Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.12.2020 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,98-0,99329,03
Acıpayam Selüloz17,122,82171,11
Adel Kalemcilik31,249,2398,98
Adese Alışveriş Ticaret3,010,00110,74
Afyon Çimento4,740,21108,05
Ak Enerji2,220,45103,67
Akbank6,540,46-19,36
Akçansa17,121,6076,60
Akdeniz Yatırım Hold.5,37-1,83154,50
Akfen GMYO4,810,6318,77
Akın Tekstil32,321,00134,37
Akiş GMYO3,54-0,5613,01
Akmerkez GMYO65,801,08193,69
Aksa14,407,22105,62
Aksa Enerji7,261,2691,05
Aksigorta9,320,0072,02
Aksu Enerji14,331,42-3,63
Alarko Carrıer324,60-2,52443,49
Alarko GMYO24,422,1866,14
Alarko Holding8,306,4141,28
Albaraka Türk2,00-0,9930,72
Alcatel Lucent Teletaş29,460,68144,68
Alkim Kağıt14,061,66159,42
Alkim Kimya14,500,42133,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,310,00463,41
Altınyunus Çeşme45,980,31360,26
Anadolu Efes23,720,6811,48
Anadolu Grubu Holding27,42-0,2955,88
Anadolu Hayat Emek.8,431,0838,54
Anadolu Isuzu18,632,3653,08
Anadolu Sigorta7,340,5576,72
Anel Elektrik3,03-0,3371,88
Arçelik30,822,7347,89
ARD Bilişim Teknolojileri45,04-1,27

Arena Bilgisayar33,92-0,70365,62
Armada Bilgisayar49,860,52204,21
Arsan Tekstil7,302,10103,91
Artı Yatırım Holding5,853,54622,22
Arzum Ev Aletleri22,609,92

Aselsan18,040,2273,76
Ata GMYO5,48-0,1820,97
Atakule GMYO2,490,0029,69
Atlantis Yatırım Holding5,352,49435,00
Atlas Yat. Ort.1,821,1191,53
AvivaSA Emeklilik Hayat17,413,5729,87
Avrasya GMYO3,97-0,25162,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,260,6279,12
Avrupa Yatırım Holding5,430,18252,60
Ayen Enerji5,511,4758,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,201,54411,42
Aygaz14,622,2420,37
Bagfaş20,804,3723,66
Bak Ambalaj20,80-0,86185,53
Balatacılar Balatacılık8,404,61577,42
Bantaş Ambalaj4,730,85119,57
Banvit50,80-0,39173,56
Baştaş Başkent Çimento13,919,96437,07
Batı Çimento4,740,6443,20
Batısöke Çimento2,510,0091,60
Bayrak Taban Sanayi10,72-1,11

Bera Holding16,35-0,73324,68
Berkosan Yalıtım9,42-1,98243,80
Beşiktaş Futbol Yat.4,53-3,6284,90
Beyaz Filo10,011,11219,83
Bilici Yatırım6,752,74135,48
Bim Mağazalar73,600,5559,28
Birko Mensucat1,204,35287,10
Birlik Mensucat3,758,07228,95
Bizim Mağazaları15,660,8441,42
Borusan Mannesmann28,12-7,19145,59
Borusan Yat. Paz.502,50-9,99738,71
Bosch Fren Sistemleri1.279,904,57344,75
Bossa16,540,79105,21
Brisa19,950,30112,71
Burçelik21,120,48263,51
Burçelik Vana53,30-0,65448,92
Bursa Çimento10,991,29174,52
Carrefoursa74,00-3,96179,80
Casa Emtia Petrol100,000,00964,96
Ceo Event Medya6,692,6182,68
Coca Cola İçecek62,701,4665,61
Cosmos Yat. Holding7,882,87286,27
Credıtwest Faktorıng6,132,34112,85
Çelebi148,000,6848,97
Çelik Halat18,742,52188,31
Çemaş Döküm2,20-0,4575,51
Çemtaş15,991,4096,70
Çimbeton229,605,32456,47
Çimentaş32,881,86119,20
Çimsa18,100,1199,34
Çuhadaroğlu Metal7,840,38145,77
Dagi Giyim8,180,49227,20
Dagi Yatırım Holding13,003,17475,22
Dardanel34,000,00797,10
Datagate Bilgisayar15,280,5995,65
Demısaş Döküm7,199,94106,61
Denge Holding5,50-1,79301,46
Deniz GMYO3,290,3056,36
Derimod10,234,0743,28
Derlüks Deri8,57-0,12111,82
Desa Deri9,52-4,32109,69
Despec Bilgisayar12,650,72198,35
Deva Holding24,440,16173,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,880,37

Diriteks Diriliş Tekstil3,80-0,78387,18
Ditaş Doğan33,24-0,78249,34
DO-CO557,602,31-1,13
Doğan Burda23,04-0,78279,57
Doğan Holding3,02-0,9868,20
Doğtaş Kelebek Mobilya2,731,4965,45
Doğusan4,05-1,2294,71
Doğuş GMYO8,52-0,8188,08
Doğuş Otomotiv27,601,69189,92
Döktaş Dökümcülük30,94-0,83-2,23
Duran Doğan Basım10,55-0,9458,66
Dyo Boya11,441,06133,47
Eczacıbaşı İlaç7,591,20107,91
Eczacıbaşı Yatırım27,822,73188,82
Edip Gayrimenkul3,133,64125,18
Ege Endüstri1.694,003,27201,12
Ege Gübre146,502,02197,19
Ege Profil32,361,44170,34
Ege Seramik9,760,21165,33
Egeplast28,007,61124,00
Ekiz Kimya7,500,001129,51
Emek Elektrik6,34-4,08298,74
Eminiş Ambalaj33,80-0,122123,68
Emlak Konut GMYO2,171,4049,90
Enerjisa Enerji11,720,7773,99
Enka İnşaat7,370,5532,03
Erbosan41,90-0,4867,73
Ereğli Demir Çelik14,270,4962,00
Ersu Gıda5,071,81144,93
Escort Teknoloji6,411,75361,15
Esenboğa Elektrik18,070,67

Etiler Gıda4,030,75245,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,751,90133,83
Euro Trend Yat. Ort.3,49-1,13192,34
Euro Yat. Ort.4,595,52307,73
Euro Yatırım Holding2,770,0084,67
Fade Gıda6,360,32

Fenerbahçe Futbol29,22-1,95101,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,620,1544,86
F-M İzmit Piston126,209,93166,45
Fonet Bilgi Teknolojileri12,72-1,3265,41
Ford Otosan123,700,6587,10
Formet Çelik Kapı5,053,0668,33
Frigo Pak Gıda21,320,00204,34
Galatasaray Sportif4,133,25103,45
Garanti Bankası9,910,61-11,04
Garanti Faktoring10,80-0,46179,07
Garanti Yat. Ort.3,240,62225,04
Gedik Y. Men. Değ.12,822,15307,64
Gediz Ambalaj27,74-0,93310,36
Gentaş6,11-0,97196,31
Gersan Elektrik6,260,6496,24
Global Men. Değ.5,771,41206,91
Global Yat. Holding4,720,43-3,08
Good-Year8,210,49102,72
Göltaş Çimento40,505,19127,66
Gözde Girişim7,770,6551,17
GSD Denizcilik5,010,2095,70
GSD Holding2,421,2662,42
Gübre Fabrik.66,553,98636,17
Güler Yat. Holding11,70-2,17476,35
Halk GMYO3,35-0,89187,65
Hatay Tekstil14,611,32116,96
Hedef Girişim8,36-0,48250,34
Hektaş17,575,72119,08
HUB Girişim18,913,67101,41
Hürriyet Gzt.2,17-0,4690,35
ICBC Turkey Bank6,530,4623,91
İdealist Danışmanlık14,60-2,28339,76
İdealist GMYO6,71-0,30119,28
İhlas Ev Aletleri1,94-0,51-38,02
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,23-2,08-6,83
İhlas Holding1,210,8332,97
İhlas Yayın Holding1,170,8640,35
İndeks Bilgisayar17,791,7289,66
Info Yatırım6,513,33239,99
İntema29,465,21218,14
Inveo Yatırım Holding44,60-5,35479,97
İpek Doğal Enerji13,580,9775,91
İskenderun Demir Çelik10,030,5028,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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