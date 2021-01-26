Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.01.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,84-1,631,29
Acıpayam Selüloz22,98-4,5734,23
Adel Kalemcilik29,14-3,51-14,88
Adese Alışveriş Ticaret2,75-1,43-1,79
Afyon Çimento5,59-2,449,39
Ak Enerji2,361,726,79
Akbank6,590,30-4,91
Akçansa19,80-0,3519,71
Akdeniz Yatırım Hold.5,32-0,562,90
Akfen GMYO4,911,241,03
Akın Tekstil49,50-2,9455,86
Akiş GMYO3,670,823,97
Akmerkez GMYO69,60-2,258,09
Aksa14,70-0,540,75
Aksa Enerji10,956,8347,18
Aksigorta9,69-0,314,19
Aksu Enerji15,67-0,7610,98
Alarko Carrıer481,00-1,7431,82
Alarko GMYO27,04-1,743,36
Alarko Holding10,29-1,1519,10
Albaraka Türk2,07-0,966,70
Alcatel Lucent Teletaş32,960,4911,13
Alkim Kağıt20,524,6951,46
Alkim Kimya20,18-2,3238,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,351,297,31
Altınyunus Çeşme101,701,19103,56
Anadolu Efes26,50-2,0014,32
Anadolu Grubu Holding29,860,0713,02
Anadolu Hayat Emek.10,822,7524,80
Anadolu Isuzu22,10-1,5222,78
Anadolu Sigorta8,33-0,8310,33
Anel Elektrik3,342,145,36
Arçelik34,48-3,1513,42
ARD Bilişim Teknolojileri56,85-1,9018,24
Arena Bilgisayar54,35-2,3457,99
Armada Bilgisayar69,90-0,0742,42
Arsan Tekstil8,410,1215,36
Artı Yatırım Holding8,223,5341,72
Arzum Ev Aletleri22,94-1,46-6,82
Aselsan18,15-0,17-0,55
Ata GMYO5,981,368,53
Atakule GMYO4,16-4,3765,08
Atlantis Yatırım Holding9,18-10,0065,11
Atlas Yat. Ort.1,910,539,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,286,766,98
Avrasya GMYO4,14-5,051,97
Avrasya Petrol ve Tur.3,33-1,194,06
Avrupa Yatırım Holding6,78-3,4213,00
Ayen Enerji6,144,9613,49
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,26-1,66-0,79
Aygaz18,040,8423,14
Bagfaş31,72-4,0558,60
Bak Ambalaj23,90-1,5718,32
Balatacılar Balatacılık8,104,38-1,70
Bantaş Ambalaj5,32-4,6613,43
Banvit51,80-3,36-0,38
Baştaş Başkent Çimento19,508,7612,26
Batı Çimento8,266,3175,37
Batısöke Çimento3,093,3426,64
Bayrak Taban Sanayi10,620,090,09
Bera Holding21,14-0,564,24
Berkosan Yalıtım10,52-0,3817,94
Beşiktaş Futbol Yat.4,05-2,170,25
Beyaz Filo13,28-2,4230,45
Bilici Yatırım7,34-1,3410,54
Bim Mağazalar74,350,751,11
Birko Mensucat1,151,773,60
Birlik Mensucat2,960,68-14,45
Bizim Mağazaları16,230,935,66
Borusan Mannesmann33,42-2,0520,22
Borusan Yat. Paz.509,00-3,2311,40
Bosch Fren Sistemleri1.270,20-0,532,53
Bossa22,80-0,7827,73
Brisa26,50-1,1232,90
Burçelik25,981,2523,60
Burçelik Vana49,100,61-1,13
Bursa Çimento12,371,232,74
Carrefoursa71,101,64-0,97
Casa Emtia Petrol155,002,6546,23
Ceo Event Medya7,966,8523,79
Coca Cola İçecek80,10-0,6221,73
Cosmos Yat. Holding14,82-9,9683,87
Credıtwest Faktorıng5,46-1,09-6,98
Çelebi164,20-2,32-10,04
Çelik Halat22,120,733,27
Çemaş Döküm2,28-1,306,05
Çemtaş18,051,5813,51
Çimbeton390,20-3,3431,60
Çimentaş49,503,1336,89
Çimsa25,563,3143,60
Çuhadaroğlu Metal8,370,978,28
Dagi Giyim8,620,826,82
Dagi Yatırım Holding14,46-0,6912,09
Dardanel33,90-0,181,19
Datagate Bilgisayar18,903,2817,32
Demısaş Döküm7,081,437,11
Denge Holding6,58-0,3020,07
Deniz GMYO4,39-2,2328,36
Derimod12,03-2,5923,51
Derlüks Deri9,940,0012,70
Desa Deri10,61-1,498,93
Despec Bilgisayar14,280,079,34
Deva Holding28,58-1,0418,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,19-0,1521,57
Diriteks Diriliş Tekstil5,739,9853,62
Ditaş Doğan38,66-1,3818,30
DO-CO506,20-2,16-19,65
Doğan Burda22,34-0,71-0,45
Doğan Holding3,891,8326,71
Doğtaş Kelebek Mobilya3,13-2,4934,40
Doğusan5,07-1,5515,75
Doğuş GMYO9,73-1,4219,09
Doğuş Otomotiv37,665,3731,04
Döktaş Dökümcülük34,74-2,9613,46
Duran Doğan Basım10,96-1,444,48
Dyo Boya13,75-2,4121,04
Eczacıbaşı İlaç7,94-0,506,43
Eczacıbaşı Yatırım37,58-0,9035,47
Edip Gayrimenkul3,423,013,01
Ege Endüstri1.733,00-0,400,33
Ege Gübre227,30-1,8156,54
Ege Profil41,88-0,389,52
Ege Seramik13,29-0,2329,15
Egeplast37,00-1,3311,11
Ekiz Kimya8,23-0,9615,43
Emek Elektrik5,32-0,75-10,14
Eminiş Ambalaj37,560,001,95
Emlak Konut GMYO2,511,6217,29
Enerjisa Enerji12,86-1,462,80
Enka İnşaat8,12-0,2510,18
Erbosan50,152,3522,32
Ereğli Demir Çelik14,80-0,13-0,87
Ersu Gıda5,23-0,385,87
Escort Teknoloji8,476,8128,92
Esenboğa Elektrik28,546,2549,97
Etiler Gıda4,370,469,80
Euro Kapital Yat. Ort.3,80-0,78-1,30
Euro Trend Yat. Ort.3,98-2,9310,56
Euro Yat. Ort.5,09-3,9612,86
Euro Yatırım Holding3,731,9131,34
Fade Gıda7,004,9513,09
Fenerbahçe Futbol36,98-2,6825,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,74-2,325,81
F-M İzmit Piston192,10-1,9954,55
Fonet Bilgi Teknolojileri13,886,366,52
Ford Otosan160,70-0,8027,54
Formet Çelik Kapı4,610,00-2,95
Frigo Pak Gıda23,80-2,8613,44
Galatasaray Sportif3,81-0,52-5,93
Garanti Bankası9,580,42-7,62
Garanti Faktoring11,59-1,534,13
Garanti Yat. Ort.3,58-0,8310,84
Gedik Y. Men. Değ.21,209,9068,25
Gediz Ambalaj39,327,7346,72
Gentaş5,630,54-5,22
Gersan Elektrik8,19-1,6833,39
Global Men. Değ.8,649,9243,76
Global Yat. Holding5,58-1,2419,23
Good-Year8,84-0,565,74
Göltaş Çimento53,652,4830,03
Gözde Girişim7,151,71-10,40
GSD Denizcilik5,860,5116,27
GSD Holding2,550,391,59
Gübre Fabrik.66,400,15-22,84
Güler Yat. Holding10,051,01-7,54
Halk GMYO3,90-1,7621,50
Hatay Tekstil21,02-3,1350,68
Hedef Girişim4,00-2,6816,74
Hektaş26,98-0,4441,48
HUB Girişim18,66-0,742,53
Hürriyet Gzt.2,610,7724,29
ICBC Turkey Bank7,135,329,69
İdealist Danışmanlık14,450,147,36
İdealist GMYO9,07-1,4133,38
İhlas Ev Aletleri1,94-1,523,19
İhlas Gayrimenkul1,53-2,5522,40
İhlas Gazetecilik3,96-0,25-2,46
İhlas Holding1,280,793,23
İhlas Yayın Holding1,14-0,870,00
İndeks Bilgisayar20,640,297,89
Info Yatırım7,13-1,2510,54
İntema63,90-2,7460,15
Inveo Yatırım Holding147,109,94232,65
İpek Doğal Enerji13,69-1,514,66
İskenderun Demir Çelik11,17-0,5310,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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