Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,68 0,26 -0,78 Acıpayam Selüloz 17,66 2,61 3,15 Adel Kalemcilik 27,88 -0,78 -18,56 Adese Alışveriş Ticaret 2,82 -1,05 0,71 Afyon Çimento 5,44 -0,37 6,46 Ak Enerji 2,34 -0,43 5,88 Akbank 7,38 -1,73 6,49 Akçansa 18,88 0,21 14,15 Akdeniz Yatırım Hold. 5,27 -0,19 1,93 Akfen GMYO 4,91 0,00 1,03 Akın Tekstil 33,24 1,16 4,66 Akiş GMYO 3,66 1,10 3,68 Akmerkez GMYO 63,85 -0,62 -0,84 Aksa 14,20 1,87 -2,67 Aksa Enerji 8,21 0,49 10,35 Aksigorta 10,02 -0,20 7,74 Aksu Enerji 14,40 -0,41 1,98 Alarko Carrıer 442,00 0,91 21,13 Alarko GMYO 25,02 -1,18 -4,36 Alarko Holding 9,14 0,66 5,79 Albaraka Türk 1,94 -0,51 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 31,64 0,25 6,68 Alkim Kağıt 14,02 -0,28 3,49 Alkim Kimya 15,72 -0,63 8,14 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 2,88 14,16 Altınyunus Çeşme 50,00 5,93 0,08 Anadolu Efes 27,82 6,10 20,02 Anadolu Grubu Holding 29,02 2,26 9,84 Anadolu Hayat Emek. 9,93 0,51 14,53 Anadolu Isuzu 20,96 3,76 16,44 Anadolu Sigorta 7,60 -0,39 0,66 Anel Elektrik 3,16 1,28 -0,32 Arçelik 32,48 1,06 6,84 ARD Bilişim Teknolojileri 53,80 -0,65 11,90 Arena Bilgisayar 38,02 3,77 10,52 Armada Bilgisayar 50,05 0,10 1,98 Arsan Tekstil 7,65 3,24 4,94 Artı Yatırım Holding 7,07 3,97 21,90 Arzum Ev Aletleri 22,48 0,54 -8,69 Aselsan 19,23 1,48 5,37 Ata GMYO 6,16 -1,91 11,80 Atakule GMYO 2,72 4,62 7,94 Atlantis Yatırım Holding 7,65 -10,00 37,59 Atlas Yat. Ort. 1,80 1,69 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,31 0,88 1,60 Avrasya GMYO 3,82 -1,29 -5,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,40 3,98 6,25 Avrupa Yatırım Holding 6,06 2,54 1,00 Ayen Enerji 5,60 0,00 3,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 0,00 -3,17 Aygaz 15,03 0,33 2,59 Bagfaş 24,90 4,36 24,50 Bak Ambalaj 21,40 2,88 5,94 Balatacılar Balatacılık 7,29 -10,00 -11,53 Bantaş Ambalaj 4,88 -1,21 4,05 Banvit 49,60 -0,20 -4,62 Baştaş Başkent Çimento 20,56 9,95 18,36 Batı Çimento 5,04 3,07 7,01 Batısöke Çimento 2,51 0,80 2,87 Bayrak Taban Sanayi 10,48 0,58 -1,23 Bera Holding 20,02 -1,77 -1,28 Berkosan Yalıtım 8,27 -2,25 -7,29 Beşiktaş Futbol Yat. 4,21 -2,32 4,21 Beyaz Filo 10,73 0,47 5,40 Bilici Yatırım 6,95 -1,42 4,67 Bim Mağazalar 76,75 0,46 4,37 Birko Mensucat 1,11 1,83 0,00 Birlik Mensucat 3,00 2,04 -13,29 Bizim Mağazaları 16,42 2,63 6,90 Borusan Mannesmann 31,74 -2,10 14,17 Borusan Yat. Paz. 510,00 -1,92 11,62 Bosch Fren Sistemleri 1.340,20 3,49 8,18 Bossa 19,23 -0,16 7,73 Brisa 22,34 0,63 12,04 Burçelik 21,96 0,27 4,47 Burçelik Vana 44,12 -1,25 -11,16 Bursa Çimento 11,72 -1,10 -2,66 Carrefoursa 66,00 -0,68 -8,08 Casa Emtia Petrol 121,00 10,00 14,15 Ceo Event Medya 6,74 0,00 4,82 Coca Cola İçecek 75,00 3,66 13,98 Cosmos Yat. Holding 10,55 0,00 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,89 0,86 0,34 Çelebi 182,00 1,00 -0,29 Çelik Halat 20,26 0,30 -5,42 Çemaş Döküm 2,23 0,45 3,72 Çemtaş 16,03 1,51 0,81 Çimbeton 419,30 9,99 41,42 Çimentaş 52,35 9,98 44,77 Çimsa 18,96 0,42 6,52 Çuhadaroğlu Metal 8,56 4,39 10,74 Dagi Giyim 8,20 1,36 1,61 Dagi Yatırım Holding 14,00 3,86 8,53 Dardanel 31,00 0,00 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,31 0,49 1,24 Demısaş Döküm 6,56 1,86 -0,76 Denge Holding 7,00 -1,69 27,74 Deniz GMYO 4,08 0,74 19,30 Derimod 10,06 0,60 3,29 Derlüks Deri 9,72 4,63 10,20 Desa Deri 10,39 1,76 6,67 Despec Bilgisayar 13,10 -0,53 0,31 Deva Holding 26,12 1,16 8,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,48 2,96 5,81 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -9,82 5,90 Ditaş Doğan 33,04 -0,84 1,10 DO-CO 613,50 -0,41 -2,62 Doğan Burda 24,90 -3,86 10,96 Doğan Holding 3,43 1,18 11,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 0,00 5,45 Doğusan 5,20 4,21 18,72 Doğuş GMYO 9,14 -1,51 11,87 Doğuş Otomotiv 28,16 0,36 -2,02 Döktaş Dökümcülük 32,96 2,49 7,64 Duran Doğan Basım 10,77 0,28 2,67 Dyo Boya 11,97 -1,64 5,37 Eczacıbaşı İlaç 7,65 1,32 2,55 Eczacıbaşı Yatırım 35,82 3,29 29,13 Edip Gayrimenkul 3,26 -0,91 -1,81 Ege Endüstri 1.875,70 4,47 8,59 Ege Gübre 199,90 9,96 37,67 Ege Profil 39,50 0,66 3,29 Ege Seramik 12,70 5,83 23,42 Egeplast 35,00 -4,89 5,11 Ekiz Kimya 6,90 0,73 -3,23 Emek Elektrik 5,45 -1,45 -7,94 Eminiş Ambalaj 38,50 10,00 4,51 Emlak Konut GMYO 2,55 0,39 19,16 Enerjisa Enerji 12,64 -1,71 1,04 Enka İnşaat 8,17 0,86 10,85 Erbosan 49,64 8,29 21,07 Ereğli Demir Çelik 15,01 0,00 0,54 Ersu Gıda 5,02 0,00 1,62 Escort Teknoloji 6,43 -0,62 -2,13 Esenboğa Elektrik 19,58 0,62 2,89 Etiler Gıda 3,97 0,00 -0,25 Euro Kapital Yat. Ort. 4,00 4,44 3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 1,17 -4,17 Euro Yat. Ort. 4,25 -0,93 -5,76 Euro Yatırım Holding 3,67 0,55 29,23 Fade Gıda 6,14 -0,16 -0,81 Fenerbahçe Futbol 39,30 6,33 32,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,59 -0,45 3,45 F-M İzmit Piston 143,20 0,00 15,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,44 -0,72 -4,53 Ford Otosan 140,40 4,00 11,43 Formet Çelik Kapı 5,16 5,31 8,63 Frigo Pak Gıda 23,64 3,14 12,68 Galatasaray Sportif 4,06 1,50 0,25 Garanti Bankası 10,66 -0,93 2,80 Garanti Faktoring 11,96 3,37 7,46 Garanti Yat. Ort. 4,37 0,23 35,29 Gedik Y. Men. Değ. 13,93 -0,50 10,56 Gediz Ambalaj 28,76 1,20 7,31 Gentaş 6,43 3,38 8,25 Gersan Elektrik 6,36 3,25 3,58 Global Men. Değ. 6,76 1,20 12,48 Global Yat. Holding 5,09 -0,97 8,76 Good-Year 8,78 -0,57 5,02 Göltaş Çimento 41,86 1,65 1,45 Gözde Girişim 7,14 -0,42 -10,53 GSD Denizcilik 5,27 0,19 4,56 GSD Holding 2,61 -0,38 3,98 Gübre Fabrik. 69,05 -2,81 -19,76 Güler Yat. Holding 10,76 0,56 -1,01 Halk GMYO 3,33 0,60 3,74 Hatay Tekstil 14,81 1,58 6,16 Hedef Girişim 8,90 1,48 6,71 Hektaş 26,28 7,88 37,81 HUB Girişim 19,16 2,30 5,27 Hürriyet Gzt. 2,29 2,23 9,05 ICBC Turkey Bank 7,13 0,42 9,69 İdealist Danışmanlık 13,42 5,67 -0,30 İdealist GMYO 8,19 1,24 20,44 İhlas Ev Aletleri 1,89 -0,53 0,53 İhlas Gayrimenkul 1,42 1,43 13,60 İhlas Gazetecilik 4,02 -0,50 -0,99 İhlas Holding 1,23 0,00 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,16 0,87 1,75 İndeks Bilgisayar 20,36 0,20 6,43 Info Yatırım 6,30 -0,79 -2,33 İntema 37,50 4,40 -6,02 Inveo Yatırım Holding 64,10 9,95 44,96 İpek Doğal Enerji 13,79 1,62 5,43 İskenderun Demir Çelik 10,16 -0,10 0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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