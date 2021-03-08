Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,31
|-1,07
|7,36
|Acıpayam Selüloz
|20,90
|-0,57
|22,08
|Adel Kalemcilik
|26,46
|-0,23
|-22,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,10
|0,32
|10,71
|Afyon Çimento
|4,94
|-0,60
|-3,33
|Ak Enerji
|2,02
|-1,46
|-8,60
|Akbank
|6,23
|-1,42
|-10,10
|Akçansa
|19,21
|2,18
|16,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,34
|7,34
|-2,63
|Akfen GMYO
|4,41
|-0,23
|-9,26
|Akın Tekstil
|56,10
|0,18
|76,64
|Akiş GMYO
|2,39
|0,00
|-14,41
|Akmerkez GMYO
|61,00
|0,25
|-5,27
|Aksa
|16,63
|-0,18
|13,98
|Aksa Enerji
|11,32
|1,62
|52,15
|Aksigorta
|9,84
|0,10
|5,81
|Aksu Enerji
|6,97
|-0,29
|-7,65
|Alarko Carrıer
|420,30
|1,92
|15,18
|Alarko GMYO
|28,84
|6,19
|10,24
|Alarko Holding
|12,36
|1,15
|43,06
|Albaraka Türk
|2,13
|-0,47
|9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,30
|3,81
|35,87
|Alkim Kağıt
|18,95
|-0,26
|39,87
|Alkim Kimya
|18,42
|-0,70
|26,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,59
|2,37
|18,26
|Altınyunus Çeşme
|86,45
|0,06
|73,04
|Anadolu Efes
|25,34
|-1,40
|9,32
|Anadolu Grubu Holding
|28,80
|1,55
|9,46
|Anadolu Hayat Emek.
|10,87
|0,18
|25,37
|Anadolu Isuzu
|21,22
|0,09
|17,89
|Anadolu Sigorta
|8,08
|-0,74
|7,02
|Anel Elektrik
|4,08
|-0,24
|28,71
|Arçelik
|35,40
|0,97
|16,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,60
|-0,26
|21,88
|Arena Bilgisayar
|51,45
|-0,10
|49,56
|Armada Bilgisayar
|63,50
|0,24
|29,38
|Arsan Tekstil
|8,73
|5,82
|19,75
|Arzum Ev Aletleri
|25,22
|1,86
|2,44
|Aselsan
|17,18
|-0,23
|-5,86
|Ata GMYO
|5,74
|-2,21
|4,17
|Atakule GMYO
|3,92
|-0,51
|55,56
|Atlantis Yatırım Holding
|6,18
|-2,22
|11,15
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|-4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,90
|-0,44
|-0,67
|Avrasya GMYO
|3,41
|-1,73
|30,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,92
|-1,01
|22,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,51
|1,56
|8,50
|Ayen Enerji
|8,90
|-0,67
|64,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,00
|3,16
|32,16
|Aygaz
|17,20
|1,18
|17,41
|Bagfaş
|28,70
|1,41
|43,50
|Bak Ambalaj
|26,28
|1,00
|30,10
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|0,00
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|1,59
|9,17
|Banvit
|56,75
|0,18
|9,13
|Baştaş Başkent Çimento
|14,48
|1,40
|-16,64
|Batı Çimento
|13,45
|2,67
|185,56
|Batısöke Çimento
|3,28
|1,23
|34,43
|Bayrak Taban Sanayi
|11,21
|-1,15
|5,66
|Bera Holding
|25,14
|-0,87
|23,96
|Berkosan Yalıtım
|12,76
|-3,63
|43,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,81
|9,82
|19,06
|Beyaz Filo
|15,03
|2,24
|47,64
|Bilici Yatırım
|9,59
|0,95
|44,43
|Bim Mağazalar
|67,35
|-0,81
|-8,41
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,47
|0,41
|-28,61
|Bizim Mağazaları
|14,59
|0,21
|-5,01
|Borusan Mannesmann
|33,26
|3,94
|19,64
|Borusan Yat. Paz.
|496,00
|1,60
|8,56
|Bosch Fren Sistemleri
|1.117,90
|-0,92
|-9,77
|Bossa
|26,34
|8,04
|47,56
|Brisa
|30,60
|1,59
|53,46
|Burçelik
|26,26
|0,92
|24,93
|Burçelik Vana
|34,96
|-0,85
|-29,60
|Bursa Çimento
|4,53
|-0,22
|-8,99
|Carrefoursa
|66,15
|-4,13
|-7,87
|Casa Emtia Petrol
|176,60
|0,00
|66,60
|Ceo Event Medya
|6,67
|-0,45
|3,73
|Coca Cola İçecek
|71,40
|2,29
|9,65
|Cosmos Yat. Holding
|11,60
|3,11
|43,92
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|-2,14
|-6,30
|Çelebi
|242,00
|6,80
|32,58
|Çelik Halat
|8,86
|0,23
|-2,61
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,27
|-6,61
|Çemtaş
|16,01
|1,20
|0,68
|Çimbeton
|323,30
|1,03
|9,04
|Çimentaş
|45,60
|0,71
|26,11
|Çimsa
|22,00
|-0,45
|23,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,95
|4,33
|2,85
|Dagi Giyim
|7,90
|-0,25
|-2,11
|Dagi Yatırım Holding
|15,52
|-4,20
|20,31
|Dardanel
|32,40
|0,56
|-3,28
|Datagate Bilgisayar
|16,76
|-0,59
|4,03
|Demısaş Döküm
|7,55
|-0,79
|14,22
|Denge Holding
|9,00
|2,16
|64,23
|Deniz GMYO
|6,78
|-0,29
|98,25
|Derimod
|11,80
|0,51
|21,15
|Derlüks Deri
|8,92
|-1,55
|1,13
|Desa Deri
|12,30
|0,41
|26,28
|Despec Bilgisayar
|13,42
|-1,32
|2,76
|Deva Holding
|30,64
|-1,92
|26,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,90
|-0,50
|46,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,04
|9,99
|115,55
|Ditaş Doğan
|15,54
|-1,77
|19,28
|DO-CO
|610,90
|0,31
|-3,03
|Doğan Burda
|19,44
|1,14
|-13,37
|Doğan Holding
|3,45
|0,88
|12,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,02
|0,67
|29,67
|Doğusan
|5,57
|0,00
|27,17
|Doğuş GMYO
|12,02
|5,25
|47,12
|Doğuş Otomotiv
|33,08
|1,72
|15,10
|Döktaş Dökümcülük
|35,24
|1,61
|15,09
|Duran Doğan Basım
|12,27
|3,20
|16,97
|Dyo Boya
|16,74
|3,78
|47,36
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|-0,54
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,00
|-0,56
|91,06
|Edip Gayrimenkul
|3,90
|-0,26
|17,47
|Ege Endüstri
|1.520,80
|-1,39
|-11,96
|Ege Gübre
|222,10
|1,42
|52,96
|Ege Profil
|37,58
|-0,79
|-1,73
|Ege Seramik
|13,89
|-1,42
|34,99
|Egeplast
|42,46
|-0,47
|27,51
|Ekiz Kimya
|7,50
|-3,85
|5,19
|Emek Elektrik
|2,07
|-0,48
|-27,50
|Eminiş Ambalaj
|29,98
|3,45
|-18,62
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-0,81
|14,02
|Enerjisa Enerji
|11,61
|-0,34
|-7,19
|Enka İnşaat
|7,83
|-0,89
|6,24
|Erbosan
|71,50
|6,32
|74,39
|Ereğli Demir Çelik
|16,12
|1,96
|7,97
|Ersu Gıda
|5,02
|0,00
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,83
|2,09
|19,18
|Esenboğa Elektrik
|38,24
|-2,89
|100,95
|Etiler Gıda
|5,87
|0,34
|47,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|1,32
|-0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|1,31
|7,50
|Euro Yat. Ort.
|4,49
|2,98
|-0,44
|Euro Yatırım Holding
|3,55
|1,43
|25,00
|Fade Gıda
|11,55
|10,00
|86,59
|Fenerbahçe Futbol
|32,28
|3,73
|9,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-1,05
|3,77
|F-M İzmit Piston
|167,20
|-0,42
|34,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,39
|2,74
|18,11
|Ford Otosan
|178,90
|0,96
|41,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,92
|-1,51
|-17,47
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|3,47
|47,76
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-2,81
|-6,17
|Garanti Bankası
|9,12
|-1,41
|-12,05
|Garanti Faktoring
|12,45
|3,23
|11,86
|Garanti Yat. Ort.
|3,56
|-1,11
|10,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,58
|-1,68
|95,08
|Gediz Ambalaj
|42,14
|4,20
|57,24
|Gentaş
|5,83
|0,87
|-1,85
|Gersan Elektrik
|7,40
|1,23
|20,52
|Global Men. Değ.
|8,20
|1,23
|36,44
|Global Yat. Holding
|5,72
|-1,89
|22,22
|Good-Year
|8,97
|0,22
|7,30
|Göltaş Çimento
|71,40
|5,08
|73,05
|Gözde Girişim
|7,98
|6,83
|0,00
|GSD Denizcilik
|6,80
|-1,02
|34,92
|GSD Holding
|2,59
|1,17
|3,19
|Gübre Fabrik.
|80,00
|-0,19
|-7,03
|Güler Yat. Holding
|10,39
|-0,57
|-4,42
|Halk GMYO
|3,35
|1,82
|4,36
|Hatay Tekstil
|25,32
|-0,31
|81,51
|Hedef Girişim
|4,12
|1,23
|20,24
|Hektaş
|30,48
|5,25
|59,83
|HUB Girişim
|19,10
|1,87
|4,95
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|0,89
|8,10
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|-0,91
|0,15
|İdealist Danışmanlık
|54,50
|8,89
|304,90
|İdealist GMYO
|11,50
|4,55
|69,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|-0,58
|-9,04
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-0,81
|-2,40
|İhlas Gazetecilik
|3,31
|-1,19
|-18,47
|İhlas Holding
|0,92
|0,00
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|-1,90
|-9,65
|İndeks Bilgisayar
|32,80
|0,74
|71,46
|Info Yatırım
|7,12
|-0,97
|10,39
|İntema
|50,50
|0,10
|26,57
|Inveo Yatırım Holding
|140,00
|1,08
|216,60
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|0,44
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|12,37
|3,69
|22,35
(Sürecek)
Kaynak: AA
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