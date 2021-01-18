Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 1,19 -1,03 Acıpayam Selüloz 20,46 10,00 19,51 Adel Kalemcilik 27,58 2,53 -19,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,67 -0,37 -4,64 Afyon Çimento 5,19 0,19 1,57 Ak Enerji 2,28 0,00 3,17 Akbank 6,90 -0,14 -0,43 Akçansa 18,47 1,48 11,67 Akdeniz Yatırım Hold. 5,16 -1,53 -0,19 Akfen GMYO 5,11 1,59 5,14 Akın Tekstil 39,42 6,54 24,12 Akiş GMYO 3,56 1,14 0,85 Akmerkez GMYO 62,65 -0,40 -2,70 Aksa 14,44 2,05 -1,03 Aksa Enerji 8,40 1,57 12,90 Aksigorta 9,55 1,06 2,69 Aksu Enerji 14,55 2,25 3,05 Alarko Carrıer 540,70 0,39 48,18 Alarko GMYO 24,88 -0,40 -4,89 Alarko Holding 10,67 1,81 23,50 Albaraka Türk 1,98 0,51 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 29,62 0,47 -0,13 Alkim Kağıt 15,33 3,93 13,15 Alkim Kimya 16,60 0,79 14,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,26 0,00 3,20 Altınyunus Çeşme 73,00 9,94 46,12 Anadolu Efes 27,06 1,35 16,74 Anadolu Grubu Holding 27,70 -0,22 4,84 Anadolu Hayat Emek. 10,74 1,32 23,88 Anadolu Isuzu 19,94 0,05 10,78 Anadolu Sigorta 7,86 -0,51 4,11 Anel Elektrik 3,01 0,33 -5,05 Arçelik 33,24 0,48 9,34 ARD Bilişim Teknolojileri 55,95 -0,44 16,37 Arena Bilgisayar 49,82 4,75 44,83 Armada Bilgisayar 69,40 9,98 41,40 Arsan Tekstil 7,76 4,02 6,45 Artı Yatırım Holding 10,36 8,94 78,62 Arzum Ev Aletleri 22,44 0,54 -8,85 Aselsan 18,25 0,39 0,00 Ata GMYO 6,06 0,83 9,98 Atakule GMYO 3,22 9,90 27,78 Atlantis Yatırım Holding 9,70 7,78 74,46 Atlas Yat. Ort. 1,78 0,00 1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,26 2,07 6,87 Avrasya GMYO 3,70 0,00 -8,87 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 1,57 0,94 Avrupa Yatırım Holding 7,29 3,26 21,50 Ayen Enerji 5,47 0,55 1,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,65 -0,28 -6,17 Aygaz 16,19 9,99 10,51 Bagfaş 25,66 3,80 28,30 Bak Ambalaj 21,48 1,80 6,34 Balatacılar Balatacılık 7,86 -0,13 -4,61 Bantaş Ambalaj 4,62 -0,43 -1,49 Banvit 52,00 1,27 0,00 Baştaş Başkent Çimento 19,00 0,00 9,38 Batı Çimento 5,64 -1,40 19,75 Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 10,60 1,34 -0,09 Bera Holding 21,40 2,00 5,52 Berkosan Yalıtım 9,53 4,61 6,84 Beşiktaş Futbol Yat. 4,28 2,88 5,94 Beyaz Filo 11,40 7,95 11,98 Bilici Yatırım 6,80 -0,58 2,41 Bim Mağazalar 73,60 -1,01 0,09 Birko Mensucat 1,17 5,41 5,41 Birlik Mensucat 3,05 0,33 -11,85 Bizim Mağazaları 15,23 -0,13 -0,85 Borusan Mannesmann 35,02 -1,35 25,97 Borusan Yat. Paz. 501,70 -0,46 9,81 Bosch Fren Sistemleri 1.359,00 2,95 9,69 Bossa 20,18 7,00 13,05 Brisa 23,30 2,01 16,85 Burçelik 28,32 7,60 34,73 Burçelik Vana 59,80 9,52 20,42 Bursa Çimento 11,84 0,59 -1,66 Carrefoursa 71,75 -1,91 -0,07 Casa Emtia Petrol 140,00 0,72 32,08 Ceo Event Medya 6,73 1,36 4,67 Coca Cola İçecek 74,20 -0,40 12,77 Cosmos Yat. Holding 12,71 0,00 57,69 Credıtwest Faktorıng 5,57 2,39 -5,11 Çelebi 175,70 -1,84 -3,74 Çelik Halat 20,04 0,20 -6,44 Çemaş Döküm 2,14 -0,47 -0,47 Çemtaş 16,16 1,13 1,63 Çimbeton 506,00 2,55 70,66 Çimentaş 62,00 4,20 71,46 Çimsa 19,21 1,64 7,92 Çuhadaroğlu Metal 8,29 1,22 7,24 Dagi Giyim 8,40 1,33 4,09 Dagi Yatırım Holding 15,64 7,12 21,24 Dardanel 31,00 2,65 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,50 2,23 2,42 Demısaş Döküm 6,23 -0,64 -5,75 Denge Holding 6,88 0,44 25,55 Deniz GMYO 4,16 1,22 21,64 Derimod 10,68 0,75 9,65 Derlüks Deri 9,62 1,69 9,07 Desa Deri 10,01 -0,50 2,77 Despec Bilgisayar 12,82 1,10 -1,84 Deva Holding 25,70 1,18 6,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 7,40 11,06 Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 3,06 17,43 Ditaş Doğan 33,50 0,72 2,51 DO-CO 555,00 -3,48 -11,90 Doğan Burda 23,46 3,17 4,55 Doğan Holding 3,40 -1,73 10,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,53 1,61 8,63 Doğusan 4,83 -0,41 10,27 Doğuş GMYO 8,88 -0,67 8,69 Doğuş Otomotiv 30,32 -1,04 5,50 Döktaş Dökümcülük 32,20 1,71 5,16 Duran Doğan Basım 11,17 2,48 6,48 Dyo Boya 11,78 -1,34 3,70 Eczacıbaşı İlaç 7,49 0,40 0,40 Eczacıbaşı Yatırım 36,30 1,68 30,86 Edip Gayrimenkul 3,16 -2,47 -4,82 Ege Endüstri 1.832,50 0,21 6,09 Ege Gübre 242,20 7,26 66,80 Ege Profil 38,66 0,99 1,10 Ege Seramik 13,15 -0,38 27,79 Egeplast 37,00 8,82 11,11 Ekiz Kimya 7,51 6,37 5,33 Emek Elektrik 5,29 0,76 -10,64 Eminiş Ambalaj 52,00 4,00 41,15 Emlak Konut GMYO 2,44 -0,41 14,02 Enerjisa Enerji 12,54 0,97 0,24 Enka İnşaat 8,28 0,98 12,35 Erbosan 46,56 3,97 13,56 Ereğli Demir Çelik 15,47 1,84 3,62 Ersu Gıda 5,23 2,55 5,87 Escort Teknoloji 6,65 2,31 1,22 Esenboğa Elektrik 24,34 6,66 27,90 Etiler Gıda 4,36 0,00 9,55 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 0,25 3,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 0,56 0,00 Euro Yat. Ort. 5,02 4,37 11,31 Euro Yatırım Holding 3,64 1,68 28,17 Fade Gıda 6,12 -0,65 -1,13 Fenerbahçe Futbol 44,24 5,58 49,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,51 1,24 2,20 F-M İzmit Piston 190,40 9,99 53,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,39 0,65 -4,91 Ford Otosan 158,60 4,82 25,87 Formet Çelik Kapı 4,94 0,82 4,00 Frigo Pak Gıda 22,12 0,64 5,43 Galatasaray Sportif 3,84 -1,29 -5,19 Garanti Bankası 10,01 -0,10 -3,47 Garanti Faktoring 12,39 -2,29 11,32 Garanti Yat. Ort. 3,43 -1,72 6,19 Gedik Y. Men. Değ. 13,47 4,02 6,90 Gediz Ambalaj 34,00 6,18 26,87 Gentaş 5,63 -0,88 -5,22 Gersan Elektrik 6,82 5,57 11,07 Global Men. Değ. 6,29 2,44 4,66 Global Yat. Holding 5,12 -0,39 9,40 Good-Year 8,61 0,58 2,99 Göltaş Çimento 44,10 9,98 6,88 Gözde Girişim 7,03 -0,71 -11,90 GSD Denizcilik 5,33 1,14 5,75 GSD Holding 2,42 0,83 -3,59 Gübre Fabrik. 67,35 0,07 -21,73 Güler Yat. Holding 10,33 -2,46 -4,97 Halk GMYO 3,42 0,88 6,54 Hatay Tekstil 17,58 9,94 26,02 Hedef Girişim 3,51 -0,57 2,44 Hektaş 27,38 -0,07 43,58 HUB Girişim 18,24 -0,65 0,22 Hürriyet Gzt. 2,31 -0,86 10,00 ICBC Turkey Bank 6,67 -0,89 2,62 İdealist Danışmanlık 13,81 2,30 2,60 İdealist GMYO 8,17 0,25 20,15 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,54 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,43 3,62 14,40 İhlas Gazetecilik 3,88 -0,77 -4,43 İhlas Holding 1,26 0,00 1,61 İhlas Yayın Holding 1,16 0,00 1,75 İndeks Bilgisayar 20,16 1,31 5,38 Info Yatırım 6,19 -0,16 -4,03 İntema 52,00 4,00 30,33 Inveo Yatırım Holding 85,65 9,95 93,69 İpek Doğal Enerji 13,50 0,90 3,21 İskenderun Demir Çelik 10,71 1,90 5,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun

Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi

Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi

TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor

ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı

Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak