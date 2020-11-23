Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,40
|-0,53
|405,38
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|0,12
|167,63
|Adel Kalemcilik
|20,40
|0,89
|29,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,14
|-1,88
|119,84
|Afyon Çimento
|4,60
|1,77
|101,91
|Ak Enerji
|2,25
|0,45
|106,42
|Akbank
|6,42
|-1,23
|-20,84
|Akçansa
|13,86
|1,84
|42,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,32
|-1,10
|199,53
|Akfen GMYO
|4,15
|0,48
|2,47
|Akın Tekstil
|27,22
|9,94
|97,39
|Akiş GMYO
|3,85
|4,90
|22,91
|Akmerkez GMYO
|53,50
|-0,93
|138,79
|Aksa
|10,89
|1,21
|55,50
|Aksa Enerji
|7,19
|0,28
|89,21
|Aksigorta
|7,89
|-0,50
|45,63
|Aksu Enerji
|12,53
|1,05
|-15,74
|Alarko Carrıer
|203,20
|5,39
|240,22
|Alarko GMYO
|17,66
|3,58
|20,15
|Alarko Holding
|6,67
|0,45
|13,54
|Albaraka Türk
|1,77
|0,00
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,84
|-0,43
|131,23
|Alkim Kağıt
|13,24
|0,91
|144,29
|Alkim Kimya
|14,52
|1,40
|134,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,65
|0,00
|546,34
|Altınyunus Çeşme
|48,50
|2,58
|385,49
|Anadolu Efes
|22,58
|1,80
|6,12
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|-1,26
|24,96
|Anadolu Hayat Emek.
|8,44
|0,48
|38,70
|Anadolu Isuzu
|16,74
|-0,06
|37,55
|Anadolu Sigorta
|7,19
|0,28
|73,11
|Anel Elektrik
|3,23
|0,31
|83,22
|Arçelik
|29,72
|0,95
|42,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,98
|-0,17
|Arena Bilgisayar
|36,34
|-1,46
|398,83
|Armada Bilgisayar
|50,25
|-1,08
|206,59
|Arsan Tekstil
|7,01
|-0,57
|95,81
|Artı Yatırım Holding
|6,30
|2,61
|677,78
|Aselsan
|18,58
|1,25
|78,47
|Ata GMYO
|4,94
|5,11
|9,05
|Atakule GMYO
|2,51
|2,87
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|0,00
|380,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|9,52
|90,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,16
|0,21
|5,63
|Avrasya GMYO
|3,63
|1,11
|140,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|0,00
|81,32
|Avrupa Yatırım Holding
|4,92
|-1,60
|219,48
|Ayen Enerji
|5,73
|0,88
|65,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,40
|2,46
|374,89
|Aygaz
|12,48
|0,65
|2,75
|Bagfaş
|20,18
|6,38
|19,98
|Bak Ambalaj
|19,09
|6,77
|162,06
|Balatacılar Balatacılık
|8,08
|9,93
|551,61
|Bantaş Ambalaj
|5,31
|-0,93
|110,71
|Banvit
|24,76
|-0,40
|33,33
|Baştaş Başkent Çimento
|8,10
|-2,41
|212,74
|Batı Çimento
|4,49
|1,58
|35,65
|Batısöke Çimento
|2,60
|-0,76
|98,47
|Bayrak Taban Sanayi
|8,28
|0,73
|Bera Holding
|12,25
|3,03
|218,18
|Berkosan Yalıtım
|6,18
|-1,28
|125,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,09
|1,31
|26,12
|Beyaz Filo
|10,08
|-2,42
|222,06
|Bilici Yatırım
|6,28
|-0,79
|119,09
|Bim Mağazalar
|69,90
|0,43
|51,27
|Birko Mensucat
|1,25
|-0,79
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,45
|1,66
|114,91
|Bizim Mağazaları
|16,04
|1,58
|44,85
|Bomonti Elektrik
|26,50
|9,96
|1970,31
|Borusan Mannesmann
|16,14
|2,80
|40,96
|Borusan Yat. Paz.
|208,80
|2,25
|248,50
|Bosch Fren Sistemleri
|1.179,00
|4,15
|309,69
|Bossa
|13,16
|0,15
|63,28
|Brisa
|18,02
|0,67
|92,13
|Burçelik
|22,06
|0,27
|279,69
|Burçelik Vana
|66,30
|0,23
|582,80
|Bursa Çimento
|10,12
|7,20
|152,79
|Carrefoursa
|23,34
|-2,34
|395,54
|Casa Emtia Petrol
|73,20
|9,99
|679,55
|Ceo Event Medya
|6,95
|0,00
|89,78
|Coca Cola İçecek
|61,85
|1,39
|63,37
|Cosmos Yat. Holding
|7,00
|-0,71
|243,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,72
|-2,72
|98,61
|Çelebi
|86,35
|0,00
|-13,08
|Çelik Halat
|20,10
|7,49
|209,23
|Çemaş Döküm
|2,49
|0,81
|98,64
|Çemtaş
|15,09
|1,34
|85,63
|Çimbeton
|146,60
|1,81
|255,31
|Çimentaş
|33,32
|-0,83
|122,13
|Çimsa
|15,53
|1,17
|71,04
|Çuhadaroğlu Metal
|6,58
|1,39
|106,27
|Dagi Giyim
|9,17
|-0,97
|266,80
|Dagi Yatırım Holding
|15,21
|-0,26
|573,01
|Dardanel
|26,44
|0,00
|597,63
|Datagate Bilgisayar
|15,54
|1,11
|98,98
|Demısaş Döküm
|6,19
|2,31
|77,87
|Denge Holding
|5,70
|1,79
|316,06
|Deniz GMYO
|3,39
|1,19
|61,11
|Derimod
|9,79
|0,41
|37,11
|Derlüks Deri
|10,75
|5,39
|165,71
|Desa Deri
|7,40
|0,14
|63,00
|Despec Bilgisayar
|11,18
|-1,06
|163,68
|Deva Holding
|23,90
|0,34
|167,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,55
|-0,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,61
|0,00
|362,82
|Ditaş Doğan
|31,32
|5,95
|229,16
|DO-CO
|420,50
|0,91
|-25,44
|Doğan Burda
|22,00
|4,27
|262,44
|Doğan Holding
|2,58
|0,78
|43,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-1,13
|59,39
|Doğusan
|3,68
|-0,54
|76,92
|Doğuş GMYO
|9,67
|4,54
|113,47
|Doğuş Otomotiv
|30,96
|-0,77
|225,21
|Döktaş Dökümcülük
|33,74
|-0,18
|6,62
|Duran Doğan Basım
|22,68
|2,35
|61,54
|Dyo Boya
|11,40
|0,53
|132,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,92
|0,44
|89,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,38
|0,31
|101,20
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|1,68
|117,99
|Ege Endüstri
|1.521,90
|7,52
|170,53
|Ege Gübre
|143,90
|4,65
|191,91
|Ege Profil
|22,00
|1,95
|83,79
|Ege Seramik
|9,14
|0,00
|148,47
|Egeplast
|19,98
|2,46
|59,84
|Ekiz Kimya
|8,40
|2,44
|1277,05
|Emek Elektrik
|3,44
|1,47
|116,35
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|0,00
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|6,22
|41,61
|Enerjisa Enerji
|10,16
|2,21
|50,83
|Enka İnşaat
|7,25
|0,55
|29,88
|Erbosan
|28,30
|2,91
|13,29
|Ereğli Demir Çelik
|11,49
|1,14
|30,44
|Ersu Gıda
|5,30
|-0,19
|156,04
|Escort Teknoloji
|6,01
|0,17
|332,37
|Esenboğa Elektrik
|17,90
|-0,78
|Etiler Gıda
|4,71
|-2,28
|303,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,46
|-1,70
|115,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,11
|-3,75
|244,27
|Euro Yat. Ort.
|5,10
|-8,60
|353,03
|Euro Yatırım Holding
|2,93
|-0,68
|95,33
|Fade Gıda
|6,19
|-0,32
|Fenerbahçe Futbol
|34,36
|0,23
|137,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,00
|-1,23
|75,05
|F-M İzmit Piston
|124,90
|3,05
|163,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,36
|-1,13
|47,72
|Ford Otosan
|119,20
|1,88
|80,29
|Formet Çelik Kapı
|4,64
|-3,33
|54,67
|Frigo Pak Gıda
|26,30
|5,12
|275,42
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-1,51
|93,10
|Garanti Bankası
|9,31
|-1,48
|-16,43
|Garanti Faktoring
|10,71
|-2,19
|176,74
|Garanti Yat. Ort.
|2,95
|-0,34
|195,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,44
|-0,63
|200,16
|Gediz Ambalaj
|19,74
|0,20
|192,01
|Gentaş
|5,12
|0,20
|148,30
|Gersan Elektrik
|6,51
|-0,15
|104,08
|Global Men. Değ.
|4,83
|-0,21
|156,91
|Global Yat. Holding
|4,75
|0,64
|-2,46
|Good-Year
|7,43
|-0,27
|83,46
|Göltaş Çimento
|25,82
|2,38
|45,14
|Gözde Girişim
|6,52
|0,46
|26,85
|GSD Denizcilik
|5,11
|0,00
|99,61
|GSD Holding
|2,30
|2,22
|54,36
|Gübre Fabrik.
|50,25
|9,91
|455,86
|Güler Yat. Holding
|14,79
|9,96
|628,57
|Halk GMYO
|2,90
|9,85
|149,01
|Hatay Tekstil
|13,34
|0,30
|98,10
|Hedef Girişim
|6,21
|0,98
|160,24
|Hektaş
|13,46
|2,75
|67,83
|HUB Girişim
|17,73
|2,90
|88,85
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|0,45
|96,49
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|-0,89
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|13,37
|4,13
|302,71
|İdealist GMYO
|6,21
|-0,16
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|1,07
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|2,40
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|0,45
|-1,10
|İhlas Holding
|1,16
|0,87
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,42
|-0,79
|75,06
|Info Yatırım
|12,53
|-3,02
|157,68
|İntema
|19,56
|-1,26
|111,23
|Inveo Yatırım Holding
|28,86
|0,07
|275,29
|İpek Doğal Enerji
|12,36
|0,16
|60,10
|İskenderun Demir Çelik
|8,33
|0,00
|6,59
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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