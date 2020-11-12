Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,67 -3,11 419,89 Acıpayam Selüloz 16,92 -2,08 167,95 Adel Kalemcilik 21,64 -3,91 37,83 Adese Alışveriş Ticaret 2,92 1,04 104,44 Afyon Çimento 4,49 -1,32 97,08 Ak Enerji 2,28 -0,44 109,17 Akbank 6,36 2,25 -21,58 Akçansa 13,77 0,51 42,04 Akdeniz Yatırım Hold. 6,15 -1,76 191,47 Akfen GMYO 4,08 -1,21 0,74 Akın Tekstil 19,32 -0,51 40,10 Akiş GMYO 4,05 2,79 29,29 Akmerkez GMYO 60,85 0,00 171,59 Aksa 9,38 -0,32 33,94 Aksa Enerji 7,35 -0,81 93,42 Aksigorta 7,45 0,81 37,51 Aksu Enerji 12,29 -0,16 -17,35 Alarko Carrıer 173,00 2,13 189,66 Alarko GMYO 18,21 0,05 23,89 Alarko Holding 6,72 -0,74 14,39 Albaraka Türk 1,82 0,00 18,95 Alcatel Lucent Teletaş 29,92 0,00 148,50 Alkim Kağıt 13,42 -0,59 147,61 Alkim Kimya 14,27 -1,59 130,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,72 0,00 563,41 Altınyunus Çeşme 47,98 -1,48 380,28 Anadolu Efes 22,08 0,73 3,77 Anadolu Grubu Holding 21,88 -1,88 24,39 Anadolu Hayat Emek. 8,47 0,00 39,19 Anadolu Isuzu 15,97 -0,99 31,22 Anadolu Sigorta 6,99 -0,43 68,29 Anel Elektrik 3,27 -1,21 85,49 Arçelik 28,02 1,08 34,45 ARD Bilişim Teknolojileri 34,26 1,00 Arena Bilgisayar 36,70 -0,76 403,78 Armada Bilgisayar 50,10 1,21 205,67 Arsan Tekstil 7,03 -5,00 96,37 Artı Yatırım Holding 6,80 -1,16 739,51 Aselsan 19,24 3,55 84,81 Ata GMYO 3,75 -1,32 -17,22 Atakule GMYO 2,44 -1,61 27,08 Atlantis Yatırım Holding 5,14 0,00 414,00 Atlas Yat. Ort. 1,78 -2,73 84,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,24 -0,56 6,22 Avrasya GMYO 3,15 -2,17 108,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -0,35 56,04 Avrupa Yatırım Holding 5,73 7,10 272,08 Ayen Enerji 5,58 0,54 60,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,00 -3,75 356,62 Aygaz 12,53 1,05 3,16 Bagfaş 17,19 0,53 2,20 Bak Ambalaj 18,60 0,81 155,33 Balatacılar Balatacılık 7,43 -9,94 499,19 Bantaş Ambalaj 5,23 -1,32 107,54 Banvit 24,74 -1,04 33,23 Baştaş Başkent Çimento 8,10 1,25 212,74 Batı Çimento 4,21 -1,64 27,19 Batısöke Çimento 2,40 -2,83 83,21 Bayrak Taban Sanayi 8,10 0,00 Bera Holding 10,17 -0,68 164,16 Berkosan Yalıtım 6,50 -1,07 137,23 Beşiktaş Futbol Yat. 3,11 0,00 26,94 Beyaz Filo 10,77 -2,36 244,11 Bilici Yatırım 6,42 -3,31 123,97 Bim Mağazalar 68,95 -0,07 49,21 Birko Mensucat 1,35 0,00 335,48 Birlik Mensucat 2,51 -1,18 120,18 Bizim Mağazaları 14,65 -0,75 32,30 Bomonti Elektrik 17,85 9,98 1294,53 Borusan Mannesmann 15,20 -1,62 32,75 Borusan Yat. Paz. 208,70 -3,87 248,34 Bosch Fren Sistemleri 1.145,80 9,99 298,15 Bossa 13,08 -1,73 62,28 Brisa 18,64 5,49 98,74 Burçelik 22,28 -0,09 283,48 Burçelik Vana 69,95 -1,76 620,39 Bursa Çimento 8,17 -3,66 104,08 Carrefoursa 22,98 0,88 387,90 Casa Emtia Petrol 41,86 -9,98 345,79 Ceo Event Medya 7,41 -1,85 102,34 Coca Cola İçecek 56,45 0,89 49,10 Cosmos Yat. Holding 7,55 -1,31 270,10 Credıtwest Faktorıng 5,23 -1,32 81,60 Çelebi 82,10 1,48 -17,36 Çelik Halat 15,46 2,38 137,85 Çemaş Döküm 2,19 -2,23 74,71 Çemtaş 14,73 -0,67 81,20 Çimbeton 142,00 -0,70 244,16 Çimentaş 31,72 -1,37 111,47 Çimsa 15,36 -2,17 69,16 Çuhadaroğlu Metal 6,97 2,35 118,50 Dagi Giyim 8,51 0,71 240,40 Dagi Yatırım Holding 17,12 -4,89 657,52 Dardanel 24,50 0,00 546,44 Datagate Bilgisayar 15,69 1,36 100,90 Demısaş Döküm 6,00 -1,64 72,41 Denge Holding 5,65 5,61 312,41 Deniz GMYO 3,48 0,87 65,39 Derimod 9,81 -1,31 37,39 Derlüks Deri 9,13 -1,93 125,67 Desa Deri 6,99 -1,55 53,96 Despec Bilgisayar 12,02 0,50 183,49 Deva Holding 24,72 -0,72 176,89 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,64 -2,92 Diriteks Diriliş Tekstil 3,81 0,26 388,46 Ditaş Doğan 32,18 9,98 238,20 DO-CO 362,20 1,68 -35,78 Doğan Burda 22,00 262,44 Doğan Holding 2,60 -0,38 44,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -2,22 60,00 Doğusan 3,65 -1,35 75,48 Doğuş GMYO 8,75 -0,46 93,16 Doğuş Otomotiv 28,86 9,98 203,15 Döktaş Dökümcülük 33,76 1,99 6,68 Duran Doğan Basım 21,72 -2,16 54,70 Dyo Boya 11,36 -1,22 131,84 Eczacıbaşı İlaç 6,77 -1,02 85,45 Eczacıbaşı Yatırım 18,76 -0,53 94,76 Edip Gayrimenkul 3,09 -1,28 122,30 Ege Endüstri 1.329,90 -1,42 136,40 Ege Gübre 128,30 1,02 160,27 Ege Profil 22,24 -0,18 85,80 Ege Seramik 8,07 -3,00 119,38 Egeplast 18,30 -0,54 46,40 Ekiz Kimya 7,98 -0,13 1208,20 Emek Elektrik 3,56 -1,11 123,90 Eminiş Ambalaj 29,64 9,94 1850,00 Emlak Konut GMYO 1,93 1,58 33,32 Enerjisa Enerji 10,02 3,09 48,75 Enka İnşaat 7,45 1,09 33,47 Erbosan 27,74 -1,07 11,05 Ereğli Demir Çelik 11,42 -1,55 29,65 Ersu Gıda 5,08 -1,74 145,41 Escort Teknoloji 5,94 -0,83 327,34 Esenboğa Elektrik 17,79 -2,09 Etiler Gıda 4,90 8,65 319,66 Euro Kapital Yat. Ort. 3,71 -2,11 131,33 Euro Trend Yat. Ort. 4,60 -0,86 285,32 Euro Yat. Ort. 7,54 -9,92 569,78 Euro Yatırım Holding 2,97 -1,33 98,00 Fade Gıda 5,74 -1,37 Fenerbahçe Futbol 33,82 -0,88 133,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,75 3,92 91,47 F-M İzmit Piston 129,00 1,49 172,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,42 -0,61 48,50 Ford Otosan 114,10 1,69 72,58 Formet Çelik Kapı 5,00 -0,99 66,67 Frigo Pak Gıda 22,60 2,73 222,61 Galatasaray Sportif 3,75 0,00 84,73 Garanti Bankası 8,69 2,24 -21,99 Garanti Faktoring 10,66 -0,37 175,45 Garanti Yat. Ort. 2,90 0,00 190,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,39 -1,37 198,57 Gediz Ambalaj 20,78 -0,48 207,40 Gentaş 5,15 5,32 149,76 Gersan Elektrik 6,21 -1,11 94,67 Global Men. Değ. 4,99 -0,20 165,43 Global Yat. Holding 4,57 -1,93 -6,16 Good-Year 7,73 3,90 90,86 Göltaş Çimento 23,98 -0,25 34,79 Gözde Girişim 6,58 -0,75 28,02 GSD Denizcilik 4,90 -0,41 91,41 GSD Holding 2,32 0,87 55,70 Gübre Fabrik. 37,76 0,00 317,70 Güler Yat. Holding 13,30 -0,45 555,17 Halk GMYO 2,61 -1,14 124,11 Hatay Tekstil 12,82 -1,16 90,38 Hedef Girişim 6,24 -1,89 161,49 Hektaş 12,93 -0,54 61,22 HUB Girişim 17,04 -1,79 81,50 Hürriyet Gzt. 2,25 -0,88 97,37 ICBC Turkey Bank 7,07 -0,98 34,16 İdealist Danışmanlık 9,81 -1,80 195,48 İdealist GMYO 6,22 0,48 103,27 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,27 -0,78 23,38 İhlas Gazetecilik 4,63 1,09 1,98 İhlas Holding 1,12 -1,75 23,08 İhlas Yayın Holding 1,20 -2,44 43,95 İndeks Bilgisayar 17,23 2,38 83,69 Info Yatırım 11,41 -0,26 134,64 İntema 20,18 -1,37 117,93 Inveo Yatırım Holding 30,48 0,93 296,36 İpek Doğal Enerji 12,20 2,95 58,03 İskenderun Demir Çelik 8,17 -1,09 4,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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