Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

11.01.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,680,26-0,78
Acıpayam Selüloz17,662,613,15
Adel Kalemcilik27,88-0,78-18,56
Adese Alışveriş Ticaret2,82-1,050,71
Afyon Çimento5,44-0,376,46
Ak Enerji2,34-0,435,88
Akbank7,38-1,736,49
Akçansa18,880,2114,15
Akdeniz Yatırım Hold.5,27-0,191,93
Akfen GMYO4,910,001,03
Akın Tekstil33,241,164,66
Akiş GMYO3,661,103,68
Akmerkez GMYO63,85-0,62-0,84
Aksa14,201,87-2,67
Aksa Enerji8,210,4910,35
Aksigorta10,02-0,207,74
Aksu Enerji14,40-0,411,98
Alarko Carrıer442,000,9121,13
Alarko GMYO25,02-1,18-4,36
Alarko Holding9,140,665,79
Albaraka Türk1,94-0,510,00
Alcatel Lucent Teletaş31,640,256,68
Alkim Kağıt14,02-0,283,49
Alkim Kimya15,72-0,638,14
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,502,8814,16
Altınyunus Çeşme50,005,930,08
Anadolu Efes27,826,1020,02
Anadolu Grubu Holding29,022,269,84
Anadolu Hayat Emek.9,930,5114,53
Anadolu Isuzu20,963,7616,44
Anadolu Sigorta7,60-0,390,66
Anel Elektrik3,161,28-0,32
Arçelik32,481,066,84
ARD Bilişim Teknolojileri53,80-0,6511,90
Arena Bilgisayar38,023,7710,52
Armada Bilgisayar50,050,101,98
Arsan Tekstil7,653,244,94
Artı Yatırım Holding7,073,9721,90
Arzum Ev Aletleri22,480,54-8,69
Aselsan19,231,485,37
Ata GMYO6,16-1,9111,80
Atakule GMYO2,724,627,94
Atlantis Yatırım Holding7,65-10,0037,59
Atlas Yat. Ort.1,801,692,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,310,881,60
Avrasya GMYO3,82-1,29-5,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,403,986,25
Avrupa Yatırım Holding6,062,541,00
Ayen Enerji5,600,003,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,990,00-3,17
Aygaz15,030,332,59
Bagfaş24,904,3624,50
Bak Ambalaj21,402,885,94
Balatacılar Balatacılık7,29-10,00-11,53
Bantaş Ambalaj4,88-1,214,05
Banvit49,60-0,20-4,62
Baştaş Başkent Çimento20,569,9518,36
Batı Çimento5,043,077,01
Batısöke Çimento2,510,802,87
Bayrak Taban Sanayi10,480,58-1,23
Bera Holding20,02-1,77-1,28
Berkosan Yalıtım8,27-2,25-7,29
Beşiktaş Futbol Yat.4,21-2,324,21
Beyaz Filo10,730,475,40
Bilici Yatırım6,95-1,424,67
Bim Mağazalar76,750,464,37
Birko Mensucat1,111,830,00
Birlik Mensucat3,002,04-13,29
Bizim Mağazaları16,422,636,90
Borusan Mannesmann31,74-2,1014,17
Borusan Yat. Paz.510,00-1,9211,62
Bosch Fren Sistemleri1.340,203,498,18
Bossa19,23-0,167,73
Brisa22,340,6312,04
Burçelik21,960,274,47
Burçelik Vana44,12-1,25-11,16
Bursa Çimento11,72-1,10-2,66
Carrefoursa66,00-0,68-8,08
Casa Emtia Petrol121,0010,0014,15
Ceo Event Medya6,740,004,82
Coca Cola İçecek75,003,6613,98
Cosmos Yat. Holding10,550,0030,89
Credıtwest Faktorıng5,890,860,34
Çelebi182,001,00-0,29
Çelik Halat20,260,30-5,42
Çemaş Döküm2,230,453,72
Çemtaş16,031,510,81
Çimbeton419,309,9941,42
Çimentaş52,359,9844,77
Çimsa18,960,426,52
Çuhadaroğlu Metal8,564,3910,74
Dagi Giyim8,201,361,61
Dagi Yatırım Holding14,003,868,53
Dardanel31,000,00-7,46
Datagate Bilgisayar16,310,491,24
Demısaş Döküm6,561,86-0,76
Denge Holding7,00-1,6927,74
Deniz GMYO4,080,7419,30
Derimod10,060,603,29
Derlüks Deri9,724,6310,20
Desa Deri10,391,766,67
Despec Bilgisayar13,10-0,530,31
Deva Holding26,121,168,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,482,965,81
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-9,825,90
Ditaş Doğan33,04-0,841,10
DO-CO613,50-0,41-2,62
Doğan Burda24,90-3,8610,96
Doğan Holding3,431,1811,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,900,005,45
Doğusan5,204,2118,72
Doğuş GMYO9,14-1,5111,87
Doğuş Otomotiv28,160,36-2,02
Döktaş Dökümcülük32,962,497,64
Duran Doğan Basım10,770,282,67
Dyo Boya11,97-1,645,37
Eczacıbaşı İlaç7,651,322,55
Eczacıbaşı Yatırım35,823,2929,13
Edip Gayrimenkul3,26-0,91-1,81
Ege Endüstri1.875,704,478,59
Ege Gübre199,909,9637,67
Ege Profil39,500,663,29
Ege Seramik12,705,8323,42
Egeplast35,00-4,895,11
Ekiz Kimya6,900,73-3,23
Emek Elektrik5,45-1,45-7,94
Eminiş Ambalaj38,5010,004,51
Emlak Konut GMYO2,550,3919,16
Enerjisa Enerji12,64-1,711,04
Enka İnşaat8,170,8610,85
Erbosan49,648,2921,07
Ereğli Demir Çelik15,010,000,54
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji6,43-0,62-2,13
Esenboğa Elektrik19,580,622,89
Etiler Gıda3,970,00-0,25
Euro Kapital Yat. Ort.4,004,443,90
Euro Trend Yat. Ort.3,451,17-4,17
Euro Yat. Ort.4,25-0,93-5,76
Euro Yatırım Holding3,670,5529,23
Fade Gıda6,14-0,16-0,81
Fenerbahçe Futbol39,306,3332,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,59-0,453,45
F-M İzmit Piston143,200,0015,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,44-0,72-4,53
Ford Otosan140,404,0011,43
Formet Çelik Kapı5,165,318,63
Frigo Pak Gıda23,643,1412,68
Galatasaray Sportif4,061,500,25
Garanti Bankası10,66-0,932,80
Garanti Faktoring11,963,377,46
Garanti Yat. Ort.4,370,2335,29
Gedik Y. Men. Değ.13,93-0,5010,56
Gediz Ambalaj28,761,207,31
Gentaş6,433,388,25
Gersan Elektrik6,363,253,58
Global Men. Değ.6,761,2012,48
Global Yat. Holding5,09-0,978,76
Good-Year8,78-0,575,02
Göltaş Çimento41,861,651,45
Gözde Girişim7,14-0,42-10,53
GSD Denizcilik5,270,194,56
GSD Holding2,61-0,383,98
Gübre Fabrik.69,05-2,81-19,76
Güler Yat. Holding10,760,56-1,01
Halk GMYO3,330,603,74
Hatay Tekstil14,811,586,16
Hedef Girişim8,901,486,71
Hektaş26,287,8837,81
HUB Girişim19,162,305,27
Hürriyet Gzt.2,292,239,05
ICBC Turkey Bank7,130,429,69
İdealist Danışmanlık13,425,67-0,30
İdealist GMYO8,191,2420,44
İhlas Ev Aletleri1,89-0,530,53
İhlas Gayrimenkul1,421,4313,60
İhlas Gazetecilik4,02-0,50-0,99
İhlas Holding1,230,00-0,81
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar20,360,206,43
Info Yatırım6,30-0,79-2,33
İntema37,504,40-6,02
Inveo Yatırım Holding64,109,9544,96
İpek Doğal Enerji13,791,625,43
İskenderun Demir Çelik10,16-0,100,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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