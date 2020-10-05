Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,99
|1,01
|275,81
|Acıpayam Selüloz
|18,72
|7,03
|196,45
|Adel Kalemcilik
|25,22
|1,37
|60,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|0,00
|47,73
|Afyon Çimento
|4,23
|1,68
|85,67
|Ak Enerji
|2,07
|1,47
|89,91
|Akbank
|5,19
|0,78
|-36,00
|Akçansa
|13,66
|1,26
|40,91
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,27
|1,54
|149,76
|Akfen GMYO
|4,05
|-4,26
|0,00
|Akın Tekstil
|22,20
|8,82
|60,99
|Akiş GMYO
|3,30
|-1,20
|5,35
|Akmerkez GMYO
|70,50
|2,17
|214,67
|Aksa
|7,34
|0,96
|4,81
|Aksa Enerji
|6,49
|1,09
|70,79
|Aksigorta
|7,88
|3,14
|45,44
|Aksu Enerji
|11,22
|0,54
|-24,55
|Alarko Carrıer
|157,30
|10,00
|163,37
|Alarko GMYO
|18,21
|1,90
|23,89
|Alarko Holding
|5,93
|0,85
|-0,34
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,68
|1,17
|129,90
|Alkim Kağıt
|13,74
|1,03
|153,52
|Alkim Kimya
|13,96
|1,97
|125,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,96
|0,00
|378,05
|Altınyunus Çeşme
|65,95
|-0,15
|560,16
|Anadolu Efes
|20,96
|0,29
|-1,49
|Anadolu Grubu Holding
|19,70
|0,72
|12,00
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|1,43
|28,18
|Anadolu Isuzu
|14,85
|1,30
|22,02
|Anadolu Sigorta
|6,78
|-0,29
|63,23
|Anel Elektrik
|5,72
|0,18
|78,46
|Arçelik
|23,94
|0,50
|14,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,84
|2,95
|Arena Bilgisayar
|36,70
|2,06
|403,78
|Armada Bilgisayar
|60,45
|6,99
|268,82
|Arsan Tekstil
|6,19
|0,65
|72,91
|Artı Yatırım Holding
|14,86
|9,99
|1734,57
|Aselsan
|18,61
|1,14
|78,27
|Ata GMYO
|3,59
|-1,37
|-20,75
|Atakule GMYO
|2,38
|1,71
|23,96
|Atlantis Yatırım Holding
|3,00
|-9,91
|200,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|1,39
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,20
|0,71
|5,93
|Avrasya GMYO
|2,34
|2,18
|54,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|6,02
|54,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,80
|0,42
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|3,02
|-1,95
|96,10
|Ayen Enerji
|6,12
|0,00
|76,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,02
|0,25
|266,21
|Aygaz
|11,40
|0,97
|-6,14
|Bagfaş
|18,46
|2,56
|9,75
|Bak Ambalaj
|15,54
|4,51
|113,33
|Balatacılar Balatacılık
|12,28
|9,94
|890,32
|Bantaş Ambalaj
|4,24
|7,89
|68,25
|Banvit
|24,94
|-0,32
|34,30
|Baştaş Başkent Çimento
|7,00
|5,58
|170,27
|Batı Çimento
|3,99
|1,27
|20,54
|Batısöke Çimento
|1,98
|3,13
|51,15
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|0,56
|Bera Holding
|10,32
|0,68
|168,05
|Berkosan Yalıtım
|5,76
|1,41
|110,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,45
|-1,15
|40,82
|Beyaz Filo
|7,98
|3,23
|154,97
|Bilici Yatırım
|5,51
|1,47
|92,22
|Bim Mağazalar
|69,75
|0,58
|50,94
|Birko Mensucat
|0,87
|7,41
|180,65
|Birlik Mensucat
|2,41
|0,84
|111,40
|Bizim Mağazaları
|16,42
|4,17
|48,29
|Bomonti Elektrik
|11,90
|8,68
|829,69
|Borusan Mannesmann
|16,73
|4,89
|46,11
|Borusan Yat. Paz.
|193,70
|9,99
|223,30
|Bosch Fren Sistemleri
|855,80
|1,28
|197,38
|Bossa
|11,96
|0,50
|48,39
|Brisa
|13,12
|2,18
|39,89
|Burçelik
|22,12
|-1,34
|280,72
|Burçelik Vana
|57,00
|0,00
|487,02
|Bursa Çimento
|6,74
|0,60
|68,36
|Carrefoursa
|31,24
|10,00
|563,27
|Casa Emtia Petrol
|30,50
|2,14
|224,81
|Ceo Event Medya
|4,29
|0,70
|17,14
|Coca Cola İçecek
|47,14
|1,68
|24,51
|Cosmos Yat. Holding
|8,37
|-10,00
|310,29
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|-0,42
|63,54
|Çelebi
|77,75
|0,00
|-21,74
|Çelik Halat
|12,20
|0,00
|87,69
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,75
|38,81
|Çemtaş
|14,83
|-0,07
|82,43
|Çimbeton
|155,50
|2,78
|276,88
|Çimentaş
|33,20
|-0,72
|121,33
|Çimsa
|13,57
|-0,59
|49,45
|Çuhadaroğlu Metal
|5,69
|0,00
|78,37
|Dagi Giyim
|10,10
|-6,39
|304,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,53
|-2,85
|277,43
|Dardanel
|24,50
|0,00
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|15,38
|6,29
|96,93
|Demısaş Döküm
|6,36
|0,32
|82,76
|Denge Holding
|4,70
|0,00
|243,07
|Deniz GMYO
|3,37
|-1,17
|60,16
|Derimod
|10,00
|8,11
|40,06
|Derlüks Deri
|8,18
|-0,73
|102,19
|Desa Deri
|6,51
|1,09
|43,39
|Despec Bilgisayar
|11,97
|1,79
|182,31
|Deva Holding
|18,82
|1,51
|110,80
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,40
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,45
|9,87
|214,10
|Ditaş Doğan
|32,40
|4,31
|240,51
|DO-CO
|318,70
|0,66
|-43,49
|Doğan Burda
|22,00
|10,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,44
|0,83
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,45
|-0,81
|48,48
|Doğusan
|3,61
|0,00
|73,56
|Doğuş GMYO
|9,75
|4,50
|115,23
|Doğuş Otomotiv
|16,02
|0,88
|68,28
|Döktaş Dökümcülük
|31,46
|-0,13
|-0,59
|Duran Doğan Basım
|23,98
|3,36
|70,80
|Dyo Boya
|9,92
|9,98
|102,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,76
|0,45
|85,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,64
|0,39
|114,28
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|1,63
|124,46
|Ege Endüstri
|733,00
|0,67
|30,30
|Ege Gübre
|125,30
|0,89
|154,18
|Ege Profil
|22,50
|2,27
|87,97
|Ege Seramik
|6,99
|2,49
|90,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,40
|7,69
|337,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,31
|1,55
|235,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|335,00
|Egeplast
|18,02
|0,06
|44,16
|Ekiz Kimya
|9,52
|0,21
|1460,66
|Emek Elektrik
|3,68
|0,00
|131,45
|Eminiş Ambalaj
|53,10
|9,98
|3393,42
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|1,15
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,82
|-0,23
|30,94
|Enka İnşaat
|6,91
|0,44
|23,79
|Erbosan
|28,42
|0,35
|13,77
|Ereğli Demir Çelik
|9,63
|0,00
|9,33
|Ersu Gıda
|5,08
|2,21
|145,41
|Escort Teknoloji
|5,79
|4,32
|316,55
|Etiler Gıda
|3,04
|-5,00
|160,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,28
|-0,44
|42,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|104,39
|Euro Yat. Ort.
|2,08
|0,00
|84,77
|Euro Yatırım Holding
|2,66
|3,10
|77,33
|Fade Gıda
|6,18
|-0,32
|Fenerbahçe Futbol
|33,12
|9,23
|128,89
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,70
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,15
|2,18
|12,69
|F-M İzmit Piston
|127,60
|0,39
|169,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,57
|1,53
|63,46
|Ford Otosan
|85,85
|0,00
|29,85
|Formet Çelik Kapı
|4,08
|2,00
|36,00
|Frigo Pak Gıda
|24,80
|9,64
|254,01
|Galatasaray Sportif
|4,20
|-2,78
|106,90
|Garanti Bankası
|7,16
|0,70
|-35,73
|Garanti Faktoring
|10,93
|-0,18
|182,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-0,87
|128,73
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,91
|0,22
|183,31
|Gediz Ambalaj
|17,54
|1,68
|159,47
|Gentaş
|3,07
|0,33
|48,88
|Gersan Elektrik
|7,15
|0,99
|124,14
|Global Men. Değ.
|4,60
|-0,22
|144,68
|Global Yat. Holding
|5,37
|1,90
|10,27
|Good-Year
|5,60
|1,63
|38,27
|Göltaş Çimento
|25,52
|4,16
|43,45
|Gözde Girişim
|5,74
|1,41
|11,67
|GSD Denizcilik
|4,87
|3,84
|90,23
|GSD Holding
|2,23
|4,69
|49,66
|Gübre Fabrik.
|33,76
|3,56
|273,45
|Güler Yat. Holding
|14,66
|2,16
|622,17
|Halk GMYO
|2,36
|0,00
|102,64
|Hatay Tekstil
|12,51
|-0,08
|85,77
|Hedef Girişim
|4,81
|1,05
|101,57
|Hektaş
|12,52
|1,13
|56,11
|HUB Girişim
|17,93
|0,67
|90,98
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|1,36
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|-0,29
|30,36
|İdealist Danışmanlık
|9,47
|1,28
|185,24
|İdealist GMYO
|6,10
|-0,81
|99,35
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|1,40
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|0,69
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|6,22
|-2,51
|37,00
|İhlas Holding
|1,08
|1,89
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,80
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|17,19
|1,66
|83,27
|Info Yatırım
|9,74
|3,07
|100,30
|İntema
|20,70
|0,39
|123,54
|Inveo Yatırım Holding
|29,64
|5,86
|285,44
|İpek Doğal Enerji
|12,15
|1,93
|57,38
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|2,27
|-1,86
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:25 - Kaynak: AA
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