Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,76
|-1,90
|317,20
|Acıpayam Selüloz
|17,27
|-1,76
|173,49
|Adel Kalemcilik
|33,20
|4,47
|111,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|-0,35
|97,44
|Afyon Çimento
|5,04
|0,00
|121,22
|Ak Enerji
|2,21
|-0,45
|102,75
|Akbank
|6,88
|-0,29
|-15,17
|Akçansa
|16,41
|-0,79
|69,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,20
|-0,76
|146,45
|Akfen GMYO
|4,78
|-0,21
|18,02
|Akın Tekstil
|31,70
|-0,56
|129,88
|Akiş GMYO
|3,53
|-0,56
|12,69
|Akmerkez GMYO
|64,20
|-0,16
|186,55
|Aksa
|14,21
|-0,49
|102,90
|Aksa Enerji
|7,33
|0,83
|92,89
|Aksigorta
|9,23
|-0,75
|70,36
|Aksu Enerji
|14,15
|-0,70
|-4,84
|Alarko Carrıer
|366,30
|-3,88
|513,31
|Alarko GMYO
|25,90
|-1,22
|76,21
|Alarko Holding
|8,40
|0,24
|42,98
|Albaraka Türk
|1,96
|-0,51
|28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,08
|0,14
|141,53
|Alkim Kağıt
|14,03
|0,65
|158,87
|Alkim Kimya
|14,69
|0,96
|136,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,21
|1,38
|439,02
|Altınyunus Çeşme
|49,50
|8,98
|395,50
|Anadolu Efes
|23,38
|-0,09
|9,88
|Anadolu Grubu Holding
|26,70
|-1,04
|51,79
|Anadolu Hayat Emek.
|8,53
|2,40
|40,18
|Anadolu Isuzu
|17,79
|-2,09
|46,18
|Anadolu Sigorta
|7,33
|-0,81
|76,48
|Anel Elektrik
|3,12
|-1,58
|76,98
|Arçelik
|30,16
|-1,05
|44,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,28
|3,14
|Arena Bilgisayar
|34,48
|0,52
|373,30
|Armada Bilgisayar
|48,96
|-0,49
|198,72
|Arsan Tekstil
|7,27
|-0,27
|103,07
|Artı Yatırım Holding
|5,73
|0,17
|607,41
|Arzum Ev Aletleri
|25,04
|-8,41
|Aselsan
|18,23
|-1,14
|75,59
|Ata GMYO
|5,28
|0,96
|16,56
|Atakule GMYO
|2,42
|-0,82
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|3,81
|500,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|-1,14
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,62
|1,03
|38,90
|Avrasya GMYO
|4,10
|0,74
|171,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|2,21
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|6,16
|0,98
|300,00
|Ayen Enerji
|5,39
|0,00
|55,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,40
|0,00
|420,55
|Aygaz
|14,64
|-0,75
|20,53
|Bagfaş
|20,10
|-0,69
|19,50
|Bak Ambalaj
|20,30
|0,59
|178,67
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-0,65
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|-0,21
|117,25
|Banvit
|50,25
|-1,47
|170,60
|Baştaş Başkent Çimento
|14,22
|-10,00
|449,03
|Batı Çimento
|4,74
|-0,21
|43,20
|Batısöke Çimento
|2,43
|-1,22
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|10,72
|0,09
|Bera Holding
|20,82
|8,10
|440,78
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|0,81
|217,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,99
|-2,68
|62,86
|Beyaz Filo
|9,79
|-0,20
|212,80
|Bilici Yatırım
|6,48
|-2,56
|126,06
|Bim Mağazalar
|76,25
|-0,72
|65,01
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|258,06
|Birlik Mensucat
|3,46
|-9,90
|203,51
|Bizim Mağazaları
|15,48
|-0,45
|39,80
|Borusan Mannesmann
|27,76
|-2,94
|142,45
|Borusan Yat. Paz.
|463,70
|-6,17
|673,95
|Bosch Fren Sistemleri
|1.265,90
|1,65
|339,89
|Bossa
|17,88
|0,22
|121,84
|Brisa
|20,00
|0,96
|113,24
|Burçelik
|20,98
|-0,66
|261,10
|Burçelik Vana
|49,56
|-0,84
|410,40
|Bursa Çimento
|12,27
|1,74
|206,49
|Carrefoursa
|78,15
|9,99
|195,49
|Casa Emtia Petrol
|97,00
|-1,97
|933,01
|Ceo Event Medya
|6,42
|-1,08
|75,30
|Coca Cola İçecek
|65,70
|-0,83
|73,54
|Cosmos Yat. Holding
|7,98
|2,31
|291,18
|Credıtwest Faktorıng
|5,95
|-2,46
|106,60
|Çelebi
|173,00
|-1,42
|74,13
|Çelik Halat
|19,08
|-2,15
|193,54
|Çemaş Döküm
|2,12
|-0,93
|69,13
|Çemtaş
|16,39
|3,73
|101,62
|Çimbeton
|265,50
|-1,52
|543,48
|Çimentaş
|33,10
|0,67
|120,67
|Çimsa
|17,77
|-0,62
|95,70
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|0,78
|142,01
|Dagi Giyim
|8,08
|-0,37
|223,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,90
|-0,85
|470,80
|Dardanel
|34,00
|-0,06
|797,10
|Datagate Bilgisayar
|16,69
|5,90
|113,70
|Demısaş Döküm
|6,63
|1,53
|90,52
|Denge Holding
|5,50
|0,00
|301,46
|Deniz GMYO
|3,30
|-0,90
|56,83
|Derimod
|9,72
|0,10
|36,13
|Derlüks Deri
|8,90
|-0,89
|119,98
|Desa Deri
|9,75
|-0,20
|114,76
|Despec Bilgisayar
|13,30
|1,99
|213,68
|Deva Holding
|24,36
|0,25
|172,86
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,80
|-0,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|0,00
|380,77
|Ditaş Doğan
|32,90
|0,30
|245,77
|DO-CO
|654,10
|6,69
|15,98
|Doğan Burda
|22,58
|-1,83
|271,99
|Doğan Holding
|3,05
|0,00
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-0,38
|58,18
|Doğusan
|4,13
|3,51
|98,56
|Doğuş GMYO
|8,08
|-2,06
|78,37
|Doğuş Otomotiv
|28,34
|-1,73
|197,69
|Döktaş Dökümcülük
|30,20
|0,13
|-4,57
|Duran Doğan Basım
|10,47
|-2,24
|57,46
|Dyo Boya
|11,23
|-0,27
|129,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,43
|-1,07
|103,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,18
|-1,88
|182,17
|Edip Gayrimenkul
|3,19
|-0,31
|129,50
|Ege Endüstri
|1.771,90
|2,81
|214,97
|Ege Gübre
|145,10
|-0,14
|194,35
|Ege Profil
|36,70
|0,55
|206,60
|Ege Seramik
|9,99
|-0,50
|171,58
|Egeplast
|33,30
|0,60
|166,40
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,00
|1047,54
|Emek Elektrik
|5,30
|-1,67
|233,33
|Eminiş Ambalaj
|36,90
|3,94
|2327,63
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-0,47
|47,82
|Enerjisa Enerji
|12,40
|-0,48
|84,09
|Enka İnşaat
|7,40
|0,27
|32,57
|Erbosan
|41,18
|-0,63
|64,85
|Ereğli Demir Çelik
|14,99
|-1,45
|70,18
|Ersu Gıda
|4,89
|-1,81
|136,23
|Escort Teknoloji
|6,62
|-2,22
|376,26
|Esenboğa Elektrik
|19,32
|1,90
|Etiler Gıda
|3,92
|0,51
|235,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-0,27
|129,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|6,10
|191,50
|Euro Yat. Ort.
|4,63
|2,66
|311,28
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|-1,06
|86,00
|Fade Gıda
|6,19
|-0,32
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|0,41
|101,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,36
|-2,00
|39,17
|F-M İzmit Piston
|127,30
|2,41
|168,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,42
|-1,43
|61,51
|Ford Otosan
|123,80
|-1,04
|87,25
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|-1,45
|58,33
|Frigo Pak Gıda
|21,18
|1,34
|202,34
|Galatasaray Sportif
|3,96
|-0,50
|95,07
|Garanti Bankası
|10,27
|-0,96
|-7,81
|Garanti Faktoring
|10,87
|-0,18
|180,88
|Garanti Yat. Ort.
|3,23
|-0,62
|224,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,89
|1,26
|309,86
|Gediz Ambalaj
|26,68
|-1,33
|294,67
|Gentaş
|5,98
|-0,66
|190,01
|Gersan Elektrik
|6,11
|-0,33
|91,54
|Global Men. Değ.
|6,02
|0,00
|220,21
|Global Yat. Holding
|4,79
|2,79
|-1,64
|Good-Year
|8,12
|2,53
|100,49
|Göltaş Çimento
|41,92
|1,85
|135,64
|Gözde Girişim
|8,02
|-0,87
|56,03
|GSD Denizcilik
|4,97
|0,40
|94,14
|GSD Holding
|2,53
|0,80
|69,80
|Gübre Fabrik.
|86,00
|2,32
|851,33
|Güler Yat. Holding
|10,90
|-2,42
|436,95
|Halk GMYO
|3,26
|0,00
|179,92
|Hatay Tekstil
|14,08
|-1,05
|109,09
|Hedef Girişim
|8,46
|-0,70
|254,53
|Hektaş
|19,47
|-2,16
|142,77
|HUB Girişim
|18,07
|-0,66
|92,47
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|-0,95
|82,46
|ICBC Turkey Bank
|6,49
|-0,31
|23,15
|İdealist Danışmanlık
|12,85
|-2,65
|287,05
|İdealist GMYO
|6,81
|0,89
|122,55
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-1,06
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,09
|-1,45
|-9,91
|İhlas Holding
|1,24
|-1,59
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|18,94
|4,87
|101,92
|Info Yatırım
|6,34
|-1,71
|231,11
|İntema
|40,92
|9,82
|341,90
|Inveo Yatırım Holding
|45,28
|-2,58
|488,82
|İpek Doğal Enerji
|13,13
|-0,61
|70,08
|İskenderun Demir Çelik
|10,10
|-0,79
|29,24
(Sürecek)
Kaynak: AA
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