Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,98
|2,70
|3,10
|Acıpayam Selüloz
|23,20
|2,56
|35,51
|Adel Kalemcilik
|29,18
|0,21
|-14,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,03
|1,34
|8,21
|Afyon Çimento
|5,46
|-0,91
|6,85
|Ak Enerji
|2,36
|-1,26
|6,79
|Akbank
|6,54
|-1,06
|-5,63
|Akçansa
|19,25
|0,00
|16,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,34
|1,33
|3,29
|Akfen GMYO
|4,81
|-0,62
|-1,03
|Akın Tekstil
|44,96
|-4,58
|41,56
|Akiş GMYO
|3,79
|0,53
|7,37
|Akmerkez GMYO
|68,50
|0,15
|6,38
|Aksa
|15,20
|0,86
|4,18
|Aksa Enerji
|10,20
|-2,76
|37,10
|Aksigorta
|9,93
|1,33
|6,77
|Aksu Enerji
|15,59
|-0,06
|10,41
|Alarko Carrıer
|457,80
|-1,44
|25,46
|Alarko GMYO
|26,64
|-0,60
|1,83
|Alarko Holding
|10,19
|-0,88
|17,94
|Albaraka Türk
|2,14
|2,39
|10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,68
|-2,22
|6,81
|Alkim Kağıt
|20,96
|3,35
|54,71
|Alkim Kimya
|20,06
|1,31
|37,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|0,86
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|96,55
|-6,17
|93,25
|Anadolu Efes
|25,90
|-1,97
|11,73
|Anadolu Grubu Holding
|29,54
|-0,87
|11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|10,85
|-2,78
|25,14
|Anadolu Isuzu
|21,80
|-1,00
|21,11
|Anadolu Sigorta
|8,32
|-0,95
|10,20
|Anel Elektrik
|3,34
|-0,30
|5,36
|Arçelik
|34,84
|1,04
|14,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,45
|-1,83
|17,41
|Arena Bilgisayar
|53,35
|-0,09
|55,09
|Armada Bilgisayar
|68,90
|1,10
|40,38
|Arsan Tekstil
|8,44
|0,60
|15,78
|Artı Yatırım Holding
|7,86
|-0,38
|35,52
|Arzum Ev Aletleri
|23,26
|2,56
|-5,52
|Aselsan
|18,21
|-0,71
|-0,22
|Ata GMYO
|5,86
|-0,68
|6,35
|Atakule GMYO
|3,93
|0,00
|55,95
|Atlantis Yatırım Holding
|8,50
|-7,41
|52,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,92
|-1,03
|9,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,54
|-0,56
|8,43
|Avrasya GMYO
|4,06
|-2,17
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,36
|1,82
|5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,46
|-1,97
|7,67
|Ayen Enerji
|6,07
|-2,25
|12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|-1,26
|-3,08
|Aygaz
|18,03
|0,11
|23,07
|Bagfaş
|29,18
|-4,64
|45,90
|Bak Ambalaj
|26,68
|2,46
|32,08
|Balatacılar Balatacılık
|7,77
|0,00
|-5,70
|Bantaş Ambalaj
|5,57
|4,70
|18,76
|Banvit
|53,00
|-0,93
|1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|19,50
|-1,12
|12,26
|Batı Çimento
|8,86
|9,93
|88,11
|Batısöke Çimento
|3,03
|3,06
|24,18
|Bayrak Taban Sanayi
|10,58
|-0,09
|-0,28
|Bera Holding
|21,06
|0,00
|3,85
|Berkosan Yalıtım
|10,11
|-1,84
|13,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,14
|3,24
|2,48
|Beyaz Filo
|16,06
|10,00
|57,76
|Bilici Yatırım
|7,32
|-0,54
|10,24
|Bim Mağazalar
|74,30
|-0,93
|1,04
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,98
|0,34
|-13,87
|Bizim Mağazaları
|16,21
|0,68
|5,53
|Borusan Mannesmann
|32,04
|-2,44
|15,25
|Borusan Yat. Paz.
|482,80
|-3,34
|5,67
|Bosch Fren Sistemleri
|1.283,80
|1,89
|3,62
|Bossa
|22,16
|-1,51
|24,15
|Brisa
|26,48
|0,30
|32,80
|Burçelik
|26,28
|0,61
|25,02
|Burçelik Vana
|50,10
|3,34
|0,89
|Bursa Çimento
|12,41
|-0,72
|3,07
|Carrefoursa
|70,90
|1,58
|-1,25
|Casa Emtia Petrol
|153,00
|5,52
|44,34
|Ceo Event Medya
|7,44
|-2,11
|15,71
|Coca Cola İçecek
|79,10
|-0,94
|20,21
|Cosmos Yat. Holding
|16,30
|9,99
|102,23
|Credıtwest Faktorıng
|5,65
|3,48
|-3,75
|Çelebi
|166,50
|0,30
|-8,78
|Çelik Halat
|22,14
|1,19
|3,36
|Çemaş Döküm
|2,31
|2,21
|7,44
|Çemtaş
|17,69
|-0,67
|11,25
|Çimbeton
|374,50
|1,44
|26,31
|Çimentaş
|44,12
|-5,20
|22,01
|Çimsa
|23,32
|0,09
|31,01
|Çuhadaroğlu Metal
|8,34
|-0,12
|7,89
|Dagi Giyim
|8,56
|-0,58
|6,07
|Dagi Yatırım Holding
|14,39
|-0,28
|11,55
|Dardanel
|32,00
|1,07
|-4,48
|Datagate Bilgisayar
|18,50
|-1,54
|14,84
|Demısaş Döküm
|7,02
|0,86
|6,20
|Denge Holding
|6,50
|-0,76
|18,61
|Deniz GMYO
|4,51
|2,27
|31,87
|Derimod
|11,91
|0,85
|22,28
|Derlüks Deri
|9,84
|-0,40
|11,56
|Desa Deri
|10,53
|-0,57
|8,11
|Despec Bilgisayar
|14,07
|-0,57
|7,73
|Deva Holding
|28,14
|1,52
|16,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,33
|1,70
|32,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,45
|-4,89
|46,11
|Ditaş Doğan
|37,66
|-0,95
|15,24
|DO-CO
|505,70
|0,34
|-19,73
|Doğan Burda
|22,20
|1,19
|-1,07
|Doğan Holding
|3,94
|-2,48
|28,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,04
|-0,65
|30,53
|Doğusan
|5,08
|0,40
|15,98
|Doğuş GMYO
|9,64
|-0,10
|17,99
|Doğuş Otomotiv
|35,60
|-1,93
|23,87
|Döktaş Dökümcülük
|36,64
|-0,11
|19,66
|Duran Doğan Basım
|11,95
|5,01
|13,92
|Dyo Boya
|13,34
|-1,33
|17,43
|Eczacıbaşı İlaç
|8,11
|-0,49
|8,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,22
|-0,21
|34,17
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|2,05
|5,12
|Ege Endüstri
|1.758,10
|2,51
|1,78
|Ege Gübre
|215,80
|-3,23
|48,62
|Ege Profil
|41,36
|0,39
|8,16
|Ege Seramik
|13,99
|4,87
|35,96
|Egeplast
|36,98
|-0,05
|11,05
|Ekiz Kimya
|7,90
|-2,47
|10,80
|Emek Elektrik
|5,38
|-2,00
|-9,12
|Eminiş Ambalaj
|35,00
|-1,96
|-4,99
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|-0,39
|18,22
|Enerjisa Enerji
|12,74
|-0,08
|1,84
|Enka İnşaat
|8,12
|0,50
|10,18
|Erbosan
|50,70
|-0,29
|23,66
|Ereğli Demir Çelik
|14,88
|-0,80
|-0,33
|Ersu Gıda
|5,19
|-0,19
|5,06
|Escort Teknoloji
|7,88
|-2,11
|19,94
|Esenboğa Elektrik
|27,94
|3,10
|46,82
|Etiler Gıda
|4,33
|0,70
|8,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,92
|3,16
|1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,06
|4,37
|12,78
|Euro Yat. Ort.
|5,55
|9,90
|23,06
|Euro Yatırım Holding
|3,80
|2,98
|33,80
|Fade Gıda
|7,60
|3,68
|22,78
|Fenerbahçe Futbol
|38,76
|5,33
|31,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,08
|4,42
|11,15
|F-M İzmit Piston
|183,90
|-2,18
|47,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,65
|2,09
|12,43
|Ford Otosan
|159,30
|-0,50
|26,43
|Formet Çelik Kapı
|4,63
|0,87
|-2,53
|Frigo Pak Gıda
|24,18
|-0,82
|15,25
|Galatasaray Sportif
|3,85
|1,85
|-4,94
|Garanti Bankası
|9,43
|-0,95
|-9,06
|Garanti Faktoring
|11,65
|2,37
|4,67
|Garanti Yat. Ort.
|3,58
|-0,28
|10,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,52
|6,23
|78,73
|Gediz Ambalaj
|36,54
|-0,22
|36,34
|Gentaş
|5,71
|2,51
|-3,87
|Gersan Elektrik
|8,13
|0,62
|32,41
|Global Men. Değ.
|8,95
|3,59
|48,92
|Global Yat. Holding
|5,61
|1,63
|19,87
|Good-Year
|8,92
|1,36
|6,70
|Göltaş Çimento
|51,35
|-1,44
|24,45
|Gözde Girişim
|7,24
|1,40
|-9,27
|GSD Denizcilik
|5,75
|-1,20
|14,09
|GSD Holding
|2,57
|0,00
|2,39
|Gübre Fabrik.
|65,45
|-0,91
|-23,94
|Güler Yat. Holding
|11,04
|9,96
|1,56
|Halk GMYO
|3,82
|0,53
|19,00
|Hatay Tekstil
|22,00
|-1,52
|57,71
|Hedef Girişim
|4,10
|3,80
|19,66
|Hektaş
|27,62
|0,07
|44,83
|HUB Girişim
|18,81
|1,13
|3,35
|Hürriyet Gzt.
|2,70
|1,12
|28,57
|ICBC Turkey Bank
|7,17
|-0,28
|10,31
|İdealist Danışmanlık
|14,80
|4,01
|9,96
|İdealist GMYO
|9,04
|1,57
|32,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|0,52
|3,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|-0,66
|20,80
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|0,25
|-2,71
|İhlas Holding
|1,28
|0,79
|3,23
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,40
|-0,68
|6,64
|Info Yatırım
|7,00
|-0,85
|8,53
|İntema
|65,05
|9,97
|63,03
|Inveo Yatırım Holding
|157,00
|6,73
|255,04
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|0,15
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,66
|-1,60
|15,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi