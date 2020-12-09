Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,75
|-1,13
|370,43
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|0,06
|165,26
|Adel Kalemcilik
|26,00
|0,62
|65,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|-0,97
|114,24
|Afyon Çimento
|4,48
|0,67
|96,64
|Ak Enerji
|2,25
|-1,32
|106,42
|Akbank
|6,09
|0,66
|-24,91
|Akçansa
|14,80
|-0,07
|52,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,02
|-0,17
|185,31
|Akfen GMYO
|4,73
|10,00
|16,79
|Akın Tekstil
|27,90
|-1,97
|102,32
|Akiş GMYO
|3,75
|0,27
|19,71
|Akmerkez GMYO
|61,50
|-2,07
|174,50
|Aksa
|10,76
|0,00
|53,64
|Aksa Enerji
|7,19
|0,84
|89,21
|Aksigorta
|8,06
|-0,12
|48,77
|Aksu Enerji
|13,05
|0,54
|-12,24
|Alarko Carrıer
|223,40
|-1,89
|274,04
|Alarko GMYO
|20,16
|1,87
|37,16
|Alarko Holding
|7,05
|1,00
|20,00
|Albaraka Türk
|1,67
|0,00
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,44
|0,15
|127,91
|Alkim Kağıt
|13,02
|-0,15
|140,23
|Alkim Kimya
|13,96
|-0,07
|125,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|0,00
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|51,15
|-2,57
|412,01
|Anadolu Efes
|22,54
|1,53
|5,93
|Anadolu Grubu Holding
|22,74
|-2,24
|29,28
|Anadolu Hayat Emek.
|8,02
|0,88
|31,80
|Anadolu Isuzu
|16,51
|-0,54
|35,66
|Anadolu Sigorta
|6,91
|0,14
|66,36
|Anel Elektrik
|3,30
|0,30
|87,19
|Arçelik
|28,56
|2,29
|37,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,66
|1,05
|Arena Bilgisayar
|34,28
|-0,06
|370,56
|Armada Bilgisayar
|49,88
|-0,44
|204,33
|Arsan Tekstil
|7,28
|0,00
|103,35
|Artı Yatırım Holding
|6,10
|3,04
|653,09
|Aselsan
|17,63
|0,28
|69,34
|Ata GMYO
|5,56
|-1,07
|22,74
|Atakule GMYO
|2,50
|-0,40
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-2,38
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,98
|-0,50
|108,37
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,18
|0,06
|20,70
|Avrasya GMYO
|4,22
|0,48
|179,47
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,29
|-0,60
|80,77
|Avrupa Yatırım Holding
|5,61
|0,36
|264,29
|Ayen Enerji
|5,59
|-0,18
|61,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,32
|0,00
|416,89
|Aygaz
|12,97
|0,08
|6,78
|Bagfaş
|19,49
|-0,31
|15,87
|Bak Ambalaj
|19,61
|1,34
|169,20
|Balatacılar Balatacılık
|7,90
|0,00
|537,10
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|0,09
|117,25
|Banvit
|39,78
|-1,53
|114,22
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|-4,51
|324,71
|Batı Çimento
|4,67
|0,00
|41,09
|Batısöke Çimento
|2,61
|-6,12
|99,24
|Bayrak Taban Sanayi
|10,35
|-0,48
|Bera Holding
|17,20
|4,69
|346,75
|Berkosan Yalıtım
|6,47
|-0,92
|136,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,01
|1,01
|63,67
|Beyaz Filo
|10,29
|-1,91
|228,77
|Bilici Yatırım
|6,25
|-0,95
|118,04
|Bim Mağazalar
|69,55
|0,80
|50,51
|Birko Mensucat
|1,14
|0,00
|267,74
|Birlik Mensucat
|2,52
|-1,56
|121,05
|Bizim Mağazaları
|15,75
|0,32
|42,24
|Borusan Mannesmann
|16,32
|-0,55
|42,53
|Borusan Yat. Paz.
|253,10
|-2,84
|322,44
|Bosch Fren Sistemleri
|1.285,10
|-1,68
|346,56
|Bossa
|14,34
|9,97
|77,92
|Brisa
|18,82
|-0,16
|100,66
|Burçelik
|21,88
|0,18
|276,59
|Burçelik Vana
|61,05
|0,25
|528,73
|Bursa Çimento
|9,00
|0,11
|124,81
|Carrefoursa
|110,80
|3,17
|318,95
|Casa Emtia Petrol
|125,00
|8,70
|1231,20
|Ceo Event Medya
|6,79
|-0,29
|85,41
|Coca Cola İçecek
|61,20
|-1,45
|61,65
|Cosmos Yat. Holding
|8,50
|1,19
|316,67
|Credıtwest Faktorıng
|5,63
|-0,18
|95,49
|Çelebi
|95,25
|0,16
|-4,13
|Çelik Halat
|18,70
|-2,86
|187,69
|Çemaş Döküm
|2,45
|0,41
|95,45
|Çemtaş
|14,68
|0,14
|80,59
|Çimbeton
|173,80
|-0,69
|321,23
|Çimentaş
|34,00
|-1,16
|126,67
|Çimsa
|15,83
|0,44
|74,34
|Çuhadaroğlu Metal
|6,92
|-0,72
|116,93
|Dagi Giyim
|8,41
|-0,36
|236,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,00
|0,00
|475,22
|Dardanel
|26,50
|1,92
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|15,49
|-0,39
|98,34
|Demısaş Döküm
|6,22
|1,14
|78,74
|Denge Holding
|5,52
|-3,16
|302,92
|Deniz GMYO
|3,29
|0,30
|56,36
|Derimod
|9,85
|-0,40
|37,96
|Derlüks Deri
|9,44
|0,75
|133,33
|Desa Deri
|8,89
|1,48
|95,81
|Despec Bilgisayar
|11,44
|0,00
|169,81
|Deva Holding
|24,42
|2,69
|173,53
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,45
|1,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,28
|-1,61
|448,72
|Ditaş Doğan
|32,16
|-0,37
|237,99
|DO-CO
|494,40
|0,69
|-12,34
|Doğan Burda
|27,20
|9,94
|348,11
|Doğan Holding
|2,90
|1,05
|61,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,77
|59,39
|Doğusan
|3,65
|0,83
|75,48
|Doğuş GMYO
|9,15
|-0,33
|101,99
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|5,41
|210,92
|Döktaş Dökümcülük
|31,52
|-0,57
|-0,40
|Duran Doğan Basım
|10,52
|-1,13
|58,21
|Dyo Boya
|12,23
|0,25
|149,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|0,28
|96,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,34
|0,39
|111,16
|Edip Gayrimenkul
|3,14
|1,62
|125,90
|Ege Endüstri
|1.637,20
|-2,13
|191,02
|Ege Gübre
|129,70
|-0,23
|163,11
|Ege Profil
|31,80
|-0,44
|165,66
|Ege Seramik
|10,12
|-0,30
|175,11
|Egeplast
|19,04
|1,82
|52,32
|Ekiz Kimya
|7,73
|0,00
|1167,21
|Emek Elektrik
|3,90
|-2,50
|145,28
|Eminiş Ambalaj
|24,50
|0,00
|1511,84
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|1,46
|43,68
|Enerjisa Enerji
|11,17
|-0,62
|65,82
|Enka İnşaat
|7,16
|0,42
|28,27
|Erbosan
|33,66
|-1,23
|34,75
|Ereğli Demir Çelik
|13,55
|0,74
|53,83
|Ersu Gıda
|5,05
|-0,39
|143,96
|Escort Teknoloji
|6,33
|-0,47
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|18,29
|-1,35
|Etiler Gıda
|4,15
|1,22
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-3,04
|138,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|1,53
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|0,00
|358,36
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-1,00
|98,00
|Fade Gıda
|6,38
|1,27
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|0,06
|127,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,95
|-1,56
|52,08
|F-M İzmit Piston
|121,30
|-1,46
|156,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,23
|-0,09
|46,03
|Ford Otosan
|122,40
|-1,45
|85,13
|Formet Çelik Kapı
|4,74
|2,82
|58,00
|Frigo Pak Gıda
|22,10
|-3,07
|215,47
|Galatasaray Sportif
|3,92
|0,51
|93,10
|Garanti Bankası
|9,06
|1,34
|-18,67
|Garanti Faktoring
|10,76
|0,00
|178,04
|Garanti Yat. Ort.
|3,07
|-1,29
|207,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,60
|1,44
|237,05
|Gediz Ambalaj
|22,62
|7,41
|234,62
|Gentaş
|5,12
|-0,97
|148,30
|Gersan Elektrik
|6,10
|0,16
|91,22
|Global Men. Değ.
|5,71
|-3,06
|203,72
|Global Yat. Holding
|4,63
|0,00
|-4,93
|Good-Year
|7,39
|-0,67
|82,47
|Göltaş Çimento
|35,10
|2,93
|97,30
|Gözde Girişim
|6,91
|1,02
|34,44
|GSD Denizcilik
|4,97
|-0,40
|94,14
|GSD Holding
|2,28
|0,00
|53,02
|Gübre Fabrik.
|46,54
|-2,96
|414,82
|Güler Yat. Holding
|13,82
|0,14
|580,79
|Halk GMYO
|3,26
|4,15
|179,92
|Hatay Tekstil
|13,43
|1,74
|99,44
|Hedef Girişim
|6,82
|3,65
|185,80
|Hektaş
|12,96
|0,47
|61,60
|HUB Girişim
|18,38
|-0,70
|95,77
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|-0,43
|100,88
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|-0,31
|22,39
|İdealist Danışmanlık
|11,37
|-3,56
|242,47
|İdealist GMYO
|6,41
|-1,08
|109,48
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-0,54
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,00
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,71
|0,00
|3,74
|İhlas Holding
|1,26
|-0,79
|38,46
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|0,83
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,20
|0,50
|72,71
|Info Yatırım
|5,61
|-1,58
|192,98
|İntema
|20,24
|-1,08
|118,57
|Inveo Yatırım Holding
|34,90
|7,25
|353,84
|İpek Doğal Enerji
|11,99
|0,25
|55,31
|İskenderun Demir Çelik
|9,45
|-2,28
|20,92
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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