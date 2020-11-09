Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,71
|-0,85
|529,57
|Acıpayam Selüloz
|18,37
|10,00
|190,91
|Adel Kalemcilik
|19,13
|1,86
|21,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|1,81
|97,44
|Afyon Çimento
|4,37
|1,39
|91,81
|Ak Enerji
|2,32
|-1,28
|112,84
|Akbank
|5,24
|4,38
|-35,39
|Akçansa
|13,62
|2,02
|40,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,61
|-1,64
|213,27
|Akfen GMYO
|3,92
|0,26
|-3,21
|Akın Tekstil
|18,73
|-1,06
|35,82
|Akiş GMYO
|3,97
|-0,50
|26,74
|Akmerkez GMYO
|63,20
|0,32
|182,08
|Aksa
|9,39
|4,22
|34,08
|Aksa Enerji
|7,18
|0,56
|88,95
|Aksigorta
|7,38
|1,23
|36,22
|Aksu Enerji
|12,24
|-0,24
|-17,69
|Alarko Carrıer
|135,90
|1,19
|127,54
|Alarko GMYO
|17,55
|0,75
|19,40
|Alarko Holding
|6,36
|2,09
|8,26
|Albaraka Türk
|1,75
|3,55
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,80
|1,26
|180,73
|Alkim Kağıt
|13,43
|0,67
|147,80
|Alkim Kimya
|14,73
|0,96
|137,50
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,00
|7,53
|631,71
|Altınyunus Çeşme
|51,30
|-1,25
|413,51
|Anadolu Efes
|21,68
|1,50
|1,89
|Anadolu Grubu Holding
|19,74
|1,39
|12,22
|Anadolu Hayat Emek.
|8,46
|0,95
|39,03
|Anadolu Isuzu
|16,19
|1,19
|33,03
|Anadolu Sigorta
|6,77
|1,35
|62,99
|Anel Elektrik
|3,35
|-2,05
|90,03
|Arçelik
|28,90
|1,62
|38,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,70
|2,23
|Arena Bilgisayar
|41,58
|3,74
|470,76
|Armada Bilgisayar
|52,00
|2,16
|217,27
|Arsan Tekstil
|6,04
|0,83
|68,72
|Artı Yatırım Holding
|6,95
|9,97
|758,02
|Aselsan
|17,82
|2,06
|71,17
|Ata GMYO
|3,87
|1,31
|-14,57
|Atakule GMYO
|2,44
|1,67
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,86
|-10,00
|386,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|0,57
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,72
|0,73
|2,35
|Avrasya GMYO
|3,25
|1,25
|115,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|56,59
|Avrupa Yatırım Holding
|6,16
|1,82
|300,00
|Ayen Enerji
|5,82
|1,57
|67,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|0,00
|370,32
|Aygaz
|11,49
|0,97
|-5,40
|Bagfaş
|18,22
|2,94
|8,32
|Bak Ambalaj
|18,95
|5,98
|160,14
|Balatacılar Balatacılık
|8,27
|0,12
|566,94
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|3,47
|112,70
|Banvit
|25,50
|2,08
|37,32
|Baştaş Başkent Çimento
|8,50
|5,46
|228,19
|Batı Çimento
|4,24
|0,47
|28,10
|Batısöke Çimento
|2,48
|2,06
|89,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,30
|1,84
|Bera Holding
|10,15
|2,53
|163,64
|Berkosan Yalıtım
|6,86
|9,94
|150,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|0,99
|24,90
|Beyaz Filo
|11,22
|1,72
|258,49
|Bilici Yatırım
|7,61
|4,82
|165,48
|Bim Mağazalar
|70,85
|1,21
|53,32
|Birko Mensucat
|1,43
|0,00
|361,29
|Birlik Mensucat
|2,62
|2,34
|129,82
|Bizim Mağazaları
|15,25
|1,46
|37,72
|Bomonti Elektrik
|12,60
|3,28
|884,38
|Borusan Mannesmann
|14,73
|-1,01
|28,65
|Borusan Yat. Paz.
|176,40
|-2,81
|194,42
|Bosch Fren Sistemleri
|908,80
|2,17
|215,80
|Bossa
|13,39
|1,98
|66,13
|Brisa
|18,12
|8,83
|93,20
|Burçelik
|22,66
|-1,82
|290,02
|Burçelik Vana
|74,00
|-3,08
|662,10
|Bursa Çimento
|7,12
|1,42
|77,85
|Carrefoursa
|23,06
|0,44
|389,60
|Casa Emtia Petrol
|49,80
|8,73
|430,35
|Ceo Event Medya
|6,82
|0,59
|86,23
|Coca Cola İçecek
|51,50
|-0,29
|36,03
|Cosmos Yat. Holding
|6,90
|-0,86
|238,24
|Credıtwest Faktorıng
|5,07
|1,40
|76,04
|Çelebi
|75,75
|0,73
|-23,75
|Çelik Halat
|15,40
|1,92
|136,92
|Çemaş Döküm
|2,26
|2,26
|80,29
|Çemtaş
|15,07
|3,57
|85,39
|Çimbeton
|140,60
|1,52
|240,77
|Çimentaş
|30,90
|-0,77
|106,00
|Çimsa
|13,96
|2,72
|53,74
|Çuhadaroğlu Metal
|6,59
|0,61
|106,58
|Dagi Giyim
|9,16
|2,58
|266,40
|Dagi Yatırım Holding
|19,96
|9,97
|783,19
|Dardanel
|25,70
|-5,10
|578,10
|Datagate Bilgisayar
|17,50
|1,04
|124,07
|Demısaş Döküm
|6,18
|2,83
|77,59
|Denge Holding
|5,00
|-4,76
|264,96
|Deniz GMYO
|3,48
|3,57
|65,39
|Derimod
|10,26
|-0,19
|43,70
|Derlüks Deri
|9,32
|3,56
|130,36
|Desa Deri
|7,24
|1,12
|59,47
|Despec Bilgisayar
|12,85
|0,00
|203,07
|Deva Holding
|24,82
|6,07
|178,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,55
|-0,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,30
|10,00
|323,08
|Ditaş Doğan
|30,44
|0,73
|219,91
|DO-CO
|308,70
|0,55
|-45,27
|Doğan Burda
|24,10
|4,78
|297,03
|Doğan Holding
|2,59
|0,78
|44,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|0,37
|64,24
|Doğusan
|3,61
|1,40
|73,56
|Doğuş GMYO
|9,05
|2,26
|99,78
|Doğuş Otomotiv
|21,32
|3,19
|123,95
|Döktaş Dökümcülük
|33,28
|0,97
|5,16
|Duran Doğan Basım
|20,94
|-1,04
|49,15
|Dyo Boya
|11,61
|0,43
|136,94
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|0,84
|96,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,85
|0,76
|106,08
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|0,98
|121,58
|Ege Endüstri
|1.318,90
|8,07
|134,44
|Ege Gübre
|125,00
|0,89
|153,57
|Ege Profil
|21,90
|0,55
|82,96
|Ege Seramik
|8,30
|0,61
|125,63
|Egeplast
|17,99
|-0,17
|43,92
|Ekiz Kimya
|8,30
|0,00
|1260,66
|Emek Elektrik
|3,68
|1,66
|131,45
|Eminiş Ambalaj
|22,30
|9,96
|1367,11
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|2,22
|27,10
|Enerjisa Enerji
|9,86
|0,31
|46,38
|Enka İnşaat
|7,73
|1,71
|38,48
|Erbosan
|27,46
|0,00
|9,93
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|3,21
|24,09
|Ersu Gıda
|5,26
|1,35
|154,11
|Escort Teknoloji
|6,36
|-0,63
|357,55
|Esenboğa Elektrik
|18,82
|1,18
|Etiler Gıda
|4,00
|4,71
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,91
|9,83
|143,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,30
|3,52
|343,95
|Euro Yat. Ort.
|8,46
|-10,00
|651,50
|Euro Yatırım Holding
|3,01
|3,44
|100,67
|Fade Gıda
|6,10
|2,01
|Fenerbahçe Futbol
|35,00
|-2,89
|141,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,04
|1,64
|75,93
|F-M İzmit Piston
|116,40
|1,84
|145,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,17
|1,25
|58,26
|Ford Otosan
|124,40
|5,42
|88,16
|Formet Çelik Kapı
|5,61
|3,12
|87,00
|Frigo Pak Gıda
|20,90
|0,38
|198,34
|Galatasaray Sportif
|3,72
|6,59
|83,25
|Garanti Bankası
|7,33
|5,01
|-34,20
|Garanti Faktoring
|11,01
|0,09
|184,50
|Garanti Yat. Ort.
|3,00
|2,39
|200,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,24
|0,22
|193,80
|Gediz Ambalaj
|19,34
|1,63
|186,09
|Gentaş
|4,34
|1,64
|110,47
|Gersan Elektrik
|6,52
|3,00
|104,39
|Global Men. Değ.
|4,82
|0,42
|156,38
|Global Yat. Holding
|4,68
|-1,06
|-3,90
|Good-Year
|7,27
|6,75
|79,51
|Göltaş Çimento
|23,64
|1,46
|32,88
|Gözde Girişim
|7,14
|2,59
|38,91
|GSD Denizcilik
|5,39
|1,70
|110,55
|GSD Holding
|2,24
|1,36
|50,34
|Gübre Fabrik.
|36,84
|-0,11
|307,52
|Güler Yat. Holding
|14,61
|-0,88
|619,70
|Halk GMYO
|2,58
|1,57
|121,53
|Hatay Tekstil
|13,07
|0,62
|94,09
|Hedef Girişim
|6,45
|2,06
|170,29
|Hektaş
|12,57
|1,37
|56,73
|HUB Girişim
|16,88
|1,38
|79,79
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|1,75
|103,51
|ICBC Turkey Bank
|6,89
|1,03
|30,74
|İdealist Danışmanlık
|10,55
|-2,76
|217,77
|İdealist GMYO
|6,22
|0,48
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|1,09
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,66
|0,87
|2,64
|İhlas Holding
|1,17
|4,46
|28,57
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|1,63
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|18,83
|2,95
|100,75
|Info Yatırım
|11,37
|-0,70
|133,82
|İntema
|21,76
|0,09
|134,99
|Inveo Yatırım Holding
|29,72
|4,06
|286,48
|İpek Doğal Enerji
|11,80
|0,51
|52,85
|İskenderun Demir Çelik
|8,01
|1,65
|2,49
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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