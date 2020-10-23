Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,42 -9,94 460,22 Acıpayam Selüloz 18,04 -0,99 185,68 Adel Kalemcilik 23,18 0,78 47,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,98 1,36 108,64 Afyon Çimento 4,64 -0,22 103,66 Ak Enerji 2,39 -0,42 119,27 Akbank 5,06 -1,17 -37,61 Akçansa 14,11 0,57 45,55 Akdeniz Yatırım Hold. 7,32 -5,06 246,92 Akfen GMYO 4,41 0,23 8,89 Akın Tekstil 20,36 -1,55 47,64 Akiş GMYO 4,51 -1,96 43,98 Akmerkez GMYO 72,55 -1,49 223,81 Aksa 8,37 2,07 19,51 Aksa Enerji 6,65 0,30 75,00 Aksigorta 8,08 -0,25 49,14 Aksu Enerji 12,85 2,15 -13,58 Alarko Carrıer 138,60 0,00 132,06 Alarko GMYO 18,87 0,69 28,38 Alarko Holding 6,30 2,09 7,24 Albaraka Türk 1,68 0,00 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 34,92 7,71 190,03 Alkim Kağıt 14,09 3,30 159,97 Alkim Kimya 16,36 7,70 163,79 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,85 -7,47 595,12 Altınyunus Çeşme 52,20 -0,19 422,52 Anadolu Efes 22,94 -0,26 7,81 Anadolu Grubu Holding 20,34 -0,59 15,63 Anadolu Hayat Emek. 8,73 -0,11 43,47 Anadolu Isuzu 17,36 -0,17 42,65 Anadolu Sigorta 7,21 -1,50 73,59 Anel Elektrik 3,72 2,20 111,02 Arçelik 27,86 -2,18 33,69 ARD Bilişim Teknolojileri 38,88 -0,87 Arena Bilgisayar 37,30 -1,58 412,01 Armada Bilgisayar 58,25 -4,59 255,40 Arsan Tekstil 6,23 0,48 74,02 Artı Yatırım Holding 8,70 -9,94 974,07 Aselsan 18,20 -0,76 74,82 Ata GMYO 4,07 -0,73 -10,15 Atakule GMYO 2,77 1,09 44,27 Atlantis Yatırım Holding 9,27 9,83 827,00 Atlas Yat. Ort. 1,89 -3,08 95,54 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,56 0,00 8,61 Avrasya GMYO 3,73 -5,09 147,02 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 -2,91 83,52 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,30 0,01 12,78 Avrupa Yatırım Holding 5,83 -4,89 278,57 Ayen Enerji 6,19 1,48 78,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,83 -1,55 394,52 Aygaz 12,39 0,90 2,01 Bagfaş 19,68 1,44 17,00 Bak Ambalaj 17,95 -0,72 146,41 Balatacılar Balatacılık 7,57 -9,99 510,48 Bantaş Ambalaj 5,99 -2,44 137,70 Banvit 25,50 0,39 37,32 Baştaş Başkent Çimento 8,40 0,00 224,32 Batı Çimento 4,30 0,47 29,91 Batısöke Çimento 2,69 -0,37 105,34 Bayrak Taban Sanayi 8,93 2,88 Bera Holding 10,01 0,00 160,00 Berkosan Yalıtım 7,01 -2,91 155,84 Beşiktaş Futbol Yat. 3,30 -1,79 34,69 Beyaz Filo 13,30 9,92 324,94 Bilici Yatırım 5,90 0,17 105,83 Bim Mağazalar 71,75 -1,64 55,27 Birko Mensucat 1,39 -9,74 348,39 Birlik Mensucat 2,68 1,90 135,09 Bizim Mağazaları 16,56 0,36 49,55 Bomonti Elektrik 12,11 -6,85 846,09 Borusan Mannesmann 15,79 0,57 37,90 Borusan Yat. Paz. 170,00 0,00 183,74 Bosch Fren Sistemleri 899,00 1,67 212,39 Bossa 13,27 0,68 64,64 Brisa 15,50 6,46 65,26 Burçelik 22,40 5,96 285,54 Burçelik Vana 61,70 9,01 535,43 Bursa Çimento 6,94 0,73 73,35 Carrefoursa 23,70 0,08 403,18 Casa Emtia Petrol 36,24 9,95 285,94 Ceo Event Medya 8,10 4,92 121,18 Coca Cola İçecek 52,05 0,19 37,48 Cosmos Yat. Holding 7,17 -9,81 251,47 Credıtwest Faktorıng 5,72 -0,87 98,61 Çelebi 76,70 -0,71 -22,80 Çelik Halat 16,10 -2,84 147,69 Çemaş Döküm 2,25 -1,32 79,50 Çemtaş 14,33 0,70 76,28 Çimbeton 142,10 1,57 244,40 Çimentaş 33,40 -0,89 122,67 Çimsa 13,72 -0,15 51,10 Çuhadaroğlu Metal 6,90 0,73 116,30 Dagi Giyim 12,69 -9,94 407,60 Dagi Yatırım Holding 22,00 0,00 873,45 Dardanel 27,76 0,00 632,45 Datagate Bilgisayar 16,12 -2,89 