Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,28 -1,49 398,92 Acıpayam Selüloz 16,90 0,66 167,63 Adel Kalemcilik 19,97 0,35 27,20 Adese Alışveriş Ticaret 3,23 -2,12 126,14 Afyon Çimento 4,47 1,36 96,20 Ak Enerji 2,21 0,00 102,75 Akbank 6,42 -0,77 -20,84 Akçansa 13,58 0,74 40,08 Akdeniz Yatırım Hold. 6,41 -1,69 203,79 Akfen GMYO 4,06 -0,25 0,25 Akın Tekstil 24,56 9,06 78,10 Akiş GMYO 3,65 0,55 16,52 Akmerkez GMYO 52,45 -5,15 134,10 Aksa 10,91 4,00 55,78 Aksa Enerji 7,25 -0,14 90,79 Aksigorta 7,88 -0,51 45,44 Aksu Enerji 12,31 -0,24 -17,22 Alarko Carrıer 187,90 1,29 214,61 Alarko GMYO 17,05 0,35 16,00 Alarko Holding 6,63 0,00 12,86 Albaraka Türk 1,77 0,57 15,69 Alcatel Lucent Teletaş 28,04 0,57 132,89 Alkim Kağıt 13,05 -0,08 140,79 Alkim Kimya 14,28 -0,28 130,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,72 0,00 563,41 Altınyunus Çeşme 46,96 -1,47 370,07 Anadolu Efes 21,68 0,65 1,89 Anadolu Grubu Holding 21,66 0,84 23,14 Anadolu Hayat Emek. 8,07 0,25 32,62 Anadolu Isuzu 16,73 0,30 37,47 Anadolu Sigorta 6,94 0,00 67,09 Anel Elektrik 3,23 1,25 83,22 Arçelik 29,42 2,22 41,17 ARD Bilişim Teknolojileri 36,04 0,73 Arena Bilgisayar 36,76 -0,38 404,60 Armada Bilgisayar 50,60 -0,78 208,72 Arsan Tekstil 6,87 -0,29 91,90 Artı Yatırım Holding 5,75 -7,26 609,88 Aselsan 18,28 0,05 75,58 Ata GMYO 4,46 -2,19 -1,55 Atakule GMYO 2,42 0,00 26,04 Atlantis Yatırım Holding 5,74 8,51 474,00 Atlas Yat. Ort. 1,70 0,00 75,88 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,07 -0,35 4,96 Avrasya GMYO 3,57 0,56 136,42 Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 0,31 76,37 Avrupa Yatırım Holding 5,00 -0,40 224,68 Ayen Enerji 5,52 0,00 59,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,15 4,64 363,47 Aygaz 12,33 -0,40 1,52 Bagfaş 18,26 1,56 8,56 Bak Ambalaj 17,98 0,95 146,82 Balatacılar Balatacılık 7,35 0,00 492,74 Bantaş Ambalaj 5,39 0,75 113,89 Banvit 24,96 -0,95 34,41 Baştaş Başkent Çimento 8,30 3,75 220,46 Batı Çimento 4,35 1,16 31,42 Batısöke Çimento 2,64 2,72 101,53 Bayrak Taban Sanayi 8,10 -0,12 Bera Holding 11,60 5,65 201,30 Berkosan Yalıtım 6,31 -0,79 130,29 Beşiktaş Futbol Yat. 3,06 0,00 24,90 Beyaz Filo 10,07 1,00 221,74 Bilici Yatırım 6,25 -0,79 118,04 Bim Mağazalar 69,90 -0,14 51,27 Birko Mensucat 1,26 0,00 306,45 Birlik Mensucat 2,40 -1,23 110,53 Bizim Mağazaları 15,83 0,70 42,96 Bomonti Elektrik 22,60 0,00 1665,63 Borusan Mannesmann 15,21 -0,59 32,84 Borusan Yat. Paz. 203,40 1,70 239,49 Bosch Fren Sistemleri 1.136,10 5,68 294,78 Bossa 12,74 0,31 58,06 Brisa 17,89 -1,49 90,75 Burçelik 22,14 0,18 281,07 Burçelik Vana 66,95 1,44 589,50 Bursa Çimento 9,44 9,90 135,80 Carrefoursa 23,36 -1,52 395,97 Casa Emtia Petrol 65,00 7,44 592,23 Ceo Event Medya 6,69 0,75 82,68 Coca Cola İçecek 60,80 3,93 60,59 Cosmos Yat. Holding 7,05 1,44 245,59 Credıtwest Faktorıng 5,96 1,19 106,94 Çelebi 84,60 1,87 -14,85 Çelik Halat 17,32 -1,03 166,46 Çemaş Döküm 2,44 1,24 94,65 Çemtaş 14,63 1,32 79,97 Çimbeton 143,60 5,28 248,04 Çimentaş 33,40 2,27 122,67 Çimsa 15,54 1,57 71,15 Çuhadaroğlu Metal 6,35 -0,63 99,06 Dagi Giyim 9,33 4,36 273,20 Dagi Yatırım Holding 14,50 -4,92 541,59 Dardanel 25,58 1,11 574,93 Datagate Bilgisayar 15,35 0,39 96,54 Demısaş Döküm 6,14 2,50 76,44 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,38 0,00 60,63 Derimod 9,66 0,84 35,29 Derlüks Deri 9,92 0,81 145,19 Desa Deri 7,39 -1,34 62,78 Despec Bilgisayar 11,47 -0,43 170,52 Deva Holding 23,86 -0,17 167,26 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,70 0,66 Diriteks Diriliş Tekstil 3,40 2,41 335,90 Ditaş Doğan 29,68 5,25 211,92 DO-CO 396,70 4,70 -29,66 Doğan Burda 21,10 247,61 Doğan Holding 2,55 -0,39 42,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 0,00 58,18 Doğusan 3,43 -1,15 64,90 Doğuş GMYO 9,39 4,57 107,28 Doğuş Otomotiv 31,40 2,55 229,83 Döktaş Dökümcülük 33,80 -0,24 6,81 Duran Doğan Basım 21,94 -3,26 56,27 Dyo Boya 11,34 0,80 131,43 Eczacıbaşı İlaç 6,88 0,29 88,46 Eczacıbaşı Yatırım 19,10 0,79 98,29 Edip Gayrimenkul 2,99 -0,99 115,11 Ege Endüstri 1.338,00 0,98 137,84 Ege Gübre 133,80 3,88 171,42 Ege Profil 21,10 0,00 76,27 Ege Seramik 9,06 3,42 146,30 Egeplast 19,02 0,00 52,16 Ekiz Kimya 8,40 0,00 1277,05 Emek Elektrik 3,35 -1,18 110,69 Eminiş Ambalaj 23,68 0,00 1457,89 Emlak Konut GMYO 1,93 0,52 33,32 Enerjisa Enerji 9,83 1,24 45,93 Enka İnşaat 7,22 -0,55 29,35 Erbosan 27,06 0,00 8,33 Ereğli Demir Çelik 11,31 -1,22 28,40 Ersu Gıda 5,31 -0,75 156,52 Escort Teknoloji 5,98 -0,50 330,22 Esenboğa Elektrik 18,06 -0,17 Etiler Gıda 4,85 -1,02 315,38 Euro Kapital Yat. Ort. 3,54 -1,67 120,73 Euro Trend Yat. Ort. 4,23 -5,37 254,32 Euro Yat. Ort. 4,82 -9,91 328,16 Euro Yatırım Holding 2,97 -1,00 98,00 Fade Gıda 6,09 -0,49 Fenerbahçe Futbol 34,24 -0,87 136,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,08 -1,10 76,81 F-M İzmit Piston 121,30 2,10 156,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,54 -1,03 50,07 Ford Otosan 117,20 0,17 77,27 Formet Çelik Kapı 4,85 1,04 61,67 Frigo Pak Gıda 24,50 0,74 249,73 Galatasaray Sportif 3,92 1,03 93,10 Garanti Bankası 9,41 -1,16 -15,53 Garanti Faktoring 10,82 3,15 179,59 Garanti Yat. Ort. 2,95 -1,01 195,95 Gedik Y. Men. Değ. 9,49 0,64 201,75 Gediz Ambalaj 19,82 1,38 193,20 Gentaş 5,12 5,13 148,30 Gersan Elektrik 6,50 0,31 103,76 Global Men. Değ. 4,85 0,00 157,98 Global Yat. Holding 4,65 -0,21 -4,52 Good-Year 7,44 -1,98 83,70 Göltaş Çimento 24,02 4,71 35,02 Gözde Girişim 6,55 0,31 27,43 GSD Denizcilik 5,06 -0,98 97,66 GSD Holding 2,26 0,00 51,68 Gübre Fabrik. 45,48 9,38 403,10 Güler Yat. Holding 13,59 -0,37 569,46 Halk GMYO 2,65 0,38 127,54 Hatay Tekstil 13,66 3,25 102,85 Hedef Girişim 6,11 0,00 156,05 Hektaş 12,83 0,23 59,98 HUB Girişim 17,23 0,76 83,52 Hürriyet Gzt. 2,27 4,61 99,12 ICBC Turkey Bank 6,71 -0,59 27,32 İdealist Danışmanlık 12,50 -3,10 276,51 İdealist GMYO 6,14 -0,97 100,65 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,08 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,00 21,44 İhlas Gazetecilik 4,48 -0,88 -1,32 İhlas Holding 1,14 -0,87 25,27 İhlas Yayın Holding 1,17 -0,85 40,35 İndeks Bilgisayar 16,59 -0,24 76,87 Info Yatırım 12,90 -0,77 165,28 İntema 19,67 0,46 112,42 Inveo Yatırım Holding 28,94 0,07 276,33 İpek Doğal Enerji 11,97 3,64 55,05 İskenderun Demir Çelik 8,30 -0,12 6,20 (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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