Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,42 -2,32 352,69 Acıpayam Selüloz 16,81 -1,35 166,21 Adel Kalemcilik 25,28 -0,39 61,02 Adese Alışveriş Ticaret 2,73 -2,50 91,14 Afyon Çimento 4,41 -1,12 93,57 Ak Enerji 2,22 -0,89 103,67 Akbank 6,15 -1,76 -24,17 Akçansa 14,52 1,26 49,78 Akdeniz Yatırım Hold. 5,94 -1,66 181,52 Akfen GMYO 4,75 1,71 17,28 Akın Tekstil 27,52 -1,92 99,56 Akiş GMYO 3,64 -1,62 16,20 Akmerkez GMYO 59,65 -1,00 166,24 Aksa 11,28 -1,57 61,07 Aksa Enerji 7,10 -0,28 86,84 Aksigorta 8,06 0,00 48,77 Aksu Enerji 13,03 0,46 -12,37 Alarko Carrıer 233,00 -0,85 290,12 Alarko GMYO 19,82 0,20 34,85 Alarko Holding 6,67 -2,06 13,54 Albaraka Türk 1,81 0,56 18,30 Alcatel Lucent Teletaş 27,56 0,80 128,90 Alkim Kağıt 12,94 -0,08 138,76 Alkim Kimya 13,80 -0,58 122,51 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 -2,04 485,37 Altınyunus Çeşme 48,70 0,29 387,49 Anadolu Efes 21,90 -0,09 2,92 Anadolu Grubu Holding 22,76 -0,09 29,39 Anadolu Hayat Emek. 7,88 -0,76 29,50 Anadolu Isuzu 16,19 0,56 33,03 Anadolu Sigorta 6,97 -1,13 67,81 Anel Elektrik 3,32 0,30 88,33 Arçelik 30,04 -0,07 44,15 ARD Bilişim Teknolojileri 35,06 0,06 Arena Bilgisayar 34,34 -0,52 371,38 Armada Bilgisayar 49,66 0,85 202,99 Arsan Tekstil 7,45 -1,46 108,10 Artı Yatırım Holding 6,00 1,69 640,74 Aselsan 17,24 -2,21 65,59 Ata GMYO 5,25 -3,14 15,89 Atakule GMYO 2,43 -1,22 26,56 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -2,15 310,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 -3,17 92,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,19 -0,52 13,31 Avrasya GMYO 4,02 -0,50 166,23 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 0,00 78,02 Avrupa Yatırım Holding 5,68 1,79 268,83 Ayen Enerji 5,49 -0,54 58,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,01 0,09 402,74 Aygaz 13,80 3,14 13,62 Bagfaş 19,05 -1,04 13,26 Bak Ambalaj 20,36 -1,17 179,49 Balatacılar Balatacılık 8,20 2,50 561,29 Bantaş Ambalaj 4,68 -1,68 117,25 Banvit 40,42 -1,89 117,66 Baştaş Başkent Çimento 12,50 3,31 382,63 Batı Çimento 4,47 -0,45 35,05 Batısöke Çimento 2,48 0,81 89,31 Bayrak Taban Sanayi 10,19 -0,97 Bera Holding 21,84 9,91 467,27 Berkosan Yalıtım 7,07 6,00 158,03 Beşiktaş Futbol Yat. 4,09 -2,39 66,94 Beyaz Filo 10,04 -0,79 220,78 Bilici Yatırım 6,46 -4,15 125,37 Bim Mağazalar 69,65 0,87 50,73 Birko Mensucat 1,14 0,88 267,74 Birlik Mensucat 2,51 -2,33 120,18 Bizim Mağazaları 15,51 0,32 40,07 Borusan Mannesmann 17,96 8,72 56,86 Borusan Yat. Paz. 325,50 9,60 443,28 Bosch Fren Sistemleri 1.280,00 -0,91 344,79 Bossa 14,21 -2,40 76,30 Brisa 19,03 -0,42 102,90 Burçelik 22,46 3,98 286,57 Burçelik Vana 61,00 0,58 528,22 Bursa Çimento 8,73 -0,80 118,07 Carrefoursa 106,00 -2,30 300,80 Casa Emtia Petrol 117,90 -10,00 1155,59 Ceo Event Medya 6,63 0,30 81,04 Coca Cola İçecek 63,25 2,10 67,07 Cosmos Yat. Holding 7,50 -1,96 267,65 Credıtwest Faktorıng 5,68 -0,70 97,22 Çelebi 92,85 -0,80 -6,54 Çelik Halat 19,30 -2,03 196,92 Çemaş Döküm 2,33 -0,43 85,88 Çemtaş 14,75 0,27 81,45 Çimbeton 174,30 -1,02 322,44 Çimentaş 34,30 0,00 128,67 Çimsa 15,83 0,51 74,34 Çuhadaroğlu Metal 7,19 0,98 125,39 Dagi Giyim 8,42 0,48 236,80 Dagi Yatırım Holding 12,71 -3,64 462,39 Dardanel 28,80 3,60 659,89 Datagate Bilgisayar 15,24 -1,17 95,13 Demısaş Döküm 6,35 -1,24 82,47 Denge Holding 5,50 -2,65 301,46 Deniz GMYO 3,25 -0,91 54,46 Derimod 9,66 -0,92 35,29 Derlüks Deri 9,07 -1,20 124,18 Desa Deri 9,05 0,11 99,34 Despec Bilgisayar 11,85 -0,17 179,48 Deva Holding 24,22 -0,33 171,29 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,28 1,90 Diriteks Diriliş Tekstil 4,15 3,23 432,05 Ditaş Doğan 38,72 10,00 306,93 DO-CO 496,00 -0,80 -12,06 Doğan Burda 26,48 3,92 336,24 Doğan Holding 3,06 0,33 70,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -1,15 55,76 Doğusan 3,71 -1,85 78,37 Doğuş GMYO 9,06 -0,77 100,00 Doğuş Otomotiv 27,48 -1,08 188,66 Döktaş Dökümcülük 31,82 -1,67 0,55 Duran Doğan Basım 10,55 -1,31 58,66 Dyo Boya 11,71 -1,76 138,98 Eczacıbaşı İlaç 7,08 -0,28 93,94 Eczacıbaşı Yatırım 21,30 0,85 121,13 Edip Gayrimenkul 3,04 -0,33 118,71 Ege Endüstri 1.624,00 -1,70 188,68 Ege Gübre 129,40 -0,23 162,50 Ege Profil 30,40 -3,49 153,97 Ege Seramik 9,89 -0,70 168,86 Egeplast 22,00 6,80 76,00 Ekiz Kimya 7,50 0,00 1129,51 Emek Elektrik 3,97 -1,24 149,69 Eminiş Ambalaj 23,50 0,00 1446,05 Emlak Konut GMYO 1,95 -3,47 34,70 Enerjisa Enerji 10,90 0,46 61,82 Enka İnşaat 7,15 -0,56 28,09 Erbosan 35,14 -1,84 40,67 Ereğli Demir Çelik 13,57 1,12 54,06 Ersu Gıda 5,10 0,79 146,38 Escort Teknoloji 6,27 -0,95 351,08 Esenboğa Elektrik 18,14 0,22 Etiler Gıda 4,00 -4,31 242,58 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 -2,21 148,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,99 -2,21 234,22 Euro Yat. Ort. 5,12 0,20 354,81 Euro Yatırım Holding 2,90 -1,69 93,33 Fade Gıda 6,16 -1,60 Fenerbahçe Futbol 33,22 -1,25 129,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,65 -2,21 45,51 F-M İzmit Piston 119,30 -1,08 151,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,10 -0,63 44,34 Ford Otosan 123,00 -0,73 86,04 Formet Çelik Kapı 4,39 -1,13 46,33 Frigo Pak Gıda 22,84 5,45 226,03 Galatasaray Sportif 3,91 -1,26 92,61 Garanti Bankası 9,34 -1,68 -16,16 Garanti Faktoring 10,62 -1,39 174,42 Garanti Yat. Ort. 3,21 0,63 222,03 Gedik Y. Men. Değ. 10,54 0,38 235,14 Gediz Ambalaj 26,88 5,58 297,63 Gentaş 5,05 -0,20 144,91 Gersan Elektrik 6,26 2,79 96,24 Global Men. Değ. 5,35 -1,83 184,57 Global Yat. Holding 4,61 -0,43 -5,34 Good-Year 7,46 0,40 84,20 Göltaş Çimento 33,14 1,59 86,28 Gözde Girişim 6,83 -1,16 32,88 GSD Denizcilik 4,98 0,40 94,53 GSD Holding 2,25 -1,32 51,01 Gübre Fabrik. 46,94 -0,47 419,25 Güler Yat. Holding 13,60 0,07 569,95 Halk GMYO 3,20 -0,31 174,77 Hatay Tekstil 13,33 -1,04 97,95 Hedef Girişim 7,15 -3,77 199,63 Hektaş 13,30 2,47 65,84 HUB Girişim 17,57 -0,73 87,14 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,90 93,86 ICBC Turkey Bank 6,53 -0,91 23,91 İdealist Danışmanlık 12,31 2,07 270,78 İdealist GMYO 6,30 -1,87 105,88 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,00 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,27 -1,55 23,38 İhlas Gazetecilik 4,61 -0,86 1,54 İhlas Holding 1,28 -1,54 40,66 İhlas Yayın Holding 1,20 0,00 43,95 İndeks Bilgisayar 16,12 -0,25 71,86 Info Yatırım 5,68 -1,39 196,64 İntema 20,30 0,50 119,22 Inveo Yatırım Holding 36,40 -3,70 373,34 İpek Doğal Enerji 11,90 -0,58 54,15 İskenderun Demir Çelik 9,39 0,97 20,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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