106,40 Demısaş Döküm 6,60 1,54 89,66 Denge Holding 5,25 0,00 283,21 Deniz GMYO 3,80 3,54 80,59 Derimod 10,38 -1,70 45,38 Derlüks Deri 8,49 0,47 109,85 Desa Deri 7,44 -0,67 63,88 Despec Bilgisayar 13,25 -2,93 212,50 Deva Holding 22,76 2,43 154,94 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,00 5,54 Diriteks Diriliş Tekstil 2,54 0,00 225,64 Ditaş Doğan 32,82 0,67 244,92 DO-CO 326,80 -0,27 -42,06 Doğan Burda 20,50 -2,38 237,73 Doğan Holding 2,47 1,23 37,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,88 -5,88 74,55 Doğusan 4,00 -0,25 92,31 Doğuş GMYO 9,59 -1,44 111,70 Doğuş Otomotiv 19,31 2,93 102,84 Döktaş Dökümcülük 34,86 -1,41 10,16 Duran Doğan Basım 22,46 -2,94 59,97 Dyo Boya 11,97 0,34 144,29 Eczacıbaşı İlaç 7,08 1,00 93,94 Eczacıbaşı Yatırım 19,22 1,00 99,54 Edip Gayrimenkul 3,56 -5,57 156,12 Ege Endüstri 1.004,20 1,33 78,50 Ege Gübre 126,10 0,40 155,80 Ege Profil 21,40 0,94 78,78 Ege Seramik 7,01 -1,41 90,57 Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 0,00 450,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,28 0,00 484,62 Egeli&Co Yatırım Holding 1,36 0,00 580,00 Egeplast 19,00 -1,76 52,00 Ekiz Kimya 9,55 0,53 1465,57 Emek Elektrik 4,55 8,08 186,16 Eminiş Ambalaj 27,00 -9,94 1676,32 Emlak Konut GMYO 1,86 -2,11 28,48 Enerjisa Enerji 9,53 -0,73 41,48 Enka İnşaat 7,20 -1,91 28,99 Erbosan 28,56 -0,97 14,33 Ereğli Demir Çelik 9,97 2,68 13,19 Ersu Gıda 5,55 -0,89 168,12 Escort Teknoloji 6,39 0,31 359,71 Esenboğa Elektrik 19,35 -4,68 Etiler Gıda 3,70 2,78 216,89 Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 -2,39 129,46 Euro Trend Yat. Ort. 4,91 -9,91 311,28 Euro Yat. Ort. 6,01 9,87 433,87 Euro Yatırım Holding 2,91 0,00 94,00 Fade Gıda 6,46 -0,15 Fenerbahçe Futbol 38,02 -2,11 162,75 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,80 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,46 -5,33 63,24 F-M İzmit Piston 126,10 0,88 166,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,83 -0,47 66,84 Ford Otosan 97,80 0,82 47,93 Formet Çelik Kapı 6,35 -9,16 111,67 Frigo Pak Gıda 22,92 1,87 227,18 Galatasaray Sportif 3,86 -1,78 90,15 Garanti Bankası 7,04 -0,85 -36,80 Garanti Faktoring 11,10 0,00 186,82 Garanti Yat. Ort. 3,71 -7,48 272,19 Gedik Y. Men. Değ. 10,12 -1,27 221,78 Gediz Ambalaj 18,77 1,19 177,66 Gentaş 4,13 -3,73 100,29 Gersan Elektrik 6,95 0,00 117,87 Global Men. Değ. 4,94 -1,40 162,77 Global Yat. Holding 6,36 -4,65 30,60 Good-Year 6,35 1,93 56,79 Göltaş Çimento 25,96 1,33 45,92 Gözde Girişim 6,59 0,46 28,21 GSD Denizcilik 4,99 0,60 94,92 GSD Holding 2,42 0,00 62,42 Gübre Fabrik. 36,18 1,34 300,22 Güler Yat. Holding 14,17 2,83 598,03 Halk GMYO 2,71 0,74 132,69 Hatay Tekstil 13,59 -0,88 101,81 Hedef Girişim 6,07 0,50 154,37 Hektaş 13,73 0,81 71,20 HUB Girişim 19,02 -2,41 102,59 Hürriyet Gzt. 2,59 -0,38 127,19 ICBC Turkey Bank 7,16 2,58 35,86 İdealist Danışmanlık 11,65 -4,74 250,90 İdealist GMYO 7,01 -1,27 129,08 İhlas Ev Aletleri 2,12 -1,40 -32,27 İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 33,10 İhlas Gazetecilik 4,93 -0,40 8,59 İhlas Holding 1,28 3,23 40,66 İhlas Yayın Holding 1,39 1,46 66,74 İndeks Bilgisayar 18,22 -2,83 94,25 Info Yatırım 11,59 -9,24 138,35 İntema 20,12 1,21 117,28 Inveo Yatırım Holding 29,00 -0,75 277,11 İpek Doğal Enerji 12,19 1,33 57,90 İskenderun Demir Çelik 7,78 1,04 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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