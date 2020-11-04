Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.11.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,20 2,19 502,15
Acıpayam Selüloz 14,43 0,42 128,52
Adel Kalemcilik 18,74 2,29 19,36
Adese Alışveriş Ticaret 2,59 0,39 81,34
Afyon Çimento 4,29 2,88 88,30
Ak Enerji 2,25 0,90 106,42
Akbank 5,06 0,40 -37,61
Akçansa 13,18 1,78 35,96
Akdeniz Yatırım Hold. 6,48 2,53 207,11
Akfen GMYO 3,83 1,86 -5,43
Akın Tekstil 18,15 0,00 31,62
Akiş GMYO 4,09 0,25 30,57
Akmerkez GMYO 62,00 3,33 176,73
Aksa 8,34 1,34 19,09
Aksa Enerji 6,68 1,67 75,79
Aksigorta 7,32 2,09 35,11
Aksu Enerji 12,08 0,42 -18,76
Alarko Carrıer 131,10 0,85 119,50
Alarko GMYO 17,35 2,42 18,04
Alarko Holding 6,20 0,49 5,54
Albaraka Türk 1,65 0,61 7,84
Alcatel Lucent Teletaş 31,04 -2,33 157,81
Alkim Kağıt 13,34 0,30 146,14
Alkim Kimya 14,23 1,79 129,44
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,41 0,00 487,80
Altınyunus Çeşme 44,98 -1,01 350,25
Anadolu Efes 20,84 0,10 -2,06
Anadolu Grubu Holding 18,53 0,98 5,34
Anadolu Hayat Emek. 8,41 0,12 38,21
Anadolu Isuzu 15,43 0,85 26,79
Anadolu Sigorta 6,62 -0,45 59,38
Anel Elektrik 3,42 1,18 94,00
Arçelik 26,64 1,14 27,83
ARD Bilişim Teknolojileri 33,36 0,72
Arena Bilgisayar 36,92 1,93 406,80
Armada Bilgisayar 51,25 1,49 212,69
Arsan Tekstil 5,52 0,73 54,19
Artı Yatırım Holding 5,33 -9,97 558,02
Aselsan 17,56 1,39 68,67
Ata GMYO 3,76 1,08 -17,00
Atakule GMYO 2,30 2,22 19,79
Atlantis Yatırım Holding 5,42 -9,97 442,00
Atlas Yat. Ort. 1,73 1,17 78,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,43 1,36 0,18
Avrasya GMYO 2,92 3,55 93,38
Avrasya Petrol ve Tur. 2,73 -0,73 50,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89
Avrupa Yatırım Holding 4,58 0,00 197,40
Ayen Enerji 5,51 0,73 58,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,00 2,67 356,62
Aygaz 11,05 2,79 -9,02
Bagfaş 16,97 1,43 0,89
Bak Ambalaj 16,82 0,12 130,90
Balatacılar Balatacılık 8,34 9,88 572,58
Bantaş Ambalaj 5,08 2,42 101,59
Banvit 24,56 -1,76 32,26
Baştaş Başkent Çimento 8,40 8,39 224,32
Batı Çimento 3,98 3,11 20,24
Batısöke Çimento 2,23 4,21 70,23
Bayrak Taban Sanayi 7,64 0,13
Bera Holding 9,50 0,85 146,75
Berkosan Yalıtım 5,87 0,34 114,23
Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 1,05 18,37
Beyaz Filo 11,18 0,00 257,21
Bilici Yatırım 5,92 1,37 106,53
Bim Mağazalar 68,90 1,03 49,10
Birko Mensucat 1,44 -9,43 364,52
Birlik Mensucat 2,60 -2,26 128,07
Bizim Mağazaları 14,81 3,86 33,75
Bomonti Elektrik 12,50 6,20 876,56
Borusan Mannesmann 14,20 1,87 24,02
Borusan Yat. Paz. 165,80 3,30 176,73
Bosch Fren Sistemleri 893,70 1,10 210,55
Bossa 13,53 2,11 67,87
Brisa 16,25 2,85 73,26
Burçelik 21,98 2,04 278,31
Burçelik Vana 61,05 -5,20 528,73
Bursa Çimento 6,78 4,95 69,36
Carrefoursa 23,60 2,61 401,06
Casa Emtia Petrol 37,00 -1,33 294,04
Ceo Event Medya 7,01 2,79 91,41
Coca Cola İçecek 47,28 1,94 24,88
Cosmos Yat. Holding 6,50 3,34 218,63
Credıtwest Faktorıng 4,77 0,63 65,62
Çelebi 70,70 0,71 -28,84
Çelik Halat 15,45 -1,90 137,69
Çemaş Döküm 1,95 1,04 55,56
Çemtaş 13,89 3,97 70,87
Çimbeton 131,60 3,62 218,95
Çimentaş 30,88 0,13 105,87
Çimsa 13,45 6,16 48,13
Çuhadaroğlu Metal 6,56 2,02 105,64
Dagi Giyim 8,66 -7,28 246,40
Dagi Yatırım Holding 15,00 -9,96 563,72
Dardanel 26,00 2,36 586,02
Datagate Bilgisayar 15,91 5,71 103,71
Demısaş Döküm 5,65 2,91 62,36
Denge Holding 4,90 4,26 257,66
Deniz GMYO 3,25 0,00 54,46
Derimod 10,08 1,10 41,18
Derlüks Deri 8,58 0,82 112,07
Desa Deri 6,84 2,24 50,66
Despec Bilgisayar 12,52 4,95 195,28
Deva Holding 22,30 2,48 149,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,13 0,80
Diriteks Diriliş Tekstil 2,89 5,09 270,51
Ditaş Doğan 27,78 1,02 191,96
DO-CO 304,30 0,53 -46,05
Doğan Burda 23,70 7,73 290,44
Doğan Holding 2,44 0,41 35,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 0,78 56,97
Doğusan 3,49 -0,29 67,79
Doğuş GMYO 8,57 0,00 89,18
Doğuş Otomotiv 18,79 5,62 97,37
Döktaş Dökümcülük 31,80 0,95 0,49
Duran Doğan Basım 21,56 2,28 53,56
Dyo Boya 11,54 5,68 135,51
Eczacıbaşı İlaç 6,96 1,02 90,65
Eczacıbaşı Yatırım 18,65 1,52 93,62
Edip Gayrimenkul 3,03 2,02 117,99
Ege Endüstri 1.223,00 9,99 117,40
Ege Gübre 124,00 1,81 151,54
Ege Profil 20,60 0,00 72,10
Ege Seramik 7,40 0,00 101,17
Egeplast 17,63 -0,56 41,04
Ekiz Kimya 8,12 0,12 1231,15
Emek Elektrik 3,52 0,00 121,38
Eminiş Ambalaj 15,80 -9,97 939,47
Emlak Konut GMYO 1,75 0,57 20,88
Enerjisa Enerji 9,44 -0,63 40,14
Enka İnşaat 7,20 0,70 28,99
Erbosan 26,56 0,99 6,33
Ereğli Demir Çelik 10,26 1,99 16,48
Ersu Gıda 5,09 2,62 145,89
Escort Teknoloji 6,23 3,49 348,20
Esenboğa Elektrik 17,69 3,81
Etiler Gıda 3,85 1,32 229,73
Euro Kapital Yat. Ort. 4,38 9,77 173,11
Euro Trend Yat. Ort. 6,31 9,93 428,56
Euro Yat. Ort. 11,67 9,99 936,64
Euro Yatırım Holding 3,10 9,93 106,67
Fade Gıda 5,83 0,69
Fenerbahçe Futbol 34,14 0,83 135,94
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.160,00 0,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,82 0,89 49,23
F-M İzmit Piston 111,70 1,73 135,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,26 0,63 46,42
Ford Otosan 112,40 4,66 70,01
Formet Çelik Kapı 5,06 5,20 68,67
Frigo Pak Gıda 19,00 1,33 171,22
Galatasaray Sportif 3,31 0,91 63,05
Garanti Bankası 7,02 1,01 -36,98
Garanti Faktoring 10,59 1,63 173,64
Garanti Yat. Ort. 2,90 -6,75 190,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,26 0,11 194,44
Gediz Ambalaj 16,69 0,48 146,89
Gentaş 4,00 1,27 93,99
Gersan Elektrik 6,12 0,82 91,85
Global Men. Değ. 4,70 -1,26 150,00
Global Yat. Holding 4,40 -1,35 -9,65
Good-Year 6,52 -0,91 60,99
Göltaş Çimento 22,74 2,43 27,82
Gözde Girişim 6,26 2,62 21,79
GSD Denizcilik 4,77 0,63 86,33
GSD Holding 2,12 0,47 42,28
Gübre Fabrik. 35,98 5,76 298,01
Güler Yat. Holding 14,23 0,78 600,99
Halk GMYO 2,37 0,85 103,50
Hatay Tekstil 12,70 -3,13 88,60
Hedef Girişim 6,02 1,86 152,27
Hektaş 12,43 1,55 54,99
HUB Girişim 16,48 0,86 75,53
Hürriyet Gzt. 2,15 2,38 88,60
ICBC Turkey Bank 6,79 -0,44 28,84
İdealist Danışmanlık 10,50 9,49 216,27
İdealist GMYO 6,24 -0,48 103,92
İhlas Ev Aletleri 1,80 0,00 -42,49
İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 19,50
İhlas Gazetecilik 4,50 -0,44 -0,88
İhlas Holding 1,12 0,90 23,08
İhlas Yayın Holding 1,22 0,83 46,34
İndeks Bilgisayar 16,97 4,69 80,92
Info Yatırım 11,09 2,88 128,06
İntema 19,09 1,11 106,16
Inveo Yatırım Holding 28,32 3,06 268,27
İpek Doğal Enerji 11,16 0,27 44,56
İskenderun Demir Çelik 7,70 0,52 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor         
13:25
ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı         
12:27
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı         
12:12
Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor         
11:40
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:32:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei