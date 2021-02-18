Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,82 1,16 1,03 Acıpayam Selüloz 25,32 5,85 47,90 Adel Kalemcilik 28,42 -0,28 -16,98 Adese Alışveriş Ticaret 3,15 -1,25 12,50 Afyon Çimento 5,24 -0,76 2,54 Ak Enerji 2,19 0,46 -0,90 Akbank 6,47 0,94 -6,64 Akçansa 19,79 -0,35 19,65 Akdeniz Yatırım Hold. 2,23 -0,89 -7,21 Akfen GMYO 4,61 1,10 -5,14 Akın Tekstil 62,25 3,84 96,00 Akiş GMYO 3,57 0,85 1,13 Akmerkez GMYO 71,00 1,28 10,26 Aksa 16,73 1,09 14,67 Aksa Enerji 11,23 -0,88 50,94 Aksigorta 9,68 0,00 4,09 Aksu Enerji 15,01 -0,66 6,30 Alarko Carrıer 473,30 -2,41 29,71 Alarko GMYO 26,06 0,62 -0,38 Alarko Holding 11,38 0,00 31,71 Albaraka Türk 2,40 1,69 23,71 Alcatel Lucent Teletaş 36,34 8,48 22,52 Alkim Kağıt 20,62 0,88 52,20 Alkim Kimya 18,68 0,97 28,50 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,86 -0,35 30,59 Altınyunus Çeşme 82,40 -2,25 64,93 Anadolu Efes 25,06 -0,40 8,11 Anadolu Grubu Holding 30,18 -1,05 14,70 Anadolu Hayat Emek. 10,26 -0,39 18,34 Anadolu Isuzu 21,40 3,88 18,89 Anadolu Sigorta 8,17 -1,09 8,21 Anel Elektrik 4,59 -1,08 44,79 Arçelik 33,44 -0,18 10,00 ARD Bilişim Teknolojileri 61,15 -0,97 27,18 Arena Bilgisayar 57,00 0,09 65,70 Armada Bilgisayar 69,30 2,06 41,20 Arsan Tekstil 9,06 1,57 24,28 Artı Yatırım Holding 7,32 1,81 26,21 Arzum Ev Aletleri 27,48 5,77 11,62 Aselsan 17,55 0,63 -3,84 Ata GMYO 6,61 1,54 19,96 Atakule GMYO 4,02 0,00 59,52 Atlantis Yatırım Holding 7,63 5,97 37,23 Atlas Yat. Ort. 1,84 0,55 5,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,49 0,33 2,60 Avrasya GMYO 5,78 -0,17 42,36 Avrasya Petrol ve Tur. 3,38 0,00 5,62 Avrupa Yatırım Holding 6,36 -0,16 6,00 Ayen Enerji 7,27 1,25 34,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,00 0,00 23,35 Aygaz 17,15 0,70 17,06 Bagfaş 27,28 1,19 36,40 Bak Ambalaj 28,40 3,80 40,59 Balatacılar Balatacılık 11,70 6,36 41,99 Bantaş Ambalaj 5,57 -2,28 18,76 Banvit 53,60 -0,28 3,08 Baştaş Başkent Çimento 17,01 -1,45 -2,07 Batı Çimento 14,00 4,79 197,24 Batısöke Çimento 3,77 -2,84 54,51 Bayrak Taban Sanayi 13,00 4,17 22,53 Bera Holding 27,58 0,29 36,00 Berkosan Yalıtım 12,51 9,93 40,25 Beşiktaş Futbol Yat. 3,95 -0,50 -2,23 Beyaz Filo 17,97 6,77 76,52 Bilici Yatırım 7,55 7,09 13,70 Bim Mağazalar 69,05 0,66 -6,10 Birko Mensucat 1,12 0,90 0,90 Birlik Mensucat 3,00 -9,91 -13,29 Bizim Mağazaları 15,46 -0,19 0,65 Borusan Mannesmann 31,00 -0,58 11,51 Borusan Yat. Paz. 456,20 -1,66 -0,15 Bosch Fren Sistemleri 1.227,70 -0,31 -0,90 Bossa 22,10 9,95 23,81 Brisa 27,12 1,57 36,01 Burçelik 25,70 0,39 22,26 Burçelik Vana 40,80 -2,86 -17,84 Bursa Çimento 4,63 -0,86 -6,98 Carrefoursa 68,90 0,36 -4,04 Casa Emtia Petrol 185,00 -7,04 74,53 Ceo Event Medya 7,30 -0,68 13,53 Coca Cola İçecek 77,45 -1,80 18,94 Cosmos Yat. Holding 13,50 3,05 67,49 Credıtwest Faktorıng 5,90 -1,83 0,51 Çelebi 169,50 0,83 -7,14 Çelik Halat 9,74 0,93 7,06 Çemaş Döküm 2,32 -0,85 7,91 Çemtaş 17,18 0,06 8,04 Çimbeton 348,90 -3,22 17,67 Çimentaş 46,22 -3,71 27,82 Çimsa 23,34 -1,52 31,12 Çuhadaroğlu Metal 8,30 -0,48 7,37 Dagi Giyim 8,36 -0,71 3,59 Dagi Yatırım Holding 16,10 -0,92 24,81 Dardanel 31,70 0,63 -5,37 Datagate Bilgisayar 16,39 0,24 1,74 Demısaş Döküm 7,99 5,13 20,88 Denge Holding 9,30 0,11 69,71 Deniz GMYO 6,25 0,00 82,75 Derimod 11,53 0,70 18,38 Derlüks Deri 9,23 0,00 4,65 Desa Deri 13,36 0,83 37,17 Despec Bilgisayar 13,34 -0,74 2,14 Deva Holding 34,58 1,89 43,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 19,44 -2,90 79,17 Diriteks Diriliş Tekstil 9,25 5,96 147,99 Ditaş Doğan 45,66 -1,59 39,72 DO-CO 526,50 0,82 -16,43 Doğan Burda 19,50 -4,60 -13,10 Doğan Holding 3,46 0,29 12,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 1,52 14,64 Doğusan 5,61 0,54 28,08 Doğuş GMYO 10,15 -3,43 24,24 Doğuş Otomotiv 35,94 1,41 25,05 Döktaş Dökümcülük 34,06 -0,23 11,23 Duran Doğan Basım 13,05 -1,14 24,40 Dyo Boya 15,20 -3,98 33,80 Eczacıbaşı İlaç 8,15 0,00 9,25 Eczacıbaşı Yatırım 58,55 -2,74 111,07 Edip Gayrimenkul 3,60 -1,91 8,43 Ege Endüstri 1.661,30 -0,35 -3,82 Ege Gübre 228,50 1,56 57,37 Ege Profil 41,44 0,34 8,37 Ege Seramik 14,02 0,07 36,25 Egeplast 42,24 2,42 26,85 Ekiz Kimya 9,44 3,28 32,40 Emek Elektrik 5,06 0,00 -14,53 Eminiş Ambalaj 36,98 5,78 0,38 Emlak Konut GMYO 2,50 1,21 16,82 Enerjisa Enerji 12,24 0,82 -2,16 Enka İnşaat 7,63 -0,13 3,53 Erbosan 72,75 3,78 77,44 Ereğli Demir Çelik 14,88 1,09 -0,33 Ersu Gıda 4,92 0,20 -0,40 Escort Teknoloji 7,41 1,37 12,79 Esenboğa Elektrik 40,08 0,96 110,61 Etiler Gıda 6,00 -2,44 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 1,27 3,38 Euro Trend Yat. Ort. 4,16 -2,80 15,56 Euro Yat. Ort. 4,59 -1,29 1,77 Euro Yatırım Holding 3,80 0,26 33,80 Fade Gıda 10,57 -0,38 70,76 Fenerbahçe Futbol 33,82 -0,53 14,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,17 2,43 12,56 F-M İzmit Piston 196,80 4,13 58,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,34 -0,97 17,73 Ford Otosan 180,70 8,46 43,41 Formet Celik Kapi Sanayi 4,36 0,23 -8,21 Frigo Pak Gıda 31,36 -2,31 49,48 Galatasaray Sportif 3,75 0,00 -7,41 Garanti Bankası 9,55 0,00 -7,91 Garanti Faktoring 11,76 -0,34 5,66 Garanti Yat. Ort. 3,40 0,00 5,26 Gedik Y. Men. Değ. 28,42 -2,00 125,56 Gediz Ambalaj 42,00 1,74 56,72 Gentaş 6,04 0,17 1,68 Gersan Elektrik 7,51 -0,53 22,31 Global Men. Değ. 9,39 -0,21 56,24 Global Yat. Holding 5,95 -1,33 27,14 Good-Year 9,35 0,32 11,84 Göltaş Çimento 70,35 -2,36 70,50 Gözde Girişim 7,14 0,85 -10,53 GSD Denizcilik 6,82 0,00 35,32 GSD Holding 2,67 0,75 6,37 Gübre Fabrik. 76,55 0,86 -11,04 Güler Yat. Holding 11,50 -3,28 5,80 Halk GMYO 3,65 -1,08 13,71 Hatay Tekstil 30,22 8,78 116,63 Hedef Girişim 4,37 1,39 27,53 Hektaş 30,22 4,86 58,47 HUB Girişim 17,87 -0,06 -1,81 Hürriyet Gzt. 2,58 0,00 22,86 ICBC Turkey Bank 6,91 0,29 6,31 İdealist Danışmanlık 35,92 9,98 166,86 İdealist GMYO 13,09 8,54 92,50 İhlas Ev Aletleri 1,84 0,55 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 9,60 İhlas Gazetecilik 3,70 -1,86 -8,87 İhlas Holding 1,07 0,94 -4,69 İhlas Yayın Holding 1,11 0,91 -2,63 İndeks Bilgisayar 20,44 -1,26 6,85 Info Yatırım 7,67 2,95 18,91 İntema 60,40 -2,58 51,38 Inveo Yatırım Holding 174,50 -2,84 294,62 İpek Doğal Enerji 16,97 4,75 29,74 İskenderun Demir Çelik 11,49 0,17 13,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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