Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.02.2021 14:11
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,460,40-3,62
Acıpayam Selüloz21,10-6,3923,25
Adel Kalemcilik26,32-1,20-23,12
Adese Alışveriş Ticaret2,79-3,13-0,36
Afyon Çimento5,04-4,73-1,37
Ak Enerji2,220,000,45
Akbank6,390,16-7,79
Akçansa18,04-2,649,07
Akdeniz Yatırım Hold.4,881,24-5,61
Akfen GMYO4,460,00-8,23
Akın Tekstil41,02-2,3329,16
Akiş GMYO3,390,00-3,97
Akmerkez GMYO62,70-1,65-2,63
Aksa14,20-2,74-2,67
Aksa Enerji10,031,4234,81
Aksigorta9,31-2,000,11
Aksu Enerji14,09-3,36-0,21
Alarko Carrıer449,50-2,1523,18
Alarko GMYO25,360,24-3,06
Alarko Holding9,82-0,3013,66
Albaraka Türk2,120,479,28
Alcatel Lucent Teletaş29,282,38-1,28
Alkim Kağıt20,161,3148,81
Alkim Kimya18,611,5328,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-5,580,46
Altınyunus Çeşme83,40-9,0566,93
Anadolu Efes24,860,087,25
Anadolu Grubu Holding27,380,593,63
Anadolu Hayat Emek.10,460,5820,65
Anadolu Isuzu20,06-1,5711,44
Anadolu Sigorta8,02-4,526,23
Anel Elektrik3,07-2,85-3,15
Arçelik33,060,188,75
ARD Bilişim Teknolojileri54,15-2,7812,62
Arena Bilgisayar50,70-7,7347,38
Armada Bilgisayar60,10-4,6022,45
Arsan Tekstil7,83-5,437,41
Artı Yatırım Holding6,90-1,1518,97
Arzum Ev Aletleri22,02-1,26-10,56
Aselsan17,430,75-4,49
Ata GMYO5,74-6,674,17
Atakule GMYO3,801,0650,79
Atlantis Yatırım Holding7,45-4,2433,99
Atlas Yat. Ort.1,80-0,552,86
AvivaSA Emeklilik Hayat19,20-1,186,54
Avrasya GMYO3,83-3,04-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-0,97-4,69
Avrupa Yatırım Holding5,50-3,34-8,33
Ayen Enerji5,55-0,542,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,80-1,82-4,85
Aygaz17,46-3,8019,18
Bagfaş27,80-0,1439,00
Bak Ambalaj23,44-3,1416,04
Balatacılar Balatacılık7,05-6,00-14,44
Bantaş Ambalaj5,10-3,778,74
Banvit52,50-0,280,96
Baştaş Başkent Çimento15,98-15,85-8,00
Batı Çimento9,70-9,43105,94
Batısöke Çimento2,86-16,6217,21
Bayrak Taban Sanayi9,900,10-6,69
Bera Holding19,92-2,54-1,78
Berkosan Yalıtım9,751,259,30
Beşiktaş Futbol Yat.3,96-3,41-1,98
Beyaz Filo16,764,0364,64
Bilici Yatırım6,900,003,92
Bim Mağazalar73,902,710,50
Birko Mensucat1,09-3,54-1,80
Birlik Mensucat2,70-3,57-21,97
Bizim Mağazaları14,81-1,07-3,58
Borusan Mannesmann30,56-4,209,93
Borusan Yat. Paz.454,00-1,07-0,63
Bosch Fren Sistemleri1.195,80-0,71-3,48
Bossa20,46-3,4014,62
Brisa24,641,3223,57
Burçelik24,46-0,1616,37
Burçelik Vana47,928,66-3,50
Bursa Çimento11,70-1,68-2,82
Carrefoursa67,70-5,05-5,71
Casa Emtia Petrol145,00-4,2336,79
Ceo Event Medya7,37-4,2914,62
Coca Cola İçecek74,350,6812,99
Cosmos Yat. Holding15,5013,8992,31
Credıtwest Faktorıng5,43-4,40-7,50
Çelebi154,00-3,69-15,63
Çelik Halat21,760,551,59
Çemaş Döküm2,14-1,38-0,47
Çemtaş16,05-2,730,94
Çimbeton335,50-16,5413,15
Çimentaş41,86-6,9415,76
Çimsa22,200,2724,72
Çuhadaroğlu Metal7,65-5,44-1,03
Dagi Giyim7,96-1,00-1,36
Dagi Yatırım Holding13,181,152,17
Dardanel30,02-6,89-10,39
Datagate Bilgisayar16,68-0,423,54
Demısaş Döküm6,41-0,31-3,03
Denge Holding5,910,177,85
Deniz GMYO4,19-16,2022,51
Derimod10,38-1,806,57
Derlüks Deri9,03-3,532,38
Desa Deri10,110,903,80
Despec Bilgisayar12,58-2,25-3,68
Deva Holding25,60-9,546,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,68-6,3026,08
Diriteks Diriliş Tekstil6,327,3069,44
Ditaş Doğan35,92-0,949,91
DO-CO483,60-2,50-23,24
Doğan Burda21,26-0,28-5,26
Doğan Holding3,78-2,8323,13
Doğtaş Kelebek Mobilya2,741,4817,65
Doğusan4,80-5,519,59
Doğuş GMYO8,87-0,348,57
Doğuş Otomotiv33,14-0,8415,31
Döktaş Dökümcülük33,24-1,608,56
Duran Doğan Basım10,76-2,452,57
Dyo Boya12,18-4,477,22
Eczacıbaşı İlaç7,57-5,381,47
Eczacıbaşı Yatırım33,64-2,3221,27
Edip Gayrimenkul3,15-0,94-5,12
Ege Endüstri1.621,00-3,51-6,16
Ege Gübre203,80-8,4040,36
Ege Profil37,30-0,90-2,46
Ege Seramik13,01-0,6126,43
Egeplast32,48-9,53-2,46
Ekiz Kimya8,403,1917,81
Emek Elektrik5,021,01-15,20
Eminiş Ambalaj35,34-8,92-4,07
Emlak Konut GMYO2,35-2,499,81
Enerjisa Enerji11,73-0,76-6,24
Enka İnşaat7,71-0,904,61
Erbosan46,14-3,8812,54
Ereğli Demir Çelik14,581,60-2,34
Ersu Gıda4,87-1,42-1,42
Escort Teknoloji7,07-5,237,61
Esenboğa Elektrik26,80-12,8740,83
Etiler Gıda4,25-7,616,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-1,61-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,74-3,863,89
Euro Yat. Ort.5,323,5017,96
Euro Yatırım Holding3,54-0,5624,65
Fade Gıda7,20-13,6716,32
Fenerbahçe Futbol37,40-1,5826,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,91-2,818,48
F-M İzmit Piston178,00-5,5743,20
Fonet Bilgi Teknolojileri13,21-5,981,38
Ford Otosan151,405,2120,16
Formet Çelik Kapı4,34-1,14-8,63
Frigo Pak Gıda22,68-0,618,10
Galatasaray Sportif3,670,00-9,38
Garanti Bankası9,21-1,07-11,19
Garanti Faktoring11,882,336,74
Garanti Yat. Ort.3,37-0,594,33
Gedik Y. Men. Değ.21,068,3367,14
Gediz Ambalaj33,00-8,1323,13
Gentaş5,43-1,99-8,59
Gersan Elektrik7,420,2720,85
Global Men. Değ.8,46-6,4240,77
Global Yat. Holding5,27-3,6612,61
Good-Year8,250,00-1,32
Göltaş Çimento46,58-5,1312,89
Gözde Girişim6,700,00-16,04
GSD Denizcilik5,21-4,403,37
GSD Holding2,31-0,43-7,97
Gübre Fabrik.64,05-11,66-25,57
Güler Yat. Holding11,8210,888,74
Halk GMYO3,62-9,2712,77
Hatay Tekstil20,10-2,3344,09
Hedef Girişim3,84-5,1912,07
Hektaş26,36-2,3038,23
HUB Girişim17,58-1,46-3,41
Hürriyet Gzt.2,42-0,4115,24
ICBC Turkey Bank6,90-6,126,15
İdealist Danışmanlık14,38-2,846,84
İdealist GMYO8,390,3623,38
İhlas Ev Aletleri1,85-1,60-1,60
İhlas Gayrimenkul1,38-2,1310,40
İhlas Gazetecilik3,80-0,52-6,40
İhlas Holding1,19-2,46-4,03
İhlas Yayın Holding1,11-1,77-2,63
İndeks Bilgisayar18,87-2,83-1,36
Info Yatırım6,74-0,884,50
İntema68,6010,6571,93
Inveo Yatırım Holding133,7011,05202,35
İpek Doğal Enerji12,38-2,52-5,35
İskenderun Demir Çelik11,11-1,689,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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