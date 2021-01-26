Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,84 -1,63 1,29 Acıpayam Selüloz 22,98 -4,57 34,23 Adel Kalemcilik 29,14 -3,51 -14,88 Adese Alışveriş Ticaret 2,75 -1,43 -1,79 Afyon Çimento 5,59 -2,44 9,39 Ak Enerji 2,36 1,72 6,79 Akbank 6,59 0,30 -4,91 Akçansa 19,80 -0,35 19,71 Akdeniz Yatırım Hold. 5,32 -0,56 2,90 Akfen GMYO 4,91 1,24 1,03 Akın Tekstil 49,50 -2,94 55,86 Akiş GMYO 3,67 0,82 3,97 Akmerkez GMYO 69,60 -2,25 8,09 Aksa 14,70 -0,54 0,75 Aksa Enerji 10,95 6,83 47,18 Aksigorta 9,69 -0,31 4,19 Aksu Enerji 15,67 -0,76 10,98 Alarko Carrıer 481,00 -1,74 31,82 Alarko GMYO 27,04 -1,74 3,36 Alarko Holding 10,29 -1,15 19,10 Albaraka Türk 2,07 -0,96 6,70 Alcatel Lucent Teletaş 32,96 0,49 11,13 Alkim Kağıt 20,52 4,69 51,46 Alkim Kimya 20,18 -2,32 38,81 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 1,29 7,31 Altınyunus Çeşme 101,70 1,19 103,56 Anadolu Efes 26,50 -2,00 14,32 Anadolu Grubu Holding 29,86 0,07 13,02 Anadolu Hayat Emek. 10,82 2,75 24,80 Anadolu Isuzu 22,10 -1,52 22,78 Anadolu Sigorta 8,33 -0,83 10,33 Anel Elektrik 3,34 2,14 5,36 Arçelik 34,48 -3,15 13,42 ARD Bilişim Teknolojileri 56,85 -1,90 18,24 Arena Bilgisayar 54,35 -2,34 57,99 Armada Bilgisayar 69,90 -0,07 42,42 Arsan Tekstil 8,41 0,12 15,36 Artı Yatırım Holding 8,22 3,53 41,72 Arzum Ev Aletleri 22,94 -1,46 -6,82 Aselsan 18,15 -0,17 -0,55 Ata GMYO 5,98 1,36 8,53 Atakule GMYO 4,16 -4,37 65,08 Atlantis Yatırım Holding 9,18 -10,00 65,11 Atlas Yat. Ort. 1,91 0,53 9,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,28 6,76 6,98 Avrasya GMYO 4,14 -5,05 1,97 Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 -1,19 4,06 Avrupa Yatırım Holding 6,78 -3,42 13,00 Ayen Enerji 6,14 4,96 13,49 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,26 -1,66 -0,79 Aygaz 18,04 0,84 23,14 Bagfaş 31,72 -4,05 58,60 Bak Ambalaj 23,90 -1,57 18,32 Balatacılar Balatacılık 8,10 4,38 -1,70 Bantaş Ambalaj 5,32 -4,66 13,43 Banvit 51,80 -3,36 -0,38 Baştaş Başkent Çimento 19,50 8,76 12,26 Batı Çimento 8,26 6,31 75,37 Batısöke Çimento 3,09 3,34 26,64 Bayrak Taban Sanayi 10,62 0,09 0,09 Bera Holding 21,14 -0,56 4,24 Berkosan Yalıtım 10,52 -0,38 17,94 Beşiktaş Futbol Yat. 4,05 -2,17 0,25 Beyaz Filo 13,28 -2,42 30,45 Bilici Yatırım 7,34 -1,34 10,54 Bim Mağazalar 74,35 0,75 1,11 Birko Mensucat 1,15 1,77 3,60 Birlik Mensucat 2,96 0,68 -14,45 Bizim Mağazaları 16,23 0,93 5,66 Borusan Mannesmann 33,42 -2,05 20,22 Borusan Yat. Paz. 509,00 -3,23 11,40 Bosch Fren Sistemleri 1.270,20 -0,53 2,53 Bossa 22,80 -0,78 27,73 Brisa 26,50 -1,12 32,90 Burçelik 25,98 1,25 23,60 Burçelik Vana 49,10 0,61 -1,13 Bursa Çimento 12,37 1,23 2,74 Carrefoursa 71,10 1,64 -0,97 Casa Emtia Petrol 155,00 2,65 46,23 Ceo Event Medya 7,96 6,85 23,79 Coca Cola İçecek 80,10 -0,62 21,73 Cosmos Yat. Holding 14,82 -9,96 83,87 Credıtwest Faktorıng 5,46 -1,09 -6,98 Çelebi 164,20 -2,32 -10,04 Çelik Halat 22,12 0,73 3,27 Çemaş Döküm 2,28 -1,30 6,05 Çemtaş 18,05 1,58 13,51 Çimbeton 390,20 -3,34 31,60 Çimentaş 49,50 3,13 36,89 Çimsa 25,56 3,31 43,60 Çuhadaroğlu Metal 8,37 0,97 8,28 Dagi Giyim 8,62 0,82 6,82 Dagi Yatırım Holding 14,46 -0,69 12,09 Dardanel 33,90 -0,18 1,19 Datagate Bilgisayar 18,90 3,28 17,32 Demısaş Döküm 7,08 1,43 7,11 Denge Holding 6,58 -0,30 20,07 Deniz GMYO 4,39 -2,23 28,36 Derimod 12,03 -2,59 23,51 Derlüks Deri 9,94 0,00 12,70 Desa Deri 10,61 -1,49 8,93 Despec Bilgisayar 14,28 0,07 9,34 Deva Holding 28,58 -1,04 18,39 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,19 -0,15 21,57 Diriteks Diriliş Tekstil 5,73 9,98 53,62 Ditaş Doğan 38,66 -1,38 18,30 DO-CO 506,20 -2,16 -19,65 Doğan Burda 22,34 -0,71 -0,45 Doğan Holding 3,89 1,83 26,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,13 -2,49 34,40 Doğusan 5,07 -1,55 15,75 Doğuş GMYO 9,73 -1,42 19,09 Doğuş Otomotiv 37,66 5,37 31,04 Döktaş Dökümcülük 34,74 -2,96 13,46 Duran Doğan Basım 10,96 -1,44 4,48 Dyo Boya 13,75 -2,41 21,04 Eczacıbaşı İlaç 7,94 -0,50 6,43 Eczacıbaşı Yatırım 37,58 -0,90 35,47 Edip Gayrimenkul 3,42 3,01 3,01 Ege Endüstri 1.733,00 -0,40 0,33 Ege Gübre 227,30 -1,81 56,54 Ege Profil 41,88 -0,38 9,52 Ege Seramik 13,29 -0,23 29,15 Egeplast 37,00 -1,33 11,11 Ekiz Kimya 8,23 -0,96 15,43 Emek Elektrik 5,32 -0,75 -10,14 Eminiş Ambalaj 37,56 0,00 1,95 Emlak Konut GMYO 2,51 1,62 17,29 Enerjisa Enerji 12,86 -1,46 2,80 Enka İnşaat 8,12 -0,25 10,18 Erbosan 50,15 2,35 22,32 Ereğli Demir Çelik 14,80 -0,13 -0,87 Ersu Gıda 5,23 -0,38 5,87 Escort Teknoloji 8,47 6,81 28,92 Esenboğa Elektrik 28,54 6,25 49,97 Etiler Gıda 4,37 0,46 9,80 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 -0,78 -1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -2,93 10,56 Euro Yat. Ort. 5,09 -3,96 12,86 Euro Yatırım Holding 3,73 1,91 31,34 Fade Gıda 7,00 4,95 13,09 Fenerbahçe Futbol 36,98 -2,68 25,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,74 -2,32 5,81 F-M İzmit Piston 192,10 -1,99 54,55 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,88 6,36 6,52 Ford Otosan 160,70 -0,80 27,54 Formet Çelik Kapı 4,61 0,00 -2,95 Frigo Pak Gıda 23,80 -2,86 13,44 Galatasaray Sportif 3,81 -0,52 -5,93 Garanti Bankası 9,58 0,42 -7,62 Garanti Faktoring 11,59 -1,53 4,13 Garanti Yat. Ort. 3,58 -0,83 10,84 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 9,90 68,25 Gediz Ambalaj 39,32 7,73 46,72 Gentaş 5,63 0,54 -5,22 Gersan Elektrik 8,19 -1,68 33,39 Global Men. Değ. 8,64 9,92 43,76 Global Yat. Holding 5,58 -1,24 19,23 Good-Year 8,84 -0,56 5,74 Göltaş Çimento 53,65 2,48 30,03 Gözde Girişim 7,15 1,71 -10,40 GSD Denizcilik 5,86 0,51 16,27 GSD Holding 2,55 0,39 1,59 Gübre Fabrik. 66,40 0,15 -22,84 Güler Yat. Holding 10,05 1,01 -7,54 Halk GMYO 3,90 -1,76 21,50 Hatay Tekstil 21,02 -3,13 50,68 Hedef Girişim 4,00 -2,68 16,74 Hektaş 26,98 -0,44 41,48 HUB Girişim 18,66 -0,74 2,53 Hürriyet Gzt. 2,61 0,77 24,29 ICBC Turkey Bank 7,13 5,32 9,69 İdealist Danışmanlık 14,45 0,14 7,36 İdealist GMYO 9,07 -1,41 33,38 İhlas Ev Aletleri 1,94 -1,52 3,19 İhlas Gayrimenkul 1,53 -2,55 22,40 İhlas Gazetecilik 3,96 -0,25 -2,46 İhlas Holding 1,28 0,79 3,23 İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 0,00 İndeks Bilgisayar 20,64 0,29 7,89 Info Yatırım 7,13 -1,25 10,54 İntema 63,90 -2,74 60,15 Inveo Yatırım Holding 147,10 9,94 232,65 İpek Doğal Enerji 13,69 -1,51 4,66 İskenderun Demir Çelik 11,17 -0,53 10,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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