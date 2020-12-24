Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.12.2020 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,15-1,93338,17
Acıpayam Selüloz16,87-1,29167,16
Adel Kalemcilik26,30-0,6867,52
Adese Alışveriş Ticaret2,89-1,37102,34
Afyon Çimento4,66-1,69104,54
Ak Enerji2,21-0,90102,75
Akbank6,45-0,15-20,47
Akçansa16,57-0,4870,92
Akdeniz Yatırım Hold.5,780,17173,93
Akfen GMYO4,98-0,8022,96
Akın Tekstil32,06-3,14132,49
Akiş GMYO3,56-2,2013,65
Akmerkez GMYO67,50-0,74201,28
Aksa13,544,8093,34
Aksa Enerji7,32-0,6892,63
Aksigorta8,87-0,3463,72
Aksu Enerji14,32-1,24-3,70
Alarko Carrıer398,506,52567,22
Alarko GMYO25,542,8273,76
Alarko Holding7,64-0,6530,05
Albaraka Türk2,061,9834,64
Alcatel Lucent Teletaş29,604,96145,85
Alkim Kağıt13,63-1,94151,49
Alkim Kimya14,44-1,70132,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,372,16478,05
Altınyunus Çeşme45,740,00357,86
Anadolu Efes22,86-0,787,44
Anadolu Grubu Holding26,00-0,0847,81
Anadolu Hayat Emek.8,040,1232,13
Anadolu Isuzu16,88-1,3438,70
Anadolu Sigorta7,11-0,1471,18
Anel Elektrik3,07-0,6574,15
Arçelik30,40-1,0445,87
ARD Bilişim Teknolojileri47,340,77

Arena Bilgisayar33,70-1,17362,60
Armada Bilgisayar49,20-0,32200,18
Arsan Tekstil6,98-0,2994,97
Artı Yatırım Holding5,700,00603,70
Arzum Ev Aletleri18,70

Aselsan18,030,2873,66
Ata GMYO5,480,1820,97
Atakule GMYO2,55-2,6732,81
Atlantis Yatırım Holding5,460,00446,00
Atlas Yat. Ort.1,810,0090,48
AvivaSA Emeklilik Hayat16,610,3623,90
Avrasya GMYO4,06-1,22168,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-0,9278,02
Avrupa Yatırım Holding5,600,36263,64
Ayen Enerji5,51-0,5458,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,992,23401,83
Aygaz14,34-0,6918,06
Bagfaş20,72-2,8123,19
Bak Ambalaj21,06-2,23189,10
Balatacılar Balatacılık7,300,00488,71
Bantaş Ambalaj4,680,21117,25
Banvit48,521,25161,28
Baştaş Başkent Çimento11,903,48359,46
Batı Çimento4,61-0,2239,27
Batısöke Çimento2,58-0,7796,95
Bayrak Taban Sanayi11,01-2,13

Bera Holding16,540,18329,61
Berkosan Yalıtım8,451,93208,39
Beşiktaş Futbol Yat.4,740,0093,47
Beyaz Filo10,030,50220,46
Bilici Yatırım6,37-0,31122,23
Bim Mağazalar73,50-0,6159,06
Birko Mensucat1,170,00277,42
Birlik Mensucat2,890,35153,51
Bizim Mağazaları15,47-0,7739,71
Borusan Mannesmann33,609,80193,45
Borusan Yat. Paz.653,906,71991,41
Bosch Fren Sistemleri1.221,900,00324,60
Bossa16,672,77106,82
Brisa20,18-0,69115,16
Burçelik21,08-0,09262,82
Burçelik Vana54,15-1,10457,67
Bursa Çimento9,280,32131,80
Carrefoursa81,60-3,83208,54
Casa Emtia Petrol101,000,50975,61
Ceo Event Medya6,53-0,1578,31
Coca Cola İçecek61,55-1,5262,57
Cosmos Yat. Holding8,057,33294,61
Credıtwest Faktorıng6,355,66120,49
Çelebi168,907,3770,01
Çelik Halat18,040,22177,54
Çemaş Döküm2,220,0077,10
Çemtaş14,92-0,2083,54
Çimbeton215,402,96422,06
Çimentaş32,78-1,74118,53
Çimsa18,01-0,1798,35
Çuhadaroğlu Metal7,750,39142,95
Dagi Giyim8,12-0,98224,80
Dagi Yatırım Holding11,75-0,25419,91
Dardanel31,086,66720,05
Datagate Bilgisayar15,210,5394,75
Demısaş Döküm6,14-0,6576,44
Denge Holding5,500,00301,46
Deniz GMYO3,28-0,6155,88
Derimod9,60-0,3134,45
Derlüks Deri8,90-1,11119,98
Desa Deri9,681,26113,22
Despec Bilgisayar12,202,01187,74
Deva Holding24,641,57175,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,060,00

Diriteks Diriliş Tekstil3,750,00380,77
Ditaş Doğan31,940,31235,68
DO-CO571,602,361,35
Doğan Burda22,52-0,79271,00
Doğan Holding3,080,0071,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,824,0983,65
Doğuş GMYO8,650,1290,95
Doğuş Otomotiv26,28-0,08176,05
Döktaş Dökümcülük30,600,33-3,30
Duran Doğan Basım10,20-0,1053,40
Dyo Boya11,34-0,61131,43
Eczacıbaşı İlaç7,634,81109,01
Eczacıbaşı Yatırım28,469,97195,46
Edip Gayrimenkul2,99-1,32115,11
Ege Endüstri1.580,70-0,21180,98
Ege Gübre152,40-2,93209,15
Ege Profil32,60-0,12172,35
Ege Seramik9,73-0,82164,51
Egeplast24,48-2,0895,84
Ekiz Kimya6,781,351011,48
Emek Elektrik6,579,87313,21
Eminiş Ambalaj35,905,032261,84
Emlak Konut GMYO2,15-1,3848,51
Enerjisa Enerji11,800,8575,18
Enka İnşaat7,410,2732,75
Erbosan42,26-2,8569,18
Ereğli Demir Çelik14,13-0,6360,41
Ersu Gıda4,97-0,40140,10
Escort Teknoloji6,330,00355,40
Esenboğa Elektrik17,800,28

Etiler Gıda4,101,74251,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-1,06132,58
Euro Trend Yat. Ort.3,630,00204,07
Euro Yat. Ort.4,50-1,10299,73
Euro Yatırım Holding2,75-1,4383,33
Fade Gıda6,47-1,37

Fenerbahçe Futbol30,442,49110,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,71-2,7546,83
F-M İzmit Piston114,900,17142,60
Fonet Bilgi Teknolojileri12,341,0660,47
Ford Otosan124,300,3288,01
Formet Çelik Kapı4,602,2253,33
Frigo Pak Gıda21,44-1,11206,05
Galatasaray Sportif4,11-0,96102,46
Garanti Bankası9,94-0,20-10,77
Garanti Faktoring10,640,09174,94
Garanti Yat. Ort.3,28-1,20229,05
Gedik Y. Men. Değ.13,000,46313,36
Gediz Ambalaj28,40-6,08320,12
Gentaş5,774,34179,82
Gersan Elektrik6,412,56100,94
Global Men. Değ.5,89-1,67213,30
Global Yat. Holding4,75-1,66-2,46
Good-Year8,08-0,3799,51
Göltaş Çimento38,82-0,51118,21
Gözde Girişim7,68-0,6549,42
GSD Denizcilik5,030,2096,48
GSD Holding2,470,8265,77
Gübre Fabrik.62,459,95590,82
Güler Yat. Holding12,191,16500,49
Halk GMYO3,49-6,43199,67
Hatay Tekstil15,984,51137,30
Hedef Girişim8,45-0,82254,11
Hektaş15,780,0096,76
HUB Girişim17,950,0691,19
Hürriyet Gzt.2,13-0,4786,84
ICBC Turkey Bank6,540,3124,10
İdealist Danışmanlık14,50-2,03336,75
İdealist GMYO6,78-1,45121,57
İhlas Ev Aletleri2,07-2,82-33,87
İhlas Gayrimenkul1,28-1,5424,36
İhlas Gazetecilik4,601,551,32
İhlas Holding1,22-0,8134,07
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar17,220,7083,59
Info Yatırım6,302,11229,02
İntema27,029,93191,79
Inveo Yatırım Holding52,359,93580,75
İpek Doğal Enerji12,53-0,9562,31
İskenderun Demir Çelik9,99-0,1027,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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