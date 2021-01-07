Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.01.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,740,520,00
Acıpayam Selüloz16,96-0,18-0,93
Adel Kalemcilik29,306,47-14,41
Adese Alışveriş Ticaret2,852,151,79
Afyon Çimento5,451,116,65
Ak Enerji2,282,243,17
Akbank7,512,048,37
Akçansa18,452,2711,55
Akdeniz Yatırım Hold.5,140,59-0,58
Akfen GMYO4,910,411,03
Akın Tekstil35,143,3510,64
Akiş GMYO3,550,850,57
Akmerkez GMYO68,25-2,085,99
Aksa14,050,21-3,70
Aksa Enerji8,11-0,499,01
Aksigorta9,73-0,714,62
Aksu Enerji14,410,142,05
Alarko Carrıer456,209,9825,02
Alarko GMYO26,020,93-0,54
Alarko Holding9,100,555,32
Albaraka Türk1,98-0,502,06
Alcatel Lucent Teletaş30,12-0,921,55
Alkim Kağıt13,91-0,862,67
Alkim Kimya15,41-1,036,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,161,41-1,37
Altınyunus Çeşme47,020,04-5,88
Anadolu Efes24,920,487,51
Anadolu Grubu Holding27,300,443,33
Anadolu Hayat Emek.9,18-0,335,88
Anadolu Isuzu18,48-0,162,67
Anadolu Sigorta7,49-0,27-0,79
Anel Elektrik3,141,29-0,95
Arçelik31,401,093,29
ARD Bilişim Teknolojileri48,541,380,96
Arena Bilgisayar35,24-0,902,44
Armada Bilgisayar50,70-0,783,30
Arsan Tekstil7,100,00-2,61
Artı Yatırım Holding6,703,8815,52
Arzum Ev Aletleri22,36-0,18-9,18
Aselsan19,051,934,38
Ata GMYO6,20-0,6412,52
Atakule GMYO2,510,40-0,40
Atlantis Yatırım Holding8,0310,0044,42
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,360,331,88
Avrasya GMYO3,991,27-1,72
Avrasya Petrol ve Tur.3,140,00-1,88
Avrupa Yatırım Holding5,970,51-0,50
Ayen Enerji5,670,354,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,191,63-1,41
Aygaz15,00-0,332,39
Bagfaş22,186,5310,90
Bak Ambalaj20,780,682,87
Balatacılar Balatacılık8,996,399,10
Bantaş Ambalaj4,80-0,622,35
Banvit45,10-5,53-13,27
Baştaş Başkent Çimento17,00-0,58-2,13
Batı Çimento4,850,832,97
Batısöke Çimento2,502,042,46
Bayrak Taban Sanayi10,24-0,29-3,49
Bera Holding20,14-1,76-0,69
Berkosan Yalıtım8,61-2,71-3,48
Beşiktaş Futbol Yat.4,512,9711,63
Beyaz Filo11,322,0711,20
Bilici Yatırım6,942,064,52
Bim Mağazalar76,750,391,66
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat3,080,00-10,98
Bizim Mağazaları15,771,152,67
Borusan Mannesmann32,909,9618,35
Borusan Yat. Paz.520,809,9913,99
Bosch Fren Sistemleri1.229,90-0,21-0,73
Bossa17,69-1,12-0,90
Brisa23,526,5217,95
Burçelik22,701,797,99
Burçelik Vana45,88-0,78-7,61
Bursa Çimento11,580,00-3,82
Carrefoursa68,60-0,58-4,46
Casa Emtia Petrol108,002,861,89
Ceo Event Medya6,59-0,452,49
Coca Cola İçecek66,451,450,99
Cosmos Yat. Holding10,01-0,8924,19
Credıtwest Faktorıng5,810,35-1,02
Çelebi158,50-2,04-13,16
Çelik Halat20,82-3,16-2,80
Çemaş Döküm2,23-0,453,72
Çemtaş15,540,13-2,51
Çimbeton325,003,149,61
Çimentaş39,360,008,85
Çimsa18,700,485,06
Çuhadaroğlu Metal8,31-1,427,50
Dagi Giyim8,201,991,61
Dagi Yatırım Holding13,80-0,226,98
Dardanel32,940,00-1,67
Datagate Bilgisayar15,810,38-1,86
Demısaş Döküm6,40-0,47-3,18
Denge Holding7,119,8929,74
Deniz GMYO4,152,2221,35
Derimod9,75-0,310,10
Derlüks Deri8,873,740,57
Desa Deri10,02-0,402,87
Despec Bilgisayar12,80-0,39-1,99
Deva Holding25,883,117,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,020,551,57
Diriteks Diriliş Tekstil4,869,9530,29
Ditaş Doğan34,565,955,75
DO-CO588,00-1,09-6,67
Doğan Burda24,50-3,099,18
Doğan Holding3,301,857,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,72-1,81-1,09
Doğusan5,10-1,9216,44
Doğuş GMYO8,91-2,309,06
Doğuş Otomotiv28,04-0,43-2,44
Döktaş Dökümcülük32,52-2,936,21
Duran Doğan Basım10,920,284,10
Dyo Boya11,83-0,084,14
Eczacıbaşı İlaç7,731,053,62
Eczacıbaşı Yatırım33,545,6720,91
Edip Gayrimenkul3,28-0,91-1,20
Ege Endüstri1.692,500,21-2,02
Ege Gübre175,409,9720,80
Ege Profil37,18-1,12-2,77
Ege Seramik11,562,7612,34
Egeplast37,800,1113,51
Ekiz Kimya6,960,00-2,38
Emek Elektrik5,810,17-1,86
Eminiş Ambalaj34,003,34-7,71
Emlak Konut GMYO2,557,5919,16
Enerjisa Enerji13,20-0,905,52
Enka İnşaat8,03-0,748,96
Erbosan41,50-0,141,22
Ereğli Demir Çelik14,45-1,37-3,22
Ersu Gıda5,02-0,201,62
Escort Teknoloji6,42-0,93-2,28
Esenboğa Elektrik19,150,100,63
Etiler Gıda4,001,780,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,711,37-3,64
Euro Trend Yat. Ort.3,400,00-5,56
Euro Yat. Ort.4,290,00-4,88
Euro Yatırım Holding3,413,0220,07
Fade Gıda6,150,16-0,65
Fenerbahçe Futbol35,244,6919,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,642,004,24
F-M İzmit Piston154,403,4924,22
Fonet Bilgi Teknolojileri12,42-0,24-4,68
Ford Otosan136,60-0,298,41
Formet Çelik Kapı4,90-0,203,16
Frigo Pak Gıda22,50-4,177,24
Galatasaray Sportif4,03-0,25-0,49
Garanti Bankası10,470,580,96
Garanti Faktoring11,442,142,79
Garanti Yat. Ort.3,979,9722,91
Gedik Y. Men. Değ.14,297,7713,41
Gediz Ambalaj27,820,803,81
Gentaş6,061,002,02
Gersan Elektrik6,140,160,00
Global Men. Değ.5,840,52-2,83
Global Yat. Holding5,251,5512,18
Good-Year8,830,805,62
Göltaş Çimento40,481,15-1,89
Gözde Girişim7,431,23-6,89
GSD Denizcilik5,413,247,34
GSD Holding2,590,783,19
Gübre Fabrik.67,30-2,82-21,79
Güler Yat. Holding11,25-0,093,50
Halk GMYO3,351,824,36
Hatay Tekstil14,722,945,52
Hedef Girişim8,242,62-1,20
Hektaş20,381,096,87
HUB Girişim18,990,114,34
Hürriyet Gzt.2,21-0,905,24
ICBC Turkey Bank6,881,185,85
İdealist Danışmanlık12,46-0,80-7,43
İdealist GMYO9,353,4337,50
İhlas Ev Aletleri1,901,061,06
İhlas Gayrimenkul1,439,1614,40
İhlas Gazetecilik3,96-0,25-2,46
İhlas Holding1,263,281,61
İhlas Yayın Holding1,161,751,75
İndeks Bilgisayar19,511,511,99
Info Yatırım6,20-0,32-3,88
İntema31,00-6,91-22,31
Inveo Yatırım Holding49,663,0312,30
İpek Doğal Enerji13,300,761,68
İskenderun Demir Çelik10,08-0,49-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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