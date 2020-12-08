Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,00 2,86 383,87 Acıpayam Selüloz 16,77 0,24 165,57 Adel Kalemcilik 25,34 5,94 61,40 Adese Alışveriş Ticaret 3,12 0,00 118,44 Afyon Çimento 4,49 1,13 97,08 Ak Enerji 2,32 -2,93 112,84 Akbank 6,06 0,33 -25,28 Akçansa 14,92 1,15 53,90 Akdeniz Yatırım Hold. 6,05 0,33 186,73 Akfen GMYO 4,14 -0,24 2,22 Akın Tekstil 31,34 6,24 127,27 Akiş GMYO 3,75 -2,09 19,71 Akmerkez GMYO 60,35 0,84 169,36 Aksa 10,92 0,92 55,93 Aksa Enerji 7,28 1,25 91,58 Aksigorta 8,12 -0,37 49,87 Aksu Enerji 12,88 0,00 -13,38 Alarko Carrıer 233,00 -1,35 290,12 Alarko GMYO 19,96 -0,10 35,80 Alarko Holding 7,05 2,17 20,00 Albaraka Türk 1,69 1,81 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 28,08 0,65 133,22 Alkim Kağıt 13,07 0,15 141,15 Alkim Kimya 14,02 0,36 126,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 1,21 509,76 Altınyunus Çeşme 51,50 -2,00 415,52 Anadolu Efes 22,38 1,08 5,18 Anadolu Grubu Holding 22,66 0,71 28,82 Anadolu Hayat Emek. 7,97 0,89 30,98 Anadolu Isuzu 16,24 2,20 33,44 Anadolu Sigorta 7,00 0,57 68,53 Anel Elektrik 3,29 -0,30 86,63 Arçelik 27,86 -0,43 33,69 ARD Bilişim Teknolojileri 34,56 0,52 Arena Bilgisayar 32,92 -0,24 351,89 Armada Bilgisayar 50,85 -0,10 210,25 Arsan Tekstil 7,07 1,43 97,49 Artı Yatırım Holding 6,10 1,67 653,09 Aselsan 17,70 0,40 70,01 Ata GMYO 5,54 -1,07 22,30 Atakule GMYO 2,51 -0,40 30,73 Atlantis Yatırım Holding 4,39 4,52 339,00 Atlas Yat. Ort. 2,05 -2,38 115,74 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,59 -0,45 16,30 Avrasya GMYO 4,30 2,14 184,77 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 0,00 81,87 Avrupa Yatırım Holding 5,29 0,38 243,51 Ayen Enerji 5,64 0,00 62,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,56 4,05 427,85 Aygaz 13,05 1,08 7,44 Bagfaş 19,81 0,30 17,78 Bak Ambalaj 19,61 -0,15 169,20 Balatacılar Balatacılık 8,00 2,56 545,16 Bantaş Ambalaj 5,49 -1,61 117,86 Banvit 38,70 -4,16 108,40 Baştaş Başkent Çimento 11,00 -0,63 324,71 Batı Çimento 4,84 2,76 46,22 Batısöke Çimento 2,80 9,37 113,74 Bayrak Taban Sanayi 9,81 -0,20 Bera Holding 16,15 4,73 319,48 Berkosan Yalıtım 6,71 0,15 144,89 Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 -0,51 60,41 Beyaz Filo 10,82 -1,64 245,71 Bilici Yatırım 6,41 4,40 123,62 Bim Mağazalar 70,40 0,07 52,35 Birko Mensucat 1,15 -0,86 270,97 Birlik Mensucat 2,60 -0,38 128,07 Bizim Mağazaları 15,98 0,50 44,31 Borusan Mannesmann 16,64 -2,00 45,33 Borusan Yat. Paz. 261,80 0,54 336,96 Bosch Fren Sistemleri 1.333,00 1,48 363,20 Bossa 12,97 0,78 60,92 Brisa 18,90 0,48 101,51 Burçelik 22,08 0,55 280,03 Burçelik Vana 61,00 0,83 528,22 Bursa Çimento 9,10 0,55 127,31 Carrefoursa 108,80 -0,82 311,38 Casa Emtia Petrol 104,60 0,00 1013,95 Ceo Event Medya 6,89 -1,57 88,14 Coca Cola İçecek 61,05 0,83 61,25 Cosmos Yat. Holding 8,47 10,00 315,20 Credıtwest Faktorıng 5,53 0,36 92,01 Çelebi 96,85 1,20 -2,52 Çelik Halat 18,84 -2,03 189,85 Çemaş Döküm 2,34 1,30 86,68 Çemtaş 14,77 0,54 81,70 Çimbeton 179,50 0,39 335,05 Çimentaş 34,90 -1,30 132,67 Çimsa 15,93 1,53 75,44 Çuhadaroğlu Metal 7,00 -1,41 119,44 Dagi Giyim 8,51 0,00 240,40 Dagi Yatırım Holding 13,00 -0,38 475,22 Dardanel 25,02 0,89 560,16 Datagate Bilgisayar 15,78 0,51 102,05 Demısaş Döküm 6,21 0,00 78,45 Denge Holding 5,89 3,33 329,93 Deniz GMYO 3,31 1,53 57,31 Derimod 10,01 -0,60 40,20 Derlüks Deri 9,46 2,05 133,82 Desa Deri 8,57 -0,23 88,77 Despec Bilgisayar 11,58 1,22 173,11 Deva Holding 23,90 0,76 167,70 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,53 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 4,60 4,07 489,74 Ditaş Doğan 31,74 -0,13 233,57 DO-CO 497,10 -0,98 -11,86 Doğan Burda 23,04 2,40 279,57 Doğan Holding 2,87 -2,05 59,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 0,00 59,39 Doğusan 3,69 -1,07 77,40 Doğuş GMYO 9,15 0,33 101,99 Doğuş Otomotiv 28,06 -0,85 194,75 Döktaş Dökümcülük 31,16 -0,64 -1,53 Duran Doğan Basım 10,54 0,76 58,51 Dyo Boya 11,82 -2,23 141,22 Eczacıbaşı İlaç 7,13 0,14 95,31 Eczacıbaşı Yatırım 20,26 0,60 110,33 Edip Gayrimenkul 3,02 0,00 117,27 Ege Endüstri 1.720,00 1,65 205,74 Ege Gübre 130,40 0,23 164,53 Ege Profil 30,44 0,46 154,30 Ege Seramik 10,10 -1,94 174,57 Egeplast 19,00 -1,50 52,00 Ekiz Kimya 7,75 0,00 1170,49 Emek Elektrik 3,94 4,23 147,80 Eminiş Ambalaj 24,60 2,50 1518,42 Emlak Konut GMYO 2,05 0,99 41,61 Enerjisa Enerji 11,22 0,99 66,57 Enka İnşaat 7,17 0,28 28,45 Erbosan 34,56 0,88 38,35 Ereğli Demir Çelik 12,97 6,05 47,24 Ersu Gıda 5,12 0,39 147,34 Escort Teknoloji 6,42 0,16 361,87 Esenboğa Elektrik 19,18 1,48 Etiler Gıda 4,10 -0,49 251,15 Euro Kapital Yat. Ort. 4,12 -1,90 156,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,95 -0,75 230,87 Euro Yat. Ort. 5,30 2,71 370,80 Euro Yatırım Holding 2,87 0,00 91,33 Fade Gıda 6,35 0,47 Fenerbahçe Futbol 33,18 -0,12 129,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,26 0,41 58,86 F-M İzmit Piston 125,90 0,24 165,82 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,24 0,18 46,16 Ford Otosan 123,90 -2,44 87,40 Formet Çelik Kapı 4,55 3,88 51,67 Frigo Pak Gıda 22,98 7,28 228,03 Galatasaray Sportif 3,97 -0,25 95,57 Garanti Bankası 8,96 0,56 -19,57 Garanti Faktoring 10,84 -2,43 180,10 Garanti Yat. Ort. 2,95 0,68 195,95 Gedik Y. Men. Değ. 11,08 3,55 252,31 Gediz Ambalaj 21,10 0,09 212,13 Gentaş 5,29 2,52 156,55 Gersan Elektrik 6,12 0,00 91,85 Global Men. Değ. 5,60 -1,75 197,87 Global Yat. Holding 4,67 0,00 -4,11 Good-Year 7,45 0,00 83,95 Göltaş Çimento 32,36 1,00 81,90 Gözde Girişim 6,96 -0,29 35,41 GSD Denizcilik 4,99 0,40 94,92 GSD Holding 2,31 0,87 55,03 Gübre Fabrik. 48,76 -2,13 439,38 Güler Yat. Holding 13,79 0,58 579,31 Halk GMYO 3,20 -0,31 174,77 Hatay Tekstil 13,22 -1,12 96,32 Hedef Girişim 6,65 -1,48 178,68 Hektaş 13,00 0,70 62,09 HUB Girişim 19,08 0,16 103,22 Hürriyet Gzt. 2,27 1,79 99,12 ICBC Turkey Bank 6,47 -0,46 22,77 İdealist Danışmanlık 11,83 -4,06 256,33 İdealist GMYO 6,50 -2,55 112,42 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,54 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,29 -0,77 25,33 İhlas Gazetecilik 4,91 -0,81 8,15 İhlas Holding 1,29 0,78 41,76 İhlas Yayın Holding 1,21 0,00 45,15 İndeks Bilgisayar 16,28 0,62 73,57 Info Yatırım 5,65 -1,74 195,07 İntema 21,00 -0,19 126,78 Inveo Yatırım Holding 32,98 -2,37 328,87 İpek Doğal Enerji 12,12 0,66 56,99 İskenderun Demir Çelik 9,28 5,10 18,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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