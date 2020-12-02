Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.12.2020 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım9,28-0,85398,92

Acıpayam Selüloz17,070,23170,32

Adel Kalemcilik21,44-0,4636,56

Adese Alışveriş Ticaret3,01-0,33110,74

Afyon Çimento4,480,9096,64

Ak Enerji2,200,00101,83

Akbank6,310,00-22,19

Akçansa16,223,0567,31

Akdeniz Yatırım Hold.6,241,46195,73

Akfen GMYO4,27-1,845,43

Akın Tekstil25,92-2,1187,96

Akiş GMYO3,600,0014,93

Akmerkez GMYO55,351,10147,05

Aksa10,85-0,2854,93

Aksa Enerji7,382,3694,21

Aksigorta7,740,6542,86

Aksu Enerji13,68-0,51-8,00

Alarko Carrıer251,207,53320,59

Alarko GMYO20,241,6137,71

Alarko Holding6,743,6914,73

Albaraka Türk1,730,5813,07

Alcatel Lucent Teletaş28,180,21134,05

Alkim Kağıt13,230,23144,11

Alkim Kimya14,020,72126,06

Altınyağ Madencilik ve Enerji2,39-0,42482,93

Altınyunus Çeşme47,62-0,75376,68

Anadolu Efes22,14-0,094,05

Anadolu Grubu Holding21,760,7423,71

Anadolu Hayat Emek.8,010,2531,63

Anadolu Isuzu16,370,1834,51

Anadolu Sigorta7,13-0,1471,66

Anel Elektrik3,23-0,3183,22

Arçelik28,320,6435,89

ARD Bilişim Teknolojileri35,140,11

Arena Bilgisayar34,240,47370,01

Armada Bilgisayar51,300,88213,00

Arsan Tekstil7,01-0,4395,81

Artı Yatırım Holding7,319,92802,47

Aselsan18,030,2273,18

Ata GMYO5,11-0,5812,80

Atakule GMYO2,500,0030,21

Atlantis Yatırım Holding4,25-1,16325,00

Atlas Yat. Ort.1,883,8794,50

AvivaSA Emeklilik Hayat14,561,968,61

Avrasya GMYO3,86-0,52155,63

Avrasya Petrol ve Tur.3,13-0,9571,98

Avrupa Yatırım Holding5,190,00237,01

Ayen Enerji5,550,0059,94

Ayes Çelik Hasır ve Çit12,237,94458,45

Aygaz12,970,086,78

Bagfaş20,282,1120,57

Bak Ambalaj19,68-0,81170,16

Balatacılar Balatacılık9,003,33625,81

Bantaş Ambalaj5,77-0,52128,97

Banvit32,501,3175,01

Baştaş Başkent Çimento12,509,94382,63

Batı Çimento4,350,0031,42

Batısöke Çimento2,430,8385,50

Bayrak Taban Sanayi9,592,02

Bera Holding13,732,16256,62

Berkosan Yalıtım6,23-0,16127,37

Beşiktaş Futbol Yat.3,632,8348,16

Beyaz Filo9,45-0,84201,93

Bilici Yatırım6,160,00114,90

Bim Mağazalar70,10-0,3651,70

Birko Mensucat1,252,46303,23

Birlik Mensucat2,63-0,38130,70

Bizim Mağazaları16,11-1,6545,49

Borusan Mannesmann16,370,3742,97

Borusan Yat. Paz.238,705,11298,41

Bosch Fren Sistemleri1.399,108,16386,17

Bossa12,951,9760,67

Brisa19,140,37104,07

Burçelik22,04-0,09279,35

Burçelik Vana60,750,08525,64

Bursa Çimento9,220,44130,31

Carrefoursa111,80-3,54322,73

Casa Emtia Petrol95,459,97916,51

Ceo Event Medya6,720,0083,50

Coca Cola İçecek59,350,9456,76

Cosmos Yat. Holding7,752,65279,90

Credıtwest Faktorıng5,43-0,3788,54

Çelebi97,85-2,00-1,51

Çelik Halat22,521,62246,46

Çemaş Döküm2,432,5393,86

Çemtaş15,050,0785,14

Çimbeton193,008,12367,77

Çimentaş33,76-0,18125,07

Çimsa15,971,7275,88

Çuhadaroğlu Metal6,74-0,15111,29

Dagi Giyim8,56-1,95242,40

Dagi Yatırım Holding14,000,79519,47

Dardanel26,903,46609,76

Datagate Bilgisayar15,560,7899,23

Demısaş Döküm6,180,1677,59

Denge Holding6,003,45337,96

Deniz GMYO3,280,3155,88

Derimod9,88-0,9038,38

Derlüks Deri9,65-0,82138,52

Desa Deri8,31-2,6983,04

Despec Bilgisayar11,960,59182,08

Deva Holding24,32-0,33172,41

Dinamik Isı Makina Yalıtım10,17-2,12

Diriteks Diriliş Tekstil4,700,00502,56

Ditaş Doğan32,70-0,55243,66

DO-CO516,501,65-8,42

Doğan Burda22,00-2,22262,44

Doğan Holding2,580,0043,69

Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,7561,82

Doğusan3,55-0,8470,67

Doğuş GMYO9,45-0,94108,61

Doğuş Otomotiv27,98-3,45193,91

Döktaş Dökümcülük32,92-0,544,03

Duran Doğan Basım23,960,3470,66

Dyo Boya10,93-0,82123,06

Eczacıbaşı İlaç7,120,4295,04

Eczacıbaşı Yatırım20,560,29113,45

Edip Gayrimenkul3,020,67117,27

Ege Endüstri1.796,007,98219,25

Ege Gübre137,500,51178,93

Ege Profil26,80-0,74123,89

Ege Seramik9,28-0,64152,28

Egeplast19,00-0,2652,00

Ekiz Kimya8,090,001226,23

Emek Elektrik3,67-2,39130,82

Eminiş Ambalaj25,005,041544,74

Emlak Konut GMYO2,18-0,4650,59

Enerjisa Enerji10,950,2762,56

Enka İnşaat7,231,5429,52

Erbosan32,702,3830,90

Ereğli Demir Çelik11,602,6531,69

Ersu Gıda5,21-0,76151,69

Escort Teknoloji6,611,38375,54

Esenboğa Elektrik17,470,46

Etiler Gıda4,651,09298,25

Euro Kapital Yat. Ort.4,389,77173,11

Euro Trend Yat. Ort.4,489,80275,27

Euro Yat. Ort.6,579,87483,61

Euro Yatırım Holding3,031,68102,00

Fade Gıda6,13-0,49

Fenerbahçe Futbol33,340,66130,41

Flap Kongre Toplantı Hiz.7,602,5666,30

F-M İzmit Piston134,102,60183,13

Fonet Bilgi Teknolojileri11,461,1549,02

Ford Otosan119,804,2681,20

Formet Çelik Kapı4,751,2858,33

Frigo Pak Gıda25,00-1,65256,87

Galatasaray Sportif3,921,8293,10

Garanti Bankası9,290,65-16,61

Garanti Faktoring10,700,19176,49

Garanti Yat. Ort.2,97-0,67197,95

Gedik Y. Men. Değ.9,400,86198,89

Gediz Ambalaj20,241,25199,41

Gentaş5,05-1,37144,91

Gersan Elektrik6,17-0,1693,42

Global Men. Değ.5,002,88165,96

Global Yat. Holding4,670,21-4,11

Good-Year7,790,7892,35

Göltaş Çimento31,386,8876,39

Gözde Girişim6,880,8833,85

GSD Denizcilik5,010,4095,70

GSD Holding2,270,0052,35

Gübre Fabrik.50,75-1,26461,39

Güler Yat. Holding14,06-1,75592,61

Halk GMYO3,050,66161,89

Hatay Tekstil13,04-0,5393,64

Hedef Girişim6,160,00158,14

Hektaş12,900,5560,85

HUB Girişim17,160,1882,77

Hürriyet Gzt.2,280,44100,00

ICBC Turkey Bank6,64-0,1526,00

İdealist Danışmanlık10,421,07213,86

İdealist GMYO6,380,16108,50

İhlas Ev Aletleri1,890,53-39,62

İhlas Gayrimenkul1,310,7727,27

İhlas Gazetecilik4,47-0,45-1,54

İhlas Holding1,201,6931,87

İhlas Yayın Holding1,19-0,8342,75

İndeks Bilgisayar16,613,1077,08

Info Yatırım4,98-1,19160,08

İntema20,322,83119,44

Inveo Yatırım Holding30,445,26295,84

İpek Doğal Enerji12,122,3656,99

İskenderun Demir Çelik8,641,2910,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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