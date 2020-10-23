Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,42
|-9,94
|460,22
|Acıpayam Selüloz
|18,04
|-0,99
|185,68
|Adel Kalemcilik
|23,18
|0,78
|47,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,98
|1,36
|108,64
|Afyon Çimento
|4,64
|-0,22
|103,66
|Ak Enerji
|2,39
|-0,42
|119,27
|Akbank
|5,06
|-1,17
|-37,61
|Akçansa
|14,11
|0,57
|45,55
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,32
|-5,06
|246,92
|Akfen GMYO
|4,41
|0,23
|8,89
|Akın Tekstil
|20,36
|-1,55
|47,64
|Akiş GMYO
|4,51
|-1,96
|43,98
|Akmerkez GMYO
|72,55
|-1,49
|223,81
|Aksa
|8,37
|2,07
|19,51
|Aksa Enerji
|6,65
|0,30
|75,00
|Aksigorta
|8,08
|-0,25
|49,14
|Aksu Enerji
|12,85
|2,15
|-13,58
|Alarko Carrıer
|138,60
|0,00
|132,06
|Alarko GMYO
|18,87
|0,69
|28,38
|Alarko Holding
|6,30
|2,09
|7,24
|Albaraka Türk
|1,68
|0,00
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,92
|7,71
|190,03
|Alkim Kağıt
|14,09
|3,30
|159,97
|Alkim Kimya
|16,36
|7,70
|163,79
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,85
|-7,47
|595,12
|Altınyunus Çeşme
|52,20
|-0,19
|422,52
|Anadolu Efes
|22,94
|-0,26
|7,81
|Anadolu Grubu Holding
|20,34
|-0,59
|15,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,73
|-0,11
|43,47
|Anadolu Isuzu
|17,36
|-0,17
|42,65
|Anadolu Sigorta
|7,21
|-1,50
|73,59
|Anel Elektrik
|3,72
|2,20
|111,02
|Arçelik
|27,86
|-2,18
|33,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,88
|-0,87
|Arena Bilgisayar
|37,30
|-1,58
|412,01
|Armada Bilgisayar
|58,25
|-4,59
|255,40
|Arsan Tekstil
|6,23
|0,48
|74,02
|Artı Yatırım Holding
|8,70
|-9,94
|974,07
|Aselsan
|18,20
|-0,76
|74,82
|Ata GMYO
|4,07
|-0,73
|-10,15
|Atakule GMYO
|2,77
|1,09
|44,27
|Atlantis Yatırım Holding
|9,27
|9,83
|827,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|-3,08
|95,54
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,56
|0,00
|8,61
|Avrasya GMYO
|3,73
|-5,09
|147,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|-2,91
|83,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,30
|0,01
|12,78
|Avrupa Yatırım Holding
|5,83
|-4,89
|278,57
|Ayen Enerji
|6,19
|1,48
|78,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,83
|-1,55
|394,52
|Aygaz
|12,39
|0,90
|2,01
|Bagfaş
|19,68
|1,44
|17,00
|Bak Ambalaj
|17,95
|-0,72
|146,41
|Balatacılar Balatacılık
|7,57
|-9,99
|510,48
|Bantaş Ambalaj
|5,99
|-2,44
|137,70
|Banvit
|25,50
|0,39
|37,32
|Baştaş Başkent Çimento
|8,40
|0,00
|224,32
|Batı Çimento
|4,30
|0,47
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,69
|-0,37
|105,34
|Bayrak Taban Sanayi
|8,93
|2,88
|Bera Holding
|10,01
|0,00
|160,00
|Berkosan Yalıtım
|7,01
|-2,91
|155,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,30
|-1,79
|34,69
|Beyaz Filo
|13,30
|9,92
|324,94
|Bilici Yatırım
|5,90
|0,17
|105,83
|Bim Mağazalar
|71,75
|-1,64
|55,27
|Birko Mensucat
|1,39
|-9,74
|348,39
|Birlik Mensucat
|2,68
|1,90
|135,09
|Bizim Mağazaları
|16,56
|0,36
|49,55
|Bomonti Elektrik
|12,11
|-6,85
|846,09
|Borusan Mannesmann
|15,79
|0,57
|37,90
|Borusan Yat. Paz.
