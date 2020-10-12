Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,77 7,24 425,27 Acıpayam Selüloz 18,25 -2,93 189,01 Adel Kalemcilik 23,06 1,68 46,88 Adese Alışveriş Ticaret 2,45 5,15 71,53 Afyon Çimento 4,50 1,35 97,52 Ak Enerji 2,48 9,25 127,52 Akbank 5,19 0,78 -36,00 Akçansa 14,07 0,50 45,14 Akdeniz Yatırım Hold. 6,65 9,92 215,17 Akfen GMYO 4,12 0,24 1,73 Akın Tekstil 22,20 1,65 60,99 Akiş GMYO 3,44 0,58 9,82 Akmerkez GMYO 76,95 7,77 243,45 Aksa 8,06 0,25 15,09 Aksa Enerji 6,85 3,47 80,26 Aksigorta 7,89 0,25 45,63 Aksu Enerji 11,97 2,40 -19,50 Alarko Carrıer 136,80 -2,29 129,05 Alarko GMYO 17,93 2,57 21,99 Alarko Holding 6,17 1,98 3,70 Albaraka Türk 1,60 2,56 4,58 Alcatel Lucent Teletaş 29,98 -0,13 149,00 Alkim Kağıt 13,54 0,74 149,83 Alkim Kimya 14,10 2,03 127,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 4,35 485,37 Altınyunus Çeşme 61,50 -5,67 515,62 Anadolu Efes 22,12 0,09 3,96 Anadolu Grubu Holding 19,36 0,10 10,06 Anadolu Hayat Emek. 8,00 1,14 31,47 Anadolu Isuzu 16,46 3,26 35,25 Anadolu Sigorta 6,89 0,15 65,88 Anel Elektrik 6,19 0,32 93,12 Arçelik 25,52 2,08 22,46 ARD Bilişim Teknolojileri 37,52 5,51 Arena Bilgisayar 39,02 -1,46 435,62 Armada Bilgisayar 60,70 -0,49 270,35 Arsan Tekstil 6,30 0,96 75,98 Artı Yatırım Holding 16,02 -9,95 1877,78 Aselsan 18,20 0,50 74,34 Ata GMYO 3,92 3,43 -13,47 Atakule GMYO 2,71 3,83 41,15 Atlantis Yatırım Holding 4,84 10,00 384,00 Atlas Yat. Ort. 1,59 -1,24 64,50 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,58 1,46 8,76 Avrasya GMYO 2,73 3,02 80,79 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 1,29 73,08 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,40 0,00 12,64 Avrupa Yatırım Holding 3,79 -1,04 146,10 Ayen Enerji 6,82 3,96 96,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,68 1,32 250,68 Aygaz 12,13 1,00 -0,13 Bagfaş 18,86 1,95 12,13 Bak Ambalaj 17,28 -0,69 137,21 Balatacılar Balatacılık 13,23 -10,00 966,94 Bantaş Ambalaj 4,49 3,22 78,17 Banvit 25,64 -0,47 38,07 Baştaş Başkent Çimento 11,70 9,96 351,74 Batı Çimento 4,19 1,21 26,59 Batısöke Çimento 2,19 2,82 67,18 Bayrak Taban Sanayi 8,44 1,44 Bera Holding 10,05 0,70 161,04 Berkosan Yalıtım 5,84 3,00 113,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,42 -0,58 39,59 Beyaz Filo 13,39 7,72 327,82 Bilici Yatırım 5,74 -1,37 100,25 Bim Mağazalar 70,40 0,57 52,35 Birko Mensucat 1,39 9,45 348,39 Birlik Mensucat 2,63 6,05 130,70 Bizim Mağazaları 16,27 1,12 46,93 Bomonti Elektrik 10,80 -10,00 743,75 Borusan Mannesmann 15,80 0,32 37,99 Borusan Yat. Paz. 163,80 -2,38 173,39 Bosch Fren Sistemleri 838,00 0,48 191,20 Bossa 12,75 0,95 58,19 Brisa 14,38 4,28 53,32 Burçelik 21,32 -0,56 266,95 Burçelik Vana 54,95 2,42 465,91 Bursa Çimento 6,83 1,19 70,61 Carrefoursa 26,40 0,61 460,51 Casa Emtia Petrol 31,00 3,33 230,14 Ceo Event Medya 6,12 9,87 67,11 Coca Cola İçecek 48,04 0,59 26,89 Cosmos Yat. Holding 11,02 -9,97 440,20 Credıtwest Faktorıng 5,30 1,15 84,03 Çelebi 78,00 -1,02 -21,49 Çelik Halat 12,77 1,83 96,46 Çemaş Döküm 1,93 3,21 53,97 Çemtaş 14,37 0,84 76,77 Çimbeton 141,30 9,62 242,46 Çimentaş 33,44 3,21 122,93 Çimsa 13,51 0,45 48,79 Çuhadaroğlu Metal 5,84 1,04 83,07 Dagi Giyim 13,43 9,99 437,20 Dagi Yatırım Holding 12,10 10,00 435,40 Dardanel 26,84 4,27 608,18 Datagate Bilgisayar 14,94 1,91 91,29 Demısaş Döküm 6,50 2,85 86,78 Denge Holding 5,40 -10,00 294,16 Deniz GMYO 3,46 2,37 64,44 Derimod 11,08 2,03 55,18 Derlüks Deri 8,85 9,94 118,75 Desa Deri 6,84 1,63 50,66 Despec Bilgisayar 12,35 3,78 191,27 Deva Holding 20,02 1,26 124,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,00 6,91 Diriteks Diriliş Tekstil 2,49 -9,78 219,23 Ditaş Doğan 32,58 0,87 242,40 DO-CO 333,50 1,96 -40,87 Doğan Burda 26,26 -0,91 332,62 Doğan Holding 2,45 0,00 36,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 2,67 63,03 Doğusan 3,77 0,00 81,25 Doğuş GMYO 10,04 2,03 121,63 Doğuş Otomotiv 16,51 5,63 73,42 Döktaş Dökümcülük 32,42 2,79 2,45 Duran Doğan Basım 22,78 0,26 62,25 Dyo Boya 15,96 9,92 225,71 Eczacıbaşı İlaç 6,78 0,74 85,72 Eczacıbaşı Yatırım 20,54 1,28 113,24 Edip Gayrimenkul 3,22 0,63 131,65 Ege Endüstri 770,60 2,61 36,98 Ege Gübre 122,50 0,41 148,50 Ege Profil 25,62 -4,76 114,04 Ege Seramik 7,04 -0,56 91,38 Egeli & Co Tarım Girişim 1,85 8,82 478,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,66 2,47 325,64 Egeli&Co Yatırım Holding 1,13 8,65 465,00 Egeplast 19,88 0,00 59,04 Ekiz Kimya 9,50 1,06 1457,38 Emek Elektrik 3,65 0,55 129,56 Eminiş Ambalaj 57,20 -9,99 3663,16 Emlak Konut GMYO 1,83 1,67 26,41 Enerjisa Enerji 9,44 1,29 40,14 Enka İnşaat 7,17 0,28 28,45 Erbosan 28,04 1,01 12,25 Ereğli Demir Çelik 9,75 0,52 10,69 Ersu Gıda 5,81 7,79 180,68 Escort Teknoloji 6,61 2,32 375,54 Esenboğa Elektrik 10,28 9,95 Etiler Gıda 4,03 0,25 245,15 Euro Kapital Yat. Ort. 2,79 9,84 73,97 Euro Trend Yat. Ort. 3,81 9,80 219,14 Euro Yat. Ort. 2,57 9,83 128,29 Euro Yatırım Holding 2,92 4,66 94,67 Fade Gıda 6,87 3,15 Fenerbahçe Futbol 36,80 0,49 154,32 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,70 -0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,88 3,16 28,67 F-M İzmit Piston 124,70 1,88 163,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,40 3,24 74,25 Ford Otosan 86,45 0,41 30,76 Formet Çelik Kapı 5,70 0,00 90,00 Frigo Pak Gıda 22,00 2,33 214,04 Galatasaray Sportif 4,10 -1,68 101,97 Garanti Bankası 7,15 0,70 -35,82 Garanti Faktoring 10,98 1,20 183,72 Garanti Yat. Ort. 2,47 2,07 147,79 Gedik Y. Men. Değ. 9,14 -0,65 190,62 Gediz Ambalaj 18,33 1,10 171,15 Gentaş 3,30 1,85 60,04 Gersan Elektrik 7,03 0,86 120,38 Global Men. Değ. 4,69 0,43 149,47 Global Yat. Holding 5,35 1,33 9,86 Good-Year 5,94 2,41 46,67 Göltaş Çimento 25,70 0,86 44,46 Gözde Girişim 6,53 6,35 27,04 GSD Denizcilik 4,96 0,61 93,75 GSD Holding 2,34 1,30 57,05 Gübre Fabrik. 34,60 2,00 282,74 Güler Yat. Holding 13,81 -1,36 580,30 Halk GMYO 2,58 2,38 121,53 Hatay Tekstil 13,50 -0,81 100,48 Hedef Girişim 5,62 1,26 135,51 Hektaş 13,25 0,91 65,21 HUB Girişim 17,88 0,68 90,44 Hürriyet Gzt. 2,23 2,76 95,61 ICBC Turkey Bank 6,97 2,50 32,26 İdealist Danışmanlık 12,82 9,95 286,14 İdealist GMYO 9,55 8,15 212,09 İhlas Ev Aletleri 2,20 1,85 -29,71 İhlas Gayrimenkul 1,60 2,56 33,33 İhlas Gazetecilik 8,30 9,93 82,82 İhlas Holding 1,16 2,65 27,47 İhlas Yayın Holding 1,36 3,82 63,14 İndeks Bilgisayar 17,24 1,00 83,80 Info Yatırım 11,50 2,31 136,49 İntema 20,06 -0,59 116,63 Inveo Yatırım Holding 32,04 2,17 316,64 İpek Doğal Enerji 13,31 4,89 72,41 İskenderun Demir Çelik 7,61 0,40 -2,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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