaş Döküm 1,66 -1,19 32,43 Çemtaş 15,08 0,00 85,51 Çimbeton 137,50 -0,07 233,25 Çimentaş 32,64 -2,10 117,60 Çimsa 13,50 -0,15 48,68 Çuhadaroğlu Metal 5,70 0,00 78,68 Dagi Giyim 10,79 0,00 331,60 Dagi Yatırım Holding 8,62 -3,04 281,42 Dardanel 20,78 -9,65 448,28 Datagate Bilgisayar 14,35 0,35 83,74 Demısaş Döküm 6,38 0,00 83,33 Denge Holding 4,70 0,00 243,07 Deniz GMYO 3,70 6,63 75,84 Derimod 9,17 2,80 28,43 Derlüks Deri 8,21 -0,48 102,93 Desa Deri 6,45 1,10 42,07 Despec Bilgisayar 11,75 -0,17 177,12 Deva Holding 18,64 0,43 108,79 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,80 1,27 Diriteks Diriliş Tekstil 2,47 216,67 Ditaş Doğan 30,66 0,92 222,22 DO-CO 315,80 -0,97 -44,01 Doğan Burda 20,00 5,26 229,49 Doğan Holding 2,44 1,24 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 -0,40 49,09 Doğusan 3,63 -1,36 74,52 Doğuş GMYO 9,29 -1,17 105,08 Doğuş Otomotiv 15,70 2,41 64,92 Döktaş Dökümcülük 31,16 -0,19 -1,53 Duran Doğan Basım 22,42 -0,62 59,69 Dyo Boya 8,63 5,24 76,12 Eczacıbaşı İlaç 6,82 0,44 86,82 Eczacıbaşı Yatırım 20,74 0,78 115,32 Edip Gayrimenkul 3,07 0,99 120,86 Ege Endüstri 728,00 -0,14 29,41 Ege Gübre 125,60 0,08 154,79 Ege Profil 21,00 -3,40 75,44 Ege Seramik 6,61 0,61 79,69 Egeli & Co Tarım Girişim 1,30 -8,45 306,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,29 -9,79 230,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,86 -9,47 330,00 Egeplast 18,53 0,00 48,24 Ekiz Kimya 8,30 -7,68 1260,66 Emek Elektrik 3,65 -3,69 129,56 Eminiş Ambalaj 48,28 9,98 3076,32 Emlak Konut GMYO 1,73 0,58 19,50 Enerjisa Enerji 8,86 -0,11 31,53 Enka İnşaat 6,95 0,43 24,51 Erbosan 27,88 -0,43 11,61 Ereğli Demir Çelik 9,55 0,32 8,42 Ersu Gıda 5,08 -0,78 145,41 Escort Teknoloji 5,55 3,35 299,28 Etiler Gıda 3,32 0,30 184,34 Euro Kapital Yat. Ort. 2,24 -4,27 39,67 Euro Trend Yat. Ort. 2,44 -2,40 104,39 Euro Yat. Ort. 2,05 -2,38 82,10 Euro Yatırım Holding 2,57 -3,02 71,33 Fade Gıda 6,13 -3,16 Fenerbahçe Futbol 30,02 2,81 107,46 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,60 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,07 0,00 10,94 F-M İzmit Piston 124,00 1,64 161,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,28 0,66 59,69 Ford Otosan 86,45 -0,35 30,76 Formet Çelik Kapı 3,75 -3,10 25,00 Frigo Pak Gıda 22,88 0,00 226,60 Galatasaray Sportif 4,18 -1,42 105,91 Garanti Bankası 7,15 0,42 -35,82 Garanti Faktoring 11,04 -0,63 185,27 Garanti Yat. Ort. 2,30 3,54 130,74 Gedik Y. Men. Değ. 8,87 -0,34 182,04 Gediz Ambalaj 17,10 0,00 152,96 Gentaş 3,13 0,64 51,79 Gersan Elektrik 7,14 -0,28 123,82 Global Men. Değ. 4,63 -0,64 146,28 Global Yat. Holding 5,12 2,61 5,13 Good-Year 5,58 2,01 37,78 Göltaş Çimento 24,44 2,00 37,38 Gözde Girişim 5,74 0,88 11,67 GSD Denizcilik 4,66 0,65 82,03 GSD Holding 2,13 1,43 42,95 Gübre Fabrik. 31,70 0,32 250,66 Güler Yat. Holding 14,34 1,99 606,40 Halk GMYO 2,35 0,86 101,78 Hatay Tekstil 12,83 4,39 90,53 Hedef Girişim 4,70 -1,67 96,96 Hektaş 12,46 -0,32 55,36 HUB Girişim 17,87 0,11 90,34 Hürriyet Gzt. 2,26 -7,38 98,25 ICBC Turkey Bank 6,84 -1,87 29,79 İdealist Danışmanlık 9,25 -4,44 178,61 İdealist GMYO 6,29 -1,72 105,56 İhlas Ev Aletleri 2,16 0,00 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,44 0,70 20,00 İhlas Gazetecilik 5,97 -4,48 31,50 İhlas Holding 1,06 -0,93 16,48 İhlas Yayın Holding 1,25 0,00 49,94 İndeks Bilgisayar 16,99 1,25 81,13 Info Yatırım 9,25 -2,53 90,22 İntema 20,72 2,37 123,76 Inveo Yatırım Holding 26,70 -2,91 247,20 İpek Doğal Enerji 12,08 1,85 56,48 İskenderun Demir Çelik 7,39 1,51 -5,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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