Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,98 2,70 3,10 Acıpayam Selüloz 23,20 2,56 35,51 Adel Kalemcilik 29,18 0,21 -14,76 Adese Alışveriş Ticaret 3,03 1,34 8,21 Afyon Çimento 5,46 -0,91 6,85 Ak Enerji 2,36 -1,26 6,79 Akbank 6,54 -1,06 -5,63 Akçansa 19,25 0,00 16,38 Akdeniz Yatırım Hold. 5,34 1,33 3,29 Akfen GMYO 4,81 -0,62 -1,03 Akın Tekstil 44,96 -4,58 41,56 Akiş GMYO 3,79 0,53 7,37 Akmerkez GMYO 68,50 0,15 6,38 Aksa 15,20 0,86 4,18 Aksa Enerji 10,20 -2,76 37,10 Aksigorta 9,93 1,33 6,77 Aksu Enerji 15,59 -0,06 10,41 Alarko Carrıer 457,80 -1,44 25,46 Alarko GMYO 26,64 -0,60 1,83 Alarko Holding 10,19 -0,88 17,94 Albaraka Türk 2,14 2,39 10,31 Alcatel Lucent Teletaş 31,68 -2,22 6,81 Alkim Kağıt 20,96 3,35 54,71 Alkim Kimya 20,06 1,31 37,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 0,86 7,31 Altınyunus Çeşme 96,55 -6,17 93,25 Anadolu Efes 25,90 -1,97 11,73 Anadolu Grubu Holding 29,54 -0,87 11,81 Anadolu Hayat Emek. 10,85 -2,78 25,14 Anadolu Isuzu 21,80 -1,00 21,11 Anadolu Sigorta 8,32 -0,95 10,20 Anel Elektrik 3,34 -0,30 5,36 Arçelik 34,84 1,04 14,61 ARD Bilişim Teknolojileri 56,45 -1,83 17,41 Arena Bilgisayar 53,35 -0,09 55,09 Armada Bilgisayar 68,90 1,10 40,38 Arsan Tekstil 8,44 0,60 15,78 Artı Yatırım Holding 7,86 -0,38 35,52 Arzum Ev Aletleri 23,26 2,56 -5,52 Aselsan 18,21 -0,71 -0,22 Ata GMYO 5,86 -0,68 6,35 Atakule GMYO 3,93 0,00 55,95 Atlantis Yatırım Holding 8,50 -7,41 52,88 Atlas Yat. Ort. 1,92 -1,03 9,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,54 -0,56 8,43 Avrasya GMYO 4,06 -2,17 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 3,36 1,82 5,00 Avrupa Yatırım Holding 6,46 -1,97 7,67 Ayen Enerji 6,07 -2,25 12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,00 -1,26 -3,08 Aygaz 18,03 0,11 23,07 Bagfaş 29,18 -4,64 45,90 Bak Ambalaj 26,68 2,46 32,08 Balatacılar Balatacılık 7,77 0,00 -5,70 Bantaş Ambalaj 5,57 4,70 18,76 Banvit 53,00 -0,93 1,92 Baştaş Başkent Çimento 19,50 -1,12 12,26 Batı Çimento 8,86 9,93 88,11 Batısöke Çimento 3,03 3,06 24,18 Bayrak Taban Sanayi 10,58 -0,09 -0,28 Bera Holding 21,06 0,00 3,85 Berkosan Yalıtım 10,11 -1,84 13,34 Beşiktaş Futbol Yat. 4,14 3,24 2,48 Beyaz Filo 16,06 10,00 57,76 Bilici Yatırım 7,32 -0,54 10,24 Bim Mağazalar 74,30 -0,93 1,04 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,98 0,34 -13,87 Bizim Mağazaları 16,21 0,68 5,53 Borusan Mannesmann 32,04 -2,44 15,25 Borusan Yat. Paz. 482,80 -3,34 5,67 Bosch Fren Sistemleri 1.283,80 1,89 3,62 Bossa 22,16 -1,51 24,15 Brisa 26,48 0,30 32,80 Burçelik 26,28 0,61 25,02 Burçelik Vana 50,10 3,34 0,89 Bursa Çimento 12,41 -0,72 3,07 Carrefoursa 70,90 1,58 -1,25 Casa Emtia Petrol 153,00 5,52 44,34 Ceo Event Medya 7,44 -2,11 15,71 Coca Cola İçecek 79,10 -0,94 20,21 Cosmos Yat. Holding 16,30 9,99 102,23 Credıtwest Faktorıng 5,65 3,48 -3,75 Çelebi 166,50 0,30 -8,78 Çelik Halat 22,14 1,19 3,36 Çemaş Döküm 2,31 2,21 7,44 Çemtaş 17,69 -0,67 11,25 Çimbeton 374,50 1,44 26,31 Çimentaş 44,12 -5,20 22,01 Çimsa 23,32 0,09 31,01 Çuhadaroğlu Metal 8,34 -0,12 7,89 Dagi Giyim 8,56 -0,58 6,07 Dagi Yatırım Holding 14,39 -0,28 11,55 Dardanel 32,00 1,07 -4,48 Datagate Bilgisayar 18,50 -1,54 14,84 Demısaş Döküm 7,02 0,86 6,20 Denge Holding 6,50 -0,76 18,61 Deniz GMYO 4,51 2,27 31,87 Derimod 11,91 0,85 22,28 Derlüks Deri 9,84 -0,40 11,56 Desa Deri 10,53 -0,57 8,11 Despec Bilgisayar 14,07 -0,57 7,73 Deva Holding 28,14 1,52 16,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,33 1,70 32,07 Diriteks Diriliş Tekstil 5,45 -4,89 46,11 Ditaş Doğan 37,66 -0,95 15,24 DO-CO 505,70 0,34 -19,73 Doğan Burda 22,20 1,19 -1,07 Doğan Holding 3,94 -2,48 28,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,04 -0,65 30,53 Doğusan 5,08 0,40 15,98 Doğuş GMYO 9,64 -0,10 17,99 Doğuş Otomotiv 35,60 -1,93 23,87 Döktaş Dökümcülük 36,64 -0,11 19,66 Duran Doğan Basım 11,95 5,01 13,92 Dyo Boya 13,34 -1,33 17,43 Eczacıbaşı İlaç 8,11 -0,49 8,71 Eczacıbaşı Yatırım 37,22 -0,21 34,17 Edip Gayrimenkul 3,49 2,05 5,12 Ege Endüstri 1.758,10 2,51 1,78 Ege Gübre 215,80 -3,23 48,62 Ege Profil 41,36 0,39 8,16 Ege Seramik 13,99 4,87 35,96 Egeplast 36,98 -0,05 11,05 Ekiz Kimya 7,90 -2,47 10,80 Emek Elektrik 5,38 -2,00 -9,12 Eminiş Ambalaj 35,00 -1,96 -4,99 Emlak Konut GMYO 2,53 -0,39 18,22 Enerjisa Enerji 12,74 -0,08 1,84 Enka İnşaat 8,12 0,50 10,18 Erbosan 50,70 -0,29 23,66 Ereğli Demir Çelik 14,88 -0,80 -0,33 Ersu Gıda 5,19 -0,19 5,06 Escort Teknoloji 7,88 -2,11 19,94 Esenboğa Elektrik 27,94 3,10 46,82 Etiler Gıda 4,33 0,70 8,79 Euro Kapital Yat. Ort. 3,92 3,16 1,82 Euro Trend Yat. Ort. 4,06 4,37 12,78 Euro Yat. Ort. 5,55 9,90 23,06 Euro Yatırım Holding 3,80 2,98 33,80 Fade Gıda 7,60 3,68 22,78 Fenerbahçe Futbol 38,76 5,33 31,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,08 4,42 11,15 F-M İzmit Piston 183,90 -2,18 47,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,65 2,09 12,43 Ford Otosan 159,30 -0,50 26,43 Formet Çelik Kapı 4,63 0,87 -2,53 Frigo Pak Gıda 24,18 -0,82 15,25 Galatasaray Sportif 3,85 1,85 -4,94 Garanti Bankası 9,43 -0,95 -9,06 Garanti Faktoring 11,65 2,37 4,67 Garanti Yat. Ort. 3,58 -0,28 10,84 Gedik Y. Men. Değ. 22,52 6,23 78,73 Gediz Ambalaj 36,54 -0,22 36,34 Gentaş 5,71 2,51 -3,87 Gersan Elektrik 8,13 0,62 32,41 Global Men. Değ. 8,95 3,59 48,92 Global Yat. Holding 5,61 1,63 19,87 Good-Year 8,92 1,36 6,70 Göltaş Çimento 51,35 -1,44 24,45 Gözde Girişim 7,24 1,40 -9,27 GSD Denizcilik 5,75 -1,20 14,09 GSD Holding 2,57 0,00 2,39 Gübre Fabrik. 65,45 -0,91 -23,94 Güler Yat. Holding 11,04 9,96 1,56 Halk GMYO 3,82 0,53 19,00 Hatay Tekstil 22,00 -1,52 57,71 Hedef Girişim 4,10 3,80 19,66 Hektaş 27,62 0,07 44,83 HUB Girişim 18,81 1,13 3,35 Hürriyet Gzt. 2,70 1,12 28,57 ICBC Turkey Bank 7,17 -0,28 10,31 İdealist Danışmanlık 14,80 4,01 9,96 İdealist GMYO 9,04 1,57 32,94 İhlas Ev Aletleri 1,94 0,52 3,19 İhlas Gayrimenkul 1,51 -0,66 20,80 İhlas Gazetecilik 3,95 0,25 -2,71 İhlas Holding 1,28 0,79 3,23 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 2,63 İndeks Bilgisayar 20,40 -0,68 6,64 Info Yatırım 7,00 -0,85 8,53 İntema 65,05 9,97 63,03 Inveo Yatırım Holding 157,00 6,73 255,04 İpek Doğal Enerji 13,54 0,15 3,52 İskenderun Demir Çelik 11,66 -1,60 15,33 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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