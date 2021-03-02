Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.03.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,520,94-2,84
Acıpayam Selüloz21,10-3,0323,25
Adel Kalemcilik26,20-3,82-23,47
Adese Alışveriş Ticaret3,111,9711,07
Afyon Çimento4,93-1,79-3,52
Ak Enerji2,02-0,98-8,60
Akbank6,320,32-8,80
Akçansa19,21-1,8416,14
Akdeniz Yatırım Hold.2,14-1,83-10,95
Akfen GMYO4,38-0,23-9,88
Akın Tekstil54,704,9972,23
Akiş GMYO2,38-1,35-14,76
Akmerkez GMYO62,00-1,59-3,71
Aksa16,13-0,4310,56
Aksa Enerji10,60-4,2542,47
Aksigorta9,53-0,522,47
Aksu Enerji7,123,34-5,66
Alarko Carrıer419,90-4,1315,07
Alarko GMYO24,96-2,04-4,59
Alarko Holding11,15-1,3329,05
Albaraka Türk2,28-0,8717,53
Alcatel Lucent Teletaş36,683,8523,67
Alkim Kağıt19,25-1,9442,09
Alkim Kimya19,17-0,9831,87
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,620,0019,63
Altınyunus Çeşme93,950,0088,05
Anadolu Efes24,120,424,06
Anadolu Grubu Holding29,08-2,6110,52
Anadolu Hayat Emek.10,48-0,4720,88
Anadolu Isuzu21,74-1,3620,78
Anadolu Sigorta8,07-0,866,89
Anel Elektrik3,92-1,7523,66
Arçelik34,260,2312,70
ARD Bilişim Teknolojileri60,60-0,6626,04
Arena Bilgisayar51,15-0,4948,69
Armada Bilgisayar64,000,6330,40
Arsan Tekstil8,14-0,2511,66
Arzum Ev Aletleri23,88-0,83-3,01
Aselsan17,280,35-5,32
Ata GMYO5,72-1,213,81
Atakule GMYO4,24-2,0868,25
Atlantis Yatırım Holding6,450,0016,01
Atlas Yat. Ort.1,711,18-2,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,25-0,761,27
Avrasya GMYO3,602,8637,44
Avrasya Petrol ve Tur.4,015,5325,31
Avrupa Yatırım Holding6,11-0,161,83
Ayen Enerji8,818,7762,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,482,309,96
Aygaz15,950,198,87
Bagfaş25,64-2,1428,20
Bak Ambalaj25,00-2,3423,76
Balatacılar Balatacılık9,70-0,6117,72
Bantaş Ambalaj5,06-0,787,89
Banvit55,50-0,896,73
Baştaş Başkent Çimento14,400,42-17,10
Batı Çimento12,80-2,29171,76
Batısöke Çimento3,26-4,1233,61
Bayrak Taban Sanayi11,73-0,2610,56
Bera Holding25,060,4823,57
Berkosan Yalıtım12,96-0,4645,29
Beşiktaş Futbol Yat.4,011,52-0,74
Beyaz Filo14,16-0,9839,10
Bilici Yatırım9,743,4046,69
Bim Mağazalar67,451,05-8,28
Birko Mensucat1,15-1,713,60
Birlik Mensucat2,930,00-15,32
Bizim Mağazaları14,50-1,02-5,60
Borusan Mannesmann30,40-2,129,35
Borusan Yat. Paz.518,00-4,0913,37
Bosch Fren Sistemleri1.166,90-2,26-5,81
Bossa21,90-2,7522,69
Brisa29,72-1,5249,05
Burçelik25,46-1,7721,12
Burçelik Vana36,98-2,01-25,53
Bursa Çimento4,68-2,90-5,98
Carrefoursa59,40-1,82-17,27
Casa Emtia Petrol203,50-10,0091,98
Ceo Event Medya6,700,004,20
Coca Cola İçecek71,10-0,289,19
Cosmos Yat. Holding12,100,7550,12
Credıtwest Faktorıng5,701,60-2,90
Çelebi195,809,637,27
Çelik Halat9,180,110,91
Çemaş Döküm1,59-3,47-6,61
Çemtaş15,52-2,02-2,40
Çimbeton330,10-1,7611,33
Çimentaş47,000,0029,98
Çimsa22,60-2,6726,97
Çuhadaroğlu Metal7,570,40-2,07
Dagi Giyim8,221,111,86
Dagi Yatırım Holding15,139,9617,29
Dardanel31,02-1,52-7,40
Datagate Bilgisayar16,03-1,84-0,50
Demısaş Döküm7,66-2,3015,89
Denge Holding9,302,2069,71
Deniz GMYO6,96-0,57103,51
Derimod11,48-3,0417,86
Derlüks Deri8,82-0,110,00
Desa Deri12,27-2,5425,98
Despec Bilgisayar12,90-0,69-1,23
Deva Holding31,22-0,5129,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,00-1,4556,68
Diriteks Diriliş Tekstil6,50-6,2074,26
Ditaş Doğan16,31-2,3425,19
DO-CO616,502,07-2,14
Doğan Burda20,361,80-9,27
Doğan Holding3,25-3,565,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,733,4117,22
Doğusan5,24-0,9519,63
Doğuş GMYO10,938,8633,78
Doğuş Otomotiv32,32-1,4612,46
Döktaş Dökümcülük32,860,807,32
Duran Doğan Basım11,92-1,4913,63
Dyo Boya15,979,9940,58
Eczacıbaşı İlaç7,30-0,82-2,14
Eczacıbaşı Yatırım55,80-3,63101,15
Edip Gayrimenkul4,01-4,0720,78
Ege Endüstri1.567,90-3,22-9,23
Ege Gübre224,20-1,8854,41
Ege Profil38,64-3,401,05
Ege Seramik14,314,6139,07
Egeplast44,800,0034,53
Ekiz Kimya7,33-8,382,81
Emek Elektrik2,11-2,31-26,10
Eminiş Ambalaj31,22-1,89-15,26
Emlak Konut GMYO2,360,4310,28
Enerjisa Enerji11,59-0,94-7,35
Enka İnşaat7,340,55-0,41
Erbosan63,45-1,0154,76
Ereğli Demir Çelik15,05-0,330,80
Ersu Gıda4,933,14-0,20
Escort Teknoloji7,732,3817,66
Esenboğa Elektrik39,762,58108,93
Etiler Gıda6,01-2,1251,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,690,00-4,16
Euro Trend Yat. Ort.3,63-1,360,83
Euro Yat. Ort.4,34-0,69-3,77
Euro Yatırım Holding3,52-0,8523,94
Fade Gıda10,04-2,1462,20
Fenerbahçe Futbol30,82-0,064,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,80-0,586,75
F-M İzmit Piston174,70-2,9440,55
Fonet Bilgi Teknolojileri14,28-2,199,59
Ford Otosan197,902,7557,06
Formet Celik Kapi Sanayi4,10-1,20-13,68
Frigo Pak Gıda30,002,8842,99
Galatasaray Sportif4,170,722,96
Garanti Bankası9,280,11-10,51
Garanti Faktoring13,00-0,7616,80
Garanti Yat. Ort.3,300,302,17
Gedik Y. Men. Değ.25,36-3,21101,27
Gediz Ambalaj37,74-1,8240,82
Gentaş5,530,00-6,90
Gersan Elektrik7,32-2,4019,22
Global Men. Değ.8,16-1,0935,77
Global Yat. Holding5,360,3714,53
Good-Year9,30-0,1111,24
Göltaş Çimento67,003,8062,38
Gözde Girişim7,219,91-9,65
GSD Denizcilik6,632,0031,55
GSD Holding2,49-1,19-0,80
Gübre Fabrik.82,401,23-4,24
Güler Yat. Holding10,38-0,19-4,51
Halk GMYO3,320,913,43
Hatay Tekstil26,545,6590,25
Hedef Girişim4,06-1,9318,49
Hektaş29,74-2,7555,95
HUB Girişim18,23-0,920,16
Hürriyet Gzt.2,370,0012,86
ICBC Turkey Bank6,38-0,31-1,85
İdealist Danışmanlık43,96-0,05226,60
İdealist GMYO12,402,4882,35
İhlas Ev Aletleri1,71-1,16-9,04
İhlas Gayrimenkul1,22-0,81-2,40
İhlas Gazetecilik3,10-1,59-23,65
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding1,00-1,96-12,28
İndeks Bilgisayar26,206,2436,96
Info Yatırım7,14-1,5210,70
İntema55,507,3539,10
Inveo Yatırım Holding150,90-1,89241,25
İpek Doğal Enerji13,68-3,804,59
İskenderun Demir Çelik11,91-0,2517,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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