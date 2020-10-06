Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,86 -2,00 268,82
Acıpayam Selüloz 21,14 9,93 234,78
Adel Kalemcilik 24,86 1,80 58,34
Adese Alışveriş Ticaret 2,16 -0,92 51,23
Afyon Çimento 4,25 -0,70 86,54
Ak Enerji 2,08 0,00 90,83
Akbank 5,21 0,58 -35,76
Akçansa 14,22 0,99 46,68
Akdeniz Yatırım Hold. 5,46 1,30 158,77
Akfen GMYO 4,01 0,25 -0,99
Akın Tekstil 23,50 4,72 70,41
Akiş GMYO 3,49 -3,06 11,41
Akmerkez GMYO 78,75 3,75 251,49
Aksa 7,37 0,82 5,24
Aksa Enerji 6,73 1,66 77,11
Aksigorta 7,84 0,13 44,71
Aksu Enerji 12,18 4,82 -18,09
Alarko Carrıer 152,00 -3,37 154,50
Alarko GMYO 17,76 -1,39 20,83
Alarko Holding 6,02 1,69 1,18
Albaraka Türk 1,52 -0,65 -0,65
Alcatel Lucent Teletaş 28,60 1,71 137,54
Alkim Kağıt 13,83 0,07 155,18
Alkim Kimya 13,98 0,79 125,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 6,98 460,98
Altınyunus Çeşme 64,10 -3,03 541,64
Anadolu Efes 21,96 2,62 3,21
Anadolu Grubu Holding 20,14 1,82 14,50
Anadolu Hayat Emek. 7,90 -0,38 29,83
Anadolu Isuzu 16,60 5,40 36,40
Anadolu Sigorta 6,96 0,14 67,57
Anel Elektrik 5,83 0,34 81,89
Arçelik 23,74 0,25 13,92
ARD Bilişim Teknolojileri 33,52 -1,24
Arena Bilgisayar 38,98 -1,32 435,07
Armada Bilgisayar 64,50 3,78 293,53
Arsan Tekstil 6,24 0,16 74,30
Artı Yatırım Holding 16,34 9,96 1917,28
Aselsan 18,71 0,05 79,23
Ata GMYO 3,66 1,10 -19,21
Atakule GMYO 2,43 2,53 26,56
Atlantis Yatırım Holding 3,67 0,27 267,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 0,67 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,32 0,99 6,82
Avrasya GMYO 2,37 0,42 56,95
Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 0,00 54,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,00 0,15 12,61
Avrupa Yatırım Holding 3,15 -0,63 104,55
Ayen Enerji 6,08 -0,49 75,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,20 0,86 274,43
Aygaz 11,63 0,35 -4,25
Bagfaş 19,54 3,39 16,17
Bak Ambalaj 15,30 -2,36 110,03
Balatacılar Balatacılık 13,50 9,93 988,71
Bantaş Ambalaj 4,19 -0,71 66,27
Banvit 25,12 0,80 35,27
Baştaş Başkent Çimento 7,84 7,69 202,70
Batı Çimento 4,06 0,25 22,66
Batısöke Çimento 2,13 0,95 62,60
Bayrak Taban Sanayi 7,26 0,00
Bera Holding 10,41 -0,48 170,39
Berkosan Yalıtım 5,79 2,30 111,31
Beşiktaş Futbol Yat. 3,42 0,00 39,59
Beyaz Filo 9,00 5,88 187,56
Bilici Yatırım 5,60 0,54 95,36
Bim Mağazalar 69,80 -0,71 51,05
Birko Mensucat 0,97 8,99 212,90
Birlik Mensucat 2,51 0,40 120,18
Bizim Mağazaları 16,38 -2,03 47,92
Bomonti Elektrik 12,90 7,14 907,81
Borusan Mannesmann 16,44 -1,38 43,58
Borusan Yat. Paz. 188,00 -2,94 213,79
Bosch Fren Sistemleri 860,40 -1,56 198,98
Bossa 12,11 -0,66 50,25
Brisa 13,31 1,22 41,91
Burçelik 21,80 -1,71 275,22
Burçelik Vana 55,10 0,09 467,46
Bursa Çimento 6,70 0,15 67,36
Carrefoursa 32,16 2,94 582,80
Casa Emtia Petrol 30,52 0,07 225,03
Ceo Event Medya 4,35 0,46 18,78
Coca Cola İçecek 47,26 -0,92 24,83
Cosmos Yat. Holding 11,25 9,97 451,47
Credıtwest Faktorıng 4,85 0,21 68,40
Çelebi 77,60 -0,83 -21,89
Çelik Halat 12,10 -0,82 86,15
Çemaş Döküm 1,72 -1,15 37,22
Çemtaş 14,61 -0,07 79,73
Çimbeton 147,00 -0,74 256,28
Çimentaş 32,66 -0,97 117,73
Çimsa 13,60 0,52 49,78
Çuhadaroğlu Metal 5,71 0,00 79,00
Dagi Giyim 11,00 2,33 340,00
Dagi Yatırım Holding 8,51 -0,58 276,55
Dardanel 29,00 8,05 665,17
Datagate Bilgisayar 16,61 4,40 112,68
Demısaş Döküm 6,35 -0,16 82,47
Denge Holding 4,55 0,89 232,12
Deniz GMYO 3,38 1,81 60,63
Derimod 10,80 6,19 51,26
Derlüks Deri 8,10 -0,74 100,21
Desa Deri 6,82 -1,30 50,22
Despec Bilgisayar 12,18 -0,90 187,26
Deva Holding 19,20 1,11 115,06
Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,89 3,02
Diriteks Diriliş Tekstil 2,69 9,80 244,87
Ditaş Doğan 32,80 -3,98 244,71
DO-CO 318,10 0,00 -43,60
Doğan Burda 23,00 4,55 278,91
Doğan Holding 2,44 0,41 35,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,55 1,59 54,55
Doğusan 3,61 -0,55 73,56
Doğuş GMYO 10,08 -1,75 122,52
Doğuş Otomotiv 16,09 -0,62 69,01
Döktaş Dökümcülük 31,16 -0,64 -1,53
Duran Doğan Basım 24,18 0,67 72,22
Dyo Boya 10,91 9,98 122,65
Eczacıbaşı İlaç 6,71 -0,15 83,81
Eczacıbaşı Yatırım 20,18 0,40 109,50
Edip Gayrimenkul 3,10 -0,64 123,02
Ege Endüstri 747,00 2,12 32,78
Ege Gübre 128,90 1,26 161,48
Ege Profil 22,08 -0,54 84,46
Ege Seramik 6,80 -1,59 84,86
Egeli & Co Tarım Girişim 1,57 9,79 390,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,47 4,26 276,92
Egeli&Co Yatırım Holding 1,03 9,57 415,00
Egeplast 20,80 5,10 66,40
Ekiz Kimya 9,49 0,00 1455,74
Emek Elektrik 3,65 -0,54 129,56
Eminiş Ambalaj 58,40 9,98 3742,11
Emlak Konut GMYO 1,80 1,69 24,34
Enerjisa Enerji 8,86 0,23 31,53
Enka İnşaat 6,97 0,00 24,87
Erbosan 27,94 -1,55 11,85
Ereğli Demir Çelik 9,71 0,10 10,23
Ersu Gıda 5,08 -0,59 145,41
Escort Teknoloji 5,69 -0,18 309,35
Etiler Gıda 3,29 -2,95 181,77
Euro Kapital Yat. Ort. 2,29 0,44 42,79
Euro Trend Yat. Ort. 2,53 1,61 111,92
Euro Yat. Ort. 2,06 -0,96 82,99
Euro Yatırım Holding 2,58 -3,37 72,00
Fade Gıda 6,47 5,55
Fenerbahçe Futbol 36,66 9,96 153,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,70 0,09
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,76 3,97 26,04
F-M İzmit Piston 124,80 -0,32 163,50
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,73 -0,55 65,54
Ford Otosan 85,70 -0,17 29,62
Formet Çelik Kapı 4,84 10,00 61,33
Frigo Pak Gıda 23,00 0,09 228,32
Galatasaray Sportif 4,15 -0,48 104,43
Garanti Bankası 7,26 1,11 -34,83
Garanti Faktoring 10,99 -0,27 183,98
Garanti Yat. Ort. 2,29 0,00 129,74
Gedik Y. Men. Değ. 9,08 2,14 188,72
Gediz Ambalaj 17,59 0,00 160,21
Gentaş 3,10 -0,64 50,34
Gersan Elektrik 7,02 -0,14 120,06
Global Men. Değ. 4,65 -0,43 147,34
Global Yat. Holding 5,39 -2,18 10,68
Good-Year 5,60 -1,06 38,27
Göltaş Çimento 25,78 1,90 44,91
Gözde Girişim 5,78 0,70 12,45
GSD Denizcilik 4,78 -1,24 86,72
GSD Holding 2,23 -0,45 49,66
Gübre Fabrik. 37,18 6,11 311,28
Güler Yat. Holding 14,43 -0,96 610,84
Halk GMYO 2,36 0,43 102,64
Hatay Tekstil 12,72 0,24 88,89
Hedef Girişim 4,96 2,06 107,85
Hektaş 12,51 0,16 55,99
HUB Girişim 18,19 1,00 93,75
Hürriyet Gzt. 2,12 -4,50 85,96
ICBC Turkey Bank 6,84 0,29 29,79
İdealist Danışmanlık 10,19 -0,88 206,93
İdealist GMYO 6,64 9,93 116,99
İhlas Ev Aletleri 2,17 -0,46 -30,67
İhlas Gayrimenkul 1,47 0,68 22,50
İhlas Gazetecilik 6,38 -1,39 40,53
İhlas Holding 1,08 0,00 18,68
İhlas Yayın Holding 1,31 2,34 57,14
İndeks Bilgisayar 17,99 1,47 91,80
Info Yatırım 10,41 0,19 114,08
İntema 21,08 0,09 127,65
Inveo Yatırım Holding 31,70 9,31 312,22
İpek Doğal Enerji 12,13 -0,74 57,12
İskenderun Demir Çelik 7,59 -1,30 -2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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