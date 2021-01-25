Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,87
|1,16
|1,68
|Acıpayam Selüloz
|22,90
|2,23
|33,76
|Adel Kalemcilik
|29,90
|6,41
|-12,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,84
|1,79
|1,43
|Afyon Çimento
|5,59
|2,95
|9,39
|Ak Enerji
|2,35
|1,73
|6,33
|Akbank
|6,64
|-1,19
|-4,18
|Akçansa
|19,98
|1,42
|20,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,31
|-1,48
|2,71
|Akfen GMYO
|4,82
|1,69
|-0,82
|Akın Tekstil
|52,00
|0,29
|63,73
|Akiş GMYO
|3,63
|0,55
|2,83
|Akmerkez GMYO
|68,75
|1,25
|6,77
|Aksa
|15,04
|3,16
|3,08
|Aksa Enerji
|10,23
|9,76
|37,50
|Aksigorta
|9,93
|-0,20
|6,77
|Aksu Enerji
|15,88
|4,75
|12,46
|Alarko Carrıer
|502,00
|5,88
|37,57
|Alarko GMYO
|27,32
|4,43
|4,43
|Alarko Holding
|10,55
|-0,57
|22,11
|Albaraka Türk
|2,13
|0,47
|9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,10
|2,48
|11,60
|Alkim Kağıt
|19,60
|9,99
|44,67
|Alkim Kimya
|20,98
|5,75
|44,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|2,19
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|100,50
|9,90
|101,16
|Anadolu Efes
|27,22
|0,74
|17,43
|Anadolu Grubu Holding
|29,96
|-0,07
|13,40
|Anadolu Hayat Emek.
|10,56
|-1,12
|21,80
|Anadolu Isuzu
|22,26
|2,96
|23,67
|Anadolu Sigorta
|8,32
|-1,54
|10,20
|Anel Elektrik
|3,15
|1,29
|-0,63
|Arçelik
|35,54
|0,40
|16,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,15
|-1,69
|14,70
|Arena Bilgisayar
|56,40
|-1,23
|63,95
|Armada Bilgisayar
|71,05
|1,94
|44,76
|Arsan Tekstil
|8,36
|-1,07
|14,68
|Artı Yatırım Holding
|8,60
|0,00
|48,28
|Arzum Ev Aletleri
|22,54
|0,63
|-8,45
|Aselsan
|18,23
|-0,87
|-0,11
|Ata GMYO
|5,88
|-1,34
|6,72
|Atakule GMYO
|4,29
|-8,53
|70,24
|Atlantis Yatırım Holding
|10,48
|8,04
|88,49
|Atlas Yat. Ort.
|1,92
|-1,03
|9,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,43
|1,04
|2,27
|Avrasya GMYO
|4,34
|5,34
|6,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,38
|1,50
|5,62
|Avrupa Yatırım Holding
|7,10
|-0,42
|18,33
|Ayen Enerji
|5,82
|1,39
|7,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,30
|1,71
|-0,44
|Aygaz
|18,32
|-1,29
|25,05
|Bagfaş
|30,46
|1,33
|52,30
|Bak Ambalaj
|23,52
|5,47
|16,44
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|0,00
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|5,55
|7,77
|18,34
|Banvit
|54,75
|1,39
|5,29
|Baştaş Başkent Çimento
|17,93
|10,00
|3,22
|Batı Çimento
|7,77
|9,90
|64,97
|Batısöke Çimento
|2,98
|9,56
|22,13
|Bayrak Taban Sanayi
|10,59
|1,83
|-0,19
|Bera Holding
|21,50
|1,90
|6,02
|Berkosan Yalıtım
|10,67
|2,11
|19,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,16
|-0,72
|2,97
|Beyaz Filo
|13,71
|3,79
|34,68
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,82
|11,45
|Bim Mağazalar
|73,95
|-0,14
|0,56
|Birko Mensucat
|1,15
|3,60
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,94
|3,52
|-15,03
|Bizim Mağazaları
|16,23
|1,37
|5,66
|Borusan Mannesmann
|34,36
|0,47
|23,60
|Borusan Yat. Paz.
|525,00
|1,96
|14,90
|Bosch Fren Sistemleri
|1.285,50
|1,60
|3,76
|Bossa
|23,08
|-0,94
|29,30
|Brisa
|26,86
|-0,37
|34,70
|Burçelik
|26,22
|3,47
|24,74
|Burçelik Vana
|49,88
|-2,58
|0,44
|Bursa Çimento
|12,35
|3,17
|2,57
|Carrefoursa
|70,00
|0,07
|-2,51
|Casa Emtia Petrol
|154,00
|6,21
|45,28
|Ceo Event Medya
|7,34
|3,38
|14,15
|Coca Cola İçecek
|81,35
|-0,97
|23,63
|Cosmos Yat. Holding
|16,46
|9,95
|104,22
|Credıtwest Faktorıng
|5,52
|0,36
|-5,96
|Çelebi
|171,60
|-0,52
|-5,99
|Çelik Halat
|21,28
|0,57
|-0,65
|Çemaş Döküm
|2,34
|4,00
|8,84
|Çemtaş
|17,50
|1,86
|10,06
|Çimbeton
|425,00
|3,58
|43,34
|Çimentaş
|49,00
|-3,54
|35,51
|Çimsa
|24,42
|8,53
|37,19
|Çuhadaroğlu Metal
|8,30
|0,61
|7,37
|Dagi Giyim
|8,55
|2,27
|5,95
|Dagi Yatırım Holding
|14,75
|2,72
|14,34
|Dardanel
|33,96
|5,14
|1,37
|Datagate Bilgisayar
|18,54
|-0,54
|15,08
|Demısaş Döküm
|7,15
|-0,42
|8,17
|Denge Holding
|6,60
|8,55
|20,44
|Deniz GMYO
|4,53
|-0,22
|32,46
|Derimod
|11,70
|4,19
|20,12
|Derlüks Deri
|9,95
|5,74
|12,81
|Desa Deri
|10,92
|2,73
|12,11
|Despec Bilgisayar
|14,34
|0,56
|9,80
|Deva Holding
|28,16
|7,24
|16,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,52
|-0,44
|24,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,21
|9,92
|39,68
|Ditaş Doğan
|38,76
|-1,77
|18,60
|DO-CO
|530,00
|-2,14
|-15,87
|Doğan Burda
|22,38
|1,27
|-0,27
|Doğan Holding
|3,81
|-0,26
|24,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,07
|3,37
|31,82
|Doğusan
|5,14
|1,58
|17,35
|Doğuş GMYO
|9,78
|0,10
|19,71
|Doğuş Otomotiv
|33,34
|2,58
|16,01
|Döktaş Dökümcülük
|36,14
|-4,49
|18,03
|Duran Doğan Basım
|11,18
|1,64
|6,58
|Dyo Boya
|13,97
|3,10
|22,98
|Eczacıbaşı İlaç
|8,02
|3,62
|7,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,56
|2,77
|39,01
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|0,00
|0,00
|Ege Endüstri
|1.752,90
|0,20
|1,48
|Ege Gübre
|230,10
|-0,90
|58,47
|Ege Profil
|40,50
|-1,22
|5,91
|Ege Seramik
|13,22
|1,15
|28,47
|Egeplast
|39,00
|0,00
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,41
|-5,61
|3,93
|Emek Elektrik
|5,21
|3,58
|-11,99
|Eminiş Ambalaj
|42,16
|1,25
|14,44
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|-0,80
|15,42
|Enerjisa Enerji
|12,86
|3,13
|2,80
|Enka İnşaat
|8,14
|-0,12
|10,45
|Erbosan
|49,10
|0,70
|19,76
|Ereğli Demir Çelik
|14,86
|0,07
|-0,47
|Ersu Gıda
|5,24
|0,00
|6,07
|Escort Teknoloji
|7,29
|1,11
|10,96
|Esenboğa Elektrik
|26,86
|9,99
|41,15
|Etiler Gıda
|4,34
|0,46
|9,05
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,89
|2,91
|1,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,08
|5,43
|13,33
|Euro Yat. Ort.
|5,30
|6,85
|17,52
|Euro Yatırım Holding
|3,53
|-1,40
|24,30
|Fade Gıda
|6,54
|1,24
|5,65
|Fenerbahçe Futbol
|37,88
|-1,46
|28,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,82
|1,94
|7,06
|F-M İzmit Piston
|193,20
|-1,38
|55,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,89
|1,42
|-1,07
|Ford Otosan
|160,80
|1,32
|27,62
|Formet Çelik Kapı
|4,68
|1,74
|-1,47
|Frigo Pak Gıda
|24,00
|-1,23
|14,39
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-0,52
|-5,19
|Garanti Bankası
|9,62
|-1,43
|-7,23
|Garanti Faktoring
|12,04
|1,09
|8,18
|Garanti Yat. Ort.
|3,58
|1,42
|10,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,29
|9,98
|53,10
|Gediz Ambalaj
|35,76
|-0,89
|33,43
|Gentaş
|5,55
|-0,36
|-6,57
|Gersan Elektrik
|7,78
|1,30
|26,71
|Global Men. Değ.
|7,86
|9,93
|30,78
|Global Yat. Holding
|5,51
|0,73
|17,74
|Good-Year
|8,93
|0,22
|6,82
|Göltaş Çimento
|51,35
|7,88
|24,45
|Gözde Girişim
|7,10
|1,28
|-11,03
|GSD Denizcilik
|5,57
|0,18
|10,52
|GSD Holding
|2,55
|2,82
|1,59
|Gübre Fabrik.
|67,05
|0,45
|-22,08
|Güler Yat. Holding
|10,16
|2,63
|-6,53
|Halk GMYO
|4,14
|-2,36
|28,97
|Hatay Tekstil
|23,08
|3,41
|65,45
|Hedef Girişim
|4,20
|4,74
|22,57
|Hektaş
|27,26
|-0,58
|42,95
|HUB Girişim
|18,85
|-0,37
|3,57
|Hürriyet Gzt.
|2,54
|0,00
|20,95
|ICBC Turkey Bank
|6,68
|0,60
|2,77
|İdealist Danışmanlık
|14,84
|0,95
|10,25
|İdealist GMYO
|9,09
|5,70
|33,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,96
|2,08
|4,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,54
|4,05
|23,20
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|0,25
|-1,97
|İhlas Holding
|1,27
|0,79
|2,42
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,87
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,56
|0,98
|7,48
|Info Yatırım
|7,38
|-0,14
|14,42
|İntema
|66,50
|-4,32
|66,67
|Inveo Yatırım Holding
|133,80
|9,94
|202,58
|İpek Doğal Enerji
|13,75
|2,46
|5,12
|İskenderun Demir Çelik
|11,37
|1,34
|12,46
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi