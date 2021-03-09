Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.03.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,135,3117,96
Acıpayam Selüloz20,70-0,7720,91
Adel Kalemcilik26,300,15-23,18
Adese Alışveriş Ticaret3,060,669,29
Afyon Çimento4,961,64-2,94
Ak Enerji2,000,00-9,50
Akbank6,231,80-10,10
Akçansa19,18-0,8815,96
Akdeniz Yatırım Hold.2,29-4,18-4,71
Akfen GMYO4,33-0,69-10,91
Akın Tekstil56,000,0076,32
Akiş GMYO2,420,83-13,33
Akmerkez GMYO59,95-1,40-6,90
Aksa16,991,1916,45
Aksa Enerji11,572,3955,51
Aksigorta9,780,205,16
Aksu Enerji6,96-0,57-7,78
Alarko Carrıer412,90-0,0213,15
Alarko GMYO31,746,3021,33
Alarko Holding12,180,7440,97
Albaraka Türk2,130,009,79
Alcatel Lucent Teletaş40,78-0,5437,49
Alkim Kağıt18,860,8639,21
Alkim Kimya18,500,8727,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,550,0016,44
Altınyunus Çeşme85,005,8570,14
Anadolu Efes25,240,168,89
Anadolu Grubu Holding28,30-0,077,56
Anadolu Hayat Emek.10,950,4626,30
Anadolu Isuzu20,840,1915,78
Anadolu Sigorta8,100,377,28
Anel Elektrik4,160,9731,23
Arçelik35,240,4015,92
ARD Bilişim Teknolojileri58,000,5220,63
Arena Bilgisayar52,101,0751,45
Armada Bilgisayar63,20-0,3928,77
Arsan Tekstil8,57-3,8217,56
Arzum Ev Aletleri25,26-0,322,60
Aselsan17,180,88-5,86
Ata GMYO5,904,987,08
Atakule GMYO3,910,2655,16
Atlantis Yatırım Holding5,90-1,016,12
Atlas Yat. Ort.1,64-0,61-6,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,210,941,05
Avrasya GMYO3,402,1029,80
Avrasya Petrol ve Tur.3,89-0,7721,56
Avrupa Yatırım Holding6,690,6011,50
Ayen Enerji9,103,4168,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,150,2033,48
Aygaz16,960,5915,77
Bagfaş28,440,5742,20
Bak Ambalaj26,602,3131,68
Balatacılar Balatacılık8,47-0,242,79
Bantaş Ambalaj5,120,399,17
Banvit55,95-1,157,60
Baştaş Başkent Çimento14,480,00-16,64
Batı Çimento14,994,39218,26
Batısöke Çimento3,461,7641,80
Bayrak Taban Sanayi11,412,707,54
Bera Holding25,423,1725,35
Berkosan Yalıtım12,65-0,4741,82
Beşiktaş Futbol Yat.4,51-6,2411,63
Beyaz Filo14,80-2,5745,38
Bilici Yatırım9,830,5148,04
Bim Mağazalar69,403,81-5,62
Birko Mensucat1,130,891,80
Birlik Mensucat2,601,56-24,86
Bizim Mağazaları14,491,12-5,66
Borusan Mannesmann32,981,1718,63
Borusan Yat. Paz.484,20-0,555,98
Bosch Fren Sistemleri1.101,00-0,54-11,13
Bossa25,48-3,1242,75
Brisa30,100,8750,95
Burçelik26,380,3825,50
Burçelik Vana33,96-1,62-31,61
Bursa Çimento4,490,67-9,80
Carrefoursa63,15-2,77-12,05
Casa Emtia Petrol152,80-3,9044,15
Ceo Event Medya6,55-0,151,87
Coca Cola İçecek71,000,289,04
Cosmos Yat. Holding10,60-3,6431,51
Credıtwest Faktorıng5,480,18-6,64
Çelebi264,606,1844,97
Çelik Halat9,032,38-0,74
Çemaş Döküm1,591,27-6,61
Çemtaş16,081,321,12
Çimbeton316,90-0,036,88
Çimentaş44,940,0024,28
Çimsa22,021,4723,71
Çuhadaroğlu Metal7,921,412,46
Dagi Giyim7,76-0,77-3,84
Dagi Yatırım Holding14,99-0,7316,20
Dardanel32,501,06-2,99
Datagate Bilgisayar16,49-0,962,36
Demısaş Döküm7,632,0115,43
Denge Holding8,980,0063,87
Deniz GMYO6,691,0695,61
Derimod11,610,3519,20
Derlüks Deri8,900,680,91
Desa Deri12,940,5432,85
Despec Bilgisayar13,25-1,191,45
Deva Holding30,380,0025,85
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,970,8247,19
Diriteks Diriliş Tekstil8,849,95137,00
Ditaş Doğan15,27-0,0717,21
DO-CO628,80-0,66-0,19
Doğan Burda18,60-1,59-17,11
Doğan Holding3,42-0,2911,40
Doğtaş Kelebek Mobilya3,00-0,3328,81
Doğusan5,44-1,0924,20
Doğuş GMYO13,588,1266,22
Doğuş Otomotiv32,500,4913,08
Döktaş Dökümcülük34,70-0,8613,32
Duran Doğan Basım12,331,3117,54
Dyo Boya16,17-2,2442,34
Eczacıbaşı İlaç7,280,69-2,41
Eczacıbaşı Yatırım52,00-0,3887,45
Edip Gayrimenkul3,85-1,7915,96
Ege Endüstri1.506,00-0,08-12,81
Ege Gübre220,100,5051,58
Ege Profil37,060,16-3,09
Ege Seramik13,921,3135,28
Egeplast39,302,3418,02
Ekiz Kimya7,30-2,542,38
Emek Elektrik2,379,72-17,00
Eminiş Ambalaj28,50-1,66-22,64
Emlak Konut GMYO2,390,8411,68
Enerjisa Enerji11,710,00-6,39
Enka İnşaat8,265,7612,08
Erbosan71,00-0,9173,17
Ereğli Demir Çelik16,161,008,24
Ersu Gıda5,040,802,02
Escort Teknoloji7,80-2,0118,72
Esenboğa Elektrik37,60-0,0597,58
Etiler Gıda5,801,4045,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,76-0,53-2,34
Euro Trend Yat. Ort.3,810,535,83
Euro Yat. Ort.4,501,35-0,22
Euro Yatırım Holding3,541,1424,65
Fade Gıda12,709,96105,17
Fenerbahçe Futbol33,200,0012,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,53-0,762,51
F-M İzmit Piston167,301,3934,59
Fonet Bilgi Teknolojileri15,01-3,4715,20
Ford Otosan176,80-0,5640,32
Formet Celik Kapi Sanayi3,920,51-17,47
Frigo Pak Gıda32,940,0057,01
Galatasaray Sportif3,82-0,26-5,68
Garanti Bankası9,121,33-12,05
Garanti Faktoring12,180,669,43
Garanti Yat. Ort.3,510,008,67
Gedik Y. Men. Değ.23,58-2,8087,14
Gediz Ambalaj41,10-1,4453,36
Gentaş5,801,93-2,36
Gersan Elektrik7,380,5420,20
Global Men. Değ.8,020,1233,44
Global Yat. Holding5,850,3425,00
Good-Year8,910,456,58
Göltaş Çimento70,00-1,8969,66
Gözde Girişim8,533,906,89
GSD Denizcilik6,80-0,2934,92
GSD Holding2,570,392,39
Gübre Fabrik.80,302,23-6,68
Güler Yat. Holding10,391,17-4,42
Halk GMYO3,495,768,72
Hatay Tekstil23,92-4,4071,47
Hedef Girişim4,310,9425,78
Hektaş32,683,4271,37
HUB Girişim19,07-0,374,78
Hürriyet Gzt.2,24-1,756,67
ICBC Turkey Bank6,430,63-1,08
İdealist Danışmanlık60,409,72348,74
İdealist GMYO10,710,3757,50
İhlas Ev Aletleri1,700,59-9,57
İhlas Gayrimenkul1,210,83-3,20
İhlas Gazetecilik3,22-0,92-20,69
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding1,02-0,97-10,53
İndeks Bilgisayar33,02-2,8872,61
Info Yatırım6,97-0,718,06
İntema48,000,0020,30
Inveo Yatırım Holding128,500,39190,59
İpek Doğal Enerji13,63-0,224,20
İskenderun Demir Çelik12,47-0,2423,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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