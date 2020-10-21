Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|12,90
|3,53
|593,55
|Acıpayam Selüloz
|17,95
|-1,54
|184,26
|Adel Kalemcilik
|22,52
|0,63
|43,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|-2,58
|111,44
|Afyon Çimento
|4,85
|0,21
|112,88
|Ak Enerji
|2,49
|0,81
|128,44
|Akbank
|5,45
|1,11
|-32,80
|Akçansa
|14,44
|-0,21
|48,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|8,30
|-4,82
|293,36
|Akfen GMYO
|4,37
|1,16
|7,90
|Akın Tekstil
|20,48
|-2,29
|48,51
|Akiş GMYO
|4,59
|9,81
|46,53
|Akmerkez GMYO
|76,00
|-1,94
|239,21
|Aksa
|8,41
|3,06
|20,09
|Aksa Enerji
|6,83
|1,94
|79,74
|Aksigorta
|8,31
|0,12
|53,38
|Aksu Enerji
|12,65
|1,52
|-14,93
|Alarko Carrıer
|137,10
|-2,00
|129,55
|Alarko GMYO
|18,93
|-1,15
|28,79
|Alarko Holding
|6,24
|0,48
|4,87
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.097,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,75
|0,00
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,32
|0,38
|160,13
|Alkim Kağıt
|13,85
|1,76
|155,55
|Alkim Kimya
|15,04
|0,94
|142,50
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,89
|0,00
|604,88
|Altınyunus Çeşme
|53,70
|1,42
|437,54
|Anadolu Efes
|23,06
|-0,69
|8,38
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|-0,97
|15,86
|Anadolu Hayat Emek.
|8,64
|1,65
|41,99
|Anadolu Isuzu
|17,39
|2,29
|42,89
|Anadolu Sigorta
|7,13
|0,71
|71,66
|Anel Elektrik
|3,67
|-3,42
|108,18
|Arçelik
|28,10
|1,44
|34,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,90
|1,01
|Arena Bilgisayar
|36,40
|-1,09
|399,66
|Armada Bilgisayar
|55,95
|-1,76
|241,37
|Arsan Tekstil
|6,25
|-0,64
|74,58
|Artı Yatırım Holding
|9,66
|-9,97
|1092,59
|Aselsan
|18,20
|0,11
|74,82
|Ata GMYO
|4,16
|0,00
|-8,17
|Atakule GMYO
|2,77
|-1,77
|44,27
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|7,30
|650,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,02
|-3,81
|108,99
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,41
|0,35
|7,49
|Avrasya GMYO
|3,73
|-2,61
|147,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|-1,71
|89,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,10
|0,01
|12,77
|Avrupa Yatırım Holding
|5,58
|9,84
|262,34
|Ayen Enerji
|6,26
|0,32
|80,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,61
|9,95
|384,47
|Aygaz
|12,55
|0,40
|3,33
|Bagfaş
|19,01
|-0,63
|13,02
|Bak Ambalaj
|17,61
|-0,96
|141,74
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-9,89
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|6,31
|7,50
|150,40
|Banvit
|24,88
|-0,48
|33,98
|Baştaş Başkent Çimento
|6,91
|-9,08
|166,80
|Batı Çimento
|4,37
|0,69
|32,02
|Batısöke Çimento
|2,80
|1,45
|113,74
|Bayrak Taban Sanayi
|8,83
|-1,34
|Bera Holding
|10,42
|-0,76
|170,65
|Berkosan Yalıtım
|6,40
|-3,76
|133,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,27
|-0,91
|33,47
|Beyaz Filo
|11,00
|10,00
|251,46
|Bilici Yatırım
|5,84
|-0,85
|103,74
|Bim Mağazalar
|69,65
|0,51
|50,73
|Birko Mensucat
|1,90
|0,00
|512,90
|Birlik Mensucat
|2,62
|-0,76
|129,82
|Bizim Mağazaları
|16,71
|-0,18
|50,91
|Bomonti Elektrik
|12,87
|10,00
|905,47
|Borusan Mannesmann
|16,36
|2,00
|42,88
|Borusan Yat. Paz.
|170,00
|-2,75
|183,74
|Bosch Fren Sistemleri
|849,20
|-2,61
|195,09
|Bossa
|13,62
|-1,23
|68,98
|Brisa
|14,40
|-0,89
|53,53
|Burçelik
|21,50
|-0,19
|270,05
|Burçelik Vana
|56,75
|0,00
|484,45
|Bursa Çimento
|7,04
|-0,98
|75,85
|Carrefoursa
|24,70
|0,57
|424,42
|Casa Emtia Petrol
|29,98
|0,00
|219,28
|Ceo Event Medya
|7,98
|-9,93
|117,90
|Coca Cola İçecek
|52,30
|0,00
|38,14
|Cosmos Yat. Holding
|7,40
|-8,07
|262,75
|Credıtwest Faktorıng
|5,93
|4,22
|105,90
|Çelebi
|78,10
|-0,45
|-21,39
|Çelik Halat
|16,85
|8,01
|159,23
|Çemaş Döküm
|2,42
|-2,02
|93,06
|Çemtaş
|14,64
|-0,07
|80,10
|Çimbeton
|139,30
|0,00
|237,62
|Çimentaş
|34,02
|0,47
|126,80
|Çimsa
|14,11
|-0,14
|55,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,28
|-0,82
|128,21
|Dagi Giyim
|14,52
|10,00
|480,80
|Dagi Yatırım Holding
|23,56
|9,99
|942,48
|Dardanel
|29,28
|0,83
|672,56
|Datagate Bilgisayar
|15,87
|-0,94
|103,20
|Demısaş Döküm
|6,68
|-2,77
|91,95
|Denge Holding
|5,14
|5,11
|275,18
|Deniz GMYO
|3,74
|-2,86
|77,74
|Derimod
|10,72
|-0,46
|50,14
|Derlüks Deri
|8,66
|0,81
|114,05
|Desa Deri
|7,40
|1,09
|63,00
|Despec Bilgisayar
|12,94
|-0,46
|205,19
|Deva Holding
|22,24
|-0,71
|149,11
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,15
|-3,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,42
|0,41
|210,26
|Ditaş Doğan
|32,80
|0,49
|244,71
|DO-CO
|337,70
|-0,41
|-40,12
|Doğan Burda
|22,00
|0,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,47
|0,41
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,04
|-1,94
|84,24
|Doğusan
|4,11
|-4,64
|97,60
|Doğuş GMYO
|9,95
|-2,07
|119,65
|Doğuş Otomotiv
|19,69
|2,82
|106,83
|Döktaş Dökümcülük
|37,00
|-2,12
|16,92
|Duran Doğan Basım
|22,46
|-0,35
|59,97
|Dyo Boya
|12,45
|4,10
|154,08
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|0,14
|95,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,60
|0,10
|103,48
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|-0,29
|147,48
|Ege Endüstri
|946,90
|-0,91
|68,32
|Ege Gübre
|126,50
|-0,86
|156,61
|Ege Profil
|21,48
|-1,74
|79,45
|Ege Seramik
|7,19
|0,84
|95,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|2,05
|8,47
|540,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,39
|0,00
|512,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,60
|8,84
|700,00
|Egeplast
|20,00
|-2,63
|60,00
|Ekiz Kimya
|9,50
|0,00
|1457,38
|Emek Elektrik
|3,85
|-0,26
|142,14
|Eminiş Ambalaj
|27,42
|-9,98
|1703,95
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|2,09
|34,70
|Enerjisa Enerji
|9,45
|0,43
|40,29
|Enka İnşaat
|7,25
|-0,41
|29,88
|Erbosan
|29,40
|0,07
|17,69
|Ereğli Demir Çelik
|9,75
|0,21
|10,69
|Ersu Gıda
|5,53
|-0,18
|167,15
|Escort Teknoloji
|6,55
|-1,50
|371,22
|Esenboğa Elektrik
|19,99
|9,96
|Etiler Gıda
|3,46
|-8,95
|196,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,43
|-9,97
|113,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,53
|-2,83
|446,98
|Euro Yat. Ort.
|4,74
|4,64
|321,05
|Euro Yatırım Holding
|2,96
|0,34
|97,33
|Fade Gıda
|6,51
|0,31
|Fenerbahçe Futbol
|36,18
|-0,93
|150,03
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,60
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,54
|9,91
|64,99
|F-M İzmit Piston
|123,50
|-2,22
|160,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,78
|-0,47
|66,19
|Ford Otosan
|97,45
|5,24
|47,40
|Formet Çelik Kapı
|8,80
|10,00
|193,33
|Frigo Pak Gıda
|23,38
|-0,17
|233,74
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-1,54
|88,67
|Garanti Bankası
|7,54
|0,94
|-32,32
|Garanti Faktoring
|11,30
|0,00
|191,99
|Garanti Yat. Ort.
|4,14
|9,81
|315,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,17
|1,60
|223,37
|Gediz Ambalaj
|18,44
|-2,02
|172,78
|Gentaş
|3,77
|2,17
|82,83
|Gersan Elektrik
|7,13
|1,42
|123,51
|Global Men. Değ.
|5,09
|-3,05
|170,74
|Global Yat. Holding
|6,75
|-1,17
|38,60
|Good-Year
|6,11
|-0,49
|50,86
|Göltaş Çimento
|26,12
|-0,99
|46,82
|Gözde Girişim
|6,84
|2,24
|33,07
|GSD Denizcilik
|5,03
|1,00
|96,48
|GSD Holding
|2,49
|1,63
|67,11
|Gübre Fabrik.
|35,54
|2,36
|293,14
|Güler Yat. Holding
|13,74
|-2,14
|576,85
|Halk GMYO
|2,69
|0,00
|130,98
|Hatay Tekstil
|14,50
|-1,36
|115,33
|Hedef Girişim
|5,97
|0,51
|150,18
|Hektaş
|14,07
|2,93
|75,44
|HUB Girişim
|17,79
|-0,45
|89,48
|Hürriyet Gzt.
|2,48
|-2,75
|117,54
|ICBC Turkey Bank
|7,10
|0,42
|34,72
|İdealist Danışmanlık
|13,70
|7,20
|312,65
|İdealist GMYO
|7,20
|-0,83
|135,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-0,45
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|36,99
|İhlas Gazetecilik
|5,34
|6,37
|17,62
|İhlas Holding
|1,28
|-3,03
|40,66
|İhlas Yayın Holding
|1,40
|-2,78
|67,94
|İndeks Bilgisayar
|17,60
|0,69
|87,64
|Info Yatırım
|14,30
|-7,14
|194,08
|İntema
|19,65
|-1,01
|112,20
|Inveo Yatırım Holding
|30,26
|0,80
|293,50
|İpek Doğal Enerji
|12,36
|0,73
|60,10
|İskenderun Demir Çelik
|7,89
|1,28
|0,96
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi