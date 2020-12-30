Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.12.2020 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,010,00330,65
Acıpayam Selüloz17,55-2,45177,92
Adel Kalemcilik31,26-0,3899,11
Adese Alışveriş Ticaret2,840,0098,84
Afyon Çimento4,690,21105,86
Ak Enerji2,22-0,45103,67
Akbank6,823,02-15,91
Akçansa16,430,1269,48
Akdeniz Yatırım Hold.5,28-1,12150,24
Akfen GMYO4,89-0,6120,74
Akın Tekstil31,88-0,38131,18
Akiş GMYO3,59-0,5514,61
Akmerkez GMYO65,00-0,91190,12
Aksa13,92-1,7698,76
Aksa Enerji7,35-0,2793,42
Aksigorta9,24-1,7070,55
Aksu Enerji14,09-0,35-5,25
Alarko Carrıer400,507,09570,57
Alarko GMYO27,161,7284,79
Alarko Holding8,482,0544,35
Albaraka Türk1,960,5128,10
Alcatel Lucent Teletaş29,34-0,81143,69
Alkim Kağıt13,90-1,00156,47
Alkim Kimya14,460,91133,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-0,44446,34
Altınyunus Çeşme45,420,89354,65
Anadolu Efes23,440,0910,16
Anadolu Grubu Holding27,442,7756,00
Anadolu Hayat Emek.8,25-0,2435,58
Anadolu Isuzu18,15-1,4149,14
Anadolu Sigorta7,230,0074,07
Anel Elektrik3,220,6382,65
Arçelik30,700,5247,31
ARD Bilişim Teknolojileri45,621,78

Arena Bilgisayar34,341,06371,38
Armada Bilgisayar49,300,33200,79
Arsan Tekstil7,401,79106,70
Artı Yatırım Holding5,720,00606,17
Arzum Ev Aletleri27,349,98

Aselsan18,805,0381,08
Ata GMYO5,17-0,7714,13
Atakule GMYO2,460,0028,13
Atlantis Yatırım Holding6,003,81500,00
Atlas Yat. Ort.1,780,0087,32
AvivaSA Emeklilik Hayat18,106,7835,02
Avrasya GMYO4,10-1,44171,52
Avrasya Petrol ve Tur.3,230,0077,47
Avrupa Yatırım Holding5,72-2,05271,43
Ayen Enerji5,430,1856,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,700,00434,25
Aygaz14,920,0722,84
Bagfaş20,340,7920,93
Bak Ambalaj20,681,27183,89
Balatacılar Balatacılık7,88-0,25535,48
Bantaş Ambalaj4,69-0,64117,71
Banvit49,30-1,40165,48
Baştaş Başkent Çimento15,004,17479,15
Batı Çimento4,690,8641,69
Batısöke Çimento2,450,0087,02
Bayrak Taban Sanayi10,59-1,58

Bera Holding17,47-0,23353,77
Berkosan Yalıtım8,93-2,40225,91
Beşiktaş Futbol Yat.4,20-0,7171,43
Beyaz Filo9,900,51216,31
Bilici Yatırım6,58-1,05129,55
Bim Mağazalar75,800,2664,04
Birko Mensucat1,152,68270,97
Birlik Mensucat3,84

236,84
Bizim Mağazaları15,54-0,3240,34
Borusan Mannesmann30,143,22163,23
Borusan Yat. Paz.520,300,19768,42
Bosch Fren Sistemleri1.262,60-1,07338,74
Bossa17,46-4,01116,63
Brisa19,90-0,10112,18
Burçelik21,10-0,66263,17
Burçelik Vana51,10-3,40426,26
Bursa Çimento11,200,09179,76
Carrefoursa67,500,75155,22
Casa Emtia Petrol98,00-1,01943,66
Ceo Event Medya6,55-1,3678,85
Coca Cola İçecek63,151,0466,80
Cosmos Yat. Holding7,801,30282,35
Credıtwest Faktorıng6,13-3,31112,85
Çelebi175,509,9676,65
Çelik Halat18,90-3,72190,77
Çemaş Döküm2,150,4771,52
Çemtaş16,230,3799,66
Çimbeton285,408,23591,71
Çimentaş33,50-0,30123,33
Çimsa17,85-0,5696,59
Çuhadaroğlu Metal7,73-0,26142,32
Dagi Giyim8,09-1,22223,60
Dagi Yatırım Holding13,47-0,07496,02
Dardanel32,023,29744,85
Datagate Bilgisayar15,330,7296,29
Demısaş Döküm6,49-2,2686,49
Denge Holding5,601,82308,76
Deniz GMYO3,270,6255,41
Derimod9,82-0,9137,54
Derlüks Deri8,850,80118,75
Desa Deri9,652,12112,56
Despec Bilgisayar13,16-1,05210,38
Deva Holding24,260,17171,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,88-0,46

Diriteks Diriliş Tekstil3,730,00378,21
Ditaş Doğan33,26-0,06249,55
DO-CO578,503,792,57
Doğan Burda22,98-1,03278,58
Doğan Holding3,101,3172,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-0,7658,79
Doğusan3,952,3389,90
Doğuş GMYO8,26-1,6782,34
Doğuş Otomotiv28,84-4,57202,94
Döktaş Dökümcülük30,680,07-3,05
Duran Doğan Basım10,981,4865,13
Dyo Boya11,320,89131,02
Eczacıbaşı İlaç7,600,26108,18
Eczacıbaşı Yatırım27,90-0,64189,65
Edip Gayrimenkul3,12-1,58124,46
Ege Endüstri1.739,10-1,75209,14
Ege Gübre149,002,76202,26
Ege Profil34,96-3,32192,06
Ege Seramik10,21-1,83177,56
Egeplast31,002,99148,00
Ekiz Kimya7,080,431060,66
Emek Elektrik5,50-0,36245,91
Eminiş Ambalaj36,505,802301,32
Emlak Konut GMYO2,180,9350,59
Enerjisa Enerji12,38-0,6483,79
Enka İnşaat7,40-0,4032,57
Erbosan42,741,7171,10
Ereğli Demir Çelik15,252,1473,13
Ersu Gıda4,98-0,99140,58
Escort Teknoloji6,470,47365,47
Esenboğa Elektrik18,200,83

Etiler Gıda3,990,76241,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,780,80135,70
Euro Trend Yat. Ort.3,36-1,18181,45
Euro Yat. Ort.4,50-4,66299,73
Euro Yatırım Holding2,870,7091,33
Fade Gıda6,24-0,48

Fenerbahçe Futbol28,940,84100,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,620,0044,86
F-M İzmit Piston124,40-2,05162,65
Fonet Bilgi Teknolojileri12,622,2764,11
Ford Otosan125,80-0,4090,28
Formet Çelik Kapı4,78-2,6559,33
Frigo Pak Gıda21,000,48199,77
Galatasaray Sportif4,020,2598,03
Garanti Bankası10,222,00-8,26
Garanti Faktoring10,81-0,09179,33
Garanti Yat. Ort.3,30-1,20231,06
Gedik Y. Men. Değ.12,91-1,15310,50
Gediz Ambalaj27,823,65311,54
Gentaş6,092,35195,34
Gersan Elektrik6,130,1692,16
Global Men. Değ.5,74-0,52205,32
Global Yat. Holding4,700,00-3,49
Good-Year8,020,0098,02
Göltaş Çimento41,322,08132,27
Gözde Girişim7,771,5751,17
GSD Denizcilik4,960,0093,75
GSD Holding2,501,6367,79
Gübre Fabrik.81,406,47800,44
Güler Yat. Holding11,16-0,36449,75
Halk GMYO3,302,48183,35
Hatay Tekstil14,27-0,28111,91
Hedef Girişim8,49-0,70255,78
Hektaş20,0210,00149,63
HUB Girişim18,29-0,3394,81
Hürriyet Gzt.2,110,0085,09
ICBC Turkey Bank6,47-0,3122,77
İdealist Danışmanlık13,75-2,48314,16
İdealist GMYO6,580,92115,03
İhlas Ev Aletleri1,900,53-39,30
İhlas Gayrimenkul1,260,8022,41
İhlas Gazetecilik4,01-0,99-11,67
İhlas Holding1,220,0034,07
İhlas Yayın Holding1,15-0,8637,95
İndeks Bilgisayar17,81-0,6189,88
Info Yatırım6,55-0,30242,07
İntema37,269,98302,38
Inveo Yatırım Holding47,48-3,10517,43
İpek Doğal Enerji13,230,4671,37
İskenderun Demir Çelik10,230,5930,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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