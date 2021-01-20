Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,59
|-0,91
|-1,94
|Acıpayam Selüloz
|21,80
|-3,11
|27,34
|Adel Kalemcilik
|28,38
|2,09
|-17,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,74
|1,48
|-2,14
|Afyon Çimento
|5,41
|-2,70
|5,87
|Ak Enerji
|2,34
|1,30
|5,88
|Akbank
|6,91
|-1,43
|-0,29
|Akçansa
|18,89
|-0,32
|14,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|0,19
|0,19
|Akfen GMYO
|4,83
|-1,63
|-0,62
|Akın Tekstil
|39,68
|-2,02
|24,94
|Akiş GMYO
|3,56
|0,56
|0,85
|Akmerkez GMYO
|69,65
|3,49
|8,17
|Aksa
|14,47
|0,14
|-0,82
|Aksa Enerji
|8,63
|3,48
|15,99
|Aksigorta
|10,04
|1,01
|7,96
|Aksu Enerji
|15,51
|1,17
|9,84
|Alarko Carrıer
|488,90
|1,22
|33,98
|Alarko GMYO
|26,18
|4,30
|0,08
|Alarko Holding
|10,37
|-0,48
|20,02
|Albaraka Türk
|2,04
|2,51
|5,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,38
|-1,43
|2,43
|Alkim Kağıt
|17,41
|3,88
|28,51
|Alkim Kimya
|19,44
|3,08
|33,72
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,00
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|71,30
|3,71
|42,71
|Anadolu Efes
|28,46
|0,00
|22,78
|Anadolu Grubu Holding
|29,48
|-0,94
|11,58
|Anadolu Hayat Emek.
|11,54
|2,49
|33,10
|Anadolu Isuzu
|22,02
|1,19
|22,33
|Anadolu Sigorta
|8,14
|0,12
|7,81
|Anel Elektrik
|3,10
|0,32
|-2,21
|Arçelik
|35,08
|0,11
|15,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,45
|2,54
|21,57
|Arena Bilgisayar
|57,50
|1,05
|67,15
|Armada Bilgisayar
|69,75
|1,09
|42,11
|Arsan Tekstil
|8,02
|-0,50
|10,01
|Artı Yatırım Holding
|8,90
|-5,32
|53,45
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|0,00
|-9,02
|Aselsan
|18,29
|-0,65
|0,22
|Ata GMYO
|6,01
|-0,99
|9,07
|Atakule GMYO
|3,89
|9,89
|54,37
|Atlantis Yatırım Holding
|8,40
|-6,67
|51,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,27
|1,80
|6,93
|Avrasya GMYO
|3,64
|0,00
|-10,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-0,31
|1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|7,32
|3,10
|22,00
|Ayen Enerji
|5,51
|-0,18
|1,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,20
|7,59
|-1,32
|Aygaz
|19,08
|7,19
|30,24
|Bagfaş
|27,94
|8,13
|39,70
|Bak Ambalaj
|22,36
|-1,24
|10,69
|Balatacılar Balatacılık
|7,52
|-7,50
|-8,74
|Bantaş Ambalaj
|4,79
|2,13
|2,13
|Banvit
|51,05
|-1,26
|-1,83
|Baştaş Başkent Çimento
|17,00
|0,00
|-2,13
|Batı Çimento
|5,74
|-0,35
|21,87
|Batısöke Çimento
|2,44
|-1,21
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|10,73
|0,09
|1,13
|Bera Holding
|20,88
|0,48
|2,96
|Berkosan Yalıtım
|9,90
|-3,70
|10,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,11
|-1,44
|1,73
|Beyaz Filo
|14,04
|9,95
|37,92
|Bilici Yatırım
|7,17
|-0,69
|7,98
|Bim Mağazalar
|73,60
|-0,94
|0,09
|Birko Mensucat
|1,12
|1,82
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,89
|-2,03
|-16,47
|Bizim Mağazaları
|15,61
|0,97
|1,63
|Borusan Mannesmann
|34,56
|0,35
|24,32
|Borusan Yat. Paz.
|502,20
|1,45
|9,91
|Bosch Fren Sistemleri
|1.289,60
|-1,33
|4,09
|Bossa
|21,18
|4,96
|18,66
|Brisa
|28,14
|8,40
|41,12
|Burçelik
|25,08
|-1,57
|19,31
|Burçelik Vana
|53,85
|-0,46
|8,44
|Bursa Çimento
|12,17
|0,75
|1,08
|Carrefoursa
|70,45
|-0,28
|-1,88
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|2,84
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,25
|5,69
|12,75
|Coca Cola İçecek
|77,70
|-0,83
|18,09
|Cosmos Yat. Holding
|15,12
|9,96
|87,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,79
|0,00
|-1,36
|Çelebi
|174,40
|-1,19
|-4,45
|Çelik Halat
|20,24
|0,20
|-5,51
|Çemaş Döküm
|2,17
|-0,46
|0,93
|Çemtaş
|17,09
|2,03
|7,48
|Çimbeton
|461,90
|0,61
|55,78
|Çimentaş
|54,00
|-0,92
|49,34
|Çimsa
|19,75
|1,91
|10,96
|Çuhadaroğlu Metal
|8,50
|1,19
|9,96
|Dagi Giyim
|8,17
|-0,37
|1,24
|Dagi Yatırım Holding
|14,33
|-3,04
|11,09
|Dardanel
|30,20
|-2,58
|-9,85
|Datagate Bilgisayar
|19,08
|0,95
|18,44
|Demısaş Döküm
|6,53
|2,35
|-1,21
|Denge Holding
|6,26
|-3,54
|14,23
|Deniz GMYO
|4,59
|9,55
|34,21
|Derimod
|10,38
|-0,29
|6,57
|Derlüks Deri
|9,40
|-0,42
|6,58
|Desa Deri
|10,11
|-0,79
|3,80
|Despec Bilgisayar
|13,80
|-2,54
|5,67
|Deva Holding
|25,68
|0,16
|6,38
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,70
|0,16
|17,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,51
|0,00
|20,91
|Ditaş Doğan
|36,06
|6,62
|10,34
|DO-CO
|563,90
|0,09
|-10,49
|Doğan Burda
|22,82
|2,42
|1,69
|Doğan Holding
|3,92
|2,08
|27,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|1,95
|12,50
|Doğusan
|4,95
|1,02
|13,01
|Doğuş GMYO
|9,84
|2,50
|20,44
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|9,97
|19,00
|Döktaş Dökümcülük
|32,34
|-0,31
|5,62
|Duran Doğan Basım
|11,25
|-1,83
|7,24
|Dyo Boya
|12,28
|1,15
|8,10
|Eczacıbaşı İlaç
|7,56
|0,13
|1,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,60
|1,85
|39,15
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|-0,31
|-3,01
|Ege Endüstri
|1.791,10
|0,30
|3,69
|Ege Gübre
|233,00
|1,79
|60,47
|Ege Profil
|43,64
|-1,98
|14,12
|Ege Seramik
|13,02
|-1,29
|26,53
|Egeplast
|39,82
|0,00
|19,58
|Ekiz Kimya
|8,00
|1,65
|12,20
|Emek Elektrik
|5,00
|0,00
|-15,54
|Eminiş Ambalaj
|47,36
|2,16
|28,56
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|0,00
|14,49
|Enerjisa Enerji
|12,43
|-0,88
|-0,64
|Enka İnşaat
|8,26
|-0,96
|12,08
|Erbosan
|47,80
|-1,44
|16,59
|Ereğli Demir Çelik
|15,46
|-1,34
|3,55
|Ersu Gıda
|5,10
|-0,58
|3,24
|Escort Teknoloji
|6,71
|-1,61
|2,13
|Esenboğa Elektrik
|23,78
|-1,25
|24,96
|Etiler Gıda
|4,35
|2,35
|9,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|-1,03
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|1,70
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|3,31
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,64
|1,39
|28,17
|Fade Gıda
|6,19
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|39,84
|-3,49
|34,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,10
|5,03
|11,46
|F-M İzmit Piston
|182,80
|3,51
|47,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,68
|1,20
|-2,69
|Ford Otosan
|167,00
|-0,71
|32,54
|Formet Çelik Kapı
|4,79
|-1,44
|0,84
|Frigo Pak Gıda
|22,10
|-0,54
|5,34
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-0,52
|-4,69
|Garanti Bankası
|10,04
|-0,89
|-3,18
|Garanti Faktoring
|11,87
|-1,82
|6,65
|Garanti Yat. Ort.
|3,50
|-0,57
|8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,34
|-2,12
|13,81
|Gediz Ambalaj
|35,12
|-1,68
|31,04
|Gentaş
|5,72
|-1,38
|-3,70
|Gersan Elektrik
|7,51
|5,77
|22,31
|Global Men. Değ.
|6,69
|0,90
|11,31
|Global Yat. Holding
|5,38
|3,86
|14,96
|Good-Year
|9,14
|2,12
|9,33
|Göltaş Çimento
|44,70
|-4,12
|8,34
|Gözde Girişim
|7,14
|-0,83
|-10,53
|GSD Denizcilik
|5,65
|-3,25
|12,10
|GSD Holding
|2,43
|-0,41
|-3,19
|Gübre Fabrik.
|71,35
|-0,76
|-17,08
|Güler Yat. Holding
|10,19
|-0,20
|-6,26
|Halk GMYO
|3,53
|0,86
|9,97
|Hatay Tekstil
|19,60
|1,40
|40,50
|Hedef Girişim
|3,77
|7,71
|10,02
|Hektaş
|27,82
|4,98
|45,88
|HUB Girişim
|18,80
|-0,90
|3,30
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|-1,73
|8,10
|ICBC Turkey Bank
|6,61
|-0,60
|1,69
|İdealist Danışmanlık
|14,56
|3,70
|8,17
|İdealist GMYO
|8,41
|-1,06
|23,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,54
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|2,82
|16,80
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-0,26
|-4,68
|İhlas Holding
|1,27
|0,79
|2,42
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,74
|-1,14
|8,42
|Info Yatırım
|7,14
|8,51
|10,70
|İntema
|66,10
|9,26
|65,66
|Inveo Yatırım Holding
|103,60
|9,98
|134,28
|İpek Doğal Enerji
|13,36
|-0,45
|2,14
|İskenderun Demir Çelik
|11,54
|-1,20
|14,14
(Sürecek)
Kaynak: AA
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