Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,99 1,01 275,81 Acıpayam Selüloz 18,72 7,03 196,45 Adel Kalemcilik 25,22 1,37 60,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,11 0,00 47,73 Afyon Çimento 4,23 1,68 85,67 Ak Enerji 2,07 1,47 89,91 Akbank 5,19 0,78 -36,00 Akçansa 13,66 1,26 40,91 Akdeniz Yatırım Hold. 5,27 1,54 149,76 Akfen GMYO 4,05 -4,26 0,00 Akın Tekstil 22,20 8,82 60,99 Akiş GMYO 3,30 -1,20 5,35 Akmerkez GMYO 70,50 2,17 214,67 Aksa 7,34 0,96 4,81 Aksa Enerji 6,49 1,09 70,79 Aksigorta 7,88 3,14 45,44 Aksu Enerji 11,22 0,54 -24,55 Alarko Carrıer 157,30 10,00 163,37 Alarko GMYO 18,21 1,90 23,89 Alarko Holding 5,93 0,85 -0,34 Albaraka Türk 1,52 0,66 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 27,68 1,17 129,90 Alkim Kağıt 13,74 1,03 153,52 Alkim Kimya 13,96 1,97 125,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,96 0,00 378,05 Altınyunus Çeşme 65,95 -0,15 560,16 Anadolu Efes 20,96 0,29 -1,49 Anadolu Grubu Holding 19,70 0,72 12,00 Anadolu Hayat Emek. 7,80 1,43 28,18 Anadolu Isuzu 14,85 1,30 22,02 Anadolu Sigorta 6,78 -0,29 63,23 Anel Elektrik 5,72 0,18 78,46 Arçelik 23,94 0,50 14,88 ARD Bilişim Teknolojileri 32,84 2,95 Arena Bilgisayar 36,70 2,06 403,78 Armada Bilgisayar 60,45 6,99 268,82 Arsan Tekstil 6,19 0,65 72,91 Artı Yatırım Holding 14,86 9,99 1734,57 Aselsan 18,61 1,14 78,27 Ata GMYO 3,59 -1,37 -20,75 Atakule GMYO 2,38 1,71 23,96 Atlantis Yatırım Holding 3,00 -9,91 200,00 Atlas Yat. Ort. 1,46 1,39 51,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,20 0,71 5,93 Avrasya GMYO 2,34 2,18 54,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 6,02 54,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,80 0,42 12,43 Avrupa Yatırım Holding 3,02 -1,95 96,10 Ayen Enerji 6,12 0,00 76,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,02 0,25 266,21 Aygaz 11,40 0,97 -6,14 Bagfaş 18,46 2,56 9,75 Bak Ambalaj 15,54 4,51 113,33 Balatacılar Balatacılık 12,28 9,94 890,32 Bantaş Ambalaj 4,24 7,89 68,25 Banvit 24,94 -0,32 34,30 Baştaş Başkent Çimento 7,00 5,58 170,27 Batı Çimento 3,99 1,27 20,54 Batısöke Çimento 1,98 3,13 51,15 Bayrak Taban Sanayi 7,12 0,56 Bera Holding 10,32 0,68 168,05 Berkosan Yalıtım 5,76 1,41 110,22 Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 -1,15 40,82 Beyaz Filo 7,98 3,23 154,97 Bilici Yatırım 5,51 1,47 92,22 Bim Mağazalar 69,75 0,58 50,94 Birko Mensucat 0,87 7,41 180,65 Birlik Mensucat 2,41 0,84 111,40 Bizim Mağazaları 16,42 4,17 48,29 Bomonti Elektrik 11,90 8,68 829,69 Borusan Mannesmann 16,73 4,89 46,11 Borusan Yat. Paz. 193,70 9,99 223,30 Bosch Fren Sistemleri 855,80 1,28 197,38 Bossa 11,96 0,50 48,39 Brisa 13,12 2,18 39,89 Burçelik 22,12 -1,34 280,72 Burçelik Vana 57,00 0,00 487,02 Bursa Çimento 6,74 0,60 68,36 Carrefoursa 31,24 10,00 563,27 Casa Emtia Petrol 30,50 2,14 224,81 Ceo Event Medya 4,29 0,70 17,14 Coca Cola İçecek 47,14 1,68 24,51 Cosmos Yat. Holding 8,37 -10,00 310,29 Credıtwest Faktorıng 4,71 -0,42 63,54 Çelebi 77,75 0,00 -21,74 Çelik Halat 12,20 0,00 87,69 Çemaş Döküm 1,74 1,75 38,81 Çemtaş 14,83 -0,07 82,43 Çimbeton 155,50 2,78 276,88 Çimentaş 33,20 -0,72 121,33 Çimsa 13,57 -0,59 49,45 Çuhadaroğlu Metal 5,69 0,00 78,37 Dagi Giyim 10,10 -6,39 304,00 Dagi Yatırım Holding 8,53 -2,85 277,43 Dardanel 24,50 0,00 546,44 Datagate Bilgisayar 15,38 6,29 96,93 Demısaş Döküm 6,36 0,32 82,76 Denge Holding 4,70 0,00 243,07 Deniz GMYO 3,37 -1,17 60,16 Derimod 10,00 8,11 40,06 Derlüks Deri 8,18 -0,73 102,19 Desa Deri 6,51 1,09 43,39 Despec Bilgisayar 11,97 1,79 182,31 Deva Holding 18,82 1,51 110,80 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,40 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 2,45 9,87 214,10 Ditaş Doğan 32,40 4,31 240,51 DO-CO 318,70 0,66 -43,49 Doğan Burda 22,00 10,00 262,44 Doğan Holding 2,44 0,83 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,45 -0,81 48,48 Doğusan 3,61 0,00 73,56 Doğuş GMYO 9,75 4,50 115,23 Doğuş Otomotiv 16,02 0,88 68,28 Döktaş Dökümcülük 31,46 -0,13 -0,59 Duran Doğan Basım 23,98 3,36 70,80 Dyo Boya 9,92 9,98 102,45 Eczacıbaşı İlaç 6,76 0,45 85,17 Eczacıbaşı Yatırım 20,64 0,39 114,28 Edip Gayrimenkul 3,12 1,63 124,46 Ege Endüstri 733,00 0,67 30,30 Ege Gübre 125,30 0,89 154,18 Ege Profil 22,50 2,27 87,97 Ege Seramik 6,99 2,49 90,02 Egeli & Co Tarım Girişim 1,40 7,69 337,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,31 1,55 235,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,87 1,16 335,00 Egeplast 18,02 0,06 44,16 Ekiz Kimya 9,52 0,21 1460,66 Emek Elektrik 3,68 0,00 131,45 Eminiş Ambalaj 53,10 9,98 3393,42 Emlak Konut GMYO 1,76 1,15 21,57 Enerjisa Enerji 8,82 -0,23 30,94 Enka İnşaat 6,91 0,44 23,79 Erbosan 28,42 0,35 13,77 Ereğli Demir Çelik 9,63 0,00 9,33 Ersu Gıda 5,08 2,21 145,41 Escort Teknoloji 5,79 4,32 316,55 Etiler Gıda 3,04 -5,00 160,36 Euro Kapital Yat. Ort. 2,28 -0,44 42,17 Euro Trend Yat. Ort. 2,44 0,41 104,39 Euro Yat. Ort. 2,08 0,00 84,77 Euro Yatırım Holding 2,66 3,10 77,33 Fade Gıda 6,18 -0,32 Fenerbahçe Futbol 33,12 9,23 128,89 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,70 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,15 2,18 12,69 F-M İzmit Piston 127,60 0,39 169,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,57 1,53 63,46 Ford Otosan 85,85 0,00 29,85 Formet Çelik Kapı 4,08 2,00 36,00 Frigo Pak Gıda 24,80 9,64 254,01 Galatasaray Sportif 4,20 -2,78 106,90 Garanti Bankası 7,16 0,70 -35,73 Garanti Faktoring 10,93 -0,18 182,43 Garanti Yat. Ort. 2,28 -0,87 128,73 Gedik Y. Men. Değ. 8,91 0,22 183,31 Gediz Ambalaj 17,54 1,68 159,47 Gentaş 3,07 0,33 48,88 Gersan Elektrik 7,15 0,99 124,14 Global Men. Değ. 4,60 -0,22 144,68 Global Yat. Holding 5,37 1,90 10,27 Good-Year 5,60 1,63 38,27 Göltaş Çimento 25,52 4,16 43,45 Gözde Girişim 5,74 1,41 11,67 GSD Denizcilik 4,87 3,84 90,23 GSD Holding 2,23 4,69 49,66 Gübre Fabrik. 33,76 3,56 273,45 Güler Yat. Holding 14,66 2,16 622,17 Halk GMYO 2,36 0,00 102,64 Hatay Tekstil 12,51 -0,08 85,77 Hedef Girişim 4,81 1,05 101,57 Hektaş 12,52 1,13 56,11 HUB Girişim 17,93 0,67 90,98 Hürriyet Gzt. 2,23 1,36 95,61 ICBC Turkey Bank 6,87 -0,29 30,36 İdealist Danışmanlık 9,47 1,28 185,24 İdealist GMYO 6,10 -0,81 99,35 İhlas Ev Aletleri 2,18 1,40 -30,35 İhlas Gayrimenkul 1,45 0,69 20,83 İhlas Gazetecilik 6,22 -2,51 37,00 İhlas Holding 1,08 1,89 18,68 İhlas Yayın Holding 1,26 0,80 51,14 İndeks Bilgisayar 17,19 1,66 83,27 Info Yatırım 9,74 3,07 100,30 İntema 20,70 0,39 123,54 Inveo Yatırım Holding 29,64 5,86 285,44 İpek Doğal Enerji 12,15 1,93 57,38 İskenderun Demir Çelik 7,67 2,27 -1,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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