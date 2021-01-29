Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.01.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,46-2,23-3,62
Acıpayam Selüloz21,10-2,0423,25
Adel Kalemcilik26,32-3,16-23,12
Adese Alışveriş Ticaret2,79-2,79-0,36
Afyon Çimento5,04-3,82-1,37
Ak Enerji2,22-1,330,45
Akbank6,39-1,84-7,79
Akçansa18,04-4,149,07
Akdeniz Yatırım Hold.4,88-1,21-5,61
Akfen GMYO4,46-1,98-8,23
Akın Tekstil41,02-7,7429,16
Akiş GMYO3,39-1,45-3,97
Akmerkez GMYO62,70-2,79-2,63
Aksa14,20-2,41-2,67
Aksa Enerji10,030,6034,81
Aksigorta9,31-1,690,11
Aksu Enerji14,09-3,63-0,21
Alarko Carrıer449,50-4,9723,18
Alarko GMYO25,36-1,93-3,06
Alarko Holding9,82-3,2513,66
Albaraka Türk2,120,479,28
Alcatel Lucent Teletaş29,28-1,01-1,28
Alkim Kağıt20,16-2,1448,81
Alkim Kimya18,61-1,0128,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-3,080,46
Altınyunus Çeşme83,400,0066,93
Anadolu Efes24,86-1,197,25
Anadolu Grubu Holding27,38-2,563,63
Anadolu Hayat Emek.10,46-1,0420,65
Anadolu Isuzu20,06-3,2811,44
Anadolu Sigorta8,02-3,266,23
Anel Elektrik3,07-1,60-3,15
Arçelik33,06-3,458,75
ARD Bilişim Teknolojileri54,15-4,2412,62
Arena Bilgisayar50,70-1,7447,38
Armada Bilgisayar60,10-7,4722,45
Arsan Tekstil7,83-2,497,41
Artı Yatırım Holding6,90-7,6318,97
Arzum Ev Aletleri22,02-1,52-10,56
Aselsan17,43-1,58-4,49
Ata GMYO5,74-1,034,17
Atakule GMYO3,80-2,3150,79
Atlantis Yatırım Holding7,45-4,8533,99
Atlas Yat. Ort.1,80-2,172,86
AvivaSA Emeklilik Hayat19,20-2,936,54
Avrasya GMYO3,83-4,25-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-1,93-4,69
Avrupa Yatırım Holding5,50-3,68-8,33
Ayen Enerji5,55-2,632,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,80-2,70-4,85
Aygaz17,46-1,5219,18
Bagfaş27,80-3,2039,00
Bak Ambalaj23,44-6,1616,04
Balatacılar Balatacılık7,05-9,03-14,44
Bantaş Ambalaj5,10-4,328,74
Banvit52,50-0,380,96
Baştaş Başkent Çimento15,98-18,01-8,00
Batı Çimento9,70-0,41105,94
Batısöke Çimento2,86-8,3317,21
Bayrak Taban Sanayi9,90-2,46-6,69
Bera Holding19,92-0,90-1,78
Berkosan Yalıtım9,75-0,719,30
Beşiktaş Futbol Yat.3,96-1,25-1,98
Beyaz Filo16,76-5,1064,64
Bilici Yatırım6,90-1,853,92
Bim Mağazalar73,90-0,610,50
Birko Mensucat1,09-1,80-1,80
Birlik Mensucat2,70-8,16-21,97
Bizim Mağazaları14,81-2,44-3,58
Borusan Mannesmann30,56-4,149,93
Borusan Yat. Paz.454,00-3,36-0,63
Bosch Fren Sistemleri1.195,80-2,03-3,48
Bossa20,46-4,1214,62
Brisa24,64-2,5323,57
Burçelik24,46-3,8516,37
Burçelik Vana47,92-2,20-3,50
Bursa Çimento11,70-4,10-2,82
Carrefoursa67,70-1,10-5,71
Casa Emtia Petrol145,00-2,5536,79
Ceo Event Medya7,370,8214,62
Coca Cola İçecek74,35-1,7212,99
Cosmos Yat. Holding15,505,0892,31
Credıtwest Faktorıng5,43-0,18-7,50
Çelebi154,00-5,70-15,63
Çelik Halat21,76-1,091,59
Çemaş Döküm2,14-2,73-0,47
Çemtaş16,05-3,310,94
Çimbeton335,50-8,2113,15
Çimentaş41,86-4,2115,76
Çimsa22,20-1,4224,72
Çuhadaroğlu Metal7,65-3,41-1,03
Dagi Giyim7,96-2,81-1,36
Dagi Yatırım Holding13,18-1,272,17
Dardanel30,02-3,16-10,39
Datagate Bilgisayar16,68-3,533,54
Demısaş Döküm6,41-3,46-3,03
Denge Holding5,91-0,177,85
Deniz GMYO4,19-8,9122,51
Derimod10,38-2,726,57
Derlüks Deri9,03-5,352,38
Desa Deri10,11-0,983,80
Despec Bilgisayar12,58-5,13-3,68
Deva Holding25,60-6,916,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,68-3,6626,08
Diriteks Diriliş Tekstil6,322,7669,44
Ditaş Doğan35,92-2,769,91
DO-CO483,60-4,45-23,24
Doğan Burda21,26-1,12-5,26
Doğan Holding3,781,6123,13
Doğtaş Kelebek Mobilya2,74-2,4917,65
Doğusan4,80-3,239,59
Doğuş GMYO8,87-2,748,57
Doğuş Otomotiv33,14-3,1015,31
Döktaş Dökümcülük33,24-4,328,56
Duran Doğan Basım10,76-2,542,57
Dyo Boya12,18-2,797,22
Eczacıbaşı İlaç7,57-4,661,47
Eczacıbaşı Yatırım33,64-3,5621,27
Edip Gayrimenkul3,15-3,08-5,12
Ege Endüstri1.621,00-2,51-6,16
Ege Gübre203,80-7,6640,36
Ege Profil37,30-4,36-2,46
Ege Seramik13,01-2,4726,43
Egeplast32,48-12,03-2,46
Ekiz Kimya8,403,1917,81
Emek Elektrik5,02-1,95-15,20
Eminiş Ambalaj35,340,00-4,07
Emlak Konut GMYO2,35-0,849,81
Enerjisa Enerji11,73-2,25-6,24
Enka İnşaat7,71-0,904,61
Erbosan46,14-3,3112,54
Ereğli Demir Çelik14,58-0,75-2,34
Ersu Gıda4,87-1,62-1,42
Escort Teknoloji7,07-5,487,61
Esenboğa Elektrik26,80-4,2240,83
Etiler Gıda4,25-2,756,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-2,65-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,74-1,583,89
Euro Yat. Ort.5,320,7617,96
Euro Yatırım Holding3,54-1,9424,65
Fade Gıda7,20-5,1416,32
Fenerbahçe Futbol37,400,2726,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,91-4,698,48
F-M İzmit Piston178,00-5,7243,20
Fonet Bilgi Teknolojileri13,21-6,641,38
Ford Otosan151,40-2,6420,16
Formet Çelik Kapı4,34-3,34-8,63
Frigo Pak Gıda22,68-0,268,10
Galatasaray Sportif3,67-0,27-9,38
Garanti Bankası9,21-1,92-11,19
Garanti Faktoring11,88-0,676,74
Garanti Yat. Ort.3,37-2,034,33
Gedik Y. Men. Değ.21,068,5667,14
Gediz Ambalaj33,00-3,6223,13
Gentaş5,43-2,34-8,59
Gersan Elektrik7,42-1,0720,85
Global Men. Değ.8,462,9240,77
Global Yat. Holding5,27-3,3012,61
Good-Year8,25-2,94-1,32
Göltaş Çimento46,58-6,7312,89
Gözde Girişim6,70-1,90-16,04
GSD Denizcilik5,21-6,463,37
GSD Holding2,31-2,53-7,97
Gübre Fabrik.64,05-7,31-25,57
Güler Yat. Holding11,825,828,74
Halk GMYO3,62-7,6512,77
Hatay Tekstil20,10-6,1644,09
Hedef Girişim3,84-2,5412,07
Hektaş26,36-4,2238,23
HUB Girişim17,58-2,01-3,41
Hürriyet Gzt.2,42-2,0215,24
ICBC Turkey Bank6,90-4,436,15
İdealist Danışmanlık14,38-2,776,84
İdealist GMYO8,39-1,6423,38
İhlas Ev Aletleri1,850,00-1,60
İhlas Gayrimenkul1,38-0,7210,40
İhlas Gazetecilik3,80-1,55-6,40
İhlas Holding1,19-3,25-4,03
İhlas Yayın Holding1,11-0,89-2,63
İndeks Bilgisayar18,87-3,48-1,36
Info Yatırım6,74-3,444,50
İntema68,605,5471,93
Inveo Yatırım Holding133,700,00202,35
İpek Doğal Enerji12,38-3,43-5,35
İskenderun Demir Çelik11,11-2,889,89

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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