Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.11.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,05-2,48386,56
Acıpayam Selüloz17,86-1,76182,83
Adel Kalemcilik21,340,9535,92
Adese Alışveriş Ticaret3,090,32116,34
Afyon Çimento4,510,6797,96
Ak Enerji2,250,90106,42
Akbank6,320,32-22,07
Akçansa13,810,1542,45
Akdeniz Yatırım Hold.6,01-0,33184,83
Akfen GMYO4,100,241,23
Akın Tekstil25,842,6287,38
Akiş GMYO3,701,0918,12
Akmerkez GMYO50,50-2,42125,40
Aksa10,800,6554,21
Aksa Enerji7,060,1485,79
Aksigorta7,69-0,2641,94
Aksu Enerji13,400,00-9,89
Alarko Carrıer252,803,95323,27
Alarko GMYO18,23-0,7624,03
Alarko Holding6,31-1,417,41
Albaraka Türk1,720,0012,42
Alcatel Lucent Teletaş28,544,62137,04
Alkim Kağıt13,23-0,38144,11
Alkim Kimya14,090,21127,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme47,38-0,88374,27
Anadolu Efes23,660,7711,20
Anadolu Grubu Holding21,480,0022,11
Anadolu Hayat Emek.8,32-0,6036,73
Anadolu Isuzu16,44-0,1835,09
Anadolu Sigorta7,150,9972,14
Anel Elektrik3,280,9286,06
Arçelik28,64-0,4237,43
ARD Bilişim Teknolojileri35,861,76

Arena Bilgisayar35,40-0,51385,93
Armada Bilgisayar49,922,30204,58
Arsan Tekstil7,010,7295,81
Artı Yatırım Holding5,850,00622,22
Aselsan18,250,3975,30
Ata GMYO4,88-1,817,73
Atakule GMYO2,570,7833,85
Atlantis Yatırım Holding4,20-6,67320,00
Atlas Yat. Ort.1,730,0078,98
AvivaSA Emeklilik Hayat14,95-0,2711,52
Avrasya GMYO3,77-0,26149,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,22-2,1376,92
Avrupa Yatırım Holding4,986,18223,38
Ayen Enerji5,541,0959,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit9,70-3,00342,92
Aygaz12,93-1,156,46
Bagfaş20,301,5020,69
Bak Ambalaj20,36-1,83179,49
Balatacılar Balatacılık9,6810,00680,65
Bantaş Ambalaj6,342,92151,59
Banvit29,547,4259,07
Baştaş Başkent Çimento9,500,00266,80
Batı Çimento4,35-0,4631,42
Batısöke Çimento2,440,0086,26
Bayrak Taban Sanayi8,05-0,98

Bera Holding11,092,88188,05
Berkosan Yalıtım6,610,15141,24
Beşiktaş Futbol Yat.3,060,9924,90
Beyaz Filo9,43-1,05201,29
Bilici Yatırım6,16-0,48114,90
Bim Mağazalar70,050,7951,59
Birko Mensucat1,190,00283,87
Birlik Mensucat2,400,00110,53
Bizim Mağazaları15,75-1,0142,24
Bomonti Elektrik31,409,792353,12
Borusan Mannesmann16,640,9745,33
Borusan Yat. Paz.237,001,24295,57
Bosch Fren Sistemleri1.308,001,00354,51
Bossa12,98-0,7661,04
Brisa19,813,77111,22
Burçelik24,463,38321,00
Burçelik Vana66,005,26579,71
Bursa Çimento9,250,00131,05
Carrefoursa102,20-5,63286,43
Casa Emtia Petrol97,409,99937,27
Ceo Event Medya6,95-0,7189,78
Coca Cola İçecek60,70-1,1460,33
Cosmos Yat. Holding7,607,04272,55
Credıtwest Faktorıng5,35-1,4785,76
Çelebi101,202,171,86
Çelik Halat19,53-2,35200,46
Çemaş Döküm2,380,4289,87
Çemtaş14,911,2283,42
Çimbeton190,804,32362,43
Çimentaş34,180,18127,87
Çimsa15,310,1368,61
Çuhadaroğlu Metal6,671,06109,09
Dagi Giyim8,88-0,22255,20
Dagi Yatırım Holding14,00-3,11519,47
Dardanel24,920,00557,52
Datagate Bilgisayar16,172,73107,04
Demısaş Döküm6,112,3575,57
Denge Holding5,900,00330,66
Deniz GMYO3,29-0,3056,36
Derimod9,99-1,0939,92
Derlüks Deri9,95-2,93145,93
Desa Deri7,35-0,5461,89
Despec Bilgisayar11,960,84182,08
Deva Holding23,761,89166,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,19-0,68

