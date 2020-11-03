Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.11.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,801,31480,65
Acıpayam Selüloz14,30-4,09126,46
Adel Kalemcilik19,245,0222,55
Adese Alışveriş Ticaret2,62-0,7683,44
Afyon Çimento4,200,0084,35
Ak Enerji2,261,80107,34
Akbank4,850,62-40,20
Akçansa12,923,6133,27
Akdeniz Yatırım Hold.6,06-1,62187,20
Akfen GMYO3,951,28-2,47
Akın Tekstil17,55-4,8827,27
Akiş GMYO4,070,7429,93
Akmerkez GMYO62,95-0,55180,97
Aksa8,31-1,6618,66
Aksa Enerji6,403,9068,42
Aksigorta7,130,0031,60
Aksu Enerji12,091,68-18,70
Alarko Carrıer133,601,21123,69
Alarko GMYO16,921,3815,12
Alarko Holding6,17-0,485,02
Albaraka Türk1,631,246,54
Alcatel Lucent Teletaş32,007,24165,78
Alkim Kağıt13,47-0,81148,53
Alkim Kimya13,99-0,07125,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,55-1,16521,95
Altınyunus Çeşme45,42-1,22354,65
Anadolu Efes20,502,65-3,66
Anadolu Grubu Holding18,385,034,49
Anadolu Hayat Emek.8,250,1235,58
Anadolu Isuzu15,481,3127,20
Anadolu Sigorta6,53-0,1557,22
Anel Elektrik3,340,6089,46
Arçelik26,721,6028,21
ARD Bilişim Teknolojileri34,381,06
Arena Bilgisayar36,700,49403,78
Armada Bilgisayar53,801,13228,25
Arsan Tekstil5,560,7255,31
Artı Yatırım Holding5,92-9,89630,86
Aselsan17,44-1,0867,52
Ata GMYO3,77-0,79-16,78
Atakule GMYO2,290,0019,27
Atlantis Yatırım Holding4,94-9,85394,00
Atlas Yat. Ort.1,754,7981,05
AvivaSA Emeklilik Hayat13,453,940,33
Avrasya GMYO2,900,0092,05
Avrasya Petrol ve Tur.2,64-0,7545,05
Avrasya Stratejik GMYF1.451,600,0312,89
Avrupa Yatırım Holding4,58-9,84197,40
Ayen Enerji5,521,6659,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,160,00363,93
Aygaz10,751,90-11,49
Bagfaş16,582,28-1,43
Bak Ambalaj17,25-0,46136,80
Balatacılar Balatacılık7,5910,00512,10
Bantaş Ambalaj5,07-1,93101,19
Banvit24,28-2,9630,75
Baştaş Başkent Çimento8,000,00208,88
Batı Çimento3,95-1,2519,34
Batısöke Çimento2,190,9267,18
Bayrak Taban Sanayi7,75-2,64
Bera Holding9,411,95144,42
Berkosan Yalıtım5,96-0,33117,52
Beşiktaş Futbol Yat.2,910,0018,78
Beyaz Filo11,676,38272,86
Bilici Yatırım5,782,12101,64
Bim Mağazalar68,101,3447,37
Birko Mensucat1,6510,00432,26
Birlik Mensucat2,790,00144,74
Bizim Mağazaları14,580,4131,67
Bomonti Elektrik12,700,00892,19
Borusan Mannesmann14,120,2823,32
Borusan Yat. Paz.160,200,12167,39
Bosch Fren Sistemleri887,40-0,36208,36
Bossa13,20-0,3863,77
Brisa16,20-0,8072,73
Burçelik22,06-2,90279,69
Burçelik Vana64,40-9,99563,23
Bursa Çimento6,530,7763,11
Carrefoursa22,84-1,97384,93
Casa Emtia Petrol40,100,45327,05
Ceo Event Medya7,206,9896,60
Coca Cola İçecek46,540,6522,93
Cosmos Yat. Holding6,305,00208,82
Credıtwest Faktorıng4,81-0,6267,01
Çelebi70,10-1,68-29,44
Çelik Halat15,773,61142,62
Çemaş Döküm1,93-3,0253,97
Çemtaş13,430,1565,21
Çimbeton128,701,50211,92
Çimentaş30,90-1,90106,00
Çimsa12,841,5041,41
Çuhadaroğlu Metal7,062,47121,32
Dagi Giyim9,890,10295,60
Dagi Yatırım Holding18,299,78709,29
Dardanel25,76-0,85579,68
Datagate Bilgisayar15,540,0098,98
Demısaş Döküm5,530,0058,91
Denge Holding4,903,16257,66
Deniz GMYO3,25-0,6154,46
Derimod10,12-0,8841,74
Derlüks Deri8,53-2,40110,84
Desa Deri6,690,1547,36
Despec Bilgisayar12,12-0,74185,85
Deva Holding22,460,09151,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,18-0,49
Diriteks Diriliş Tekstil2,640,00238,46
Ditaş Doğan28,040,00194,69
DO-CO298,90-0,43-47,00
Doğan Burda20,02-4,67229,82
Doğan Holding2,471,2337,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,601,5657,58
Doğusan3,48-0,5767,31
Doğuş GMYO8,51-2,0787,86
Doğuş Otomotiv17,872,8287,71
Döktaş Dökümcülük31,801,080,49
Duran Doğan Basım21,181,5350,85
Dyo Boya11,25-2,43129,59
Eczacıbaşı İlaç7,08-1,6793,94
Eczacıbaşı Yatırım18,690,4894,03
Edip Gayrimenkul3,083,01121,58
Ege Endüstri1.048,003,6786,29
Ege Gübre121,701,00146,88
Ege Profil20,60-1,9072,10
Ege Seramik7,21-0,9696,00
Egeplast17,70-6,5541,60
Ekiz Kimya8,600,001309,84
Emek Elektrik3,576,57124,53
Eminiş Ambalaj17,55-10,001054,61
Emlak Konut GMYO1,740,0020,19
Enerjisa Enerji9,30-1,2738,06
Enka İnşaat7,200,0028,99
Erbosan26,461,615,92
Ereğli Demir Çelik9,900,0012,39
Ersu Gıda5,09-0,39145,89
Escort Teknoloji6,142,85341,73
Esenboğa Elektrik16,98-2,92
Etiler Gıda3,72-0,27218,60
Euro Kapital Yat. Ort.3,999,92148,79
Euro Trend Yat. Ort.5,749,96380,81
Euro Yat. Ort.10,619,95842,49
Euro Yatırım Holding2,829,7388,00
Fade Gıda5,84-0,51
Fenerbahçe Futbol35,38-0,84144,51
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.159,400,05
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,800,5948,80
F-M İzmit Piston111,800,27136,05
Fonet Bilgi Teknolojileri11,251,1746,29
Ford Otosan111,60-0,3668,80
Formet Çelik Kapı5,00-4,5866,67
Frigo Pak Gıda18,69-3,96166,79
Galatasaray Sportif3,36-1,1865,52
Garanti Bankası6,681,06-40,04
Garanti Faktoring10,430,77169,51
Garanti Yat. Ort.3,239,49224,04
Gedik Y. Men. Değ.9,500,64202,07
Gediz Ambalaj16,651,34146,30
Gentaş4,022,0394,96
Gersan Elektrik6,180,3293,73
Global Men. Değ.4,77-2,85153,72
Global Yat. Holding4,49-5,87-7,80
Good-Year6,591,2362,72
Göltaş Çimento22,721,6127,71
Gözde Girişim5,921,8915,18
GSD Denizcilik4,771,0686,33
GSD Holding2,131,4342,95
Gübre Fabrik.33,781,08273,67
Güler Yat. Holding14,34-4,40606,40
Halk GMYO2,393,91105,22
Hatay Tekstil12,303,1982,66
Hedef Girişim6,02-1,47152,27
Hektaş12,31-0,1653,49
HUB Girişim16,620,4277,02
Hürriyet Gzt.2,140,9487,72
ICBC Turkey Bank6,79-0,5928,84
İdealist Danışmanlık9,31-0,21180,42
İdealist GMYO6,632,00116,67
İhlas Ev Aletleri1,80-0,55-42,49
İhlas Gayrimenkul1,260,8022,41
İhlas Gazetecilik4,50-2,39-0,88
İhlas Holding1,121,8223,08
İhlas Yayın Holding1,223,3946,34
İndeks Bilgisayar16,490,6775,80
Info Yatırım10,92-1,00124,57
İntema18,37-1,2998,38
Inveo Yatırım Holding28,70-1,44273,21
İpek Doğal Enerji11,212,8445,21
İskenderun Demir Çelik7,56-0,66-3,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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