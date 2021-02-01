Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,46 0,40 -3,62 Acıpayam Selüloz 21,10 -6,39 23,25 Adel Kalemcilik 26,32 -1,20 -23,12 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 -3,13 -0,36 Afyon Çimento 5,04 -4,73 -1,37 Ak Enerji 2,22 0,00 0,45 Akbank 6,39 0,16 -7,79 Akçansa 18,04 -2,64 9,07 Akdeniz Yatırım Hold. 4,88 1,24 -5,61 Akfen GMYO 4,46 0,00 -8,23 Akın Tekstil 41,02 -2,33 29,16 Akiş GMYO 3,39 0,00 -3,97 Akmerkez GMYO 62,70 -1,65 -2,63 Aksa 14,20 -2,74 -2,67 Aksa Enerji 10,03 1,42 34,81 Aksigorta 9,31 -2,00 0,11 Aksu Enerji 14,09 -3,36 -0,21 Alarko Carrıer 449,50 -2,15 23,18 Alarko GMYO 25,36 0,24 -3,06 Alarko Holding 9,82 -0,30 13,66 Albaraka Türk 2,12 0,47 9,28 Alcatel Lucent Teletaş 29,28 2,38 -1,28 Alkim Kağıt 20,16 1,31 48,81 Alkim Kimya 18,61 1,53 28,02 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 -5,58 0,46 Altınyunus Çeşme 83,40 -9,05 66,93 Anadolu Efes 24,86 0,08 7,25 Anadolu Grubu Holding 27,38 0,59 3,63 Anadolu Hayat Emek. 10,46 0,58 20,65 Anadolu Isuzu 20,06 -1,57 11,44 Anadolu Sigorta 8,02 -4,52 6,23 Anel Elektrik 3,07 -2,85 -3,15 Arçelik 33,06 0,18 8,75 ARD Bilişim Teknolojileri 54,15 -2,78 12,62 Arena Bilgisayar 50,70 -7,73 47,38 Armada Bilgisayar 60,10 -4,60 22,45 Arsan Tekstil 7,83 -5,43 7,41 Artı Yatırım Holding 6,90 -1,15 18,97 Arzum Ev Aletleri 22,02 -1,26 -10,56 Aselsan 17,43 0,75 -4,49 Ata GMYO 5,74 -6,67 4,17 Atakule GMYO 3,80 1,06 50,79 Atlantis Yatırım Holding 7,45 -4,24 33,99 Atlas Yat. Ort. 1,80 -0,55 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,20 -1,18 6,54 Avrasya GMYO 3,83 -3,04 -5,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -0,97 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 5,50 -3,34 -8,33 Ayen Enerji 5,55 -0,54 2,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,80 -1,82 -4,85 Aygaz 17,46 -3,80 19,18 Bagfaş 27,80 -0,14 39,00 Bak Ambalaj 23,44 -3,14 16,04 Balatacılar Balatacılık 7,05 -6,00 -14,44 Bantaş Ambalaj 5,10 -3,77 8,74 Banvit 52,50 -0,28 0,96 Baştaş Başkent Çimento 15,98 -15,85 -8,00 Batı Çimento 9,70 -9,43 105,94 Batısöke Çimento 2,86 -16,62 17,21 Bayrak Taban Sanayi 9,90 0,10 -6,69 Bera Holding 19,92 -2,54 -1,78 Berkosan Yalıtım 9,75 1,25 9,30 Beşiktaş Futbol Yat. 3,96 -3,41 -1,98 Beyaz Filo 16,76 4,03 64,64 Bilici Yatırım 6,90 0,00 3,92 Bim Mağazalar 73,90 2,71 0,50 Birko Mensucat 1,09 -3,54 -1,80 Birlik Mensucat 2,70 -3,57 -21,97 Bizim Mağazaları 14,81 -1,07 -3,58 Borusan Mannesmann 30,56 -4,20 9,93 Borusan Yat. Paz. 454,00 -1,07 -0,63 Bosch Fren Sistemleri 1.195,80 -0,71 -3,48 Bossa 20,46 -3,40 14,62 Brisa 24,64 1,32 23,57 Burçelik 24,46 -0,16 16,37 Burçelik Vana 47,92 8,66 -3,50 Bursa Çimento 11,70 -1,68 -2,82 Carrefoursa 67,70 -5,05 -5,71 Casa Emtia Petrol 145,00 -4,23 36,79 Ceo Event Medya 7,37 -4,29 14,62 Coca Cola İçecek 74,35 0,68 12,99 Cosmos Yat. Holding 15,50 13,89 92,31 Credıtwest Faktorıng 5,43 -4,40 -7,50 Çelebi 154,00 -3,69 -15,63 Çelik Halat 21,76 0,55 1,59 Çemaş Döküm 2,14 -1,38 -0,47 Çemtaş 16,05 -2,73 0,94 Çimbeton 335,50 -16,54 13,15 Çimentaş 41,86 -6,94 15,76 Çimsa 22,20 0,27 24,72 Çuhadaroğlu Metal 7,65 -5,44 -1,03 Dagi Giyim 7,96 -1,00 -1,36 Dagi Yatırım Holding 