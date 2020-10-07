Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,02 2,33 277,42 Acıpayam Selüloz 23,24 9,93 268,03 Adel Kalemcilik 24,06 1,26 53,25 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -0,91 52,63 Afyon Çimento 4,26 0,71 86,98 Ak Enerji 2,14 0,47 96,33 Akbank 5,11 -0,58 -36,99 Akçansa 14,14 0,43 45,86 Akdeniz Yatırım Hold. 5,54 2,21 162,56 Akfen GMYO 3,97 0,25 -1,98 Akın Tekstil 23,12 1,40 67,66 Akiş GMYO 3,53 0,86 12,69 Akmerkez GMYO 74,00 8,19 230,29 Aksa 8,61 7,09 22,94 Aksa Enerji 6,78 0,74 78,42 Aksigorta 7,74 0,00 42,86 Aksu Enerji 12,36 1,48 -16,88 Alarko Carrıer 148,00 -1,99 147,80 Alarko GMYO 17,84 1,54 21,38 Alarko Holding 6,04 0,83 1,51 Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 29,16 2,32 142,19 Alkim Kağıt 13,75 0,07 153,70 Alkim Kimya 14,13 1,22 127,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,51 6,36 512,20 Altınyunus Çeşme 59,25 -4,44 493,09 Anadolu Efes 22,12 1,00 3,96 Anadolu Grubu Holding 19,96 -0,20 13,47 Anadolu Hayat Emek. 7,87 0,51 29,33 Anadolu Isuzu 16,72 -1,59 37,39 Anadolu Sigorta 6,98 0,29 68,05 Anel Elektrik 5,75 -0,86 79,39 Arçelik 24,20 1,77 16,12 ARD Bilişim Teknolojileri 33,58 1,45 Arena Bilgisayar 37,70 -1,31 417,50 Armada Bilgisayar 62,15 -4,09 279,19 Arsan Tekstil 6,15 0,16 71,79 Artı Yatırım Holding 17,97 9,98 2118,52 Aselsan 18,61 0,38 78,27 Ata GMYO 3,85 1,32 -15,01 Atakule GMYO 2,52 2,44 31,25 Atlantis Yatırım Holding 3,60 8,76 260,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 57,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,20 0,50 5,93 Avrasya GMYO 2,38 0,85 57,62 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 1,08 54,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,10 0,01 12,61 Avrupa Yatırım Holding 3,78 8,62 145,45 Ayen Enerji 6,15 0,82 77,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,53 1,21 243,84 Aygaz 11,43 -0,26 -5,89 Bagfaş 18,50 -0,70 9,99 Bak Ambalaj 15,91 0,25 118,40 Balatacılar Balatacılık 14,85 10,00 1097,58 Bantaş Ambalaj 4,40 -1,79 74,60 Banvit 24,96 -0,08 34,41 Baştaş Başkent Çimento 8,80 10,00 239,77 Batı Çimento 4,14 0,00 25,08 Batısöke Çimento 2,09 0,00 59,54 Bayrak Taban Sanayi 7,80 5,12 Bera Holding 10,25 -0,97 166,23 Berkosan Yalıtım 5,69 -1,22 107,66 Beşiktaş Futbol Yat. 3,36 0,00 37,14 Beyaz Filo 10,14 8,45 223,98 Bilici Yatırım 5,61 -0,36 95,71 Bim Mağazalar 69,20 -0,36 49,75 Birko Mensucat 1,06 9,28 241,94 Birlik Mensucat 2,49 -1,19 118,42 Bizim Mağazaları 16,12 -0,80 45,58 Bomonti Elektrik 12,99 -0,69 914,84 Borusan Mannesmann 16,23 0,81 41,75 Borusan Yat. Paz. 178,00 -2,14 197,09 Bosch Fren Sistemleri 846,20 -1,27 194,04 Bossa 12,10 -0,33 50,12 Brisa 13,01 0,08 38,71 Burçelik 21,10 -1,86 263,17 Burçelik Vana 56,00 1,36 476,73 Bursa Çimento 6,76 0,60 68,86 Carrefoursa 27,38 -6,43 481,32 Casa Emtia Petrol 30,00 0,00 219,49 Ceo Event Medya 4,62 2,44 26,15 Coca Cola İçecek 46,38 -1,61 22,51 Cosmos Yat. Holding 12,37 9,96 506,37 Credıtwest Faktorıng 4,83 0,63 67,71 Çelebi 79,40 1,15 -20,08 Çelik Halat 12,09 0,08 86,00 Çemaş Döküm 1,90 3,26 51,57 Çemtaş 14,32 0,00 76,16 Çimbeton 138,20 -4,03 234,95 Çimentaş 32,62 0,74 117,47 Çimsa 13,48 0,15 48,46 Çuhadaroğlu Metal 5,83 2,10 82,76 Dagi Giyim 10,98 0,00 339,20 Dagi Yatırım Holding 8,35 -0,60 269,47 Dardanel 28,50 0,00 651,98 Datagate Bilgisayar 16,24 -1,93 107,94 Demısaş Döküm 6,31 0,00 81,32 Denge Holding 4,75 2,15 246,72 Deniz GMYO 3,35 0,00 59,21 Derimod 10,80 1,69 51,26 Derlüks Deri 8,28 2,60 104,66 Desa Deri 6,86 -1,29 51,10 Despec Bilgisayar 11,93 -2,21 181,37 Deva Holding 19,21 -0,62 115,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,60 0,38 Diriteks Diriliş Tekstil 2,94 9,29 276,92 Ditaş Doğan 33,02 -1,14 247,03 DO-CO 322,00 0,85 -42,91 Doğan Burda 23,10 0,43 280,56 Doğan Holding 2,40 0,42 33,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,55 0,39 54,55 Doğusan 3,63 -0,27 74,52 Doğuş GMYO 10,21 1,79 125,39 Doğuş Otomotiv 15,92 2,12 67,23 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,00 -2,04 Duran Doğan Basım 24,08 0,00 71,51 Dyo Boya 12,00 9,99 144,90 Eczacıbaşı İlaç 6,69 0,45 83,26 Eczacıbaşı Yatırım 20,56 1,68 113,45 Edip Gayrimenkul 3,17 2,26 128,06 Ege Endüstri 763,00 1,46 35,63 Ege Gübre 124,70 0,24 152,96 Ege Profil 21,88 1,30 82,79 Ege Seramik 6,85 0,74 86,22 Egeli & Co Tarım Girişim 1,72 9,55 437,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,65 6,45 323,08 Egeli&Co Yatırım Holding 1,09 5,83 445,00 Egeplast 19,89 -0,55 59,12 Ekiz Kimya 9,22 0,00 1411,48 Emek Elektrik 3,61 -1,37 127,04 Eminiş Ambalaj 64,20 9,93 4123,68 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 22,96 Enerjisa Enerji 9,28 3,23 37,77 Enka İnşaat 7,16 1,56 28,27 Erbosan 27,12 -0,51 8,57 Ereğli Demir Çelik 9,60 -0,41 8,99 Ersu Gıda 5,01 -0,79 142,03 Escort Teknoloji 5,68 2,71 308,63 Etiler Gıda 3,25 -4,41 178,35 Euro Kapital Yat. Ort. 2,36 3,51 47,15 Euro Trend Yat. Ort. 2,77 1,47 132,03 Euro Yat. Ort. 2,10 0,48 86,54 Euro Yatırım Holding 2,66 0,00 77,33 Fade Gıda 6,45 0,31 Fenerbahçe Futbol 38,40 4,75 165,38 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,90 0,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,79 0,87 26,70 F-M İzmit Piston 122,00 -0,65 157,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,55 0,56 63,20 Ford Otosan 85,40 0,65 29,17 Formet Çelik Kapı 5,32 9,92 77,33 Frigo Pak Gıda 21,88 2,15 212,33 Galatasaray Sportif 4,08 -0,73 100,99 Garanti Bankası 7,04 -0,98 -36,80 Garanti Faktoring 10,94 -0,55 182,69 Garanti Yat. Ort. 2,35 0,00 135,75 Gedik Y. Men. Değ. 9,47 2,16 201,12 Gediz Ambalaj 17,46 -0,68 158,28 Gentaş 3,11 0,65 50,82 Gersan Elektrik 6,96 0,14 118,18 Global Men. Değ. 4,62 0,43 145,74 Global Yat. Holding 5,58 1,27 14,58 Good-Year 5,59 1,45 38,02 Göltaş Çimento 25,40 -0,94 42,78 Gözde Girişim 5,78 0,87 12,45 GSD Denizcilik 4,84 0,62 89,06 GSD Holding 2,24 1,36 50,34 Gübre Fabrik. 35,30 1,15 290,49 Güler Yat. Holding 14,80 -0,47 629,06 Halk GMYO 2,38 1,71 104,36 Hatay Tekstil 13,15 3,30 95,28 Hedef Girişim 5,28 3,13 121,26 Hektaş 13,24 4,42 65,09 HUB Girişim 18,16 0,17 93,43 Hürriyet Gzt. 2,15 -2,27 88,60 ICBC Turkey Bank 6,71 -1,18 27,32 İdealist Danışmanlık 10,18 3,77 206,63 İdealist GMYO 7,30 9,94 138,56 İhlas Ev Aletleri 2,15 0,47 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,53 2,68 27,50 İhlas Gazetecilik 6,35 -1,70 39,87 İhlas Holding 1,09 0,93 19,78 İhlas Yayın Holding 1,27 0,79 52,34 İndeks Bilgisayar 17,70 0,97 88,70 Info Yatırım 10,10 -2,98 107,70 İntema 20,54 -0,58 121,81 Inveo Yatırım Holding 35,08 9,97 356,18 İpek Doğal Enerji 12,13 0,08 57,12 İskenderun Demir Çelik 7,57 -0,53 -3,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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