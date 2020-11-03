Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,80
|1,31
|480,65
|Acıpayam Selüloz
|14,30
|-4,09
|126,46
|Adel Kalemcilik
|19,24
|5,02
|22,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,62
|-0,76
|83,44
|Afyon Çimento
|4,20
|0,00
|84,35
|Ak Enerji
|2,26
|1,80
|107,34
|Akbank
|4,85
|0,62
|-40,20
|Akçansa
|12,92
|3,61
|33,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,06
|-1,62
|187,20
|Akfen GMYO
|3,95
|1,28
|-2,47
|Akın Tekstil
|17,55
|-4,88
|27,27
|Akiş GMYO
|4,07
|0,74
|29,93
|Akmerkez GMYO
|62,95
|-0,55
|180,97
|Aksa
|8,31
|-1,66
|18,66
|Aksa Enerji
|6,40
|3,90
|68,42
|Aksigorta
|7,13
|0,00
|31,60
|Aksu Enerji
|12,09
|1,68
|-18,70
|Alarko Carrıer
|133,60
|1,21
|123,69
|Alarko GMYO
|16,92
|1,38
|15,12
|Alarko Holding
|6,17
|-0,48
|5,02
|Albaraka Türk
|1,63
|1,24
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,00
|7,24
|165,78
|Alkim Kağıt
|13,47
|-0,81
|148,53
|Alkim Kimya
|13,99
|-0,07
|125,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|-1,16
|521,95
|Altınyunus Çeşme
|45,42
|-1,22
|354,65
|Anadolu Efes
|20,50
|2,65
|-3,66
|Anadolu Grubu Holding
|18,38
|5,03
|4,49
|Anadolu Hayat Emek.
|8,25
|0,12
|35,58
|Anadolu Isuzu
|15,48
|1,31
|27,20
|Anadolu Sigorta
|6,53
|-0,15
|57,22
|Anel Elektrik
|3,34
|0,60
|89,46
|Arçelik
|26,72
|1,60
|28,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,38
|1,06
|Arena Bilgisayar
|36,70
|0,49
|403,78
|Armada Bilgisayar
|53,80
|1,13
|228,25
|Arsan Tekstil
|5,56
|0,72
|55,31
|Artı Yatırım Holding
|5,92
|-9,89
|630,86
|Aselsan
|17,44
|-1,08
|67,52
|Ata GMYO
|3,77
|-0,79
|-16,78
|Atakule GMYO
|2,29
|0,00
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|4,94
|-9,85
|394,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|4,79
|81,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,45
|3,94
|0,33
|Avrasya GMYO
|2,90
|0,00
|92,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,64
|-0,75
|45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,03
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|4,58
|-9,84
|197,40
|Ayen Enerji
|5,52
|1,66
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,16
|0,00
|363,93
|Aygaz
|10,75
|1,90
|-11,49
|Bagfaş
|16,58
|2,28
|-1,43
|Bak Ambalaj
|17,25
|-0,46
|136,80
|Balatacılar Balatacılık
|7,59
|10,00
|512,10
|Bantaş Ambalaj
|5,07
|-1,93
|101,19
|Banvit
|24,28
|-2,96
|30,75
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|0,00
|208,88
|Batı Çimento
|3,95
|-1,25
|19,34
|Batısöke Çimento
|2,19
|0,92
|67,18
|Bayrak Taban Sanayi
|7,75
|-2,64
|Bera Holding
|9,41
|1,95
|144,42
|Berkosan Yalıtım
|5,96
|-0,33
|117,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|0,00
|18,78
|Beyaz Filo
|11,67
|6,38
|272,86
|Bilici Yatırım
|5,78
|2,12
|101,64
|Bim Mağazalar
|68,10
|1,34
|47,37
|Birko Mensucat
|1,65
|10,00
|432,26
|Birlik Mensucat
|2,79
|0,00
|144,74
|Bizim Mağazaları
|14,58
|0,41
|31,67
|Bomonti Elektrik
|12,70
|0,00
|892,19
|Borusan Mannesmann
|14,12
|0,28
|23,32
|Borusan Yat. Paz.
|160,20
|0,12
|167,39
|Bosch Fren Sistemleri
|887,40
|-0,36
|208,36
|Bossa
|13,20
|-0,38
|63,77
|Brisa
|16,20
|-0,80
|72,73
|Burçelik
|22,06
|-2,90
|279,69
|Burçelik Vana
|64,40
|-9,99
|563,23
|Bursa Çimento
|6,53
|0,77
|63,11
|Carrefoursa
|22,84
|-1,97
|384,93
|Casa Emtia Petrol
|40,10
|0,45
|327,05
|Ceo Event Medya
|7,20
|6,98
|96,60
|Coca Cola İçecek
|46,54
|0,65
|22,93
|Cosmos Yat. Holding
|6,30
|5,00
|208,82
|Credıtwest Faktorıng
|4,81
|-0,62
|67,01
|Çelebi
|70,10
|-1,68
|-29,44
|Çelik Halat
|15,77
|3,61
|142,62
|Çemaş Döküm
|1,93
|-3,02
|53,97
|Çemtaş
|13,43
|0,15
|65,21
|Çimbeton
|128,70
|1,50
|211,92
|Çimentaş
|30,90
|-1,90
|106,00
|Çimsa
|12,84
|1,50
|41,41
|Çuhadaroğlu Metal
|7,06
|2,47
|121,32
|Dagi Giyim
|9,89
|0,10
|295,60
|Dagi Yatırım Holding
|18,29
|9,78
|709,29
|Dardanel
|25,76
|-0,85
|579,68
|Datagate Bilgisayar
|15,54
|0,00
|98,98
|Demısaş Döküm
|5,53
|0,00
|58,91
|Denge Holding
|4,90
|3,16
|257,66
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,61
|54,46
|Derimod
|10,12
|-0,88
|41,74
|Derlüks Deri
|8,53
|-2,40
|110,84
|Desa Deri
|6,69
|0,15
|47,36
|Despec Bilgisayar
|12,12
|-0,74
|185,85
|Deva Holding
|22,46
|0,09
|151,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,18
|-0,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,64
|0,00
|238,46
|Ditaş Doğan
|28,04
|0,00
|194,69
|DO-CO
|298,90
|-0,43
|-47,00
|Doğan Burda
|20,02
|-4,67
|229,82
|Doğan Holding
|2,47
|1,23
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|1,56
|57,58
|Doğusan
|3,48
|-0,57
|67,31
|Doğuş GMYO
|8,51
|-2,07
|87,86
|Doğuş Otomotiv
|17,87
|2,82
|87,71
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|1,08
|0,49
|Duran Doğan Basım
|21,18
|1,53
|50,85
|Dyo Boya
|11,25
|-2,43
|129,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|-1,67
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,69
|0,48
|94,03
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|3,01
|121,58
|Ege Endüstri
|1.048,00
|3,67
|86,29
|Ege Gübre
|121,70
|1,00
|146,88
|Ege Profil
|20,60
|-1,90
|72,10
|Ege Seramik
|7,21
|-0,96
|96,00
|Egeplast
|17,70
|-6,55
|41,60
|Ekiz Kimya
|8,60
|0,00
|1309,84
|Emek Elektrik
|3,57
|6,57
|124,53
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-10,00
|1054,61
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|0,00
|20,19
|Enerjisa Enerji
|9,30
|-1,27
|38,06
|Enka İnşaat
|7,20
|0,00
|28,99
|Erbosan
|26,46
|1,61
|5,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,90
|0,00
|12,39
|Ersu Gıda
|5,09
|-0,39
|145,89
|Escort Teknoloji
|6,14
|2,85
|341,73
|Esenboğa Elektrik
|16,98
|-2,92
|Etiler Gıda
|3,72
|-0,27
|218,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|148,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,74
|9,96
|380,81
|Euro Yat. Ort.
|10,61
|9,95
|842,49
|Euro Yatırım Holding
|2,82
|9,73
|88,00
|Fade Gıda
|5,84
|-0,51
|Fenerbahçe Futbol
|35,38
|-0,84
|144,51
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.159,40
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,80
|0,59
|48,80
|F-M İzmit Piston
|111,80
|0,27
|136,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,25
|1,17
|46,29
|Ford Otosan
|111,60
|-0,36
|68,80
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|-4,58
|66,67
|Frigo Pak Gıda
|18,69
|-3,96
|166,79
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-1,18
|65,52
|Garanti Bankası
|6,68
|1,06
|-40,04
|Garanti Faktoring
|10,43
|0,77
|169,51
|Garanti Yat. Ort.
|3,23
|9,49
|224,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|0,64
|202,07
|Gediz Ambalaj
|16,65
|1,34
|146,30
|Gentaş
|4,02
|2,03
|94,96
|Gersan Elektrik
|6,18
|0,32
|93,73
|Global Men. Değ.
|4,77
|-2,85
|153,72
|Global Yat. Holding
|4,49
|-5,87
|-7,80
|Good-Year
|6,59
|1,23
|62,72
|Göltaş Çimento
|22,72
|1,61
|27,71
|Gözde Girişim
|5,92
|1,89
|15,18
|GSD Denizcilik
|4,77
|1,06
|86,33
|GSD Holding
|2,13
|1,43
|42,95
|Gübre Fabrik.
|33,78
|1,08
|273,67
|Güler Yat. Holding
|14,34
|-4,40
|606,40
|Halk GMYO
|2,39
|3,91
|105,22
|Hatay Tekstil
|12,30
|3,19
|82,66
|Hedef Girişim
|6,02
|-1,47
|152,27
|Hektaş
|12,31
|-0,16
|53,49
|HUB Girişim
|16,62
|0,42
|77,02
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|0,94
|87,72
|ICBC Turkey Bank
|6,79
|-0,59
|28,84
|İdealist Danışmanlık
|9,31
|-0,21
|180,42
|İdealist GMYO
|6,63
|2,00
|116,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-0,55
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-2,39
|-0,88
|İhlas Holding
|1,12
|1,82
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|3,39
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|16,49
|0,67
|75,80
|Info Yatırım
|10,92
|-1,00
|124,57
|İntema
|18,37
|-1,29
|98,38
|Inveo Yatırım Holding
|28,70
|-1,44
|273,21
|İpek Doğal Enerji
|11,21
|2,84
|45,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,56
|-0,66
|-3,26
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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