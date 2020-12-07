Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,89 -1,00 377,96 Acıpayam Selüloz 16,83 0,48 166,52 Adel Kalemcilik 23,72 1,89 51,08 Adese Alışveriş Ticaret 3,04 -0,65 112,84 Afyon Çimento 4,43 -0,67 94,45 Ak Enerji 2,40 2,56 120,18 Akbank 6,09 -1,46 -24,91 Akçansa 15,04 1,28 55,14 Akdeniz Yatırım Hold. 6,08 -0,16 188,15 Akfen GMYO 4,10 -0,97 1,23 Akın Tekstil 28,30 5,52 105,22 Akiş GMYO 3,91 1,82 24,82 Akmerkez GMYO 61,50 -1,76 174,50 Aksa 10,80 0,56 54,21 Aksa Enerji 7,30 -0,68 92,11 Aksigorta 8,13 -0,12 50,06 Aksu Enerji 12,84 -0,70 -13,65 Alarko Carrıer 236,80 0,30 296,48 Alarko GMYO 20,06 2,19 36,48 Alarko Holding 7,01 1,74 19,32 Albaraka Türk 1,67 -0,60 9,15 Alcatel Lucent Teletaş 28,16 -1,19 133,89 Alkim Kağıt 13,14 -0,45 142,45 Alkim Kimya 14,06 -0,64 126,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 -0,40 509,76 Altınyunus Çeşme 49,22 2,97 392,69 Anadolu Efes 22,36 0,99 5,09 Anadolu Grubu Holding 22,16 0,82 25,98 Anadolu Hayat Emek. 7,96 0,51 30,81 Anadolu Isuzu 16,04 -0,31 31,80 Anadolu Sigorta 7,07 0,14 70,22 Anel Elektrik 3,35 1,82 90,03 Arçelik 28,12 -1,13 34,93 ARD Bilişim Teknolojileri 34,94 -0,17 Arena Bilgisayar 33,32 -0,72 357,38 Armada Bilgisayar 51,20 -0,49 212,39 Arsan Tekstil 6,94 -0,43 93,85 Artı Yatırım Holding 6,15 0,00 659,26 Aselsan 17,69 -0,11 69,92 Ata GMYO 5,60 -2,95 23,62 Atakule GMYO 2,52 -0,40 31,25 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -2,22 340,00 Atlas Yat. Ort. 2,00 0,22 110,48 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,87 -0,81 18,38 Avrasya GMYO 3,79 -1,04 150,99 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 1,56 78,57 Avrupa Yatırım Holding 5,34 0,75 246,75 Ayen Enerji 5,67 -0,35 63,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 -2,74 401,83 Aygaz 13,08 1,47 7,69 Bagfaş 19,91 0,00 18,37 Bak Ambalaj 19,61 -0,96 169,20 Balatacılar Balatacılık 8,40 5,00 577,42 Bantaş Ambalaj 5,63 -1,92 123,41 Banvit 39,80 6,59 114,32 Baştaş Başkent Çimento 12,00 -2,44 363,32 Batı Çimento 4,60 2,91 38,97 Batısöke Çimento 2,37 -0,42 80,92 Bayrak Taban Sanayi 10,40 2,77 Bera Holding 15,75 7,00 309,09 Berkosan Yalıtım 6,79 3,03 147,81 Beşiktaş Futbol Yat. 3,82 2,69 55,92 Beyaz Filo 10,95 -0,27 249,86 Bilici Yatırım 6,14 -0,16 114,20 Bim Mağazalar 70,50 -0,28 52,57 Birko Mensucat 1,17 0,00 277,42 Birlik Mensucat 2,64 -0,38 131,58 Bizim Mağazaları 15,96 -1,48 44,13 Borusan Mannesmann 16,94 5,94 47,95 Borusan Yat. Paz. 260,40 9,97 334,63 Bosch Fren Sistemleri 1.331,30 -1,24 362,61 Bossa 12,84 -0,70 59,31 Brisa 19,11 0,53 103,75 Burçelik 22,22 0,63 282,44 Burçelik Vana 60,95 0,91 527,70 Bursa Çimento 9,11 -0,98 127,56 Carrefoursa 111,70 -1,15 322,35 Casa Emtia Petrol 101,50 6,67 980,94 Ceo Event Medya 7,13 0,00 94,69 Coca Cola İçecek 61,30 -0,73 61,91 Cosmos Yat. Holding 8,28 0,98 305,88 Credıtwest Faktorıng 5,43 -0,73 88,54 Çelebi 96,65 1,31 -2,72 Çelik Halat 18,40 -3,87 183,08 Çemaş Döküm 2,32 -2,52 85,08 Çemtaş 14,77 0,82 81,70 Çimbeton 181,00 -2,58 338,68 Çimentaş 35,14 2,09 134,27 Çimsa 15,72 0,00 73,13 Çuhadaroğlu Metal 6,87 3,00 115,36 Dagi Giyim 8,50 -0,93 240,00 Dagi Yatırım Holding 12,58 -4,48 456,64 Dardanel 25,00 0,00 559,63 Datagate Bilgisayar 16,02 3,82 105,12 Demısaş Döküm 6,30 -0,94 81,03 Denge Holding 5,81 0,17 324,09 Deniz GMYO 3,29 -0,60 56,36 Derimod 10,21 4,40 43,00 Derlüks Deri 9,45 -1,15 133,58 Desa Deri 8,54 4,02 88,11 Despec Bilgisayar 11,58 -0,09 173,11 Deva Holding 24,02 0,84 169,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,30 0,39 Diriteks Diriliş Tekstil 4,15 -8,19 432,05 Ditaş Doğan 32,20 -0,31 238,41 DO-CO 507,00 0,60 -10,11 Doğan Burda 23,80 4,39 292,09 Doğan Holding 2,84 -0,70 58,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -0,75 61,21 Doğusan 3,62 0,00 74,04 Doğuş GMYO 9,16 -1,29 102,21 Doğuş Otomotiv 27,76 -1,49 191,60 Döktaş Dökümcülük 31,90 -0,37 0,80 Duran Doğan Basım 10,57 -2,94 58,97 Dyo Boya 12,67 -3,65 158,57 Eczacıbaşı İlaç 7,17 2,28 96,41 Eczacıbaşı Yatırım 20,32 0,79 110,96 Edip Gayrimenkul 3,05 0,00 119,42 Ege Endüstri 1.734,10 -0,68 208,25 Ege Gübre 131,80 -1,20 167,37 Ege Profil 30,44 -0,72 154,30 Ege Seramik 10,28 3,32 179,46 Egeplast 19,48 2,53 55,84 Ekiz Kimya 7,76 0,00 1172,13 Emek Elektrik 3,75 0,27 135,85 Eminiş Ambalaj 23,80 3,48 1465,79 Emlak Konut GMYO 2,11 -0,94 45,75 Enerjisa Enerji 11,13 1,18 65,23 Enka İnşaat 7,15 0,14 28,09 Erbosan 36,60 2,92 46,52 Ereğli Demir Çelik 11,80 1,55 33,96 Ersu Gıda 5,13 -1,16 147,83 Escort Teknoloji 6,44 -1,68 363,31 Esenboğa Elektrik 18,16 -0,87 Etiler Gıda 4,28 0,00 266,56 Euro Kapital Yat. Ort. 4,30 -0,69 168,12 Euro Trend Yat. Ort. 4,11 0,24 244,27 Euro Yat. Ort. 5,25 0,00 366,36 Euro Yatırım Holding 2,91 -0,34 94,00 Fade Gıda 6,29 -0,16 Fenerbahçe Futbol 33,56 -0,30 131,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,40 -0,94 61,93 F-M İzmit Piston 126,70 -0,39 167,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,34 -0,44 47,46 Ford Otosan 127,00 3,84 92,09 Formet Çelik Kapı 4,40 0,00 46,67 Frigo Pak Gıda 21,90 -4,28 212,62 Galatasaray Sportif 4,00 -0,50 97,04 Garanti Bankası 9,05 -0,66 -18,76 Garanti Faktoring 11,08 -0,54 186,30 Garanti Yat. Ort. 3,00 1,01 200,96 Gedik Y. Men. Değ. 10,27 0,88 226,55 Gediz Ambalaj 21,16 0,38 213,02 Gentaş 5,11 -1,35 147,82 Gersan Elektrik 6,14 -0,81 92,48 Global Men. Değ. 5,98 -4,01 218,09 Global Yat. Holding 4,71 -1,05 -3,29 Good-Year 7,47 -1,32 84,44 Göltaş Çimento 32,02 -2,50 79,99 Gözde Girişim 6,90 1,17 34,24 GSD Denizcilik 4,99 0,20 94,92 GSD Holding 2,27 -0,87 52,35 Gübre Fabrik. 50,35 -1,47 456,97 Güler Yat. Holding 14,05 -0,85 592,12 Halk GMYO 3,41 2,10 192,80 Hatay Tekstil 13,82 5,74 105,23 Hedef Girişim 6,91 5,66 189,57 Hektaş 13,05 0,54 62,72 HUB Girişim 18,34 -0,86 95,34 Hürriyet Gzt. 2,24 -0,88 96,49 ICBC Turkey Bank 6,57 0,15 24,67 İdealist Danışmanlık 12,03 7,22 262,35 İdealist GMYO 6,98 -0,57 128,10 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,54 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,00 26,30 İhlas Gazetecilik 5,05 3,06 11,23 İhlas Holding 1,26 3,28 38,46 İhlas Yayın Holding 1,21 1,68 45,15 İndeks Bilgisayar 16,36 0,68 74,42 Info Yatırım 5,94 3,30 210,22 İntema 21,24 1,43 129,37 Inveo Yatırım Holding 34,58 -3,19 349,67 İpek Doğal Enerji 12,19 1,25 57,90 İskenderun Demir Çelik 8,68 0,46 11,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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