Diriteks Diriliş Tekstil3,652,53367,95
Ditaş Doğan30,06-0,46215,92
DO-CO465,90-1,92-17,39
Doğan Burda24,00

295,39
Doğan Holding2,46-0,4037,01
Doğtaş Kelebek Mobilya2,590,0056,97
Doğusan3,662,8175,96
Doğuş GMYO9,40-2,08107,51
Doğuş Otomotiv28,080,14194,96
Döktaş Dökümcülük33,560,786,05
Duran Doğan Basım24,32-0,9873,22
Dyo Boya11,170,45127,96
Eczacıbaşı İlaç6,981,7591,20
Eczacıbaşı Yatırım20,66-0,48114,48
Edip Gayrimenkul3,050,00119,42
Ege Endüstri1.700,801,67202,33
Ege Gübre138,100,22180,15
Ege Profil26,649,99122,56
Ege Seramik9,63-0,41161,79
Egeplast17,99-1,9643,92
Ekiz Kimya8,050,001219,67
Emek Elektrik3,28-1,80106,29
Eminiş Ambalaj25,489,361576,32
Emlak Konut GMYO2,070,9842,99
Enerjisa Enerji10,410,0054,54
Enka İnşaat7,06-0,2826,48
Erbosan35,82-2,0843,39
Ereğli Demir Çelik11,69-0,0932,71
Ersu Gıda5,20-2,80151,21
Escort Teknoloji7,184,97416,55
Esenboğa Elektrik17,43-0,80

Etiler Gıda4,550,89289,69
Euro Kapital Yat. Ort.3,250,00102,65
Euro Trend Yat. Ort.3,66-0,27206,58
Euro Yat. Ort.4,70-1,88317,50
Euro Yatırım Holding2,820,3688,00
Fade Gıda6,10-0,65

Fenerbahçe Futbol34,160,77136,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,580,2665,86
F-M İzmit Piston139,000,07193,48
Fonet Bilgi Teknolojileri11,471,5949,15
Ford Otosan122,30-0,8184,98
Formet Çelik Kapı4,402,3346,67
Frigo Pak Gıda28,761,13310,54
Galatasaray Sportif3,760,5385,22
Garanti Bankası9,130,66-18,04
Garanti Faktoring10,98-1,26183,72
Garanti Yat. Ort.2,80-1,75180,90
Gedik Y. Men. Değ.9,230,33193,49
Gediz Ambalaj20,98-0,38210,36
Gentaş5,22-0,76153,15
Gersan Elektrik6,340,1698,75
Global Men. Değ.4,740,42152,13
Global Yat. Holding4,61-0,43-5,34
Good-Year7,881,8194,57
Göltaş Çimento29,801,4367,51
Gözde Girişim6,461,5725,68
GSD Denizcilik5,000,6095,31
GSD Holding2,301,3254,36
Gübre Fabrik.49,164,82443,81
Güler Yat. Holding15,73-5,24674,88
Halk GMYO3,387,64190,22
Hatay Tekstil13,703,63103,45
Hedef Girişim6,240,32161,49
Hektaş12,94-0,3161,35
HUB Girişim17,080,5981,92
Hürriyet Gzt.2,332,64104,39
ICBC Turkey Bank6,620,3025,62
İdealist Danışmanlık10,58-0,19218,67
İdealist GMYO6,110,3399,67
İhlas Ev Aletleri1,860,54-40,58
İhlas Gayrimenkul1,260,8022,41
İhlas Gazetecilik4,28-0,47-5,73
İhlas Holding1,141,7925,27
İhlas Yayın Holding1,171,7440,35
İndeks Bilgisayar16,531,4776,23
Info Yatırım4,694,69144,94
İntema21,10-0,47127,86
Inveo Yatırım Holding28,340,50268,53
İpek Doğal Enerji11,970,9355,05
İskenderun Demir Çelik8,55-0,589,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı         
12:12
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı         
10:44
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei