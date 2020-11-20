Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.11.2020 14:01
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,28-1,49398,92
Acıpayam Selüloz16,900,66167,63
Adel Kalemcilik19,970,3527,20
Adese Alışveriş Ticaret3,23-2,12126,14
Afyon Çimento4,471,3696,20
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,42-0,77-20,84
Akçansa13,580,7440,08
Akdeniz Yatırım Hold.6,41-1,69203,79
Akfen GMYO4,06-0,250,25
Akın Tekstil24,569,0678,10
Akiş GMYO3,650,5516,52
Akmerkez GMYO52,45-5,15134,10
Aksa10,914,0055,78
Aksa Enerji7,25-0,1490,79
Aksigorta7,88-0,5145,44
Aksu Enerji12,31-0,24-17,22
Alarko Carrıer187,901,29214,61
Alarko GMYO17,050,3516,00
Alarko Holding6,630,0012,86
Albaraka Türk1,770,5715,69
Alcatel Lucent Teletaş28,040,57132,89
Alkim Kağıt13,05-0,08140,79
Alkim Kimya14,28-0,28130,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,720,00563,41
Altınyunus Çeşme46,96-1,47370,07
Anadolu Efes21,680,651,89
Anadolu Grubu Holding21,660,8423,14
Anadolu Hayat Emek.8,070,2532,62
Anadolu Isuzu16,730,3037,47
Anadolu Sigorta6,940,0067,09
Anel Elektrik3,231,2583,22
Arçelik29,422,2241,17
ARD Bilişim Teknolojileri36,040,73

Arena Bilgisayar36,76-0,38404,60
Armada Bilgisayar50,60-0,78208,72
Arsan Tekstil6,87-0,2991,90
Artı Yatırım Holding5,75-7,26609,88
Aselsan18,280,0575,58
Ata GMYO4,46-2,19-1,55
Atakule GMYO2,420,0026,04
Atlantis Yatırım Holding5,748,51474,00
Atlas Yat. Ort.1,700,0075,88
AvivaSA Emeklilik Hayat14,07-0,354,96
Avrasya GMYO3,570,56136,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,210,3176,37
Avrupa Yatırım Holding5,00-0,40224,68
Ayen Enerji5,520,0059,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,154,64363,47
Aygaz12,33-0,401,52
Bagfaş18,261,568,56
Bak Ambalaj17,980,95146,82
Balatacılar Balatacılık7,350,00492,74
Bantaş Ambalaj5,390,75113,89
Banvit24,96-0,9534,41
Baştaş Başkent Çimento8,303,75220,46
Batı Çimento4,351,1631,42
Batısöke Çimento2,642,72101,53
Bayrak Taban Sanayi8,10-0,12

Bera Holding11,605,65201,30
Berkosan Yalıtım6,31-0,79130,29
Beşiktaş Futbol Yat.3,060,0024,90
Beyaz Filo10,071,00221,74
Bilici Yatırım6,25-0,79118,04
Bim Mağazalar69,90-0,1451,27
Birko Mensucat1,260,00306,45
Birlik Mensucat2,40-1,23110,53
Bizim Mağazaları15,830,7042,96
Bomonti Elektrik22,600,001665,63
Borusan Mannesmann15,21-0,5932,84
Borusan Yat. Paz.203,401,70239,49
Bosch Fren Sistemleri1.136,105,68294,78
Bossa12,740,3158,06
Brisa17,89-1,4990,75
Burçelik22,140,18281,07
Burçelik Vana66,951,44589,50
Bursa Çimento9,449,90135,80
Carrefoursa23,36-1,52395,97
Casa Emtia Petrol65,007,44592,23
Ceo Event Medya6,690,7582,68
Coca Cola İçecek60,803,9360,59
Cosmos Yat. Holding7,051,44245,59
Credıtwest Faktorıng5,961,19106,94
Çelebi84,601,87-14,85
Çelik Halat17,32-1,03166,46
Çemaş Döküm2,441,2494,65
Çemtaş14,631,3279,97
Çimbeton143,605,28248,04
Çimentaş33,402,27122,67
Çimsa15,541,5771,15
Çuhadaroğlu Metal6,35-0,6399,06
Dagi Giyim9,334,36273,20
Dagi Yatırım Holding14,50-4,92541,59
Dardanel25,581,11574,93
Datagate Bilgisayar15,350,3996,54
Demısaş Döküm6,142,5076,44
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,380,0060,63
Derimod9,660,8435,29
Derlüks Deri9,920,81145,19
Desa Deri7,39-1,3462,78
Despec Bilgisayar11,47-0,43170,52
Deva Holding23,86-0,17167,26
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,700,66

Diriteks Diriliş Tekstil3,402,41335,90
Ditaş Doğan29,685,25211,92
DO-CO396,704,70-29,66
Doğan Burda21,10

247,61
Doğan Holding2,55-0,3942,02
Doğtaş Kelebek Mobilya2,610,0058,18
Doğusan3,43-1,1564,90
Doğuş GMYO9,394,57107,28
Doğuş Otomotiv31,402,55229,83
Döktaş Dökümcülük33,80-0,246,81
Duran Doğan Basım21,94-3,2656,27
Dyo Boya11,340,80131,43
Eczacıbaşı İlaç6,880,2988,46
Eczacıbaşı Yatırım19,100,7998,29
Edip Gayrimenkul2,99-0,99115,11
Ege Endüstri1.338,000,98137,84
Ege Gübre133,803,88171,42
Ege Profil21,100,0076,27
Ege Seramik9,063,42146,30
Egeplast19,020,0052,16
Ekiz Kimya8,400,001277,05
Emek Elektrik3,35-1,18110,69
Eminiş Ambalaj23,680,001457,89
Emlak Konut GMYO1,930,5233,32
Enerjisa Enerji9,831,2445,93
Enka İnşaat7,22-0,5529,35
Erbosan27,060,008,33
Ereğli Demir Çelik11,31-1,2228,40
Ersu Gıda5,31-0,75156,52
Escort Teknoloji5,98-0,50330,22
Esenboğa Elektrik18,06-0,17

Etiler Gıda4,85-1,02315,38
Euro Kapital Yat. Ort.3,54-1,67120,73
Euro Trend Yat. Ort.4,23-5,37254,32
Euro Yat. Ort.4,82-9,91328,16
Euro Yatırım Holding2,97-1,0098,00
Fade Gıda6,09-0,49

Fenerbahçe Futbol34,24-0,87136,63
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,08-1,1076,81
F-M İzmit Piston121,302,10156,11
Fonet Bilgi Teknolojileri11,54-1,0350,07
Ford Otosan117,200,1777,27
Formet Çelik Kapı4,851,0461,67
Frigo Pak Gıda24,500,74249,73
Galatasaray Sportif3,921,0393,10
Garanti Bankası9,41-1,16-15,53
Garanti Faktoring10,823,15179,59
Garanti Yat. Ort.2,95-1,01195,95
Gedik Y. Men. Değ.9,490,64201,75
Gediz Ambalaj19,821,38193,20
Gentaş5,125,13148,30
Gersan Elektrik6,500,31103,76
Global Men. Değ.4,850,00157,98
Global Yat. Holding4,65-0,21-4,52
Good-Year7,44-1,9883,70
Göltaş Çimento24,024,7135,02
Gözde Girişim6,550,3127,43
GSD Denizcilik5,06-0,9897,66
GSD Holding2,260,0051,68
Gübre Fabrik.45,489,38403,10
Güler Yat. Holding13,59-0,37569,46
Halk GMYO2,650,38127,54
Hatay Tekstil13,663,25102,85
Hedef Girişim6,110,00156,05
Hektaş12,830,2359,98
HUB Girişim17,230,7683,52
Hürriyet Gzt.2,274,6199,12
ICBC Turkey Bank6,71-0,5927,32
İdealist Danışmanlık12,50-3,10276,51
İdealist GMYO6,14-0,97100,65
İhlas Ev Aletleri1,881,08-39,94
İhlas Gayrimenkul1,250,0021,44
İhlas Gazetecilik4,48-0,88-1,32
İhlas Holding1,14-0,8725,27
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar16,59-0,2476,87
Info Yatırım12,90-0,77165,28
İntema19,670,46112,42
Inveo Yatırım Holding28,940,07276,33
İpek Doğal Enerji11,973,6455,05
İskenderun Demir Çelik8,30-0,126,20

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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