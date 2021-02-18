Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.02.2021 13:19
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,821,161,03
Acıpayam Selüloz25,325,8547,90
Adel Kalemcilik28,42-0,28-16,98
Adese Alışveriş Ticaret3,15-1,2512,50
Afyon Çimento5,24-0,762,54
Ak Enerji2,190,46-0,90
Akbank6,470,94-6,64
Akçansa19,79-0,3519,65
Akdeniz Yatırım Hold.2,23-0,89-7,21
Akfen GMYO4,611,10-5,14
Akın Tekstil62,253,8496,00
Akiş GMYO3,570,851,13
Akmerkez GMYO71,001,2810,26
Aksa16,731,0914,67
Aksa Enerji11,23-0,8850,94
Aksigorta9,680,004,09
Aksu Enerji15,01-0,666,30
Alarko Carrıer473,30-2,4129,71
Alarko GMYO26,060,62-0,38
Alarko Holding11,380,0031,71
Albaraka Türk2,401,6923,71
Alcatel Lucent Teletaş36,348,4822,52
Alkim Kağıt20,620,8852,20
Alkim Kimya18,680,9728,50
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,86-0,3530,59
Altınyunus Çeşme82,40-2,2564,93
Anadolu Efes25,06-0,408,11
Anadolu Grubu Holding30,18-1,0514,70
Anadolu Hayat Emek.10,26-0,3918,34
Anadolu Isuzu21,403,8818,89
Anadolu Sigorta8,17-1,098,21
Anel Elektrik4,59-1,0844,79
Arçelik33,44-0,1810,00
ARD Bilişim Teknolojileri61,15-0,9727,18
Arena Bilgisayar57,000,0965,70
Armada Bilgisayar69,302,0641,20
Arsan Tekstil9,061,5724,28
Artı Yatırım Holding7,321,8126,21
Arzum Ev Aletleri27,485,7711,62
Aselsan17,550,63-3,84
Ata GMYO6,611,5419,96
Atakule GMYO4,020,0059,52
Atlantis Yatırım Holding7,635,9737,23
Atlas Yat. Ort.1,840,555,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,490,332,60
Avrasya GMYO5,78-0,1742,36
Avrasya Petrol ve Tur.3,380,005,62
Avrupa Yatırım Holding6,36-0,166,00
Ayen Enerji7,271,2534,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,000,0023,35
Aygaz17,150,7017,06
Bagfaş27,281,1936,40
Bak Ambalaj28,403,8040,59
Balatacılar Balatacılık11,706,3641,99
Bantaş Ambalaj5,57-2,2818,76
Banvit53,60-0,283,08
Baştaş Başkent Çimento17,01-1,45-2,07
Batı Çimento14,004,79197,24
Batısöke Çimento3,77-2,8454,51
Bayrak Taban Sanayi13,004,1722,53
Bera Holding27,580,2936,00
Berkosan Yalıtım12,519,9340,25
Beşiktaş Futbol Yat.3,95-0,50-2,23
Beyaz Filo17,976,7776,52
Bilici Yatırım7,557,0913,70
Bim Mağazalar69,050,66-6,10
Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat3,00-9,91-13,29
Bizim Mağazaları15,46-0,190,65
Borusan Mannesmann31,00-0,5811,51
Borusan Yat. Paz.456,20-1,66-0,15
Bosch Fren Sistemleri1.227,70-0,31-0,90
Bossa22,109,9523,81
Brisa27,121,5736,01
Burçelik25,700,3922,26
Burçelik Vana40,80-2,86-17,84
Bursa Çimento4,63-0,86-6,98
Carrefoursa68,900,36-4,04
Casa Emtia Petrol185,00-7,0474,53
Ceo Event Medya7,30-0,6813,53
Coca Cola İçecek77,45-1,8018,94
Cosmos Yat. Holding13,503,0567,49
Credıtwest Faktorıng5,90-1,830,51
Çelebi169,500,83-7,14
Çelik Halat9,740,937,06
Çemaş Döküm2,32-0,857,91
Çemtaş17,180,068,04
Çimbeton348,90-3,2217,67
Çimentaş46,22-3,7127,82
Çimsa23,34-1,5231,12
Çuhadaroğlu Metal8,30-0,487,37
Dagi Giyim8,36-0,713,59
Dagi Yatırım Holding16,10-0,9224,81
Dardanel31,700,63-5,37
Datagate Bilgisayar16,390,241,74
Demısaş Döküm7,995,1320,88
Denge Holding9,300,1169,71
Deniz GMYO6,250,0082,75
Derimod11,530,7018,38
Derlüks Deri9,230,004,65
Desa Deri13,360,8337,17
Despec Bilgisayar13,34-0,742,14
Deva Holding34,581,8943,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,44-2,9079,17
Diriteks Diriliş Tekstil9,255,96147,99
Ditaş Doğan45,66-1,5939,72
DO-CO526,500,82-16,43
Doğan Burda19,50-4,60-13,10
Doğan Holding3,460,2912,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,671,5214,64
Doğusan5,610,5428,08
Doğuş GMYO10,15-3,4324,24
Doğuş Otomotiv35,941,4125,05
Döktaş Dökümcülük34,06-0,2311,23
Duran Doğan Basım13,05-1,1424,40
Dyo Boya15,20-3,9833,80
Eczacıbaşı İlaç8,150,009,25
Eczacıbaşı Yatırım58,55-2,74111,07
Edip Gayrimenkul3,60-1,918,43
Ege Endüstri1.661,30-0,35-3,82
Ege Gübre228,501,5657,37
Ege Profil41,440,348,37
Ege Seramik14,020,0736,25
Egeplast42,242,4226,85
Ekiz Kimya9,443,2832,40
Emek Elektrik5,060,00-14,53
Eminiş Ambalaj36,985,780,38
Emlak Konut GMYO2,501,2116,82
Enerjisa Enerji12,240,82-2,16
Enka İnşaat7,63-0,133,53
Erbosan72,753,7877,44
Ereğli Demir Çelik14,881,09-0,33
Ersu Gıda4,920,20-0,40
Escort Teknoloji7,411,3712,79
Esenboğa Elektrik40,080,96110,61
Etiler Gıda6,00-2,4450,75
Euro Kapital Yat. Ort.3,981,273,38
Euro Trend Yat. Ort.4,16-2,8015,56
Euro Yat. Ort.4,59-1,291,77
Euro Yatırım Holding3,800,2633,80
Fade Gıda10,57-0,3870,76
Fenerbahçe Futbol33,82-0,5314,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,172,4312,56
F-M İzmit Piston196,804,1358,33
Fonet Bilgi Teknolojileri15,34-0,9717,73
Ford Otosan180,708,4643,41
Formet Celik Kapi Sanayi4,360,23-8,21
Frigo Pak Gıda31,36-2,3149,48
Galatasaray Sportif3,750,00-7,41
Garanti Bankası9,550,00-7,91
Garanti Faktoring11,76-0,345,66
Garanti Yat. Ort.3,400,005,26
Gedik Y. Men. Değ.28,42-2,00125,56
Gediz Ambalaj42,001,7456,72
Gentaş6,040,171,68
Gersan Elektrik7,51-0,5322,31
Global Men. Değ.9,39-0,2156,24
Global Yat. Holding5,95-1,3327,14
Good-Year9,350,3211,84
Göltaş Çimento70,35-2,3670,50
Gözde Girişim7,140,85-10,53
GSD Denizcilik6,820,0035,32
GSD Holding2,670,756,37
Gübre Fabrik.76,550,86-11,04
Güler Yat. Holding11,50-3,285,80
Halk GMYO3,65-1,0813,71
Hatay Tekstil30,228,78116,63
Hedef Girişim4,371,3927,53
Hektaş30,224,8658,47
HUB Girişim17,87-0,06-1,81
Hürriyet Gzt.2,580,0022,86
ICBC Turkey Bank6,910,296,31
İdealist Danışmanlık35,929,98166,86
İdealist GMYO13,098,5492,50
İhlas Ev Aletleri1,840,55-2,13
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,70-1,86-8,87
İhlas Holding1,070,94-4,69
İhlas Yayın Holding1,110,91-2,63
İndeks Bilgisayar20,44-1,266,85
Info Yatırım7,672,9518,91
İntema60,40-2,5851,38
Inveo Yatırım Holding174,50-2,84294,62
İpek Doğal Enerji16,974,7529,74
İskenderun Demir Çelik11,490,1713,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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