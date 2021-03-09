Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,13 5,31 17,96 Acıpayam Selüloz 20,70 -0,77 20,91 Adel Kalemcilik 26,30 0,15 -23,18 Adese Alışveriş Ticaret 3,06 0,66 9,29 Afyon Çimento 4,96 1,64 -2,94 Ak Enerji 2,00 0,00 -9,50 Akbank 6,23 1,80 -10,10 Akçansa 19,18 -0,88 15,96 Akdeniz Yatırım Hold. 2,29 -4,18 -4,71 Akfen GMYO 4,33 -0,69 -10,91 Akın Tekstil 56,00 0,00 76,32 Akiş GMYO 2,42 0,83 -13,33 Akmerkez GMYO 59,95 -1,40 -6,90 Aksa 16,99 1,19 16,45 Aksa Enerji 11,57 2,39 55,51 Aksigorta 9,78 0,20 5,16 Aksu Enerji 6,96 -0,57 -7,78 Alarko Carrıer 412,90 -0,02 13,15 Alarko GMYO 31,74 6,30 21,33 Alarko Holding 12,18 0,74 40,97 Albaraka Türk 2,13 0,00 9,79 Alcatel Lucent Teletaş 40,78 -0,54 37,49 Alkim Kağıt 18,86 0,86 39,21 Alkim Kimya 18,50 0,87 27,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 0,00 16,44 Altınyunus Çeşme 85,00 5,85 70,14 Anadolu Efes 25,24 0,16 8,89 Anadolu Grubu Holding 28,30 -0,07 7,56 Anadolu Hayat Emek. 10,95 0,46 26,30 Anadolu Isuzu 20,84 0,19 15,78 Anadolu Sigorta 8,10 0,37 7,28 Anel Elektrik 4,16 0,97 31,23 Arçelik 35,24 0,40 15,92 ARD Bilişim Teknolojileri 58,00 0,52 20,63 Arena Bilgisayar 52,10 1,07 51,45 Armada Bilgisayar 63,20 -0,39 28,77 Arsan Tekstil 8,57 -3,82 17,56 Arzum Ev Aletleri 25,26 -0,32 2,60 Aselsan 17,18 0,88 -5,86 Ata GMYO 5,90 4,98 7,08 Atakule GMYO 3,91 0,26 55,16 Atlantis Yatırım Holding 5,90 -1,01 6,12 Atlas Yat. Ort. 1,64 -0,61 -6,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,21 0,94 1,05 Avrasya GMYO 3,40 2,10 29,80 Avrasya Petrol ve Tur. 3,89 -0,77 21,56 Avrupa Yatırım Holding 6,69 0,60 11,50 Ayen Enerji 9,10 3,41 68,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,15 0,20 33,48 Aygaz 16,96 0,59 15,77 Bagfaş 28,44 0,57 42,20 Bak Ambalaj 26,60 2,31 31,68 Balatacılar Balatacılık 8,47 -0,24 2,79 Bantaş Ambalaj 5,12 0,39 9,17 Banvit 55,95 -1,15 7,60 Baştaş Başkent Çimento 14,48 0,00 -16,64 Batı Çimento 14,99 4,39 218,26 Batısöke Çimento 3,46 1,76 41,80 Bayrak Taban Sanayi 11,41 2,70 7,54 Bera Holding 25,42 3,17 25,35 Berkosan Yalıtım 12,65 -0,47 41,82 Beşiktaş Futbol Yat. 4,51 -6,24 11,63 Beyaz Filo 14,80 -2,57 45,38 Bilici Yatırım 9,83 0,51 48,04 Bim Mağazalar 69,40 3,81 -5,62 Birko Mensucat 1,13 0,89 1,80 Birlik Mensucat 2,60 1,56 -24,86 Bizim Mağazaları 14,49 1,12 -5,66 Borusan Mannesmann 32,98 1,17 18,63 Borusan Yat. Paz. 484,20 -0,55 5,98 Bosch Fren Sistemleri 1.101,00 -0,54 -11,13 Bossa 25,48 -3,12 42,75 Brisa 30,10 0,87 50,95 Burçelik 26,38 0,38 25,50 Burçelik Vana 33,96 -1,62 -31,61 Bursa Çimento 4,49 0,67 -9,80 Carrefoursa 63,15 -2,77 -12,05 Casa Emtia Petrol 152,80 -3,90 44,15 Ceo Event Medya 6,55 -0,15 1,87 Coca Cola İçecek 71,00 0,28 9,04 Cosmos Yat. Holding 10,60 -3,64 31,51 Credıtwest Faktorıng 5,48 0,18 -6,64 Çelebi 264,60 6,18 44,97 Çelik Halat 9,03 2,38 -0,74 Çemaş Döküm 1,59 1,27 -6,61 Çemtaş 16,08 1,32 1,12 Çimbeton 316,90 -0,03 6,88 Çimentaş 44,94 0,00 24,28 Çimsa 22,02 1,47 23,71 Çuhadaroğlu Metal 7,92 1,41 2,46 Dagi Giyim 7,76 -0,77 -3,84 Dagi Yatırım Holding 14,99 -0,73 16,20 Dardanel 32,50 1,06 -2,99 Datagate Bilgisayar 16,49 -0,96 2,36 Demısaş Döküm 7,63 2,01 15,43 Denge Holding 8,98 0,00 63,87 Deniz GMYO 6,69 1,06 95,61 Derimod 11,61 0,35 19,20 Derlüks Deri 8,90 0,68 0,91 Desa Deri 12,94 0,54 32,85 Despec Bilgisayar 13,25 -1,19 1,45 Deva Holding 30,38 0,00 25,85 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,97 0,82 47,19 Diriteks Diriliş Tekstil 8,84 9,95 137,00 Ditaş Doğan 15,27 -0,07 17,21 DO-CO 628,80 -0,66 -0,19 Doğan Burda 18,60 -1,59 -17,11 Doğan Holding 3,42 -0,29 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,00 -0,33 28,81 Doğusan 5,44 -1,09 24,20 Doğuş GMYO 13,58 8,12 66,22 Doğuş Otomotiv 32,50 0,49 13,08 Döktaş Dökümcülük 34,70 -0,86 13,32 Duran Doğan Basım 12,33 1,31 17,54 Dyo Boya 16,17 -2,24 42,34 Eczacıbaşı İlaç 7,28 0,69 -2,41 Eczacıbaşı Yatırım 52,00 -0,38 87,45 Edip Gayrimenkul 3,85 -1,79 15,96 Ege Endüstri 1.506,00 -0,08 -12,81 Ege Gübre 220,10 0,50 51,58 Ege Profil 37,06 0,16 -3,09 Ege Seramik 13,92 1,31 35,28 Egeplast 39,30 2,34 18,02 Ekiz Kimya 7,30 -2,54 2,38 Emek Elektrik 2,37 9,72 -17,00 Eminiş Ambalaj 28,50 -1,66 -22,64 Emlak Konut GMYO 2,39 0,84 11,68 Enerjisa Enerji 11,71 0,00 -6,39 Enka İnşaat 8,26 5,76 12,08 Erbosan 71,00 -0,91 73,17 Ereğli Demir Çelik 16,16 1,00 8,24 Ersu Gıda 5,04 0,80 2,02 Escort Teknoloji 7,80 -2,01 18,72 Esenboğa Elektrik 37,60 -0,05 97,58 Etiler Gıda 5,80 1,40 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 3,76 -0,53 -2,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,81 0,53 5,83 Euro Yat. Ort. 4,50 1,35 -0,22 Euro Yatırım Holding 3,54 1,14 24,65 Fade Gıda 12,70 9,96 105,17 Fenerbahçe Futbol 33,20 0,00 12,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,53 -0,76 2,51 F-M İzmit Piston 167,30 1,39 34,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,01 -3,47 15,20 Ford Otosan 176,80 -0,56 40,32 Formet Celik Kapi Sanayi 3,92 0,51 -17,47 Frigo Pak Gıda 32,94 0,00 57,01 Galatasaray Sportif 3,82 -0,26 -5,68 Garanti Bankası 9,12 1,33 -12,05 Garanti Faktoring 12,18 0,66 9,43 Garanti Yat. Ort. 3,51 0,00 8,67 Gedik Y. Men. Değ. 23,58 -2,80 87,14 Gediz Ambalaj 41,10 -1,44 53,36 Gentaş 5,80 1,93 -2,36 Gersan Elektrik 7,38 0,54 20,20 Global Men. Değ. 8,02 0,12 33,44 Global Yat. Holding 5,85 0,34 25,00 Good-Year 8,91 0,45 6,58 Göltaş Çimento 70,00 -1,89 69,66 Gözde Girişim 8,53 3,90 6,89 GSD Denizcilik 6,80 -0,29 34,92 GSD Holding 2,57 0,39 2,39 Gübre Fabrik. 80,30 2,23 -6,68 Güler Yat. Holding 10,39 1,17 -4,42 Halk GMYO 3,49 5,76 8,72 Hatay Tekstil 23,92 -4,40 71,47 Hedef Girişim 4,31 0,94 25,78 Hektaş 32,68 3,42 71,37 HUB Girişim 19,07 -0,37 4,78 Hürriyet Gzt. 2,24 -1,75 6,67 ICBC Turkey Bank 6,43 0,63 -1,08 İdealist Danışmanlık 60,40 9,72 348,74 İdealist GMYO 10,71 0,37 57,50 İhlas Ev Aletleri 1,70 0,59 -9,57 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,83 -3,20 İhlas Gazetecilik 3,22 -0,92 -20,69 İhlas Holding 0,91 -1,09 -18,94 İhlas Yayın Holding 1,02 -0,97 -10,53 İndeks Bilgisayar 33,02 -2,88 72,61 Info Yatırım 6,97 -0,71 8,06 İntema 48,00 0,00 20,30 Inveo Yatırım Holding 128,50 0,39 190,59 İpek Doğal Enerji 13,63 -0,22 4,20 İskenderun Demir Çelik 12,47 -0,24 23,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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