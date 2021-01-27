Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.01.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,982,703,10
Acıpayam Selüloz23,202,5635,51
Adel Kalemcilik29,180,21-14,76
Adese Alışveriş Ticaret3,031,348,21
Afyon Çimento5,46-0,916,85
Ak Enerji2,36-1,266,79
Akbank6,54-1,06-5,63
Akçansa19,250,0016,38
Akdeniz Yatırım Hold.5,341,333,29
Akfen GMYO4,81-0,62-1,03
Akın Tekstil44,96-4,5841,56
Akiş GMYO3,790,537,37
Akmerkez GMYO68,500,156,38
Aksa15,200,864,18
Aksa Enerji10,20-2,7637,10
Aksigorta9,931,336,77
Aksu Enerji15,59-0,0610,41
Alarko Carrıer457,80-1,4425,46
Alarko GMYO26,64-0,601,83
Alarko Holding10,19-0,8817,94
Albaraka Türk2,142,3910,31
Alcatel Lucent Teletaş31,68-2,226,81
Alkim Kağıt20,963,3554,71
Alkim Kimya20,061,3137,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,867,31
Altınyunus Çeşme96,55-6,1793,25
Anadolu Efes25,90-1,9711,73
Anadolu Grubu Holding29,54-0,8711,81
Anadolu Hayat Emek.10,85-2,7825,14
Anadolu Isuzu21,80-1,0021,11
Anadolu Sigorta8,32-0,9510,20
Anel Elektrik3,34-0,305,36
Arçelik34,841,0414,61
ARD Bilişim Teknolojileri56,45-1,8317,41
Arena Bilgisayar53,35-0,0955,09
Armada Bilgisayar68,901,1040,38
Arsan Tekstil8,440,6015,78
Artı Yatırım Holding7,86-0,3835,52
Arzum Ev Aletleri23,262,56-5,52
Aselsan18,21-0,71-0,22
Ata GMYO5,86-0,686,35
Atakule GMYO3,930,0055,95
Atlantis Yatırım Holding8,50-7,4152,88
Atlas Yat. Ort.1,92-1,039,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,54-0,568,43
Avrasya GMYO4,06-2,170,00
Avrasya Petrol ve Tur.3,361,825,00
Avrupa Yatırım Holding6,46-1,977,67
Ayen Enerji6,07-2,2512,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-1,26-3,08
Aygaz18,030,1123,07
Bagfaş29,18-4,6445,90
Bak Ambalaj26,682,4632,08
Balatacılar Balatacılık7,770,00-5,70
Bantaş Ambalaj5,574,7018,76
Banvit53,00-0,931,92
Baştaş Başkent Çimento19,50-1,1212,26
Batı Çimento8,869,9388,11
Batısöke Çimento3,033,0624,18
Bayrak Taban Sanayi10,58-0,09-0,28
Bera Holding21,060,003,85
Berkosan Yalıtım10,11-1,8413,34
Beşiktaş Futbol Yat.4,143,242,48
Beyaz Filo16,0610,0057,76
Bilici Yatırım7,32-0,5410,24
Bim Mağazalar74,30-0,931,04
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,980,34-13,87
Bizim Mağazaları16,210,685,53
Borusan Mannesmann32,04-2,4415,25
Borusan Yat. Paz.482,80-3,345,67
Bosch Fren Sistemleri1.283,801,893,62
Bossa22,16-1,5124,15
Brisa26,480,3032,80
Burçelik26,280,6125,02
Burçelik Vana50,103,340,89
Bursa Çimento12,41-0,723,07
Carrefoursa70,901,58-1,25
Casa Emtia Petrol153,005,5244,34
Ceo Event Medya7,44-2,1115,71
Coca Cola İçecek79,10-0,9420,21
Cosmos Yat. Holding16,309,99102,23
Credıtwest Faktorıng5,653,48-3,75
Çelebi166,500,30-8,78
Çelik Halat22,141,193,36
Çemaş Döküm2,312,217,44
Çemtaş17,69-0,6711,25
Çimbeton374,501,4426,31
Çimentaş44,12-5,2022,01
Çimsa23,320,0931,01
Çuhadaroğlu Metal8,34-0,127,89
Dagi Giyim8,56-0,586,07
Dagi Yatırım Holding14,39-0,2811,55
Dardanel32,001,07-4,48
Datagate Bilgisayar18,50-1,5414,84
Demısaş Döküm7,020,866,20
Denge Holding6,50-0,7618,61
Deniz GMYO4,512,2731,87
Derimod11,910,8522,28
Derlüks Deri9,84-0,4011,56
Desa Deri10,53-0,578,11
Despec Bilgisayar14,07-0,577,73
Deva Holding28,141,5216,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,331,7032,07
Diriteks Diriliş Tekstil5,45-4,8946,11
Ditaş Doğan37,66-0,9515,24
DO-CO505,700,34-19,73
Doğan Burda22,201,19-1,07
Doğan Holding3,94-2,4828,34
Doğtaş Kelebek Mobilya3,04-0,6530,53
Doğusan5,080,4015,98
Doğuş GMYO9,64-0,1017,99
Doğuş Otomotiv35,60-1,9323,87
Döktaş Dökümcülük36,64-0,1119,66
Duran Doğan Basım11,955,0113,92
Dyo Boya13,34-1,3317,43
Eczacıbaşı İlaç8,11-0,498,71
Eczacıbaşı Yatırım37,22-0,2134,17
Edip Gayrimenkul3,492,055,12
Ege Endüstri1.758,102,511,78
Ege Gübre215,80-3,2348,62
Ege Profil41,360,398,16
Ege Seramik13,994,8735,96
Egeplast36,98-0,0511,05
Ekiz Kimya7,90-2,4710,80
Emek Elektrik5,38-2,00-9,12
Eminiş Ambalaj35,00-1,96-4,99
Emlak Konut GMYO2,53-0,3918,22
Enerjisa Enerji12,74-0,081,84
Enka İnşaat8,120,5010,18
Erbosan50,70-0,2923,66
Ereğli Demir Çelik14,88-0,80-0,33
Ersu Gıda5,19-0,195,06
Escort Teknoloji7,88-2,1119,94
Esenboğa Elektrik27,943,1046,82
Etiler Gıda4,330,708,79
Euro Kapital Yat. Ort.3,923,161,82
Euro Trend Yat. Ort.4,064,3712,78
Euro Yat. Ort.5,559,9023,06
Euro Yatırım Holding3,802,9833,80
Fade Gıda7,603,6822,78
Fenerbahçe Futbol38,765,3331,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,084,4211,15
F-M İzmit Piston183,90-2,1847,95
Fonet Bilgi Teknolojileri14,652,0912,43
Ford Otosan159,30-0,5026,43
Formet Çelik Kapı4,630,87-2,53
Frigo Pak Gıda24,18-0,8215,25
Galatasaray Sportif3,851,85-4,94
Garanti Bankası9,43-0,95-9,06
Garanti Faktoring11,652,374,67
Garanti Yat. Ort.3,58-0,2810,84
Gedik Y. Men. Değ.22,526,2378,73
Gediz Ambalaj36,54-0,2236,34
Gentaş5,712,51-3,87
Gersan Elektrik8,130,6232,41
Global Men. Değ.8,953,5948,92
Global Yat. Holding5,611,6319,87
Good-Year8,921,366,70
Göltaş Çimento51,35-1,4424,45
Gözde Girişim7,241,40-9,27
GSD Denizcilik5,75-1,2014,09
GSD Holding2,570,002,39
Gübre Fabrik.65,45-0,91-23,94
Güler Yat. Holding11,049,961,56
Halk GMYO3,820,5319,00
Hatay Tekstil22,00-1,5257,71
Hedef Girişim4,103,8019,66
Hektaş27,620,0744,83
HUB Girişim18,811,133,35
Hürriyet Gzt.2,701,1228,57
ICBC Turkey Bank7,17-0,2810,31
İdealist Danışmanlık14,804,019,96
İdealist GMYO9,041,5732,94
İhlas Ev Aletleri1,940,523,19
İhlas Gayrimenkul1,51-0,6620,80
İhlas Gazetecilik3,950,25-2,71
İhlas Holding1,280,793,23
İhlas Yayın Holding1,170,862,63
İndeks Bilgisayar20,40-0,686,64
Info Yatırım7,00-0,858,53
İntema65,059,9763,03
Inveo Yatırım Holding157,006,73255,04
İpek Doğal Enerji13,540,153,52
İskenderun Demir Çelik11,66-1,6015,33
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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