Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.01.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,62-1,55-1,55
Acıpayam Selüloz17,643,043,04
Adel Kalemcilik31,46-9,96-9,96
Adese Alışveriş Ticaret2,800,000,00
Afyon Çimento5,262,942,94
Ak Enerji2,241,361,36
Akbank7,082,162,16
Akçansa17,495,745,74
Akdeniz Yatırım Hold.5,180,190,19
Akfen GMYO4,951,851,85
Akın Tekstil31,72-0,13-0,13
Akiş GMYO3,550,570,57
Akmerkez GMYO67,153,633,63
Aksa14,34-1,71-1,71
Aksa Enerji7,612,282,28
Aksigorta9,441,511,51
Aksu Enerji14,170,350,35
Alarko Carrıer379,504,004,00
Alarko GMYO26,220,230,23
Alarko Holding8,771,501,50
Albaraka Türk1,961,031,03
Alcatel Lucent Teletaş30,422,562,56
Alkim Kağıt14,282,002,00
Alkim Kimya15,524,164,16
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,18-0,46-0,46
Altınyunus Çeşme53,356,796,79
Anadolu Efes23,541,551,55
Anadolu Grubu Holding26,580,610,61
Anadolu Hayat Emek.8,872,312,31
Anadolu Isuzu18,502,782,78
Anadolu Sigorta7,550,000,00
Anel Elektrik3,15-0,63-0,63
Arçelik30,520,390,39
ARD Bilişim Teknolojileri49,142,202,20
Arena Bilgisayar34,781,101,10
Armada Bilgisayar49,02-0,12-0,12
Arsan Tekstil7,27-0,27-0,27
Artı Yatırım Holding5,952,592,59
Arzum Ev Aletleri23,22-5,69-5,69
Aselsan18,380,710,71
Ata GMYO5,683,093,09
Atakule GMYO2,540,790,79
Atlantis Yatırım Holding5,804,324,32
Atlas Yat. Ort.1,760,570,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,701,911,91
Avrasya GMYO3,99-1,72-1,72
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-0,63-0,63
Avrupa Yatırım Holding5,99-0,17-0,17
Ayen Enerji5,450,740,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,703,083,08
Aygaz14,921,841,84
Bagfaş20,241,201,20
Bak Ambalaj20,200,000,00
Balatacılar Balatacılık9,069,959,95
Bantaş Ambalaj4,710,430,43
Banvit51,55-0,87-0,87
Baştaş Başkent Çimento19,109,969,96
Batı Çimento4,740,640,64
Batısöke Çimento2,471,231,23
Bayrak Taban Sanayi10,670,570,57
Bera Holding20,280,000,00
Berkosan Yalıtım8,82-1,12-1,12
Beşiktaş Futbol Yat.4,183,473,47
Beyaz Filo11,008,068,06
Bilici Yatırım6,57-1,05-1,05
Bim Mağazalar77,202,252,25
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat3,12-9,83-9,83
Bizim Mağazaları15,440,520,52
Borusan Mannesmann28,442,302,30
Borusan Yat. Paz.465,201,821,82
Bosch Fren Sistemleri1.243,00-0,16-0,16
Bossa17,84-0,06-0,06
Brisa20,141,001,00
Burçelik21,381,711,71
Burçelik Vana49,02-1,29-1,29
Bursa Çimento12,322,332,33
Carrefoursa75,004,464,46
Casa Emtia Petrol115,008,498,49
Ceo Event Medya6,480,780,78
Coca Cola İçecek66,651,291,29
Cosmos Yat. Holding8,869,939,93
Credıtwest Faktorıng5,75-2,04-2,04
Çelebi166,40-8,83-8,83
Çelik Halat20,88-2,52-2,52
Çemaş Döküm2,181,401,40
Çemtaş16,231,821,82
Çimbeton326,109,989,98
Çimentaş39,769,969,96
Çimsa18,262,582,58
Çuhadaroğlu Metal7,760,390,39
Dagi Giyim8,05-0,25-0,25
Dagi Yatırım Holding12,75-1,16-1,16
Dardanel34,502,992,99
Datagate Bilgisayar16,492,362,36
Demısaş Döküm6,58-0,45-0,45
Denge Holding5,602,192,19
Deniz GMYO3,769,949,94
Derimod9,760,210,21
Derlüks Deri8,80-0,23-0,23
Desa Deri10,043,083,08
Despec Bilgisayar13,291,761,76
Deva Holding24,441,241,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,880,280,28
Diriteks Diriliş Tekstil3,72-0,27-0,27
Ditaş Doğan32,58-0,31-0,31
DO-CO610,60-3,08-3,08
Doğan Burda21,58-3,83-3,83
Doğan Holding3,100,980,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,72-1,09-1,09
Doğusan4,17-4,79-4,79
Doğuş GMYO8,04-1,59-1,59
Doğuş Otomotiv28,18-1,95-1,95
Döktaş Dökümcülük31,402,552,55
Duran Doğan Basım10,540,480,48
Dyo Boya11,793,793,79
Eczacıbaşı İlaç7,551,211,21
Eczacıbaşı Yatırım28,643,243,24
Edip Gayrimenkul3,484,824,82
Ege Endüstri1.732,100,280,28
Ege Gübre148,302,132,13
Ege Profil39,062,142,14
Ege Seramik10,875,645,64
Egeplast33,300,000,00
Ekiz Kimya7,130,000,00
Emek Elektrik5,81-1,86-1,86
Eminiş Ambalaj37,802,612,61
Emlak Konut GMYO2,213,273,27
Enerjisa Enerji12,600,720,72
Enka İnşaat7,481,491,49
Erbosan41,761,851,85
Ereğli Demir Çelik14,92-0,07-0,07
Ersu Gıda4,970,610,61
Escort Teknoloji6,570,000,00
Esenboğa Elektrik19,160,680,68
Etiler Gıda4,000,500,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,80-1,30-1,30
Euro Trend Yat. Ort.3,59-0,28-0,28
Euro Yat. Ort.4,40-2,44-2,44
Euro Yatırım Holding2,840,000,00
Fade Gıda6,240,810,81
Fenerbahçe Futbol29,881,081,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,461,411,41
F-M İzmit Piston129,203,943,94
Fonet Bilgi Teknolojileri13,100,540,54
Ford Otosan126,300,240,24
Formet Çelik Kapı4,801,051,05
Frigo Pak Gıda21,201,051,05
Galatasaray Sportif3,97-1,98-1,98
Garanti Bankası10,430,580,58
Garanti Faktoring11,190,540,54
Garanti Yat. Ort.3,250,620,62
Gedik Y. Men. Değ.12,640,320,32
Gediz Ambalaj26,76-0,15-0,15
Gentaş6,031,521,52
Gersan Elektrik6,140,000,00
Global Men. Değ.5,94-1,16-1,16
Global Yat. Holding4,720,850,85
Good-Year8,390,360,36
Göltaş Çimento41,881,501,50
Gözde Girişim8,476,146,14
GSD Denizcilik5,192,982,98
GSD Holding2,541,201,20
Gübre Fabrik.83,15-3,37-3,37
Güler Yat. Holding10,34-4,88-4,88
Halk GMYO3,302,802,80
Hatay Tekstil14,252,152,15
Hedef Girişim8,512,042,04
Hektaş19,160,470,47
HUB Girişim18,391,041,04
Hürriyet Gzt.2,141,901,90
ICBC Turkey Bank6,550,770,77
İdealist Danışmanlık13,510,370,37
İdealist GMYO7,205,885,88
İhlas Ev Aletleri1,901,061,06
İhlas Gayrimenkul1,293,203,20
İhlas Gazetecilik4,100,990,99
İhlas Holding1,250,810,81
İhlas Yayın Holding1,150,880,88
İndeks Bilgisayar19,974,394,39
Info Yatırım6,43-0,31-0,31
İntema39,70-0,50-0,50
Inveo Yatırım Holding48,309,239,23
İpek Doğal Enerji13,543,523,52
İskenderun Demir Çelik10,09-0,20-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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