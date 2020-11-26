Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,05 -2,48 386,56 Acıpayam Selüloz 17,86 -1,76 182,83 Adel Kalemcilik 21,34 0,95 35,92 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 0,32 116,34 Afyon Çimento 4,51 0,67 97,96 Ak Enerji 2,25 0,90 106,42 Akbank 6,32 0,32 -22,07 Akçansa 13,81 0,15 42,45 Akdeniz Yatırım Hold. 6,01 -0,33 184,83 Akfen GMYO 4,10 0,24 1,23 Akın Tekstil 25,84 2,62 87,38 Akiş GMYO 3,70 1,09 18,12 Akmerkez GMYO 50,50 -2,42 125,40 Aksa 10,80 0,65 54,21 Aksa Enerji 7,06 0,14 85,79 Aksigorta 7,69 -0,26 41,94 Aksu Enerji 13,40 0,00 -9,89 Alarko Carrıer 252,80 3,95 323,27 Alarko GMYO 18,23 -0,76 24,03 Alarko Holding 6,31 -1,41 7,41 Albaraka Türk 1,72 0,00 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 28,54 4,62 137,04 Alkim Kağıt 13,23 -0,38 144,11 Alkim Kimya 14,09 0,21 127,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 0,00 509,76 Altınyunus Çeşme 47,38 -0,88 374,27 Anadolu Efes 23,66 0,77 11,20 Anadolu Grubu Holding 21,48 0,00 22,11 Anadolu Hayat Emek. 8,32 -0,60 36,73 Anadolu Isuzu 16,44 -0,18 35,09 Anadolu Sigorta 7,15 0,99 72,14 Anel Elektrik 3,28 0,92 86,06 Arçelik 28,64 -0,42 37,43 ARD Bilişim Teknolojileri 35,86 1,76 Arena Bilgisayar 35,40 -0,51 385,93 Armada Bilgisayar 49,92 2,30 204,58 Arsan Tekstil 7,01 0,72 95,81 Artı Yatırım Holding 5,85 0,00 622,22 Aselsan 18,25 0,39 75,30 Ata GMYO 4,88 -1,81 7,73 Atakule GMYO 2,57 0,78 33,85 Atlantis Yatırım Holding 4,20 -6,67 320,00 Atlas Yat. Ort. 1,73 0,00 78,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,95 -0,27 11,52 Avrasya GMYO 3,77 -0,26 149,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 -2,13 76,92 Avrupa Yatırım Holding 4,98 6,18 223,38 Ayen Enerji 5,54 1,09 59,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,70 -3,00 342,92 Aygaz 12,93 -1,15 6,46 Bagfaş 20,30 1,50 20,69 Bak Ambalaj 20,36 -1,83 179,49 Balatacılar Balatacılık 9,68 10,00 680,65 Bantaş Ambalaj 6,34 2,92 151,59 Banvit 29,54 7,42 59,07 Baştaş Başkent Çimento 9,50 0,00 266,80 Batı Çimento 4,35 -0,46 31,42 Batısöke Çimento 2,44 0,00 86,26 Bayrak Taban Sanayi 8,05 -0,98 Bera Holding 11,09 2,88 188,05 Berkosan Yalıtım 6,61 0,15 141,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,06 0,99 24,90 Beyaz Filo 9,43 -1,05 201,29 Bilici Yatırım 6,16 -0,48 114,90 Bim Mağazalar 70,05 0,79 51,59 Birko Mensucat 1,19 0,00 283,87 Birlik Mensucat 2,40 0,00 110,53 Bizim Mağazaları 15,75 -1,01 42,24 Bomonti Elektrik 31,40 9,79 2353,12 Borusan Mannesmann 16,64 0,97 45,33 Borusan Yat. Paz. 237,00 1,24 295,57 Bosch Fren Sistemleri 1.308,00 1,00 354,51 Bossa 12,98 -0,76 61,04 Brisa 19,81 3,77 111,22 Burçelik 24,46 3,38 321,00 Burçelik Vana 66,00 5,26 579,71 Bursa Çimento 9,25 0,00 131,05 Carrefoursa 102,20 -5,63 286,43 Casa Emtia Petrol 97,40 9,99 937,27 Ceo Event Medya 6,95 -0,71 89,78 Coca Cola İçecek 60,70 -1,14 60,33 Cosmos Yat. Holding 7,60 7,04 272,55 Credıtwest Faktorıng 5,35 -1,47 85,76 Çelebi 101,20 2,17 1,86 Çelik Halat 19,53 -2,35 200,46 Çemaş Döküm 2,38 0,42 89,87 Çemtaş 14,91 1,22 83,42 Çimbeton 190,80 4,32 362,43 Çimentaş 34,18 0,18 127,87 Çimsa 15,31 0,13 68,61 Çuhadaroğlu Metal 6,67 1,06 109,09 Dagi Giyim 8,88 -0,22 255,20 Dagi Yatırım Holding 14,00 -3,11 519,47 Dardanel 24,92 0,00 557,52 Datagate Bilgisayar 16,17 2,73 107,04 Demısaş Döküm 6,11 2,35 75,57 Denge Holding 5,90 0,00 330,66 Deniz GMYO 3,29 -0,30 56,36 Derimod 9,99 -1,09 39,92 Derlüks Deri 9,95 -2,93 145,93 Desa Deri 7,35 -0,54 61,89 Despec Bilgisayar 11,96 0,84 182,08 Deva Holding 23,76 1,89 166,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,19 -0,68 Diriteks Diriliş Tekstil 3,65 2,53 367,95 Ditaş Doğan 30,06 -0,46 215,92 DO-CO 465,90 -1,92 -17,39 Doğan Burda 24,00 295,39 Doğan Holding 2,46 -0,40 37,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 0,00 56,97 Doğusan 3,66 2,81 75,96 Doğuş GMYO 9,40 -2,08 107,51 Doğuş Otomotiv 28,08 0,14 194,96 Döktaş Dökümcülük 33,56 0,78 6,05 Duran Doğan Basım 24,32 -0,98 73,22 Dyo Boya 11,17 0,45 127,96 Eczacıbaşı İlaç 6,98 1,75 91,20 Eczacıbaşı Yatırım 20,66 -0,48 114,48 Edip Gayrimenkul 3,05 0,00 119,42 Ege Endüstri 1.700,80 1,67 202,33 Ege Gübre 138,10 0,22 180,15 Ege Profil 26,64 9,99 122,56 Ege Seramik 9,63 -0,41 161,79 Egeplast 17,99 -1,96 43,92 Ekiz Kimya 8,05 0,00 1219,67 Emek Elektrik 3,28 -1,80 106,29 Eminiş Ambalaj 25,48 9,36 1576,32 Emlak Konut GMYO 2,07 0,98 42,99 Enerjisa Enerji 10,41 0,00 54,54 Enka İnşaat 7,06 -0,28 26,48 Erbosan 35,82 -2,08 43,39 Ereğli Demir Çelik 11,69 -0,09 32,71 Ersu Gıda 5,20 -2,80 151,21 Escort Teknoloji 7,18 4,97 416,55 Esenboğa Elektrik 17,43 -0,80 Etiler Gıda 4,55 0,89 289,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,25 0,00 102,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 -0,27 206,58 Euro Yat. Ort. 4,70 -1,88 317,50 Euro Yatırım Holding 2,82 0,36 88,00 Fade Gıda 6,10 -0,65 Fenerbahçe Futbol 34,16 0,77 136,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,58 0,26 65,86 F-M İzmit Piston 139,00 0,07 193,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,47 1,59 49,15 Ford Otosan 122,30 -0,81 84,98 Formet Çelik Kapı 4,40 2,33 46,67 Frigo Pak Gıda 28,76 1,13 310,54 Galatasaray Sportif 3,76 0,53 85,22 Garanti Bankası 9,13 0,66 -18,04 Garanti Faktoring 10,98 -1,26 183,72 Garanti Yat. Ort. 2,80 -1,75 180,90 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 0,33 193,49 Gediz Ambalaj 20,98 -0,38 210,36 Gentaş 5,22 -0,76 153,15 Gersan Elektrik 6,34 0,16 98,75 Global Men. Değ. 4,74 0,42 152,13 Global Yat. Holding 4,61 -0,43 -5,34 Good-Year 7,88 1,81 94,57 Göltaş Çimento 29,80 1,43 67,51 Gözde Girişim 6,46 1,57 25,68 GSD Denizcilik 5,00 0,60 95,31 GSD Holding 2,30 1,32 54,36 Gübre Fabrik. 49,16 4,82 443,81 Güler Yat. Holding 15,73 -5,24 674,88 Halk GMYO 3,38 7,64 190,22 Hatay Tekstil 13,70 3,63 103,45 Hedef Girişim 6,24 0,32 161,49 Hektaş 12,94 -0,31 61,35 HUB Girişim 17,08 0,59 81,92 Hürriyet Gzt. 2,33 2,64 104,39 ICBC Turkey Bank 6,62 0,30 25,62 İdealist Danışmanlık 10,58 -0,19 218,67 İdealist GMYO 6,11 0,33 99,67 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,54 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,26 0,80 22,41 İhlas Gazetecilik 4,28 -0,47 -5,73 İhlas Holding 1,14 1,79 25,27 İhlas Yayın Holding 1,17 1,74 40,35 İndeks Bilgisayar 16,53 1,47 76,23 Info Yatırım 4,69 4,69 144,94 İntema 21,10 -0,47 127,86 Inveo Yatırım Holding 28,34 0,50 268,53 İpek Doğal Enerji 11,97 0,93 55,05 İskenderun Demir Çelik 8,55 -0,58 9,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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