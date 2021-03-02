Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,52 0,94 -2,84 Acıpayam Selüloz 21,10 -3,03 23,25 Adel Kalemcilik 26,20 -3,82 -23,47 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 1,97 11,07 Afyon Çimento 4,93 -1,79 -3,52 Ak Enerji 2,02 -0,98 -8,60 Akbank 6,32 0,32 -8,80 Akçansa 19,21 -1,84 16,14 Akdeniz Yatırım Hold. 2,14 -1,83 -10,95 Akfen GMYO 4,38 -0,23 -9,88 Akın Tekstil 54,70 4,99 72,23 Akiş GMYO 2,38 -1,35 -14,76 Akmerkez GMYO 62,00 -1,59 -3,71 Aksa 16,13 -0,43 10,56 Aksa Enerji 10,60 -4,25 42,47 Aksigorta 9,53 -0,52 2,47 Aksu Enerji 7,12 3,34 -5,66 Alarko Carrıer 419,90 -4,13 15,07 Alarko GMYO 24,96 -2,04 -4,59 Alarko Holding 11,15 -1,33 29,05 Albaraka Türk 2,28 -0,87 17,53 Alcatel Lucent Teletaş 36,68 3,85 23,67 Alkim Kağıt 19,25 -1,94 42,09 Alkim Kimya 19,17 -0,98 31,87 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,62 0,00 19,63 Altınyunus Çeşme 93,95 0,00 88,05 Anadolu Efes 24,12 0,42 4,06 Anadolu Grubu Holding 29,08 -2,61 10,52 Anadolu Hayat Emek. 10,48 -0,47 20,88 Anadolu Isuzu 21,74 -1,36 20,78 Anadolu Sigorta 8,07 -0,86 6,89 Anel Elektrik 3,92 -1,75 23,66 Arçelik 34,26 0,23 12,70 ARD Bilişim Teknolojileri 60,60 -0,66 26,04 Arena Bilgisayar 51,15 -0,49 48,69 Armada Bilgisayar 64,00 0,63 30,40 Arsan Tekstil 8,14 -0,25 11,66 Arzum Ev Aletleri 23,88 -0,83 -3,01 Aselsan 17,28 0,35 -5,32 Ata GMYO 5,72 -1,21 3,81 Atakule GMYO 4,24 -2,08 68,25 Atlantis Yatırım Holding 6,45 0,00 16,01 Atlas Yat. Ort. 1,71 1,18 -2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,25 -0,76 1,27 Avrasya GMYO 3,60 2,86 37,44 Avrasya Petrol ve Tur. 4,01 5,53 25,31 Avrupa Yatırım Holding 6,11 -0,16 1,83 Ayen Enerji 8,81 8,77 62,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,48 2,30 9,96 Aygaz 15,95 0,19 8,87 Bagfaş 25,64 -2,14 28,20 Bak Ambalaj 25,00 -2,34 23,76 Balatacılar Balatacılık 9,70 -0,61 17,72 Bantaş Ambalaj 5,06 -0,78 7,89 Banvit 55,50 -0,89 6,73 Baştaş Başkent Çimento 14,40 0,42 -17,10 Batı Çimento 12,80 -2,29 171,76 Batısöke Çimento 3,26 -4,12 33,61 Bayrak Taban Sanayi 11,73 -0,26 10,56 Bera Holding 25,06 0,48 23,57 Berkosan Yalıtım 12,96 -0,46 45,29 Beşiktaş Futbol Yat. 4,01 1,52 -0,74 Beyaz Filo 14,16 -0,98 39,10 Bilici Yatırım 9,74 3,40 46,69 Bim Mağazalar 67,45 1,05 -8,28 Birko Mensucat 1,15 -1,71 3,60 Birlik Mensucat 2,93 0,00 -15,32 Bizim Mağazaları 14,50 -1,02 -5,60 Borusan Mannesmann 30,40 -2,12 9,35 Borusan Yat. Paz. 518,00 -4,09 13,37 Bosch Fren Sistemleri 1.166,90 -2,26 -5,81 Bossa 21,90 -2,75 22,69 Brisa 29,72 -1,52 49,05 Burçelik 25,46 -1,77 21,12 Burçelik Vana 36,98 -2,01 -25,53 Bursa Çimento 4,68 -2,90 -5,98 Carrefoursa 59,40 -1,82 -17,27 Casa Emtia Petrol 203,50 -10,00 91,98 Ceo Event Medya 6,70 0,00 4,20 Coca Cola İçecek 71,10 -0,28 9,19 Cosmos Yat. Holding 12,10 0,75 50,12 Credıtwest Faktorıng 5,70 1,60 -2,90 Çelebi 195,80 9,63 7,27 Çelik Halat 9,18 0,11 0,91 Çemaş Döküm 1,59 -3,47 -6,61 Çemtaş 15,52 -2,02 -2,40 Çimbeton 330,10 -1,76 11,33 Çimentaş 47,00 0,00 29,98 Çimsa 22,60 -2,67 26,97 Çuhadaroğlu Metal 7,57 0,40 -2,07 Dagi Giyim 8,22 1,11 1,86 Dagi Yatırım Holding 15,13 9,96 17,29 Dardanel 31,02 -1,52 -7,40 Datagate Bilgisayar 16,03 -1,84 -0,50 Demısaş Döküm 7,66 -2,30 15,89 Denge Holding 9,30 2,20 69,71 Deniz GMYO 6,96 -0,57 103,51 Derimod 11,48 -3,04 17,86 Derlüks Deri 8,82 -0,11 0,00 Desa Deri 12,27 -2,54 25,98 Despec Bilgisayar 12,90 -0,69 -1,23 Deva Holding 31,22 -0,51 29,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 17,00 -1,45 56,68 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 -6,20 74,26 Ditaş Doğan 16,31 -2,34 25,19 DO-CO 616,50 2,07 -2,14 Doğan Burda 20,36 1,80 -9,27 Doğan Holding 3,25 -3,56 5,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,73 3,41 17,22 Doğusan 5,24 -0,95 19,63 Doğuş GMYO 10,93 8,86 33,78 Doğuş Otomotiv 32,32 -1,46 12,46 Döktaş Dökümcülük 32,86 0,80 7,32 Duran Doğan Basım 11,92 -1,49 13,63 Dyo Boya 15,97 9,99 40,58 Eczacıbaşı İlaç 7,30 -0,82 -2,14 Eczacıbaşı Yatırım 55,80 -3,63 101,15 Edip Gayrimenkul 4,01 -4,07 20,78 Ege Endüstri 1.567,90 -3,22 -9,23 Ege Gübre 224,20 -1,88 54,41 Ege Profil 38,64 -3,40 1,05 Ege Seramik 14,31 4,61 39,07 Egeplast 44,80 0,00 34,53 Ekiz Kimya 7,33 -8,38 2,81 Emek Elektrik 2,11 -2,31 -26,10 Eminiş Ambalaj 31,22 -1,89 -15,26 Emlak Konut GMYO 2,36 0,43 10,28 Enerjisa Enerji 11,59 -0,94 -7,35 Enka İnşaat 7,34 0,55 -0,41 Erbosan 63,45 -1,01 54,76 Ereğli Demir Çelik 15,05 -0,33 0,80 Ersu Gıda 4,93 3,14 -0,20 Escort Teknoloji 7,73 2,38 17,66 Esenboğa Elektrik 39,76 2,58 108,93 Etiler Gıda 6,01 -2,12 51,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,69 0,00 -4,16 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 -1,36 0,83 Euro Yat. Ort. 4,34 -0,69 -3,77 Euro Yatırım Holding 3,52 -0,85 23,94 Fade Gıda 10,04 -2,14 62,20 Fenerbahçe Futbol 30,82 -0,06 4,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,80 -0,58 6,75 F-M İzmit Piston 174,70 -2,94 40,55 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,28 -2,19 9,59 Ford Otosan 197,90 2,75 57,06 Formet Celik Kapi Sanayi 4,10 -1,20 -13,68 Frigo Pak Gıda 30,00 2,88 42,99 Galatasaray Sportif 4,17 0,72 2,96 Garanti Bankası 9,28 0,11 -10,51 Garanti Faktoring 13,00 -0,76 16,80 Garanti Yat. Ort. 3,30 0,30 2,17 Gedik Y. Men. Değ. 25,36 -3,21 101,27 Gediz Ambalaj 37,74 -1,82 40,82 Gentaş 5,53 0,00 -6,90 Gersan Elektrik 7,32 -2,40 19,22 Global Men. Değ. 8,16 -1,09 35,77 Global Yat. Holding 5,36 0,37 14,53 Good-Year 9,30 -0,11 11,24 Göltaş Çimento 67,00 3,80 62,38 Gözde Girişim 7,21 9,91 -9,65 GSD Denizcilik 6,63 2,00 31,55 GSD Holding 2,49 -1,19 -0,80 Gübre Fabrik. 82,40 1,23 -4,24 Güler Yat. Holding 10,38 -0,19 -4,51 Halk GMYO 3,32 0,91 3,43 Hatay Tekstil 26,54 5,65 90,25 Hedef Girişim 4,06 -1,93 18,49 Hektaş 29,74 -2,75 55,95 HUB Girişim 18,23 -0,92 0,16 Hürriyet Gzt. 2,37 0,00 12,86 ICBC Turkey Bank 6,38 -0,31 -1,85 İdealist Danışmanlık 43,96 -0,05 226,60 İdealist GMYO 12,40 2,48 82,35 İhlas Ev Aletleri 1,71 -1,16 -9,04 İhlas Gayrimenkul 1,22 -0,81 -2,40 İhlas Gazetecilik 3,10 -1,59 -23,65 İhlas Holding 0,91 -1,09 -18,94 İhlas Yayın Holding 1,00 -1,96 -12,28 İndeks Bilgisayar 26,20 6,24 36,96 Info Yatırım 7,14 -1,52 10,70 İntema 55,50 7,35 39,10 Inveo Yatırım Holding 150,90 -1,89 241,25 İpek Doğal Enerji 13,68 -3,80 4,59 İskenderun Demir Çelik 11,91 -0,25 17,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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