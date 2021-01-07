Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,74 0,52 0,00 Acıpayam Selüloz 16,96 -0,18 -0,93 Adel Kalemcilik 29,30 6,47 -14,41 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 2,15 1,79 Afyon Çimento 5,45 1,11 6,65 Ak Enerji 2,28 2,24 3,17 Akbank 7,51 2,04 8,37 Akçansa 18,45 2,27 11,55 Akdeniz Yatırım Hold. 5,14 0,59 -0,58 Akfen GMYO 4,91 0,41 1,03 Akın Tekstil 35,14 3,35 10,64 Akiş GMYO 3,55 0,85 0,57 Akmerkez GMYO 68,25 -2,08 5,99 Aksa 14,05 0,21 -3,70 Aksa Enerji 8,11 -0,49 9,01 Aksigorta 9,73 -0,71 4,62 Aksu Enerji 14,41 0,14 2,05 Alarko Carrıer 456,20 9,98 25,02 Alarko GMYO 26,02 0,93 -0,54 Alarko Holding 9,10 0,55 5,32 Albaraka Türk 1,98 -0,50 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 30,12 -0,92 1,55 Alkim Kağıt 13,91 -0,86 2,67 Alkim Kimya 15,41 -1,03 6,00 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,16 1,41 -1,37 Altınyunus Çeşme 47,02 0,04 -5,88 Anadolu Efes 24,92 0,48 7,51 Anadolu Grubu Holding 27,30 0,44 3,33 Anadolu Hayat Emek. 9,18 -0,33 5,88 Anadolu Isuzu 18,48 -0,16 2,67 Anadolu Sigorta 7,49 -0,27 -0,79 Anel Elektrik 3,14 1,29 -0,95 Arçelik 31,40 1,09 3,29 ARD Bilişim Teknolojileri 48,54 1,38 0,96 Arena Bilgisayar 35,24 -0,90 2,44 Armada Bilgisayar 50,70 -0,78 3,30 Arsan Tekstil 7,10 0,00 -2,61 Artı Yatırım Holding 6,70 3,88 15,52 Arzum Ev Aletleri 22,36 -0,18 -9,18 Aselsan 19,05 1,93 4,38 Ata GMYO 6,20 -0,64 12,52 Atakule GMYO 2,51 0,40 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 8,03 10,00 44,42 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,00 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,36 0,33 1,88 Avrasya GMYO 3,99 1,27 -1,72 Avrasya Petrol ve Tur. 3,14 0,00 -1,88 Avrupa Yatırım Holding 5,97 0,51 -0,50 Ayen Enerji 5,67 0,35 4,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,19 1,63 -1,41 Aygaz 15,00 -0,33 2,39 Bagfaş 22,18 6,53 10,90 Bak Ambalaj 20,78 0,68 2,87 Balatacılar Balatacılık 8,99 6,39 9,10 Bantaş Ambalaj 4,80 -0,62 2,35 Banvit 45,10 -5,53 -13,27 Baştaş Başkent Çimento 17,00 -0,58 -2,13 Batı Çimento 4,85 0,83 2,97 Batısöke Çimento 2,50 2,04 2,46 Bayrak Taban Sanayi 10,24 -0,29 -3,49 Bera Holding 20,14 -1,76 -0,69 Berkosan Yalıtım 8,61 -2,71 -3,48 Beşiktaş Futbol Yat. 4,51 2,97 11,63 Beyaz Filo 11,32 2,07 11,20 Bilici Yatırım 6,94 2,06 4,52 Bim Mağazalar 76,75 0,39 1,66 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 3,08 0,00 -10,98 Bizim Mağazaları 15,77 1,15 2,67 Borusan Mannesmann 32,90 9,96 18,35 Borusan Yat. Paz. 520,80 9,99 13,99 Bosch Fren Sistemleri 1.229,90 -0,21 -0,73 Bossa 17,69 -1,12 -0,90 Brisa 23,52 6,52 17,95 Burçelik 22,70 1,79 7,99 Burçelik Vana 45,88 -0,78 -7,61 Bursa Çimento 11,58 0,00 -3,82 Carrefoursa 68,60 -0,58 -4,46 Casa Emtia Petrol 108,00 2,86 1,89 Ceo Event Medya 6,59 -0,45 2,49 Coca Cola İçecek 66,45 1,45 0,99 Cosmos Yat. Holding 10,01 -0,89 24,19 Credıtwest Faktorıng 5,81 0,35 -1,02 Çelebi 158,50 -2,04 -13,16 Çelik Halat 20,82 -3,16 -2,80 Çemaş Döküm 2,23 -0,45 3,72 Çemtaş 15,54 0,13 -2,51 Çimbeton 325,00 3,14 9,61 Çimentaş 39,36 0,00 8,85 Çimsa 18,70 0,48 5,06 Çuhadaroğlu Metal 8,31 -1,42 7,50 Dagi Giyim 8,20 1,99 1,61 Dagi Yatırım Holding 