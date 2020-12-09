Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,75 -1,13 370,43 Acıpayam Selüloz 16,75 0,06 165,26 Adel Kalemcilik 26,00 0,62 65,61 Adese Alışveriş Ticaret 3,06 -0,97 114,24 Afyon Çimento 4,48 0,67 96,64 Ak Enerji 2,25 -1,32 106,42 Akbank 6,09 0,66 -24,91 Akçansa 14,80 -0,07 52,67 Akdeniz Yatırım Hold. 6,02 -0,17 185,31 Akfen GMYO 4,73 10,00 16,79 Akın Tekstil 27,90 -1,97 102,32 Akiş GMYO 3,75 0,27 19,71 Akmerkez GMYO 61,50 -2,07 174,50 Aksa 10,76 0,00 53,64 Aksa Enerji 7,19 0,84 89,21 Aksigorta 8,06 -0,12 48,77 Aksu Enerji 13,05 0,54 -12,24 Alarko Carrıer 223,40 -1,89 274,04 Alarko GMYO 20,16 1,87 37,16 Alarko Holding 7,05 1,00 20,00 Albaraka Türk 1,67 0,00 9,15 Alcatel Lucent Teletaş 27,44 0,15 127,91 Alkim Kağıt 13,02 -0,15 140,23 Alkim Kimya 13,96 -0,07 125,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 0,00 509,76 Altınyunus Çeşme 51,15 -2,57 412,01 Anadolu Efes 22,54 1,53 5,93 Anadolu Grubu Holding 22,74 -2,24 29,28 Anadolu Hayat Emek. 8,02 0,88 31,80 Anadolu Isuzu 16,51 -0,54 35,66 Anadolu Sigorta 6,91 0,14 66,36 Anel Elektrik 3,30 0,30 87,19 Arçelik 28,56 2,29 37,04 ARD Bilişim Teknolojileri 34,66 1,05 Arena Bilgisayar 34,28 -0,06 370,56 Armada Bilgisayar 49,88 -0,44 204,33 Arsan Tekstil 7,28 0,00 103,35 Artı Yatırım Holding 6,10 3,04 653,09 Aselsan 17,63 0,28 69,34 Ata GMYO 5,56 -1,07 22,74 Atakule GMYO 2,50 -0,40 30,21 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -2,38 310,00 Atlas Yat. Ort. 1,98 -0,50 108,37 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,18 0,06 20,70 Avrasya GMYO 4,22 0,48 179,47 Avrasya Petrol ve Tur. 3,29 -0,60 80,77 Avrupa Yatırım Holding 5,61 0,36 264,29 Ayen Enerji 5,59 -0,18 61,10 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,32 0,00 416,89 Aygaz 12,97 0,08 6,78 Bagfaş 19,49 -0,31 15,87 Bak Ambalaj 19,61 1,34 169,20 Balatacılar Balatacılık 7,90 0,00 537,10 Bantaş Ambalaj 4,68 0,09 117,25 Banvit 39,78 -1,53 114,22 Baştaş Başkent Çimento 11,00 -4,51 324,71 Batı Çimento 4,67 0,00 41,09 Batısöke Çimento 2,61 -6,12 99,24 Bayrak Taban Sanayi 10,35 -0,48 Bera Holding 17,20 4,69 346,75 Berkosan Yalıtım 6,47 -0,92 136,13 Beşiktaş Futbol Yat. 4,01 1,01 63,67 Beyaz Filo 10,29 -1,91 228,77 Bilici Yatırım 6,25 -0,95 118,04 Bim Mağazalar 69,55 0,80 50,51 Birko Mensucat 1,14 0,00 267,74 Birlik Mensucat 2,52 -1,56 121,05 Bizim Mağazaları 15,75 0,32 42,24 Borusan Mannesmann 16,32 -0,55 42,53 Borusan Yat. Paz. 253,10 -2,84 322,44 Bosch Fren Sistemleri 1.285,10 -1,68 346,56 Bossa 14,34 9,97 77,92 Brisa 18,82 -0,16 100,66 Burçelik 21,88 0,18 276,59 Burçelik Vana 61,05 0,25 528,73 Bursa Çimento 9,00 0,11 124,81 Carrefoursa 110,80 3,17 318,95 Casa Emtia Petrol 125,00 8,70 1231,20 Ceo Event Medya 6,79 -0,29 85,41 Coca Cola İçecek 61,20 -1,45 61,65 Cosmos Yat. Holding 8,50 1,19 316,67 Credıtwest Faktorıng 5,63 -0,18 95,49 Çelebi 95,25 0,16 -4,13 Çelik Halat 18,70 -2,86 187,69 Çemaş Döküm 2,45 0,41 95,45 Çemtaş 14,68 0,14 80,59 Çimbeton 173,80 -0,69 321,23 Çimentaş 34,00 -1,16 126,67 Çimsa 15,83 0,44 74,34 Çuhadaroğlu Metal 6,92 -0,72 116,93 Dagi Giyim 8,41 -0,36 236,40 Dagi Yatırım Holding 13,00 0,00 475,22 Dardanel 26,50 1,92 599,21 Datagate Bilgisayar 15,49 -0,39 98,34 Demısaş Döküm 6,22 1,14 78,74 Denge Holding 5,52 -3,16 302,92 Deniz GMYO 3,29 0,30 56,36 Derimod 9,85 -0,40 37,96 Derlüks Deri 9,44 0,75 133,33 Desa Deri 8,89 1,48 95,81 Despec Bilgisayar 11,44 0,00 169,81 Deva Holding 24,42 2,69 173,53 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,45 1,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,28 -1,61 448,72 Ditaş Doğan 32,16 -0,37 237,99 DO-CO 494,40 0,69 -12,34 Doğan Burda 27,20 9,94 348,11 Doğan Holding 2,90 1,05 61,51 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 0,77 59,39 Doğusan 3,65 0,83 75,48 Doğuş GMYO 9,15 -0,33 101,99 Doğuş Otomotiv 29,60 5,41 210,92 Döktaş Dökümcülük 31,52 -0,57 -0,40 Duran Doğan Basım 10,52 -1,13 58,21 Dyo Boya 12,23 0,25 149,59 Eczacıbaşı İlaç 7,16 0,28 96,13 Eczacıbaşı Yatırım 20,34 0,39 111,16 Edip Gayrimenkul 3,14 1,62 125,90 Ege Endüstri 1.637,20 -2,13 191,02 Ege Gübre 129,70 -0,23 163,11 Ege Profil 31,80 -0,44 165,66 Ege Seramik 10,12 -0,30 175,11 Egeplast 19,04 1,82 52,32 Ekiz Kimya 7,73 0,00 1167,21 Emek Elektrik 3,90 -2,50 145,28 Eminiş Ambalaj 24,50 0,00 1511,84 Emlak Konut GMYO 2,08 1,46 43,68 Enerjisa Enerji 11,17 -0,62 65,82 Enka İnşaat 7,16 0,42 28,27 Erbosan 33,66 -1,23 34,75 Ereğli Demir Çelik 13,55 0,74 53,83 Ersu Gıda 5,05 -0,39 143,96 Escort Teknoloji 6,33 -0,47 355,40 Esenboğa Elektrik 18,29 -1,35 Etiler Gıda 4,15 1,22 255,43 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 -3,04 138,81 Euro Trend Yat. Ort. 3,98 1,53 233,38 Euro Yat. Ort. 5,16 0,00 358,36 Euro Yatırım Holding 2,97 -1,00 98,00 Fade Gıda 6,38 1,27 Fenerbahçe Futbol 32,98 0,06 127,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,95 -1,56 52,08 F-M İzmit Piston 121,30 -1,46 156,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,23 -0,09 46,03 Ford Otosan 122,40 -1,45 85,13 Formet Çelik Kapı 4,74 2,82 58,00 Frigo Pak Gıda 22,10 -3,07 215,47 Galatasaray Sportif 3,92 0,51 93,10 Garanti Bankası 9,06 1,34 -18,67 Garanti Faktoring 10,76 0,00 178,04 Garanti Yat. Ort. 3,07 -1,29 207,99 Gedik Y. Men. Değ. 10,60 1,44 237,05 Gediz Ambalaj 22,62 7,41 234,62 Gentaş 5,12 -0,97 148,30 Gersan Elektrik 6,10 0,16 91,22 Global Men. Değ. 5,71 -3,06 203,72 Global Yat. Holding 4,63 0,00 -4,93 Good-Year 7,39 -0,67 82,47 Göltaş Çimento 35,10 2,93 97,30 Gözde Girişim 6,91 1,02 34,44 GSD Denizcilik 4,97 -0,40 94,14 GSD Holding 2,28 0,00 53,02 Gübre Fabrik. 46,54 -2,96 414,82 Güler Yat. Holding 13,82 0,14 580,79 Halk GMYO 3,26 4,15 179,92 Hatay Tekstil 13,43 1,74 99,44 Hedef Girişim 6,82 3,65 185,80 Hektaş 12,96 0,47 61,60 HUB Girişim 18,38 -0,70 95,77 Hürriyet Gzt. 2,29 -0,43 100,88 ICBC Turkey Bank 6,45 -0,31 22,39 İdealist Danışmanlık 11,37 -3,56 242,47 İdealist GMYO 6,41 -1,08 109,48 İhlas Ev Aletleri 1,84 -0,54 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,28 0,00 24,36 İhlas Gazetecilik 4,71 0,00 3,74 İhlas Holding 1,26 -0,79 38,46 İhlas Yayın Holding 1,21 0,83 45,15 İndeks Bilgisayar 16,20 0,50 72,71 Info Yatırım 5,61 -1,58 192,98 İntema 20,24 -1,08 118,57 Inveo Yatırım Holding 34,90 7,25 353,84 İpek Doğal Enerji 11,99 0,25 55,31 İskenderun Demir Çelik 9,45 -2,28 20,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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