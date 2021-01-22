Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,75
|0,78
|0,13
|Acıpayam Selüloz
|22,38
|-3,95
|30,72
|Adel Kalemcilik
|28,18
|-0,21
|-17,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,71
|0,00
|-3,21
|Afyon Çimento
|5,47
|-0,91
|7,05
|Ak Enerji
|2,33
|-0,43
|5,43
|Akbank
|6,75
|-2,32
|-2,60
|Akçansa
|19,92
|-1,58
|20,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,54
|4,53
|7,16
|Akfen GMYO
|4,75
|-1,45
|-2,26
|Akın Tekstil
|51,50
|8,42
|62,15
|Akiş GMYO
|3,55
|-0,28
|0,57
|Akmerkez GMYO
|67,00
|-1,47
|4,05
|Aksa
|14,62
|1,25
|0,21
|Aksa Enerji
|9,38
|1,19
|26,08
|Aksigorta
|10,05
|0,50
|8,06
|Aksu Enerji
|15,07
|0,53
|6,73
|Alarko Carrıer
|428,90
|-0,49
|17,54
|Alarko GMYO
|25,78
|-0,39
|-1,45
|Alarko Holding
|10,33
|0,58
|19,56
|Albaraka Türk
|2,08
|-0,48
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,38
|3,92
|9,17
|Alkim Kağıt
|16,99
|4,88
|25,41
|Alkim Kimya
|18,92
|2,66
|30,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,22
|0,45
|1,37
|Altınyunus Çeşme
|91,45
|9,98
|83,05
|Anadolu Efes
|26,94
|-2,04
|16,22
|Anadolu Grubu Holding
|29,96
|-0,33
|13,40
|Anadolu Hayat Emek.
|10,70
|-4,04
|23,41
|Anadolu Isuzu
|21,88
|-1,00
|21,56
|Anadolu Sigorta
|8,49
|2,29
|12,45
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,96
|-1,89
|Arçelik
|34,56
|-0,75
|13,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,15
|-3,08
|14,70
|Arena Bilgisayar
|58,00
|-0,94
|68,60
|Armada Bilgisayar
|70,55
|2,77
|43,74
|Arsan Tekstil
|8,56
|0,59
|17,42
|Artı Yatırım Holding
|8,49
|8,57
|46,38
|Arzum Ev Aletleri
|22,42
|0,27
|-8,94
|Aselsan
|18,24
|1,11
|-0,05
|Ata GMYO
|6,10
|-2,24
|10,71
|Atakule GMYO
|4,69
|9,84
|86,11
|Atlantis Yatırım Holding
|9,15
|2,69
|64,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|0,56
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,39
|-1,82
|2,05
|Avrasya GMYO
|3,85
|0,52
|-5,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,29
|0,92
|2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|7,22
|-4,24
|20,33
|Ayen Enerji
|5,72
|-3,05
|5,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,50
|-0,61
|1,32
|Aygaz
|17,33
|-2,04
|18,29
|Bagfaş
|29,22
|3,18
|46,10
|Bak Ambalaj
|22,44
|-3,36
|11,09
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|0,00
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|5,03
|2,24
|7,25
|Banvit
|52,65
|-2,50
|1,25
|Baştaş Başkent Çimento
|15,50
|0,00
|-10,77
|Batı Çimento
|7,07
|9,95
|50,11
|Batısöke Çimento
|2,64
|1,93
|8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|10,38
|-2,08
|-2,17
|Bera Holding
|20,12
|0,20
|-0,79
|Berkosan Yalıtım
|10,41
|0,87
|16,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,20
|-0,94
|3,96
|Beyaz Filo
|13,36
|3,09
|31,24
|Bilici Yatırım
|7,36
|0,96
|10,84
|Bim Mağazalar
|73,50
|-0,14
|-0,05
|Birko Mensucat
|1,13
|-0,88
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,86
|0,00
|-17,34
|Bizim Mağazaları
|16,17
|1,76
|5,27
|Borusan Mannesmann
|33,94
|-0,59
|22,09
|Borusan Yat. Paz.
|519,90
|0,02
|13,79
|Bosch Fren Sistemleri
|1.260,90
|-1,55
|1,78
|Bossa
|22,28
|1,27
|24,82
|Brisa
|26,84
|2,60
|34,60
|Burçelik
|24,82
|-0,72
|18,08
|Burçelik Vana
|51,65
|-1,43
|4,01
|Bursa Çimento
|11,90
|-1,82
|-1,16
|Carrefoursa
|70,00
|0,86
|-2,51
|Casa Emtia Petrol
|146,00
|-3,31
|37,74
|Ceo Event Medya
|7,15
|1,71
|11,20
|Coca Cola İçecek
|79,30
|0,38
|20,52
|Cosmos Yat. Holding
|16,70
|0,42
|107,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,59
|0,00
|-4,77
|Çelebi
|174,90
|0,69
|-4,18
|Çelik Halat
|21,28
|-3,88
|-0,65
|Çemaş Döküm
|2,26
|2,73
|5,12
|Çemtaş
|16,78
|-0,47
|5,53
|Çimbeton
|392,10
|0,44
|32,24
|Çimentaş
|52,00
|6,21
|43,81
|Çimsa
|22,98
|6,39
|29,10
|Çuhadaroğlu Metal
|8,25
|-0,84
|6,73
|Dagi Giyim
|8,36
|0,36
|3,59
|Dagi Yatırım Holding
|14,60
|0,83
|13,18
|Dardanel
|31,70
|2,26
|-5,37
|Datagate Bilgisayar
|18,51
|-2,53
|14,90
|Demısaş Döküm
|6,81
|4,29
|3,03
|Denge Holding
|6,00
|0,00
|9,49
|Deniz GMYO
|4,38
|-2,45
|28,07
|Derimod
|11,52
|-2,37
|18,28
|Derlüks Deri
|9,43
|-1,46
|6,92
|Desa Deri
|10,29
|-0,58
|5,65
|Despec Bilgisayar
|14,05
|-2,23
|7,58
|Deva Holding
|26,82
|1,21
|11,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,31
|2,23
|22,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,55
|4,60
|21,98
|Ditaş Doğan
|39,96
|-2,35
|22,28
|DO-CO
|550,00
|0,16
|-12,70
|Doğan Burda
|22,70
|-2,74
|1,16
|Doğan Holding
|3,74
|-0,27
|21,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|-1,37
|23,23
|Doğusan
|5,11
|-0,39
|16,67
|Doğuş GMYO
|9,84
|0,92
|20,44
|Doğuş Otomotiv
|33,00
|-2,37
|14,82
|Döktaş Dökümcülük
|38,30
|7,95
|25,08
|Duran Doğan Basım
|11,15
|2,76
|6,29
|Dyo Boya
|13,59
|-3,27
|19,63
|Eczacıbaşı İlaç
|7,77
|-1,77
|4,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,98
|-0,58
|36,91
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|-1,75
|1,20
|Ege Endüstri
|1.735,80
|-1,38
|0,49
|Ege Gübre
|226,30
|-0,79
|55,85
|Ege Profil
|40,98
|-3,30
|7,17
|Ege Seramik
|12,92
|-1,75
|25,56
|Egeplast
|35,84
|0,00
|7,63
|Ekiz Kimya
|7,99
|-3,73
|12,06
|Emek Elektrik
|5,02
|-0,79
|-15,20
|Eminiş Ambalaj
|36,00
|-4,91
|-2,28
|Emlak Konut GMYO
|2,49
|-0,80
|16,36
|Enerjisa Enerji
|12,63
|-0,08
|0,96
|Enka İnşaat
|8,15
|-1,21
|10,58
|Erbosan
|49,10
|-0,85
|19,76
|Ereğli Demir Çelik
|14,95
|-1,64
|0,13
|Ersu Gıda
|5,38
|-4,95
|8,91
|Escort Teknoloji
|7,53
|1,48
|14,61
|Esenboğa Elektrik
|23,02
|-2,95
|20,97
|Etiler Gıda
|4,32
|0,47
|8,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,86
|0,78
|0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,85
|3,22
|6,94
|Euro Yat. Ort.
|4,96
|4,86
|9,98
|Euro Yatırım Holding
|3,62
|-0,55
|27,46
|Fade Gıda
|6,33
|-2,62
|2,26
|Fenerbahçe Futbol
|37,56
|-3,35
|27,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,68
|-2,20
|4,87
|F-M İzmit Piston
|202,40
|1,30
|62,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,69
|-1,55
|-2,61
|Ford Otosan
|158,20
|-2,94
|25,56
|Formet Çelik Kapı
|4,61
|-1,71
|-2,95
|Frigo Pak Gıda
|24,72
|5,64
|17,83
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-0,52
|-4,69
|Garanti Bankası
|9,76
|-2,59
|-5,88
|Garanti Faktoring
|12,05
|2,12
|8,27
|Garanti Yat. Ort.
|3,51
|0,29
|8,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,45
|9,40
|38,49
|Gediz Ambalaj
|35,28
|-2,00
|31,64
|Gentaş
|5,64
|-0,70
|-5,05
|Gersan Elektrik
|7,87
|-3,32
|28,18
|Global Men. Değ.
|6,51
|0,15
|8,32
|Global Yat. Holding
|5,34
|1,33
|14,10
|Good-Year
|8,90
|0,34
|6,46
|Göltaş Çimento
|48,24
|0,92
|16,92
|Gözde Girişim
|7,04
|-0,71
|-11,78
|GSD Denizcilik
|5,53
|2,03
|9,72
|GSD Holding
|2,48
|-0,40
|-1,20
|Gübre Fabrik.
|67,30
|-0,88
|-21,79
|Güler Yat. Holding
|10,10
|-0,88
|-7,08
|Halk GMYO
|4,08
|5,43
|27,10
|Hatay Tekstil
|21,14
|4,14
|51,54
|Hedef Girişim
|3,98
|4,74
|16,15
|Hektaş
|27,62
|2,30
|44,83
|HUB Girişim
|18,93
|-0,21
|4,01
|Hürriyet Gzt.
|2,61
|0,38
|24,29
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|-0,30
|1,38
|Info Yatırım
|7,42
|2,20
|15,04
|Inveo Yatırım Holding
|114,80
|3,70
|159,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,28
|3,39
|12,28
|İdealist Danışmanlık
|14,79
|-1,27
|9,88
|İdealist GMYO
|8,49
|0,83
|24,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|-0,52
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,47
|0,68
|17,60
|İhlas Gazetecilik
|3,99
|0,25
|-1,72
|İhlas Holding
|1,26
|-1,56
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-1,71
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,26
|-1,55
|5,91
|İntema
|78,55
|7,31
|96,87
|İpek Doğal Enerji
|13,49
|0,75
|3,13
|İskenderun Demir Çelik
|11,22
|-2,35
|10,98
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi