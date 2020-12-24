Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,15 -1,93 338,17 Acıpayam Selüloz 16,87 -1,29 167,16 Adel Kalemcilik 26,30 -0,68 67,52 Adese Alışveriş Ticaret 2,89 -1,37 102,34 Afyon Çimento 4,66 -1,69 104,54 Ak Enerji 2,21 -0,90 102,75 Akbank 6,45 -0,15 -20,47 Akçansa 16,57 -0,48 70,92 Akdeniz Yatırım Hold. 5,78 0,17 173,93 Akfen GMYO 4,98 -0,80 22,96 Akın Tekstil 32,06 -3,14 132,49 Akiş GMYO 3,56 -2,20 13,65 Akmerkez GMYO 67,50 -0,74 201,28 Aksa 13,54 4,80 93,34 Aksa Enerji 7,32 -0,68 92,63 Aksigorta 8,87 -0,34 63,72 Aksu Enerji 14,32 -1,24 -3,70 Alarko Carrıer 398,50 6,52 567,22 Alarko GMYO 25,54 2,82 73,76 Alarko Holding 7,64 -0,65 30,05 Albaraka Türk 2,06 1,98 34,64 Alcatel Lucent Teletaş 29,60 4,96 145,85 Alkim Kağıt 13,63 -1,94 151,49 Alkim Kimya 14,44 -1,70 132,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,37 2,16 478,05 Altınyunus Çeşme 45,74 0,00 357,86 Anadolu Efes 22,86 -0,78 7,44 Anadolu Grubu Holding 26,00 -0,08 47,81 Anadolu Hayat Emek. 8,04 0,12 32,13 Anadolu Isuzu 16,88 -1,34 38,70 Anadolu Sigorta 7,11 -0,14 71,18 Anel Elektrik 3,07 -0,65 74,15 Arçelik 30,40 -1,04 45,87 ARD Bilişim Teknolojileri 47,34 0,77 Arena Bilgisayar 33,70 -1,17 362,60 Armada Bilgisayar 49,20 -0,32 200,18 Arsan Tekstil 6,98 -0,29 94,97 Artı Yatırım Holding 5,70 0,00 603,70 Arzum Ev Aletleri 18,70 Aselsan 18,03 0,28 73,66 Ata GMYO 5,48 0,18 20,97 Atakule GMYO 2,55 -2,67 32,81 Atlantis Yatırım Holding 5,46 0,00 446,00 Atlas Yat. Ort. 1,81 0,00 90,48 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,61 0,36 23,90 Avrasya GMYO 4,06 -1,22 168,87 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -0,92 78,02 Avrupa Yatırım Holding 5,60 0,36 263,64 Ayen Enerji 5,51 -0,54 58,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 2,23 401,83 Aygaz 14,34 -0,69 18,06 Bagfaş 20,72 -2,81 23,19 Bak Ambalaj 21,06 -2,23 189,10 Balatacılar Balatacılık 7,30 0,00 488,71 Bantaş Ambalaj 4,68 0,21 117,25 Banvit 48,52 1,25 161,28 Baştaş Başkent Çimento 11,90 3,48 359,46 Batı Çimento 4,61 -0,22 39,27 Batısöke Çimento 2,58 -0,77 96,95 Bayrak Taban Sanayi 11,01 -2,13 Bera Holding 16,54 0,18 329,61 Berkosan Yalıtım 8,45 1,93 208,39 Beşiktaş Futbol Yat. 4,74 0,00 93,47 Beyaz Filo 10,03 0,50 220,46 Bilici Yatırım 6,37 -0,31 122,23 Bim Mağazalar 73,50 -0,61 59,06 Birko Mensucat 1,17 0,00 277,42 Birlik Mensucat 2,89 0,35 153,51 Bizim Mağazaları 15,47 -0,77 39,71 Borusan Mannesmann 33,60 9,80 193,45 Borusan Yat. Paz. 653,90 6,71 991,41 Bosch Fren Sistemleri 1.221,90 0,00 324,60 Bossa 16,67 2,77 106,82 Brisa 20,18 -0,69 115,16 Burçelik 21,08 -0,09 262,82 Burçelik Vana 54,15 -1,10 457,67 Bursa Çimento 9,28 0,32 131,80 Carrefoursa 81,60 -3,83 208,54 Casa Emtia Petrol 101,00 0,50 975,61 Ceo Event Medya 6,53 -0,15 78,31 Coca Cola İçecek 61,55 -1,52 62,57 Cosmos Yat. Holding 8,05 7,33 294,61 Credıtwest Faktorıng 6,35 5,66 120,49 Çelebi 168,90 7,37 70,01 Çelik Halat 18,04 0,22 177,54 Çemaş Döküm 2,22 0,00 77,10 Çemtaş 14,92 -0,20 83,54 Çimbeton 215,40 2,96 422,06 Çimentaş 32,78 -1,74 118,53 Çimsa 18,01 -0,17 98,35 Çuhadaroğlu Metal 7,75 0,39 142,95 Dagi Giyim 8,12 -0,98 224,80 Dagi Yatırım Holding 11,75 -0,25 419,91 Dardanel 31,08 6,66 720,05 Datagate Bilgisayar 15,21 0,53 94,75 Demısaş Döküm 6,14 -0,65 76,44 Denge Holding 5,50 0,00 301,46 Deniz GMYO 3,28 -0,61 55,88 Derimod 9,60 -0,31 34,45 Derlüks Deri 8,90 -1,11 119,98 Desa Deri 9,68 1,26 113,22 Despec Bilgisayar 12,20 2,01 187,74 Deva Holding 24,64 1,57 175,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,06 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 0,00 380,77 Ditaş Doğan 31,94 0,31 235,68 DO-CO 571,60 2,36 1,35 Doğan Burda 22,52 -0,79 271,00 Doğan Holding 3,08 0,00 71,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 0,00 59,39 Doğusan 3,82 4,09 83,65 Doğuş GMYO 8,65 0,12 90,95 Doğuş Otomotiv 26,28 -0,08 176,05 Döktaş Dökümcülük 30,60 0,33 -3,30 Duran Doğan Basım 10,20 -0,10 53,40 Dyo Boya 11,34 -0,61 131,43 Eczacıbaşı İlaç 7,63 4,81 109,01 Eczacıbaşı Yatırım 28,46 9,97 195,46 Edip Gayrimenkul 2,99 -1,32 115,11 Ege Endüstri 1.580,70 -0,21 180,98 Ege Gübre 152,40 -2,93 209,15 Ege Profil 32,60 -0,12 172,35 Ege Seramik 9,73 -0,82 164,51 Egeplast 24,48 -2,08 95,84 Ekiz Kimya 6,78 1,35 1011,48 Emek Elektrik 6,57 9,87 313,21 Eminiş Ambalaj 35,90 5,03 2261,84 Emlak Konut GMYO 2,15 -1,38 48,51 Enerjisa Enerji 11,80 0,85 75,18 Enka İnşaat 7,41 0,27 32,75 Erbosan 42,26 -2,85 69,18 Ereğli Demir Çelik 14,13 -0,63 60,41 Ersu Gıda 4,97 -0,40 140,10 Escort Teknoloji 6,33 0,00 355,40 Esenboğa Elektrik 17,80 0,28 Etiler Gıda 4,10 1,74 251,15 Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 -1,06 132,58 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,00 204,07 Euro Yat. Ort. 4,50 -1,10 299,73 Euro Yatırım Holding 2,75 -1,43 83,33 Fade Gıda 6,47 -1,37 Fenerbahçe Futbol 30,44 2,49 110,37 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,71 -2,75 46,83 F-M İzmit Piston 114,90 0,17 142,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,34 1,06 60,47 Ford Otosan 124,30 0,32 88,01 Formet Çelik Kapı 4,60 2,22 53,33 Frigo Pak Gıda 21,44 -1,11 206,05 Galatasaray Sportif 4,11 -0,96 102,46 Garanti Bankası 9,94 -0,20 -10,77 Garanti Faktoring 10,64 0,09 174,94 Garanti Yat. Ort. 3,28 -1,20 229,05 Gedik Y. Men. Değ. 13,00 0,46 313,36 Gediz Ambalaj 28,40 -6,08 320,12 Gentaş 5,77 4,34 179,82 Gersan Elektrik 6,41 2,56 100,94 Global Men. Değ. 5,89 -1,67 213,30 Global Yat. Holding 4,75 -1,66 -2,46 Good-Year 8,08 -0,37 99,51 Göltaş Çimento 38,82 -0,51 118,21 Gözde Girişim 7,68 -0,65 49,42 GSD Denizcilik 5,03 0,20 96,48 GSD Holding 2,47 0,82 65,77 Gübre Fabrik. 62,45 9,95 590,82 Güler Yat. Holding 12,19 1,16 500,49 Halk GMYO 3,49 -6,43 199,67 Hatay Tekstil 15,98 4,51 137,30 Hedef Girişim 8,45 -0,82 254,11 Hektaş 15,78 0,00 96,76 HUB Girişim 17,95 0,06 91,19 Hürriyet Gzt. 2,13 -0,47 86,84 ICBC Turkey Bank 6,54 0,31 24,10 İdealist Danışmanlık 14,50 -2,03 336,75 İdealist GMYO 6,78 -1,45 121,57 İhlas Ev Aletleri 2,07 -2,82 -33,87 İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 24,36 İhlas Gazetecilik 4,60 1,55 1,32 İhlas Holding 1,22 -0,81 34,07 İhlas Yayın Holding 1,17 -0,85 40,35 İndeks Bilgisayar 17,22 0,70 83,59 Info Yatırım 6,30 2,11 229,02 İntema 27,02 9,93 191,79 Inveo Yatırım Holding 52,35 9,93 580,75 İpek Doğal Enerji 12,53 -0,95 62,31 İskenderun Demir Çelik 9,99 -0,10 27,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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