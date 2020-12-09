Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,75-1,13370,43
Acıpayam Selüloz16,750,06165,26
Adel Kalemcilik26,000,6265,61
Adese Alışveriş Ticaret3,06-0,97114,24
Afyon Çimento4,480,6796,64
Ak Enerji2,25-1,32106,42
Akbank6,090,66-24,91
Akçansa14,80-0,0752,67
Akdeniz Yatırım Hold.6,02-0,17185,31
Akfen GMYO4,7310,0016,79
Akın Tekstil27,90-1,97102,32
Akiş GMYO3,750,2719,71
Akmerkez GMYO61,50-2,07174,50
Aksa10,760,0053,64
Aksa Enerji7,190,8489,21
Aksigorta8,06-0,1248,77
Aksu Enerji13,050,54-12,24
Alarko Carrıer223,40-1,89274,04
Alarko GMYO20,161,8737,16
Alarko Holding7,051,0020,00
Albaraka Türk1,670,009,15
Alcatel Lucent Teletaş27,440,15127,91
Alkim Kağıt13,02-0,15140,23
Alkim Kimya13,96-0,07125,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme51,15-2,57412,01
Anadolu Efes22,541,535,93
Anadolu Grubu Holding22,74-2,2429,28
Anadolu Hayat Emek.8,020,8831,80
Anadolu Isuzu16,51-0,5435,66
Anadolu Sigorta6,910,1466,36
Anel Elektrik3,300,3087,19
Arçelik28,562,2937,04
ARD Bilişim Teknolojileri34,661,05

Arena Bilgisayar34,28-0,06370,56
Armada Bilgisayar49,88-0,44204,33
Arsan Tekstil7,280,00103,35
Artı Yatırım Holding6,103,04653,09
Aselsan17,630,2869,34
Ata GMYO5,56-1,0722,74
Atakule GMYO2,50-0,4030,21
Atlantis Yatırım Holding4,10-2,38310,00
Atlas Yat. Ort.1,98-0,50108,37
AvivaSA Emeklilik Hayat16,180,0620,70
Avrasya GMYO4,220,48179,47
Avrasya Petrol ve Tur.3,29-0,6080,77
Avrupa Yatırım Holding5,610,36264,29
Ayen Enerji5,59-0,1861,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,320,00416,89
Aygaz12,970,086,78
Bagfaş19,49-0,3115,87
Bak Ambalaj19,611,34169,20
Balatacılar Balatacılık7,900,00537,10
Bantaş Ambalaj4,680,09117,25
Banvit39,78-1,53114,22
Baştaş Başkent Çimento11,00-4,51324,71
Batı Çimento4,670,0041,09
Batısöke Çimento2,61-6,1299,24
Bayrak Taban Sanayi10,35-0,48

Bera Holding17,204,69346,75
Berkosan Yalıtım6,47-0,92136,13
Beşiktaş Futbol Yat.4,011,0163,67
Beyaz Filo10,29-1,91228,77
Bilici Yatırım6,25-0,95118,04
Bim Mağazalar69,550,8050,51
Birko Mensucat1,140,00267,74
Birlik Mensucat2,52-1,56121,05
Bizim Mağazaları15,750,3242,24
Borusan Mannesmann16,32-0,5542,53
Borusan Yat. Paz.253,10-2,84322,44
Bosch Fren Sistemleri1.285,10-1,68346,56
Bossa14,349,9777,92
Brisa18,82-0,16100,66
Burçelik21,880,18276,59
Burçelik Vana61,050,25528,73
Bursa Çimento9,000,11124,81
Carrefoursa110,803,17318,95
Casa Emtia Petrol125,008,701231,20
Ceo Event Medya6,79-0,2985,41
Coca Cola İçecek61,20-1,4561,65
Cosmos Yat. Holding8,501,19316,67
Credıtwest Faktorıng5,63-0,1895,49
Çelebi95,250,16-4,13
Çelik Halat18,70-2,86187,69
Çemaş Döküm2,450,4195,45
Çemtaş14,680,1480,59
Çimbeton173,80-0,69321,23
Çimentaş34,00-1,16126,67
Çimsa15,830,4474,34
Çuhadaroğlu Metal6,92-0,72116,93
Dagi Giyim8,41-0,36236,40
Dagi Yatırım Holding13,000,00475,22
Dardanel26,501,92599,21
Datagate Bilgisayar15,49-0,3998,34
Demısaş Döküm6,221,1478,74
Denge Holding5,52-3,16302,92
Deniz GMYO3,290,3056,36
Derimod9,85-0,4037,96
Derlüks Deri9,440,75133,33
Desa Deri8,891,4895,81
Despec Bilgisayar11,440,00169,81
Deva Holding24,422,69173,53
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,451,06

Diriteks Diriliş Tekstil4,28-1,61448,72
Ditaş Doğan32,16-0,37237,99
DO-CO494,400,69-12,34
Doğan Burda27,209,94348,11
Doğan Holding2,901,0561,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,7759,39
Doğusan3,650,8375,48
Doğuş GMYO9,15-0,33101,99
Doğuş Otomotiv29,605,41210,92
Döktaş Dökümcülük31,52-0,57-0,40
Duran Doğan Basım10,52-1,1358,21
Dyo Boya12,230,25149,59
Eczacıbaşı İlaç7,160,2896,13
Eczacıbaşı Yatırım20,340,39111,16
Edip Gayrimenkul3,141,62125,90
Ege Endüstri1.637,20-2,13191,02
Ege Gübre129,70-0,23163,11
Ege Profil31,80-0,44165,66
Ege Seramik10,12-0,30175,11
Egeplast19,041,8252,32
Ekiz Kimya7,730,001167,21
Emek Elektrik3,90-2,50145,28
Eminiş Ambalaj24,500,001511,84
Emlak Konut GMYO2,081,4643,68
Enerjisa Enerji11,17-0,6265,82
Enka İnşaat7,160,4228,27
Erbosan33,66-1,2334,75
Ereğli Demir Çelik13,550,7453,83
Ersu Gıda5,05-0,39143,96
Escort Teknoloji6,33-0,47355,40
Esenboğa Elektrik18,29-1,35

Etiler Gıda4,151,22255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-3,04138,81
Euro Trend Yat. Ort.3,981,53233,38
Euro Yat. Ort.5,160,00358,36
Euro Yatırım Holding2,97-1,0098,00
Fade Gıda6,381,27

Fenerbahçe Futbol32,980,06127,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,95-1,5652,08
F-M İzmit Piston121,30-1,46156,11
Fonet Bilgi Teknolojileri11,23-0,0946,03
Ford Otosan122,40-1,4585,13
Formet Çelik Kapı4,742,8258,00
Frigo Pak Gıda22,10-3,07215,47
Galatasaray Sportif3,920,5193,10
Garanti Bankası9,061,34-18,67
Garanti Faktoring10,760,00178,04
Garanti Yat. Ort.3,07-1,29207,99
Gedik Y. Men. Değ.10,601,44237,05
Gediz Ambalaj22,627,41234,62
Gentaş5,12-0,97148,30
Gersan Elektrik6,100,1691,22
Global Men. Değ.5,71-3,06203,72
Global Yat. Holding4,630,00-4,93
Good-Year7,39-0,6782,47
Göltaş Çimento35,102,9397,30
Gözde Girişim6,911,0234,44
GSD Denizcilik4,97-0,4094,14
GSD Holding2,280,0053,02
Gübre Fabrik.46,54-2,96414,82
Güler Yat. Holding13,820,14580,79
Halk GMYO3,264,15179,92
Hatay Tekstil13,431,7499,44
Hedef Girişim6,823,65185,80
Hektaş12,960,4761,60
HUB Girişim18,38-0,7095,77
Hürriyet Gzt.2,29-0,43100,88
ICBC Turkey Bank6,45-0,3122,39
İdealist Danışmanlık11,37-3,56242,47
İdealist GMYO6,41-1,08109,48
İhlas Ev Aletleri1,84-0,54-41,21
İhlas Gayrimenkul1,280,0024,36
İhlas Gazetecilik4,710,003,74
İhlas Holding1,26-0,7938,46
İhlas Yayın Holding1,210,8345,15
İndeks Bilgisayar16,200,5072,71
Info Yatırım5,61-1,58192,98
İntema20,24-1,08118,57
Inveo Yatırım Holding34,907,25353,84
İpek Doğal Enerji11,990,2555,31
İskenderun Demir Çelik9,45-2,2820,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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