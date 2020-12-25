Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,17 -0,73 339,25 Acıpayam Selüloz 16,80 0,18 166,05 Adel Kalemcilik 26,60 2,31 69,43 Adese Alışveriş Ticaret 3,05 -1,93 113,54 Afyon Çimento 4,75 2,59 108,49 Ak Enerji 2,22 0,45 103,67 Akbank 6,56 0,15 -19,11 Akçansa 17,80 5,51 83,61 Akdeniz Yatırım Hold. 5,55 -1,94 163,03 Akfen GMYO 4,85 -1,02 19,75 Akın Tekstil 30,76 -3,57 123,06 Akiş GMYO 3,56 0,00 13,65 Akmerkez GMYO 66,80 0,38 198,15 Aksa 13,44 0,90 91,91 Aksa Enerji 7,22 0,56 90,00 Aksigorta 9,20 -0,54 69,81 Aksu Enerji 14,18 -0,91 -4,64 Alarko Carrıer 349,90 -5,43 485,85 Alarko GMYO 23,84 -1,08 62,20 Alarko Holding 7,69 1,59 30,90 Albaraka Türk 2,04 0,00 33,33 Alcatel Lucent Teletaş 30,14 0,87 150,33 Alkim Kağıt 13,88 1,68 156,10 Alkim Kimya 14,53 0,90 134,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,38 1,71 480,49 Altınyunus Çeşme 46,22 -0,64 362,66 Anadolu Efes 23,50 0,51 10,44 Anadolu Grubu Holding 27,78 -0,79 57,93 Anadolu Hayat Emek. 8,27 0,73 35,91 Anadolu Isuzu 17,61 3,47 44,70 Anadolu Sigorta 7,20 0,14 73,35 Anel Elektrik 3,07 0,33 74,15 Arçelik 30,22 0,00 45,01 ARD Bilişim Teknolojileri 46,40 -0,98 Arena Bilgisayar 34,24 0,35 370,01 Armada Bilgisayar 50,05 1,98 205,37 Arsan Tekstil 7,08 1,58 97,77 Artı Yatırım Holding 5,50 -2,65 579,01 Arzum Ev Aletleri 20,56 9,95 Aselsan 18,13 0,61 74,62 Ata GMYO 5,52 1,28 21,85 Atakule GMYO 2,54 0,40 32,29 Atlantis Yatırım Holding 5,30 2,91 430,00 Atlas Yat. Ort. 1,80 0,00 89,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,86 0,78 25,77 Avrasya GMYO 3,99 -0,75 164,24 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 0,00 79,12 Avrupa Yatırım Holding 5,41 0,19 251,30 Ayen Enerji 5,46 -0,36 57,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,03 3,08 403,65 Aygaz 14,38 0,07 18,39 Bagfaş 20,06 -1,57 19,26 Bak Ambalaj 20,80 -0,76 185,53 Balatacılar Balatacılık 8,03 10,00 547,58 Bantaş Ambalaj 4,72 1,29 119,11 Banvit 51,15 1,29 175,44 Baştaş Başkent Çimento 12,65 5,42 388,42 Batı Çimento 4,78 3,24 44,41 Batısöke Çimento 2,56 1,59 95,42 Bayrak Taban Sanayi 10,92 -0,73 Bera Holding 16,47 -0,48 327,79 Berkosan Yalıtım 9,36 2,74 241,61 Beşiktaş Futbol Yat. 4,79 0,84 95,51 Beyaz Filo 9,90 0,00 216,31 Bilici Yatırım 6,44 0,94 124,67 Bim Mağazalar 73,40 0,27 58,84 Birko Mensucat 1,15 3,60 270,97 Birlik Mensucat 3,35 6,01 193,86 Bizim Mağazaları 15,63 -0,13 41,15 Borusan Mannesmann 30,30 -9,98 164,63 Borusan Yat. Paz. 558,30 -10,00 831,84 Bosch Fren Sistemleri 1.230,30 1,94 327,52 Bossa 16,26 -3,21 101,74 Brisa 20,06 0,30 113,88 Burçelik 21,18 0,67 264,54 Burçelik Vana 53,60 0,47 452,01 Bursa Çimento 11,08 8,95 176,77 Carrefoursa 77,15 -2,89 191,71 Casa Emtia Petrol 100,00 5,26 964,96 Ceo Event Medya 6,44 -0,16 75,85 Coca Cola İçecek 62,20 -0,64 64,29 Cosmos Yat. Holding 7,89 5,20 286,76 Credıtwest Faktorıng 5,97 0,67 107,29 Çelebi 149,00 -6,93 49,98 Çelik Halat 18,20 0,00 180,00 Çemaş Döküm 2,22 0,00 77,10 Çemtaş 16,04 0,25 97,32 Çimbeton 216,50 -0,87 424,72 Çimentaş 32,36 -1,64 115,73 Çimsa 18,44 1,37 103,08 Çuhadaroğlu Metal 8,06 0,88 152,66 Dagi Giyim 8,13 -0,97 225,20 Dagi Yatırım Holding 11,99 1,52 430,53 Dardanel 35,24 9,99 829,82 