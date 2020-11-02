Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,16
|0,20
|446,24
|Acıpayam Selüloz
|14,91
|9,96
|136,12
|Adel Kalemcilik
|18,36
|-1,55
|16,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,63
|-0,75
|84,14
|Afyon Çimento
|4,17
|-0,48
|83,03
|Ak Enerji
|2,22
|2,30
|103,67
|Akbank
|4,83
|1,26
|-40,44
|Akçansa
|12,56
|0,32
|29,56
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,15
|-3,00
|191,47
|Akfen GMYO
|3,94
|1,81
|-2,72
|Akın Tekstil
|18,71
|1,91
|35,68
|Akiş GMYO
|4,02
|1,26
|28,33
|Akmerkez GMYO
|65,20
|0,15
|191,01
|Aksa
|8,32
|3,10
|18,80
|Aksa Enerji
|6,20
|0,49
|63,16
|Aksigorta
|7,12
|1,42
|31,42
|Aksu Enerji
|11,90
|-0,67
|-19,97
|Alarko Carrıer
|135,10
|0,07
|126,20
|Alarko GMYO
|16,71
|1,52
|13,69
|Alarko Holding
|6,34
|2,42
|7,92
|Albaraka Türk
|1,66
|2,47
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,14
|1,01
|150,33
|Alkim Kağıt
|13,53
|4,88
|149,64
|Alkim Kimya
|13,98
|1,30
|125,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,17
|-8,82
|429,27
|Altınyunus Çeşme
|44,44
|-2,88
|344,84
|Anadolu Efes
|19,94
|2,62
|-6,29
|Anadolu Grubu Holding
|17,49
|0,92
|-0,57
|Anadolu Hayat Emek.
|8,13
|0,74
|33,61
|Anadolu Isuzu
|15,25
|3,04
|25,31
|Anadolu Sigorta
|6,59
|-0,90
|58,66
|Anel Elektrik
|3,39
|0,30
|92,30
|Arçelik
|26,68
|-0,74
|28,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,36
|-2,94
|Arena Bilgisayar
|36,72
|2,63
|404,05
|Armada Bilgisayar
|53,65
|0,85
|227,33
|Arsan Tekstil
|5,48
|2,05
|53,07
|Artı Yatırım Holding
|7,05
|-3,42
|770,37
|Aselsan
|17,70
|5,67
|70,01
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-15,45
|Atakule GMYO
|2,28
|1,33
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|5,48
|-9,87
|448,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|1,20
|74,84
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,03
|0,93
|-2,80
|Avrasya GMYO
|2,80
|-2,44
|85,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|-3,72
|42,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,10
|0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|5,30
|4,33
|244,16
|Ayen Enerji
|5,43
|1,50
|56,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,31
|0,54
|325,11
|Aygaz
|10,61
|0,47
|-12,65
|Bagfaş
|16,56
|2,16
|-1,55
|Bak Ambalaj
|17,17
|0,47
|135,70
|Balatacılar Balatacılık
|6,70
|6,69
|440,32
|Bantaş Ambalaj
|5,28
|1,15
|109,52
|Banvit
|25,56
|-1,84
|37,64
|Baştaş Başkent Çimento
|8,50
|6,25
|228,19
|Batı Çimento
|3,97
|-6,37
|19,94
|Batısöke Çimento
|2,21
|-3,49
|68,70
|Bayrak Taban Sanayi
|8,11
|1,00
|Bera Holding
|9,07
|0,78
|135,58
|Berkosan Yalıtım
|6,09
|-0,65
|122,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,01
|3,08
|22,86
|Beyaz Filo
|10,96
|9,82
|250,18
|Bilici Yatırım
|5,67
|0,89
|97,80
|Bim Mağazalar
|68,00
|1,80
|47,16
|Birko Mensucat
|1,50
|9,49
|383,87
|Birlik Mensucat
|2,78
|1,46
|143,86
|Bizim Mağazaları
|14,58
|1,25
|31,67
|Bomonti Elektrik
|12,50
|2,46
|876,56
|Borusan Mannesmann
|14,10
|3,52
|23,14
|Borusan Yat. Paz.
|155,50
|-0,32
|159,54
|Bosch Fren Sistemleri
|880,10
|2,70
|205,82
|Bossa
|12,96
|-0,08
|60,79
|Brisa
|16,17
|8,89
|72,41
|Burçelik
|25,58
|2,57
|340,28
|Burçelik Vana
|85,00
|6,92
|775,39
|Bursa Çimento
|6,53
|1,87
|63,11
|Carrefoursa
|23,84
|3,65
|406,16
|Casa Emtia Petrol
|39,90
|9,92
|324,92
|Ceo Event Medya
|6,73
|9,97
|83,77
|Coca Cola İçecek
|46,04
|2,54
|21,61
|Cosmos Yat. Holding
|6,50
|2,52
|218,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|-0,42
|66,32
|Çelebi
|70,00
|0,72
|-29,54
|Çelik Halat
|15,52
|1,77
|138,77
|Çemaş Döküm
|1,98
|-3,41
|57,96
|Çemtaş
|13,52
|0,90
|66,32
|Çimbeton
|126,20
|0,40
|205,87
|Çimentaş
|31,30
|-4,98
|108,67
|Çimsa
|12,61
|1,37
|38,88
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|9,89
|115,99
|Dagi Giyim
|9,46
|-2,27
|278,40
|Dagi Yatırım Holding
|14,90
|-1,65
|559,29
|Dardanel
|22,32
|-10,00
|488,92
|Datagate Bilgisayar
|15,78
|3,48
|102,05
|Demısaş Döküm
|5,58
|0,54
|60,34
|Denge Holding
|4,75
|-5,00
|246,72
|Deniz GMYO
|3,28
|0,61
|55,88
|Derimod
|10,15
|1,50
|42,16
|Derlüks Deri
|8,33
|0,97
|105,89
|Desa Deri
|6,60
|1,54
|45,37
|Despec Bilgisayar
|12,43
|2,56
|193,16
|Deva Holding
|22,74
|5,77
|154,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,29
|-1,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,16
|-10,00
|176,92
|Ditaş Doğan
|28,94
|1,26
|204,15
|DO-CO
|295,10
|0,99
|-47,68
|Doğan Burda
|22,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,45
|0,82
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|2,38
|56,36
|Doğusan
|3,52
|-0,56
|69,23
|Doğuş GMYO
|8,81
|1,03
|94,48
|Doğuş Otomotiv
|17,37
|2,78
|82,46
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|0,96
|-0,46
|Duran Doğan Basım
|21,04
|1,25
|49,86
|Dyo Boya
|11,80
|-3,28
|140,82
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|4,41
|87,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,26
|3,11
|89,57
|Edip Gayrimenkul
|3,07
|4,42
|120,86
|Ege Endüstri
|938,00
|2,07
|66,74
|Ege Gübre
|120,40
|1,78
|144,24
|Ege Profil
|20,62
|-2,64
|72,26
|Ege Seramik
|7,37
|0,27
|100,35
|Egeplast
|17,31
|-8,75
|38,48
|Ekiz Kimya
|8,10
|-10,00
|1227,87
|Emek Elektrik
|3,42
|-4,47
|115,09
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|-9,97
|1182,89
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|0,00
|18,81
|Enerjisa Enerji
|9,11
|1,33
|35,24
|Enka İnşaat
|7,25
|0,55
|29,88
|Erbosan
|25,90
|-0,54
|3,68
|Ereğli Demir Çelik
|9,53
|0,00
|8,19
|Ersu Gıda
|5,14
|-0,96
|148,31
|Escort Teknoloji
|5,97
|1,19
|329,50
|Esenboğa Elektrik
|17,76
|-2,74
|Etiler Gıda
|3,70
|0,27
|216,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,63
|10,00
|126,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,19
|9,26
|334,74
|Euro Yat. Ort.
|9,65
|9,91
|757,21
|Euro Yatırım Holding
|2,59
|0,39
|72,67
|Fade Gıda
|5,92
|0,34
|Fenerbahçe Futbol
|34,92
|0,52
|141,33
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,80
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,89
|3,30
|50,77
|F-M İzmit Piston
|111,00
|1,83
|134,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,26
|0,81
|46,42
|Ford Otosan
|112,50
|4,17
|70,16
|Formet Çelik Kapı
|6,01
|3,26
|100,33
|Frigo Pak Gıda
|19,46
|-1,92
|177,79
|Galatasaray Sportif
|3,42
|0,88
|68,47
|Garanti Bankası
|6,67
|1,06
|-40,13
|Garanti Faktoring
|10,50
|1,16
|171,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,01
|-3,53
|201,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,54
|1,81
|203,34
|Gediz Ambalaj
|16,67
|2,08
|146,60
|Gentaş
|3,96
|1,54
|92,05
|Gersan Elektrik
|6,15
|0,65
|92,79
|Global Men. Değ.
|4,91
|8,39
|161,17
|Global Yat. Holding
|4,91
|-7,18
|0,82
|Good-Year
|6,42
|6,12
|58,52
|Göltaş Çimento
|23,16
|1,67
|30,19
|Gözde Girişim
|5,61
|1,08
|9,14
|GSD Denizcilik
|4,74
|1,72
|85,16
|GSD Holding
|2,12
|0,95
|42,28
|Gübre Fabrik.
|33,60
|0,78
|271,68
|Güler Yat. Holding
|14,80
|-3,77
|629,06
|Halk GMYO
|2,31
|1,32
|98,35
|Hatay Tekstil
|11,82
|3,50
|75,53
|Hedef Girişim
|6,23
|0,65
|161,08
|Hektaş
|12,28
|1,07
|53,12
|HUB Girişim
|16,86
|3,18
|79,58
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|2,87
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|0,88
|30,93
|İdealist Danışmanlık
|9,47
|-3,37
|185,24
|İdealist GMYO
|6,44
|3,54
|110,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|1,14
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|17,55
|İhlas Gazetecilik
|4,68
|5,64
|3,08
|İhlas Holding
|1,09
|2,83
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|1,77
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,67
|2,46
|77,72
|Info Yatırım
|10,78
|-5,36
|121,69
|İntema
|19,00
|4,97
|105,18
|Inveo Yatırım Holding
|29,12
|9,97
|278,67
|İpek Doğal Enerji
|11,01
|1,94
|42,62
|İskenderun Demir Çelik
|7,51
|1,21
|-3,90
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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