Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,29 9,95 345,70 Acıpayam Selüloz 19,54 2,30 209,44 Adel Kalemcilik 22,34 -2,95 42,29 Adese Alışveriş Ticaret 2,16 -0,92 51,23 Afyon Çimento 4,26 0,00 86,98 Ak Enerji 2,20 -1,79 101,83 Akbank 5,01 -1,18 -38,22 Akçansa 13,85 -0,07 42,87 Akdeniz Yatırım Hold. 5,92 2,42 180,57 Akfen GMYO 4,12 -0,48 1,73 Akın Tekstil 22,06 -3,16 59,97 Akiş GMYO 3,43 0,88 9,50 Akmerkez GMYO 70,00 0,00 212,43 Aksa 8,13 -1,81 16,09 Aksa Enerji 6,63 -0,45 74,47 Aksigorta 7,73 0,39 42,68 Aksu Enerji 11,81 -3,12 -20,58 Alarko Carrıer 148,90 4,05 149,31 Alarko GMYO 17,63 0,06 19,95 Alarko Holding 5,96 -0,33 0,17 Albaraka Türk 1,53 0,66 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 30,66 0,99 154,65 Alkim Kağıt 13,79 -1,29 154,44 Alkim Kimya 14,28 -1,52 130,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 1,17 534,15 Altınyunus Çeşme 59,15 -3,19 492,09 Anadolu Efes 22,30 0,81 4,80 Anadolu Grubu Holding 19,40 -1,47 10,29 Anadolu Hayat Emek. 7,80 -0,89 28,18 Anadolu Isuzu 15,87 -2,46 30,40 Anadolu Sigorta 6,94 -0,29 67,09 Anel Elektrik 6,25 4,34 94,99 Arçelik 24,20 -0,49 16,12 ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 1,73 Arena Bilgisayar 37,74 0,64 418,05 Armada Bilgisayar 58,80 -3,53 258,76 Arsan Tekstil 6,15 0,00 71,79 Artı Yatırım Holding 19,76 9,96 2339,51 Aselsan 18,11 -2,42 73,48 Ata GMYO 3,71 -2,11 -18,10 Atakule GMYO 2,47 -1,59 28,65 Atlantis Yatırım Holding 4,00 9,89 300,00 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,19 -0,21 5,85 Avrasya GMYO 2,54 2,42 68,21 Avrasya Petrol ve Tur. 2,81 0,36 54,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.447,80 -0,02 12,59 Avrupa Yatırım Holding 3,68 -1,87 138,96 Ayen Enerji 6,41 2,07 84,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,83 1,29 257,53 Aygaz 11,28 -0,79 -7,13 Bagfaş 18,33 -0,81 8,98 Bak Ambalaj 17,95 2,87 146,41 Balatacılar Balatacılık 16,33 9,97 1216,94 Bantaş Ambalaj 4,18 -0,95 65,87 Banvit 25,22 -1,41 35,81 Baştaş Başkent Çimento 9,68 10,00 273,75 Batı Çimento 4,10 -0,73 23,87 Batısöke Çimento 2,10 2,94 60,31 Bayrak Taban Sanayi 8,42 3,19 Bera Holding 10,13 -0,88 163,12 Berkosan Yalıtım 5,58 -1,24 103,65 Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 -0,59 36,73 Beyaz Filo 10,94 6,42 249,54 Bilici Yatırım 5,53 -1,60 92,92 Bim Mağazalar 68,95 0,07 49,21 Birko Mensucat 1,16 9,43 274,19 Birlik Mensucat 2,46 -1,20 115,79 Bizim Mağazaları 15,96 -0,25 44,13 Bomonti Elektrik 13,31 9,82 939,84 Borusan Mannesmann 15,93 1,27 39,13 Borusan Yat. Paz. 174,00 1,75 190,42 Bosch Fren Sistemleri 829,00 -1,42 188,07 Bossa 12,87 0,47 59,68 Brisa 12,86 -0,23 37,12 Burçelik 20,80 -1,89 258,00 Burçelik Vana 55,50 2,78 471,58 Bursa Çimento 6,74 0,75 68,36 Carrefoursa 24,06 -9,21 410,83 Casa Emtia Petrol 28,00 -3,45 198,19 Ceo Event Medya 4,55 -1,30 24,24 Coca Cola İçecek 46,04 -0,60 21,61 Cosmos Yat. Holding 13,60 9,94 566,67 Credıtwest Faktorıng 5,10 1,39 77,08 Çelebi 78,60 -0,38 -20,88 Çelik Halat 11,94 -1,57 83,69 Çemaş Döküm 1,86 -2,62 48,38 Çemtaş 14,44 0,98 77,64 Çimbeton 134,00 0,75 224,77 Çimentaş 32,00 -1,42 113,33 Çimsa 13,41 0,22 47,69 Çuhadaroğlu Metal 5,77 -0,69 80,88 Dagi Giyim 11,00 0,46 340,00 Dagi Yatırım Holding 10,16 9,96 349,56 Dardanel 25,48 -3,85 572,30 Datagate Bilgisayar 14,87 -5,53 90,40 Demısaş Döküm 6,31 0,96 81,32 Denge Holding 5,61 10,00 309,49 Deniz GMYO 3,37 1,51 60,16 Derimod 10,26 -2,66 43,70 Derlüks Deri 8,12 -0,37 100,70 Desa Deri 6,79 -1,16 49,56 Despec Bilgisayar 11,59 -2,52 173,35 Deva Holding 19,23 0,21 115,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,76 10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 2,52 -10,00 223,08 Ditaş Doğan 32,48 -0,06 241,35 DO-CO 327,60 1,90 -41,91 Doğan Burda 21,50 -2,45 254,20 Doğan Holding 2,42 -0,41 34,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 1,17 56,97 Doğusan 3,74 -1,06 79,81 Doğuş GMYO 10,05 -1,95 121,85 Doğuş Otomotiv 15,56 -0,95 63,45 Döktaş Dökümcülük 31,62 -1,74 -0,08 Duran Doğan Basım 23,76 -0,59 69,23 Dyo Boya 12,13 1,08 147,55 Eczacıbaşı İlaç 6,78 0,44 85,72 Eczacıbaşı Yatırım 20,68 0,58 114,69 Edip Gayrimenkul 3,15 -0,32 126,62 Ege Endüstri 745,30 -1,57 32,48 Ege Gübre 122,30 -0,97 148,09 Ege Profil 25,12 5,99 109,86 Ege Seramik 6,96 1,75 89,21 Egeli & Co Tarım Girişim 1,80 4,65 462,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,65 0,00 323,08 Egeli&Co Yatırım Holding 1,03 -0,96 415,00 Egeplast 21,04 9,93 68,32 Ekiz Kimya 9,51 0,00 1459,02 Emek Elektrik 3,62 0,56 127,67 Eminiş Ambalaj 70,60 9,97 4544,74 Emlak Konut GMYO 1,74 -1,69 20,19 Enerjisa Enerji 9,34 0,32 38,66 Enka İnşaat 7,18 -1,51 28,63 Erbosan 26,96 -0,52 7,93 Ereğli Demir Çelik 9,54 -0,52 8,30 Ersu Gıda 5,21 0,19 151,69 Escort Teknoloji 6,49 6,74 366,91 Etiler Gıda 3,45 3,60 195,48 Euro Kapital Yat. Ort. 2,40 -0,83 49,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,16 9,72 164,70 Euro Yat. Ort. 2,12 -0,47 88,32 Euro Yatırım Holding 2,71 -0,37 80,67 Fade Gıda 6,32 -1,71 Fenerbahçe Futbol 35,84 -6,28 147,68 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,64 1,62 23,41 F-M İzmit Piston 121,40 0,33 156,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 -0,32 63,33 Ford Otosan 82,20 -2,14 24,33 Formet Çelik Kapı 5,85 9,96 95,00 Frigo Pak Gıda 21,50 0,94 206,91 Galatasaray Sportif 3,97 -2,46 95,57 Garanti Bankası 6,97 -0,57 -37,43 Garanti Faktoring 10,82 -0,37 179,59 Garanti Yat. Ort. 2,35 -1,26 135,75 Gedik Y. Men. Değ. 9,15 -1,08 190,94 Gediz Ambalaj 17,50 0,34 158,88 Gentaş 3,23 0,31 56,64 Gersan Elektrik 6,94 -0,14 117,55 Global Men. Değ. 4,64 -0,22 146,81 Global Yat. Holding 5,32 -0,75 9,24 Good-Year 5,53 -0,36 36,54 Göltaş Çimento 25,78 1,58 44,91 Gözde Girişim 5,78 0,35 12,45 GSD Denizcilik 4,84 0,00 89,06 GSD Holding 2,30 1,32 54,36 Gübre Fabrik. 37,40 2,07 313,72 Güler Yat. Holding 13,73 -3,17 576,35 Halk GMYO 2,37 0,85 103,50 Hatay Tekstil 13,59 -2,93 101,81 Hedef Girişim 5,21 -2,62 118,33 Hektaş 13,75 1,33 71,45 HUB Girişim 17,91 -0,83 90,76 Hürriyet Gzt. 2,08 -2,35 82,46 ICBC Turkey Bank 6,65 -1,04 26,19 İdealist Danışmanlık 9,89 2,49 197,89 İdealist GMYO 8,03 10,00 162,42 İhlas Ev Aletleri 2,19 1,86 -30,03 İhlas Gayrimenkul 1,55 3,33 29,17 İhlas Gazetecilik 6,83 -2,43 50,44 İhlas Holding 1,15 6,48 26,37 İhlas Yayın Holding 1,31 3,15 57,14 İndeks Bilgisayar 17,26 0,35 84,01 Info Yatırım 11,16 0,36 129,50 İntema 20,02 -1,38 116,20 Inveo Yatırım Holding 34,24 -2,39 345,25 İpek Doğal Enerji 12,10 -0,08 56,74 İskenderun Demir Çelik 7,48 -0,13 -4,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı

Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası

Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı