Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,42-2,32352,69
Acıpayam Selüloz16,81-1,35166,21
Adel Kalemcilik25,28-0,3961,02
Adese Alışveriş Ticaret2,73-2,5091,14
Afyon Çimento4,41-1,1293,57
Ak Enerji2,22-0,89103,67
Akbank6,15-1,76-24,17
Akçansa14,521,2649,78
Akdeniz Yatırım Hold.5,94-1,66181,52
Akfen GMYO4,751,7117,28
Akın Tekstil27,52-1,9299,56
Akiş GMYO3,64-1,6216,20
Akmerkez GMYO59,65-1,00166,24
Aksa11,28-1,5761,07
Aksa Enerji7,10-0,2886,84
Aksigorta8,060,0048,77
Aksu Enerji13,030,46-12,37
Alarko Carrıer233,00-0,85290,12
Alarko GMYO19,820,2034,85
Alarko Holding6,67-2,0613,54
Albaraka Türk1,810,5618,30
Alcatel Lucent Teletaş27,560,80128,90
Alkim Kağıt12,94-0,08138,76
Alkim Kimya13,80-0,58122,51
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,40-2,04485,37
Altınyunus Çeşme48,700,29387,49
Anadolu Efes21,90-0,092,92
Anadolu Grubu Holding22,76-0,0929,39
Anadolu Hayat Emek.7,88-0,7629,50
Anadolu Isuzu16,190,5633,03
Anadolu Sigorta6,97-1,1367,81
Anel Elektrik3,320,3088,33
Arçelik30,04-0,0744,15
ARD Bilişim Teknolojileri35,060,06

Arena Bilgisayar34,34-0,52371,38
Armada Bilgisayar49,660,85202,99
Arsan Tekstil7,45-1,46108,10
Artı Yatırım Holding6,001,69640,74
Aselsan17,24-2,2165,59
Ata GMYO5,25-3,1415,89
Atakule GMYO2,43-1,2226,56
Atlantis Yatırım Holding4,10-2,15310,00
Atlas Yat. Ort.1,83-3,1792,59
AvivaSA Emeklilik Hayat15,19-0,5213,31
Avrasya GMYO4,02-0,50166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,240,0078,02
Avrupa Yatırım Holding5,681,79268,83
Ayen Enerji5,49-0,5458,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,010,09402,74
Aygaz13,803,1413,62
Bagfaş19,05-1,0413,26
Bak Ambalaj20,36-1,17179,49
Balatacılar Balatacılık8,202,50561,29
Bantaş Ambalaj4,68-1,68117,25
Banvit40,42-1,89117,66
Baştaş Başkent Çimento12,503,31382,63
Batı Çimento4,47-0,4535,05
Batısöke Çimento2,480,8189,31
Bayrak Taban Sanayi10,19-0,97

Bera Holding21,849,91467,27
Berkosan Yalıtım7,076,00158,03
Beşiktaş Futbol Yat.4,09-2,3966,94
Beyaz Filo10,04-0,79220,78
Bilici Yatırım6,46-4,15125,37
Bim Mağazalar69,650,8750,73
Birko Mensucat1,140,88267,74
Birlik Mensucat2,51-2,33120,18
Bizim Mağazaları15,510,3240,07
Borusan Mannesmann17,968,7256,86
Borusan Yat. Paz.325,509,60443,28
Bosch Fren Sistemleri1.280,00-0,91344,79
Bossa14,21-2,4076,30
Brisa19,03-0,42102,90
Burçelik22,463,98286,57
Burçelik Vana61,000,58528,22
Bursa Çimento8,73-0,80118,07
Carrefoursa106,00-2,30300,80
Casa Emtia Petrol117,90-10,001155,59
Ceo Event Medya6,630,3081,04
Coca Cola İçecek63,252,1067,07
Cosmos Yat. Holding7,50-1,96267,65
Credıtwest Faktorıng5,68-0,7097,22
Çelebi92,85-0,80-6,54
Çelik Halat19,30-2,03196,92
Çemaş Döküm2,33-0,4385,88
Çemtaş14,750,2781,45
Çimbeton174,30-1,02322,44
Çimentaş34,300,00128,67
Çimsa15,830,5174,34
Çuhadaroğlu Metal7,190,98125,39
Dagi Giyim8,420,48236,80
Dagi Yatırım Holding12,71-3,64462,39
Dardanel28,803,60659,89
Datagate Bilgisayar15,24-1,1795,13
Demısaş Döküm6,35-1,2482,47
Denge Holding5,50-2,65301,46
Deniz GMYO3,25-0,9154,46
Derimod9,66-0,9235,29
Derlüks Deri9,07-1,20124,18
Desa Deri9,050,1199,34
Despec Bilgisayar11,85-0,17179,48
Deva Holding24,22-0,33171,29
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,281,90

Diriteks Diriliş Tekstil4,153,23432,05
Ditaş Doğan38,7210,00306,93
DO-CO496,00-0,80-12,06
Doğan Burda26,483,92336,24
Doğan Holding3,060,3370,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,1555,76
Doğusan3,71-1,8578,37
Doğuş GMYO9,06-0,77100,00
Doğuş Otomotiv27,48-1,08188,66
Döktaş Dökümcülük31,82-1,670,55
Duran Doğan Basım10,55-1,3158,66
Dyo Boya11,71-1,76138,98
Eczacıbaşı İlaç7,08-0,2893,94
Eczacıbaşı Yatırım21,300,85121,13
Edip Gayrimenkul3,04-0,33118,71
Ege Endüstri1.624,00-1,70188,68
Ege Gübre129,40-0,23162,50
Ege Profil30,40-3,49153,97
Ege Seramik9,89-0,70168,86
Egeplast22,006,8076,00
Ekiz Kimya7,500,001129,51
Emek Elektrik3,97-1,24149,69
Eminiş Ambalaj23,500,001446,05
Emlak Konut GMYO1,95-3,4734,70
Enerjisa Enerji10,900,4661,82
Enka İnşaat7,15-0,5628,09
Erbosan35,14-1,8440,67
Ereğli Demir Çelik13,571,1254,06
Ersu Gıda5,100,79146,38
Escort Teknoloji6,27-0,95351,08
Esenboğa Elektrik18,140,22

Etiler Gıda4,00-4,31242,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,98-2,21148,17
Euro Trend Yat. Ort.3,99-2,21234,22
Euro Yat. Ort.5,120,20354,81
Euro Yatırım Holding2,90-1,6993,33
Fade Gıda6,16-1,60

Fenerbahçe Futbol33,22-1,25129,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,65-2,2145,51
F-M İzmit Piston119,30-1,08151,89
Fonet Bilgi Teknolojileri11,10-0,6344,34
Ford Otosan123,00-0,7386,04
Formet Çelik Kapı4,39-1,1346,33
Frigo Pak Gıda22,845,45226,03
Galatasaray Sportif3,91-1,2692,61
Garanti Bankası9,34-1,68-16,16
Garanti Faktoring10,62-1,39174,42
Garanti Yat. Ort.3,210,63222,03
Gedik Y. Men. Değ.10,540,38235,14
Gediz Ambalaj26,885,58297,63
Gentaş5,05-0,20144,91
Gersan Elektrik6,262,7996,24
Global Men. Değ.5,35-1,83184,57
Global Yat. Holding4,61-0,43-5,34
Good-Year7,460,4084,20
Göltaş Çimento33,141,5986,28
Gözde Girişim6,83-1,1632,88
GSD Denizcilik4,980,4094,53
GSD Holding2,25-1,3251,01
Gübre Fabrik.46,94-0,47419,25
Güler Yat. Holding13,600,07569,95
Halk GMYO3,20-0,31174,77
Hatay Tekstil13,33-1,0497,95
Hedef Girişim7,15-3,77199,63
Hektaş13,302,4765,84
HUB Girişim17,57-0,7387,14
Hürriyet Gzt.2,21-0,9093,86
ICBC Turkey Bank6,53-0,9123,91
İdealist Danışmanlık12,312,07270,78
İdealist GMYO6,30-1,87105,88
İhlas Ev Aletleri1,850,00-40,89
İhlas Gayrimenkul1,27-1,5523,38
İhlas Gazetecilik4,61-0,861,54
İhlas Holding1,28-1,5440,66
İhlas Yayın Holding1,200,0043,95
İndeks Bilgisayar16,12-0,2571,86
Info Yatırım5,68-1,39196,64
İntema20,300,50119,22
Inveo Yatırım Holding36,40-3,70373,34
İpek Doğal Enerji11,90-0,5854,15
İskenderun Demir Çelik9,390,9720,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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