Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) Acıpayam Selüloz 18,72 -2,51 -8,55 Adel Kalemcilik 27,68 -1,95 23,68 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 0,00 0,36 Anadolu Efes 26,64 1,43 -12,99 Afyon Çimento 5,35 0,75 -4,49 Anadolu Grubu Holding 27,90 1,72 -5,30 Atakule GMYO 2,61 1,53 -3,45 Akbank 7,29 0,69 -4,94 Akçansa 18,63 -0,43 -11,22 Ak Enerji 2,43 0,00 -9,05 Akfen GMYO 4,92 0,61 -1,22 Aksigorta 9,79 0,92 -5,01 Akmerkez GMYO 63,10 -0,55 2,05 Aksa 14,12 -1,13 3,33 Aksa Enerji 8,21 -0,37 -9,38 Akiş GMYO 3,56 0,28 -0,84 Aksu Enerji 14,53 -0,96 -2,82 Akdeniz Yatırım Hold. 5,16 0,58 0,19 Alarko Holding 9,57 -6,37 -9,72 Albaraka Türk 1,96 -1,53 -1,02 Alarko Carrıer 452,00 -1,81 -19,27 Alcatel Lucent Teletaş 30,80 0,26 -3,70 Alarko GMYO 25,20 -2,86 3,81 Alkim Kağıt 13,92 -0,07 -2,67 Alkim Kimya 15,62 -0,83 -6,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,36 2,97 -7,20 Anel Elektrik 3,14 0,00 0,96 Anadolu Hayat Emek. 10,07 -0,40 -13,90 Anadolu Sigorta 7,58 0,26 -0,40 Arçelik 32,90 -1,22 -7,60 ARD Bilişim Teknolojileri 52,60 0,67 -8,59 Arena Bilgisayar 40,12 -0,80 -14,26 Armada Bilgisayar 56,65 -9,09 -13,36 Arsan Tekstil 7,31 0,96 -0,27 Artı Yatırım Holding 8,22 -9,00 -29,44 Arzum Ev Aletleri 22,40 -0,36 9,91 Aselsan 18,92 0,00 -3,54 Anadolu Isuzu 20,80 -1,15 -13,46 Ata GMYO 6,09 1,15 -9,52 Akın Tekstil 32,46 0,99 -2,16 Atlas Yat. Ort. 1,78 1,69 -1,69 Atlantis Yatırım Holding 7,72 -0,91 -27,98 Avrasya GMYO 3,77 1,59 7,69 Avrupa Yatırım Holding 6,87 -5,39 -12,66 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 -0,55 -0,98 A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,58 0,26 2,11 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 1,21 -3,32 Altınyunus Çeşme 50,20 2,59 -0,48 Ayen Enerji 5,59 -1,61 -3,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,90 0,00 4,13 Aygaz 14,75 0,81 -0,68 Bagfaş 24,26 1,32 -17,56 Bak Ambalaj 21,30 2,35 -5,16 Balatacılar Balatacılık 8,25 5,33 -0,12 Banvit 49,64 0,12 4,75 Baştaş Başkent Çimento 19,40 1,55 -10,46 Bayrak Taban Sanayi 10,57 -2,84 0,38 Bera Holding 20,08 -2,14 1,00 Beyaz Filo 10,42 0,86 -2,30 Bosch Fren Sistemleri 1.251,40 1,60 -1,00 Bim Mağazalar 75,85 0,46 -3,05 Bizim Mağazaları 15,78 0,89 -2,66 Beşiktaş Futbol Yat. 4,14 1,45 -2,42 Bilici Yatırım 6,81 0,15 -2,50 Bantaş Ambalaj 4,75 1,05 -1,26 Bossa 18,72 -0,11 -4,65 Brisa 21,94 -0,36 -9,12 Birko Mensucat 1,08 0,93 2,78 Berkosan Yalıtım 8,06 1,24 10,67 Birlik Mensucat 3,30 -3,33 4,85 Borusan Mannesmann 31,98 -4,13 -13,07 Borusan Yat. Paz. 493,70 -4,80 -7,45 Batısöke Çimento 2,68 -5,22 -8,96 Batı Çimento 5,90 -8,98 -20,17 Bursa Çimento 12,10 -2,48 -0,50 Burçelik 22,00 0,55 -4,45 Burçelik Vana 45,40 -0,93 9,38 Casa Emtia Petrol 132,90 -8,95 -20,24 Coca Cola İçecek 72,25 3,04 -8,93 Çelik Halat 21,08 2,47 1,61 Çemaş Döküm 2,24 -0,89 -4,02 Çemtaş 16,19 -0,49 -1,78 Ceo Event Medya 6,61 0,45 -2,72 Çimsa 19,56 -1,23 -9,00 Çelebi 183,20 -4,86 -0,37 Çimbeton 415,00 1,04 -28,55 Çimentaş 53,00 -1,23 -31,77 Cosmos Yat. Holding 10,00 -5,00 -19,40 Credıtwest Faktorıng 5,74 0,52 2,26 Carrefoursa 67,00 -0,75 7,16 Çuhadaroğlu Metal 8,52 1,06 -9,27 Dagi Yatırım Holding 13,81 0,00 -6,59 Dagi Giyim 8,17 -0,12 -1,22 Dardanel 31,10 -0,96 7,72 Denge Holding 6,82 2,64 -19,65 Derlüks Deri 9,61 0,42 -8,22 Derimod 9,99 -1,00 -2,50 Desa Deri 10,18 3,44 -4,32 Despec Bilgisayar 12,75 1,33 2,43 Deva Holding 26,90 -1,41 -10,26 Datagate Bilgisayar 15,93 1,44 1,13 Doğuş GMYO 9,19 -1,74 -11,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 0,35 -4,84 Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 1,23 -7,90 Ditaş Doğan 33,80 -1,48 -3,31 Demısaş Döküm 6,49 0,46 1,85 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,44 -4,90 -12,78 Doğuş Otomotiv 29,30 -1,77 -1,91 Doğan Burda 24,90 -5,62 -9,88 DO-CO 605,50 -0,94 4,05 Doğusan 5,31 3,20 -17,51 Doğan Holding 3,49 -1,43 -12,03 Döktaş Dökümcülük 31,80 0,75 -3,71 Duran Doğan Basım 10,51 0,10 -0,19 Dyo Boya 11,75 1,19 -3,32 Deniz GMYO 4,05 -0,25 -15,56 Eczacıbaşı İlaç 7,64 -0,26 -2,36 Eczacıbaşı Yatırım 36,74 -0,33 -24,50 Edip Gayrimenkul 3,23 -1,24 2,79 Ege Endüstri 1.754,90 1,91 -1,57 Ege Gübre 214,00 -6,59 -32,15 Ege Profil 38,54 0,31 -0,78 Ege Seramik 12,78 0,55 -19,48 Emlak Konut GMYO 2,47 1,62 -13,36 Ekiz Kimya 6,96 -0,86 2,44 Emek Elektrik 5,41 1,29 9,43 Eminiş Ambalaj 42,34 -9,07 -12,99 Enerjisa Enerji 12,41 0,16 0,81 Enka İnşaat 8,11 0,25 -9,12 Egeplast 36,42 -9,06 -8,57 Erbosan 47,30 3,59 -13,32 Ereğli Demir Çelik 14,74 0,41 1,29 Ersu Gıda 4,99 -0,40 -1,00 Escort Teknoloji 6,41 0,16 2,50 Esenboğa Elektrik 22,88 -6,47 -16,83 Etiler Gıda 4,00 0,00 -0,50 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 0,29 5,88 Euro Yatırım Holding 3,63 0,83 -21,76 Euro Kapital Yat. Ort. 3,94 -0,76 -2,28 Euro Yat. Ort. 4,60 -6,52 -1,96 Fade Gıda 6,15 -0,33 0,65 Fenerbahçe Futbol 41,84 -2,87 -29,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,46 0,62 -1,39 F-M İzmit Piston 140,10 1,07 -11,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 -0,16 5,93 Formet Çelik Kapı 5,56 -3,06 -14,57 Frigo Pak Gıda 23,00 -0,09 -8,78 Ford Otosan 158,30 -6,19 -20,40 Garanti Bankası 10,54 -0,38 -1,61 Garanti Faktoring 12,93 -2,17 -13,92 Gedik Y. Men. Değ. 13,32 0,68 -5,41 Gediz Ambalaj 29,64 -1,89 -9,58 Gentaş 6,07 1,48 -2,14 Gersan Elektrik 6,31 2,38 -2,69 Global Men. Değ. 6,14 2,61 -2,12 Güler Yat. Holding 10,90 -1,28 -0,28 Global Yat. Holding 5,11 0,00 -8,41 Göltaş Çimento 40,50 -0,64 1,88 Good-Year 8,77 0,34 -4,68 Gözde Girişim 7,11 -1,83 12,24 Garanti Yat. Ort. 3,65 7,67 -11,51 GSD Denizcilik 5,15 0,78 -2,14 GSD Holding 2,54 0,79 -1,18 Galatasaray Sportif 3,98 0,75 1,76 Gübre Fabrik. 67,80 1,18 26,92 T. Halk Bankası 5,72 -0,17 -2,80 Hatay Tekstil 14,50 0,07 -3,79 Hedef Girişim 8,76 1,71 -4,79 Hektaş 26,10 0,38 -26,93 Halk GMYO 3,28 0,00 -2,13 HUB Girişim 19,04 -0,11 -4,41 Hürriyet Gzt. 2,25 0,89 -6,67 ICBC Turkey Bank 6,87 1,60 -5,39 İdealist Danışmanlık 13,20 1,82 1,97 İdealist GMYO 8,09 -0,25 -15,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,23 -0,81 -7,32 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 0,53 İhlas Gazetecilik 3,96 0,51 2,53 İhlas Holding 1,23 -0,81 0,81 İhlas Gayrimenkul 1,35 0,74 -7,41 İhlas Yayın Holding 1,15 -0,87 -0,87 İndeks Bilgisayar 19,71 -0,51 -2,94 Info Yatırım 6,24 -0,32 3,37 İntema 43,00 -8,14 -7,21 Inveo Yatırım Holding 64,70 -0,93 -31,65 İpek Doğal Enerji 13,88 -0,86 -5,76 İşbir Holding 3.690,00 11,11 -25,75 İş Bankası (B) 39.849,90 0,37 1,63 İş Bankası (C) 7,15 0,70 -2,10 İskenderun Demir Çelik 10,07 0,50 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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