Datagate Bilgisayar 15,34 0,20 96,41 Demısaş Döküm 6,34 0,63 82,18 Denge Holding 5,42 0,37 295,62 Deniz GMYO 3,29 0,30 56,36 Derimod 9,60 0,84 34,45 Derlüks Deri 8,56 -1,38 111,58 Desa Deri 9,95 1,12 119,16 Despec Bilgisayar 12,69 -0,47 199,29 Deva Holding 24,80 0,65 177,79 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 1,01 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 4,56 400,00 Ditaş Doğan 33,82 -0,53 255,43 DO-CO 548,50 -1,44 -2,75 Doğan Burda 23,24 4,31 282,87 Doğan Holding 3,10 0,98 72,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,76 0,36 67,27 Doğusan 4,12 2,23 98,08 Doğuş GMYO 8,61 -0,46 90,07 Doğuş Otomotiv 27,30 1,87 186,76 Döktaş Dökümcülük 30,86 0,46 -2,48 Duran Doğan Basım 10,61 -3,55 59,57 Dyo Boya 11,37 0,00 132,04 Eczacıbaşı İlaç 8,26 4,16 126,26 Eczacıbaşı Yatırım 31,30 9,98 224,95 Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99 Ege Endüstri 1.612,90 2,93 186,71 Ege Gübre 146,70 -1,54 197,59 Ege Profil 32,24 1,51 169,34 Ege Seramik 9,68 -0,41 163,15 Egeplast 23,90 -0,17 91,20 Ekiz Kimya 7,20 0,00 1080,33 Emek Elektrik 6,20 -5,63 289,94 Eminiş Ambalaj 30,78 0,00 1925,00 Emlak Konut GMYO 2,15 0,00 48,51 Enerjisa Enerji 11,75 0,09 74,44 Enka İnşaat 7,37 0,41 32,03 Erbosan 42,02 -0,43 68,21 Ereğli Demir Çelik 14,37 0,63 63,14 Ersu Gıda 5,01 0,80 142,03 Escort Teknoloji 6,38 0,47 358,99 Esenboğa Elektrik 17,70 -0,17 Etiler Gıda 4,11 1,99 252,00 Euro Kapital Yat. Ort. 3,66 -1,08 128,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 -1,68 194,01 Euro Yat. Ort. 4,34 -0,23 285,52 Euro Yatırım Holding 2,76 -0,72 84,00 Fade Gıda 6,40 -0,47 Fenerbahçe Futbol 29,74 -1,39 105,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,71 -0,89 46,83 F-M İzmit Piston 114,70 0,09 142,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,45 0,81 61,90 Ford Otosan 123,70 0,16 87,10 Formet Çelik Kapı 4,70 0,86 56,67 Frigo Pak Gıda 21,52 0,56 207,19 Galatasaray Sportif 3,99 -1,48 96,55 Garanti Bankası 9,97 0,30 -10,50 Garanti Faktoring 10,93 0,55 182,43 Garanti Yat. Ort. 3,28 0,92 229,05 Gedik Y. Men. Değ. 12,01 -2,75 281,88 Gediz Ambalaj 28,12 1,52 315,98 Gentaş 6,00 1,35 190,98 Gersan Elektrik 6,26 -1,88 96,24 Global Men. Değ. 5,92 1,37 214,89 Global Yat. Holding 4,76 0,00 -2,26 Good-Year 8,32 1,59 105,43 Göltaş Çimento 38,86 2,32 118,44 Gözde Girişim 7,78 0,78 51,36 GSD Denizcilik 5,03 0,40 96,48 GSD Holding 2,43 0,83 63,09 Gübre Fabrik. 65,80 5,36 627,88 Güler Yat. Holding 11,84 -1,09 483,25 Halk GMYO 3,37 0,30 189,36 Hatay Tekstil 14,19 -2,47 110,72 Hedef Girişim 8,48 -0,35 255,36 Hektaş 16,41 2,05 104,61 HUB Girişim 18,44 3,48 96,41 Hürriyet Gzt. 2,16 0,47 89,47 ICBC Turkey Bank 6,50 -0,15 23,34 İdealist Danışmanlık 14,15 0,35 326,20 İdealist GMYO 6,65 -0,15 117,32 İhlas Ev Aletleri 1,97 -3,43 -37,06 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,00 23,38 İhlas Gazetecilik 4,40 -2,22 -3,08 İhlas Holding 1,21 0,83 32,97 İhlas Yayın Holding 1,17 0,00 40,35 İndeks Bilgisayar 17,69 1,38 88,60 Info Yatırım 6,24 -0,16 225,88 İntema 28,42 5,18 206,91 Inveo Yatırım Holding 50,20 -4,11 552,80 İpek Doğal Enerji 13,47 -2,18 74,48 İskenderun Demir Çelik 10,01 0,70 28,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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