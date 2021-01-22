Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.01.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,750,780,13
Acıpayam Selüloz22,38-3,9530,72
Adel Kalemcilik28,18-0,21-17,69
Adese Alışveriş Ticaret2,710,00-3,21
Afyon Çimento5,47-0,917,05
Ak Enerji2,33-0,435,43
Akbank6,75-2,32-2,60
Akçansa19,92-1,5820,44
Akdeniz Yatırım Hold.5,544,537,16
Akfen GMYO4,75-1,45-2,26
Akın Tekstil51,508,4262,15
Akiş GMYO3,55-0,280,57
Akmerkez GMYO67,00-1,474,05
Aksa14,621,250,21
Aksa Enerji9,381,1926,08
Aksigorta10,050,508,06
Aksu Enerji15,070,536,73
Alarko Carrıer428,90-0,4917,54
Alarko GMYO25,78-0,39-1,45
Alarko Holding10,330,5819,56
Albaraka Türk2,08-0,487,22
Alcatel Lucent Teletaş32,383,929,17
Alkim Kağıt16,994,8825,41
Alkim Kimya18,922,6630,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,220,451,37
Altınyunus Çeşme91,459,9883,05
Anadolu Efes26,94-2,0416,22
Anadolu Grubu Holding29,96-0,3313,40
Anadolu Hayat Emek.10,70-4,0423,41
Anadolu Isuzu21,88-1,0021,56
Anadolu Sigorta8,492,2912,45
Anel Elektrik3,11-0,96-1,89
Arçelik34,56-0,7513,68
ARD Bilişim Teknolojileri55,15-3,0814,70
Arena Bilgisayar58,00-0,9468,60
Armada Bilgisayar70,552,7743,74
Arsan Tekstil8,560,5917,42
Artı Yatırım Holding8,498,5746,38
Arzum Ev Aletleri22,420,27-8,94
Aselsan18,241,11-0,05
Ata GMYO6,10-2,2410,71
Atakule GMYO4,699,8486,11
Atlantis Yatırım Holding9,152,6964,57
Atlas Yat. Ort.1,810,563,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,39-1,822,05
Avrasya GMYO3,850,52-5,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,290,922,81
Avrupa Yatırım Holding7,22-4,2420,33
Ayen Enerji5,72-3,055,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,50-0,611,32
Aygaz17,33-2,0418,29
Bagfaş29,223,1846,10
Bak Ambalaj22,44-3,3611,09
Balatacılar Balatacılık7,700,00-6,55
Bantaş Ambalaj5,032,247,25
Banvit52,65-2,501,25
Baştaş Başkent Çimento15,500,00-10,77
Batı Çimento7,079,9550,11
Batısöke Çimento2,641,938,20
Bayrak Taban Sanayi10,38-2,08-2,17
Bera Holding20,120,20-0,79
Berkosan Yalıtım10,410,8716,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,20-0,943,96
Beyaz Filo13,363,0931,24
Bilici Yatırım7,360,9610,84
Bim Mağazalar73,50-0,14-0,05
Birko Mensucat1,13-0,881,80
Birlik Mensucat2,860,00-17,34
Bizim Mağazaları16,171,765,27
Borusan Mannesmann33,94-0,5922,09
Borusan Yat. Paz.519,900,0213,79
Bosch Fren Sistemleri1.260,90-1,551,78
Bossa22,281,2724,82
Brisa26,842,6034,60
Burçelik24,82-0,7218,08
Burçelik Vana51,65-1,434,01
Bursa Çimento11,90-1,82-1,16
Carrefoursa70,000,86-2,51
Casa Emtia Petrol146,00-3,3137,74
Ceo Event Medya7,151,7111,20
Coca Cola İçecek79,300,3820,52
Cosmos Yat. Holding16,700,42107,20
Credıtwest Faktorıng5,590,00-4,77
Çelebi174,900,69-4,18
Çelik Halat21,28-3,88-0,65
Çemaş Döküm2,262,735,12
Çemtaş16,78-0,475,53
Çimbeton392,100,4432,24
Çimentaş52,006,2143,81
Çimsa22,986,3929,10
Çuhadaroğlu Metal8,25-0,846,73
Dagi Giyim8,360,363,59
Dagi Yatırım Holding14,600,8313,18
Dardanel31,702,26-5,37
Datagate Bilgisayar18,51-2,5314,90
Demısaş Döküm6,814,293,03
Denge Holding6,000,009,49
Deniz GMYO4,38-2,4528,07
Derimod11,52-2,3718,28
Derlüks Deri9,43-1,466,92
Desa Deri10,29-0,585,65
Despec Bilgisayar14,05-2,237,58
Deva Holding26,821,2111,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,312,2322,67
Diriteks Diriliş Tekstil4,554,6021,98
Ditaş Doğan39,96-2,3522,28
DO-CO550,000,16-12,70
Doğan Burda22,70-2,741,16
Doğan Holding3,74-0,2721,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,87-1,3723,23
Doğusan5,11-0,3916,67
Doğuş GMYO9,840,9220,44
Doğuş Otomotiv33,00-2,3714,82
Döktaş Dökümcülük38,307,9525,08
Duran Doğan Basım11,152,766,29
Dyo Boya13,59-3,2719,63
Eczacıbaşı İlaç7,77-1,774,16
Eczacıbaşı Yatırım37,98-0,5836,91
Edip Gayrimenkul3,36-1,751,20
Ege Endüstri1.735,80-1,380,49
Ege Gübre226,30-0,7955,85
Ege Profil40,98-3,307,17
Ege Seramik12,92-1,7525,56
Egeplast35,840,007,63
Ekiz Kimya7,99-3,7312,06
Emek Elektrik5,02-0,79-15,20
Eminiş Ambalaj36,00-4,91-2,28
Emlak Konut GMYO2,49-0,8016,36
Enerjisa Enerji12,63-0,080,96
Enka İnşaat8,15-1,2110,58
Erbosan49,10-0,8519,76
Ereğli Demir Çelik14,95-1,640,13
Ersu Gıda5,38-4,958,91
Escort Teknoloji7,531,4814,61
Esenboğa Elektrik23,02-2,9520,97
Etiler Gıda4,320,478,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,860,780,26
Euro Trend Yat. Ort.3,853,226,94
Euro Yat. Ort.4,964,869,98
Euro Yatırım Holding3,62-0,5527,46
Fade Gıda6,33-2,622,26
Fenerbahçe Futbol37,56-3,3527,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,68-2,204,87
F-M İzmit Piston202,401,3062,83
Fonet Bilgi Teknolojileri12,69-1,55-2,61
Ford Otosan158,20-2,9425,56
Formet Çelik Kapı4,61-1,71-2,95
Frigo Pak Gıda24,725,6417,83
Galatasaray Sportif3,86-0,52-4,69
Garanti Bankası9,76-2,59-5,88
Garanti Faktoring12,052,128,27
Garanti Yat. Ort.3,510,298,67
Gedik Y. Men. Değ.17,459,4038,49
Gediz Ambalaj35,28-2,0031,64
Gentaş5,64-0,70-5,05
Gersan Elektrik7,87-3,3228,18
Global Men. Değ.6,510,158,32
Global Yat. Holding5,341,3314,10
Good-Year8,900,346,46
Göltaş Çimento48,240,9216,92
Gözde Girişim7,04-0,71-11,78
GSD Denizcilik5,532,039,72
GSD Holding2,48-0,40-1,20
Gübre Fabrik.67,30-0,88-21,79
Güler Yat. Holding10,10-0,88-7,08
Halk GMYO4,085,4327,10
Hatay Tekstil21,144,1451,54
Hedef Girişim3,984,7416,15
Hektaş27,622,3044,83
HUB Girişim18,93-0,214,01
Hürriyet Gzt.2,610,3824,29
ICBC Turkey Bank6,59-0,301,38
Info Yatırım7,422,2015,04
Inveo Yatırım Holding114,803,70159,61
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,283,3912,28
İdealist Danışmanlık14,79-1,279,88
İdealist GMYO8,490,8324,85
İhlas Ev Aletleri1,90-0,521,06
İhlas Gayrimenkul1,470,6817,60
İhlas Gazetecilik3,990,25-1,72
İhlas Holding1,26-1,561,61
İhlas Yayın Holding1,15-1,710,88
İndeks Bilgisayar20,26-1,555,91
İntema78,557,3196,87
İpek Doğal Enerji13,490,753,13
İskenderun Demir Çelik11,22-2,3510,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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