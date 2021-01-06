Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,77 -2,14 0,39 Acıpayam Selüloz 16,94 0,24 -1,05 Adel Kalemcilik 27,94 -0,78 -18,39 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 0,00 -0,71 Afyon Çimento 5,50 -0,54 7,63 Ak Enerji 2,23 0,90 0,90 Akbank 7,17 1,99 3,46 Akçansa 18,39 -2,23 11,19 Akdeniz Yatırım Hold. 5,13 1,38 -0,77 Akfen GMYO 4,88 -1,21 0,41 Akın Tekstil 31,22 0,97 -1,70 Akiş GMYO 3,53 0,28 0,00 Akmerkez GMYO 72,00 -2,81 11,82 Aksa 14,13 0,36 -3,15 Aksa Enerji 8,02 4,29 7,80 Aksigorta 9,60 -0,52 3,23 Aksu Enerji 14,18 -0,07 0,42 Alarko Carrıer 410,00 8,72 12,36 Alarko GMYO 25,94 1,33 -0,84 Alarko Holding 9,26 2,89 7,18 Albaraka Türk 1,98 0,51 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 30,90 1,11 4,18 Alkim Kağıt 14,25 3,64 5,18 Alkim Kimya 15,85 6,04 9,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,12 -0,93 -3,20 Altınyunus Çeşme 48,20 2,55 -3,52 Anadolu Efes 24,82 1,64 7,08 Anadolu Grubu Holding 27,40 2,24 3,71 Anadolu Hayat Emek. 9,13 0,88 5,31 Anadolu Isuzu 18,24 0,39 1,33 Anadolu Sigorta 7,55 -1,05 0,00 Anel Elektrik 3,10 -0,32 -2,21 Arçelik 30,74 1,12 1,12 ARD Bilişim Teknolojileri 47,88 1,79 -0,42 Arena Bilgisayar 35,48 1,31 3,14 Armada Bilgisayar 49,58 -1,82 1,02 Arsan Tekstil 7,09 -0,42 -2,74 Artı Yatırım Holding 6,15 0,00 6,03 Arzum Ev Aletleri 22,64 1,89 -8,04 Aselsan 18,83 2,62 3,18 Ata GMYO 5,92 -0,34 7,44 Atakule GMYO 2,49 0,40 -1,19 Atlantis Yatırım Holding 7,39 9,97 32,91 Atlas Yat. Ort. 1,80 0,56 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,29 0,07 1,49 Avrasya GMYO 3,97 -0,25 -2,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,14 -0,32 -1,88 Avrupa Yatırım Holding 5,99 0,17 -0,17 Ayen Enerji 5,54 2,03 2,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,40 4,59 0,44 Aygaz 15,05 0,33 2,73 Bagfaş 20,54 2,70 2,70 Bak Ambalaj 21,30 1,33 5,45 Balatacılar Balatacılık 9,00 0,00 9,22 Bantaş Ambalaj 4,88 2,09 4,05 Banvit 47,30 -3,47 -9,04 Baştaş Başkent Çimento 18,00 -5,26 3,63 Batı Çimento 4,83 0,42 2,55 Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 10,30 0,29 -2,92 Bera Holding 20,58 -2,00 1,48 Berkosan Yalıtım 9,12 0,00 2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 4,10 2,76 1,49 Beyaz Filo 11,47 -0,69 12,67 Bilici Yatırım 6,75 1,05 1,66 Bim Mağazalar 76,05 -1,17 0,73 Birko Mensucat 1,09 1,87 -1,80 Birlik Mensucat 3,08 -9,94 -10,98 Bizim Mağazaları 15,70 0,58 2,21 Borusan Mannesmann 29,92 10,00 7,63 Borusan Yat. Paz. 473,50 9,99 3,63 Bosch Fren Sistemleri 1.230,00 0,60 -0,72 Bossa 17,86 0,06 0,06 Brisa 22,08 9,96 10,73 Burçelik 22,90 6,41 8,94 Burçelik Vana 47,44 4,26 -4,47 Bursa Çimento 11,48 -1,88 -4,65 Carrefoursa 66,75 -0,37 -7,03 Casa Emtia Petrol 108,00 1,89 Ceo Event Medya 6,67 -2,63 3,73 Coca Cola İçecek 66,00 -0,08 0,30 Cosmos Yat. Holding 9,30 0,00 15,38 Credıtwest Faktorıng 5,68 -0,18 -3,24 Çelebi 166,40 1,53 -8,83 Çelik Halat 21,74 -0,18 1,49 Çemaş Döküm 2,23 0,90 3,72 Çemtaş 15,74 0,51 -1,25 Çimbeton 313,20 -2,09 5,63 Çimentaş 48,08 9,97 32,96 Çimsa 18,74 0,54 5,28 Çuhadaroğlu Metal 8,08 3,06 4,53 Dagi Giyim 8,07 0,75 0,00 Dagi Yatırım Holding 13,85 -1,00 7,36 Dardanel 33,62 0,06 0,36 Datagate Bilgisayar 15,74 0,45 -2,30 Demısaş Döküm 6,37 0,47 -3,63 Denge Holding 6,47 9,85 18,07 Deniz GMYO 3,91 1,82 14,33 Derimod 9,81 -0,10 0,72 Derlüks Deri 8,59 -0,35 -2,61 Desa Deri 10,08 1,10 3,49 Despec Bilgisayar 12,78 -0,70 -2,14 Deva Holding 25,22 3,36 4,47 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,93 0,28 0,74 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 9,95 18,50 Ditaş Doğan 32,18 0,69 -1,53 DO-CO 598,10 0,23 -5,06 Doğan Burda 23,68 1,54 5,53 Doğan Holding 3,17 2,92 3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 0,38 -3,64 Doğusan 5,20 9,94 18,72 Doğuş GMYO 9,17 -0,76 12,24 Doğuş Otomotiv 27,98 0,94 -2,64 Döktaş Dökümcülük 33,38 1,15 9,01 Duran Doğan Basım 10,57 1,44 0,76 Dyo Boya 12,08 2,20 6,34 Eczacıbaşı İlaç 7,54 1,34 1,07 Eczacıbaşı Yatırım 29,34 0,96 5,77 Edip Gayrimenkul 3,32 -0,60 0,00 Ege Endüstri 1.703,80 0,22 -1,36 Ege Gübre 155,20 7,03 6,89 Ege Profil 37,42 0,43 -2,14 Ege Seramik 11,35 -0,70 10,30 Egeplast 36,00 4,83 8,11 Ekiz Kimya 6,99 0,00 -1,96 Emek Elektrik 5,74 3,42 -3,04 Eminiş Ambalaj 33,00 -0,90 -10,42 Emlak Konut GMYO 2,38 0,00 11,21 Enerjisa Enerji 13,33 -1,11 6,55 Enka İnşaat 8,12 4,37 10,18 Erbosan 41,82 2,00 2,00 Ereğli Demir Çelik 14,75 1,24 -1,21 Ersu Gıda 5,10 0,59 3,24 Escort Teknoloji 6,40 0,31 -2,59 Esenboğa Elektrik 19,26 1,53 1,21 Etiler Gıda 3,98 -0,50 0,00 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 0,82 -3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -0,88 -6,11 Euro Yat. Ort. 4,30 -0,46 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,11 2,30 9,51 Fade Gıda 6,12 0,00 -1,13 Fenerbahçe Futbol 31,14 1,76 5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,54 0,62 2,67 F-M İzmit Piston 142,80 -0,70 14,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,79 0,00 -1,84 Ford Otosan 140,60 5,00 11,59 Formet Çelik Kapı 4,87 1,04 2,53 Frigo Pak Gıda 22,04 2,99 5,05 Galatasaray Sportif 3,82 -1,55 -5,68 Garanti Bankası 10,16 0,59 -2,03 Garanti Faktoring 11,19 -0,62 0,54 Garanti Yat. Ort. 3,32 0,91 2,79 Gedik Y. Men. Değ. 12,35 0,16 -1,98 Gediz Ambalaj 27,64 2,75 3,13 Gentaş 6,01 0,50 1,18 Gersan Elektrik 6,15 0,82 0,16 Global Men. Değ. 5,86 0,51 -2,50 Global Yat. Holding 5,12 2,40 9,40 Good-Year 9,11 6,67 8,97 Göltaş Çimento 40,68 1,45 -1,41 Gözde Girişim 7,33 -5,42 -8,15 GSD Denizcilik 5,24 -0,38 3,97 GSD Holding 2,62 -0,38 4,38 Gübre Fabrik. 67,80 -2,80 -21,21 Güler Yat. Holding 10,90 -1,36 0,28 Halk GMYO 3,28 0,61 2,18 Hatay Tekstil 14,35 1,41 2,87 Hedef Girişim 8,03 2,95 -3,72 Hektaş 20,22 0,80 6,03 HUB Girişim 18,36 0,55 0,88 Hürriyet Gzt. 2,25 2,74 7,14 ICBC Turkey Bank 6,81 -0,58 4,77 İdealist Danışmanlık 13,05 0,85 -3,05 İdealist GMYO 9,04 9,98 32,94 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,31 0,77 4,80 İhlas Gazetecilik 3,97 0,00 -2,22 İhlas Holding 1,24 0,81 0,00 İhlas Yayın Holding 1,13 0,00 -0,88 İndeks Bilgisayar 19,38 0,10 1,31 Info Yatırım 6,33 0,96 -1,86 İntema 35,70 -3,51 -10,53 Inveo Yatırım Holding 48,84 -1,77 10,45 İpek Doğal Enerji 13,28 -0,15 1,53 İskenderun Demir Çelik 10,08 0,60 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor

Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı

Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var

Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim