Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,02
|2,33
|277,42
|Acıpayam Selüloz
|23,24
|9,93
|268,03
|Adel Kalemcilik
|24,06
|1,26
|53,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|-0,91
|52,63
|Afyon Çimento
|4,26
|0,71
|86,98
|Ak Enerji
|2,14
|0,47
|96,33
|Akbank
|5,11
|-0,58
|-36,99
|Akçansa
|14,14
|0,43
|45,86
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,54
|2,21
|162,56
|Akfen GMYO
|3,97
|0,25
|-1,98
|Akın Tekstil
|23,12
|1,40
|67,66
|Akiş GMYO
|3,53
|0,86
|12,69
|Akmerkez GMYO
|74,00
|8,19
|230,29
|Aksa
|8,61
|7,09
|22,94
|Aksa Enerji
|6,78
|0,74
|78,42
|Aksigorta
|7,74
|0,00
|42,86
|Aksu Enerji
|12,36
|1,48
|-16,88
|Alarko Carrıer
|148,00
|-1,99
|147,80
|Alarko GMYO
|17,84
|1,54
|21,38
|Alarko Holding
|6,04
|0,83
|1,51
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,16
|2,32
|142,19
|Alkim Kağıt
|13,75
|0,07
|153,70
|Alkim Kimya
|14,13
|1,22
|127,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,51
|6,36
|512,20
|Altınyunus Çeşme
|59,25
|-4,44
|493,09
|Anadolu Efes
|22,12
|1,00
|3,96
|Anadolu Grubu Holding
|19,96
|-0,20
|13,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,87
|0,51
|29,33
|Anadolu Isuzu
|16,72
|-1,59
|37,39
|Anadolu Sigorta
|6,98
|0,29
|68,05
|Anel Elektrik
|5,75
|-0,86
|79,39
|Arçelik
|24,20
|1,77
|16,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,58
|1,45
|Arena Bilgisayar
|37,70
|-1,31
|417,50
|Armada Bilgisayar
|62,15
|-4,09
|279,19
|Arsan Tekstil
|6,15
|0,16
|71,79
|Artı Yatırım Holding
|17,97
|9,98
|2118,52
|Aselsan
|18,61
|0,38
|78,27
|Ata GMYO
|3,85
|1,32
|-15,01
|Atakule GMYO
|2,52
|2,44
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|3,60
|8,76
|260,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,20
|0,50
|5,93
|Avrasya GMYO
|2,38
|0,85
|57,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|1,08
|54,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,10
|0,01
|12,61
|Avrupa Yatırım Holding
|3,78
|8,62
|145,45
|Ayen Enerji
|6,15
|0,82
|77,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,53
|1,21
|243,84
|Aygaz
|11,43
|-0,26
|-5,89
|Bagfaş
|18,50
|-0,70
|9,99
|Bak Ambalaj
|15,91
|0,25
|118,40
|Balatacılar Balatacılık
|14,85
|10,00
|1097,58
|Bantaş Ambalaj
|4,40
|-1,79
|74,60
|Banvit
|24,96
|-0,08
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|8,80
|10,00
|239,77
|Batı Çimento
|4,14
|0,00
|25,08
|Batısöke Çimento
|2,09
|0,00
|59,54
|Bayrak Taban Sanayi
|7,80
|5,12
|Bera Holding
|10,25
|-0,97
|166,23
|Berkosan Yalıtım
|5,69
|-1,22
|107,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|0,00
|37,14
|Beyaz Filo
|10,14
|8,45
|223,98
|Bilici Yatırım
|5,61
|-0,36
|95,71
|Bim Mağazalar
|69,20
|-0,36
|49,75
|Birko Mensucat
|1,06
|9,28
|241,94
|Birlik Mensucat
|2,49
|-1,19
|118,42
|Bizim Mağazaları
|16,12
|-0,80
|45,58
|Bomonti Elektrik
|12,99
|-0,69
|914,84
|Borusan Mannesmann
|16,23
|0,81
|41,75
|Borusan Yat. Paz.
|178,00
|-2,14
|197,09
|Bosch Fren Sistemleri
|846,20
|-1,27
|194,04
|Bossa
|12,10
|-0,33
|50,12
|Brisa
|13,01
|0,08
|38,71
|Burçelik
|21,10
|-1,86
|263,17
|Burçelik Vana
|56,00
|1,36
|476,73
|Bursa Çimento
|6,76
|0,60
|68,86
|Carrefoursa
|27,38
|-6,43
|481,32
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,62
|2,44
|26,15
|Coca Cola İçecek
|46,38
|-1,61
|22,51
|Cosmos Yat. Holding
|12,37
|9,96
|506,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,83
|0,63
|67,71
|Çelebi
|79,40
|1,15
|-20,08
|Çelik Halat
|12,09
|0,08
|86,00
|Çemaş Döküm
|1,90
|3,26
|51,57
|Çemtaş
|14,32
|0,00
|76,16
|Çimbeton
|138,20
|-4,03
|234,95
|Çimentaş
|32,62
|0,74
|117,47
|Çimsa
|13,48
|0,15
|48,46
|Çuhadaroğlu Metal
|5,83
|2,10
|82,76
|Dagi Giyim
|10,98
|0,00
|339,20
|Dagi Yatırım Holding
|8,35
|-0,60
|269,47
|Dardanel
|28,50
|0,00
|651,98
|Datagate Bilgisayar
|16,24
|-1,93
|107,94
|Demısaş Döküm
|6,31
|0,00
|81,32
|Denge Holding
|4,75
|2,15
|246,72
|Deniz GMYO
|3,35
|0,00
|59,21
|Derimod
|10,80
|1,69
|51,26
|Derlüks Deri
|8,28
|2,60
|104,66
|Desa Deri
|6,86
|-1,29
|51,10
|Despec Bilgisayar
|11,93
|-2,21
|181,37
|Deva Holding
|19,21
|-0,62
|115,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,60
|0,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,94
|9,29
|276,92
|Ditaş Doğan
|33,02
|-1,14
|247,03
|DO-CO
|322,00
|0,85
|-42,91
|Doğan Burda
|23,10
|0,43
|280,56
|Doğan Holding
|2,40
|0,42
|33,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,55
|0,39
|54,55
|Doğusan
|3,63
|-0,27
|74,52
|Doğuş GMYO
|10,21
|1,79
|125,39
|Doğuş Otomotiv
|15,92
|2,12
|67,23
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|-2,04
|Duran Doğan Basım
|24,08
|0,00
|71,51
|Dyo Boya
|12,00
|9,99
|144,90
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|0,45
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|1,68
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,17
|2,26
|128,06
|Ege Endüstri
|763,00
|1,46
|35,63
|Ege Gübre
|124,70
|0,24
|152,96
|Ege Profil
|21,88
|1,30
|82,79
|Ege Seramik
|6,85
|0,74
|86,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,72
|9,55
|437,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,65
|6,45
|323,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,09
|5,83
|445,00
|Egeplast
|19,89
|-0,55
|59,12
|Ekiz Kimya
|9,22
|0,00
|1411,48
|Emek Elektrik
|3,61
|-1,37
|127,04
|Eminiş Ambalaj
|64,20
|9,93
|4123,68
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|22,96
|Enerjisa Enerji
|9,28
|3,23
|37,77
|Enka İnşaat
|7,16
|1,56
|28,27
|Erbosan
|27,12
|-0,51
|8,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,60
|-0,41
|8,99
|Ersu Gıda
|5,01
|-0,79
|142,03
|Escort Teknoloji
|5,68
|2,71
|308,63
|Etiler Gıda
|3,25
|-4,41
|178,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,36
|3,51
|47,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,77
|1,47
|132,03
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|0,48
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,66
|0,00
|77,33
|Fade Gıda
|6,45
|0,31
|Fenerbahçe Futbol
|38,40
|4,75
|165,38
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,90
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,79
|0,87
|26,70
|F-M İzmit Piston
|122,00
|-0,65
|157,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,55
|0,56
|63,20
|Ford Otosan
|85,40
|0,65
|29,17
|Formet Çelik Kapı
|5,32
|9,92
|77,33
|Frigo Pak Gıda
|21,88
|2,15
|212,33
|Galatasaray Sportif
|4,08
|-0,73
|100,99
|Garanti Bankası
|7,04
|-0,98
|-36,80
|Garanti Faktoring
|10,94
|-0,55
|182,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|0,00
|135,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,47
|2,16
|201,12
|Gediz Ambalaj
|17,46
|-0,68
|158,28
|Gentaş
|3,11
|0,65
|50,82
|Gersan Elektrik
|6,96
|0,14
|118,18
|Global Men. Değ.
|4,62
|0,43
|145,74
|Global Yat. Holding
|5,58
|1,27
|14,58
|Good-Year
|5,59
|1,45
|38,02
|Göltaş Çimento
|25,40
|-0,94
|42,78
|Gözde Girişim
|5,78
|0,87
|12,45
|GSD Denizcilik
|4,84
|0,62
|89,06
|GSD Holding
|2,24
|1,36
|50,34
|Gübre Fabrik.
|35,30
|1,15
|290,49
|Güler Yat. Holding
|14,80
|-0,47
|629,06
|Halk GMYO
|2,38
|1,71
|104,36
|Hatay Tekstil
|13,15
|3,30
|95,28
|Hedef Girişim
|5,28
|3,13
|121,26
|Hektaş
|13,24
|4,42
|65,09
|HUB Girişim
|18,16
|0,17
|93,43
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|-2,27
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|-1,18
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|10,18
|3,77
|206,63
|İdealist GMYO
|7,30
|9,94
|138,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|0,47
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|2,68
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|6,35
|-1,70
|39,87
|İhlas Holding
|1,09
|0,93
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|0,79
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|17,70
|0,97
|88,70
|Info Yatırım
|10,10
|-2,98
|107,70
|İntema
|20,54
|-0,58
|121,81
|Inveo Yatırım Holding
|35,08
|9,97
|356,18
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|0,08
|57,12
|İskenderun Demir Çelik
|7,57
|-0,53
|-3,14
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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