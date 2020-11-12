Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,67
|-3,11
|419,89
|Acıpayam Selüloz
|16,92
|-2,08
|167,95
|Adel Kalemcilik
|21,64
|-3,91
|37,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,92
|1,04
|104,44
|Afyon Çimento
|4,49
|-1,32
|97,08
|Ak Enerji
|2,28
|-0,44
|109,17
|Akbank
|6,36
|2,25
|-21,58
|Akçansa
|13,77
|0,51
|42,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,15
|-1,76
|191,47
|Akfen GMYO
|4,08
|-1,21
|0,74
|Akın Tekstil
|19,32
|-0,51
|40,10
|Akiş GMYO
|4,05
|2,79
|29,29
|Akmerkez GMYO
|60,85
|0,00
|171,59
|Aksa
|9,38
|-0,32
|33,94
|Aksa Enerji
|7,35
|-0,81
|93,42
|Aksigorta
|7,45
|0,81
|37,51
|Aksu Enerji
|12,29
|-0,16
|-17,35
|Alarko Carrıer
|173,00
|2,13
|189,66
|Alarko GMYO
|18,21
|0,05
|23,89
|Alarko Holding
|6,72
|-0,74
|14,39
|Albaraka Türk
|1,82
|0,00
|18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,92
|0,00
|148,50
|Alkim Kağıt
|13,42
|-0,59
|147,61
|Alkim Kimya
|14,27
|-1,59
|130,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|0,00
|563,41
|Altınyunus Çeşme
|47,98
|-1,48
|380,28
|Anadolu Efes
|22,08
|0,73
|3,77
|Anadolu Grubu Holding
|21,88
|-1,88
|24,39
|Anadolu Hayat Emek.
|8,47
|0,00
|39,19
|Anadolu Isuzu
|15,97
|-0,99
|31,22
|Anadolu Sigorta
|6,99
|-0,43
|68,29
|Anel Elektrik
|3,27
|-1,21
|85,49
|Arçelik
|28,02
|1,08
|34,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,26
|1,00
|Arena Bilgisayar
|36,70
|-0,76
|403,78
|Armada Bilgisayar
|50,10
|1,21
|205,67
|Arsan Tekstil
|7,03
|-5,00
|96,37
|Artı Yatırım Holding
|6,80
|-1,16
|739,51
|Aselsan
|19,24
|3,55
|84,81
|Ata GMYO
|3,75
|-1,32
|-17,22
|Atakule GMYO
|2,44
|-1,61
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|5,14
|0,00
|414,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-2,73
|84,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,24
|-0,56
|6,22
|Avrasya GMYO
|3,15
|-2,17
|108,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-0,35
|56,04
|Avrupa Yatırım Holding
|5,73
|7,10
|272,08
|Ayen Enerji
|5,58
|0,54
|60,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,00
|-3,75
|356,62
|Aygaz
|12,53
|1,05
|3,16
|Bagfaş
|17,19
|0,53
|2,20
|Bak Ambalaj
|18,60
|0,81
|155,33
|Balatacılar Balatacılık
|7,43
|-9,94
|499,19
|Bantaş Ambalaj
|5,23
|-1,32
|107,54
|Banvit
|24,74
|-1,04
|33,23
|Baştaş Başkent Çimento
|8,10
|1,25
|212,74
|Batı Çimento
|4,21
|-1,64
|27,19
|Batısöke Çimento
|2,40
|-2,83
|83,21
|Bayrak Taban Sanayi
|8,10
|0,00
|Bera Holding
|10,17
|-0,68
|164,16
|Berkosan Yalıtım
|6,50
|-1,07
|137,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,11
|0,00
|26,94
|Beyaz Filo
|10,77
|-2,36
|244,11
|Bilici Yatırım
|6,42
|-3,31
|123,97
|Bim Mağazalar
|68,95
|-0,07
|49,21
|Birko Mensucat
|1,35
|0,00
|335,48
|Birlik Mensucat
|2,51
|-1,18
|120,18
|Bizim Mağazaları
|14,65
|-0,75
|32,30
|Bomonti Elektrik
|17,85
|9,98
|1294,53
|Borusan Mannesmann
|15,20
|-1,62
|32,75
|Borusan Yat. Paz.
|208,70
|-3,87
|248,34
|Bosch Fren Sistemleri
|1.145,80
|9,99
|298,15
|Bossa
|13,08
|-1,73
|62,28
|Brisa
|18,64
|5,49
|98,74
|Burçelik
|22,28
|-0,09
|283,48
|Burçelik Vana
|69,95
|-1,76
|620,39
|Bursa Çimento
|8,17
|-3,66
|104,08
|Carrefoursa
|22,98
|0,88
|387,90
|Casa Emtia Petrol
|41,86
|-9,98
|345,79
|Ceo Event Medya
|7,41
|-1,85
|102,34
|Coca Cola İçecek
|56,45
|0,89
|49,10
|Cosmos Yat. Holding
|7,55
|-1,31
|270,10
|Credıtwest Faktorıng
|5,23
|-1,32
|81,60
|Çelebi
|82,10
|1,48
|-17,36
|Çelik Halat
|15,46
|2,38
|137,85
|Çemaş Döküm
|2,19
|-2,23
|74,71
|Çemtaş
|14,73
|-0,67
|81,20
|Çimbeton
|142,00
|-0,70
|244,16
|Çimentaş
|31,72
|-1,37
|111,47
|Çimsa
|15,36
|-2,17
|69,16
|Çuhadaroğlu Metal
|6,97
|2,35
|118,50
|Dagi Giyim
|8,51
|0,71
|240,40
|Dagi Yatırım Holding
|17,12
|-4,89
|657,52
|Dardanel
|24,50
|0,00
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|15,69
|1,36
|100,90
|Demısaş Döküm
|6,00
|-1,64
|72,41
|Denge Holding
|5,65
|5,61
|312,41
|Deniz GMYO
|3,48
|0,87
|65,39
|Derimod
|9,81
|-1,31
|37,39
|Derlüks Deri
|9,13
|-1,93
|125,67
|Desa Deri
|6,99
|-1,55
|53,96
|Despec Bilgisayar
|12,02
|0,50
|183,49
|Deva Holding
|24,72
|-0,72
|176,89
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,64
|-2,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,81
|0,26
|388,46
|Ditaş Doğan
|32,18
|9,98
|238,20
|DO-CO
|362,20
|1,68
|-35,78
|Doğan Burda
|22,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,60
|-0,38
|44,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-2,22
|60,00
|Doğusan
|3,65
|-1,35
|75,48
|Doğuş GMYO
|8,75
|-0,46
|93,16
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|9,98
|203,15
|Döktaş Dökümcülük
|33,76
|1,99
|6,68
|Duran Doğan Basım
|21,72
|-2,16
|54,70
|Dyo Boya
|11,36
|-1,22
|131,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,77
|-1,02
|85,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,76
|-0,53
|94,76
|Edip Gayrimenkul
|3,09
|-1,28
|122,30
|Ege Endüstri
|1.329,90
|-1,42
|136,40
|Ege Gübre
|128,30
|1,02
|160,27
|Ege Profil
|22,24
|-0,18
|85,80
|Ege Seramik
|8,07
|-3,00
|119,38
|Egeplast
|18,30
|-0,54
|46,40
|Ekiz Kimya
|7,98
|-0,13
|1208,20
|Emek Elektrik
|3,56
|-1,11
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|29,64
|9,94
|1850,00
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,58
|33,32
|Enerjisa Enerji
|10,02
|3,09
|48,75
|Enka İnşaat
|7,45
|1,09
|33,47
|Erbosan
|27,74
|-1,07
|11,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,42
|-1,55
|29,65
|Ersu Gıda
|5,08
|-1,74
|145,41
|Escort Teknoloji
|5,94
|-0,83
|327,34
|Esenboğa Elektrik
|17,79
|-2,09
|Etiler Gıda
|4,90
|8,65
|319,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,71
|-2,11
|131,33
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,60
|-0,86
|285,32
|Euro Yat. Ort.
|7,54
|-9,92
|569,78
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-1,33
|98,00
|Fade Gıda
|5,74
|-1,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,82
|-0,88
|133,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,75
|3,92
|91,47
|F-M İzmit Piston
|129,00
|1,49
|172,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,42
|-0,61
|48,50
|Ford Otosan
|114,10
|1,69
|72,58
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|-0,99
|66,67
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|2,73
|222,61
|Galatasaray Sportif
|3,75
|0,00
|84,73
|Garanti Bankası
|8,69
|2,24
|-21,99
|Garanti Faktoring
|10,66
|-0,37
|175,45
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|0,00
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,39
|-1,37
|198,57
|Gediz Ambalaj
|20,78
|-0,48
|207,40
|Gentaş
|5,15
|5,32
|149,76
|Gersan Elektrik
|6,21
|-1,11
|94,67
|Global Men. Değ.
|4,99
|-0,20
|165,43
|Global Yat. Holding
|4,57
|-1,93
|-6,16
|Good-Year
|7,73
|3,90
|90,86
|Göltaş Çimento
|23,98
|-0,25
|34,79
|Gözde Girişim
|6,58
|-0,75
|28,02
|GSD Denizcilik
|4,90
|-0,41
|91,41
|GSD Holding
|2,32
|0,87
|55,70
|Gübre Fabrik.
|37,76
|0,00
|317,70
|Güler Yat. Holding
|13,30
|-0,45
|555,17
|Halk GMYO
|2,61
|-1,14
|124,11
|Hatay Tekstil
|12,82
|-1,16
|90,38
|Hedef Girişim
|6,24
|-1,89
|161,49
|Hektaş
|12,93
|-0,54
|61,22
|HUB Girişim
|17,04
|-1,79
|81,50
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-0,88
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|7,07
|-0,98
|34,16
|İdealist Danışmanlık
|9,81
|-1,80
|195,48
|İdealist GMYO
|6,22
|0,48
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-0,78
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,63
|1,09
|1,98
|İhlas Holding
|1,12
|-1,75
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-2,44
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|17,23
|2,38
|83,69
|Info Yatırım
|11,41
|-0,26
|134,64
|İntema
|20,18
|-1,37
|117,93
|Inveo Yatırım Holding
|30,48
|0,93
|296,36
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|2,95
|58,03
|İskenderun Demir Çelik
|8,17
|-1,09
|4,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi