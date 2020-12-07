Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,89-1,00377,96
Acıpayam Selüloz16,830,48166,52
Adel Kalemcilik23,721,8951,08
Adese Alışveriş Ticaret3,04-0,65112,84
Afyon Çimento4,43-0,6794,45
Ak Enerji2,402,56120,18
Akbank6,09-1,46-24,91
Akçansa15,041,2855,14
Akdeniz Yatırım Hold.6,08-0,16188,15
Akfen GMYO4,10-0,971,23
Akın Tekstil28,305,52105,22
Akiş GMYO3,911,8224,82
Akmerkez GMYO61,50-1,76174,50
Aksa10,800,5654,21
Aksa Enerji7,30-0,6892,11
Aksigorta8,13-0,1250,06
Aksu Enerji12,84-0,70-13,65
Alarko Carrıer236,800,30296,48
Alarko GMYO20,062,1936,48
Alarko Holding7,011,7419,32
Albaraka Türk1,67-0,609,15
Alcatel Lucent Teletaş28,16-1,19133,89
Alkim Kağıt13,14-0,45142,45
Alkim Kimya14,06-0,64126,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,50-0,40509,76
Altınyunus Çeşme49,222,97392,69
Anadolu Efes22,360,995,09
Anadolu Grubu Holding22,160,8225,98
Anadolu Hayat Emek.7,960,5130,81
Anadolu Isuzu16,04-0,3131,80
Anadolu Sigorta7,070,1470,22
Anel Elektrik3,351,8290,03
Arçelik28,12-1,1334,93
ARD Bilişim Teknolojileri34,94-0,17

Arena Bilgisayar33,32-0,72357,38
Armada Bilgisayar51,20-0,49212,39
Arsan Tekstil6,94-0,4393,85
Artı Yatırım Holding6,150,00659,26
Aselsan17,69-0,1169,92
Ata GMYO5,60-2,9523,62
Atakule GMYO2,52-0,4031,25
Atlantis Yatırım Holding4,40-2,22340,00
Atlas Yat. Ort.2,000,22110,48
AvivaSA Emeklilik Hayat15,87-0,8118,38
Avrasya GMYO3,79-1,04150,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,251,5678,57
Avrupa Yatırım Holding5,340,75246,75
Ayen Enerji5,67-0,3563,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,99-2,74401,83
Aygaz13,081,477,69
Bagfaş19,910,0018,37
Bak Ambalaj19,61-0,96169,20
Balatacılar Balatacılık8,405,00577,42
Bantaş Ambalaj5,63-1,92123,41
Banvit39,806,59114,32
Baştaş Başkent Çimento12,00-2,44363,32
Batı Çimento4,602,9138,97
Batısöke Çimento2,37-0,4280,92
Bayrak Taban Sanayi10,402,77

Bera Holding15,757,00309,09
Berkosan Yalıtım6,793,03147,81
Beşiktaş Futbol Yat.3,822,6955,92
Beyaz Filo10,95-0,27249,86
Bilici Yatırım6,14-0,16114,20
Bim Mağazalar70,50-0,2852,57
Birko Mensucat1,170,00277,42
Birlik Mensucat2,64-0,38131,58
Bizim Mağazaları15,96-1,4844,13
Borusan Mannesmann16,945,9447,95
Borusan Yat. Paz.260,409,97334,63
Bosch Fren Sistemleri1.331,30-1,24362,61
Bossa12,84-0,7059,31
Brisa19,110,53103,75
Burçelik22,220,63282,44
Burçelik Vana60,950,91527,70
Bursa Çimento9,11-0,98127,56
Carrefoursa111,70-1,15322,35
Casa Emtia Petrol101,506,67980,94
Ceo Event Medya7,130,0094,69
Coca Cola İçecek61,30-0,7361,91
Cosmos Yat. Holding8,280,98305,88
Credıtwest Faktorıng5,43-0,7388,54
Çelebi96,651,31-2,72
Çelik Halat18,40-3,87183,08
Çemaş Döküm2,32-2,5285,08
Çemtaş14,770,8281,70
Çimbeton181,00-2,58338,68
Çimentaş35,142,09134,27
Çimsa15,720,0073,13
Çuhadaroğlu Metal6,873,00115,36
Dagi Giyim8,50-0,93240,00
Dagi Yatırım Holding12,58-4,48456,64
Dardanel25,000,00559,63
Datagate Bilgisayar16,023,82105,12
Demısaş Döküm6,30-0,9481,03
Denge Holding5,810,17324,09
Deniz GMYO3,29-0,6056,36
Derimod10,214,4043,00
Derlüks Deri9,45-1,15133,58
Desa Deri8,544,0288,11
Despec Bilgisayar11,58-0,09173,11
Deva Holding24,020,84169,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,300,39

Diriteks Diriliş Tekstil4,15-8,19432,05
Ditaş Doğan32,20-0,31238,41
DO-CO507,000,60-10,11
Doğan Burda23,804,39292,09
Doğan Holding2,84-0,7058,17
Doğtaş Kelebek Mobilya2,66-0,7561,21
Doğusan3,620,0074,04
Doğuş GMYO9,16-1,29102,21
Doğuş Otomotiv27,76-1,49191,60
Döktaş Dökümcülük31,90-0,370,80
Duran Doğan Basım10,57-2,9458,97
Dyo Boya12,67-3,65158,57
Eczacıbaşı İlaç7,172,2896,41
Eczacıbaşı Yatırım20,320,79110,96
Edip Gayrimenkul3,050,00119,42
Ege Endüstri1.734,10-0,68208,25
Ege Gübre131,80-1,20167,37
Ege Profil30,44-0,72154,30
Ege Seramik10,283,32179,46
Egeplast19,482,5355,84
Ekiz Kimya7,760,001172,13
Emek Elektrik3,750,27135,85
Eminiş Ambalaj23,803,481465,79
Emlak Konut GMYO2,11-0,9445,75
Enerjisa Enerji11,131,1865,23
Enka İnşaat7,150,1428,09
Erbosan36,602,9246,52
Ereğli Demir Çelik11,801,5533,96
Ersu Gıda5,13-1,16147,83
Escort Teknoloji6,44-1,68363,31
Esenboğa Elektrik18,16-0,87

Etiler Gıda4,280,00266,56
Euro Kapital Yat. Ort.4,30-0,69168,12
Euro Trend Yat. Ort.4,110,24244,27
Euro Yat. Ort.5,250,00366,36
Euro Yatırım Holding2,91-0,3494,00
Fade Gıda6,29-0,16

Fenerbahçe Futbol33,56-0,30131,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,40-0,9461,93
F-M İzmit Piston126,70-0,39167,51
Fonet Bilgi Teknolojileri11,34-0,4447,46
Ford Otosan127,003,8492,09
Formet Çelik Kapı4,400,0046,67
Frigo Pak Gıda21,90-4,28212,62
Galatasaray Sportif4,00-0,5097,04
Garanti Bankası9,05-0,66-18,76
Garanti Faktoring11,08-0,54186,30
Garanti Yat. Ort.3,001,01200,96
Gedik Y. Men. Değ.10,270,88226,55
Gediz Ambalaj21,160,38213,02
Gentaş5,11-1,35147,82
Gersan Elektrik6,14-0,8192,48
Global Men. Değ.5,98-4,01218,09
Global Yat. Holding4,71-1,05-3,29
Good-Year7,47-1,3284,44
Göltaş Çimento32,02-2,5079,99
Gözde Girişim6,901,1734,24
GSD Denizcilik4,990,2094,92
GSD Holding2,27-0,8752,35
Gübre Fabrik.50,35-1,47456,97
Güler Yat. Holding14,05-0,85592,12
Halk GMYO3,412,10192,80
Hatay Tekstil13,825,74105,23
Hedef Girişim6,915,66189,57
Hektaş13,050,5462,72
HUB Girişim18,34-0,8695,34
Hürriyet Gzt.2,24-0,8896,49
ICBC Turkey Bank6,570,1524,67
İdealist Danışmanlık12,037,22262,35
İdealist GMYO6,98-0,57128,10
İhlas Ev Aletleri1,860,54-40,58
İhlas Gayrimenkul1,300,0026,30
İhlas Gazetecilik5,053,0611,23
İhlas Holding1,263,2838,46
İhlas Yayın Holding1,211,6845,15
İndeks Bilgisayar16,360,6874,42
Info Yatırım5,943,30210,22
İntema21,241,43129,37
Inveo Yatırım Holding34,58-3,19349,67
İpek Doğal Enerji12,191,2557,90
İskenderun Demir Çelik8,680,4611,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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