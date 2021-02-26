Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,75
|-0,59
|-12,79
|Acıpayam Selüloz
|19,59
|-3,31
|14,43
|Adel Kalemcilik
|24,90
|-1,89
|-27,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|-1,75
|0,00
|Afyon Çimento
|4,78
|-2,45
|-6,46
|Ak Enerji
|1,93
|-1,53
|-12,67
|Akbank
|6,08
|-1,62
|-12,27
|Akçansa
|18,60
|-2,72
|12,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,04
|-2,39
|-15,11
|Akfen GMYO
|4,33
|-1,37
|-10,91
|Akın Tekstil
|47,96
|-4,27
|51,01
|Akiş GMYO
|2,97
|-2,30
|-15,86
|Akmerkez GMYO
|60,00
|-2,52
|-6,82
|Aksa
|16,14
|-1,22
|10,62
|Aksa Enerji
|10,67
|-5,41
|43,41
|Aksigorta
|9,35
|-1,06
|0,54
|Aksu Enerji
|6,61
|-3,92
|-12,42
|Alarko Carrıer
|411,90
|-2,00
|12,88
|Alarko GMYO
|23,80
|-2,22
|-9,02
|Alarko Holding
|10,61
|-1,03
|22,80
|Albaraka Türk
|2,20
|-0,45
|13,40
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,48
|-1,37
|16,25
|Alkim Kağıt
|18,68
|0,76
|37,88
|Alkim Kimya
|18,55
|2,54
|27,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,51
|-6,34
|14,61
|Altınyunus Çeşme
|90,00
|-3,23
|80,14
|Anadolu Efes
|23,94
|2,75
|3,28
|Anadolu Grubu Holding
|28,62
|-0,42
|8,78
|Anadolu Hayat Emek.
|9,98
|-1,38
|15,11
|Anadolu Isuzu
|20,76
|-0,95
|15,33
|Anadolu Sigorta
|8,05
|-1,23
|6,62
|Anel Elektrik
|3,83
|0,79
|20,82
|Arçelik
|33,38
|1,09
|9,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,75
|-1,22
|18,03
|Arena Bilgisayar
|48,34
|-3,42
|40,52
|Armada Bilgisayar
|59,85
|-1,89
|21,94
|Arsan Tekstil
|7,68
|-2,17
|5,35
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|0,00
|-5,17
|Arzum Ev Aletleri
|23,00
|-2,95
|-6,58
|Aselsan
|17,09
|0,00
|-6,36
|Ata GMYO
|5,54
|-1,95
|0,54
|Atakule GMYO
|4,50
|0,67
|78,57
|Atlantis Yatırım Holding
|6,79
|-4,10
|22,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-2,42
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,63
|-0,96
|-2,17
|Avrasya GMYO
|3,13
|3,30
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|0,30
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-0,50
|-0,83
|Ayen Enerji
|8,17
|-6,95
|51,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,60
|-7,99
|-6,61
|Aygaz
|16,05
|-2,13
|9,56
|Bagfaş
|24,60
|0,00
|23,00
|Bak Ambalaj
|23,74
|-2,22
|17,52
|Balatacılar Balatacılık
|11,19
|8,75
|35,80
|Bantaş Ambalaj
|4,74
|-2,47
|1,07
|Banvit
|52,75
|-4,18
|1,44
|Baştaş Başkent Çimento
|12,60
|-10,00
|-27,46
|Batı Çimento
|11,78
|-3,20
|150,11
|Batısöke Çimento
|3,19
|-0,31
|30,74
|Bayrak Taban Sanayi
|11,15
|-0,80
|5,09
|Bera Holding
|23,70
|3,58
|16,86
|Berkosan Yalıtım
|11,88
|-3,18
|33,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,02
|2,29
|-0,50
|Beyaz Filo
|13,80
|-2,61
|35,56
|Bilici Yatırım
|9,00
|6,89
|35,54
|Bim Mağazalar
|66,50
|1,84
|-9,57
|Birko Mensucat
|1,14
|-0,87
|2,70
|Birlik Mensucat
|2,96
|-2,95
|-14,45
|Bizim Mağazaları
|13,85
|-1,00
|-9,83
|Borusan Mannesmann
|29,20
|-1,82
|5,04
|Borusan Yat. Paz.
|491,80
|-1,66
|7,64
|Bosch Fren Sistemleri
|1.112,20
|-1,63
|-10,23
|Bossa
|20,70
|1,97
|15,97
|Brisa
|29,54
|-3,78
|48,14
|Burçelik
|25,28
|-3,81
|20,27
|Burçelik Vana
|37,06
|-1,28
|-25,37
|Bursa Çimento
|4,43
|-2,64
|-11,00
|Carrefoursa
|56,75
|-2,66
|-20,96
|Casa Emtia Petrol
|236,80
|9,99
|123,40
|Ceo Event Medya
|6,26
|-2,64
|-2,64
|Coca Cola İçecek
|70,65
|-2,28
|8,50
|Cosmos Yat. Holding
|12,50
|4,87
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|5,37
|-0,92
|-8,52
|Çelebi
|167,80
|-1,53
|-8,07
|Çelik Halat
|9,06
|0,00
|-0,41
|Çemaş Döküm
|2,04
|-3,32
|-5,12
|Çemtaş
|15,00
|-1,32
|-5,67
|Çimbeton
|305,00
|-3,17
|2,87
|Çimentaş
|42,70
|-0,70
|18,09
|Çimsa
|21,80
|-3,54
|22,47
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|-1,50
|-6,73
|Dagi Giyim
|7,46
|-3,12
|-7,56
|Dagi Yatırım Holding
|12,73
|-4,57
|-1,32
|Dardanel
|31,98
|-2,26
|-4,54
|Datagate Bilgisayar
|15,71
|-2,78
|-2,48
|Demısaş Döküm
|7,17
|-3,11
|8,47
|Denge Holding
|8,25
|0,00
|50,55
|Deniz GMYO
|6,57
|3,14
|92,11
|Derimod
|11,30
|-4,64
|16,02
|Derlüks Deri
|8,43
|-3,88
|-4,42
|Desa Deri
|12,40
|3,33
|27,31
|Despec Bilgisayar
|12,03
|-3,30
|-7,89
|Deva Holding
|29,88
|-1,78
|23,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,11
|-2,36
|48,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,67
|-9,99
|78,82
|Ditaş Doğan
|15,72
|-4,73
|20,66
|DO-CO
|568,90
|-1,74
|-9,70
|Doğan Burda
|18,70
|-5,98
|-16,67
|Doğan Holding
|3,15
|-1,25
|2,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|-1,25
|1,76
|Doğusan
|5,08
|-3,97
|15,98
|Doğuş GMYO
|9,11
|0,00
|11,51
|Doğuş Otomotiv
|31,30
|-0,76
|8,91
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|-1,33
|1,89
|Duran Doğan Basım
|11,86
|-1,08
|13,06
|Dyo Boya
|12,93
|-2,85
|13,82
|Eczacıbaşı İlaç
|7,13
|-1,79
|-4,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,80
|-0,38
|90,34
|Edip Gayrimenkul
|3,70
|-2,63
|11,45
|Ege Endüstri
|1.523,40
|-0,38
|-11,81
|Ege Gübre
|213,80
|4,65
|47,25
|Ege Profil
|37,96
|-2,67
|-0,73
|Ege Seramik
|12,11
|-3,04
|17,69
|Egeplast
|36,00
|-5,26
|8,11
|Ekiz Kimya
|8,28
|-1,55
|16,13
|Emek Elektrik
|2,10
|-7,08
|-26,45
|Eminiş Ambalaj
|27,80
|0,00
|-24,54
|Emlak Konut GMYO
|2,25
|-2,60
|5,14
|Enerjisa Enerji
|11,21
|0,54
|-10,39
|Enka İnşaat
|7,16
|-1,65
|-2,85
|Erbosan
|56,70
|-4,47
|38,29
|Ereğli Demir Çelik
|14,58
|-1,88
|-2,34
|Ersu Gıda
|4,35
|-2,25
|-11,94
|Escort Teknoloji
|6,89
|-3,50
|4,87
|Esenboğa Elektrik
|33,98
|-1,51
|78,56
|Etiler Gıda
|5,80
|-4,13
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,61
|0,56
|-6,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-1,63
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,22
|-0,94
|-6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,40
|-0,58
|19,72
|Fade Gıda
|10,08
|-2,23
|62,84
|Fenerbahçe Futbol
|29,38
|0,75
|-0,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,52
|0,62
|2,35
|F-M İzmit Piston
|165,60
|-1,37
|33,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,79
|0,66
|5,83
|Ford Otosan
|181,90
|2,19
|44,37
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,03
|-2,89
|-15,16
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|0,00
|28,69
|Galatasaray Sportif
|4,24
|3,67
|4,69
|Garanti Bankası
|8,88
|-2,20
|-14,37
|Garanti Faktoring
|12,15
|-1,94
|9,16
|Garanti Yat. Ort.
|3,15
|0,00
|-2,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,80
|-1,90
|88,89
|Gediz Ambalaj
|37,50
|6,90
|39,93
|Gentaş
|5,27
|-1,31
|-11,28
|Gersan Elektrik
|6,74
|-2,32
|9,77
|Global Men. Değ.
|7,18
|3,16
|19,47
|Global Yat. Holding
|5,10
|-2,30
|8,97
|Good-Year
|9,31
|-6,15
|11,36
|Göltaş Çimento
|57,85
|-2,28
|40,21
|Gözde Girişim
|6,26
|-2,03
|-21,55
|GSD Denizcilik
|5,96
|-2,13
|18,25
|GSD Holding
|2,39
|-1,65
|-4,78
|Gübre Fabrik.
|72,35
|-2,10
|-15,92
|Güler Yat. Holding
|10,45
|1,26
|-3,86
|Halk GMYO
|3,21
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|23,00
|-1,96
|64,87
|Hedef Girişim
|3,89
|-2,02
|13,53
|Hektaş
|27,72
|-2,39
|45,36
|HUB Girişim
|15,82
|-1,25
|-13,08
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|-2,07
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|6,17
|-1,91
|-5,08
|İdealist Danışmanlık
|40,00
|3,25
|197,18
|İdealist GMYO
|10,73
|-3,16
|57,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,64
|-1,20
|-12,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,09
|-3,13
|-23,89
|İhlas Holding
|0,87
|-2,25
|-22,51
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|-2,06
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|22,66
|-1,56
|18,45
|Info Yatırım
|6,95
|-1,00
|7,75
|İntema
|48,62
|-4,57
|21,85
|Inveo Yatırım Holding
|123,00
|-7,52
|178,15
|İpek Doğal Enerji
|13,80
|-0,65
|5,50
|İskenderun Demir Çelik
|11,56
|-1,20
|14,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi