Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,96
|8,08
|381,72
|Acıpayam Selüloz
|18,41
|0,00
|191,54
|Adel Kalemcilik
|22,40
|0,81
|42,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|1,83
|55,43
|Afyon Çimento
|4,51
|0,45
|97,96
|Ak Enerji
|2,23
|1,36
|104,59
|Akbank
|5,14
|1,38
|-36,62
|Akçansa
|14,15
|0,14
|45,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,08
|1,50
|188,15
|Akfen GMYO
|4,11
|0,98
|1,48
|Akın Tekstil
|22,64
|1,98
|64,18
|Akiş GMYO
|3,44
|0,58
|9,82
|Akmerkez GMYO
|69,65
|-0,43
|210,87
|Aksa
|8,25
|0,61
|17,80
|Aksa Enerji
|6,42
|-1,23
|68,95
|Aksigorta
|7,82
|0,77
|44,34
|Aksu Enerji
|11,76
|0,00
|-20,91
|Alarko Carrıer
|139,70
|-2,65
|133,90
|Alarko GMYO
|17,38
|0,17
|18,25
|Alarko Holding
|5,91
|1,03
|-0,67
|Albaraka Türk
|1,54
|0,65
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,08
|-1,44
|149,83
|Alkim Kağıt
|13,48
|-0,59
|148,72
|Alkim Kimya
|13,94
|0,50
|124,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|-5,35
|460,98
|Altınyunus Çeşme
|61,90
|4,38
|519,62
|Anadolu Efes
|21,94
|-0,45
|3,11
|Anadolu Grubu Holding
|19,31
|0,21
|9,78
|Anadolu Hayat Emek.
|7,85
|-0,13
|29,00
|Anadolu Isuzu
|16,33
|4,01
|34,18
|Anadolu Sigorta
|6,88
|-1,15
|65,64
|Anel Elektrik
|6,19
|-4,03
|93,12
|Arçelik
|24,56
|1,24
|17,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,64
|-1,87
|Arena Bilgisayar
|39,54
|3,18
|442,76
|Armada Bilgisayar
|59,05
|-1,91
|260,28
|Arsan Tekstil
|6,28
|-0,48
|75,42
|Artı Yatırım Holding
|17,79
|-9,97
|2096,30
|Aselsan
|18,04
|-0,33
|72,81
|Ata GMYO
|3,78
|1,07
|-16,56
|Atakule GMYO
|2,50
|0,40
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|10,00
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-3,59
|66,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,34
|1,63
|6,97
|Avrasya GMYO
|2,79
|2,57
|84,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|4,55
|76,92
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,40
|0,04
|12,64
|Avrupa Yatırım Holding
|3,75
|-2,85
|143,51
|Ayen Enerji
|6,65
|0,76
|91,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,70
|-0,39
|251,60
|Aygaz
|11,88
|1,11
|-2,19
|Bagfaş
|18,52
|2,60
|10,11
|Bak Ambalaj
|17,31
|-3,57
|137,62
|Balatacılar Balatacılık
|14,70
|-9,98
|1085,48
|Bantaş Ambalaj
|4,45
|3,97
|76,59
|Banvit
|25,50
|-0,31
|37,32
|Baştaş Başkent Çimento
|10,64
|9,92
|310,81
|Batı Çimento
|4,17
|0,00
|25,98
|Batısöke Çimento
|2,15
|-0,92
|64,12
|Bayrak Taban Sanayi
|8,08
|1,13
|Bera Holding
|9,98
|-0,80
|159,22
|Berkosan Yalıtım
|5,67
|0,35
|106,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,43
|2,08
|40,00
|Beyaz Filo
|12,33
|9,12
|293,95
|Bilici Yatırım
|5,92
|3,86
|106,53
|Bim Mağazalar
|69,40
|0,22
|50,19
|Birko Mensucat
|1,27
|9,48
|309,68
|Birlik Mensucat
|2,45
|-0,81
|114,91
|Bizim Mağazaları
|16,07
|1,01
|45,13
|Bomonti Elektrik
|12,00
|-9,98
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,88
|0,76
|38,69
|Borusan Yat. Paz.
|166,60
|-2,52
|178,07
|Bosch Fren Sistemleri
|825,50
|-0,54
|186,85
|Bossa
|12,70
|-0,39
|57,57
|Brisa
|13,05
|2,19
|39,14
|Burçelik
|21,84
|5,51
|275,90
|Burçelik Vana
|55,00
|2,80
|466,43
|Bursa Çimento
|6,76
|0,30
|68,86
|Carrefoursa
|25,66
|7,54
|444,80
|Casa Emtia Petrol
|26,02
|-7,14
|177,10
|Ceo Event Medya
|5,57
|9,86
|52,09
|Coca Cola İçecek
|47,60
|-0,21
|25,73
|Cosmos Yat. Holding
|14,28
|5,00
|600,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,24
|-0,95
|81,94
|Çelebi
|79,65
|-0,44
|-19,83
|Çelik Halat
|12,03
|-1,15
|85,08
|Çemaş Döküm
|1,90
|2,70
|51,57
|Çemtaş
|14,33
|-0,14
|76,28
|Çimbeton
|128,70
|-2,50
|211,92
|Çimentaş
|31,32
|-1,51
|108,80
|Çimsa
|13,51
|0,60
|48,79
|Çuhadaroğlu Metal
|5,86
|1,03
|83,70
|Dagi Giyim
|12,20
|5,17
|388,00
|Dagi Yatırım Holding
|10,24
|0,79
|353,10
|Dardanel
|25,00
|0,00
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|14,59
|-0,41
|86,81
|Demısaş Döküm
|6,31
|0,80
|81,32
|Denge Holding
|6,16
|9,80
|349,64
|Deniz GMYO
|3,40
|0,89
|61,58
|Derimod
|10,53
|1,94
|47,48
|Derlüks Deri
|8,13
|0,74
|100,95
|Desa Deri
|6,75
|-0,30
|48,68
|Despec Bilgisayar
|11,59
|1,13
|173,35
|Deva Holding
|19,97
|2,10
|123,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,03
|9,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|-6,75
|201,28
|Ditaş Doğan
|32,54
|1,31
|241,98
|DO-CO
|332,30
|0,12
|-41,08
|Doğan Burda
|26,66
|9,98
|339,21
|Doğan Holding
|2,53
|2,02
|40,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|1,93
|60,00
|Doğusan
|3,82
|0,26
|83,65
|Doğuş GMYO
|9,85
|-1,60
|117,44
|Doğuş Otomotiv
|15,65
|0,97
|64,39
|Döktaş Dökümcülük
|31,72
|0,13
|0,23
|Duran Doğan Basım
|22,78
|-0,52
|62,25
|Dyo Boya
|14,47
|9,62
|195,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|0,44
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,84
|1,76
|116,35
|Edip Gayrimenkul
|3,27
|-0,61
|135,25
|Ege Endüstri
|748,00
|0,34
|32,96
|Ege Gübre
|120,50
|0,42
|144,44
|Ege Profil
|27,66
|7,38
|131,08
|Ege Seramik
|7,15
|1,56
|94,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,59
|2,58
|396,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,49
|0,00
|282,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,01
|6,32
|405,00
|Egeplast
|20,20
|2,28
|61,60
|Ekiz Kimya
|9,30
|-1,69
|1424,59
|Emek Elektrik
|3,65
|1,11
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|63,55
|-9,99
|4080,92
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,14
|22,26
|Enerjisa Enerji
|9,33
|0,54
|38,51
|Enka İnşaat
|7,23
|-0,28
|29,52
|Erbosan
|27,74
|1,31
|11,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,61
|0,52
|9,10
|Ersu Gıda
|5,25
|1,16
|153,62
|Escort Teknoloji
|6,14
|-3,76
|341,73
|Esenboğa Elektrik
|9,35
|Etiler Gıda
|4,02
|9,84
|244,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,45
|2,08
|52,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|9,81
|190,66
|Euro Yat. Ort.
|2,30
|7,98
|104,31
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|0,00
|86,00
|Fade Gıda
|6,76
|7,30
|Fenerbahçe Futbol
|36,00
|3,69
|148,79
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,72
|-0,52
|25,16
|F-M İzmit Piston
|123,70
|-0,16
|161,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,96
|3,85
|68,53
|Ford Otosan
|84,65
|2,11
|28,04
|Formet Çelik Kapı
|5,80
|-0,85
|93,33
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|2,33
|214,04
|Galatasaray Sportif
|4,08
|1,75
|100,99
|Garanti Bankası
|7,06
|1,29
|-36,62
|Garanti Faktoring
|10,86
|-0,18
|180,62
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|0,84
|140,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,08
|-0,77
|188,72
|Gediz Ambalaj
|18,25
|3,46
|169,97
|Gentaş
|3,23
|-0,62
|56,64
|Gersan Elektrik
|6,94
|0,43
|117,55
|Global Men. Değ.
|4,65
|-0,43
|147,34
|Global Yat. Holding
|5,28
|-0,94
|8,42
|Good-Year
|5,69
|0,89
|40,49
|Göltaş Çimento
|25,66
|-0,23
|44,24
|Gözde Girişim
|6,22
|6,32
|21,01
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,40
|93,75
|GSD Holding
|2,32
|1,31
|55,70
|Gübre Fabrik.
|34,44
|-1,03
|280,97
|Güler Yat. Holding
|13,78
|2,53
|578,82
|Halk GMYO
|2,40
|0,84
|106,07
|Hatay Tekstil
|13,80
|1,40
|104,93
|Hedef Girişim
|5,40
|2,47
|126,29
|Hektaş
|13,27
|0,00
|65,46
|HUB Girişim
|17,90
|0,34
|90,66
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|0,00
|92,11
|ICBC Turkey Bank
|6,76
|0,60
|28,27
|İdealist Danışmanlık
|11,66
|10,00
|251,20
|İdealist GMYO
|8,83
|9,96
|188,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|-0,46
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,54
|-1,91
|28,33
|İhlas Gazetecilik
|6,80
|-1,02
|49,78
|İhlas Holding
|1,13
|-0,88
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,28
|-1,54
|53,54
|İndeks Bilgisayar
|17,06
|0,47
|81,88
|Info Yatırım
|11,02
|-2,04
|126,62
|İntema
|19,89
|1,02
|114,79
|Inveo Yatırım Holding
|31,96
|0,95
|315,60
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|0,83
|58,03
|İskenderun Demir Çelik
|7,54
|1,21
|-3,52
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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