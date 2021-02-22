Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,62 0,26 -1,55 Acıpayam Selüloz 23,28 -0,77 35,98 Adel Kalemcilik 29,30 1,38 -14,41 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 1,32 9,64 Afyon Çimento 5,17 -0,58 1,17 Ak Enerji 2,18 0,46 -1,36 Akbank 6,33 -1,71 -8,66 Akçansa 20,00 -0,70 20,92 Akdeniz Yatırım Hold. 2,37 7,24 -1,38 Akfen GMYO 4,54 -0,44 -6,58 Akın Tekstil 58,65 -1,18 84,67 Akiş GMYO 3,49 0,58 -1,13 Akmerkez GMYO 69,30 0,00 7,62 Aksa 17,60 -0,40 20,63 Aksa Enerji 11,60 -0,09 55,91 Aksigorta 10,00 2,04 7,53 Aksu Enerji 15,20 -0,13 7,65 Alarko Carrıer 485,00 -0,61 32,91 Alarko GMYO 26,34 1,15 0,69 Alarko Holding 11,99 1,61 38,77 Albaraka Türk 2,47 0,00 27,32 Alcatel Lucent Teletaş 35,64 1,54 20,16 Alkim Kağıt 20,88 -4,04 54,12 Alkim Kimya 19,22 -2,78 32,21 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,76 26,03 Altınyunus Çeşme 83,50 -1,76 67,13 Anadolu Efes 25,04 0,56 8,02 Anadolu Grubu Holding 32,88 -3,12 24,97 Anadolu Hayat Emek. 10,15 -1,17 17,07 Anadolu Isuzu 22,46 6,34 24,78 Anadolu Sigorta 8,12 -0,73 7,55 Anel Elektrik 4,40 -0,23 38,80 Arçelik 35,16 0,80 15,66 ARD Bilişim Teknolojileri 62,30 -0,48 29,58 Arena Bilgisayar 57,75 2,76 67,88 Armada Bilgisayar 67,40 -0,88 37,33 Arsan Tekstil 9,06 0,67 24,28 Artı Yatırım Holding 5,93 -8,49 2,24 Arzum Ev Aletleri 25,10 -1,72 1,95 Aselsan 17,64 -0,51 -3,34 Ata GMYO 6,36 -1,55 15,43 Atakule GMYO 4,09 62,30 Atlantis Yatırım Holding 8,19 47,30 Atlas Yat. Ort. 1,80 -0,55 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,56 0,05 2,99 Avrasya GMYO 5,95 1,54 46,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,42 -0,29 6,87 Avrupa Yatırım Holding 6,31 -1,10 5,17 Ayen Enerji 7,54 -1,57 39,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,26 0,45 16,83 Aygaz 17,25 0,41 17,75 Bagfaş 28,20 0,00 41,00 Bak Ambalaj 27,02 -0,73 33,76 Balatacılar Balatacılık 10,00 -4,76 21,36 Bantaş Ambalaj 5,38 -1,10 14,71 Banvit 55,85 3,43 7,40 Baştaş Başkent Çimento 15,88 -0,75 -8,58 Batı Çimento 13,91 6,67 195,33 Batısöke Çimento 3,66 3,68 50,00 Bayrak Taban Sanayi 12,62 -1,10 18,94 Bera Holding 27,44 0,51 35,31 Berkosan Yalıtım 14,40 4,65 61,43 Beşiktaş Futbol Yat. 3,94 0,51 -2,48 Beyaz Filo 17,79 3,01 74,75 Bilici Yatırım 7,89 5,62 18,83 Bim Mağazalar 67,75 -1,02 -7,87 Birko Mensucat 1,12 0,90 0,90 Birlik Mensucat 3,28 -5,20 Bizim Mağazaları 15,26 -0,07 -0,65 Borusan Mannesmann 32,74 -0,91 17,77 Borusan Yat. Paz. 516,90 3,50 13,13 Bosch Fren Sistemleri 1.218,80 -0,71 -1,62 Bossa 21,30 -0,47 19,33 Brisa 30,44 9,97 52,66 Burçelik 27,30 1,41 29,88 Burçelik Vana 40,76 -1,55 -17,92 Bursa Çimento 4,93 7,41 -0,96 Carrefoursa 68,15 0,37 -5,08 Casa Emtia Petrol 180,00 0,17 69,81 Ceo Event Medya 7,77 1,04 20,84 Coca Cola İçecek 75,15 -0,46 15,41 Cosmos Yat. Holding 13,00 61,29 Credıtwest Faktorıng 5,97 1,02 1,70 Çelebi 169,80 0,65 -6,97 Çelik Halat 10,19 5,05 12,01 Çemaş Döküm 2,36 2,61 9,77 Çemtaş 17,14 0,53 7,79 Çimbeton 346,10 -0,89 16,73 Çimentaş 49,80 37,72 Çimsa 23,46 -0,26 31,80 Çuhadaroğlu Metal 8,27 0,85 6,99 Dagi Giyim 8,17 0,00 1,24 Dagi Yatırım Holding 15,30 -1,42 18,60 Dardanel 32,98 -1,55 Datagate Bilgisayar 16,95 4,05 5,21 Demısaş Döküm 8,14 1,50 23,15 Denge Holding 8,94 63,14 Deniz GMYO 6,36 0,00 85,96 Derimod 12,46 7,41 27,93 Derlüks Deri 9,04 -1,09 2,49 Desa Deri 12,78 -0,85 31,21 Despec Bilgisayar 13,80 1,47 5,67 Deva Holding 34,84 2,35 44,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 19,84 1,54 82,86 Diriteks Diriliş Tekstil 9,89 165,15 Ditaş Doğan 44,56 -2,49 36,35 DO-CO 548,00 1,95 -13,02 Doğan Burda 20,02 -1,18 -10,78 Doğan Holding 3,42 0,29 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 0,37 15,50 Doğusan 5,36 0,19 22,37 Doğuş GMYO 9,96 2,36 21,91 Doğuş Otomotiv 38,38 2,68 33,54 Döktaş Dökümcülük 33,94 0,35 10,84 Duran Doğan Basım 13,12 1,78 25,07 Dyo Boya 14,21 -2,20 25,09 Eczacıbaşı İlaç 8,16 -0,37 9,38 Eczacıbaşı Yatırım 57,45 -0,61 107,10 Edip Gayrimenkul 3,63 1,68 9,34 Ege Endüstri 1.636,80 0,17 -5,24 Ege Gübre 225,60 -0,75 55,37 Ege Profil 41,96 2,89 9,73 Ege Seramik 13,52 -0,81 31,39 Egeplast 42,00 26,13 Ekiz Kimya 8,80 23,42 Emek Elektrik 4,89 -2,20 -17,40 Eminiş Ambalaj 33,52 -9,01 Emlak Konut GMYO 2,44 0,00 14,02 Enerjisa Enerji 13,57 3,51 8,47 Enka İnşaat 7,70 0,65 4,48 Erbosan 69,50 -2,18 69,51 Ereğli Demir Çelik 14,75 -0,07 -1,21 Ersu Gıda 4,95 0,81 0,20 Escort Teknoloji 7,88 2,60 19,94 Esenboğa Elektrik 36,40 -3,45 91,28 Etiler Gıda 6,43 61,56 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 2,05 3,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,86 0,78 7,22 Euro Yat. Ort. 4,72 4,89 4,66 Euro Yatırım Holding 3,86 -2,53 35,92 Fade Gıda 10,66 0,47 72,21 Fenerbahçe Futbol 32,18 -7,85 8,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,02 0,00 10,20 F-M İzmit Piston 188,60 -1,15 51,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,70 1,82 20,49 Ford Otosan 201,70 5,05 60,08 Formet Celik Kapi Sanayi 4,33 -1,14 -8,84 Frigo Pak Gıda 30,00 -2,28 42,99 Galatasaray Sportif 3,95 5,90 -2,47 Garanti Bankası 9,30 -1,48 -10,32 Garanti Faktoring 13,39 9,93 20,31 Garanti Yat. Ort. 3,34 -0,89 3,41 Gedik Y. Men. Değ. 28,04 -1,54 122,54 Gediz Ambalaj 40,06 -0,69 49,48 Gentaş 6,26 1,29 5,39 Gersan Elektrik 7,41 0,82 20,68 Global Men. Değ. 8,89 -1,22 47,92 Global Yat. Holding 5,73 0,35 22,44 Good-Year 10,59 8,17 26,67 Göltaş Çimento 69,85 -3,25 69,29 Gözde Girişim 7,16 0,14 -10,28 GSD Denizcilik 6,91 2,52 37,10 GSD Holding 2,66 0,38 5,98 Gübre Fabrik. 78,05 -2,19 -9,30 Güler Yat. Holding 10,91 -1,27 0,37 Halk GMYO 3,56 0,00 10,90 Hatay Tekstil 27,42 -3,04 96,56 Hedef Girişim 4,32 -0,69 26,08 Hektaş 32,94 -5,51 72,73 HUB Girişim 17,79 -0,22 -2,25 Hürriyet Gzt. 2,60 1,96 23,81 ICBC Turkey Bank 6,86 -0,15 5,54 İdealist Danışmanlık 35,96 167,16 İdealist GMYO 13,35 3,49 96,32 İhlas Ev Aletleri 1,83 0,00 -2,66 İhlas Gayrimenkul 1,34 -0,74 7,20 İhlas Gazetecilik 3,55 -1,66 -12,56 İhlas Holding 1,12 -2,61 -0,24 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 21,92 2,24 14,58 Info Yatırım 7,69 -2,78 19,22 İntema 58,65 -3,85 46,99 Inveo Yatırım Holding 181,60 2,43 310,67 İpek Doğal Enerji 16,13 -0,06 23,32 İskenderun Demir Çelik 11,54 0,44 14,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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