13,18 1,15 2,17 Dardanel 30,02 -6,89 -10,39 Datagate Bilgisayar 16,68 -0,42 3,54 Demısaş Döküm 6,41 -0,31 -3,03 Denge Holding 5,91 0,17 7,85 Deniz GMYO 4,19 -16,20 22,51 Derimod 10,38 -1,80 6,57 Derlüks Deri 9,03 -3,53 2,38 Desa Deri 10,11 0,90 3,80 Despec Bilgisayar 12,58 -2,25 -3,68 Deva Holding 25,60 -9,54 6,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,68 -6,30 26,08 Diriteks Diriliş Tekstil 6,32 7,30 69,44 Ditaş Doğan 35,92 -0,94 9,91 DO-CO 483,60 -2,50 -23,24 Doğan Burda 21,26 -0,28 -5,26 Doğan Holding 3,78 -2,83 23,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,74 1,48 17,65 Doğusan 4,80 -5,51 9,59 Doğuş GMYO 8,87 -0,34 8,57 Doğuş Otomotiv 33,14 -0,84 15,31 Döktaş Dökümcülük 33,24 -1,60 8,56 Duran Doğan Basım 10,76 -2,45 2,57 Dyo Boya 12,18 -4,47 7,22 Eczacıbaşı İlaç 7,57 -5,38 1,47 Eczacıbaşı Yatırım 33,64 -2,32 21,27 Edip Gayrimenkul 3,15 -0,94 -5,12 Ege Endüstri 1.621,00 -3,51 -6,16 Ege Gübre 203,80 -8,40 40,36 Ege Profil 37,30 -0,90 -2,46 Ege Seramik 13,01 -0,61 26,43 Egeplast 32,48 -9,53 -2,46 Ekiz Kimya 8,40 3,19 17,81 Emek Elektrik 5,02 1,01 -15,20 Eminiş Ambalaj 35,34 -8,92 -4,07 Emlak Konut GMYO 2,35 -2,49 9,81 Enerjisa Enerji 11,73 -0,76 -6,24 Enka İnşaat 7,71 -0,90 4,61 Erbosan 46,14 -3,88 12,54 Ereğli Demir Çelik 14,58 1,60 -2,34 Ersu Gıda 4,87 -1,42 -1,42 Escort Teknoloji 7,07 -5,23 7,61 Esenboğa Elektrik 26,80 -12,87 40,83 Etiler Gıda 4,25 -7,61 6,78 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 -1,61 -4,68 Euro Trend Yat. Ort. 3,74 -3,86 3,89 Euro Yat. Ort. 5,32 3,50 17,96 Euro Yatırım Holding 3,54 -0,56 24,65 Fade Gıda 7,20 -13,67 16,32 Fenerbahçe Futbol 37,40 -1,58 26,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,91 -2,81 8,48 F-M İzmit Piston 178,00 -5,57 43,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,21 -5,98 1,38 Ford Otosan 151,40 5,21 20,16 Formet Çelik Kapı 4,34 -1,14 -8,63 Frigo Pak Gıda 22,68 -0,61 8,10 Galatasaray Sportif 3,67 0,00 -9,38 Garanti Bankası 9,21 -1,07 -11,19 Garanti Faktoring 11,88 2,33 6,74 Garanti Yat. Ort. 3,37 -0,59 4,33 Gedik Y. Men. Değ. 21,06 8,33 67,14 Gediz Ambalaj 33,00 -8,13 23,13 Gentaş 5,43 -1,99 -8,59 Gersan Elektrik 7,42 0,27 20,85 Global Men. Değ. 8,46 -6,42 40,77 Global Yat. Holding 5,27 -3,66 12,61 Good-Year 8,25 0,00 -1,32 Göltaş Çimento 46,58 -5,13 12,89 Gözde Girişim 6,70 0,00 -16,04 GSD Denizcilik 5,21 -4,40 3,37 GSD Holding 2,31 -0,43 -7,97 Gübre Fabrik. 64,05 -11,66 -25,57 Güler Yat. Holding 11,82 10,88 8,74 Halk GMYO 3,62 -9,27 12,77 Hatay Tekstil 20,10 -2,33 44,09 Hedef Girişim 3,84 -5,19 12,07 Hektaş 26,36 -2,30 38,23 HUB Girişim 17,58 -1,46 -3,41 Hürriyet Gzt. 2,42 -0,41 15,24 ICBC Turkey Bank 6,90 -6,12 6,15 İdealist Danışmanlık 14,38 -2,84 6,84 İdealist GMYO 8,39 0,36 23,38 İhlas Ev Aletleri 1,85 -1,60 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,38 -2,13 10,40 İhlas Gazetecilik 3,80 -0,52 -6,40 İhlas Holding 1,19 -2,46 -4,03 İhlas Yayın Holding 1,11 -1,77 -2,63 İndeks Bilgisayar 18,87 -2,83 -1,36 Info Yatırım 6,74 -0,88 4,50 İntema 68,60 10,65 71,93 Inveo Yatırım Holding 133,70 11,05 202,35 İpek Doğal Enerji 12,38 -2,52 -5,35 İskenderun Demir Çelik 11,11 -1,68 9,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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