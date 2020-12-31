Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,76 -1,90 317,20 Acıpayam Selüloz 17,27 -1,76 173,49 Adel Kalemcilik 33,20 4,47 111,46 Adese Alışveriş Ticaret 2,82 -0,35 97,44 Afyon Çimento 5,04 0,00 121,22 Ak Enerji 2,21 -0,45 102,75 Akbank 6,88 -0,29 -15,17 Akçansa 16,41 -0,79 69,27 Akdeniz Yatırım Hold. 5,20 -0,76 146,45 Akfen GMYO 4,78 -0,21 18,02 Akın Tekstil 31,70 -0,56 129,88 Akiş GMYO 3,53 -0,56 12,69 Akmerkez GMYO 64,20 -0,16 186,55 Aksa 14,21 -0,49 102,90 Aksa Enerji 7,33 0,83 92,89 Aksigorta 9,23 -0,75 70,36 Aksu Enerji 14,15 -0,70 -4,84 Alarko Carrıer 366,30 -3,88 513,31 Alarko GMYO 25,90 -1,22 76,21 Alarko Holding 8,40 0,24 42,98 Albaraka Türk 1,96 -0,51 28,10 Alcatel Lucent Teletaş 29,08 0,14 141,53 Alkim Kağıt 14,03 0,65 158,87 Alkim Kimya 14,69 0,96 136,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,21 1,38 439,02 Altınyunus Çeşme 49,50 8,98 395,50 Anadolu Efes 23,38 -0,09 9,88 Anadolu Grubu Holding 26,70 -1,04 51,79 Anadolu Hayat Emek. 8,53 2,40 40,18 Anadolu Isuzu 17,79 -2,09 46,18 Anadolu Sigorta 7,33 -0,81 76,48 Anel Elektrik 3,12 -1,58 76,98 Arçelik 30,16 -1,05 44,72 ARD Bilişim Teknolojileri 47,28 3,14 Arena Bilgisayar 34,48 0,52 373,30 Armada Bilgisayar 48,96 -0,49 198,72 Arsan Tekstil 7,27 -0,27 103,07 Artı Yatırım Holding 5,73 0,17 607,41 Arzum Ev Aletleri 25,04 -8,41 Aselsan 18,23 -1,14 75,59 Ata GMYO 5,28 0,96 16,56 Atakule GMYO 2,42 -0,82 26,04 Atlantis Yatırım Holding 6,00 3,81 500,00 Atlas Yat. Ort. 1,74 -1,14 83,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,62 1,03 38,90 Avrasya GMYO 4,10 0,74 171,52 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 2,21 78,02 Avrupa Yatırım Holding 6,16 0,98 300,00 Ayen Enerji 5,39 0,00 55,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,40 0,00 420,55 Aygaz 14,64 -0,75 20,53 Bagfaş 20,10 -0,69 19,50 Bak Ambalaj 20,30 0,59 178,67 Balatacılar Balatacılık 7,65 -0,65 516,94 Bantaş Ambalaj 4,68 -0,21 117,25 Banvit 50,25 -1,47 170,60 Baştaş Başkent Çimento 14,22 -10,00 449,03 Batı Çimento 4,74 -0,21 43,20 Batısöke Çimento 2,43 -1,22 85,50 Bayrak Taban Sanayi 10,72 0,09 Bera Holding 20,82 8,10 440,78 Berkosan Yalıtım 8,70 0,81 217,52 Beşiktaş Futbol Yat. 3,99 -2,68 62,86 Beyaz Filo 9,79 -0,20 212,80 Bilici Yatırım 6,48 -2,56 126,06 Bim Mağazalar 76,25 -0,72 65,01 Birko Mensucat 1,11 0,00 258,06 Birlik Mensucat 3,46 -9,90 203,51 Bizim Mağazaları 15,48 -0,45 39,80 Borusan Mannesmann 27,76 -2,94 142,45 Borusan Yat. Paz. 463,70 -6,17 673,95 Bosch Fren Sistemleri 1.265,90 1,65 339,89 Bossa 17,88 0,22 121,84 Brisa 20,00 0,96 113,24 Burçelik 20,98 -0,66 261,10 Burçelik Vana 49,56 -0,84 410,40 Bursa Çimento 12,27 1,74 206,49 Carrefoursa 78,15 9,99 195,49 Casa Emtia Petrol 97,00 -1,97 933,01 Ceo Event Medya 6,42 -1,08 75,30 Coca Cola İçecek 65,70 -0,83 73,54 Cosmos Yat. Holding 7,98 2,31 291,18 Credıtwest Faktorıng 5,95 -2,46 106,60 Çelebi 173,00 -1,42 74,13 Çelik Halat 19,08 -2,15 193,54 Çemaş Döküm 2,12 -0,93 69,13 Çemtaş 16,39 3,73 101,62 Çimbeton 265,50 -1,52 543,48 Çimentaş 33,10 0,67 120,67 Çimsa 17,77 -0,62 95,70 Çuhadaroğlu Metal 7,72 0,78 142,01 Dagi Giyim 8,08 -0,37 223,20 Dagi Yatırım Holding 12,90 -0,85 470,80 Dardanel 34,00 -0,06 797,10 Datagate Bilgisayar 16,69 5,90 113,70 Demısaş Döküm 6,63 1,53 90,52 Denge Holding 5,50 0,00 301,46 Deniz GMYO 3,30 -0,90 56,83 Derimod 9,72 0,10 36,13 Derlüks Deri 8,90 -0,89 119,98 Desa Deri 9,75 -0,20 114,76 Despec Bilgisayar 13,30 1,99 213,68 Deva Holding 24,36 0,25 172,86 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,80 -0,92 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 0,00 380,77 Ditaş Doğan 32,90 0,30 245,77 DO-CO 654,10 6,69 15,98 Doğan Burda 22,58 -1,83 271,99 Doğan Holding 3,05 0,00 69,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -0,38 58,18 Doğusan 4,13 3,51 98,56 Doğuş GMYO 8,08 -2,06 78,37 Doğuş Otomotiv 28,34 -1,73 197,69 Döktaş Dökümcülük 30,20 0,13 -4,57 Duran Doğan Basım 10,47 -2,24 57,46 Dyo Boya 11,23 -0,27 129,18 Eczacıbaşı İlaç 7,43 -1,07 103,53 Eczacıbaşı Yatırım 27,18 -1,88 182,17 Edip Gayrimenkul 3,19 -0,31 129,50 Ege Endüstri 1.771,90 2,81 214,97 Ege Gübre 145,10 -0,14 194,35 Ege Profil 36,70 0,55 206,60 Ege Seramik 9,99 -0,50 171,58 Egeplast 33,30 0,60 166,40 Ekiz Kimya 7,00 0,00 1047,54 Emek Elektrik 5,30 -1,67 233,33 Eminiş Ambalaj 36,90 3,94 2327,63 Emlak Konut GMYO 2,14 -0,47 47,82 Enerjisa Enerji 12,40 -0,48 84,09 Enka İnşaat 7,40 0,27 32,57 Erbosan 41,18 -0,63 64,85 Ereğli Demir Çelik 14,99 -1,45 70,18 Ersu Gıda 4,89 -1,81 136,23 Escort Teknoloji 6,62 -2,22 376,26 Esenboğa Elektrik 19,32 1,90 Etiler Gıda 3,92 0,51 235,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 -0,27 129,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 6,10 191,50 Euro Yat. Ort. 4,63 2,66 311,28 Euro Yatırım Holding 2,79 -1,06 86,00 Fade Gıda 6,19 -0,32 Fenerbahçe Futbol 29,12 0,41 101,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,36 -2,00 39,17 F-M İzmit Piston 127,30 2,41 168,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,42 -1,43 61,51 Ford Otosan 123,80 -1,04 87,25 Formet Çelik Kapı 4,75 -1,45 58,33 Frigo Pak Gıda 21,18 1,34 202,34 Galatasaray Sportif 3,96 -0,50 95,07 Garanti Bankası 10,27 -0,96 -7,81 Garanti Faktoring 10,87 -0,18 180,88 Garanti Yat. Ort. 3,23 -0,62 224,04 Gedik Y. Men. Değ. 12,89 1,26 309,86 Gediz Ambalaj 26,68 -1,33 294,67 Gentaş 5,98 -0,66 190,01 Gersan Elektrik 6,11 -0,33 91,54 Global Men. Değ. 6,02 0,00 220,21 Global Yat. Holding 4,79 2,79 -1,64 Good-Year 8,12 2,53 100,49 Göltaş Çimento 41,92 1,85 135,64 Gözde Girişim 8,02 -0,87 56,03 GSD Denizcilik 4,97 0,40 94,14 GSD Holding 2,53 0,80 69,80 Gübre Fabrik. 86,00 2,32 851,33 Güler Yat. Holding 10,90 -2,42 436,95 Halk GMYO 3,26 0,00 179,92 Hatay Tekstil 14,08 -1,05 109,09 Hedef Girişim 8,46 -0,70 254,53 Hektaş 19,47 -2,16 142,77 HUB Girişim 18,07 -0,66 92,47 Hürriyet Gzt. 2,08 -0,95 82,46 ICBC Turkey Bank 6,49 -0,31 23,15 İdealist Danışmanlık 12,85 -2,65 287,05 İdealist GMYO 6,81 0,89 122,55 İhlas Ev Aletleri 1,87 -1,06 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 21,44 İhlas Gazetecilik 4,09 -1,45 -9,91 İhlas Holding 1,24 -1,59 36,26 İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 36,75 İndeks Bilgisayar 18,94 4,87 101,92 Info Yatırım 6,34 -1,71 231,11 İntema 40,92 9,82 341,90 Inveo Yatırım Holding 45,28 -2,58 488,82 İpek Doğal Enerji 13,13 -0,61 70,08 İskenderun Demir Çelik 10,10 -0,79 29,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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