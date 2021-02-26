Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,75 -0,59 -12,79 Acıpayam Selüloz 19,59 -3,31 14,43 Adel Kalemcilik 24,90 -1,89 -27,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 -1,75 0,00 Afyon Çimento 4,78 -2,45 -6,46 Ak Enerji 1,93 -1,53 -12,67 Akbank 6,08 -1,62 -12,27 Akçansa 18,60 -2,72 12,45 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -2,39 -15,11 Akfen GMYO 4,33 -1,37 -10,91 Akın Tekstil 47,96 -4,27 51,01 Akiş GMYO 2,97 -2,30 -15,86 Akmerkez GMYO 60,00 -2,52 -6,82 Aksa 16,14 -1,22 10,62 Aksa Enerji 10,67 -5,41 43,41 Aksigorta 9,35 -1,06 0,54 Aksu Enerji 6,61 -3,92 -12,42 Alarko Carrıer 411,90 -2,00 12,88 Alarko GMYO 23,80 -2,22 -9,02 Alarko Holding 10,61 -1,03 22,80 Albaraka Türk 2,20 -0,45 13,40 Alcatel Lucent Teletaş 34,48 -1,37 16,25 Alkim Kağıt 18,68 0,76 37,88 Alkim Kimya 18,55 2,54 27,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,51 -6,34 14,61 Altınyunus Çeşme 90,00 -3,23 80,14 Anadolu Efes 23,94 2,75 3,28 Anadolu Grubu Holding 28,62 -0,42 8,78 Anadolu Hayat Emek. 9,98 -1,38 15,11 Anadolu Isuzu 20,76 -0,95 15,33 Anadolu Sigorta 8,05 -1,23 6,62 Anel Elektrik 3,83 0,79 20,82 Arçelik 33,38 1,09 9,80 ARD Bilişim Teknolojileri 56,75 -1,22 18,03 Arena Bilgisayar 48,34 -3,42 40,52 Armada Bilgisayar 59,85 -1,89 21,94 Arsan Tekstil 7,68 -2,17 5,35 Artı Yatırım Holding 5,50 0,00 -5,17 Arzum Ev Aletleri 23,00 -2,95 -6,58 Aselsan 17,09 0,00 -6,36 Ata GMYO 5,54 -1,95 0,54 Atakule GMYO 4,50 0,67 78,57 Atlantis Yatırım Holding 6,79 -4,10 22,12 Atlas Yat. Ort. 1,61 -2,42 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,63 -0,96 -2,17 Avrasya GMYO 3,13 3,30 19,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 0,30 5,31 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -0,50 -0,83 Ayen Enerji 8,17 -6,95 51,02 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,60 -7,99 -6,61 Aygaz 16,05 -2,13 9,56 Bagfaş 24,60 0,00 23,00 Bak Ambalaj 23,74 -2,22 17,52 Balatacılar Balatacılık 11,19 8,75 35,80 Bantaş Ambalaj 4,74 -2,47 1,07 Banvit 52,75 -4,18 1,44 Baştaş Başkent Çimento 12,60 -10,00 -27,46 Batı Çimento 11,78 -3,20 150,11 Batısöke Çimento 3,19 -0,31 30,74 Bayrak Taban Sanayi 11,15 -0,80 5,09 Bera Holding 23,70 3,58 16,86 Berkosan Yalıtım 11,88 -3,18 33,18 Beşiktaş Futbol Yat. 4,02 2,29 -0,50 Beyaz Filo 13,80 -2,61 35,56 Bilici Yatırım 9,00 6,89 35,54 Bim Mağazalar 66,50 1,84 -9,57 Birko Mensucat 1,14 -0,87 2,70 Birlik Mensucat 2,96 -2,95 -14,45 Bizim Mağazaları 13,85 -1,00 -9,83 Borusan Mannesmann 29,20 -1,82 5,04 Borusan Yat. Paz. 491,80 -1,66 7,64 Bosch Fren Sistemleri 1.112,20 -1,63 -10,23 Bossa 20,70 1,97 15,97 Brisa 29,54 -3,78 48,14 Burçelik 25,28 -3,81 20,27 Burçelik Vana 37,06 -1,28 -25,37 Bursa Çimento 4,43 -2,64 -11,00 Carrefoursa 56,75 -2,66 -20,96 Casa Emtia Petrol 236,80 9,99 123,40 Ceo Event Medya 6,26 -2,64 -2,64 Coca Cola İçecek 70,65 -2,28 8,50 Cosmos Yat. Holding 12,50 4,87 55,09 Credıtwest Faktorıng 5,37 -0,92 -8,52 Çelebi 167,80 -1,53 -8,07 Çelik Halat 9,06 0,00 -0,41 Çemaş Döküm 2,04 -3,32 -5,12 Çemtaş 15,00 -1,32 -5,67 Çimbeton 305,00 -3,17 2,87 Çimentaş 42,70 -0,70 18,09 Çimsa 21,80 -3,54 22,47 Çuhadaroğlu Metal 7,21 -1,50 -6,73 Dagi Giyim 7,46 -3,12 -7,56 Dagi Yatırım Holding 12,73 -4,57 -1,32 Dardanel 31,98 -2,26 -4,54 Datagate Bilgisayar 15,71 -2,78 -2,48 Demısaş Döküm 7,17 -3,11 8,47 Denge Holding 8,25 0,00 50,55 Deniz GMYO 6,57 3,14 92,11 Derimod 11,30 -4,64 16,02 Derlüks Deri 8,43 -3,88 -4,42 Desa Deri 12,40 3,33 27,31 Despec Bilgisayar 12,03 -3,30 -7,89 Deva Holding 29,88 -1,78 23,78 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,11 -2,36 48,48 Diriteks Diriliş Tekstil 6,67 -9,99 78,82 Ditaş Doğan 15,72 -4,73 20,66 DO-CO 568,90 -1,74 -9,70 Doğan Burda 18,70 -5,98 -16,67 Doğan Holding 3,15 -1,25 2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 -1,25 1,76 Doğusan 5,08 -3,97 15,98 Doğuş GMYO 9,11 0,00 11,51 Doğuş Otomotiv 31,30 -0,76 8,91 Döktaş Dökümcülük 31,20 -1,33 1,89 Duran Doğan Basım 11,86 -1,08 13,06 Dyo Boya 12,93 -2,85 13,82 Eczacıbaşı İlaç 7,13 -1,79 -4,42 Eczacıbaşı Yatırım 52,80 -0,38 90,34 Edip Gayrimenkul 3,70 -2,63 11,45 Ege Endüstri 1.523,40 -0,38 -11,81 Ege Gübre 213,80 4,65 47,25 Ege Profil 37,96 -2,67 -0,73 Ege Seramik 12,11 -3,04 17,69 Egeplast 36,00 -5,26 8,11 Ekiz Kimya 8,28 -1,55 16,13 Emek Elektrik 2,10 -7,08 -26,45 Eminiş Ambalaj 27,80 0,00 -24,54 Emlak Konut GMYO 2,25 -2,60 5,14 Enerjisa Enerji 11,21 0,54 -10,39 Enka İnşaat 7,16 -1,65 -2,85 Erbosan 56,70 -4,47 38,29 Ereğli Demir Çelik 14,58 -1,88 -2,34 Ersu Gıda 4,35 -2,25 -11,94 Escort Teknoloji 6,89 -3,50 4,87 Esenboğa Elektrik 33,98 -1,51 78,56 Etiler Gıda 5,80 -4,13 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,61 0,56 -6,23 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 -1,63 0,56 Euro Yat. Ort. 4,22 -0,94 -6,43 Euro Yatırım Holding 3,40 -0,58 19,72 Fade Gıda 10,08 -2,23 62,84 Fenerbahçe Futbol 29,38 0,75 -0,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,52 0,62 2,35 F-M İzmit Piston 165,60 -1,37 33,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,79 0,66 5,83 Ford Otosan 181,90 2,19 44,37 Formet Celik Kapi Sanayi 4,03 -2,89 -15,16 Frigo Pak Gıda 27,00 0,00 28,69 Galatasaray Sportif 4,24 3,67 4,69 Garanti Bankası 8,88 -2,20 -14,37 Garanti Faktoring 12,15 -1,94 9,16 Garanti Yat. Ort. 3,15 0,00 -2,48 Gedik Y. Men. Değ. 23,80 -1,90 88,89 Gediz Ambalaj 37,50 6,90 39,93 Gentaş 5,27 -1,31 -11,28 Gersan Elektrik 6,74 -2,32 9,77 Global Men. Değ. 7,18 3,16 19,47 Global Yat. Holding 5,10 -2,30 8,97 Good-Year 9,31 -6,15 11,36 Göltaş Çimento 57,85 -2,28 40,21 Gözde Girişim 6,26 -2,03 -21,55 GSD Denizcilik 5,96 -2,13 18,25 GSD Holding 2,39 -1,65 -4,78 Gübre Fabrik. 72,35 -2,10 -15,92 Güler Yat. Holding 10,45 1,26 -3,86 Halk GMYO 3,21 0,00 0,00 Hatay Tekstil 23,00 -1,96 64,87 Hedef Girişim 3,89 -2,02 13,53 Hektaş 27,72 -2,39 45,36 HUB Girişim 15,82 -1,25 -13,08 Hürriyet Gzt. 2,37 -2,07 12,86 ICBC Turkey Bank 6,17 -1,91 -5,08 İdealist Danışmanlık 40,00 3,25 197,18 İdealist GMYO 10,73 -3,16 57,79 İhlas Ev Aletleri 1,64 -1,20 -12,77 İhlas Gayrimenkul 1,18 -1,67 -5,60 İhlas Gazetecilik 3,09 -3,13 -23,89 İhlas Holding 0,87 -2,25 -22,51 İhlas Yayın Holding 0,95 -2,06 -16,67 İndeks Bilgisayar 22,66 -1,56 18,45 Info Yatırım 6,95 -1,00 7,75 İntema 48,62 -4,57 21,85 Inveo Yatırım Holding 123,00 -7,52 178,15 İpek Doğal Enerji 13,80 -0,65 5,50 İskenderun Demir Çelik 11,56 -1,20 14,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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