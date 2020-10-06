Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,86
|-2,00
|268,82
|Acıpayam Selüloz
|21,14
|9,93
|234,78
|Adel Kalemcilik
|24,86
|1,80
|58,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|-0,92
|51,23
|Afyon Çimento
|4,25
|-0,70
|86,54
|Ak Enerji
|2,08
|0,00
|90,83
|Akbank
|5,21
|0,58
|-35,76
|Akçansa
|14,22
|0,99
|46,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,46
|1,30
|158,77
|Akfen GMYO
|4,01
|0,25
|-0,99
|Akın Tekstil
|23,50
|4,72
|70,41
|Akiş GMYO
|3,49
|-3,06
|11,41
|Akmerkez GMYO
|78,75
|3,75
|251,49
|Aksa
|7,37
|0,82
|5,24
|Aksa Enerji
|6,73
|1,66
|77,11
|Aksigorta
|7,84
|0,13
|44,71
|Aksu Enerji
|12,18
|4,82
|-18,09
|Alarko Carrıer
|152,00
|-3,37
|154,50
|Alarko GMYO
|17,76
|-1,39
|20,83
|Alarko Holding
|6,02
|1,69
|1,18
|Albaraka Türk
|1,52
|-0,65
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|1,71
|137,54
|Alkim Kağıt
|13,83
|0,07
|155,18
|Alkim Kimya
|13,98
|0,79
|125,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|6,98
|460,98
|Altınyunus Çeşme
|64,10
|-3,03
|541,64
|Anadolu Efes
|21,96
|2,62
|3,21
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|1,82
|14,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,90
|-0,38
|29,83
|Anadolu Isuzu
|16,60
|5,40
|36,40
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,14
|67,57
|Anel Elektrik
|5,83
|0,34
|81,89
|Arçelik
|23,74
|0,25
|13,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,52
|-1,24
|Arena Bilgisayar
|38,98
|-1,32
|435,07
|Armada Bilgisayar
|64,50
|3,78
|293,53
|Arsan Tekstil
|6,24
|0,16
|74,30
|Artı Yatırım Holding
|16,34
|9,96
|1917,28
|Aselsan
|18,71
|0,05
|79,23
|Ata GMYO
|3,66
|1,10
|-19,21
|Atakule GMYO
|2,43
|2,53
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|3,67
|0,27
|267,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|0,67
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,32
|0,99
|6,82
|Avrasya GMYO
|2,37
|0,42
|56,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|0,00
|54,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,00
|0,15
|12,61
|Avrupa Yatırım Holding
|3,15
|-0,63
|104,55
|Ayen Enerji
|6,08
|-0,49
|75,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,20
|0,86
|274,43
|Aygaz
|11,63
|0,35
|-4,25
|Bagfaş
|19,54
|3,39
|16,17
|Bak Ambalaj
|15,30
|-2,36
|110,03
|Balatacılar Balatacılık
|13,50
|9,93
|988,71
|Bantaş Ambalaj
|4,19
|-0,71
|66,27
|Banvit
|25,12
|0,80
|35,27
|Baştaş Başkent Çimento
|7,84
|7,69
|202,70
|Batı Çimento
|4,06
|0,25
|22,66
|Batısöke Çimento
|2,13
|0,95
|62,60
|Bayrak Taban Sanayi
|7,26
|0,00
|Bera Holding
|10,41
|-0,48
|170,39
|Berkosan Yalıtım
|5,79
|2,30
|111,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,42
|0,00
|39,59
|Beyaz Filo
|9,00
|5,88
|187,56
|Bilici Yatırım
|5,60
|0,54
|95,36
|Bim Mağazalar
|69,80
|-0,71
|51,05
|Birko Mensucat
|0,97
|8,99
|212,90
|Birlik Mensucat
|2,51
|0,40
|120,18
|Bizim Mağazaları
|16,38
|-2,03
|47,92
|Bomonti Elektrik
|12,90
|7,14
|907,81
|Borusan Mannesmann
|16,44
|-1,38
|43,58
|Borusan Yat. Paz.
|188,00
|-2,94
|213,79
|Bosch Fren Sistemleri
|860,40
|-1,56
|198,98
|Bossa
|12,11
|-0,66
|50,25
|Brisa
|13,31
|1,22
|41,91
|Burçelik
|21,80
|-1,71
|275,22
|Burçelik Vana
|55,10
|0,09
|467,46
|Bursa Çimento
|6,70
|0,15
|67,36
|Carrefoursa
|32,16
|2,94
|582,80
|Casa Emtia Petrol
|30,52
|0,07
|225,03
|Ceo Event Medya
|4,35
|0,46
|18,78
|Coca Cola İçecek
|47,26
|-0,92
|24,83
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|9,97
|451,47
|Credıtwest Faktorıng
|4,85
|0,21
|68,40
|Çelebi
|77,60
|-0,83
|-21,89
|Çelik Halat
|12,10
|-0,82
|86,15
|Çemaş Döküm
|1,72
|-1,15
|37,22
|Çemtaş
|14,61
|-0,07
|79,73
|Çimbeton
|147,00
|-0,74
|256,28
|Çimentaş
|32,66
|-0,97
|117,73
|Çimsa
|13,60
|0,52
|49,78
|Çuhadaroğlu Metal
|5,71
|0,00
|79,00
|Dagi Giyim
|11,00
|2,33
|340,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,51
|-0,58
|276,55
|Dardanel
|29,00
|8,05
|665,17
|Datagate Bilgisayar
|16,61
|4,40
|112,68
|Demısaş Döküm
|6,35
|-0,16
|82,47
|Denge Holding
|4,55
|0,89
|232,12
|Deniz GMYO
|3,38
|1,81
|60,63
|Derimod
|10,80
|6,19
|51,26
|Derlüks Deri
|8,10
|-0,74
|100,21
|Desa Deri
|6,82
|-1,30
|50,22
|Despec Bilgisayar
|12,18
|-0,90
|187,26
|Deva Holding
|19,20
|1,11
|115,06
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,89
|3,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,69
|9,80
|244,87
|Ditaş Doğan
|32,80
|-3,98
|244,71
|DO-CO
|318,10
|0,00
|-43,60
|Doğan Burda
|23,00
|4,55
|278,91
|Doğan Holding
|2,44
|0,41
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,55
|1,59
|54,55
|Doğusan
|3,61
|-0,55
|73,56
|Doğuş GMYO
|10,08
|-1,75
|122,52
|Doğuş Otomotiv
|16,09
|-0,62
|69,01
|Döktaş Dökümcülük
|31,16
|-0,64
|-1,53
|Duran Doğan Basım
|24,18
|0,67
|72,22
|Dyo Boya
|10,91
|9,98
|122,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,71
|-0,15
|83,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,18
|0,40
|109,50
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-0,64
|123,02
|Ege Endüstri
|747,00
|2,12
|32,78
|Ege Gübre
|128,90
|1,26
|161,48
|Ege Profil
|22,08
|-0,54
|84,46
|Ege Seramik
|6,80
|-1,59
|84,86
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,57
|9,79
|390,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,47
|4,26
|276,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,03
|9,57
|415,00
|Egeplast
|20,80
|5,10
|66,40
|Ekiz Kimya
|9,49
|0,00
|1455,74
|Emek Elektrik
|3,65
|-0,54
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|58,40
|9,98
|3742,11
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,69
|24,34
|Enerjisa Enerji
|8,86
|0,23
|31,53
|Enka İnşaat
|6,97
|0,00
|24,87
|Erbosan
|27,94
|-1,55
|11,85
|Ereğli Demir Çelik
|9,71
|0,10
|10,23
|Ersu Gıda
|5,08
|-0,59
|145,41
|Escort Teknoloji
|5,69
|-0,18
|309,35
|Etiler Gıda
|3,29
|-2,95
|181,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,29
|0,44
|42,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,53
|1,61
|111,92
|Euro Yat. Ort.
|2,06
|-0,96
|82,99
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|-3,37
|72,00
|Fade Gıda
|6,47
|5,55
|Fenerbahçe Futbol
|36,66
|9,96
|153,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,70
|0,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,76
|3,97
|26,04
|F-M İzmit Piston
|124,80
|-0,32
|163,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,73
|-0,55
|65,54
|Ford Otosan
|85,70
|-0,17
|29,62
|Formet Çelik Kapı
|4,84
|10,00
|61,33
|Frigo Pak Gıda
|23,00
|0,09
|228,32
|Galatasaray Sportif
|4,15
|-0,48
|104,43
|Garanti Bankası
|7,26
|1,11
|-34,83
|Garanti Faktoring
|10,99
|-0,27
|183,98
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|0,00
|129,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,08
|2,14
|188,72
|Gediz Ambalaj
|17,59
|0,00
|160,21
|Gentaş
|3,10
|-0,64
|50,34
|Gersan Elektrik
|7,02
|-0,14
|120,06
|Global Men. Değ.
|4,65
|-0,43
|147,34
|Global Yat. Holding
|5,39
|-2,18
|10,68
|Good-Year
|5,60
|-1,06
|38,27
|Göltaş Çimento
|25,78
|1,90
|44,91
|Gözde Girişim
|5,78
|0,70
|12,45
|GSD Denizcilik
|4,78
|-1,24
|86,72
|GSD Holding
|2,23
|-0,45
|49,66
|Gübre Fabrik.
|37,18
|6,11
|311,28
|Güler Yat. Holding
|14,43
|-0,96
|610,84
|Halk GMYO
|2,36
|0,43
|102,64
|Hatay Tekstil
|12,72
|0,24
|88,89
|Hedef Girişim
|4,96
|2,06
|107,85
|Hektaş
|12,51
|0,16
|55,99
|HUB Girişim
|18,19
|1,00
|93,75
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-4,50
|85,96
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|0,29
|29,79
|İdealist Danışmanlık
|10,19
|-0,88
|206,93
|İdealist GMYO
|6,64
|9,93
|116,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|-0,46
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,47
|0,68
|22,50
|İhlas Gazetecilik
|6,38
|-1,39
|40,53
|İhlas Holding
|1,08
|0,00
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|2,34
|57,14
|İndeks Bilgisayar
|17,99
|1,47
|91,80
|Info Yatırım
|10,41
|0,19
|114,08
|İntema
|21,08
|0,09
|127,65
|Inveo Yatırım Holding
|31,70
|9,31
|312,22
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|-0,74
|57,12
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|-1,30
|-2,88
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:27 - Kaynak: AA
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