Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.01.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,871,161,68
Acıpayam Selüloz22,902,2333,76
Adel Kalemcilik29,906,41-12,66
Adese Alışveriş Ticaret2,841,791,43
Afyon Çimento5,592,959,39
Ak Enerji2,351,736,33
Akbank6,64-1,19-4,18
Akçansa19,981,4220,80
Akdeniz Yatırım Hold.5,31-1,482,71
Akfen GMYO4,821,69-0,82
Akın Tekstil52,000,2963,73
Akiş GMYO3,630,552,83
Akmerkez GMYO68,751,256,77
Aksa15,043,163,08
Aksa Enerji10,239,7637,50
Aksigorta9,93-0,206,77
Aksu Enerji15,884,7512,46
Alarko Carrıer502,005,8837,57
Alarko GMYO27,324,434,43
Alarko Holding10,55-0,5722,11
Albaraka Türk2,130,479,79
Alcatel Lucent Teletaş33,102,4811,60
Alkim Kağıt19,609,9944,67
Alkim Kimya20,985,7544,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,332,196,39
Altınyunus Çeşme100,509,90101,16
Anadolu Efes27,220,7417,43
Anadolu Grubu Holding29,96-0,0713,40
Anadolu Hayat Emek.10,56-1,1221,80
Anadolu Isuzu22,262,9623,67
Anadolu Sigorta8,32-1,5410,20
Anel Elektrik3,151,29-0,63
Arçelik35,540,4016,91
ARD Bilişim Teknolojileri55,15-1,6914,70
Arena Bilgisayar56,40-1,2363,95
Armada Bilgisayar71,051,9444,76
Arsan Tekstil8,36-1,0714,68
Artı Yatırım Holding8,600,0048,28
Arzum Ev Aletleri22,540,63-8,45
Aselsan18,23-0,87-0,11
Ata GMYO5,88-1,346,72
Atakule GMYO4,29-8,5370,24
Atlantis Yatırım Holding10,488,0488,49
Atlas Yat. Ort.1,92-1,039,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,431,042,27
Avrasya GMYO4,345,346,90
Avrasya Petrol ve Tur.3,381,505,62
Avrupa Yatırım Holding7,10-0,4218,33
Ayen Enerji5,821,397,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,301,71-0,44
Aygaz18,32-1,2925,05
Bagfaş30,461,3352,30
Bak Ambalaj23,525,4716,44
Balatacılar Balatacılık7,700,00-6,55
Bantaş Ambalaj5,557,7718,34
Banvit54,751,395,29
Baştaş Başkent Çimento17,9310,003,22
Batı Çimento7,779,9064,97
Batısöke Çimento2,989,5622,13
Bayrak Taban Sanayi10,591,83-0,19
Bera Holding21,501,906,02
Berkosan Yalıtım10,672,1119,62
Beşiktaş Futbol Yat.4,16-0,722,97
Beyaz Filo13,713,7934,68
Bilici Yatırım7,400,8211,45
Bim Mağazalar73,95-0,140,56
Birko Mensucat1,153,603,60
Birlik Mensucat2,943,52-15,03
Bizim Mağazaları16,231,375,66
Borusan Mannesmann34,360,4723,60
Borusan Yat. Paz.525,001,9614,90
Bosch Fren Sistemleri1.285,501,603,76
Bossa23,08-0,9429,30
Brisa26,86-0,3734,70
Burçelik26,223,4724,74
Burçelik Vana49,88-2,580,44
Bursa Çimento12,353,172,57
Carrefoursa70,000,07-2,51
Casa Emtia Petrol154,006,2145,28
Ceo Event Medya7,343,3814,15
Coca Cola İçecek81,35-0,9723,63
Cosmos Yat. Holding16,469,95104,22
Credıtwest Faktorıng5,520,36-5,96
Çelebi171,60-0,52-5,99
Çelik Halat21,280,57-0,65
Çemaş Döküm2,344,008,84
Çemtaş17,501,8610,06
Çimbeton425,003,5843,34
Çimentaş49,00-3,5435,51
Çimsa24,428,5337,19
Çuhadaroğlu Metal8,300,617,37
Dagi Giyim8,552,275,95
Dagi Yatırım Holding14,752,7214,34
Dardanel33,965,141,37
Datagate Bilgisayar18,54-0,5415,08
Demısaş Döküm7,15-0,428,17
Denge Holding6,608,5520,44
Deniz GMYO4,53-0,2232,46
Derimod11,704,1920,12
Derlüks Deri9,955,7412,81
Desa Deri10,922,7312,11
Despec Bilgisayar14,340,569,80
Deva Holding28,167,2416,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,52-0,4424,61
Diriteks Diriliş Tekstil5,219,9239,68
Ditaş Doğan38,76-1,7718,60
DO-CO530,00-2,14-15,87
Doğan Burda22,381,27-0,27
Doğan Holding3,81-0,2624,10
Doğtaş Kelebek Mobilya3,073,3731,82
Doğusan5,141,5817,35
Doğuş GMYO9,780,1019,71
Doğuş Otomotiv33,342,5816,01
Döktaş Dökümcülük36,14-4,4918,03
Duran Doğan Basım11,181,646,58
Dyo Boya13,973,1022,98
Eczacıbaşı İlaç8,023,627,51
Eczacıbaşı Yatırım38,562,7739,01
Edip Gayrimenkul3,320,000,00
Ege Endüstri1.752,900,201,48
Ege Gübre230,10-0,9058,47
Ege Profil40,50-1,225,91
Ege Seramik13,221,1528,47
Egeplast39,000,0017,12
Ekiz Kimya7,41-5,613,93
Emek Elektrik5,213,58-11,99
Eminiş Ambalaj42,161,2514,44
Emlak Konut GMYO2,47-0,8015,42
Enerjisa Enerji12,863,132,80
Enka İnşaat8,14-0,1210,45
Erbosan49,100,7019,76
Ereğli Demir Çelik14,860,07-0,47
Ersu Gıda5,240,006,07
Escort Teknoloji7,291,1110,96
Esenboğa Elektrik26,869,9941,15
Etiler Gıda4,340,469,05
Euro Kapital Yat. Ort.3,892,911,04
Euro Trend Yat. Ort.4,085,4313,33
Euro Yat. Ort.5,306,8517,52
Euro Yatırım Holding3,53-1,4024,30
Fade Gıda6,541,245,65
Fenerbahçe Futbol37,88-1,4628,15
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,821,947,06
F-M İzmit Piston193,20-1,3855,43
Fonet Bilgi Teknolojileri12,891,42-1,07
Ford Otosan160,801,3227,62
Formet Çelik Kapı4,681,74-1,47
Frigo Pak Gıda24,00-1,2314,39
Galatasaray Sportif3,84-0,52-5,19
Garanti Bankası9,62-1,43-7,23
Garanti Faktoring12,041,098,18
Garanti Yat. Ort.3,581,4210,84
Gedik Y. Men. Değ.19,299,9853,10
Gediz Ambalaj35,76-0,8933,43
Gentaş5,55-0,36-6,57
Gersan Elektrik7,781,3026,71
Global Men. Değ.7,869,9330,78
Global Yat. Holding5,510,7317,74
Good-Year8,930,226,82
Göltaş Çimento51,357,8824,45
Gözde Girişim7,101,28-11,03
GSD Denizcilik5,570,1810,52
GSD Holding2,552,821,59
Gübre Fabrik.67,050,45-22,08
Güler Yat. Holding10,162,63-6,53
Halk GMYO4,14-2,3628,97
Hatay Tekstil23,083,4165,45
Hedef Girişim4,204,7422,57
Hektaş27,26-0,5842,95
HUB Girişim18,85-0,373,57
Hürriyet Gzt.2,540,0020,95
ICBC Turkey Bank6,680,602,77
İdealist Danışmanlık14,840,9510,25
İdealist GMYO9,095,7033,68
İhlas Ev Aletleri1,962,084,26
İhlas Gayrimenkul1,544,0523,20
İhlas Gazetecilik3,980,25-1,97
İhlas Holding1,270,792,42
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar20,560,987,48
Info Yatırım7,38-0,1414,42
İntema66,50-4,3266,67
Inveo Yatırım Holding133,809,94202,58
İpek Doğal Enerji13,752,465,12
İskenderun Demir Çelik11,371,3412,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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