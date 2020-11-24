Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.11.2020 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,98-2,60382,80
Acıpayam Selüloz17,691,32180,14
Adel Kalemcilik20,501,0830,57
Adese Alışveriş Ticaret3,130,97119,14
Afyon Çimento4,530,8998,84
Ak Enerji2,240,90105,50
Akbank6,392,08-21,21
Akçansa13,950,2943,90
Akdeniz Yatırım Hold.6,190,32193,36
Akfen GMYO4,110,241,48
Akın Tekstil26,70-1,9193,62
Akiş GMYO3,790,0020,99
Akmerkez GMYO54,001,89141,02
Aksa10,831,1254,64
Aksa Enerji7,121,4287,37
Aksigorta7,760,3943,23
Aksu Enerji12,650,64-14,93
Alarko Carrıer233,2010,00290,45
Alarko GMYO17,780,6820,97
Alarko Holding6,561,0811,66
Albaraka Türk1,761,1515,03
Alcatel Lucent Teletaş27,820,36131,06
Alkim Kağıt13,520,07149,46
Alkim Kimya14,351,20131,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,504,60509,76
Altınyunus Çeşme47,28-1,50373,27
Anadolu Efes22,520,905,84
Anadolu Grubu Holding21,520,8422,34
Anadolu Hayat Emek.8,510,4739,85
Anadolu Isuzu16,550,9835,99
Anadolu Sigorta7,14-0,4271,90
Anel Elektrik3,220,6382,65
Arçelik29,120,0739,73
ARD Bilişim Teknolojileri35,681,36

Arena Bilgisayar36,20-0,22396,91
Armada Bilgisayar49,40-0,24201,40
Arsan Tekstil6,960,2994,41
Artı Yatırım Holding5,76-4,00611,11
Aselsan18,290,7275,68
Ata GMYO4,992,8910,15
Atakule GMYO2,450,4127,60
Atlantis Yatırım Holding4,441,83344,00
Atlas Yat. Ort.1,83-0,5489,33
AvivaSA Emeklilik Hayat14,190,925,85
Avrasya GMYO4,199,97177,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,453,9289,56
Avrupa Yatırım Holding4,84-1,63214,29
Ayen Enerji5,640,3662,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,492,84379,00
Aygaz12,492,212,83
Bagfaş21,282,0126,52
Bak Ambalaj21,629,97196,79
Balatacılar Balatacılık8,8010,00609,68
Bantaş Ambalaj5,402,47114,29
Banvit24,88-0,4033,98
Baştaş Başkent Çimento8,901,14243,63
Batı Çimento4,440,9134,14
Batısöke Çimento2,48-1,9889,31
Bayrak Taban Sanayi8,300,12

Bera Holding11,65-1,27202,60
Berkosan Yalıtım6,090,00122,26
Beşiktaş Futbol Yat.3,06-0,3324,90
Beyaz Filo9,85-1,50214,71
Bilici Yatırım6,20-0,32116,29
Bim Mağazalar69,30-0,3649,97
Birko Mensucat1,250,00303,23
Birlik Mensucat2,420,83112,28
Bizim Mağazaları15,81-0,0642,78
Bomonti Elektrik26,500,001970,31
Borusan Mannesmann16,180,3141,31
Borusan Yat. Paz.223,805,07273,54
Bosch Fren Sistemleri1.293,006,07349,30
Bossa13,07-0,3162,16
Brisa18,755,2899,92
Burçelik21,820,09275,56
Burçelik Vana63,801,27557,05
Bursa Çimento9,62-2,93140,30
Carrefoursa121,90-5,20360,92
Casa Emtia Petrol80,509,97757,29
Ceo Event Medya6,80-0,1585,68
Coca Cola İçecek61,201,3261,65
Cosmos Yat. Holding7,524,44268,63
Credıtwest Faktorıng5,621,4495,14
Çelebi87,252,77-12,18
Çelik Halat19,36-3,59197,85
Çemaş Döküm2,40-0,4191,46
Çemtaş14,800,6882,06
Çimbeton157,304,03281,24
Çimentaş33,360,97122,40
Çimsa15,730,4573,24
Çuhadaroğlu Metal6,570,46105,96
Dagi Giyim8,95-0,67258,00
Dagi Yatırım Holding13,85-3,82512,83
Dardanel25,680,00577,57
Datagate Bilgisayar15,600,7899,74
Demısaş Döküm6,110,1675,57
Denge Holding5,902,61330,66
Deniz GMYO3,360,3059,68
Derimod10,324,2444,54
Derlüks Deri11,20-0,09176,83
Desa Deri7,620,5367,84
Despec Bilgisayar11,855,71179,48
Deva Holding23,440,00162,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,19-1,74

Diriteks Diriliş Tekstil3,605,88361,54
Ditaş Doğan30,740,85223,06
DO-CO455,204,40-19,29
Doğan Burda24,004,35295,39
Doğan Holding2,55-0,3942,02
Doğtaş Kelebek Mobilya2,620,7758,79
Doğusan3,57-0,5671,63
Doğuş GMYO10,023,41121,19
Doğuş Otomotiv28,86-4,75203,15
Döktaş Dökümcülük33,540,125,99
Duran Doğan Basım22,200,7358,12
Dyo Boya11,48-1,88134,29
Eczacıbaşı İlaç6,830,1587,09
Eczacıbaşı Yatırım19,630,26103,79
Edip Gayrimenkul3,041,67118,71
Ege Endüstri1.703,509,41202,81
Ege Gübre139,70-3,85183,39
Ege Profil21,760,9381,79
Ege Seramik9,54-0,83159,34
Egeplast19,54-2,0156,32
Ekiz Kimya8,29-1,311259,02
Emek Elektrik3,43-0,58115,72
Eminiş Ambalaj23,00-2,951413,16
Emlak Konut GMYO2,142,8847,82
Enerjisa Enerji10,312,6953,06
Enka İnşaat7,180,2828,63
Erbosan33,269,9933,15
Ereğli Demir Çelik11,470,2630,22
Ersu Gıda5,26-0,19154,11
Escort Teknoloji5,950,85328,06
Esenboğa Elektrik18,011,81

Etiler Gıda4,50-3,85285,40
Euro Kapital Yat. Ort.3,470,00116,37
Euro Trend Yat. Ort.3,88-2,27225,01
Euro Yat. Ort.5,00-3,10344,15
Euro Yatırım Holding2,88-1,0392,00
Fade Gıda6,10-0,65

Fenerbahçe Futbol33,800,12133,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,73-0,5169,15
F-M İzmit Piston130,703,16175,96
Fonet Bilgi Teknolojileri11,360,6247,72
Ford Otosan122,302,7784,98
Formet Çelik Kapı4,522,2650,67
Frigo Pak Gıda27,501,85292,55
Galatasaray Sportif3,83-2,3088,67
Garanti Bankası9,282,32-16,70
Garanti Faktoring10,66-0,84175,45
Garanti Yat. Ort.2,90-0,68190,93
Gedik Y. Men. Değ.9,380,21198,25
Gediz Ambalaj21,326,60215,38
Gentaş5,122,61148,30
Gersan Elektrik6,440,00101,88
Global Men. Değ.4,750,42152,66
Global Yat. Holding4,691,08-3,70
Good-Year7,713,2190,37
Göltaş Çimento26,604,7249,52
Gözde Girişim6,420,3124,90
GSD Denizcilik5,040,8096,88
GSD Holding2,381,2859,73
Gübre Fabrik.49,36-1,77446,02
Güler Yat. Holding15,605,48668,47
Halk GMYO2,972,41155,02
Hatay Tekstil13,13-0,1594,98
Hedef Girişim6,371,92166,94
Hektaş13,470,4567,96
HUB Girişim17,500,6386,40
Hürriyet Gzt.2,221,8394,74
ICBC Turkey Bank6,650,7626,19
İdealist Danışmanlık11,58-1,45248,80
İdealist GMYO6,210,65102,94
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,291,5725,33
İhlas Gazetecilik4,42-0,45-2,64
İhlas Holding1,150,8826,37
İhlas Yayın Holding1,180,0041,55
İndeks Bilgisayar16,491,6075,80
Info Yatırım4,690,34144,94
İntema19,360,05109,07
Inveo Yatırım Holding29,001,40277,11
İpek Doğal Enerji12,100,8356,74
İskenderun Demir Çelik8,361,706,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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