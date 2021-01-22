Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,75 0,78 0,13 Acıpayam Selüloz 22,38 -3,95 30,72 Adel Kalemcilik 28,18 -0,21 -17,69 Adese Alışveriş Ticaret 2,71 0,00 -3,21 Afyon Çimento 5,47 -0,91 7,05 Ak Enerji 2,33 -0,43 5,43 Akbank 6,75 -2,32 -2,60 Akçansa 19,92 -1,58 20,44 Akdeniz Yatırım Hold. 5,54 4,53 7,16 Akfen GMYO 4,75 -1,45 -2,26 Akın Tekstil 51,50 8,42 62,15 Akiş GMYO 3,55 -0,28 0,57 Akmerkez GMYO 67,00 -1,47 4,05 Aksa 14,62 1,25 0,21 Aksa Enerji 9,38 1,19 26,08 Aksigorta 10,05 0,50 8,06 Aksu Enerji 15,07 0,53 6,73 Alarko Carrıer 428,90 -0,49 17,54 Alarko GMYO 25,78 -0,39 -1,45 Alarko Holding 10,33 0,58 19,56 Albaraka Türk 2,08 -0,48 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 32,38 3,92 9,17 Alkim Kağıt 16,99 4,88 25,41 Alkim Kimya 18,92 2,66 30,15 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,22 0,45 1,37 Altınyunus Çeşme 91,45 9,98 83,05 Anadolu Efes 26,94 -2,04 16,22 Anadolu Grubu Holding 29,96 -0,33 13,40 Anadolu Hayat Emek. 10,70 -4,04 23,41 Anadolu Isuzu 21,88 -1,00 21,56 Anadolu Sigorta 8,49 2,29 12,45 Anel Elektrik 3,11 -0,96 -1,89 Arçelik 34,56 -0,75 13,68 ARD Bilişim Teknolojileri 55,15 -3,08 14,70 Arena Bilgisayar 58,00 -0,94 68,60 Armada Bilgisayar 70,55 2,77 43,74 Arsan Tekstil 8,56 0,59 17,42 Artı Yatırım Holding 8,49 8,57 46,38 Arzum Ev Aletleri 22,42 0,27 -8,94 Aselsan 18,24 1,11 -0,05 Ata GMYO 6,10 -2,24 10,71 Atakule GMYO 4,69 9,84 86,11 Atlantis Yatırım Holding 9,15 2,69 64,57 Atlas Yat. Ort. 1,81 0,56 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,39 -1,82 2,05 Avrasya GMYO 3,85 0,52 -5,17 Avrasya Petrol ve Tur. 3,29 0,92 2,81 Avrupa Yatırım Holding 7,22 -4,24 20,33 Ayen Enerji 5,72 -3,05 5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,50 -0,61 1,32 Aygaz 17,33 -2,04 18,29 Bagfaş 29,22 3,18 46,10 Bak Ambalaj 22,44 -3,36 11,09 Balatacılar Balatacılık 7,70 0,00 -6,55 Bantaş Ambalaj 5,03 2,24 7,25 Banvit 52,65 -2,50 1,25 Baştaş Başkent Çimento 15,50 0,00 -10,77 Batı Çimento 7,07 9,95 50,11 Batısöke Çimento 2,64 1,93 8,20 Bayrak Taban Sanayi 10,38 -2,08 -2,17 Bera Holding 20,12 0,20 -0,79 Berkosan Yalıtım 10,41 0,87 16,70 Beşiktaş Futbol Yat. 4,20 -0,94 3,96 Beyaz Filo 13,36 3,09 31,24 Bilici Yatırım 7,36 0,96 10,84 Bim Mağazalar 73,50 -0,14 -0,05 Birko Mensucat 1,13 -0,88 1,80 Birlik Mensucat 2,86 0,00 -17,34 Bizim Mağazaları 16,17 1,76 5,27 Borusan Mannesmann 33,94 -0,59 22,09 Borusan Yat. Paz. 519,90 0,02 13,79 Bosch Fren Sistemleri 1.260,90 -1,55 1,78 Bossa 22,28 1,27 24,82 Brisa 26,84 2,60 34,60 Burçelik 24,82 -0,72 18,08 Burçelik Vana 51,65 -1,43 4,01 Bursa Çimento 11,90 -1,82 -1,16 Carrefoursa 70,00 0,86 -2,51 Casa Emtia Petrol 146,00 -3,31 37,74 Ceo Event Medya 7,15 1,71 11,20 Coca Cola İçecek 79,30 0,38 20,52 Cosmos Yat. Holding 16,70 0,42 107,20 Credıtwest Faktorıng 5,59 0,00 -4,77 Çelebi 174,90 0,69 -4,18 Çelik Halat 21,28 -3,88 -0,65 Çemaş Döküm 2,26 2,73 5,12 Çemtaş 16,78 -0,47 5,53 Çimbeton 392,10 0,44 32,24 Çimentaş 52,00 6,21 43,81 Çimsa 22,98 6,39 29,10 Çuhadaroğlu Metal 8,25 -0,84 6,73 Dagi Giyim 8,36 0,36 3,59 Dagi Yatırım Holding 14,60 0,83 13,18 Dardanel 31,70 2,26 -5,37 Datagate Bilgisayar 18,51 -2,53 14,90 Demısaş Döküm 6,81 4,29 3,03 Denge Holding 6,00 0,00 9,49 Deniz GMYO 4,38 -2,45 28,07 Derimod 11,52 -2,37 18,28 Derlüks Deri 9,43 -1,46 6,92 Desa Deri 10,29 -0,58 5,65 Despec Bilgisayar 14,05 -2,23 7,58 Deva Holding 26,82 1,21 11,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,31 2,23 22,67 Diriteks Diriliş Tekstil 4,55 4,60 21,98 Ditaş Doğan 39,96 -2,35 22,28 DO-CO 550,00 0,16 -12,70 Doğan Burda 22,70 -2,74 1,16 Doğan Holding 3,74 -0,27 21,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 -1,37 23,23 Doğusan 5,11 -0,39 16,67 Doğuş GMYO 9,84 0,92 20,44 Doğuş Otomotiv 33,00 -2,37 14,82 Döktaş Dökümcülük 38,30 7,95 25,08 Duran Doğan Basım 11,15 2,76 6,29 Dyo Boya 13,59 -3,27 19,63 Eczacıbaşı İlaç 7,77 -1,77 4,16 Eczacıbaşı Yatırım 37,98 -0,58 36,91 Edip Gayrimenkul 3,36 -1,75 1,20 Ege Endüstri 1.735,80 -1,38 0,49 Ege Gübre 226,30 -0,79 55,85 Ege Profil 40,98 -3,30 7,17 Ege Seramik 12,92 -1,75 25,56 Egeplast 35,84 0,00 7,63 Ekiz Kimya 7,99 -3,73 12,06 Emek Elektrik 5,02 -0,79 -15,20 Eminiş Ambalaj 36,00 -4,91 -2,28 Emlak Konut GMYO 2,49 -0,80 16,36 Enerjisa Enerji 12,63 -0,08 0,96 Enka İnşaat 8,15 -1,21 10,58 Erbosan 49,10 -0,85 19,76 Ereğli Demir Çelik 14,95 -1,64 0,13 Ersu Gıda 5,38 -4,95 8,91 Escort Teknoloji 7,53 1,48 14,61 Esenboğa Elektrik 23,02 -2,95 20,97 Etiler Gıda 4,32 0,47 8,54 Euro Kapital Yat. Ort. 3,86 0,78 0,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,85 3,22 6,94 Euro Yat. Ort. 4,96 4,86 9,98 Euro Yatırım Holding 3,62 -0,55 27,46 Fade Gıda 6,33 -2,62 2,26 Fenerbahçe Futbol 37,56 -3,35 27,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,68 -2,20 4,87 F-M İzmit Piston 202,40 1,30 62,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,69 -1,55 -2,61 Ford Otosan 158,20 -2,94 25,56 Formet Çelik Kapı 4,61 -1,71 -2,95 Frigo Pak Gıda 24,72 5,64 17,83 Galatasaray Sportif 3,86 -0,52 -4,69 Garanti Bankası 9,76 -2,59 -5,88 Garanti Faktoring 12,05 2,12 8,27 Garanti Yat. Ort. 3,51 0,29 8,67 Gedik Y. Men. Değ. 17,45 9,40 38,49 Gediz Ambalaj 35,28 -2,00 31,64 Gentaş 5,64 -0,70 -5,05 Gersan Elektrik 7,87 -3,32 28,18 Global Men. Değ. 6,51 0,15 8,32 Global Yat. Holding 5,34 1,33 14,10 Good-Year 8,90 0,34 6,46 Göltaş Çimento 48,24 0,92 16,92 Gözde Girişim 7,04 -0,71 -11,78 GSD Denizcilik 5,53 2,03 9,72 GSD Holding 2,48 -0,40 -1,20 Gübre Fabrik. 67,30 -0,88 -21,79 Güler Yat. Holding 10,10 -0,88 -7,08 Halk GMYO 4,08 5,43 27,10 Hatay Tekstil 21,14 4,14 51,54 Hedef Girişim 3,98 4,74 16,15 Hektaş 27,62 2,30 44,83 HUB Girişim 18,93 -0,21 4,01 Hürriyet Gzt. 2,61 0,38 24,29 ICBC Turkey Bank 6,59 -0,30 1,38 Info Yatırım 7,42 2,20 15,04 Inveo Yatırım Holding 114,80 3,70 159,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,28 3,39 12,28 İdealist Danışmanlık 14,79 -1,27 9,88 İdealist GMYO 8,49 0,83 24,85 İhlas Ev Aletleri 1,90 -0,52 1,06 İhlas Gayrimenkul 1,47 0,68 17,60 İhlas Gazetecilik 3,99 0,25 -1,72 İhlas Holding 1,26 -1,56 1,61 İhlas Yayın Holding 1,15 -1,71 0,88 İndeks Bilgisayar 20,26 -1,55 5,91 İntema 78,55 7,31 96,87 İpek Doğal Enerji 13,49 0,75 3,13 İskenderun Demir Çelik 11,22 -2,35 10,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı

Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız

Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı

Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi