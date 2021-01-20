Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,59 -0,91 -1,94 Acıpayam Selüloz 21,80 -3,11 27,34 Adel Kalemcilik 28,38 2,09 -17,10 Adese Alışveriş Ticaret 2,74 1,48 -2,14 Afyon Çimento 5,41 -2,70 5,87 Ak Enerji 2,34 1,30 5,88 Akbank 6,91 -1,43 -0,29 Akçansa 18,89 -0,32 14,21 Akdeniz Yatırım Hold. 5,18 0,19 0,19 Akfen GMYO 4,83 -1,63 -0,62 Akın Tekstil 39,68 -2,02 24,94 Akiş GMYO 3,56 0,56 0,85 Akmerkez GMYO 69,65 3,49 8,17 Aksa 14,47 0,14 -0,82 Aksa Enerji 8,63 3,48 15,99 Aksigorta 10,04 1,01 7,96 Aksu Enerji 15,51 1,17 9,84 Alarko Carrıer 488,90 1,22 33,98 Alarko GMYO 26,18 4,30 0,08 Alarko Holding 10,37 -0,48 20,02 Albaraka Türk 2,04 2,51 5,15 Alcatel Lucent Teletaş 30,38 -1,43 2,43 Alkim Kağıt 17,41 3,88 28,51 Alkim Kimya 19,44 3,08 33,72 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,00 4,11 Altınyunus Çeşme 71,30 3,71 42,71 Anadolu Efes 28,46 0,00 22,78 Anadolu Grubu Holding 29,48 -0,94 11,58 Anadolu Hayat Emek. 11,54 2,49 33,10 Anadolu Isuzu 22,02 1,19 22,33 Anadolu Sigorta 8,14 0,12 7,81 Anel Elektrik 3,10 0,32 -2,21 Arçelik 35,08 0,11 15,39 ARD Bilişim Teknolojileri 58,45 2,54 21,57 Arena Bilgisayar 57,50 1,05 67,15 Armada Bilgisayar 69,75 1,09 42,11 Arsan Tekstil 8,02 -0,50 10,01 Artı Yatırım Holding 8,90 -5,32 53,45 Arzum Ev Aletleri 22,40 0,00 -9,02 Aselsan 18,29 -0,65 0,22 Ata GMYO 6,01 -0,99 9,07 Atakule GMYO 3,89 9,89 54,37 Atlantis Yatırım Holding 8,40 -6,67 51,08 Atlas Yat. Ort. 1,78 -0,56 1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,27 1,80 6,93 Avrasya GMYO 3,64 0,00 -10,34 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -0,31 1,25 Avrupa Yatırım Holding 7,32 3,10 22,00 Ayen Enerji 5,51 -0,18 1,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,20 7,59 -1,32 Aygaz 19,08 7,19 30,24 Bagfaş 27,94 8,13 39,70 Bak Ambalaj 22,36 -1,24 10,69 Balatacılar Balatacılık 7,52 -7,50 -8,74 Bantaş Ambalaj 4,79 2,13 2,13 Banvit 51,05 -1,26 -1,83 Baştaş Başkent Çimento 17,00 0,00 -2,13 Batı Çimento 5,74 -0,35 21,87 Batısöke Çimento 2,44 -1,21 0,00 Bayrak Taban Sanayi 10,73 0,09 1,13 Bera Holding 20,88 0,48 2,96 Berkosan Yalıtım 9,90 -3,70 10,99 Beşiktaş Futbol Yat. 4,11 -1,44 1,73 Beyaz Filo 14,04 9,95 37,92 Bilici Yatırım 7,17 -0,69 7,98 Bim Mağazalar 73,60 -0,94 0,09 Birko Mensucat 1,12 1,82 0,90 Birlik Mensucat 2,89 -2,03 -16,47 Bizim Mağazaları 15,61 0,97 1,63 Borusan Mannesmann 34,56 0,35 24,32 Borusan Yat. Paz. 502,20 1,45 9,91 Bosch Fren Sistemleri 1.289,60 -1,33 4,09 Bossa 21,18 4,96 18,66 Brisa 28,14 8,40 41,12 Burçelik 25,08 -1,57 19,31 Burçelik Vana 53,85 -0,46 8,44 Bursa Çimento 12,17 0,75 1,08 Carrefoursa 70,45 -0,28 -1,88 Casa Emtia Petrol 145,00 2,84 36,79 Ceo Event Medya 7,25 5,69 12,75 Coca Cola İçecek 77,70 -0,83 18,09 Cosmos Yat. Holding 15,12 9,96 87,59 Credıtwest Faktorıng 5,79 0,00 -1,36 Çelebi 174,40 -1,19 -4,45 Çelik Halat 20,24 0,20 -5,51 Çemaş Döküm 2,17 -0,46 0,93 Çemtaş 17,09 2,03 7,48 Çimbeton 461,90 0,61 55,78 Çimentaş 54,00 -0,92 49,34 Çimsa 19,75 1,91 10,96 Çuhadaroğlu Metal 8,50 1,19 9,96 Dagi Giyim 8,17 -0,37 1,24 Dagi Yatırım Holding 14,33 -3,04 11,09 Dardanel 30,20 -2,58 -9,85 Datagate Bilgisayar 19,08 0,95 18,44 Demısaş Döküm 6,53 2,35 -1,21 Denge Holding 6,26 -3,54 14,23 Deniz GMYO 4,59 9,55 34,21 Derimod 10,38 -0,29 6,57 Derlüks Deri 9,40 -0,42 6,58 Desa Deri 10,11 -0,79 3,80 Despec Bilgisayar 13,80 -2,54 5,67 Deva Holding 25,68 0,16 6,38 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,70 0,16 17,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,51 0,00 20,91 Ditaş Doğan 36,06 6,62 10,34 DO-CO 563,90 0,09 -10,49 Doğan Burda 22,82 2,42 1,69 Doğan Holding 3,92 2,08 27,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 1,95 12,50 Doğusan 4,95 1,02 13,01 Doğuş GMYO 9,84 2,50 20,44 Doğuş Otomotiv 34,20 9,97 19,00 Döktaş Dökümcülük 32,34 -0,31 5,62 Duran Doğan Basım 11,25 -1,83 7,24 Dyo Boya 12,28 1,15 8,10 Eczacıbaşı İlaç 7,56 0,13 1,34 Eczacıbaşı Yatırım 38,60 1,85 39,15 Edip Gayrimenkul 3,22 -0,31 -3,01 Ege Endüstri 1.791,10 0,30 3,69 Ege Gübre 233,00 1,79 60,47 Ege Profil 43,64 -1,98 14,12 Ege Seramik 13,02 -1,29 26,53 Egeplast 39,82 0,00 19,58 Ekiz Kimya 8,00 1,65 12,20 Emek Elektrik 5,00 0,00 -15,54 Eminiş Ambalaj 47,36 2,16 28,56 Emlak Konut GMYO 2,45 0,00 14,49 Enerjisa Enerji 12,43 -0,88 -0,64 Enka İnşaat 8,26 -0,96 12,08 Erbosan 47,80 -1,44 16,59 Ereğli Demir Çelik 15,46 -1,34 3,55 Ersu Gıda 5,10 -0,58 3,24 Escort Teknoloji 6,71 -1,61 2,13 Esenboğa Elektrik 23,78 -1,25 24,96 Etiler Gıda 4,35 2,35 9,30 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 -1,03 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 1,70 -0,28 Euro Yat. Ort. 5,00 3,31 10,86 Euro Yatırım Holding 3,64 1,39 28,17 Fade Gıda 6,19 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 39,84 -3,49 34,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,10 5,03 11,46 F-M İzmit Piston 182,80 3,51 47,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,68 1,20 -2,69 Ford Otosan 167,00 -0,71 32,54 Formet Çelik Kapı 4,79 -1,44 0,84 Frigo Pak Gıda 22,10 -0,54 5,34 Galatasaray Sportif 3,86 -0,52 -4,69 Garanti Bankası 10,04 -0,89 -3,18 Garanti Faktoring 11,87 -1,82 6,65 Garanti Yat. Ort. 3,50 -0,57 8,36 Gedik Y. Men. Değ. 14,34 -2,12 13,81 Gediz Ambalaj 35,12 -1,68 31,04 Gentaş 5,72 -1,38 -3,70 Gersan Elektrik 7,51 5,77 22,31 Global Men. Değ. 6,69 0,90 11,31 Global Yat. Holding 5,38 3,86 14,96 Good-Year 9,14 2,12 9,33 Göltaş Çimento 44,70 -4,12 8,34 Gözde Girişim 7,14 -0,83 -10,53 GSD Denizcilik 5,65 -3,25 12,10 GSD Holding 2,43 -0,41 -3,19 Gübre Fabrik. 71,35 -0,76 -17,08 Güler Yat. Holding 10,19 -0,20 -6,26 Halk GMYO 3,53 0,86 9,97 Hatay Tekstil 19,60 1,40 40,50 Hedef Girişim 3,77 7,71 10,02 Hektaş 27,82 4,98 45,88 HUB Girişim 18,80 -0,90 3,30 Hürriyet Gzt. 2,27 -1,73 8,10 ICBC Turkey Bank 6,61 -0,60 1,69 İdealist Danışmanlık 14,56 3,70 8,17 İdealist GMYO 8,41 -1,06 23,68 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,54 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,46 2,82 16,80 İhlas Gazetecilik 3,87 -0,26 -4,68 İhlas Holding 1,27 0,79 2,42 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 2,63 İndeks Bilgisayar 20,74 -1,14 8,42 Info Yatırım 7,14 8,51 10,70 İntema 66,10 9,26 65,66 Inveo Yatırım Holding 103,60 9,98 134,28 İpek Doğal Enerji 13,36 -0,45 2,14 İskenderun Demir Çelik 11,54 -1,20 14,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor

Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu

Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı

Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi

Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu

Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı

Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı