Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,44 -1,46 -3,88 Acıpayam Selüloz 17,03 -1,73 -0,53 Adel Kalemcilik 28,52 -7,48 -16,69 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 0,36 -0,36 Afyon Çimento 5,57 1,09 9,00 Ak Enerji 2,23 -0,89 0,90 Akbank 7,13 0,56 2,89 Akçansa 19,40 6,65 17,29 Akdeniz Yatırım Hold. 5,13 -0,97 -0,77 Akfen GMYO 4,92 0,20 1,23 Akın Tekstil 30,94 -1,40 -2,58 Akiş GMYO 3,55 -0,28 0,57 Akmerkez GMYO 66,40 -2,06 2,47 Aksa 14,08 -2,43 -3,50 Aksa Enerji 7,73 -1,53 3,90 Aksigorta 9,73 -1,42 4,62 Aksu Enerji 14,19 0,07 0,50 Alarko Carrıer 380,00 0,26 4,14 Alarko GMYO 26,28 0,92 0,46 Alarko Holding 9,00 3,69 4,17 Albaraka Türk 2,00 0,50 3,09 Alcatel Lucent Teletaş 31,04 1,44 4,65 Alkim Kağıt 14,06 0,69 3,78 Alkim Kimya 15,48 -1,59 3,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,17 -0,91 Altınyunus Çeşme 47,70 -4,02 -4,52 Anadolu Efes 24,36 1,33 5,09 Anadolu Grubu Holding 26,98 2,20 2,12 Anadolu Hayat Emek. 9,15 2,58 5,54 Anadolu Isuzu 18,61 0,43 3,39 Anadolu Sigorta 7,66 -0,78 1,46 Anel Elektrik 3,14 -0,32 -0,95 Arçelik 30,68 0,85 0,92 ARD Bilişim Teknolojileri 48,14 -0,33 0,12 Arena Bilgisayar 34,56 -1,26 0,47 Armada Bilgisayar 52,00 -3,61 5,95 Arsan Tekstil 7,17 0,14 -1,65 Artı Yatırım Holding 5,99 -1,80 3,28 Arzum Ev Aletleri 22,76 1,34 -7,55 Aselsan 18,35 -0,11 0,55 Ata GMYO 5,87 0,34 6,53 Atakule GMYO 2,51 -0,40 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 6,11 9,89 Atlas Yat. Ort. 1,83 0,55 4,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,49 1,87 0,76 Avrasya GMYO 3,92 0,51 -3,45 Avrasya Petrol ve Tur. 3,16 0,32 -1,25 Avrupa Yatırım Holding 6,00 -1,32 0,00 Ayen Enerji 5,51 0,36 1,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,65 -1,27 2,64 Aygaz 14,92 0,54 1,84 Bagfaş 20,08 -0,50 0,40 Bak Ambalaj 20,50 0,49 1,49 Balatacılar Balatacılık 9,00 5,88 9,22 Bantaş Ambalaj 4,72 0,21 0,64 Banvit 49,80 -2,73 -4,23 Baştaş Başkent Çimento 20,50 7,39 18,02 Batı Çimento 4,82 -1,63 2,34 Batısöke Çimento 2,48 0,40 1,64 Bayrak Taban Sanayi 10,51 -0,76 -0,94 Bera Holding 20,48 -2,48 0,99 Berkosan Yalıtım 8,88 2,30 -0,45 Beşiktaş Futbol Yat. 4,07 -1,69 0,74 Beyaz Filo 11,68 4,38 14,73 Bilici Yatırım 6,63 -1,49 -0,15 Bim Mağazalar 76,75 -1,16 1,66 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birlik Mensucat 3,12 -9,83 Bizim Mağazaları 15,82 2,86 2,99 Borusan Mannesmann 27,28 -2,01 -1,87 Borusan Yat. Paz. 436,50 -3,22 -4,46 Bosch Fren Sistemleri 1.239,00 0,13 0,01 Bossa 18,10 -1,84 1,40 Brisa 20,16 0,50 1,10 Burçelik 21,60 1,79 2,76 Burçelik Vana 46,34 1,80 -6,69 Bursa Çimento 12,41 0,16 3,07 Carrefoursa 69,70 -3,19 -2,92 Casa Emtia Petrol 116,00 0,00 9,43 Ceo Event Medya 6,51 0,15 1,24 Coca Cola İçecek 66,05 -0,23 0,38 Cosmos Yat. Holding 8,78 3,29 8,93 Credıtwest Faktorıng 5,80 1,05 -1,19 Çelebi 173,90 3,51 -4,73 Çelik Halat 22,40 1,82 4,58 Çemaş Döküm 2,23 3,24 3,72 Çemtaş 16,21 -0,18 1,69 Çimbeton 343,40 5,31 15,82 Çimentaş 43,72 9,96 20,91 Çimsa 19,21 3,84 7,92 Çuhadaroğlu Metal 7,90 -0,75 2,20 Dagi Giyim 8,15 1,24 0,99 Dagi Yatırım Holding 14,50 7,33 12,40 Dardanel 33,94 -3,03 1,31 Datagate Bilgisayar 16,00 -1,84 -0,68 Demısaş Döküm 6,38 -1,39 -3,48 Denge Holding 5,60 1,82 2,19 Deniz GMYO 3,74 -0,53 9,36 Derimod 10,09 1,41 3,59 Derlüks Deri 8,69 -0,80 -1,47 Desa Deri 10,13 1,30 4,00 Despec Bilgisayar 13,05 -1,88 -0,08 Deva Holding 24,48 0,49 1,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,03 -0,63 1,66 Diriteks Diriliş Tekstil 3,80 3,83 1,88 Ditaş Doğan 32,22 -0,92 -1,41 DO-CO 611,50 0,82 -2,94 Doğan Burda 23,32 10,00 3,92 Doğan Holding 3,12 1,63 1,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 0,00 -2,55 Doğusan 4,29 -0,23 -2,05 Doğuş GMYO 8,54 1,67 4,53 Doğuş Otomotiv 28,72 1,99 -0,07 Döktaş Dökümcülük 31,62 -1,00 3,27 Duran Doğan Basım 10,56 -0,19 0,67 Dyo Boya 12,03 -0,91 5,90 Eczacıbaşı İlaç 7,54 -0,53 1,07 Eczacıbaşı Yatırım 29,18 -1,42 5,19 Edip Gayrimenkul 3,34 -2,34 0,60 Ege Endüstri 1.730,00 1,14 0,16 Ege Gübre 147,00 -0,88 1,24 Ege Profil 36,76 -1,13 -3,87 Ege Seramik 11,27 2,08 9,52 Egeplast 33,30 0,24 0,00 Ekiz Kimya 7,05 0,00 -1,12 Emek Elektrik 5,71 -2,89 -3,55 Eminiş Ambalaj 37,00 0,00 0,43 Emlak Konut GMYO 2,34 -0,43 9,35 Enerjisa Enerji 13,56 2,11 8,39 Enka İnşaat 7,54 1,21 2,31 Erbosan 41,80 -1,37 1,95 Ereğli Demir Çelik 14,76 -0,27 -1,14 Ersu Gıda 5,02 1,41 1,62 Escort Teknoloji 6,41 -1,23 -2,44 Esenboğa Elektrik 19,24 -2,14 1,10 Etiler Gıda 4,09 2,25 2,76 Euro Kapital Yat. Ort. 3,74 -0,27 -2,86 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -2,29 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,37 -0,46 -3,10 Euro Yatırım Holding 3,08 1,32 8,45 Fade Gıda 6,19 -0,80 0,00 Fenerbahçe Futbol 31,10 -0,64 5,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,49 0,31 1,88 F-M İzmit Piston 136,00 3,98 9,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 -1,46 -1,69 Ford Otosan 133,60 6,37 6,03 Formet Çelik Kapı 4,85 0,00 2,11 Frigo Pak Gıda 20,90 -0,95 -0,38 Galatasaray Sportif 3,94 -0,51 -2,72 Garanti Bankası 10,34 0,19 -0,29 Garanti Faktoring 11,18 -2,27 0,45 Garanti Yat. Ort. 3,30 -2,08 2,17 Gedik Y. Men. Değ. 12,54 -0,71 -0,48 Gediz Ambalaj 26,74 -0,45 -0,22 Gentaş 5,96 -0,67 0,34 Gersan Elektrik 6,16 0,16 0,33 Global Men. Değ. 5,86 -2,17 -2,50 Global Yat. Holding 4,86 2,75 3,85 Good-Year 8,19 -0,73 -2,03 Göltaş Çimento 41,96 0,29 1,70 Gözde Girişim 7,94 -7,78 -0,50 GSD Denizcilik 5,27 2,93 4,56 GSD Holding 2,59 3,19 3,19 Gübre Fabrik. 73,30 -5,36 -14,82 Güler Yat. Holding 10,31 2,59 -5,15 Halk GMYO 3,29 -1,50 2,49 Hatay Tekstil 14,32 -1,24 2,65 Hedef Girişim 7,95 -0,87 -4,68 Hektaş 19,21 0,21 0,73 HUB Girişim 18,31 -0,22 0,60 Hürriyet Gzt. 2,21 4,25 5,24 ICBC Turkey Bank 6,78 -0,88 4,31 İdealist Danışmanlık 13,10 -0,08 -2,67 İdealist GMYO 8,14 8,82 19,71 İhlas Ev Aletleri 1,91 0,00 1,60 İhlas Gayrimenkul 1,33 -0,75 6,40 İhlas Gazetecilik 4,02 -0,74 -0,99 İhlas Holding 1,26 0,00 1,61 İhlas Yayın Holding 1,15 0,00 0,88 İndeks Bilgisayar 19,74 -1,40 3,19 Info Yatırım 6,17 -2,37 -4,34 İntema 33,88 -5,68 -15,09 Inveo Yatırım Holding 49,36 2,66 11,62 İpek Doğal Enerji 13,64 -0,44 4,28 İskenderun Demir Çelik 10,08 0,20 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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