Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,28 -2,24 345,16 Acıpayam Selüloz 17,10 2,27 170,80 Adel Kalemcilik 26,16 0,00 66,62 Adese Alışveriş Ticaret 2,95 1,37 106,54 Afyon Çimento 4,82 0,21 111,56 Ak Enerji 2,21 0,00 102,75 Akbank 6,54 1,24 -19,36 Akçansa 16,88 0,30 74,12 Akdeniz Yatırım Hold. 5,80 1,05 174,88 Akfen GMYO 5,13 -0,58 26,67 Akın Tekstil 32,96 3,71 139,01 Akiş GMYO 3,69 -2,89 17,80 Akmerkez GMYO 65,90 0,69 194,13 Aksa 11,92 0,76 70,20 Aksa Enerji 7,20 2,71 89,47 Aksigorta 8,88 -0,22 63,90 Aksu Enerji 14,25 -0,35 -4,17 Alarko Carrıer 354,40 4,20 493,38 Alarko GMYO 23,98 5,83 63,15 Alarko Holding 7,71 3,07 31,24 Albaraka Türk 2,01 -0,50 31,37 Alcatel Lucent Teletaş 28,36 -0,56 135,55 Alkim Kağıt 13,74 2,38 153,52 Alkim Kimya 14,57 2,61 134,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 0,00 485,37 Altınyunus Çeşme 45,96 -0,09 360,06 Anadolu Efes 23,16 0,87 8,85 Anadolu Grubu Holding 25,92 1,81 47,36 Anadolu Hayat Emek. 8,05 0,50 32,29 Anadolu Isuzu 17,26 1,23 41,82 Anadolu Sigorta 7,15 -0,28 72,14 Anel Elektrik 3,10 0,00 75,85 Arçelik 30,38 1,47 45,78 ARD Bilişim Teknolojileri 46,42 -1,78 Arena Bilgisayar 34,78 1,28 377,42 Armada Bilgisayar 49,88 0,81 204,33 Arsan Tekstil 7,11 1,28 98,60 Artı Yatırım Holding 5,70 -1,72 603,70 Aselsan 18,05 0,73 73,85 Ata GMYO 5,42 1,31 19,65 Atakule GMYO 2,63 2,73 36,98 Atlantis Yatırım Holding 6,18 9,96 518,00 Atlas Yat. Ort. 1,82 -0,55 91,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,57 2,86 23,61 Avrasya GMYO 4,13 -0,24 173,51 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 0,00 80,22 Avrupa Yatırım Holding 5,66 0,89 267,53 Ayen Enerji 5,46 0,18 57,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,20 1,17 411,42 Aygaz 14,27 0,99 17,49 Bagfaş 22,34 7,61 32,82 Bak Ambalaj 20,72 -0,86 184,43 Balatacılar Balatacılık 7,40 -1,33 496,77 Bantaş Ambalaj 4,68 -1,06 117,25 Banvit 45,46 -0,74 144,80 Baştaş Başkent Çimento 12,00 0,84 363,32 Batı Çimento 4,65 0,22 40,48 Batısöke Çimento 2,49 0,00 90,08 Bayrak Taban Sanayi 11,34 -1,22 Bera Holding 16,82 1,94 336,88 Berkosan Yalıtım 8,20 1,99 199,27 Beşiktaş Futbol Yat. 4,69 -0,21 91,43 Beyaz Filo 9,99 -0,20 219,19 Bilici Yatırım 6,35 0,16 121,53 Bim Mağazalar 73,80 2,50 59,71 Birko Mensucat 1,13 1,80 264,52 Birlik Mensucat 2,89 1,40 153,51 Bizim Mağazaları 15,63 1,63 41,15 Borusan Mannesmann 29,48 5,97 157,47 Borusan Yat. Paz. 562,50 0,97 838,85 Bosch Fren Sistemleri 1.216,50 -0,79 322,72 Bossa 15,95 -5,84 97,89 Brisa 20,00 1,68 113,24 Burçelik 20,94 -0,76 260,41 Burçelik Vana 53,50 -2,73 450,98 Bursa Çimento 9,24 0,43 130,80 Carrefoursa 85,80 8,81 224,42 Casa Emtia Petrol 100,50 -9,95 970,29 Ceo Event Medya 6,54 -0,46 78,58 Coca Cola İçecek 63,60 1,92 67,99 Cosmos Yat. Holding 7,21 -2,44 253,43 Credıtwest Faktorıng 5,74 0,88 99,31 Çelebi 149,90 4,83 50,88 Çelik Halat 18,10 -0,66 178,46 Çemaş Döküm 2,27 0,89 81,09 Çemtaş 15,18 0,86 86,74 Çimbeton 216,20 -1,95 423,99 Çimentaş 32,92 0,43 119,47 Çimsa 18,13 0,95 99,67 Çuhadaroğlu Metal 7,66 0,13 140,13 Dagi Giyim 8,38 -0,12 235,20 Dagi Yatırım Holding 11,97 0,00 429,65 Dardanel 26,52 0,08 599,74 Datagate Bilgisayar 15,15 -1,17 93,98 Demısaş Döküm 6,20 0,32 78,16 Denge Holding 5,50 -1,79 301,46 Deniz GMYO 3,30 0,61 56,83 Derimod 9,62 -0,52 34,73 Derlüks Deri 9,06 -1,84 123,94 Desa Deri 9,52 1,28 109,69 Despec Bilgisayar 12,03 -0,66 183,73 Deva Holding 24,32 0,58 172,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 -0,09 Diriteks Diriliş Tekstil 3,80 0,00 387,18 Ditaş Doğan 32,20 0,31 238,41 DO-CO 562,80 5,04 -0,21 Doğan Burda 23,28 2,37 283,53 Doğan Holding 3,20 1,27 78,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 1,92 60,61 Doğusan 3,70 -1,07 77,88 Doğuş GMYO 8,75 0,34 93,16 Doğuş Otomotiv 26,30 0,31 176,26 Döktaş Dökümcülük 30,92 0,26 -2,29 Duran Doğan Basım 10,27 0,10 54,45 Dyo Boya 11,55 1,23 135,71 Eczacıbaşı İlaç 7,09 0,57 94,21 Eczacıbaşı Yatırım 24,34 3,40 152,69 Edip Gayrimenkul 3,01 0,00 116,55 Ege Endüstri 1.590,40 -0,04 182,71 Ege Gübre 163,40 7,85 231,47 Ege Profil 32,56 1,06 172,01 Ege Seramik 9,92 0,20 169,67 Egeplast 26,00 0,00 108,00 Ekiz Kimya 7,22 0,00 1083,61 Emek Elektrik 5,59 2,76 251,57 Eminiş Ambalaj 34,18 9,97 2148,68 Emlak Konut GMYO 2,17 0,46 49,90 Enerjisa Enerji 11,80 1,29 75,18 Enka İnşaat 7,37 1,24 32,03 Erbosan 40,38 2,07 61,65 Ereğli Demir Çelik 14,01 -1,34 59,05 Ersu Gıda 4,99 0,00 141,06 Escort Teknoloji 6,40 -0,31 360,43 Esenboğa Elektrik 17,87 3,29 Etiler Gıda 4,20 1,20 259,71 Euro Kapital Yat. Ort. 3,87 1,04 141,31 Euro Trend Yat. Ort. 3,65 -1,88 205,74 Euro Yat. Ort. 4,20 -8,70 273,09 Euro Yatırım Holding 2,80 0,72 86,67 Fade Gıda 6,50 0,78 Fenerbahçe Futbol 29,58 0,27 104,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,60 -0,15 44,42 F-M İzmit Piston 115,40 -0,69 143,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,20 0,16 58,65 Ford Otosan 125,40 -0,16 89,67 Formet Çelik Kapı 4,32 0,00 44,00 Frigo Pak Gıda 21,94 1,29 213,19 Galatasaray Sportif 4,11 0,74 102,46 Garanti Bankası 10,08 0,40 -9,52 Garanti Faktoring 10,70 0,09 176,49 Garanti Yat. Ort. 3,40 -3,41 241,09 Gedik Y. Men. Değ. 12,47 -4,08 296,51 Gediz Ambalaj 29,70 8,00 339,35 Gentaş 5,43 1,69 163,33 Gersan Elektrik 6,29 0,16 97,18 Global Men. Değ. 5,84 3,55 210,64 Global Yat. Holding 4,65 0,87 -4,52 Good-Year 8,12 0,87 100,49 Göltaş Çimento 38,80 2,27 118,10 Gözde Girişim 7,66 0,79 49,03 GSD Denizcilik 5,01 -0,40 95,70 GSD Holding 2,42 0,83 62,42 Gübre Fabrik. 56,80 9,97 528,32 Güler Yat. Holding 12,22 -0,57 501,97 Halk GMYO 3,73 -9,90 220,27 Hatay Tekstil 14,84 6,76 120,38 Hedef Girişim 8,39 3,33 251,59 Hektaş 15,88 1,79 98,00 HUB Girişim 17,94 -0,55 91,08 Hürriyet Gzt. 2,15 0,00 88,60 ICBC Turkey Bank 6,61 1,85 25,43 İdealist Danışmanlık 14,72 -1,87 343,37 İdealist GMYO 6,85 -0,44 123,86 İhlas Ev Aletleri 2,02 -0,98 -35,46 İhlas Gayrimenkul 1,29 0,00 25,33 İhlas Gazetecilik 4,39 -0,23 -3,30 İhlas Holding 1,23 -0,81 35,16 İhlas Yayın Holding 1,18 0,00 41,55 İndeks Bilgisayar 17,20 0,12 83,37 Info Yatırım 6,17 -1,59 222,23 İntema 23,28 2,74 151,40 Inveo Yatırım Holding 47,62 9,98 519,25 İpek Doğal Enerji 12,44 1,22 61,14 İskenderun Demir Çelik 9,98 -0,89 27,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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