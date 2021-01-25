Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,87 1,16 1,68 Acıpayam Selüloz 22,90 2,23 33,76 Adel Kalemcilik 29,90 6,41 -12,66 Adese Alışveriş Ticaret 2,84 1,79 1,43 Afyon Çimento 5,59 2,95 9,39 Ak Enerji 2,35 1,73 6,33 Akbank 6,64 -1,19 -4,18 Akçansa 19,98 1,42 20,80 Akdeniz Yatırım Hold. 5,31 -1,48 2,71 Akfen GMYO 4,82 1,69 -0,82 Akın Tekstil 52,00 0,29 63,73 Akiş GMYO 3,63 0,55 2,83 Akmerkez GMYO 68,75 1,25 6,77 Aksa 15,04 3,16 3,08 Aksa Enerji 10,23 9,76 37,50 Aksigorta 9,93 -0,20 6,77 Aksu Enerji 15,88 4,75 12,46 Alarko Carrıer 502,00 5,88 37,57 Alarko GMYO 27,32 4,43 4,43 Alarko Holding 10,55 -0,57 22,11 Albaraka Türk 2,13 0,47 9,79 Alcatel Lucent Teletaş 33,10 2,48 11,60 Alkim Kağıt 19,60 9,99 44,67 Alkim Kimya 20,98 5,75 44,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,33 2,19 6,39 Altınyunus Çeşme 100,50 9,90 101,16 Anadolu Efes 27,22 0,74 17,43 Anadolu Grubu Holding 29,96 -0,07 13,40 Anadolu Hayat Emek. 10,56 -1,12 21,80 Anadolu Isuzu 22,26 2,96 23,67 Anadolu Sigorta 8,32 -1,54 10,20 Anel Elektrik 3,15 1,29 -0,63 Arçelik 35,54 0,40 16,91 ARD Bilişim Teknolojileri 55,15 -1,69 14,70 Arena Bilgisayar 56,40 -1,23 63,95 Armada Bilgisayar 71,05 1,94 44,76 Arsan Tekstil 8,36 -1,07 14,68 Artı Yatırım Holding 8,60 0,00 48,28 Arzum Ev Aletleri 22,54 0,63 -8,45 Aselsan 18,23 -0,87 -0,11 Ata GMYO 5,88 -1,34 6,72 Atakule GMYO 4,29 -8,53 70,24 Atlantis Yatırım Holding 10,48 8,04 88,49 Atlas Yat. Ort. 1,92 -1,03 9,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,43 1,04 2,27 Avrasya GMYO 4,34 5,34 6,90 Avrasya Petrol ve Tur. 3,38 1,50 5,62 Avrupa Yatırım Holding 7,10 -0,42 18,33 Ayen Enerji 5,82 1,39 7,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,30 1,71 -0,44 Aygaz 18,32 -1,29 25,05 Bagfaş 30,46 1,33 52,30 Bak Ambalaj 23,52 5,47 16,44 Balatacılar Balatacılık 7,70 0,00 -6,55 Bantaş Ambalaj 5,55 7,77 18,34 Banvit 54,75 1,39 5,29 Baştaş Başkent Çimento 17,93 10,00 3,22 Batı Çimento 7,77 9,90 64,97 Batısöke Çimento 2,98 9,56 22,13 Bayrak Taban Sanayi 10,59 1,83 -0,19 Bera Holding 21,50 1,90 6,02 Berkosan Yalıtım 10,67 2,11 19,62 Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 -0,72 2,97 Beyaz Filo 13,71 3,79 34,68 Bilici Yatırım 7,40 0,82 11,45 Bim Mağazalar 73,95 -0,14 0,56 Birko Mensucat 1,15 3,60 3,60 Birlik Mensucat 2,94 3,52 -15,03 Bizim Mağazaları 16,23 1,37 5,66 Borusan Mannesmann 34,36 0,47 23,60 Borusan Yat. Paz. 525,00 1,96 14,90 Bosch Fren Sistemleri 1.285,50 1,60 3,76 Bossa 23,08 -0,94 29,30 Brisa 26,86 -0,37 34,70 Burçelik 26,22 3,47 24,74 Burçelik Vana 49,88 -2,58 0,44 Bursa Çimento 12,35 3,17 2,57 Carrefoursa 70,00 0,07 -2,51 Casa Emtia Petrol 154,00 6,21 45,28 Ceo Event Medya 7,34 3,38 14,15 Coca Cola İçecek 81,35 -0,97 23,63 Cosmos Yat. Holding 16,46 9,95 104,22 Credıtwest Faktorıng 5,52 0,36 -5,96 Çelebi 171,60 -0,52 -5,99 Çelik Halat 21,28 0,57 -0,65 Çemaş Döküm 2,34 4,00 8,84 Çemtaş 17,50 1,86 10,06 Çimbeton 425,00 3,58 43,34 Çimentaş 49,00 -3,54 35,51 Çimsa 24,42 8,53 37,19 Çuhadaroğlu Metal 8,30 0,61 7,37 Dagi Giyim 8,55 2,27 5,95 Dagi Yatırım Holding 14,75 2,72 14,34 Dardanel 33,96 5,14 1,37 Datagate Bilgisayar 18,54 -0,54 15,08 Demısaş Döküm 7,15 -0,42 8,17 Denge Holding 6,60 8,55 20,44 Deniz GMYO 4,53 -0,22 32,46 Derimod 11,70 4,19 20,12 Derlüks Deri 9,95 5,74 12,81 Desa Deri 10,92 2,73 12,11 Despec Bilgisayar 14,34 0,56 9,80 Deva Holding 28,16 7,24 16,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,52 -0,44 24,61 Diriteks Diriliş Tekstil 5,21 9,92 39,68 Ditaş Doğan 38,76 -1,77 18,60 DO-CO 530,00 -2,14 -15,87 Doğan Burda 22,38 1,27 -0,27 Doğan Holding 3,81 -0,26 24,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,07 3,37 31,82 Doğusan 5,14 1,58 17,35 Doğuş GMYO 9,78 0,10 19,71 Doğuş Otomotiv 33,34 2,58 16,01 Döktaş Dökümcülük 36,14 -4,49 18,03 Duran Doğan Basım 11,18 1,64 6,58 Dyo Boya 13,97 3,10 22,98 Eczacıbaşı İlaç 8,02 3,62 7,51 Eczacıbaşı Yatırım 38,56 2,77 39,01 Edip Gayrimenkul 3,32 0,00 0,00 Ege Endüstri 1.752,90 0,20 1,48 Ege Gübre 230,10 -0,90 58,47 Ege Profil 40,50 -1,22 5,91 Ege Seramik 13,22 1,15 28,47 Egeplast 39,00 0,00 17,12 Ekiz Kimya 7,41 -5,61 3,93 Emek Elektrik 5,21 3,58 -11,99 Eminiş Ambalaj 42,16 1,25 14,44 Emlak Konut GMYO 2,47 -0,80 15,42 Enerjisa Enerji 12,86 3,13 2,80 Enka İnşaat 8,14 -0,12 10,45 Erbosan 49,10 0,70 19,76 Ereğli Demir Çelik 14,86 0,07 -0,47 Ersu Gıda 5,24 0,00 6,07 Escort Teknoloji 7,29 1,11 10,96 Esenboğa Elektrik 26,86 9,99 41,15 Etiler Gıda 4,34 0,46 9,05 Euro Kapital Yat. Ort. 3,89 2,91 1,04 Euro Trend Yat. Ort. 4,08 5,43 13,33 Euro Yat. Ort. 5,30 6,85 17,52 Euro Yatırım Holding 3,53 -1,40 24,30 Fade Gıda 6,54 1,24 5,65 Fenerbahçe Futbol 37,88 -1,46 28,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,82 1,94 7,06 F-M İzmit Piston 193,20 -1,38 55,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,89 1,42 -1,07 Ford Otosan 160,80 1,32 27,62 Formet Çelik Kapı 4,68 1,74 -1,47 Frigo Pak Gıda 24,00 -1,23 14,39 Galatasaray Sportif 3,84 -0,52 -5,19 Garanti Bankası 9,62 -1,43 -7,23 Garanti Faktoring 12,04 1,09 8,18 Garanti Yat. Ort. 3,58 1,42 10,84 Gedik Y. Men. Değ. 19,29 9,98 53,10 Gediz Ambalaj 35,76 -0,89 33,43 Gentaş 5,55 -0,36 -6,57 Gersan Elektrik 7,78 1,30 26,71 Global Men. Değ. 7,86 9,93 30,78 Global Yat. Holding 5,51 0,73 17,74 Good-Year 8,93 0,22 6,82 Göltaş Çimento 51,35 7,88 24,45 Gözde Girişim 7,10 1,28 -11,03 GSD Denizcilik 5,57 0,18 10,52 GSD Holding 2,55 2,82 1,59 Gübre Fabrik. 67,05 0,45 -22,08 Güler Yat. Holding 10,16 2,63 -6,53 Halk GMYO 4,14 -2,36 28,97 Hatay Tekstil 23,08 3,41 65,45 Hedef Girişim 4,20 4,74 22,57 Hektaş 27,26 -0,58 42,95 HUB Girişim 18,85 -0,37 3,57 Hürriyet Gzt. 2,54 0,00 20,95 ICBC Turkey Bank 6,68 0,60 2,77 İdealist Danışmanlık 14,84 0,95 10,25 İdealist GMYO 9,09 5,70 33,68 İhlas Ev Aletleri 1,96 2,08 4,26 İhlas Gayrimenkul 1,54 4,05 23,20 İhlas Gazetecilik 3,98 0,25 -1,97 İhlas Holding 1,27 0,79 2,42 İhlas Yayın Holding 1,16 0,87 1,75 İndeks Bilgisayar 20,56 0,98 7,48 Info Yatırım 7,38 -0,14 14,42 İntema 66,50 -4,32 66,67 Inveo Yatırım Holding 133,80 9,94 202,58 İpek Doğal Enerji 13,75 2,46 5,12 İskenderun Demir Çelik 11,37 1,34 12,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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