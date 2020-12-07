Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,89
|-1,00
|377,96
|Acıpayam Selüloz
|16,83
|0,48
|166,52
|Adel Kalemcilik
|23,72
|1,89
|51,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|-0,65
|112,84
|Afyon Çimento
|4,43
|-0,67
|94,45
|Ak Enerji
|2,40
|2,56
|120,18
|Akbank
|6,09
|-1,46
|-24,91
|Akçansa
|15,04
|1,28
|55,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,08
|-0,16
|188,15
|Akfen GMYO
|4,10
|-0,97
|1,23
|Akın Tekstil
|28,30
|5,52
|105,22
|Akiş GMYO
|3,91
|1,82
|24,82
|Akmerkez GMYO
|61,50
|-1,76
|174,50
|Aksa
|10,80
|0,56
|54,21
|Aksa Enerji
|7,30
|-0,68
|92,11
|Aksigorta
|8,13
|-0,12
|50,06
|Aksu Enerji
|12,84
|-0,70
|-13,65
|Alarko Carrıer
|236,80
|0,30
|296,48
|Alarko GMYO
|20,06
|2,19
|36,48
|Alarko Holding
|7,01
|1,74
|19,32
|Albaraka Türk
|1,67
|-0,60
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,16
|-1,19
|133,89
|Alkim Kağıt
|13,14
|-0,45
|142,45
|Alkim Kimya
|14,06
|-0,64
|126,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|-0,40
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|49,22
|2,97
|392,69
|Anadolu Efes
|22,36
|0,99
|5,09
|Anadolu Grubu Holding
|22,16
|0,82
|25,98
|Anadolu Hayat Emek.
|7,96
|0,51
|30,81
|Anadolu Isuzu
|16,04
|-0,31
|31,80
|Anadolu Sigorta
|7,07
|0,14
|70,22
|Anel Elektrik
|3,35
|1,82
|90,03
|Arçelik
|28,12
|-1,13
|34,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,94
|-0,17
|Arena Bilgisayar
|33,32
|-0,72
|357,38
|Armada Bilgisayar
|51,20
|-0,49
|212,39
|Arsan Tekstil
|6,94
|-0,43
|93,85
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|0,00
|659,26
|Aselsan
|17,69
|-0,11
|69,92
|Ata GMYO
|5,60
|-2,95
|23,62
|Atakule GMYO
|2,52
|-0,40
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-2,22
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,00
|0,22
|110,48
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,87
|-0,81
|18,38
|Avrasya GMYO
|3,79
|-1,04
|150,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|1,56
|78,57
|Avrupa Yatırım Holding
|5,34
|0,75
|246,75
|Ayen Enerji
|5,67
|-0,35
|63,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,99
|-2,74
|401,83
|Aygaz
|13,08
|1,47
|7,69
|Bagfaş
|19,91
|0,00
|18,37
|Bak Ambalaj
|19,61
|-0,96
|169,20
|Balatacılar Balatacılık
|8,40
|5,00
|577,42
|Bantaş Ambalaj
|5,63
|-1,92
|123,41
|Banvit
|39,80
|6,59
|114,32
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-2,44
|363,32
|Batı Çimento
|4,60
|2,91
|38,97
|Batısöke Çimento
|2,37
|-0,42
|80,92
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|2,77
|Bera Holding
|15,75
|7,00
|309,09
|Berkosan Yalıtım
|6,79
|3,03
|147,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,82
|2,69
|55,92
|Beyaz Filo
|10,95
|-0,27
|249,86
|Bilici Yatırım
|6,14
|-0,16
|114,20
|Bim Mağazalar
|70,50
|-0,28
|52,57
|Birko Mensucat
|1,17
|0,00
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,64
|-0,38
|131,58
|Bizim Mağazaları
|15,96
|-1,48
|44,13
|Borusan Mannesmann
|16,94
|5,94
|47,95
|Borusan Yat. Paz.
|260,40
|9,97
|334,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.331,30
|-1,24
|362,61
|Bossa
|12,84
|-0,70
|59,31
|Brisa
|19,11
|0,53
|103,75
|Burçelik
|22,22
|0,63
|282,44
|Burçelik Vana
|60,95
|0,91
|527,70
|Bursa Çimento
|9,11
|-0,98
|127,56
|Carrefoursa
|111,70
|-1,15
|322,35
|Casa Emtia Petrol
|101,50
|6,67
|980,94
|Ceo Event Medya
|7,13
|0,00
|94,69
|Coca Cola İçecek
|61,30
|-0,73
|61,91
|Cosmos Yat. Holding
|8,28
|0,98
|305,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|-0,73
|88,54
|Çelebi
|96,65
|1,31
|-2,72
|Çelik Halat
|18,40
|-3,87
|183,08
|Çemaş Döküm
|2,32
|-2,52
|85,08
|Çemtaş
|14,77
|0,82
|81,70
|Çimbeton
|181,00
|-2,58
|338,68
|Çimentaş
|35,14
|2,09
|134,27
|Çimsa
|15,72
|0,00
|73,13
|Çuhadaroğlu Metal
|6,87
|3,00
|115,36
|Dagi Giyim
|8,50
|-0,93
|240,00
|Dagi Yatırım Holding
|12,58
|-4,48
|456,64
|Dardanel
|25,00
|0,00
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|16,02
|3,82
|105,12
|Demısaş Döküm
|6,30
|-0,94
|81,03
|Denge Holding
|5,81
|0,17
|324,09
|Deniz GMYO
|3,29
|-0,60
|56,36
|Derimod
|10,21
|4,40
|43,00
|Derlüks Deri
|9,45
|-1,15
|133,58
|Desa Deri
|8,54
|4,02
|88,11
|Despec Bilgisayar
|11,58
|-0,09
|173,11
|Deva Holding
|24,02
|0,84
|169,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,30
|0,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,15
|-8,19
|432,05
|Ditaş Doğan
|32,20
|-0,31
|238,41
|DO-CO
|507,00
|0,60
|-10,11
|Doğan Burda
|23,80
|4,39
|292,09
|Doğan Holding
|2,84
|-0,70
|58,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-0,75
|61,21
|Doğusan
|3,62
|0,00
|74,04
|Doğuş GMYO
|9,16
|-1,29
|102,21
|Doğuş Otomotiv
|27,76
|-1,49
|191,60
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|-0,37
|0,80
|Duran Doğan Basım
|10,57
|-2,94
|58,97
|Dyo Boya
|12,67
|-3,65
|158,57
|Eczacıbaşı İlaç
|7,17
|2,28
|96,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,32
|0,79
|110,96
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,00
|119,42
|Ege Endüstri
|1.734,10
|-0,68
|208,25
|Ege Gübre
|131,80
|-1,20
|167,37
|Ege Profil
|30,44
|-0,72
|154,30
|Ege Seramik
|10,28
|3,32
|179,46
|Egeplast
|19,48
|2,53
|55,84
|Ekiz Kimya
|7,76
|0,00
|1172,13
|Emek Elektrik
|3,75
|0,27
|135,85
|Eminiş Ambalaj
|23,80
|3,48
|1465,79
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|-0,94
|45,75
|Enerjisa Enerji
|11,13
|1,18
|65,23
|Enka İnşaat
|7,15
|0,14
|28,09
|Erbosan
|36,60
|2,92
|46,52
|Ereğli Demir Çelik
|11,80
|1,55
|33,96
|Ersu Gıda
|5,13
|-1,16
|147,83
|Escort Teknoloji
|6,44
|-1,68
|363,31
|Esenboğa Elektrik
|18,16
|-0,87
|Etiler Gıda
|4,28
|0,00
|266,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,30
|-0,69
|168,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,11
|0,24
|244,27
|Euro Yat. Ort.
|5,25
|0,00
|366,36
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-0,34
|94,00
|Fade Gıda
|6,29
|-0,16
|Fenerbahçe Futbol
|33,56
|-0,30
|131,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,40
|-0,94
|61,93
|F-M İzmit Piston
|126,70
|-0,39
|167,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,34
|-0,44
|47,46
|Ford Otosan
|127,00
|3,84
|92,09
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|0,00
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|21,90
|-4,28
|212,62
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-0,50
|97,04
|Garanti Bankası
|9,05
|-0,66
|-18,76
|Garanti Faktoring
|11,08
|-0,54
|186,30
|Garanti Yat. Ort.
|3,00
|1,01
|200,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,27
|0,88
|226,55
|Gediz Ambalaj
|21,16
|0,38
|213,02
|Gentaş
|5,11
|-1,35
|147,82
|Gersan Elektrik
|6,14
|-0,81
|92,48
|Global Men. Değ.
|5,98
|-4,01
|218,09
|Global Yat. Holding
|4,71
|-1,05
|-3,29
|Good-Year
|7,47
|-1,32
|84,44
|Göltaş Çimento
|32,02
|-2,50
|79,99
|Gözde Girişim
|6,90
|1,17
|34,24
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,20
|94,92
|GSD Holding
|2,27
|-0,87
|52,35
|Gübre Fabrik.
|50,35
|-1,47
|456,97
|Güler Yat. Holding
|14,05
|-0,85
|592,12
|Halk GMYO
|3,41
|2,10
|192,80
|Hatay Tekstil
|13,82
|5,74
|105,23
|Hedef Girişim
|6,91
|5,66
|189,57
|Hektaş
|13,05
|0,54
|62,72
|HUB Girişim
|18,34
|-0,86
|95,34
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|-0,88
|96,49
|ICBC Turkey Bank
|6,57
|0,15
|24,67
|İdealist Danışmanlık
|12,03
|7,22
|262,35
|İdealist GMYO
|6,98
|-0,57
|128,10
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|5,05
|3,06
|11,23
|İhlas Holding
|1,26
|3,28
|38,46
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|1,68
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,36
|0,68
|74,42
|Info Yatırım
|5,94
|3,30
|210,22
|İntema
|21,24
|1,43
|129,37
|Inveo Yatırım Holding
|34,58
|-3,19
|349,67
|İpek Doğal Enerji
|12,19
|1,25
|57,90
|İskenderun Demir Çelik
|8,68
|0,46
|11,07
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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