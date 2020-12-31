Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

31.12.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,76-1,90317,20
Acıpayam Selüloz17,27-1,76173,49
Adel Kalemcilik33,204,47111,46
Adese Alışveriş Ticaret2,82-0,3597,44
Afyon Çimento5,040,00121,22
Ak Enerji2,21-0,45102,75
Akbank6,88-0,29-15,17
Akçansa16,41-0,7969,27
Akdeniz Yatırım Hold.5,20-0,76146,45
Akfen GMYO4,78-0,2118,02
Akın Tekstil31,70-0,56129,88
Akiş GMYO3,53-0,5612,69
Akmerkez GMYO64,20-0,16186,55
Aksa14,21-0,49102,90
Aksa Enerji7,330,8392,89
Aksigorta9,23-0,7570,36
Aksu Enerji14,15-0,70-4,84
Alarko Carrıer366,30-3,88513,31
Alarko GMYO25,90-1,2276,21
Alarko Holding8,400,2442,98
Albaraka Türk1,96-0,5128,10
Alcatel Lucent Teletaş29,080,14141,53
Alkim Kağıt14,030,65158,87
Alkim Kimya14,690,96136,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,211,38439,02
Altınyunus Çeşme49,508,98395,50
Anadolu Efes23,38-0,099,88
Anadolu Grubu Holding26,70-1,0451,79
Anadolu Hayat Emek.8,532,4040,18
Anadolu Isuzu17,79-2,0946,18
Anadolu Sigorta7,33-0,8176,48
Anel Elektrik3,12-1,5876,98
Arçelik30,16-1,0544,72
ARD Bilişim Teknolojileri47,283,14

Arena Bilgisayar34,480,52373,30
Armada Bilgisayar48,96-0,49198,72
Arsan Tekstil7,27-0,27103,07
Artı Yatırım Holding5,730,17607,41
Arzum Ev Aletleri25,04-8,41

Aselsan18,23-1,1475,59
Ata GMYO5,280,9616,56
Atakule GMYO2,42-0,8226,04
Atlantis Yatırım Holding6,003,81500,00
Atlas Yat. Ort.1,74-1,1483,12
AvivaSA Emeklilik Hayat18,621,0338,90
Avrasya GMYO4,100,74171,52
Avrasya Petrol ve Tur.3,242,2178,02
Avrupa Yatırım Holding6,160,98300,00
Ayen Enerji5,390,0055,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,400,00420,55
Aygaz14,64-0,7520,53
Bagfaş20,10-0,6919,50
Bak Ambalaj20,300,59178,67
Balatacılar Balatacılık7,65-0,65516,94
Bantaş Ambalaj4,68-0,21117,25
Banvit50,25-1,47170,60
Baştaş Başkent Çimento14,22-10,00449,03
Batı Çimento4,74-0,2143,20
Batısöke Çimento2,43-1,2285,50
Bayrak Taban Sanayi10,720,09

Bera Holding20,828,10440,78
Berkosan Yalıtım8,700,81217,52
Beşiktaş Futbol Yat.3,99-2,6862,86
Beyaz Filo9,79-0,20212,80
Bilici Yatırım6,48-2,56126,06
Bim Mağazalar76,25-0,7265,01
Birko Mensucat1,110,00258,06
Birlik Mensucat3,46-9,90203,51
Bizim Mağazaları15,48-0,4539,80
Borusan Mannesmann27,76-2,94142,45
Borusan Yat. Paz.463,70-6,17673,95
Bosch Fren Sistemleri1.265,901,65339,89
Bossa17,880,22121,84
Brisa20,000,96113,24
Burçelik20,98-0,66261,10
Burçelik Vana49,56-0,84410,40
Bursa Çimento12,271,74206,49
Carrefoursa78,159,99195,49
Casa Emtia Petrol97,00-1,97933,01
Ceo Event Medya6,42-1,0875,30
Coca Cola İçecek65,70-0,8373,54
Cosmos Yat. Holding7,982,31291,18
Credıtwest Faktorıng5,95-2,46106,60
Çelebi173,00-1,4274,13
Çelik Halat19,08-2,15193,54
Çemaş Döküm2,12-0,9369,13
Çemtaş16,393,73101,62
Çimbeton265,50-1,52543,48
Çimentaş33,100,67120,67
Çimsa17,77-0,6295,70
Çuhadaroğlu Metal7,720,78142,01
Dagi Giyim8,08-0,37223,20
Dagi Yatırım Holding12,90-0,85470,80
Dardanel34,00-0,06797,10
Datagate Bilgisayar16,695,90113,70
Demısaş Döküm6,631,5390,52
Denge Holding5,500,00301,46
Deniz GMYO3,30-0,9056,83
Derimod9,720,1036,13
Derlüks Deri8,90-0,89119,98
Desa Deri9,75-0,20114,76
Despec Bilgisayar13,301,99213,68
Deva Holding24,360,25172,86
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,80-0,92

Diriteks Diriliş Tekstil3,750,00380,77
Ditaş Doğan32,900,30245,77
DO-CO654,106,6915,98
Doğan Burda22,58-1,83271,99
Doğan Holding3,050,0069,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-0,3858,18
Doğusan4,133,5198,56
Doğuş GMYO8,08-2,0678,37
Doğuş Otomotiv28,34-1,73197,69
Döktaş Dökümcülük30,200,13-4,57
Duran Doğan Basım10,47-2,2457,46
Dyo Boya11,23-0,27129,18
Eczacıbaşı İlaç7,43-1,07103,53
Eczacıbaşı Yatırım27,18-1,88182,17
Edip Gayrimenkul3,19-0,31129,50
Ege Endüstri1.771,902,81214,97
Ege Gübre145,10-0,14194,35
Ege Profil36,700,55206,60
Ege Seramik9,99-0,50171,58
Egeplast33,300,60166,40
Ekiz Kimya7,000,001047,54
Emek Elektrik5,30-1,67233,33
Eminiş Ambalaj36,903,942327,63
Emlak Konut GMYO2,14-0,4747,82
Enerjisa Enerji12,40-0,4884,09
Enka İnşaat7,400,2732,57
Erbosan41,18-0,6364,85
Ereğli Demir Çelik14,99-1,4570,18
Ersu Gıda4,89-1,81136,23
Escort Teknoloji6,62-2,22376,26
Esenboğa Elektrik19,321,90

Etiler Gıda3,920,51235,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-0,27129,46
Euro Trend Yat. Ort.3,486,10191,50
Euro Yat. Ort.4,632,66311,28
Euro Yatırım Holding2,79-1,0686,00
Fade Gıda6,19-0,32

Fenerbahçe Futbol29,120,41101,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,36-2,0039,17
F-M İzmit Piston127,302,41168,78
Fonet Bilgi Teknolojileri12,42-1,4361,51
Ford Otosan123,80-1,0487,25
Formet Çelik Kapı4,75-1,4558,33
Frigo Pak Gıda21,181,34202,34
Galatasaray Sportif3,96-0,5095,07
Garanti Bankası10,27-0,96-7,81
Garanti Faktoring10,87-0,18180,88
Garanti Yat. Ort.3,23-0,62224,04
Gedik Y. Men. Değ.12,891,26309,86
Gediz Ambalaj26,68-1,33294,67
Gentaş5,98-0,66190,01
Gersan Elektrik6,11-0,3391,54
Global Men. Değ.6,020,00220,21
Global Yat. Holding4,792,79-1,64
Good-Year8,122,53100,49
Göltaş Çimento41,921,85135,64
Gözde Girişim8,02-0,8756,03
GSD Denizcilik4,970,4094,14
GSD Holding2,530,8069,80
Gübre Fabrik.86,002,32851,33
Güler Yat. Holding10,90-2,42436,95
Halk GMYO3,260,00179,92
Hatay Tekstil14,08-1,05109,09
Hedef Girişim8,46-0,70254,53
Hektaş19,47-2,16142,77
HUB Girişim18,07-0,6692,47
Hürriyet Gzt.2,08-0,9582,46
ICBC Turkey Bank6,49-0,3123,15
İdealist Danışmanlık12,85-2,65287,05
İdealist GMYO6,810,89122,55
İhlas Ev Aletleri1,87-1,06-40,26
İhlas Gayrimenkul1,25-1,5721,44
İhlas Gazetecilik4,09-1,45-9,91
İhlas Holding1,24-1,5936,26
İhlas Yayın Holding1,14-0,8736,75
İndeks Bilgisayar18,944,87101,92
Info Yatırım6,34-1,71231,11
İntema40,929,82341,90
Inveo Yatırım Holding45,28-2,58488,82
İpek Doğal Enerji13,13-0,6170,08
İskenderun Demir Çelik10,10-0,7929,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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