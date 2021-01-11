Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,68
|0,26
|-0,78
|Acıpayam Selüloz
|17,66
|2,61
|3,15
|Adel Kalemcilik
|27,88
|-0,78
|-18,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|-1,05
|0,71
|Afyon Çimento
|5,44
|-0,37
|6,46
|Ak Enerji
|2,34
|-0,43
|5,88
|Akbank
|7,38
|-1,73
|6,49
|Akçansa
|18,88
|0,21
|14,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,27
|-0,19
|1,93
|Akfen GMYO
|4,91
|0,00
|1,03
|Akın Tekstil
|33,24
|1,16
|4,66
|Akiş GMYO
|3,66
|1,10
|3,68
|Akmerkez GMYO
|63,85
|-0,62
|-0,84
|Aksa
|14,20
|1,87
|-2,67
|Aksa Enerji
|8,21
|0,49
|10,35
|Aksigorta
|10,02
|-0,20
|7,74
|Aksu Enerji
|14,40
|-0,41
|1,98
|Alarko Carrıer
|442,00
|0,91
|21,13
|Alarko GMYO
|25,02
|-1,18
|-4,36
|Alarko Holding
|9,14
|0,66
|5,79
|Albaraka Türk
|1,94
|-0,51
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,64
|0,25
|6,68
|Alkim Kağıt
|14,02
|-0,28
|3,49
|Alkim Kimya
|15,72
|-0,63
|8,14
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|2,88
|14,16
|Altınyunus Çeşme
|50,00
|5,93
|0,08
|Anadolu Efes
|27,82
|6,10
|20,02
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|2,26
|9,84
|Anadolu Hayat Emek.
|9,93
|0,51
|14,53
|Anadolu Isuzu
|20,96
|3,76
|16,44
|Anadolu Sigorta
|7,60
|-0,39
|0,66
|Anel Elektrik
|3,16
|1,28
|-0,32
|Arçelik
|32,48
|1,06
|6,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,80
|-0,65
|11,90
|Arena Bilgisayar
|38,02
|3,77
|10,52
|Armada Bilgisayar
|50,05
|0,10
|1,98
|Arsan Tekstil
|7,65
|3,24
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|7,07
|3,97
|21,90
|Arzum Ev Aletleri
|22,48
|0,54
|-8,69
|Aselsan
|19,23
|1,48
|5,37
|Ata GMYO
|6,16
|-1,91
|11,80
|Atakule GMYO
|2,72
|4,62
|7,94
|Atlantis Yatırım Holding
|7,65
|-10,00
|37,59
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|1,69
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,31
|0,88
|1,60
|Avrasya GMYO
|3,82
|-1,29
|-5,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,40
|3,98
|6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,06
|2,54
|1,00
|Ayen Enerji
|5,60
|0,00
|3,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,99
|0,00
|-3,17
|Aygaz
|15,03
|0,33
|2,59
|Bagfaş
|24,90
|4,36
|24,50
|Bak Ambalaj
|21,40
|2,88
|5,94
|Balatacılar Balatacılık
|7,29
|-10,00
|-11,53
|Bantaş Ambalaj
|4,88
|-1,21
|4,05
|Banvit
|49,60
|-0,20
|-4,62
|Baştaş Başkent Çimento
|20,56
|9,95
|18,36
|Batı Çimento
|5,04
|3,07
|7,01
|Batısöke Çimento
|2,51
|0,80
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,48
|0,58
|-1,23
|Bera Holding
|20,02
|-1,77
|-1,28
|Berkosan Yalıtım
|8,27
|-2,25
|-7,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,21
|-2,32
|4,21
|Beyaz Filo
|10,73
|0,47
|5,40
|Bilici Yatırım
|6,95
|-1,42
|4,67
|Bim Mağazalar
|76,75
|0,46
|4,37
|Birko Mensucat
|1,11
|1,83
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,00
|2,04
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|16,42
|2,63
|6,90
|Borusan Mannesmann
|31,74
|-2,10
|14,17
|Borusan Yat. Paz.
|510,00
|-1,92
|11,62
|Bosch Fren Sistemleri
|1.340,20
|3,49
|8,18
|Bossa
|19,23
|-0,16
|7,73
|Brisa
|22,34
|0,63
|12,04
|Burçelik
|21,96
|0,27
|4,47
|Burçelik Vana
|44,12
|-1,25
|-11,16
|Bursa Çimento
|11,72
|-1,10
|-2,66
|Carrefoursa
|66,00
|-0,68
|-8,08
|Casa Emtia Petrol
|121,00
|10,00
|14,15
|Ceo Event Medya
|6,74
|0,00
|4,82
|Coca Cola İçecek
|75,00
|3,66
|13,98
|Cosmos Yat. Holding
|10,55
|0,00
|30,89
|Credıtwest Faktorıng
|5,89
|0,86
|0,34
|Çelebi
|182,00
|1,00
|-0,29
|Çelik Halat
|20,26
|0,30
|-5,42
|Çemaş Döküm
|2,23
|0,45
|3,72
|Çemtaş
|16,03
|1,51
|0,81
|Çimbeton
|419,30
|9,99
|41,42
|Çimentaş
|52,35
|9,98
|44,77
|Çimsa
|18,96
|0,42
|6,52
|Çuhadaroğlu Metal
|8,56
|4,39
|10,74
|Dagi Giyim
|8,20
|1,36
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|14,00
|3,86
|8,53
|Dardanel
|31,00
|0,00
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|16,31
|0,49
|1,24
|Demısaş Döküm
|6,56
|1,86
|-0,76
|Denge Holding
|7,00
|-1,69
|27,74
|Deniz GMYO
|4,08
|0,74
|19,30
|Derimod
|10,06
|0,60
|3,29
|Derlüks Deri
|9,72
|4,63
|10,20
|Desa Deri
|10,39
|1,76
|6,67
|Despec Bilgisayar
|13,10
|-0,53
|0,31
|Deva Holding
|26,12
|1,16
|8,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,48
|2,96
|5,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|-9,82
|5,90
|Ditaş Doğan
|33,04
|-0,84
|1,10
|DO-CO
|613,50
|-0,41
|-2,62
|Doğan Burda
|24,90
|-3,86
|10,96
|Doğan Holding
|3,43
|1,18
|11,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|0,00
|5,45
|Doğusan
|5,20
|4,21
|18,72
|Doğuş GMYO
|9,14
|-1,51
|11,87
|Doğuş Otomotiv
|28,16
|0,36
|-2,02
|Döktaş Dökümcülük
|32,96
|2,49
|7,64
|Duran Doğan Basım
|10,77
|0,28
|2,67
|Dyo Boya
|11,97
|-1,64
|5,37
|Eczacıbaşı İlaç
|7,65
|1,32
|2,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,82
|3,29
|29,13
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|-0,91
|-1,81
|Ege Endüstri
|1.875,70
|4,47
|8,59
|Ege Gübre
|199,90
|9,96
|37,67
|Ege Profil
|39,50
|0,66
|3,29
|Ege Seramik
|12,70
|5,83
|23,42
|Egeplast
|35,00
|-4,89
|5,11
|Ekiz Kimya
|6,90
|0,73
|-3,23
|Emek Elektrik
|5,45
|-1,45
|-7,94
|Eminiş Ambalaj
|38,50
|10,00
|4,51
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|0,39
|19,16
|Enerjisa Enerji
|12,64
|-1,71
|1,04
|Enka İnşaat
|8,17
|0,86
|10,85
|Erbosan
|49,64
|8,29
|21,07
|Ereğli Demir Çelik
|15,01
|0,00
|0,54
|Ersu Gıda
|5,02
|0,00
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,43
|-0,62
|-2,13
|Esenboğa Elektrik
|19,58
|0,62
|2,89
|Etiler Gıda
|3,97
|0,00
|-0,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|4,44
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|1,17
|-4,17
|Euro Yat. Ort.
|4,25
|-0,93
|-5,76
|Euro Yatırım Holding
|3,67
|0,55
|29,23
|Fade Gıda
|6,14
|-0,16
|-0,81
|Fenerbahçe Futbol
|39,30
|6,33
|32,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,59
|-0,45
|3,45
|F-M İzmit Piston
|143,20
|0,00
|15,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,44
|-0,72
|-4,53
|Ford Otosan
|140,40
|4,00
|11,43
|Formet Çelik Kapı
|5,16
|5,31
|8,63
|Frigo Pak Gıda
|23,64
|3,14
|12,68
|Galatasaray Sportif
|4,06
|1,50
|0,25
|Garanti Bankası
|10,66
|-0,93
|2,80
|Garanti Faktoring
|11,96
|3,37
|7,46
|Garanti Yat. Ort.
|4,37
|0,23
|35,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,93
|-0,50
|10,56
|Gediz Ambalaj
|28,76
|1,20
|7,31
|Gentaş
|6,43
|3,38
|8,25
|Gersan Elektrik
|6,36
|3,25
|3,58
|Global Men. Değ.
|6,76
|1,20
|12,48
|Global Yat. Holding
|5,09
|-0,97
|8,76
|Good-Year
|8,78
|-0,57
|5,02
|Göltaş Çimento
|41,86
|1,65
|1,45
|Gözde Girişim
|7,14
|-0,42
|-10,53
|GSD Denizcilik
|5,27
|0,19
|4,56
|GSD Holding
|2,61
|-0,38
|3,98
|Gübre Fabrik.
|69,05
|-2,81
|-19,76
|Güler Yat. Holding
|10,76
|0,56
|-1,01
|Halk GMYO
|3,33
|0,60
|3,74
|Hatay Tekstil
|14,81
|1,58
|6,16
|Hedef Girişim
|8,90
|1,48
|6,71
|Hektaş
|26,28
|7,88
|37,81
|HUB Girişim
|19,16
|2,30
|5,27
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|2,23
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|7,13
|0,42
|9,69
|İdealist Danışmanlık
|13,42
|5,67
|-0,30
|İdealist GMYO
|8,19
|1,24
|20,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|-0,53
|0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|1,43
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|-0,50
|-0,99
|İhlas Holding
|1,23
|0,00
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,87
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,36
|0,20
|6,43
|Info Yatırım
|6,30
|-0,79
|-2,33
|İntema
|37,50
|4,40
|-6,02
|Inveo Yatırım Holding
|64,10
|9,95
|44,96
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|1,62
|5,43
|İskenderun Demir Çelik
|10,16
|-0,10
|0,49
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi