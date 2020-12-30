Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,01
|0,00
|330,65
|Acıpayam Selüloz
|17,55
|-2,45
|177,92
|Adel Kalemcilik
|31,26
|-0,38
|99,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,84
|0,00
|98,84
|Afyon Çimento
|4,69
|0,21
|105,86
|Ak Enerji
|2,22
|-0,45
|103,67
|Akbank
|6,82
|3,02
|-15,91
|Akçansa
|16,43
|0,12
|69,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,28
|-1,12
|150,24
|Akfen GMYO
|4,89
|-0,61
|20,74
|Akın Tekstil
|31,88
|-0,38
|131,18
|Akiş GMYO
|3,59
|-0,55
|14,61
|Akmerkez GMYO
|65,00
|-0,91
|190,12
|Aksa
|13,92
|-1,76
|98,76
|Aksa Enerji
|7,35
|-0,27
|93,42
|Aksigorta
|9,24
|-1,70
|70,55
|Aksu Enerji
|14,09
|-0,35
|-5,25
|Alarko Carrıer
|400,50
|7,09
|570,57
|Alarko GMYO
|27,16
|1,72
|84,79
|Alarko Holding
|8,48
|2,05
|44,35
|Albaraka Türk
|1,96
|0,51
|28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,34
|-0,81
|143,69
|Alkim Kağıt
|13,90
|-1,00
|156,47
|Alkim Kimya
|14,46
|0,91
|133,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,24
|-0,44
|446,34
|Altınyunus Çeşme
|45,42
|0,89
|354,65
|Anadolu Efes
|23,44
|0,09
|10,16
|Anadolu Grubu Holding
|27,44
|2,77
|56,00
|Anadolu Hayat Emek.
|8,25
|-0,24
|35,58
|Anadolu Isuzu
|18,15
|-1,41
|49,14
|Anadolu Sigorta
|7,23
|0,00
|74,07
|Anel Elektrik
|3,22
|0,63
|82,65
|Arçelik
|30,70
|0,52
|47,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|1,78
|Arena Bilgisayar
|34,34
|1,06
|371,38
|Armada Bilgisayar
|49,30
|0,33
|200,79
|Arsan Tekstil
|7,40
|1,79
|106,70
|Artı Yatırım Holding
|5,72
|0,00
|606,17
|Arzum Ev Aletleri
|27,34
|9,98
|Aselsan
|18,80
|5,03
|81,08
|Ata GMYO
|5,17
|-0,77
|14,13
|Atakule GMYO
|2,46
|0,00
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|3,81
|500,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|0,00
|87,32
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,10
|6,78
|35,02
|Avrasya GMYO
|4,10
|-1,44
|171,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|0,00
|77,47
|Avrupa Yatırım Holding
|5,72
|-2,05
|271,43
|Ayen Enerji
|5,43
|0,18
|56,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,70
|0,00
|434,25
|Aygaz
|14,92
|0,07
|22,84
|Bagfaş
|20,34
|0,79
|20,93
|Bak Ambalaj
|20,68
|1,27
|183,89
|Balatacılar Balatacılık
|7,88
|-0,25
|535,48
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|-0,64
|117,71
|Banvit
|49,30
|-1,40
|165,48
|Baştaş Başkent Çimento
|15,00
|4,17
|479,15
|Batı Çimento
|4,69
|0,86
|41,69
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,00
|87,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|-1,58
|Bera Holding
|17,47
|-0,23
|353,77
|Berkosan Yalıtım
|8,93
|-2,40
|225,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,20
|-0,71
|71,43
|Beyaz Filo
|9,90
|0,51
|216,31
|Bilici Yatırım
|6,58
|-1,05
|129,55
|Bim Mağazalar
|75,80
|0,26
|64,04
|Birko Mensucat
|1,15
|2,68
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,84
|236,84
|Bizim Mağazaları
|15,54
|-0,32
|40,34
|Borusan Mannesmann
|30,14
|3,22
|163,23
|Borusan Yat. Paz.
|520,30
|0,19
|768,42
|Bosch Fren Sistemleri
|1.262,60
|-1,07
|338,74
|Bossa
|17,46
|-4,01
|116,63
|Brisa
|19,90
|-0,10
|112,18
|Burçelik
|21,10
|-0,66
|263,17
|Burçelik Vana
|51,10
|-3,40
|426,26
|Bursa Çimento
|11,20
|0,09
|179,76
|Carrefoursa
|67,50
|0,75
|155,22
|Casa Emtia Petrol
|98,00
|-1,01
|943,66
|Ceo Event Medya
|6,55
|-1,36
|78,85
|Coca Cola İçecek
|63,15
|1,04
|66,80
|Cosmos Yat. Holding
|7,80
|1,30
|282,35
|Credıtwest Faktorıng
|6,13
|-3,31
|112,85
|Çelebi
|175,50
|9,96
|76,65
|Çelik Halat
|18,90
|-3,72
|190,77
|Çemaş Döküm
|2,15
|0,47
|71,52
|Çemtaş
|16,23
|0,37
|99,66
|Çimbeton
|285,40
|8,23
|591,71
|Çimentaş
|33,50
|-0,30
|123,33
|Çimsa
|17,85
|-0,56
|96,59
|Çuhadaroğlu Metal
|7,73
|-0,26
|142,32
|Dagi Giyim
|8,09
|-1,22
|223,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,47
|-0,07
|496,02
|Dardanel
|32,02
|3,29
|744,85
|Datagate Bilgisayar
|15,33
|0,72
|96,29
|Demısaş Döküm
|6,49
|-2,26
|86,49
|Denge Holding
|5,60
|1,82
|308,76
|Deniz GMYO
|3,27
|0,62
|55,41
|Derimod
|9,82
|-0,91
|37,54
|Derlüks Deri
|8,85
|0,80
|118,75
|Desa Deri
|9,65
|2,12
|112,56
|Despec Bilgisayar
|13,16
|-1,05
|210,38
|Deva Holding
|24,26
|0,17
|171,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|-0,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,73
|0,00
|378,21
|Ditaş Doğan
|33,26
|-0,06
|249,55
|DO-CO
|578,50
|3,79
|2,57
|Doğan Burda
|22,98
|-1,03
|278,58
|Doğan Holding
|3,10
|1,31
|72,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-0,76
|58,79
|Doğusan
|3,95
|2,33
|89,90
|Doğuş GMYO
|8,26
|-1,67
|82,34
|Doğuş Otomotiv
|28,84
|-4,57
|202,94
|Döktaş Dökümcülük
|30,68
|0,07
|-3,05
|Duran Doğan Basım
|10,98
|1,48
|65,13
|Dyo Boya
|11,32
|0,89
|131,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,60
|0,26
|108,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,90
|-0,64
|189,65
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|-1,58
|124,46
|Ege Endüstri
|1.739,10
|-1,75
|209,14
|Ege Gübre
|149,00
|2,76
|202,26
|Ege Profil
|34,96
|-3,32
|192,06
|Ege Seramik
|10,21
|-1,83
|177,56
|Egeplast
|31,00
|2,99
|148,00
|Ekiz Kimya
|7,08
|0,43
|1060,66
|Emek Elektrik
|5,50
|-0,36
|245,91
|Eminiş Ambalaj
|36,50
|5,80
|2301,32
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|0,93
|50,59
|Enerjisa Enerji
|12,38
|-0,64
|83,79
|Enka İnşaat
|7,40
|-0,40
|32,57
|Erbosan
|42,74
|1,71
|71,10
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|2,14
|73,13
|Ersu Gıda
|4,98
|-0,99
|140,58
|Escort Teknoloji
|6,47
|0,47
|365,47
|Esenboğa Elektrik
|18,20
|0,83
|Etiler Gıda
|3,99
|0,76
|241,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,78
|0,80
|135,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-1,18
|181,45
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|-4,66
|299,73
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|0,70
|91,33
|Fade Gıda
|6,24
|-0,48
|Fenerbahçe Futbol
|28,94
|0,84
|100,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|0,00
|44,86
|F-M İzmit Piston
|124,40
|-2,05
|162,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,62
|2,27
|64,11
|Ford Otosan
|125,80
|-0,40
|90,28
|Formet Çelik Kapı
|4,78
|-2,65
|59,33
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|0,48
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,02
|0,25
|98,03
|Garanti Bankası
|10,22
|2,00
|-8,26
|Garanti Faktoring
|10,81
|-0,09
|179,33
|Garanti Yat. Ort.
|3,30
|-1,20
|231,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,91
|-1,15
|310,50
|Gediz Ambalaj
|27,82
|3,65
|311,54
|Gentaş
|6,09
|2,35
|195,34
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,74
|-0,52
|205,32
|Global Yat. Holding
|4,70
|0,00
|-3,49
|Good-Year
|8,02
|0,00
|98,02
|Göltaş Çimento
|41,32
|2,08
|132,27
|Gözde Girişim
|7,77
|1,57
|51,17
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,00
|93,75
|GSD Holding
|2,50
|1,63
|67,79
|Gübre Fabrik.
|81,40
|6,47
|800,44
|Güler Yat. Holding
|11,16
|-0,36
|449,75
|Halk GMYO
|3,30
|2,48
|183,35
|Hatay Tekstil
|14,27
|-0,28
|111,91
|Hedef Girişim
|8,49
|-0,70
|255,78
|Hektaş
|20,02
|10,00
|149,63
|HUB Girişim
|18,29
|-0,33
|94,81
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|0,00
|85,09
|ICBC Turkey Bank
|6,47
|-0,31
|22,77
|İdealist Danışmanlık
|13,75
|-2,48
|314,16
|İdealist GMYO
|6,58
|0,92
|115,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|0,53
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,01
|-0,99
|-11,67
|İhlas Holding
|1,22
|0,00
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-0,86
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|17,81
|-0,61
|89,88
|Info Yatırım
|6,55
|-0,30
|242,07
|İntema
|37,26
|9,98
|302,38
|Inveo Yatırım Holding
|47,48
|-3,10
|517,43
|İpek Doğal Enerji
|13,23
|0,46
|71,37
|İskenderun Demir Çelik
|10,23
|0,59
|30,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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