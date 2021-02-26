Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.02.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,75-0,59-12,79
Acıpayam Selüloz19,59-3,3114,43
Adel Kalemcilik24,90-1,89-27,27
Adese Alışveriş Ticaret2,80-1,750,00
Afyon Çimento4,78-2,45-6,46
Ak Enerji1,93-1,53-12,67
Akbank6,08-1,62-12,27
Akçansa18,60-2,7212,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-2,39-15,11
Akfen GMYO4,33-1,37-10,91
Akın Tekstil47,96-4,2751,01
Akiş GMYO2,97-2,30-15,86
Akmerkez GMYO60,00-2,52-6,82
Aksa16,14-1,2210,62
Aksa Enerji10,67-5,4143,41
Aksigorta9,35-1,060,54
Aksu Enerji6,61-3,92-12,42
Alarko Carrıer411,90-2,0012,88
Alarko GMYO23,80-2,22-9,02
Alarko Holding10,61-1,0322,80
Albaraka Türk2,20-0,4513,40
Alcatel Lucent Teletaş34,48-1,3716,25
Alkim Kağıt18,680,7637,88
Alkim Kimya18,552,5427,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,51-6,3414,61
Altınyunus Çeşme90,00-3,2380,14
Anadolu Efes23,942,753,28
Anadolu Grubu Holding28,62-0,428,78
Anadolu Hayat Emek.9,98-1,3815,11
Anadolu Isuzu20,76-0,9515,33
Anadolu Sigorta8,05-1,236,62
Anel Elektrik3,830,7920,82
Arçelik33,381,099,80
ARD Bilişim Teknolojileri56,75-1,2218,03
Arena Bilgisayar48,34-3,4240,52
Armada Bilgisayar59,85-1,8921,94
Arsan Tekstil7,68-2,175,35
Artı Yatırım Holding5,500,00-5,17
Arzum Ev Aletleri23,00-2,95-6,58
Aselsan17,090,00-6,36
Ata GMYO5,54-1,950,54
Atakule GMYO4,500,6778,57
Atlantis Yatırım Holding6,79-4,1022,12
Atlas Yat. Ort.1,61-2,42-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,63-0,96-2,17
Avrasya GMYO3,133,3019,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,305,31
Avrupa Yatırım Holding5,95-0,50-0,83
Ayen Enerji8,17-6,9551,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,60-7,99-6,61
Aygaz16,05-2,139,56
Bagfaş24,600,0023,00
Bak Ambalaj23,74-2,2217,52
Balatacılar Balatacılık11,198,7535,80
Bantaş Ambalaj4,74-2,471,07
Banvit52,75-4,181,44
Baştaş Başkent Çimento12,60-10,00-27,46
Batı Çimento11,78-3,20150,11
Batısöke Çimento3,19-0,3130,74
Bayrak Taban Sanayi11,15-0,805,09
Bera Holding23,703,5816,86
Berkosan Yalıtım11,88-3,1833,18
Beşiktaş Futbol Yat.4,022,29-0,50
Beyaz Filo13,80-2,6135,56
Bilici Yatırım9,006,8935,54
Bim Mağazalar66,501,84-9,57
Birko Mensucat1,14-0,872,70
Birlik Mensucat2,96-2,95-14,45
Bizim Mağazaları13,85-1,00-9,83
Borusan Mannesmann29,20-1,825,04
Borusan Yat. Paz.491,80-1,667,64
Bosch Fren Sistemleri1.112,20-1,63-10,23
Bossa20,701,9715,97
Brisa29,54-3,7848,14
Burçelik25,28-3,8120,27
Burçelik Vana37,06-1,28-25,37
Bursa Çimento4,43-2,64-11,00
Carrefoursa56,75-2,66-20,96
Casa Emtia Petrol236,809,99123,40
Ceo Event Medya6,26-2,64-2,64
Coca Cola İçecek70,65-2,288,50
Cosmos Yat. Holding12,504,8755,09
Credıtwest Faktorıng5,37-0,92-8,52
Çelebi167,80-1,53-8,07
Çelik Halat9,060,00-0,41
Çemaş Döküm2,04-3,32-5,12
Çemtaş15,00-1,32-5,67
Çimbeton305,00-3,172,87
Çimentaş42,70-0,7018,09
Çimsa21,80-3,5422,47
Çuhadaroğlu Metal7,21-1,50-6,73
Dagi Giyim7,46-3,12-7,56
Dagi Yatırım Holding12,73-4,57-1,32
Dardanel31,98-2,26-4,54
Datagate Bilgisayar15,71-2,78-2,48
Demısaş Döküm7,17-3,118,47
Denge Holding8,250,0050,55
Deniz GMYO6,573,1492,11
Derimod11,30-4,6416,02
Derlüks Deri8,43-3,88-4,42
Desa Deri12,403,3327,31
Despec Bilgisayar12,03-3,30-7,89
Deva Holding29,88-1,7823,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,11-2,3648,48
Diriteks Diriliş Tekstil6,67-9,9978,82
Ditaş Doğan15,72-4,7320,66
DO-CO568,90-1,74-9,70
Doğan Burda18,70-5,98-16,67
Doğan Holding3,15-1,252,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,37-1,251,76
Doğusan5,08-3,9715,98
Doğuş GMYO9,110,0011,51
Doğuş Otomotiv31,30-0,768,91
Döktaş Dökümcülük31,20-1,331,89
Duran Doğan Basım11,86-1,0813,06
Dyo Boya12,93-2,8513,82
Eczacıbaşı İlaç7,13-1,79-4,42
Eczacıbaşı Yatırım52,80-0,3890,34
Edip Gayrimenkul3,70-2,6311,45
Ege Endüstri1.523,40-0,38-11,81
Ege Gübre213,804,6547,25
Ege Profil37,96-2,67-0,73
Ege Seramik12,11-3,0417,69
Egeplast36,00-5,268,11
Ekiz Kimya8,28-1,5516,13
Emek Elektrik2,10-7,08-26,45
Eminiş Ambalaj27,800,00-24,54
Emlak Konut GMYO2,25-2,605,14
Enerjisa Enerji11,210,54-10,39
Enka İnşaat7,16-1,65-2,85
Erbosan56,70-4,4738,29
Ereğli Demir Çelik14,58-1,88-2,34
Ersu Gıda4,35-2,25-11,94
Escort Teknoloji6,89-3,504,87
Esenboğa Elektrik33,98-1,5178,56
Etiler Gıda5,80-4,1345,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,610,56-6,23
Euro Trend Yat. Ort.3,62-1,630,56
Euro Yat. Ort.4,22-0,94-6,43
Euro Yatırım Holding3,40-0,5819,72
Fade Gıda10,08-2,2362,84
Fenerbahçe Futbol29,380,75-0,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,520,622,35
F-M İzmit Piston165,60-1,3733,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,790,665,83
Ford Otosan181,902,1944,37
Formet Celik Kapi Sanayi4,03-2,89-15,16
Frigo Pak Gıda27,000,0028,69
Galatasaray Sportif4,243,674,69
Garanti Bankası8,88-2,20-14,37
Garanti Faktoring12,15-1,949,16
Garanti Yat. Ort.3,150,00-2,48
Gedik Y. Men. Değ.23,80-1,9088,89
Gediz Ambalaj37,506,9039,93
Gentaş5,27-1,31-11,28
Gersan Elektrik6,74-2,329,77
Global Men. Değ.7,183,1619,47
Global Yat. Holding5,10-2,308,97
Good-Year9,31-6,1511,36
Göltaş Çimento57,85-2,2840,21
Gözde Girişim6,26-2,03-21,55
GSD Denizcilik5,96-2,1318,25
GSD Holding2,39-1,65-4,78
Gübre Fabrik.72,35-2,10-15,92
Güler Yat. Holding10,451,26-3,86
Halk GMYO3,210,000,00
Hatay Tekstil23,00-1,9664,87
Hedef Girişim3,89-2,0213,53
Hektaş27,72-2,3945,36
HUB Girişim15,82-1,25-13,08
Hürriyet Gzt.2,37-2,0712,86
ICBC Turkey Bank6,17-1,91-5,08
İdealist Danışmanlık40,003,25197,18
İdealist GMYO10,73-3,1657,79
İhlas Ev Aletleri1,64-1,20-12,77
İhlas Gayrimenkul1,18-1,67-5,60
İhlas Gazetecilik3,09-3,13-23,89
İhlas Holding0,87-2,25-22,51
İhlas Yayın Holding0,95-2,06-16,67
İndeks Bilgisayar22,66-1,5618,45
Info Yatırım6,95-1,007,75
İntema48,62-4,5721,85
Inveo Yatırım Holding123,00-7,52178,15
İpek Doğal Enerji13,80-0,655,50
İskenderun Demir Çelik11,56-1,2014,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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