Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.01.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,77-2,140,39
Acıpayam Selüloz16,940,24-1,05
Adel Kalemcilik27,94-0,78-18,39
Adese Alışveriş Ticaret2,780,00-0,71
Afyon Çimento5,50-0,547,63
Ak Enerji2,230,900,90
Akbank7,171,993,46
Akçansa18,39-2,2311,19
Akdeniz Yatırım Hold.5,131,38-0,77
Akfen GMYO4,88-1,210,41
Akın Tekstil31,220,97-1,70
Akiş GMYO3,530,280,00
Akmerkez GMYO72,00-2,8111,82
Aksa14,130,36-3,15
Aksa Enerji8,024,297,80
Aksigorta9,60-0,523,23
Aksu Enerji14,18-0,070,42
Alarko Carrıer410,008,7212,36
Alarko GMYO25,941,33-0,84
Alarko Holding9,262,897,18
Albaraka Türk1,980,512,06
Alcatel Lucent Teletaş30,901,114,18
Alkim Kağıt14,253,645,18
Alkim Kimya15,856,049,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,12-0,93-3,20
Altınyunus Çeşme48,202,55-3,52
Anadolu Efes24,821,647,08
Anadolu Grubu Holding27,402,243,71
Anadolu Hayat Emek.9,130,885,31
Anadolu Isuzu18,240,391,33
Anadolu Sigorta7,55-1,050,00
Anel Elektrik3,10-0,32-2,21
Arçelik30,741,121,12
ARD Bilişim Teknolojileri47,881,79-0,42
Arena Bilgisayar35,481,313,14
Armada Bilgisayar49,58-1,821,02
Arsan Tekstil7,09-0,42-2,74
Artı Yatırım Holding6,150,006,03
Arzum Ev Aletleri22,641,89-8,04
Aselsan18,832,623,18
Ata GMYO5,92-0,347,44
Atakule GMYO2,490,40-1,19
Atlantis Yatırım Holding7,399,9732,91
Atlas Yat. Ort.1,800,562,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,290,071,49
Avrasya GMYO3,97-0,25-2,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,14-0,32-1,88
Avrupa Yatırım Holding5,990,17-0,17
Ayen Enerji5,542,032,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,404,590,44
Aygaz15,050,332,73
Bagfaş20,542,702,70
Bak Ambalaj21,301,335,45
Balatacılar Balatacılık9,000,009,22
Bantaş Ambalaj4,882,094,05
Banvit47,30-3,47-9,04
Baştaş Başkent Çimento18,00-5,263,63
Batı Çimento4,830,422,55
Batısöke Çimento2,450,410,41
Bayrak Taban Sanayi10,300,29-2,92
Bera Holding20,58-2,001,48
Berkosan Yalıtım9,120,002,24
Beşiktaş Futbol Yat.4,102,761,49
Beyaz Filo11,47-0,6912,67
Bilici Yatırım6,751,051,66
Bim Mağazalar76,05-1,170,73
Birko Mensucat1,091,87-1,80
Birlik Mensucat3,08-9,94-10,98
Bizim Mağazaları15,700,582,21
Borusan Mannesmann29,9210,007,63
Borusan Yat. Paz.473,509,993,63
Bosch Fren Sistemleri1.230,000,60-0,72
Bossa17,860,060,06
Brisa22,089,9610,73
Burçelik22,906,418,94
Burçelik Vana47,444,26-4,47
Bursa Çimento11,48-1,88-4,65
Carrefoursa66,75-0,37-7,03
Casa Emtia Petrol108,00

1,89
Ceo Event Medya6,67-2,633,73
Coca Cola İçecek66,00-0,080,30
Cosmos Yat. Holding9,300,0015,38
Credıtwest Faktorıng5,68-0,18-3,24
Çelebi166,401,53-8,83
Çelik Halat21,74-0,181,49
Çemaş Döküm2,230,903,72
Çemtaş15,740,51-1,25
Çimbeton313,20-2,095,63
Çimentaş48,089,9732,96
Çimsa18,740,545,28
Çuhadaroğlu Metal8,083,064,53
Dagi Giyim8,070,750,00
Dagi Yatırım Holding13,85-1,007,36
Dardanel33,620,060,36
Datagate Bilgisayar15,740,45-2,30
Demısaş Döküm6,370,47-3,63
Denge Holding6,479,8518,07
Deniz GMYO3,911,8214,33
Derimod9,81-0,100,72
Derlüks Deri8,59-0,35-2,61
Desa Deri10,081,103,49
Despec Bilgisayar12,78-0,70-2,14
Deva Holding25,223,364,47
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,930,280,74
Diriteks Diriliş Tekstil4,429,9518,50
Ditaş Doğan32,180,69-1,53
DO-CO598,100,23-5,06
Doğan Burda23,681,545,53
Doğan Holding3,172,923,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,650,38-3,64
Doğusan5,209,9418,72
Doğuş GMYO9,17-0,7612,24
Doğuş Otomotiv27,980,94-2,64
Döktaş Dökümcülük33,381,159,01
Duran Doğan Basım10,571,440,76
Dyo Boya12,082,206,34
Eczacıbaşı İlaç7,541,341,07
Eczacıbaşı Yatırım29,340,965,77
Edip Gayrimenkul3,32-0,600,00
Ege Endüstri1.703,800,22-1,36
Ege Gübre155,207,036,89
Ege Profil37,420,43-2,14
Ege Seramik11,35-0,7010,30
Egeplast36,004,838,11
Ekiz Kimya6,990,00-1,96
Emek Elektrik5,743,42-3,04
Eminiş Ambalaj33,00-0,90-10,42
Emlak Konut GMYO2,380,0011,21
Enerjisa Enerji13,33-1,116,55
Enka İnşaat8,124,3710,18
Erbosan41,822,002,00
Ereğli Demir Çelik14,751,24-1,21
Ersu Gıda5,100,593,24
Escort Teknoloji6,400,31-2,59
Esenboğa Elektrik19,261,531,21
Etiler Gıda3,98-0,500,00
Euro Kapital Yat. Ort.3,700,82-3,90
Euro Trend Yat. Ort.3,38-0,88-6,11
Euro Yat. Ort.4,30-0,46-4,66
Euro Yatırım Holding3,112,309,51
Fade Gıda6,120,00-1,13
Fenerbahçe Futbol31,141,765,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,540,622,67
F-M İzmit Piston142,80-0,7014,88
Fonet Bilgi Teknolojileri12,790,00-1,84
Ford Otosan140,605,0011,59
Formet Çelik Kapı4,871,042,53
Frigo Pak Gıda22,042,995,05
Galatasaray Sportif3,82-1,55-5,68
Garanti Bankası10,160,59-2,03
Garanti Faktoring11,19-0,620,54
Garanti Yat. Ort.3,320,912,79
Gedik Y. Men. Değ.12,350,16-1,98
Gediz Ambalaj27,642,753,13
Gentaş6,010,501,18
Gersan Elektrik6,150,820,16
Global Men. Değ.5,860,51-2,50
Global Yat. Holding5,122,409,40
Good-Year9,116,678,97
Göltaş Çimento40,681,45-1,41
Gözde Girişim7,33-5,42-8,15
GSD Denizcilik5,24-0,383,97
GSD Holding2,62-0,384,38
Gübre Fabrik.67,80-2,80-21,21
Güler Yat. Holding10,90-1,360,28
Halk GMYO3,280,612,18
Hatay Tekstil14,351,412,87
Hedef Girişim8,032,95-3,72
Hektaş20,220,806,03
HUB Girişim18,360,550,88
Hürriyet Gzt.2,252,747,14
ICBC Turkey Bank6,81-0,584,77
İdealist Danışmanlık13,050,85-3,05
İdealist GMYO9,049,9832,94
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,310,774,80
İhlas Gazetecilik3,970,00-2,22
İhlas Holding1,240,810,00
İhlas Yayın Holding1,130,00-0,88
İndeks Bilgisayar19,380,101,31
Info Yatırım6,330,96-1,86
İntema35,70-3,51-10,53
Inveo Yatırım Holding48,84-1,7710,45
İpek Doğal Enerji13,28-0,151,53
İskenderun Demir Çelik10,080,60-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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