13,80 -0,22 6,98 Dardanel 32,94 0,00 -1,67 Datagate Bilgisayar 15,81 0,38 -1,86 Demısaş Döküm 6,40 -0,47 -3,18 Denge Holding 7,11 9,89 29,74 Deniz GMYO 4,15 2,22 21,35 Derimod 9,75 -0,31 0,10 Derlüks Deri 8,87 3,74 0,57 Desa Deri 10,02 -0,40 2,87 Despec Bilgisayar 12,80 -0,39 -1,99 Deva Holding 25,88 3,11 7,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,02 0,55 1,57 Diriteks Diriliş Tekstil 4,86 9,95 30,29 Ditaş Doğan 34,56 5,95 5,75 DO-CO 588,00 -1,09 -6,67 Doğan Burda 24,50 -3,09 9,18 Doğan Holding 3,30 1,85 7,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 -1,81 -1,09 Doğusan 5,10 -1,92 16,44 Doğuş GMYO 8,91 -2,30 9,06 Doğuş Otomotiv 28,04 -0,43 -2,44 Döktaş Dökümcülük 32,52 -2,93 6,21 Duran Doğan Basım 10,92 0,28 4,10 Dyo Boya 11,83 -0,08 4,14 Eczacıbaşı İlaç 7,73 1,05 3,62 Eczacıbaşı Yatırım 33,54 5,67 20,91 Edip Gayrimenkul 3,28 -0,91 -1,20 Ege Endüstri 1.692,50 0,21 -2,02 Ege Gübre 175,40 9,97 20,80 Ege Profil 37,18 -1,12 -2,77 Ege Seramik 11,56 2,76 12,34 Egeplast 37,80 0,11 13,51 Ekiz Kimya 6,96 0,00 -2,38 Emek Elektrik 5,81 0,17 -1,86 Eminiş Ambalaj 34,00 3,34 -7,71 Emlak Konut GMYO 2,55 7,59 19,16 Enerjisa Enerji 13,20 -0,90 5,52 Enka İnşaat 8,03 -0,74 8,96 Erbosan 41,50 -0,14 1,22 Ereğli Demir Çelik 14,45 -1,37 -3,22 Ersu Gıda 5,02 -0,20 1,62 Escort Teknoloji 6,42 -0,93 -2,28 Esenboğa Elektrik 19,15 0,10 0,63 Etiler Gıda 4,00 1,78 0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,71 1,37 -3,64 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 0,00 -5,56 Euro Yat. Ort. 4,29 0,00 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,41 3,02 20,07 Fade Gıda 6,15 0,16 -0,65 Fenerbahçe Futbol 35,24 4,69 19,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,64 2,00 4,24 F-M İzmit Piston 154,40 3,49 24,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,42 -0,24 -4,68 Ford Otosan 136,60 -0,29 8,41 Formet Çelik Kapı 4,90 -0,20 3,16 Frigo Pak Gıda 22,50 -4,17 7,24 Galatasaray Sportif 4,03 -0,25 -0,49 Garanti Bankası 10,47 0,58 0,96 Garanti Faktoring 11,44 2,14 2,79 Garanti Yat. Ort. 3,97 9,97 22,91 Gedik Y. Men. Değ. 14,29 7,77 13,41 Gediz Ambalaj 27,82 0,80 3,81 Gentaş 6,06 1,00 2,02 Gersan Elektrik 6,14 0,16 0,00 Global Men. Değ. 5,84 0,52 -2,83 Global Yat. Holding 5,25 1,55 12,18 Good-Year 8,83 0,80 5,62 Göltaş Çimento 40,48 1,15 -1,89 Gözde Girişim 7,43 1,23 -6,89 GSD Denizcilik 5,41 3,24 7,34 GSD Holding 2,59 0,78 3,19 Gübre Fabrik. 67,30 -2,82 -21,79 Güler Yat. Holding 11,25 -0,09 3,50 Halk GMYO 3,35 1,82 4,36 Hatay Tekstil 14,72 2,94 5,52 Hedef Girişim 8,24 2,62 -1,20 Hektaş 20,38 1,09 6,87 HUB Girişim 18,99 0,11 4,34 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,90 5,24 ICBC Turkey Bank 6,88 1,18 5,85 İdealist Danışmanlık 12,46 -0,80 -7,43 İdealist GMYO 9,35 3,43 37,50 İhlas Ev Aletleri 1,90 1,06 1,06 İhlas Gayrimenkul 1,43 9,16 14,40 İhlas Gazetecilik 3,96 -0,25 -2,46 İhlas Holding 1,26 3,28 1,61 İhlas Yayın Holding 1,16 1,75 1,75 İndeks Bilgisayar 19,51 1,51 1,99 Info Yatırım 6,20 -0,32 -3,88 İntema 31,00 -6,91 -22,31 Inveo Yatırım Holding 49,66 3,03 12,30 İpek Doğal Enerji 13,30 0,76 1,68 İskenderun Demir Çelik 10,08 -0,49 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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