Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,46
|0,40
|-3,62
|Acıpayam Selüloz
|21,10
|-6,39
|23,25
|Adel Kalemcilik
|26,32
|-1,20
|-23,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-3,13
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,04
|-4,73
|-1,37
|Ak Enerji
|2,22
|0,00
|0,45
|Akbank
|6,39
|0,16
|-7,79
|Akçansa
|18,04
|-2,64
|9,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,88
|1,24
|-5,61
|Akfen GMYO
|4,46
|0,00
|-8,23
|Akın Tekstil
|41,02
|-2,33
|29,16
|Akiş GMYO
|3,39
|0,00
|-3,97
|Akmerkez GMYO
|62,70
|-1,65
|-2,63
|Aksa
|14,20
|-2,74
|-2,67
|Aksa Enerji
|10,03
|1,42
|34,81
|Aksigorta
|9,31
|-2,00
|0,11
|Aksu Enerji
|14,09
|-3,36
|-0,21
|Alarko Carrıer
|449,50
|-2,15
|23,18
|Alarko GMYO
|25,36
|0,24
|-3,06
|Alarko Holding
|9,82
|-0,30
|13,66
|Albaraka Türk
|2,12
|0,47
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,28
|2,38
|-1,28
|Alkim Kağıt
|20,16
|1,31
|48,81
|Alkim Kimya
|18,61
|1,53
|28,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-5,58
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|83,40
|-9,05
|66,93
|Anadolu Efes
|24,86
|0,08
|7,25
|Anadolu Grubu Holding
|27,38
|0,59
|3,63
|Anadolu Hayat Emek.
|10,46
|0,58
|20,65
|Anadolu Isuzu
|20,06
|-1,57
|11,44
|Anadolu Sigorta
|8,02
|-4,52
|6,23
|Anel Elektrik
|3,07
|-2,85
|-3,15
|Arçelik
|33,06
|0,18
|8,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,15
|-2,78
|12,62
|Arena Bilgisayar
|50,70
|-7,73
|47,38
|Armada Bilgisayar
|60,10
|-4,60
|22,45
|Arsan Tekstil
|7,83
|-5,43
|7,41
|Artı Yatırım Holding
|6,90
|-1,15
|18,97
|Arzum Ev Aletleri
|22,02
|-1,26
|-10,56
|Aselsan
|17,43
|0,75
|-4,49
|Ata GMYO
|5,74
|-6,67
|4,17
|Atakule GMYO
|3,80
|1,06
|50,79
|Atlantis Yatırım Holding
|7,45
|-4,24
|33,99
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,20
|-1,18
|6,54
|Avrasya GMYO
|3,83
|-3,04
|-5,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-0,97
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-3,34
|-8,33
|Ayen Enerji
|5,55
|-0,54
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,80
|-1,82
|-4,85
|Aygaz
|17,46
|-3,80
|19,18
|Bagfaş
|27,80
|-0,14
|39,00
|Bak Ambalaj
|23,44
|-3,14
|16,04
|Balatacılar Balatacılık
|7,05
|-6,00
|-14,44
|Bantaş Ambalaj
|5,10
|-3,77
|8,74
|Banvit
|52,50
|-0,28
|0,96
|Baştaş Başkent Çimento
|15,98
|-15,85
|-8,00
|Batı Çimento
|9,70
|-9,43
|105,94
|Batısöke Çimento
|2,86
|-16,62
|17,21
|Bayrak Taban Sanayi
|9,90
|0,10
|-6,69
|Bera Holding
|19,92
|-2,54
|-1,78
|Berkosan Yalıtım
|9,75
|1,25
|9,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,96
|-3,41
|-1,98
|Beyaz Filo
|16,76
|4,03
|64,64
|Bilici Yatırım
|6,90
|0,00
|3,92
|Bim Mağazalar
|73,90
|2,71
|0,50
|Birko Mensucat
|1,09
|-3,54
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,70
|-3,57
|-21,97
|Bizim Mağazaları
|14,81
|-1,07
|-3,58
|Borusan Mannesmann
|30,56
|-4,20
|9,93
|Borusan Yat. Paz.
|454,00
|-1,07
|-0,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.195,80
|-0,71
|-3,48
|Bossa
|20,46
|-3,40
|14,62
|Brisa
|24,64
|1,32
|23,57
|Burçelik
|24,46
|-0,16
|16,37
|Burçelik Vana
|47,92
|8,66
|-3,50
|Bursa Çimento
|11,70
|-1,68
|-2,82
|Carrefoursa
|67,70
|-5,05
|-5,71
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-4,23
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,37
|-4,29
|14,62
|Coca Cola İçecek
|74,35
|0,68
|12,99
|Cosmos Yat. Holding
|15,50
|13,89
|92,31
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|-4,40
|-7,50
|Çelebi
|154,00
|-3,69
|-15,63
|Çelik Halat
|21,76
|0,55
|1,59
|Çemaş Döküm
|2,14
|-1,38
|-0,47
|Çemtaş
|16,05
|-2,73
|0,94
|Çimbeton
|335,50
|-16,54
|13,15
|Çimentaş
|41,86
|-6,94
|15,76
|Çimsa
|22,20
|0,27
|24,72
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|-5,44
|-1,03
|Dagi Giyim
|7,96
|-1,00
|-1,36
|Dagi Yatırım Holding
|13,18
|1,15
|2,17
|Dardanel
|30,02
|-6,89
|-10,39
|Datagate Bilgisayar
|16,68
|-0,42
|3,54
|Demısaş Döküm
|6,41
|-0,31
|-3,03
|Denge Holding
|5,91
|0,17
|7,85
|Deniz GMYO
|4,19
|-16,20
|22,51
|Derimod
|10,38
|-1,80
|6,57
|Derlüks Deri
|9,03
|-3,53
|2,38
|Desa Deri
|10,11
|0,90
|3,80
|Despec Bilgisayar
|12,58
|-2,25
|-3,68
|Deva Holding
|25,60
|-9,54
|6,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,68
|-6,30
|26,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,32
|7,30
|69,44
|Ditaş Doğan
|35,92
|-0,94
|9,91
|DO-CO
|483,60
|-2,50
|-23,24
|Doğan Burda
|21,26
|-0,28
|-5,26
|Doğan Holding
|3,78
|-2,83
|23,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|1,48
|17,65
|Doğusan
|4,80
|-5,51
|9,59
|Doğuş GMYO
|8,87
|-0,34
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|33,14
|-0,84
|15,31
|Döktaş Dökümcülük
|33,24
|-1,60
|8,56
|Duran Doğan Basım
|10,76
|-2,45
|2,57
|Dyo Boya
|12,18
|-4,47
|7,22
|Eczacıbaşı İlaç
|7,57
|-5,38
|1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|33,64
|-2,32
|21,27
|Edip Gayrimenkul
|3,15
|-0,94
|-5,12
|Ege Endüstri
|1.621,00
|-3,51
|-6,16
|Ege Gübre
|203,80
|-8,40
|40,36
|Ege Profil
|37,30
|-0,90
|-2,46
|Ege Seramik
|13,01
|-0,61
|26,43
|Egeplast
|32,48
|-9,53
|-2,46
|Ekiz Kimya
|8,40
|3,19
|17,81
|Emek Elektrik
|5,02
|1,01
|-15,20
|Eminiş Ambalaj
|35,34
|-8,92
|-4,07
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|-2,49
|9,81
|Enerjisa Enerji
|11,73
|-0,76
|-6,24
|Enka İnşaat
|7,71
|-0,90
|4,61
|Erbosan
|46,14
|-3,88
|12,54
|Ereğli Demir Çelik
|14,58
|1,60
|-2,34
|Ersu Gıda
|4,87
|-1,42
|-1,42
|Escort Teknoloji
|7,07
|-5,23
|7,61
|Esenboğa Elektrik
|26,80
|-12,87
|40,83
|Etiler Gıda
|4,25
|-7,61
|6,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|-1,61
|-4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,74
|-3,86
|3,89
|Euro Yat. Ort.
|5,32
|3,50
|17,96
|Euro Yatırım Holding
|3,54
|-0,56
|24,65
|Fade Gıda
|7,20
|-13,67
|16,32
|Fenerbahçe Futbol
|37,40
|-1,58
|26,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,91
|-2,81
|8,48
|F-M İzmit Piston
|178,00
|-5,57
|43,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,21
|-5,98
|1,38
|Ford Otosan
|151,40
|5,21
|20,16
|Formet Çelik Kapı
|4,34
|-1,14
|-8,63
|Frigo Pak Gıda
|22,68
|-0,61
|8,10
|Galatasaray Sportif
|3,67
|0,00
|-9,38
|Garanti Bankası
|9,21
|-1,07
|-11,19
|Garanti Faktoring
|11,88
|2,33
|6,74
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-0,59
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,06
|8,33
|67,14
|Gediz Ambalaj
|33,00
|-8,13
|23,13
|Gentaş
|5,43
|-1,99
|-8,59
|Gersan Elektrik
|7,42
|0,27
|20,85
|Global Men. Değ.
|8,46
|-6,42
|40,77
|Global Yat. Holding
|5,27
|-3,66
|12,61
|Good-Year
|8,25
|0,00
|-1,32
|Göltaş Çimento
|46,58
|-5,13
|12,89
|Gözde Girişim
|6,70
|0,00
|-16,04
|GSD Denizcilik
|5,21
|-4,40
|3,37
|GSD Holding
|2,31
|-0,43
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|64,05
|-11,66
|-25,57
|Güler Yat. Holding
|11,82
|10,88
|8,74
|Halk GMYO
|3,62
|-9,27
|12,77
|Hatay Tekstil
|20,10
|-2,33
|44,09
|Hedef Girişim
|3,84
|-5,19
|12,07
|Hektaş
|26,36
|-2,30
|38,23
|HUB Girişim
|17,58
|-1,46
|-3,41
|Hürriyet Gzt.
|2,42
|-0,41
|15,24
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|-6,12
|6,15
|İdealist Danışmanlık
|14,38
|-2,84
|6,84
|İdealist GMYO
|8,39
|0,36
|23,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-1,60
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-2,13
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,80
|-0,52
|-6,40
|İhlas Holding
|1,19
|-2,46
|-4,03
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-1,77
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|18,87
|-2,83
|-1,36
|Info Yatırım
|6,74
|-0,88
|4,50
|İntema
|68,60
|10,65
|71,93
|Inveo Yatırım Holding
|133,70
|11,05
|202,35
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|-2,52
|-5,35
|İskenderun Demir Çelik
|11,11
|-1,68
|9,89
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi