Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,16 -2,63 338,71 Acıpayam Selüloz 17,05 1,55 170,01 Adel Kalemcilik 25,08 -0,16 59,75 Adese Alışveriş Ticaret 2,87 -2,05 100,94 Afyon Çimento 4,47 0,90 96,20 Ak Enerji 2,22 0,00 103,67 Akbank 6,42 1,74 -20,84 Akçansa 16,43 4,19 69,48 Akdeniz Yatırım Hold. 5,88 -0,34 178,67 Akfen GMYO 4,77 0,42 17,78 Akın Tekstil 28,44 -3,07 106,24 Akiş GMYO 3,67 0,55 17,16 Akmerkez GMYO 65,75 -0,75 193,46 Aksa 11,74 0,26 67,63 Aksa Enerji 7,20 0,98 89,47 Aksigorta 8,44 2,55 55,78 Aksu Enerji 13,28 1,22 -10,69 Alarko Carrıer 234,10 -0,93 291,96 Alarko GMYO 20,46 1,69 39,20 Alarko Holding 6,78 0,59 15,41 Albaraka Türk 1,86 -0,53 21,57 Alcatel Lucent Teletaş 27,96 1,67 132,23 Alkim Kağıt 13,20 1,23 143,55 Alkim Kimya 14,02 0,86 126,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,39 0,00 482,93 Altınyunus Çeşme 47,90 -1,48 379,48 Anadolu Efes 22,04 1,47 3,58 Anadolu Grubu Holding 24,72 3,52 40,53 Anadolu Hayat Emek. 8,02 1,26 31,80 Anadolu Isuzu 18,30 6,71 50,37 Anadolu Sigorta 7,05 -0,56 69,74 Anel Elektrik 3,35 0,30 90,03 Arçelik 31,78 2,78 52,50 ARD Bilişim Teknolojileri 37,62 2,23 Arena Bilgisayar 34,76 0,52 377,15 Armada Bilgisayar 49,50 0,57 202,01 Arsan Tekstil 7,47 0,00 108,66 Artı Yatırım Holding 5,95 0,00 634,57 Aselsan 17,66 0,68 69,63 Ata GMYO 5,39 1,13 18,98 Atakule GMYO 2,45 0,82 27,60 Atlantis Yatırım Holding 4,19 2,20 319,00 Atlas Yat. Ort. 1,90 3,83 99,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,72 2,81 17,27 Avrasya GMYO 4,04 0,75 167,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 1,22 81,87 Avrupa Yatırım Holding 5,77 1,23 274,68 Ayen Enerji 5,52 0,00 59,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,39 2,61 420,09 Aygaz 14,59 6,03 20,12 Bagfaş 19,81 3,18 17,78 Bak Ambalaj 21,96 3,58 201,46 Balatacılar Balatacılık 8,00 0,13 545,16 Bantaş Ambalaj 4,80 1,69 122,82 Banvit 40,84 -0,83 119,92 Baştaş Başkent Çimento 12,90 8,40 398,07 Batı Çimento 4,60 0,66 38,97 Batısöke Çimento 2,42 0,41 84,73 Bayrak Taban Sanayi 10,62 4,02 Bera Holding 19,66 -9,98 410,65 Berkosan Yalıtım 7,30 -0,41 166,42 Beşiktaş Futbol Yat. 3,97 -3,87 62,04 Beyaz Filo 9,92 -1,00 216,95 Bilici Yatırım 6,55 -1,50 128,50 Bim Mağazalar 69,80 -0,50 51,05 Birko Mensucat 1,13 0,00 264,52 Birlik Mensucat 2,60 0,39 128,07 Bizim Mağazaları 15,42 -0,13 39,26 Borusan Mannesmann 19,25 5,94 68,12 Borusan Yat. Paz. 317,80 -2,69 430,43 Bosch Fren Sistemleri 1.251,00 -2,27 334,71 Bossa 13,92 -1,83 72,70 Brisa 19,25 0,89 105,25 Burçelik 22,00 0,73 278,66 Burçelik Vana 60,00 -1,56 517,92 Bursa Çimento 8,94 0,00 123,31 Carrefoursa 104,00 -1,79 293,24 Casa Emtia Petrol 133,50 9,97 1321,73 Ceo Event Medya 6,72 1,20 83,50 Coca Cola İçecek 64,25 0,39 69,71 Cosmos Yat. Holding 7,60 -4,40 272,55 Credıtwest Faktorıng 5,82 0,69 102,08 Çelebi 96,30 1,96 -3,07 Çelik Halat 18,53 -1,96 185,08 Çemaş Döküm 2,35 0,43 87,47 Çemtaş 15,48 1,57 90,43 Çimbeton 178,00 1,31 331,41 Çimentaş 33,44 -1,59 122,93 Çimsa 16,87 1,63 85,79 Çuhadaroğlu Metal 7,85 7,24 146,08 Dagi Giyim 8,56 0,94 242,40 Dagi Yatırım Holding 12,67 0,00 460,62 Dardanel 28,44 -1,93 650,40 Datagate Bilgisayar 15,49 0,85 98,34 Demısaş Döküm 6,35 0,00 82,47 Denge Holding 5,25 -4,55 283,21 Deniz GMYO 3,26 0,31 54,93 Derimod 9,88 1,13 38,38 Derlüks Deri 9,05 -0,44 123,69 Desa Deri 9,10 0,11 100,44 Despec Bilgisayar 12,24 2,86 188,68 Deva Holding 24,54 1,83 174,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,63 1,57 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 0,00 438,46 Ditaş Doğan 36,78 -5,01 286,54 DO-CO 496,40 0,28 -11,99 Doğan Burda 24,36 -5,36 301,32 Doğan Holding 3,11 1,63 73,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 -0,76 57,58 Doğusan 4,11 -0,96 97,60 Doğuş GMYO 9,14 1,33 101,77 Doğuş Otomotiv 27,26 -0,87 186,34 Döktaş Dökümcülük 31,56 -1,31 -0,27 Duran Doğan Basım 10,54 -0,85 58,51 Dyo Boya 11,87 1,11 142,24 Eczacıbaşı İlaç 7,11 0,28 94,76 Eczacıbaşı Yatırım 21,38 0,28 121,96 Edip Gayrimenkul 3,05 0,33 119,42 Ege Endüstri 1.587,00 -2,06 182,10 Ege Gübre 133,90 0,15 171,63 Ege Profil 31,40 -0,88 162,32 Ege Seramik 10,40 2,46 182,72 Egeplast 24,92 9,97 99,36 Ekiz Kimya 7,02 0,14 1050,82 Emek Elektrik 4,00 0,00 151,57 Eminiş Ambalaj 25,00 4,08 1544,74 Emlak Konut GMYO 2,02 1,51 39,53 Enerjisa Enerji 11,14 0,18 65,38 Enka İnşaat 7,30 1,25 30,78 Erbosan 38,40 4,63 53,72 Ereğli Demir Çelik 14,32 -0,14 62,57 Ersu Gıda 5,06 0,20 144,44 Escort Teknoloji 6,31 0,16 353,96 Esenboğa Elektrik 18,12 -0,17 Etiler Gıda 4,49 8,19 284,55 Euro Kapital Yat. Ort. 4,00 -3,61 149,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,95 -0,75 230,87 Euro Yat. Ort. 4,91 0,00 336,15 Euro Yatırım Holding 2,89 -0,69 92,67 Fade Gıda 6,13 -0,81 Fenerbahçe Futbol 31,98 -4,65 121,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,75 1,81 47,70 F-M İzmit Piston 118,90 -0,83 151,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,21 0,09 45,77 Ford Otosan 124,10 -0,08 87,70 Formet Çelik Kapı 4,45 0,23 48,33 Frigo Pak Gıda 21,80 -2,68 211,19 Galatasaray Sportif 4,04 3,06 99,01 Garanti Bankası 9,72 1,99 -12,75 Garanti Faktoring 10,63 -0,75 174,68 Garanti Yat. Ort. 3,24 -3,28 225,04 Gedik Y. Men. Değ. 10,90 -1,45 246,59 Gediz Ambalaj 26,10 -6,79 286,09 Gentaş 5,25 3,14 154,61 Gersan Elektrik 6,39 1,11 100,31 Global Men. Değ. 5,46 0,00 190,43 Global Yat. Holding 4,64 0,65 -4,72 Good-Year 7,55 1,07 86,42 Göltaş Çimento 34,02 1,73 91,23 Gözde Girişim 6,98 1,31 35,80 GSD Denizcilik 4,97 0,40 94,14 GSD Holding 2,33 1,30 56,38 Gübre Fabrik. 48,00 0,29 430,97 Güler Yat. Holding 13,15 -2,01 547,78 Halk GMYO 3,35 -0,59 187,65 Hatay Tekstil 14,08 3,53 109,09 Hedef Girişim 7,44 1,50 211,78 Hektaş 14,15 4,81 76,43 HUB Girişim 18,74 3,65 99,60 Hürriyet Gzt. 2,26 0,44 98,25 ICBC Turkey Bank 6,56 0,15 24,48 İdealist Danışmanlık 13,50 5,14 306,63 İdealist GMYO 6,29 -0,79 105,56 İhlas Ev Aletleri 1,91 2,69 -38,98 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,57 25,33 İhlas Gazetecilik 4,59 -0,22 1,10 İhlas Holding 1,35 4,65 48,35 İhlas Yayın Holding 1,21 1,68 45,15 İndeks Bilgisayar 16,38 0,80 74,63 Info Yatırım 6,00 3,99 213,35 İntema 21,06 -1,40 127,43 Inveo Yatırım Holding 37,74 3,85 390,77 İpek Doğal Enerji 12,02 1,01 55,70 İskenderun Demir Çelik 9,62 0,00 23,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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