Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,31-1,077,36
Acıpayam Selüloz20,90-0,5722,08
Adel Kalemcilik26,46-0,23-22,71
Adese Alışveriş Ticaret3,100,3210,71
Afyon Çimento4,94-0,60-3,33
Ak Enerji2,02-1,46-8,60
Akbank6,23-1,42-10,10
Akçansa19,212,1816,14
Akdeniz Yatırım Hold.2,347,34-2,63
Akfen GMYO4,41-0,23-9,26
Akın Tekstil56,100,1876,64
Akiş GMYO2,390,00-14,41
Akmerkez GMYO61,000,25-5,27
Aksa16,63-0,1813,98
Aksa Enerji11,321,6252,15
Aksigorta9,840,105,81
Aksu Enerji6,97-0,29-7,65
Alarko Carrıer420,301,9215,18
Alarko GMYO28,846,1910,24
Alarko Holding12,361,1543,06
Albaraka Türk2,13-0,479,79
Alcatel Lucent Teletaş40,303,8135,87
Alkim Kağıt18,95-0,2639,87
Alkim Kimya18,42-0,7026,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,592,3718,26
Altınyunus Çeşme86,450,0673,04
Anadolu Efes25,34-1,409,32
Anadolu Grubu Holding28,801,559,46
Anadolu Hayat Emek.10,870,1825,37
Anadolu Isuzu21,220,0917,89
Anadolu Sigorta8,08-0,747,02
Anel Elektrik4,08-0,2428,71
Arçelik35,400,9716,45
ARD Bilişim Teknolojileri58,60-0,2621,88
Arena Bilgisayar51,45-0,1049,56
Armada Bilgisayar63,500,2429,38
Arsan Tekstil8,735,8219,75
Arzum Ev Aletleri25,221,862,44
Aselsan17,18-0,23-5,86
Ata GMYO5,74-2,214,17
Atakule GMYO3,92-0,5155,56
Atlantis Yatırım Holding6,18-2,2211,15
Atlas Yat. Ort.1,67-0,60-4,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,90-0,44-0,67
Avrasya GMYO3,41-1,7330,18
Avrasya Petrol ve Tur.3,92-1,0122,50
Avrupa Yatırım Holding6,511,568,50
Ayen Enerji8,90-0,6764,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,003,1632,16
Aygaz17,201,1817,41
Bagfaş28,701,4143,50
Bak Ambalaj26,281,0030,10
Balatacılar Balatacılık8,700,005,58
Bantaş Ambalaj5,121,599,17
Banvit56,750,189,13
Baştaş Başkent Çimento14,481,40-16,64
Batı Çimento13,452,67185,56
Batısöke Çimento3,281,2334,43
Bayrak Taban Sanayi11,21-1,155,66
Bera Holding25,14-0,8723,96
Berkosan Yalıtım12,76-3,6343,05
Beşiktaş Futbol Yat.4,819,8219,06
Beyaz Filo15,032,2447,64
Bilici Yatırım9,590,9544,43
Bim Mağazalar67,35-0,81-8,41
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat2,470,41-28,61
Bizim Mağazaları14,590,21-5,01
Borusan Mannesmann33,263,9419,64
Borusan Yat. Paz.496,001,608,56
Bosch Fren Sistemleri1.117,90-0,92-9,77
Bossa26,348,0447,56
Brisa30,601,5953,46
Burçelik26,260,9224,93
Burçelik Vana34,96-0,85-29,60
Bursa Çimento4,53-0,22-8,99
Carrefoursa66,15-4,13-7,87
Casa Emtia Petrol176,600,0066,60
Ceo Event Medya6,67-0,453,73
Coca Cola İçecek71,402,299,65
Cosmos Yat. Holding11,603,1143,92
Credıtwest Faktorıng5,50-2,14-6,30
Çelebi242,006,8032,58
Çelik Halat8,860,23-2,61
Çemaş Döküm1,591,27-6,61
Çemtaş16,011,200,68
Çimbeton323,301,039,04
Çimentaş45,600,7126,11
Çimsa22,00-0,4523,60
Çuhadaroğlu Metal7,954,332,85
Dagi Giyim7,90-0,25-2,11
Dagi Yatırım Holding15,52-4,2020,31
Dardanel32,400,56-3,28
Datagate Bilgisayar16,76-0,594,03
Demısaş Döküm7,55-0,7914,22
Denge Holding9,002,1664,23
Deniz GMYO6,78-0,2998,25
Derimod11,800,5121,15
Derlüks Deri8,92-1,551,13
Desa Deri12,300,4126,28
Despec Bilgisayar13,42-1,322,76
Deva Holding30,64-1,9226,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,90-0,5046,54
Diriteks Diriliş Tekstil8,049,99115,55
Ditaş Doğan15,54-1,7719,28
DO-CO610,900,31-3,03
Doğan Burda19,441,14-13,37
Doğan Holding3,450,8812,38
Doğtaş Kelebek Mobilya3,020,6729,67
Doğusan5,570,0027,17
Doğuş GMYO12,025,2547,12
Doğuş Otomotiv33,081,7215,10
Döktaş Dökümcülük35,241,6115,09
Duran Doğan Basım12,273,2016,97
Dyo Boya16,743,7847,36
Eczacıbaşı İlaç7,34-0,54-1,61
Eczacıbaşı Yatırım53,00-0,5691,06
Edip Gayrimenkul3,90-0,2617,47
Ege Endüstri1.520,80-1,39-11,96
Ege Gübre222,101,4252,96
Ege Profil37,58-0,79-1,73
Ege Seramik13,89-1,4234,99
Egeplast42,46-0,4727,51
Ekiz Kimya7,50-3,855,19
Emek Elektrik2,07-0,48-27,50
Eminiş Ambalaj29,983,45-18,62
Emlak Konut GMYO2,44-0,8114,02
Enerjisa Enerji11,61-0,34-7,19
Enka İnşaat7,83-0,896,24
Erbosan71,506,3274,39
Ereğli Demir Çelik16,121,967,97
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji7,832,0919,18
Esenboğa Elektrik38,24-2,89100,95
Etiler Gıda5,870,3447,49
Euro Kapital Yat. Ort.3,841,32-0,26
Euro Trend Yat. Ort.3,871,317,50
Euro Yat. Ort.4,492,98-0,44
Euro Yatırım Holding3,551,4325,00
Fade Gıda11,5510,0086,59
Fenerbahçe Futbol32,283,739,20
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-1,053,77
F-M İzmit Piston167,20-0,4234,51
Fonet Bilgi Teknolojileri15,392,7418,11
Ford Otosan178,900,9641,98
Formet Celik Kapi Sanayi3,92-1,51-17,47
Frigo Pak Gıda31,003,4747,76
Galatasaray Sportif3,80-2,81-6,17
Garanti Bankası9,12-1,41-12,05
Garanti Faktoring12,453,2311,86
Garanti Yat. Ort.3,56-1,1110,22
Gedik Y. Men. Değ.24,58-1,6895,08
Gediz Ambalaj42,144,2057,24
Gentaş5,830,87-1,85
Gersan Elektrik7,401,2320,52
Global Men. Değ.8,201,2336,44
Global Yat. Holding5,72-1,8922,22
Good-Year8,970,227,30
Göltaş Çimento71,405,0873,05
Gözde Girişim7,986,830,00
GSD Denizcilik6,80-1,0234,92
GSD Holding2,591,173,19
Gübre Fabrik.80,00-0,19-7,03
Güler Yat. Holding10,39-0,57-4,42
Halk GMYO3,351,824,36
Hatay Tekstil25,32-0,3181,51
Hedef Girişim4,121,2320,24
Hektaş30,485,2559,83
HUB Girişim19,101,874,95
Hürriyet Gzt.2,270,898,10
ICBC Turkey Bank6,51-0,910,15
İdealist Danışmanlık54,508,89304,90
İdealist GMYO11,504,5569,12
İhlas Ev Aletleri1,71-0,58-9,04
İhlas Gayrimenkul1,22-0,81-2,40
İhlas Gazetecilik3,31-1,19-18,47
İhlas Holding0,920,00-18,05
İhlas Yayın Holding1,03-1,90-9,65
İndeks Bilgisayar32,800,7471,46
Info Yatırım7,12-0,9710,39
İntema50,500,1026,57
Inveo Yatırım Holding140,001,08216,60
İpek Doğal Enerji13,690,444,66
İskenderun Demir Çelik12,373,6922,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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