|170,00
|0,00
|183,74
|Bosch Fren Sistemleri
|899,00
|1,67
|212,39
|Bossa
|13,27
|0,68
|64,64
|Brisa
|15,50
|6,46
|65,26
|Burçelik
|22,40
|5,96
|285,54
|Burçelik Vana
|61,70
|9,01
|535,43
|Bursa Çimento
|6,94
|0,73
|73,35
|Carrefoursa
|23,70
|0,08
|403,18
|Casa Emtia Petrol
|36,24
|9,95
|285,94
|Ceo Event Medya
|8,10
|4,92
|121,18
|Coca Cola İçecek
|52,05
|0,19
|37,48
|Cosmos Yat. Holding
|7,17
|-9,81
|251,47
|Credıtwest Faktorıng
|5,72
|-0,87
|98,61
|Çelebi
|76,70
|-0,71
|-22,80
|Çelik Halat
|16,10
|-2,84
|147,69
|Çemaş Döküm
|2,25
|-1,32
|79,50
|Çemtaş
|14,33
|0,70
|76,28
|Çimbeton
|142,10
|1,57
|244,40
|Çimentaş
|33,40
|-0,89
|122,67
|Çimsa
|13,72
|-0,15
|51,10
|Çuhadaroğlu Metal
|6,90
|0,73
|116,30
|Dagi Giyim
|12,69
|-9,94
|407,60
|Dagi Yatırım Holding
|22,00
|0,00
|873,45
|Dardanel
|27,76
|0,00
|632,45
|Datagate Bilgisayar
|16,12
|-2,89
|106,40
|Demısaş Döküm
|6,60
|1,54
|89,66
|Denge Holding
|5,25
|0,00
|283,21
|Deniz GMYO
|3,80
|3,54
|80,59
|Derimod
|10,38
|-1,70
|45,38
|Derlüks Deri
|8,49
|0,47
|109,85
|Desa Deri
|7,44
|-0,67
|63,88
|Despec Bilgisayar
|13,25
|-2,93
|212,50
|Deva Holding
|22,76
|2,43
|154,94
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|5,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,54
|0,00
|225,64
|Ditaş Doğan
|32,82
|0,67
|244,92
|DO-CO
|326,80
|-0,27
|-42,06
|Doğan Burda
|20,50
|-2,38
|237,73
|Doğan Holding
|2,47
|1,23
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,88
|-5,88
|74,55
|Doğusan
|4,00
|-0,25
|92,31
|Doğuş GMYO
|9,59
|-1,44
|111,70
|Doğuş Otomotiv
|19,31
|2,93
|102,84
|Döktaş Dökümcülük
|34,86
|-1,41
|10,16
|Duran Doğan Basım
|22,46
|-2,94
|59,97
|Dyo Boya
|11,97
|0,34
|144,29
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|1,00
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,22
|1,00
|99,54
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|-5,57
|156,12
|Ege Endüstri
|1.004,20
|1,33
|78,50
|Ege Gübre
|126,10
|0,40
|155,80
|Ege Profil
|21,40
|0,94
|78,78
|Ege Seramik
|7,01
|-1,41
|90,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,76
|0,00
|450,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,28
|0,00
|484,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,36
|0,00
|580,00
|Egeplast
|19,00
|-1,76
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,55
|0,53
|1465,57
|Emek Elektrik
|4,55
|8,08
|186,16
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|-9,94
|1676,32
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-2,11
|28,48
|Enerjisa Enerji
|9,53
|-0,73
|41,48
|Enka İnşaat
|7,20
|-1,91
|28,99
|Erbosan
|28,56
|-0,97
|14,33
|Ereğli Demir Çelik
|9,97
|2,68
|13,19
|Ersu Gıda
|5,55
|-0,89
|168,12
|Escort Teknoloji
|6,39
|0,31
|359,71
|Esenboğa Elektrik
|19,35
|-4,68
|Etiler Gıda
|3,70
|2,78
|216,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-2,39
|129,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,91
|-9,91
|311,28
|Euro Yat. Ort.
|6,01
|9,87
|433,87
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|0,00
|94,00
|Fade Gıda
|6,46
|-0,15
|Fenerbahçe Futbol
|38,02
|-2,11
|162,75
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,80
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,46
|-5,33
|63,24
|F-M İzmit Piston
|126,10
|0,88
|166,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,83
|-0,47
|66,84
|Ford Otosan
|97,80
|0,82
|47,93
|Formet Çelik Kapı
|6,35
|-9,16
|111,67
|Frigo Pak Gıda
|22,92
|1,87
|227,18
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-1,78
|90,15
|Garanti Bankası
|7,04
|-0,85
|-36,80
|Garanti Faktoring
|11,10
|0,00
|186,82
|Garanti Yat. Ort.
|3,71
|-7,48
|272,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,12
|-1,27
|221,78
|Gediz Ambalaj
|18,77
|1,19
|177,66
|Gentaş
|4,13
|-3,73
|100,29
|Gersan Elektrik
|6,95
|0,00
|117,87
|Global Men. Değ.
|4,94
|-1,40
|162,77
|Global Yat. Holding
|6,36
|-4,65
|30,60
|Good-Year
|6,35
|1,93
|56,79
|Göltaş Çimento
|25,96
|1,33
|45,92
|Gözde Girişim
|6,59
|0,46
|28,21
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,60
|94,92
|GSD Holding
|2,42
|0,00
|62,42
|Gübre Fabrik.
|36,18
|1,34
|300,22
|Güler Yat. Holding
|14,17
|2,83
|598,03
|Halk GMYO
|2,71
|0,74
|132,69
|Hatay Tekstil
|13,59
|-0,88
|101,81
|Hedef Girişim
|6,07
|0,50
|154,37
|Hektaş
|13,73
|0,81
|71,20
|HUB Girişim
|19,02
|-2,41
|102,59
|Hürriyet Gzt.
|2,59
|-0,38
|127,19
|ICBC Turkey Bank
|7,16
|2,58
|35,86
|İdealist Danışmanlık
|11,65
|-4,74
|250,90
|İdealist GMYO
|7,01
|-1,27
|129,08
|İhlas Ev Aletleri
|2,12
|-1,40
|-32,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|33,10
|İhlas Gazetecilik
|4,93
|-0,40
|8,59
|İhlas Holding
|1,28
|3,23
|40,66
|İhlas Yayın Holding
|1,39
|1,46
|66,74
|İndeks Bilgisayar
|18,22
|-2,83
|94,25
|Info Yatırım
|11,59
|-9,24
|138,35
|İntema
|20,12
|1,21
|117,28
|Inveo Yatırım Holding
|29,00
|-0,75
|277,11
|İpek Doğal Enerji
|12,19
|1,33
|57,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,78
|1,04
|-0,45
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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