Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.12.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,17-0,73339,25
Acıpayam Selüloz16,800,18166,05
Adel Kalemcilik26,602,3169,43
Adese Alışveriş Ticaret3,05-1,93113,54
Afyon Çimento4,752,59108,49
Ak Enerji2,220,45103,67
Akbank6,560,15-19,11
Akçansa17,805,5183,61
Akdeniz Yatırım Hold.5,55-1,94163,03
Akfen GMYO4,85-1,0219,75
Akın Tekstil30,76-3,57123,06
Akiş GMYO3,560,0013,65
Akmerkez GMYO66,800,38198,15
Aksa13,440,9091,91
Aksa Enerji7,220,5690,00
Aksigorta9,20-0,5469,81
Aksu Enerji14,18-0,91-4,64
Alarko Carrıer349,90-5,43485,85
Alarko GMYO23,84-1,0862,20
Alarko Holding7,691,5930,90
Albaraka Türk2,040,0033,33
Alcatel Lucent Teletaş30,140,87150,33
Alkim Kağıt13,881,68156,10
Alkim Kimya14,530,90134,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,381,71480,49
Altınyunus Çeşme46,22-0,64362,66
Anadolu Efes23,500,5110,44
Anadolu Grubu Holding27,78-0,7957,93
Anadolu Hayat Emek.8,270,7335,91
Anadolu Isuzu17,613,4744,70
Anadolu Sigorta7,200,1473,35
Anel Elektrik3,070,3374,15
Arçelik30,220,0045,01
ARD Bilişim Teknolojileri46,40-0,98

Arena Bilgisayar34,240,35370,01
Armada Bilgisayar50,051,98205,37
Arsan Tekstil7,081,5897,77
Artı Yatırım Holding5,50-2,65579,01
Arzum Ev Aletleri20,569,95

Aselsan18,130,6174,62
Ata GMYO5,521,2821,85
Atakule GMYO2,540,4032,29
Atlantis Yatırım Holding5,302,91430,00
Atlas Yat. Ort.1,800,0089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,860,7825,77
Avrasya GMYO3,99-0,75164,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,260,0079,12
Avrupa Yatırım Holding5,410,19251,30
Ayen Enerji5,46-0,3657,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,033,08403,65
Aygaz14,380,0718,39
Bagfaş20,06-1,5719,26
Bak Ambalaj20,80-0,76185,53
Balatacılar Balatacılık8,0310,00547,58
Bantaş Ambalaj4,721,29119,11
Banvit51,151,29175,44
Baştaş Başkent Çimento12,655,42388,42
Batı Çimento4,783,2444,41
Batısöke Çimento2,561,5995,42
Bayrak Taban Sanayi10,92-0,73

Bera Holding16,47-0,48327,79
Berkosan Yalıtım9,362,74241,61
Beşiktaş Futbol Yat.4,790,8495,51
Beyaz Filo9,900,00216,31
Bilici Yatırım6,440,94124,67
Bim Mağazalar73,400,2758,84
Birko Mensucat1,153,60270,97
Birlik Mensucat3,356,01193,86
Bizim Mağazaları15,63-0,1341,15
Borusan Mannesmann30,30-9,98164,63
Borusan Yat. Paz.558,30-10,00831,84
Bosch Fren Sistemleri1.230,301,94327,52
Bossa16,26-3,21101,74
Brisa20,060,30113,88
Burçelik21,180,67264,54
Burçelik Vana53,600,47452,01
Bursa Çimento11,088,95176,77
Carrefoursa77,15-2,89191,71
Casa Emtia Petrol100,005,26964,96
Ceo Event Medya6,44-0,1675,85
Coca Cola İçecek62,20-0,6464,29
Cosmos Yat. Holding7,895,20286,76
Credıtwest Faktorıng5,970,67107,29
Çelebi149,00-6,9349,98
Çelik Halat18,200,00180,00
Çemaş Döküm2,220,0077,10
Çemtaş16,040,2597,32
Çimbeton216,50-0,87424,72
Çimentaş32,36-1,64115,73
Çimsa18,441,37103,08
Çuhadaroğlu Metal8,060,88152,66
Dagi Giyim8,13-0,97225,20
Dagi Yatırım Holding11,991,52430,53
Dardanel35,249,99829,82
Datagate Bilgisayar15,340,2096,41
Demısaş Döküm6,340,6382,18
Denge Holding5,420,37295,62
Deniz GMYO3,290,3056,36
Derimod9,600,8434,45
Derlüks Deri8,56-1,38111,58
Desa Deri9,951,12119,16
Despec Bilgisayar12,69-0,47199,29
Deva Holding24,800,65177,79
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,971,01

Diriteks Diriliş Tekstil3,904,56400,00
Ditaş Doğan33,82-0,53255,43
DO-CO548,50-1,44-2,75
Doğan Burda23,244,31282,87
Doğan Holding3,100,9872,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,760,3667,27
Doğusan4,122,2398,08
Doğuş GMYO8,61-0,4690,07
Doğuş Otomotiv27,301,87186,76
Döktaş Dökümcülük30,860,46-2,48
Duran Doğan Basım10,61-3,5559,57
Dyo Boya11,370,00132,04
Eczacıbaşı İlaç8,264,16126,26
Eczacıbaşı Yatırım31,309,98224,95
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.612,902,93186,71
Ege Gübre146,70-1,54197,59
Ege Profil32,241,51169,34
Ege Seramik9,68-0,41163,15
Egeplast23,90-0,1791,20
Ekiz Kimya7,200,001080,33
Emek Elektrik6,20-5,63289,94
Eminiş Ambalaj30,780,001925,00
Emlak Konut GMYO2,150,0048,51
Enerjisa Enerji11,750,0974,44
Enka İnşaat7,370,4132,03
Erbosan42,02-0,4368,21
Ereğli Demir Çelik14,370,6363,14
Ersu Gıda5,010,80142,03
Escort Teknoloji6,380,47358,99
Esenboğa Elektrik17,70-0,17

Etiler Gıda4,111,99252,00
Euro Kapital Yat. Ort.3,66-1,08128,21
Euro Trend Yat. Ort.3,51-1,68194,01
Euro Yat. Ort.4,34-0,23285,52
Euro Yatırım Holding2,76-0,7284,00
Fade Gıda6,40-0,47

Fenerbahçe Futbol29,74-1,39105,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,71-0,8946,83
F-M İzmit Piston114,700,09142,17
Fonet Bilgi Teknolojileri12,450,8161,90
Ford Otosan123,700,1687,10
Formet Çelik Kapı4,700,8656,67
Frigo Pak Gıda21,520,56207,19
Galatasaray Sportif3,99-1,4896,55
Garanti Bankası9,970,30-10,50
Garanti Faktoring10,930,55182,43
Garanti Yat. Ort.3,280,92229,05
Gedik Y. Men. Değ.12,01-2,75281,88
Gediz Ambalaj28,121,52315,98
Gentaş6,001,35190,98
Gersan Elektrik6,26-1,8896,24
Global Men. Değ.5,921,37214,89
Global Yat. Holding4,760,00-2,26
Good-Year8,321,59105,43
Göltaş Çimento38,862,32118,44
Gözde Girişim7,780,7851,36
GSD Denizcilik5,030,4096,48
GSD Holding2,430,8363,09
Gübre Fabrik.65,805,36627,88
Güler Yat. Holding11,84-1,09483,25
Halk GMYO3,370,30189,36
Hatay Tekstil14,19-2,47110,72
Hedef Girişim8,48-0,35255,36
Hektaş16,412,05104,61
HUB Girişim18,443,4896,41
Hürriyet Gzt.2,160,4789,47
ICBC Turkey Bank6,50-0,1523,34
İdealist Danışmanlık14,150,35326,20
İdealist GMYO6,65-0,15117,32
İhlas Ev Aletleri1,97-3,43-37,06
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,40-2,22-3,08
İhlas Holding1,210,8332,97
İhlas Yayın Holding1,170,0040,35
İndeks Bilgisayar17,691,3888,60
Info Yatırım6,24-0,16225,88
İntema28,425,18206,91
Inveo Yatırım Holding50,20-4,11552,80
İpek Doğal Enerji13,47-2,1874,48
İskenderun Demir Çelik10,010,7028,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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