Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.12.2020 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,002,86383,87
Acıpayam Selüloz16,770,24165,57
Adel Kalemcilik25,345,9461,40
Adese Alışveriş Ticaret3,120,00118,44
Afyon Çimento4,491,1397,08
Ak Enerji2,32-2,93112,84
Akbank6,060,33-25,28
Akçansa14,921,1553,90
Akdeniz Yatırım Hold.6,050,33186,73
Akfen GMYO4,14-0,242,22
Akın Tekstil31,346,24127,27
Akiş GMYO3,75-2,0919,71
Akmerkez GMYO60,350,84169,36
Aksa10,920,9255,93
Aksa Enerji7,281,2591,58
Aksigorta8,12-0,3749,87
Aksu Enerji12,880,00-13,38
Alarko Carrıer233,00-1,35290,12
Alarko GMYO19,96-0,1035,80
Alarko Holding7,052,1720,00
Albaraka Türk1,691,8110,46
Alcatel Lucent Teletaş28,080,65133,22
Alkim Kağıt13,070,15141,15
Alkim Kimya14,020,36126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,501,21509,76
Altınyunus Çeşme51,50-2,00415,52
Anadolu Efes22,381,085,18
Anadolu Grubu Holding22,660,7128,82
Anadolu Hayat Emek.7,970,8930,98
Anadolu Isuzu16,242,2033,44
Anadolu Sigorta7,000,5768,53
Anel Elektrik3,29-0,3086,63
Arçelik27,86-0,4333,69
ARD Bilişim Teknolojileri34,560,52

Arena Bilgisayar32,92-0,24351,89
Armada Bilgisayar50,85-0,10210,25
Arsan Tekstil7,071,4397,49
Artı Yatırım Holding6,101,67653,09
Aselsan17,700,4070,01
Ata GMYO5,54-1,0722,30
Atakule GMYO2,51-0,4030,73
Atlantis Yatırım Holding4,394,52339,00
Atlas Yat. Ort.2,05-2,38115,74
AvivaSA Emeklilik Hayat15,59-0,4516,30
Avrasya GMYO4,302,14184,77
Avrasya Petrol ve Tur.3,310,0081,87
Avrupa Yatırım Holding5,290,38243,51
Ayen Enerji5,640,0062,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,564,05427,85
Aygaz13,051,087,44
Bagfaş19,810,3017,78
Bak Ambalaj19,61-0,15169,20
Balatacılar Balatacılık8,002,56545,16
Bantaş Ambalaj5,49-1,61117,86
Banvit38,70-4,16108,40
Baştaş Başkent Çimento11,00-0,63324,71
Batı Çimento4,842,7646,22
Batısöke Çimento2,809,37113,74
Bayrak Taban Sanayi9,81-0,20

Bera Holding16,154,73319,48
Berkosan Yalıtım6,710,15144,89
Beşiktaş Futbol Yat.3,93-0,5160,41
Beyaz Filo10,82-1,64245,71
Bilici Yatırım6,414,40123,62
Bim Mağazalar70,400,0752,35
Birko Mensucat1,15-0,86270,97
Birlik Mensucat2,60-0,38128,07
Bizim Mağazaları15,980,5044,31
Borusan Mannesmann16,64-2,0045,33
Borusan Yat. Paz.261,800,54336,96
Bosch Fren Sistemleri1.333,001,48363,20
Bossa12,970,7860,92
Brisa18,900,48101,51
Burçelik22,080,55280,03
Burçelik Vana61,000,83528,22
Bursa Çimento9,100,55127,31
Carrefoursa108,80-0,82311,38
Casa Emtia Petrol104,600,001013,95
Ceo Event Medya6,89-1,5788,14
Coca Cola İçecek61,050,8361,25
Cosmos Yat. Holding8,4710,00315,20
Credıtwest Faktorıng5,530,3692,01
Çelebi96,851,20-2,52
Çelik Halat18,84-2,03189,85
Çemaş Döküm2,341,3086,68
Çemtaş14,770,5481,70
Çimbeton179,500,39335,05
Çimentaş34,90-1,30132,67
Çimsa15,931,5375,44
Çuhadaroğlu Metal7,00-1,41119,44
Dagi Giyim8,510,00240,40
Dagi Yatırım Holding13,00-0,38475,22
Dardanel25,020,89560,16
Datagate Bilgisayar15,780,51102,05
Demısaş Döküm6,210,0078,45
Denge Holding5,893,33329,93
Deniz GMYO3,311,5357,31
Derimod10,01-0,6040,20
Derlüks Deri9,462,05133,82
Desa Deri8,57-0,2388,77
Despec Bilgisayar11,581,22173,11
Deva Holding23,900,76167,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,530,00

Diriteks Diriliş Tekstil4,604,07489,74
Ditaş Doğan31,74-0,13233,57
DO-CO497,10-0,98-11,86
Doğan Burda23,042,40279,57
Doğan Holding2,87-2,0559,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,69-1,0777,40
Doğuş GMYO9,150,33101,99
Doğuş Otomotiv28,06-0,85194,75
Döktaş Dökümcülük31,16-0,64-1,53
Duran Doğan Basım10,540,7658,51
Dyo Boya11,82-2,23141,22
Eczacıbaşı İlaç7,130,1495,31
Eczacıbaşı Yatırım20,260,60110,33
Edip Gayrimenkul3,020,00117,27
Ege Endüstri1.720,001,65205,74
Ege Gübre130,400,23164,53
Ege Profil30,440,46154,30
Ege Seramik10,10-1,94174,57
Egeplast19,00-1,5052,00
Ekiz Kimya7,750,001170,49
Emek Elektrik3,944,23147,80
Eminiş Ambalaj24,602,501518,42
Emlak Konut GMYO2,050,9941,61
Enerjisa Enerji11,220,9966,57
Enka İnşaat7,170,2828,45
Erbosan34,560,8838,35
Ereğli Demir Çelik12,976,0547,24
Ersu Gıda5,120,39147,34
Escort Teknoloji6,420,16361,87
Esenboğa Elektrik19,181,48

Etiler Gıda4,10-0,49251,15
Euro Kapital Yat. Ort.4,12-1,90156,90
Euro Trend Yat. Ort.3,95-0,75230,87
Euro Yat. Ort.5,302,71370,80
Euro Yatırım Holding2,870,0091,33
Fade Gıda6,350,47

Fenerbahçe Futbol33,18-0,12129,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,260,4158,86
F-M İzmit Piston125,900,24165,82
Fonet Bilgi Teknolojileri11,240,1846,16
Ford Otosan123,90-2,4487,40
Formet Çelik Kapı4,553,8851,67
Frigo Pak Gıda22,987,28228,03
Galatasaray Sportif3,97-0,2595,57
Garanti Bankası8,960,56-19,57
Garanti Faktoring10,84-2,43180,10
Garanti Yat. Ort.2,950,68195,95
Gedik Y. Men. Değ.11,083,55252,31
Gediz Ambalaj21,100,09212,13
Gentaş5,292,52156,55
Gersan Elektrik6,120,0091,85
Global Men. Değ.5,60-1,75197,87
Global Yat. Holding4,670,00-4,11
Good-Year7,450,0083,95
Göltaş Çimento32,361,0081,90
Gözde Girişim6,96-0,2935,41
GSD Denizcilik4,990,4094,92
GSD Holding2,310,8755,03
Gübre Fabrik.48,76-2,13439,38
Güler Yat. Holding13,790,58579,31
Halk GMYO3,20-0,31174,77
Hatay Tekstil13,22-1,1296,32
Hedef Girişim6,65-1,48178,68
Hektaş13,000,7062,09
HUB Girişim19,080,16103,22
Hürriyet Gzt.2,271,7999,12
ICBC Turkey Bank6,47-0,4622,77
İdealist Danışmanlık11,83-4,06256,33
İdealist GMYO6,50-2,55112,42
İhlas Ev Aletleri1,860,54-40,58
İhlas Gayrimenkul1,29-0,7725,33
İhlas Gazetecilik4,91-0,818,15
İhlas Holding1,290,7841,76
İhlas Yayın Holding1,210,0045,15
İndeks Bilgisayar16,280,6273,57
Info Yatırım5,65-1,74195,07
İntema21,00-0,19126,78
Inveo Yatırım Holding32,98-2,37328,87
İpek Doğal Enerji12,120,6656,99
İskenderun Demir Çelik9,285,1018,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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