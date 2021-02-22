Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.02.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,620,26-1,55
Acıpayam Selüloz23,28-0,7735,98
Adel Kalemcilik29,301,38-14,41
Adese Alışveriş Ticaret3,071,329,64
Afyon Çimento5,17-0,581,17
Ak Enerji2,180,46-1,36
Akbank6,33-1,71-8,66
Akçansa20,00-0,7020,92
Akdeniz Yatırım Hold.2,377,24-1,38
Akfen GMYO4,54-0,44-6,58
Akın Tekstil58,65-1,1884,67
Akiş GMYO3,490,58-1,13
Akmerkez GMYO69,300,007,62
Aksa17,60-0,4020,63
Aksa Enerji11,60-0,0955,91
Aksigorta10,002,047,53
Aksu Enerji15,20-0,137,65
Alarko Carrıer485,00-0,6132,91
Alarko GMYO26,341,150,69
Alarko Holding11,991,6138,77
Albaraka Türk2,470,0027,32
Alcatel Lucent Teletaş35,641,5420,16
Alkim Kağıt20,88-4,0454,12
Alkim Kimya19,22-2,7832,21
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,76

26,03
Altınyunus Çeşme83,50-1,7667,13
Anadolu Efes25,040,568,02
Anadolu Grubu Holding32,88-3,1224,97
Anadolu Hayat Emek.10,15-1,1717,07
Anadolu Isuzu22,466,3424,78
Anadolu Sigorta8,12-0,737,55
Anel Elektrik4,40-0,2338,80
Arçelik35,160,8015,66
ARD Bilişim Teknolojileri62,30-0,4829,58
Arena Bilgisayar57,752,7667,88
Armada Bilgisayar67,40-0,8837,33
Arsan Tekstil9,060,6724,28
Artı Yatırım Holding5,93-8,492,24
Arzum Ev Aletleri25,10-1,721,95
Aselsan17,64-0,51-3,34
Ata GMYO6,36-1,5515,43
Atakule GMYO4,09

62,30
Atlantis Yatırım Holding8,19

47,30
Atlas Yat. Ort.1,80-0,552,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,560,052,99
Avrasya GMYO5,951,5446,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,42-0,296,87
Avrupa Yatırım Holding6,31-1,105,17
Ayen Enerji7,54-1,5739,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,260,4516,83
Aygaz17,250,4117,75
Bagfaş28,200,0041,00
Bak Ambalaj27,02-0,7333,76
Balatacılar Balatacılık10,00-4,7621,36
Bantaş Ambalaj5,38-1,1014,71
Banvit55,853,437,40
Baştaş Başkent Çimento15,88-0,75-8,58
Batı Çimento13,916,67195,33
Batısöke Çimento3,663,6850,00
Bayrak Taban Sanayi12,62-1,1018,94
Bera Holding27,440,5135,31
Berkosan Yalıtım14,404,6561,43
Beşiktaş Futbol Yat.3,940,51-2,48
Beyaz Filo17,793,0174,75
Bilici Yatırım7,895,6218,83
Bim Mağazalar67,75-1,02-7,87
Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat3,28

-5,20
Bizim Mağazaları15,26-0,07-0,65
Borusan Mannesmann32,74-0,9117,77
Borusan Yat. Paz.516,903,5013,13
Bosch Fren Sistemleri1.218,80-0,71-1,62
Bossa21,30-0,4719,33
Brisa30,449,9752,66
Burçelik27,301,4129,88
Burçelik Vana40,76-1,55-17,92
Bursa Çimento4,937,41-0,96
Carrefoursa68,150,37-5,08
Casa Emtia Petrol180,000,1769,81
Ceo Event Medya7,771,0420,84
Coca Cola İçecek75,15-0,4615,41
Cosmos Yat. Holding13,00

61,29
Credıtwest Faktorıng5,971,021,70
Çelebi169,800,65-6,97
Çelik Halat10,195,0512,01
Çemaş Döküm2,362,619,77
Çemtaş17,140,537,79
Çimbeton346,10-0,8916,73
Çimentaş49,80

37,72
Çimsa23,46-0,2631,80
Çuhadaroğlu Metal8,270,856,99
Dagi Giyim8,170,001,24
Dagi Yatırım Holding15,30-1,4218,60
Dardanel32,98

-1,55
Datagate Bilgisayar16,954,055,21
Demısaş Döküm8,141,5023,15
Denge Holding8,94

63,14
Deniz GMYO6,360,0085,96
Derimod12,467,4127,93
Derlüks Deri9,04-1,092,49
Desa Deri12,78-0,8531,21
Despec Bilgisayar13,801,475,67
Deva Holding34,842,3544,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,841,5482,86
Diriteks Diriliş Tekstil9,89

165,15
Ditaş Doğan44,56-2,4936,35
DO-CO548,001,95-13,02
Doğan Burda20,02-1,18-10,78
Doğan Holding3,420,2911,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,690,3715,50
Doğusan5,360,1922,37
Doğuş GMYO9,962,3621,91
Doğuş Otomotiv38,382,6833,54
Döktaş Dökümcülük33,940,3510,84
Duran Doğan Basım13,121,7825,07
Dyo Boya14,21-2,2025,09
Eczacıbaşı İlaç8,16-0,379,38
Eczacıbaşı Yatırım57,45-0,61107,10
Edip Gayrimenkul3,631,689,34
Ege Endüstri1.636,800,17-5,24
Ege Gübre225,60-0,7555,37
Ege Profil41,962,899,73
Ege Seramik13,52-0,8131,39
Egeplast42,00

26,13
Ekiz Kimya8,80

23,42
Emek Elektrik4,89-2,20-17,40
Eminiş Ambalaj33,52

-9,01
Emlak Konut GMYO2,440,0014,02
Enerjisa Enerji13,573,518,47
Enka İnşaat7,700,654,48
Erbosan69,50-2,1869,51
Ereğli Demir Çelik14,75-0,07-1,21
Ersu Gıda4,950,810,20
Escort Teknoloji7,882,6019,94
Esenboğa Elektrik36,40-3,4591,28
Etiler Gıda6,43

61,56
Euro Kapital Yat. Ort.3,982,053,38
Euro Trend Yat. Ort.3,860,787,22
Euro Yat. Ort.4,724,894,66
Euro Yatırım Holding3,86-2,5335,92
Fade Gıda10,660,4772,21
Fenerbahçe Futbol32,18-7,858,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,020,0010,20
F-M İzmit Piston188,60-1,1551,73
Fonet Bilgi Teknolojileri15,701,8220,49
Ford Otosan201,705,0560,08
Formet Celik Kapi Sanayi4,33-1,14-8,84
Frigo Pak Gıda30,00-2,2842,99
Galatasaray Sportif3,955,90-2,47
Garanti Bankası9,30-1,48-10,32
Garanti Faktoring13,399,9320,31
Garanti Yat. Ort.3,34-0,893,41
Gedik Y. Men. Değ.28,04-1,54122,54
Gediz Ambalaj40,06-0,6949,48
Gentaş6,261,295,39
Gersan Elektrik7,410,8220,68
Global Men. Değ.8,89-1,2247,92
Global Yat. Holding5,730,3522,44
Good-Year10,598,1726,67
Göltaş Çimento69,85-3,2569,29
Gözde Girişim7,160,14-10,28
GSD Denizcilik6,912,5237,10
GSD Holding2,660,385,98
Gübre Fabrik.78,05-2,19-9,30
Güler Yat. Holding10,91-1,270,37
Halk GMYO3,560,0010,90
Hatay Tekstil27,42-3,0496,56
Hedef Girişim4,32-0,6926,08
Hektaş32,94-5,5172,73
HUB Girişim17,79-0,22-2,25
Hürriyet Gzt.2,601,9623,81
ICBC Turkey Bank6,86-0,155,54
İdealist Danışmanlık35,96

167,16
İdealist GMYO13,353,4996,32
İhlas Ev Aletleri1,830,00-2,66
İhlas Gayrimenkul1,34-0,747,20
İhlas Gazetecilik3,55-1,66-12,56
İhlas Holding1,12-2,61-0,24
İhlas Yayın Holding1,11-0,89-2,63
İndeks Bilgisayar21,922,2414,58
Info Yatırım7,69-2,7819,22
İntema58,65-3,8546,99
Inveo Yatırım Holding181,602,43310,67
İpek Doğal Enerji16,13-0,0623,32
İskenderun Demir Çelik11,540,4414,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik? Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil         
19:29
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 21 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 21 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor         
19:02
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu         
18:20
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi         
15:56
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 21:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei